Hur man kommer in i mjukvaruförsäljning

En karriär inom försäljning ses ofta som tempofylld och krävande. Det handlar om att upprätthålla en robust pipeline med potentiella kunder, ofta hoppa mellan telefonsamtal och möten och leverera säljargument som fångar uppmärksamheten. Men det är mer än bara stress och jäkt.

I slutändan strävar du som säljare efter att bygga upp äkta relationer med kunderna och tillgodose deras behov. Om du tar hand om det kommer försäljningsmålen och incitamenten att ta hand om sig själva.

En karriär inom mjukvaruförsäljning placerar dig i frontlinjen när det gäller att hjälpa företag att använda mjukvara för att lösa problem. Du säljer inte bara en produkt, utan som en del av säljteamet erbjuder du tekniska lösningar som kan förändra ett företags verksamhet i grunden.

Så, hur kommer man in i mjukvaruförsäljning? Vilka försäljningsfärdigheter behöver man utveckla? Hur ser en typisk dag ut för en försäljningschef i mjukvarubranschen? Är det möjligt att komma in i mjukvaruförsäljning utan erfarenhet?

Det här blogginlägget svarar på alla dina frågor om hur du kommer igång med mjukvaruförsäljning. Låt oss börja.

Vad är mjukvaruförsäljning?

Programvaruförsäljning avser processen att sälja programvaruprodukter eller tjänster till företag eller privatpersoner.

Programvaruförsäljning kan omfatta lokal programvara, molnbaserade lösningar (SaaS) och olika andra försäljningsappar som ofta anpassas för att möta specifika behov, såsom Enterprise Resource Planning (ERP), Customer Relationship Management (CRM) och personlig produktivitetsprogramvara.

En karriär inom mjukvaruförsäljning är perfekt för alla som gillar att kombinera sin passion för teknik med sin sociala kompetens.

Som mjukvaruförsäljare måste du förstå kundernas behov, visa produktens värde och säkerställa köparnas nöjdhet och lojalitet genom att erbjuda support.

Vad innebär arbetet som mjukvaruförsäljare?

Om du skulle börja inom detta yrke skulle din roll vanligtvis omfatta följande uppgifter och ansvarsområden:

Kalla samtal, prospektering och kontaktskapande för att identifiera och engagera potentiella kunder som säljutvecklingsrepresentant.

Förstå vanliga utmaningar inom branschen och erbjuda skräddarsydda värdeerbjudanden genom produktdemonstrationer och presentationer som säljtekniker.

Förhandla kontrakt och slutföra affärer genom att hantera priser, villkor och bestämmelser med potentiella kunder som en del av organisationens säljteam.

Hantera projektpipeline, kontoplanering och prognoser för att maximera intäkterna i det tilldelade området som kundansvarig i mjukvarubranschen.

Upptäck och etablera strategiska partnerskap med viktiga influencers från tredje part för att öka produktens synlighet och marknadsräckvidd med hjälp av olika försäljningsverktyg.

Att ge teknisk support till kunder efter att de har köpt produkten som en del av försäljningsupplevelsen

Håll dig uppdaterad om mjukvarulösningar, försäljningstekniker, erfarenhet av mjukvaruförsäljning, försäljningsstrategier och leadgenerering, och håll dig à jour med den föränderliga teknikbranschen.

Hur mycket tjänar en mjukvaruförsäljare?

Undersökningar visar att den genomsnittliga grundlönen för en mjukvaruförsäljare i USA är 100 993 dollar, och den genomsnittliga extra kontantersättningen är 63 310 dollar.

Dessutom prognostiserar Bureau of Labor Statistics en tillväxt på 22 % inom mjukvaruutvecklingsbranschen fram till 2030. För dem som undrar varför och hur man kommer in i mjukvaruförsäljning visar ersättningen att det finns betydande inkomstmöjligheter för säljare och försäljningschefer inom mjukvaruförsäljning.

Hur man kommer in i mjukvaruförsäljning utan erfarenhet: typiska vägar och kompetensutveckling för en karriärförändring

Oavsett om du är student som utforskar olika utbildningsprogram eller någon som vill byta karriär och börja sälja programvara, så här kan du förbereda dig för ett yrke inom programvaruförsäljningsbranschen.

1. Gå en introduktionskurs i försäljningsprocessen

En examen i ekonomi, marknadsföring eller ett relaterat område kan ge dig grundläggande kunskaper, men det är inte den enda vägen. För dig som inte har en ekonomisk bakgrund kan du komplettera din utbildning med ett ytterligare fokusområde för att bredda dina kunskaper.

Om du till exempel vill ha en mer traditionell försäljningsutbildning kan du gå en försäljningskurs på ett lokalt universitet eller en lokal högskola. Idag erbjuder många utbildningsinstitut affärskurser i försäljningsutveckling, vilket ger dig möjlighet att lära dig av erfarna yrkesverksamma.

Alternativt kan du gå en relevant onlinekurs för att utveckla dina tekniska färdigheter eller välja en praktikplats hos en kundansvarig som säljer mjukvaruverktyg eller inom ett relaterat försäljningsområde.

2. Utveckla de färdigheter som behövs för att börja sälja programvara

Studenter och personer som vill byta karriär bör fokusera på att kombinera hårda och mjuka färdigheter.

Lär dig till exempel hur du använder en CRM-lösning, eftersom den är viktig för att spåra leads och försäljnings-KPI:er, ställa in påminnelser om uppföljning och analysera försäljningsdata. Populära verktyg som Salesforce, HubSpot, ClickUp eller Zoho CRM erbjuder gratis resurser och certifieringar som kan hjälpa dig att förbättra denna hårda kompetens.

Eftersom en säljroll kräver effektiv kommunikation bör du finslipa din förmåga att formulera produktens unika försäljningsargument och svara på frågor på ett taktfullt sätt. Genom att gå kurser i retorik, förhandlingsteknik och övertygande kommunikation kan du förbättra dessa mjuka färdigheter.

Fokusera dessutom på aktivt lyssnande. Du måste kunna förstå kundens behov och anpassa din presentation efter dessa. ”Lyssna först, prata sen” bör vara ditt mantra som mjukvaruförsäljare.

3. Förstärk dina tekniska kunskaper

Du behöver inte vara programmerare, men det kan vara en stor fördel att ha grundläggande kunskaper om mjukvaruutveckling, molntjänster, dataanalys osv. Du kan skaffa dig dessa kunskaper genom att gå korta kurser på e-lärandeplattformar som Coursera, Udemy eller LinkedIn Learning.

Ett annat effektivt sätt att skaffa sig teknisk expertis är att lära sig mer om de specifika mjukvaruprodukter du är intresserad av att sälja. Det kan du göra genom att studera produktdemonstrationer, läsa vitböcker, delta i webbseminarier och lyssna på podcasts om försäljning.

4. Skaffa dig försäljningserfarenhet på jobbet

Om du inte har någon formell erfarenhet kan du ta på dig frilans- eller kontraktsförsäljningsuppdrag för att bygga upp din portfölj.

Du kan till exempel börja på ett tech-startup och arbeta med virtuell försäljningssupport i sex månader – samtidigt som du tar din examen. Utforska relevanta möjligheter på webbplatser som Toptal, Upwork, CloudPeeps och Monster Jobs.

Kom ihåg att även kortvariga projekt kan hjälpa dig att bygga upp en stark meritlista och göra dig bekväm med att använda försäljningsverktyg för projektledning, kundrelationshantering, leadgenerering och marknadsföring etc.

Eller leta efter praktikplatser som ger dig erfarenhet av försäljningsprocesser, kundkontakter och produktkunskap, även om de inte direkt är inom försäljning. Det hjälper dig att bygga upp praktiska färdigheter och ett nätverk som mjukvaruförsäljare.

Praktikplatser kan också leda till erbjudanden om heltidsanställning, vilket ger dig en direkt väg in i branschen.

5. Satsa på certifieringar

Om du riktar in dig på en specifik typ av programvara bör du satsa på tekniska certifieringar.

Till exempel är certifieringen AWS Certified Cloud Practitioner bra för att lära sig om molnbaserad programvara, medan Google Analytics är perfekt för analysverktyg.

Ägna tid åt att lära dig effektiva försäljningsmetoder som SPIN Selling, Challenger Sales-modellen eller Consultative Selling. De erbjuder ett forskningsbaserat ramverk för att arbeta med och avsluta komplexa affärer med utdragna försäljningsprocesser.

Hur man söker ett jobb inom mjukvaruförsäljning: Tips för att hitta arbete inom mjukvaruförsäljningsbranschen

1. Förbered dina ansökningshandlingar

Börja med att skapa eller uppdatera ditt CV.

Betona relevant erfarenhet, såsom dina försäljningsresultat och din kunskap om mjukvaruprodukter. Lyft fram din förmåga att uppnå försäljningsmål, hantera kundrelationer och avsluta affärer med hjälp av verktyg för försäljningsproduktivitet.

Om du har gjort praktik eller frilansat inom mjukvaruförsäljning, ta med det. Detta är särskilt viktigt om det är den enda erfarenhet du har för tillfället.

Skriv sedan ett övertygande personligt brev. Förklara varför du passar bra för tjänsten och hur dina färdigheter kommer att gynna ett mjukvaruföretag. Anpassa detta personliga brev för varje företag du söker till.

💡 Proffstips: Se alltid till att din LinkedIn-profil är uppdaterad och optimerad för roller inom mjukvaruförsäljning. Inkludera ett professionellt foto, en relevant och slagkraftig rubrik och en detaljerad sammanfattning av vad du har att erbjuda.

2. Sök efter jobbmöjligheter

Det finns flera webbplatser där du kan hitta jobbannonser inom teknikförsäljning, bland annat: SimplyHired

Indeed

LinkedIn

AngelList

Glassdoor

Använd varje plattforms jobbsökningsfunktion för att filtrera jobb efter titel, plats, erfarenhetsnivå och mer. Du kan ställa in jobbaviseringar för att få meddelanden om nya möjligheter.

Många företag publicerar också lediga tjänster direkt på sina webbplatser innan de läggs ut på jobbportaler. Du kan identifiera de organisationer du är intresserad av att arbeta för och besöka deras karriärsidor regelbundet.

3. Utnyttja ditt nätverk

Nätverkande är ett kraftfullt verktyg för att avancera i din karriär inom mjukvaruförsäljning.

Delta i branschkonferenser och seminarier. Träffa viktiga aktörer, lär dig om de senaste trenderna och bygg meningsfulla kontakter. Du kan också delta i paneldiskussioner, ställa frågor och arbeta som volontär vid dessa evenemang för att öka din synlighet.

Du kan söka efter och gå med i LinkedIn-grupper och -communityn som är dedikerade till teknik och SaaS, speciellt utvalda för mjukvaruförsäljare. Delta aktivt i diskussioner, dela värdefullt innehåll och interagera med gruppmedlemmarna.

Slutligen, utnyttja ditt alumnnätverk om du har gått på högskola, yrkesskola eller ett specifikt utbildningsprogram. Många alumner är villiga att hjälpa andra utexaminerade, särskilt om de har samma utbildningsbakgrund. Kontakta dem, be om råd och fråga om de känner till några lediga jobb.

Rekommendationer kan vara mycket effektivare än att skicka in en jobbansökan eller ett kallt LinkedIn-meddelande.

4. Förbered dig för anställningsintervjuer

Kom ihåg att det inte finns några medfödda säljare. Duktiga säljare tar förberedelserna på allvar och finslipar sina färdigheter över tid genom övning och erfarenhet.

Detta gäller även när du söker jobb.

När du har skickat in din ansökan är det dags att förbereda sig för intervjuer.

Bekanta dig med vanliga frågor, såsom ”Hur hanterar du invändningar?” eller ”Beskriv en situation då du lyckades omvandla en potentiell kund till en faktisk kund.” Du bör kunna diskutera din försäljningsstrategi, hur du hanterar dina leads och hur väl du behärskar verktyg för försäljningsautomatisering.

Dessutom förväntar sig företagen att kandidaterna har en gedigen kunskap om de produkter de säljer. Gör därför din research om programvaran – förstå dess funktioner, fördelar och hur den står sig i jämförelse med konkurrenterna.

Genom att visa produktkunskap under intervjun visar du att du är seriös och redo att sätta igång direkt.

5. Var uthållig och följ upp dina ansökningar

Efter intervjun ska du skicka ett tackmejl till intervjuaren/intervjuarna. I mejlet ska du uttrycka din tacksamhet för möjligheten och kort upprepa din entusiasm för rollen och varför du passar bra för den. Denna enkla gest kan lämna ett positivt intryck på rekryteringsteamet.

Om du inte har hört något efter en rimlig tid, följ upp på ett artigt sätt. Bekräfta ditt intresse för tjänsten och fråga om statusen för din ansökan. Denna uppföljning kan göra att du hålls i åtanke under rekryteringsprocessen.

Hur du förbereder dig för din roll inom mjukvaruförsäljningsbranschen med ClickUp

Även om du kan hantera dina inlärningsmål med penna och papper, ett kalkylblad eller ett Google Doc-dokument, kanske det inte räcker på lång sikt. Vad du behöver är en plattform som inte bara spårar dina framsteg utan också hjälper dig att göra en plan för att fortsätta lära dig och fylla kunskapsluckor.

Det är här ClickUp for Sales kommer in i bilden. Dess intuitiva gränssnitt och omfattande uppsättning funktioner tillgodoser de unika behoven hos alla blivande säljare. Med över 1000 mallar hjälper det dig att organisera uppgifter, sätta upp tydliga mål och automatisera påminnelser, vilket effektiviserar säljflödet.

Du kan till exempel använda listmallen från ClickUp för att organisera och kategorisera information.

Listmall från ClickUp

Ladda ner den här mallen Få mer gjort på kortare tid med listmallen från ClickUp.

Få mer gjort på kortare tid med listmallen från ClickUp.

Med den här mallen kan du:

Dela upp komplexa uppgifter i mindre delar – till exempel att skriva ett CV, söka jobb/praktikplats, lära sig använda olika försäljningsprogram.

Prioritera saker efter vikt och brådskandehet

Lägg till anpassade statusar som Klar, Pågående och Att göra för varje uppgift.

ClickUp Kanban-mall

Ett annat användbart verktyg är ClickUps Kanban-mall. Den hjälper dig att öka synligheten för varje uppgift i din försäljningsprocess.

Ladda ner den här mallen Organisera ditt arbete i hanterbara delar och hantera ditt arbetsflöde visuellt med hjälp av ClickUp Kanban-mallen.

Det ger dig också möjlighet att:

Ställ in aviseringar för att hålla dig uppdaterad om din inlärningsresa.

Kategorisera och lägg till attribut till dina ClickUp-mål för att skapa sammanhang

Tagga, tilldela inbäddade deluppgifter och skapa uppgiftsberoenden för att hantera ditt arbetsflöde effektivt.

ClickUp-instrumentpaneler

Förutom dessa mallar ger ClickUp Dashboards -funktionen dig en översikt över dina inlärningsmål och milstolpar. Det säkerställer att du håller dig på rätt kurs utan onödiga distraktioner.

Hemligheten bakom din framgång – ClickUp Dashboards

Du kan anpassa gränssnittets vyer efter dina önskemål, oavsett om du föredrar en lista, en kanbantavla eller en tabell för visuell tydlighet.

Med hjälp av ClickUp Calendar View kan du till exempel dra och släppa uppgifter för enkel schemaläggning och integrera uppgifter med din Google Kalender.

Hantera och organisera projekt och schemalägg uppgifter i den flexibla kalendervyn så att alla är på samma sida.

ClickUp Brain

Dessutom får du lära dig hur du använder AI i säljutbildning.

Anta att du vill ha specifik information om var du står med en viss uppgift eller ett visst mål. I så fall kan du använda ClickUp Brain för att omedelbart söka och hämta information från valfri instrumentpanel i ditt arbetsområde.

Väck din kreativitet, skapa mallar eller generera texter blixtsnabbt med världens bästa brainstormingpartner.

Det kan spara dig mycket tid och möda, särskilt om du vill hantera hela din schemaläggning på en enda mjukvaruplattform som ClickUp.

Dessutom hjälper ClickUp Brain, en AI-skrivassistent, dig att skriva personliga e-postmeddelanden på några sekunder. Denna funktion är särskilt användbar för nybörjarpositioner inom försäljning där dina e-postmeddelanden måste vara koncisa och grammatiskt korrekta.

Använd ClickUp Brains AI-verktyg för att skriva, redigera, sammanfatta, korrekturläsa och översätta alla typer av text i ClickUp Docs.

Du kan också använda ClickUp Brain för att skriva ett professionellt CV och se till att inget viktigt faller mellan stolarna.

En annan användbar funktion för säljare som vill vidareutbilda sig är ClickUp Smart Goals Template.

ClickUp-mall för smarta mål

Ladda ner den här mallen Se till att dina mål är tydliga med ClickUps mall för smarta mål.

Med den här mallen kan du definiera SMART-mål. SMART står för Specific (specifikt), Measurable (mätbart), Achievable (uppnåeligt), Relevant (relevant) och Time-bound (tidsbundet).

Ett SMART-mål för en säljare kan till exempel vara: Genomföra en Salesforce-certifieringskurs inom tre månader genom att dela upp den i veckovisa delmål som spåras via ClickUp.

Användningen av ClickUp är dock inte bara begränsad till att successivt bygga upp den expertis som krävs för en karriär inom mjukvaruförsäljning, utan det är också ett av de ledande verktygen för försäljningsstöd på marknaden.

När du börjar ett nytt jobb inom mjukvaruförsäljning är din förmåga att utnyttja teknik effektivt en värdefull tillgång för ditt team.

Tänk dig hur mycket effektivare du skulle kunna vara om du inte behövde uppfinna hjulet på nytt för varje e-post, offert eller uppföljning. Som ny mjukvaruförsäljningschef kan du genom att använda mallar se till att dina meddelanden, din leadspårning och din försäljningsplan är organiserade, professionella och anpassade efter ditt teams strategi.

ClickUp-mall för försäljningsplan

Med ClickUp Sales Plan Template kan du sätta upp och följa upp meningsfulla mål, organisera information om din kundbas på ett ställe och enkelt komma åt den när du behöver den.

Ladda ner den här mallen Få en tydlig struktur för att definiera försäljningsmål med ClickUp Sales Plan Template.

Använd den här mallen för att:

Skapa en tydlig struktur för att sätta upp och följa upp försäljningsmål

Analysera försäljningsdata och resultat för att få fram användbara insikter

Skapa strategier för att lansera nya produkter och förbättra kundupplevelsen

Sätt upp tidsplaner för uppgifter, övervaka framstegen och håll intressenterna informerade

Med dessa mallar för försäljningsplaner kan du hantera en större arbetsvolym med självförtroende, eftersom du slipper brainstorma innehållet i försäljningsförslag manuellt.

Börja din karriär inom mjukvaruförsäljning på rätt sätt

Försäljning handlar om att ge dina kunder ett omätbart värde, och mjukvaruförsäljning är inget undantag.

Svaret på din fråga – hur man kommer in i mjukvaruförsäljning – ligger i följande bästa praxis:

Fortsätt att lära dig mer om och förbättra dina kunskaper om olika typer av mjukvaruprodukter som du kan komma att sälja, till exempel SaaS, företagslösningar, AI och mobilappar.

Bekanta dig med branschtrender, viktiga mjukvaruföretag inom din nisch och allmänna kundkrav.

Med de försäljningsstrategier och tips som vi delar med oss av i denna blogg kommer du garanterat att få en flygande start inom mjukvaruförsäljning. Och för ett dynamiskt projektlednings- och försäljningsverktyg som kan vara din allierade i din inlärningsprocess och din karriär inom mjukvaruförsäljning kan du alltid lita på ClickUp.

Registrera dig gratis på ClickUp och uppnå dina mål inom mjukvaruförsäljning med lätthet. Lycka till!