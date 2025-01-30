De 10 bästa verktygen för webbläsarautomatisering för att automatisera processer 2025

Att testa webbapplikationer manuellt kan vara en tidskrävande och felbenägen aktivitet, särskilt om du har att göra med en komplex programvara med många funktioner.

Det är här webbläsarautomatisering kommer in. Verktyg för webbläsarautomatisering hjälper utvecklare, icke-utvecklare och kvalitetssäkringspersonal (QA) att påskynda och förfina testningen av applikationer.

De gör detta genom att hantera repetitiva, tråkiga uppgifter som att fylla i formulär, extrahera data eller utföra UI-tester, vilket frigör din tid och låter dig fokusera på kreativt, strategiskt arbete.

Med intelligenta verktyg för webbläsarautomatisering fungerar dina webbapplikationer smidigt och pålitligt. Du kan också påskynda din release-cykel och enkelt uppfylla kundernas förväntningar – en obestridlig affärsfördel när efterfrågan på effektiviserade arbetsflöden ökar.

Om du letar efter de bästa verktygen för att automatisera din webbläsare finns här 10 alternativ att utforska i år.

Vad är ett verktyg för webbläsarautomatisering?

Ett verktyg för webbläsarautomatisering är en programvara som kan styra och automatisera åtgärder i webbläsaren, såsom att besöka webbadresser, fylla i formulär, klicka på knappar, extrahera data och utföra repetitiva webbuppgifter utan manuell användarinmatning. Den använder automatiseringsprogramvara för att efterlikna mänskliga interaktioner med webbplatser eller webbapplikationer. Syftet är att förenkla webbautomatiseringsprocesser och eliminera repetitivt manuellt arbete.

Det finns många faktorer att ta hänsyn till när du väljer ett verktyg för webbläsarautomatisering, till exempel plattformsstöd, programmeringsspråk och budget. Här är en praktisk checklista som hjälper dig att fatta rätt beslut.

Kompatibilitet : Kontrollera först om verktyget stöder ditt operativsystem och dina föredragna webbläsare. Verktyget måste fungera i din tekniska miljö.

Programmeringsspråk : Kontrollera om verktyget stöder de programmeringsspråk du använder.

Effektivitet: Välj verktyg som kan hålla jämna steg med dina tidspressade uppgifter. Effektivitet är nyckeln. Här vinner användarvänliga gränssnitt över komplexa, klumpiga programvaror.

Flexibilitet: Se till att du kan anpassa verktyget efter dina specifika behov och användningsfall.

Kostnad: Tänk på den totala kostnaden, inklusive licensavgifter och eventuella dolda kostnader. Det perfekta verktyget ska inte bara passa dina behov, det ska också passa din budget.

Låt oss nu tala om webbläsarautomatiseringsverktyg som får bra betyg på ovanstående punkter.

Med vår noggrant utvalda lista över de bästa verktygen för webbläsarautomatisering kan du automatisera dina arbetsflöden på nolltid och utan stress.

1. ClickUp

Automatisera bättre med ClickUp Automations Skapa uppgifter, spara webbinnehåll och automatisera arbetsflöden i webbläsaren med ClickUps Chrome-tillägg och automatiseringsfunktioner.

ClickUp är den ultimata multitaskaren för alla arbetsmiljöer. Dess funktioner för att automatisera produktivitet och arbetsflöden direkt från din webbläsare är varje produktivitetshackares dröm.

Du kan automatisera arbetsflöden i ClickUp genom att ställa in uppgiftsberoenden, anpassade åtgärder och utlösare, automatiska påminnelser osv. När en tidigare uppgift markeras som slutförd kan du till exempel utlösa sekventiella uppgifter.

ClickUps automatiseringsfunktioner, komplett med användningsvarningar och detaljerad dokumentation, tar hand om ditt hektiska arbete och ger dig energi att göra mer meningsfullt arbete som team eller enskild användare.

Dessutom kan du enkelt automatisera dataflöden mellan ClickUp och andra verktyg du använder. Aktivera bara ClickUps Zapier-integration för att ansluta ClickUps arbetsflöden till över 1000 andra appar. Med ClickUps Chrome-tillägg kan du skapa uppgifter direkt från din webbläsare. Du kan markera text på en webbsida och skapa en uppgift eller lägga till den i en befintlig lista i ClickUp. Du kan också spara webbsidor, bilder, länkar etc. direkt i ClickUp-uppgifter för referens.

Genom att integrera dina webbläsaraktiviteter med dess arbetsflöde för uppgiftshantering förhindrar ClickUp kontextväxling och gör dig mer produktiv.

📮 ClickUp Insight: 64 % av de anställda arbetar ibland eller ofta utanför sina schemalagda arbetstider, och 24 % arbetar övertid nästan varje dag! Det är inte flexibilitet – det är oändligt arbete. 😵‍💫 ClickUp Tasks hjälper dig att dela upp stora mål i mindre, hanterbara steg, så att du alltid vet vad du ska ta itu med härnäst – utan att känna dig överväldigad. Be bara ClickUps AI att generera deluppgifter, lägga till checklistor och kartlägga beroenden för att hålla ordning och kontroll. Samtidigt effektiviserar ClickUp Automations rutinarbetet genom att hantera uppdateringar, uppdrag och påminnelser – så att du kan lägga mindre tid på tidskrävande arbete och mer tid på det som är viktigt. 🚀💫 Verkliga resultat: Pigment förbättrade teamkommunikationens effektivitet med 20 % med ClickUp – vilket gjorde att teamen blev mer sammankopplade och samordnade.

ClickUps bästa funktioner

Anpassa ClickUp efter dina unika arbetsprocesser

Automatisera repetitiva uppgifter med anpassade utlösare och åtgärder

Använd förinställda, flera automatiseringsmallar, uppgiftshantering och projektorganisation, eller skapa dina egna.

Skapa uppgifter automatiskt från e-postmeddelanden som skickas till en viss adress.

Anslut ClickUp till populära appar som Bugsnag, Calendly, Email, GitHub, Twilio och HubSpot för smidig hantering av arbetsflöden.

Få API-åtkomst för att hantera uppgifter, listor, tidsposter etc. programmatiskt.

Begränsningar för ClickUp

Färre integrationer jämfört med vissa konkurrenter

Nya användare upplever en inlärningskurva

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (3900+ recensioner)

2. Puppeteer

via Puppeteer

Puppeteer är ett Node.js-bibliotek som används för att automatisera uppgifter i en webbläsare. Dess unika försäljningsargument är att det kan styra webbläsare bakom kulisserna på ett mycket diskret sätt.

Till skillnad från andra populära verktyg för webbläsarautomatisering, som Selenium, styr Puppeteer direkt webbläsaren Chrome utan att starta Chrome synligt på skärmen. Alla interaktioner med webbläsaren sker i bakgrunden.

Detta ger Puppeteer vissa fördelar:

Det är mycket snabbt och lättviktigt eftersom det inte behöver rendera webbläsarens användargränssnitt, vilket tar upp resurser.

Testerna/automatiseringen är inte synliga för en observatör, vilket möjliggör diskret automatisering.

Det känns mer som att styra ett verkligt användarbeteende än en robot.

Du måste dock fortfarande ge tydliga instruktioner och skriva kod för att få verktyget att utföra de åtgärder du vill ha på ett automatiserat sätt.

Puppeteers bästa funktioner

Njut av ett enkelt och intuitivt API som är lätt att lära sig och använda.

Kör flexibla arbetsflöden tack vare kompatibiliteten med flera programmeringsspråk som JavaScript, Python och C#.

Använd det smidigt på olika operativsystem, inklusive Windows, Mac och Linux.

Begränsningar för Puppeteer

Fungerar endast i webbläsarna Chrome eller Chromium.

Skript kan bli långsamma vid omfattande interaktioner med webbläsaren.

Puppeteer-priser

Gratis

Puppeteer-betyg och recensioner

Otillräckligt antal betyg

3. Bardeen

via Bardeen

Bardeen är en självklar lösning för att förenkla komplexa arbetsflöden. Med sitt intuitiva och smidiga användargränssnitt gör Bardeen AI det möjligt för användare att integrera AI i sina dagliga arbetsflöden, vilket frigör tid för strategiska, värdefulla uppgifter.

Med bara några få rader med instruktioner kan du delegera repetitiva uppgifter till Bardeen och skapa en mer effektiv och strömlinjeformad arbetsplats.

Bardeens bästa funktioner

Skapa och hantera arbetsflöden utan kodningskunskaper

Håll dina data säkra eftersom de körs lokalt i din webbläsare.

Få förslag på vilka uppgifter som kan automatiseras.

Bardeens begränsningar

Saknar teamplaner och är främst utformat för individuella användningsfall.

Bardeen-priser

Starter: Gratis

Professionell: 10 dollar per månad

Företag: Anpassad prissättning

Bardeen-betyg och recensioner

G2: 4,9/5 (över 20 recensioner)

4. Cypress

via Cypress

Cypress är ett front-end-testramverk som är utvecklat för den moderna webben. Med Cypress kan du skapa, felsöka och automatiskt köra tester inom dina kontinuerliga integrationsbyggnader.

Tjänsten Cypress Dashboard tillhandahåller testinspelningar, skärmdumpar av fel och videoinspelningar från flera maskiner. Den har ett lättförståeligt API och låter dig se dina end-to-end- och komponenttester köras i realtid medan du utvecklar dina applikationer.

Dess tidsresande felsökare låter dig gå tillbaka i tiden för att spela upp testkörningen igen, vilket gör det enklare att felsöka applikationer. Felsökning av fel blir ännu enklare genom att använda utvecklingsverktyg i webbläsaren som du kanske redan använder.

Cypress bästa funktioner

Använd det enkla, kedjebara API:et för att beskriva webbläsarinteraktioner på ett läsbart sätt.

Avbryt testningen när som helst för att kontrollera hur applikationen fungerar.

Undvik extra arbete eftersom alla bibliotek och beroenden redan finns.

Ta skärmdumpar medan testerna körs

Cypress begränsningar

Cypress stöder inte flera programmeringsspråk, endast JavaScript.

Det kan inte styra två webbläsare samtidigt.

Priser för Cypress

Gratis : För små team

Team: Från 75 $/månad

Företag : Från 300 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Cypress betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 90 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 60 recensioner)

5. Testsigma

via Testsigma

Testsigma automatiserar webb-, mobil- och API-testning i en praktisk plattform. Testautomatiseringsverktyget erbjuder ett inbyggt testlabb med ett brett utbud av riktiga enheter och webbläsare på en högtillgänglig molntjänst, vilket möjliggör samtidig testning på flera enheter.

Testsigma använder en intelligent algoritm för att upptäcka och korrigera sidelement, vilket säkerställer smidig testkörning även när ändringar i applikationen testas.

Plattformen tillhandahåller omfattande testrapporter med detaljerad information om resultaten, exekveringstid, enhetsdetaljer och andra viktiga mått.

Testsigmas bästa funktioner

Justera sidelement för smidig testning även om appen ändras.

Anslut enkelt till vanliga verktyg som Jira, Jenkins, GitHub och Slack för bättre teamarbete och kontinuerliga förbättringar.

Utöka testtäckningen snabbt med inbyggda datadrivna tester

Testsigma-begränsningar

Vissa användare tycker att det är krångligt att lägga till steg i Testsigma.

Det kan vara svårt att identifiera rätt HTML-element.

Testsigma-priser

Fördel: Anpassad prissättning

Företag: Anpassad prissättning

Testsigma-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 20 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

6. QA Wolf

via QA Wolf

QA Wolf förenklar och påskyndar testningen av webbapplikationer och hjälper dig att uppnå automatiserad testtäckning från början till slut på bara några veckor. Med obegränsade parallella körningar och en Zero Flake-garanti minskar QA Wolf QA-kostnaderna avsevärt samtidigt som testtäckningen ökar.

Plattformen ger en omfattande översikt över QA-utgifter, testtäckning, releasefrekvens och utvecklingskapacitet.

Funktionen Wolf-O-Vision möjliggör parallella tester, vilket minskar QA-cyklerna och eliminerar den traditionella monteringsprocessen.

QA-Wolfs bästa funktioner

Ingen installation eller konfiguration behövs, vilket innebär att det inte blir något krångel.

Få friheten att koncentrera dig på andra uppgifter utan testbördan.

Gör det möjligt för team att utföra webbläsartester parallellt med effektiva och snabba körningar.

Begränsningar för QA-Wolf

Vissa användare rapporterar att automatiserad testning är dyrt.

QA-Wolf-priser

Betala per test

QA-Wolf-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 60 recensioner)

7. Watir

via Watir

Watir, en förkortning av ”Web Application Testing in Ruby” (och uttalas ”Water”), är ett öppet källkodsbibliotek som är enkelt att använda och utvecklat i Ruby för att automatisera webbapplikationer.

Med Watir kan du ta skärmdumpar under testningen när det behövs och övervaka testningens framsteg. Det utför instruktioner på ungefär samma sätt som en människa och stöder olika webbläsare, inklusive Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari och Edge.

Vanligtvis är det mest kompatibelt med testramverk som RSpec och Cucumber.

Watirs bästa funktioner

Ta skärmdumpar automatiskt när testningen är klar

Mät sidans prestanda med lätthet

Njut av support från en aktiv öppen källkodsgemenskap som lägger till nya funktioner och upprätthåller integrationen med de senaste webbläsarna.

Begränsningar för Watir

Inte kompatibel med andra testramverk än Ruby.

Saknar optimering för mobiltestning

Priser för Watir

Gratis

Watir-betyg och recensioner

Inte tillräckligt med recensioner

8. Appium

via Appium

Appium är ett öppen källkodsprojekt och ett självständigt ekosystem av tillhörande programvara. Det hjälper till att automatisera inbyggda, hybrid- och mobila webbappar på iOS-, Android- och Windows-plattformar.

Det använder WebDriver-protokollet för att styra inbyggda appar som en användare skulle göra. Det kan trycka, svepa, skriva in text och utföra andra interaktioner för att effektivisera automatiseringen av UI-uppgifter på olika appplattformar.

På sidan Ekosystem finns en rad drivrutiner och plugins som förbättrar din upplevelse av webbläsarautomatisering. Fokus ligger på black box-testning ur ett slutanvändarperspektiv snarare än på intern kodkvalitet.

Appium låter dig också navigera i CLI-referensen för kommandoradsanvändning och utforska kommandoreferensen för en omfattande lista över kommandon.

Appiums bästa funktioner

Integrera Appium sömlöst med olika utvecklings- och testprogram, inklusive Perfecto, Bamboo, Jenkins och andra.

Skapa tester för flera mobila plattformar med hjälp av en enhetlig kodbas.

Skriv tester på flera språk som Java, Python, JavaScript, C# osv.

Appiums begränsningar

Erbjuder begränsad support för webbapplikationer och stationära applikationer.

Installationen och konfigurationen av Appium kan vara komplicerad.

Priser för Appium

Gratis

Appium-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 50 recensioner)

9. Katalon

via Katalon

Katalon erbjuder användarna en kraftfull plattform för testautomatisering. Den integrerar sömlöst avancerade AI-verktyg för att förbättra regressionstestning.

Katalon Studio kombinerar enkelheten hos low-code med flexibiliteten hos full-code och underlättar snabb testskapande genom funktioner som inspelning och uppspelning samt automatisk testobjektfångst.

Plattformens mångsidighet omfattar webb-, mobil-, API- och skrivbordstestning och visar upp en modern approach till kvalitetssäkring.

Katalons bästa funktioner

Kör tester utan behov av ytterligare tillägg

Skapa insiktsfulla analyser med Katalon genom inbyggda rapporter som kan exporteras i PDF-, HTML-, Excel- eller CSV-format.

Katalons begränsningar

Kan vara utmanande för personer som är mer benägna att använda funktionella programmeringsspråk som Python och JavaScript.

Katalons prissättning

Gratis: För små team

Premium: 167 $/månad

Ultimate: Anpassad prissättning

Katalon-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 700 recensioner)

10. Selenium

via Selenium

Selenium är ett kraftfullt verktyg som automatiserar webbläsartestning genom att simulera mänskligt beteende, antingen lokalt eller på en fjärrdator med hjälp av Selenium-servern. Användare kan anpassa det efter sina specifika behov med tre olika verktyg.

Selenium WebDriver tillhandahåller API-automatiseringsverktyg för att styra webbläsarens funktioner, såsom navigering, elementsökning, Javascript-körning etc. Det hjälper till att skapa robusta, automatiserade tester för webbplatser för att säkerställa att de fungerar felfritt. Du kan använda det för funktionstestning, acceptanstestning och regressionstestning av webbappar.

Selenium IDE finns som tillägg för Chrome, Firefox och Edge och möjliggör enkel inspelning och uppspelning av webbläsarinteraktioner. Användare kan spela in tester som en serie steg/åtgärder i webbläsaren, som sedan kan exporteras som skript.

Slutligen hjälper Selenium Grid användare att skala upp sina automatiseringsinsatser genom att distribuera och köra tester på flera maskiner. Det är användbart när man kör stora testpaket på olika webbläsare, versioner och operativsystem.

Seleniums bästa funktioner

Testa webbplatsens funktionalitet i olika webbläsare

Utveckla flexibla automatiseringspaket och tester för webbläsarbaserade applikationer.

Skala och distribuera skript i olika miljöer

Seleniums begränsningar

Det är inte en bra ersättning för traditionella webbplatsanalysverktyg, eftersom det inte har inbyggda resultatrapporter.

Skript är benägna att sluta fungera när ändringar görs på den webbplats som testas.

Användare har rapporterat att det inte finns någon tillförlitlig teknisk support tillgänglig.

Priser för Selenium

Gratis

Selenium-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 80 recensioner)

Navigera i webbläsarautomatiseringslandskapet

Webbläsarautomatiseringsverktyg som Puppeteer, Watir och Selenium gör det möjligt för dig att styra webbläsare för testning, automatisering och mer programmatiskt. Varje verktyg har dock sina för- och nackdelar när det gäller språkstöd, funktioner och användningsfall.

Webbläsarautomatisering är lönsamt och kraftfullt, men medför risker om det inte implementeras noggrant. Med hjälp av webbskrapningstekniker kan bots överbelasta servrar med förfrågningar eller skrapa data på ett oetiskt sätt. Var uppmärksam och använd automatisering med omdöme för att förhindra att dina appkonton stängs av.

Kombinera verktygen med en plattform som ClickUp för automatisering av uppgifter och arbetsflöden för att maximera fördelarna med webbläsarautomatisering och minimera huvudbryet.

Med ClickUp kan du schemalägga och koordinera automatiserade webbläsaråtgärder för bredare arbetsflödeshantering. Dessutom kan du prova det gratis och skala upp till ett mycket överkomligt pris. Oavsett om du är utvecklare, QA-expert eller effektivitetsentusiast, registrera dig för ClickUp idag för att se omedelbara produktivitetsvinster.