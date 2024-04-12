Podcasts om försäljning: Frigör din försäljningspotential med insikter från experter

Podcasts om försäljning är en omfattande kunskapskälla som erbjuder praktiska insikter från försäljningsproffs, marknadsföringsledare och entreprenörer.

Oavsett om du är B2B-försäljningschef, försäljningscoach, nybörjare inom försäljning, entusiastisk inom personlig utveckling eller företagsledare som vill bygga upp en stödjande försäljningskultur, är dessa resurser en guldgruva av högkvalitativ försäljningsinformation.

Denna blogg listar de bästa podcasts om försäljning att lyssna på under 2024. Lägg till denna blogg som bokmärke så att du kan dela den med ditt team för att förbättra din organisations försäljningseffektivitet.

Vikten av att lyssna på podcasts om försäljning

För att nå högre i din säljkarriär måste du lära dig hur de bästa ledarna når framgång. Här är tre faktorer att tänka på när du reflekterar över vikten av en podcast om säljengagemang.

Kontinuerligt lärande

Tid är avgörande för försäljningschefer, men kompetensutveckling för professionell utveckling kräver tid. Podcasts erbjuder försäljningsproffs det perfekta alternativet till det traditionella klassrumsformatet.

Det bästa är att du kan lyssna på en podcast om försäljning på jobbet mellan kaffepauserna eller hemma medan du gör hushållssysslor. Visste du att 43 % av podcastlyssnarna lyssnar på sina favoritpodcasts under resor? Om du är seriös med att lära dig något bör du dock avsätta tid för att lyssna på podcasts om försäljning, eftersom du då blir mer uppmärksam på de praktiska råden än om du multitaskar.

Motivation och inspiration

Ledande försäljningsexperter delar gärna med sig av sina strategier, framgångshistorier och praktiska råd om aktuella utmaningar i affärs- och försäljningsvärlden. De ger dig en inblick i hur de lyckades med komplexa affärer som blev vändpunkten i deras försäljningskarriärer och insikter från pionjärerna inom försäljningsbranschen.

Om du letar efter en ny inspirationskälla kan poddar motivera dig att utveckla ett tillväxtorienterat tankesätt eller bli en försäljningsexpert.

Nätverksmöjligheter

Podcasts är utmärkta samtalsämnen och utmärkta nätverksverktyg när du vill komma i kontakt med erfarna säljare.

Jason Lemkin, värd för den officiella SaaStr-podcasten, låter till och med lyssnarna gå med i SaaS online-community för framgångsrik försäljning, som har erfarna teknikförsäljningsledare som medlemmar.

Sådana forum ger lyssnarna möjlighet att delta i feedback och diskussioner. Utnyttja nätverksmöjligheterna för att komma i kontakt med andra säljare och dela strategier för att förbättra ditt hantverk.

Högst rankade podcasts om försäljning som du måste lyssna på

Här är vår lista över de 13 bästa podcastarna om försäljning som hjälper dig att förbättra dina försäljningsfärdigheter, lära dig nya försäljningsstrategier och hämta inspiration från framgångsrika försäljningshistorier.

1. Sales Enablement Podcast med Andy Paul

via Sales Enablement Podcast

Andy Paul är en erfaren försäljningsexpert med mer än tre decenniers erfarenhet av försäljningsledning. Hans YouTube-kanal har över 700 videor.

Gå till Apple Podcasts för att lyssna på de senaste avsnitten av Pauls podcast om säljstöd. Varje avsnitt innehåller intervjuer med säljexperter och företagsledare och behandlar olika ämnen, såsom strategier för säljstöd, säljteknik, säljledning och framgångshistorier.

Vi kan inte rekommendera denna podcast nog till säljare. De djupgående insikterna om B2B-försäljning som denna podcast om säljledning ger kommer att påskynda din inlärningsprocess.

Episoder du inte får missa:

2. Praktisk prospektering

via Practical Prospecting Podcast

Jed Mahrle, tidigare säljchef på PandaDoc, är värd för den praktiska podcasten om prospektering. Han byggde upp PandaDocs säljteam och hjälpte företaget att nå en värdering på en miljard dollar. Efter att ha lämnat PandaDoc arbetade Mahrle med Mailshake, där han bokade över 100 kvalificerade säljmöten varje månad.

Om du vill vässa din strategi för utgående försäljning och lära dig vad du ska göra och inte göra direkt från källan, är denna podcast något för dig. Förutom Jeds praktiska erfarenhet av att bygga team från grunden och generera leads från kalla e-postmeddelanden, har podcasten också framstående gästtalare.

Förutom att täcka tekniska detaljer tar Mahrle, som försäljningsvärd, upp intressanta ämnen. I ett av avsnitten bjöd han in Kris Rudeegraap, grundare av Rendoso, för att prata om hur försäljningschefer bör skicka gåvor till sina potentiella kunder.

Episoder du inte får missa:

3. Din MBA-podcast om försäljning

via Your Sales MBA Podcast

Jeff Hoffman och Cece Aparo är värdar för podcasten Your Sales MBA – en samlad källa för nybörjare som vill lära sig mer om försäljning. Hoffman är en prisbelönt skapare av försäljningsutbildningsprogram med över 25 års erfarenhet av att arbeta med företag som Google och Akamai Technologies. Aparo är en veteran inom försäljning och marknadsföring och har arbetat med globala organisationer för att hjälpa dem att förbättra sina intäkter och sin pipeline.

Tillsammans fungerar de som virtuella säljcoacher som motiverar och bygger upp ditt självförtroende som blivande säljare. Podcasten Sales MBA fokuserar på ”hur” istället för ”varför” och ger effektiva råd och praktiska insikter som hjälper dig att hantera utmaningar och avsluta fler affärer.

Episoder du inte får missa:

4. GTM-podcasten

via GTM Now

GTM Podcast, som leds av Scott Barker, ger dig de senaste insikterna från marknadsledare och strateger över hela världen.

De ger dig tillgång till de senaste trenderna (som social försäljning och användning av försäljningspsykologi för att öka din försäljning) och insikter från opinionsbildare och branschpraktiker. Ämnena omfattar försäljningsstöd, utveckling, kontobaserad försäljning och B2B-försäljning och marknadsföringsanpassning.

Denna podcast är utmärkt för yrkesverksamma på alla nivåer eftersom den erbjuder försäljningstekniker som du kan implementera omedelbart. Den är utformad för att ta din karriär till nästa nivå, oavsett om du är säljare, försäljningsveteran eller något däremellan.

Podcasts du måste lyssna på:

5. B2B Growth Show

via B2B Growth Show

Benji Block är värd för B2B Growth Show tillsammans med James Carbary. James är grundare av Sweet Fish, en podcastbyrå för B2B-varumärken, och författare till boken Content-Based Networking.

B2B Growth Show publicerar varje vecka 20–30 minuter långa videor som täcker olika ämnen utöver försäljning. Nyligen behandlade de till exempel influencer-marknadsföring för B2B-varumärken och hur den har vunnit mark. B2B-ledare har sin publiks förtroende, så deras produktrekommendationer är mycket mer övertygande än varumärkesreklam.

Episoder du inte får missa:

6. Make It Happen Mondays

via Spotify

John Barrows, värd för podcasten Make It Happen Mondays, har gjort allt – från försäljning till företagsförvärv. Han är grundare av JBarrows Consulting och bland hans kunder finns Salesforce, LinkedIn och Okta.

Varje vecka släpper John en ny podcast där han diskuterar olika områden inom försäljning och prospektering. Hans gästlista inkluderar säljare, kundansvariga och VD:ar som delar med sig av praktiska försäljningstips för att utveckla en karriär inom försäljning och praktiska taktiker för att få bättre resultat från prospektering.

Episoder du inte får missa:

7. The James Altucher Show

via The James Altucher Show

James Altucher är en ängelinvestor och serieentreprenör. Han har grundat 20 företag och delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter om affärer, livet och ekonomi i sin podcast. Vi rekommenderar varmt hans Wall Street Journal-bästsäljande bok, Choose Yourself, till alla säljare.

Altucher startade sin podcast 2014 och har haft gästtalare som allt från skådespelare och rappare till astronauter och miljardärer – Altucher kallar sina gäster för ChooseYourselfers.

Mark Cuban, Sir Richard Branson och Tyra Banks är några av de rika och berömda personer som har gästat programmet. Om du vill bli den bästa versionen av dig själv och söker sätt att skapa ekonomisk frihet är detta rätt plats att hämta inspiration.

Episoder du inte får missa:

8. Samtal med kvinnor inom försäljning

via Women Sales Pros

Lori Richardson är värd för podcasten Conversations with Women in Sales och leder försäljningsstrategiföretaget Score More Sales, som hjälper företag inom SaaS, finansiella tjänster och andra branscher att öka sina försäljningsintäkter. Richardson är också författare till She Sells, en guide för företagsledare om hur man anställer och befordrar fler kvinnliga säljare.

Conversations with Women in Sales visar framgångsrika kvinnliga entreprenörers resor. I varje avsnitt medverkar en framgångsrik kvinna som delar med sig av sina erfarenheter och bästa praxis för att hjälpa säljare att utveckla sin karriär. De flesta avsnitten är kortare än 30 minuter och behandlar företagsförsäljning, säljledning och innehållsskapande.

Podcasten täcker även andra ämnen, såsom ledarskap, karriärhantering, hantering av impostorsyndrom, självförtroende, strategiska partnerskap, sociala medier och innehållsskapande.

Episoder du inte får missa:

9. Sales Gravy

via Sales Gravy

Jeb Blount, värd för podcasten Sales Gravy, är författare, försäljningschef, talare och specialist på försäljningsacceleration som har utbildat tusentals försäljningsproffs och gett råd till ledande företag över hela världen.

I denna podcast bryter Blount ner komplexa försäljningsämnen till enkla format som är lätta att förstå. Varje podcast är mellan 10 minuter och en timme lång och fokuserar på olika aspekter av försäljningsledning, till exempel hur man bygger bättre relationer med kunder, förhandlar och blir en bättre avslutare.

Podcasten gästas också av talare som Ryan Taft, författare till försäljningsboken Story Getter. Tillsammans utforskar de hur köp är en emotionell upplevelse och hur försäljningsproffs använder nyfikenhet och empati för att sälja mer till sina kunder.

Episoder du inte får missa:

10. The Sales Evangelist

via The Sales Evangelist

Försäljningstränaren Donald Kelly är grundare, VD och värd för podcasten The Sales Evangelist. Kelly anser att försäljningsproffs enkelt borde tjäna sexsiffriga belopp, och han startade sin podcast "Evangelize" för att dela med sig av vad som fungerat bra i hans försäljningskarriär.

Podcasten är en utmärkt källa för försäljningsutbildning. Kelly bjuder in försäljningsexperter, entreprenörer och försäljningschefer för att dela med sig av sina framgångsrika försäljningshistorier och motivera säljare att övervinna utmaningar och nå högsta inkomstnivå.

I ett av avsnitten talar försäljningschefen Matt Doyon om sitt banbrytande koncept med 3X3-coachingmetoden. Matt delar med sig av sina insikter för att visa hur hans coachingramverk har potential att revolutionera försäljningsutbildningen och förbättra prestationen.

Podcasten tar även upp andra ämnen, såsom att bygga upp en försäljningspipeline, förvandla förlorade affärer till möjligheter och hur man får svar från ICP på LinkedIn.

Episoder du inte får missa:

11. The Failure Factor

via Megan Bruneau

Megan Bruneau är värd för podcasten Failure Factor. Hon är terapeut, talare och executive coach.

Podcasten Failure Factor handlar om berättelser om uthållighet i karriären. Även om de timslånga avsnitten släpps sällan, presenterar de professionella från olika samhällsskikt som framgångsrikt förändrat sina liv genom att överleva svackor i karriären.

Försäljningsarbete är utmanande, och det krävs arbete för att motivera sig själv varje dag. Podcasts som Failure Factor hjälper dig att kämpa vidare när du känner att du är i en svacka eller har nått en botten i din karriär.

Episoder du inte får missa:

12. The Advanced Selling Podcast

via Advanced Selling Podcast

Försäljningstränarna Bill Caskey och Bryan Neale är gemensamma värdar för The Advanced Selling Podcast. Låt inte ordet ”avancerad” vilseleda dig att tro att detta är en tråkig podcast. Caskey och Neales 20 års erfarenhet av försäljning och humoristiska insikter om hur man bygger en framgångsrik karriär inom försäljning gör denna podcast till en perfekt källa för nybörjare inom försäljning som vill lära sig avancerade försäljningskoncept.

Detta är en av de äldsta podcasts om försäljning, med över 700 avsnitt på 15 år. Podcasten fokuserar på att bygga långsiktiga kundrelationer och utveckla ett tankesätt för att vinna affärer. Prospektering, försäljningskommunikation, köparmotstånd, kallkundsamtal, affärscoaching och försäljningsprognoser är andra ämnen som ofta diskuteras i programmet.

Episoder du inte får missa:

13. Mental Selling: Podcasten om försäljningsresultat

via Integrity Solutions

Mental Selling leds av Will Milano, marknadschef på Integrity Solutions, ett företag som är känt för sina virtuella säljutbildningsprogram. Denna podcast behandlar olika emotionella och psykologiska drivkrafter inom försäljning och ledarskap som hjälper säljare att upptäcka sin fulla potential.

Försäljningschefer och branschexperter delar med sig av sina insikter om hur man utvecklar den inställning och de färdigheter som krävs för att skapa framgångsrika kundrelationer. Podcasten innehåller berättelser om självbegränsande övertygelser som hindrar försäljningschefer från att uppnå extraordinära karriärframgångar. Komplexiteten i B2B-köpcykler och framväxten av virtuell försäljning är några andra ämnen som diskuteras i denna podcast.

Framgång inom försäljning beror på hur väl en säljare balanserar sin mentala och emotionella närvaro. Podcasten Mental Selling är det perfekta stället att lära sig mer om försäljningsprocessen från de bästa i branschen.

Episoder du inte får missa:

Uppnå dina försäljningsmål med ClickUp

Hantera din försäljningspipeline och dina arbetsflöden på en enda omfattande plattform med ClickUp.

Framgångsrika säljchefer har en affärshemlighet – de använder de bästa säljverktygen för att katapultera sina försäljningsresultat och skyrocket sina karriärer.

ClickUp är till exempel ett heltäckande verktyg för säljteam som håller din säljtratt organiserad på ett ställe och automatiserar repetitiva uppgifter för att göra din säljprocess mer effektiv.

Låt oss titta på några av de viktigaste funktionerna i ClickUp för säljteam.

Automatisering

Tilldela, uppdatera och prioritera uppgifter automatiskt så att leads fortsätter att röra sig i din försäljningspipeline utan manuella ingrepp. Använd fördefinierad automatisering eller anpassa den efter dina behov. ClickUp Automations fungerar också med externa appar för att samla allt i ett enda arbetsflöde. Dessutom kan du automatisera över 50 åtgärder, ange händelsen som utlöser en automatiserad åtgärd och styra hela processen på det sätt du vill.

Dashboard

Använd ClickUp Dashboard som ditt huvudkontor för att följa hur ditt team presterar och avslutar affärer. Hantera arbetet genom att fördela arbetsbelastningen med hjälp av scrum-poäng och organisera resurserna i en dashboard för enkel visualisering. Planera och följ upp dina kvartalsmål genom slutförda uppgifter och hantera allt med ett anpassat kontrollcenter. Identifiera flaskhalsar i processen med hjälp av Burnup-, Burndown- och Velocity-diagram.

Övervaka din försäljningsprestanda, genererade intäkter, pipeline-aktivitet och mycket mer med anpassade rapporter och dashboards i ClickUp CRM.

Formulär

Skapa formulär med ditt varumärke för att samla in data från leads, organisera dem och automatiskt skapa uppgifter att tilldela ditt team. ClickUp Quote Form Template är en av de mest populära mallarna som säljare använder, eftersom den förenklar uppgifter som att samla in kundinformation och offerera tjänster.

Mål

Sätt upp försäljningsmål för mål, milstolpar och tidsplaner. Håll ordning på dina mål för att kunna följa sprintcykler och medarbetarnas resultatkort. Följ framstegen med numeriska eller monetära värden och sant eller falskt. Gruppera målen i en mapp för att visualisera framstegsprocenten. Eller länka alla uppgifter till ett enda mål, så kommer ClickUp automatiskt att följa dina framsteg när du slutför dem.

Visualisera framsteg, fira milstolpar och behåll motivationen genom att följa framstegen mot målen i realtid.

Dokument

Skapa SOP:er och förslag på ClickUp Docs och samarbeta med ditt säljteam för att redigera dem i realtid. Skapa wikis med kapslade sidor, skapa bokmärken och formatera dokumenten som du vill. Länka dina dokument till uppgifterna, lägg till widgets för att uppdatera arbetsflöden och ändra status. Lägg till dem i valfri del av ditt arbetsområde och kategorisera dem så att ditt team enkelt kan komma åt dokumenten.

Färdig mall för försäljningspipeline

Ladda ner den här mallen Hantera varje steg i din försäljningsprocess med hjälp av ClickUp Sales Pipeline Template.

ClickUp Sales Pipeline Template är det enklaste sättet att bygga upp en försäljningsprocess. Denna mall hjälper dig att etablera olika steg i processen, samla in leads, tilldela uppgifter, följa upp framsteg och analysera resultat.

Använd den här mallen för att visualisera hela försäljningstratten i en enda vy, hantera kunddata med en dra-och-släpp-funktion och prioritera leads baserat på brådskande behov och ordervärde.

Prova ClickUp idag

Försäljning har alltid varit ett konkurrensutsatt område. För att lyckas i en karriär inom försäljning måste du hålla dig uppdaterad med praktiska tips från försäljningsexperter, lyssna på poddar om försäljningsledarskap och använda verktyg som ClickUp för att effektivisera dina försäljningsprocesser från början till slut.

Vi har delat med oss av de bästa podcasts om försäljning och de plattformar där du kan lyssna på dem.

För att börja använda ClickUp, skapa ditt konto gratis nu.

Vanliga frågor

1. Hur kan jag ha nytta av att lyssna på podcasts om försäljning?

Podcasts om försäljning är lätta att lyssna på. Luta dig tillbaka och lyssna på experter som utbyter idéer inom ditt område. De tillför en ny dimension till branschnyheter och trender genom att erbjuda intressanta synpunkter och går ofta djupare in på tekniska ämnen än traditionellt textinnehåll.

2. Hur blir jag en bra säljare?

Kontinuerligt lärande är ett av de bästa sätten att bli en bra säljare. Genom att lyssna på podcasts om försäljning och använda moderna verktyg som ClickUp kan du ligga steget före konkurrenterna och maximera din karriärutveckling.

3. Hur används poddar för försäljning och marknadsföring?

Podcasts används inom försäljning och marknadsföring för att skapa innehåll som visar på tankeledarskap, engagera nya lyssnare och omvandla dem till potentiella kunder. De är också ett utmärkt medium för att bygga starka relationer med befintliga kunder, marknadsföra nya produkter och utöka kontakterna inom branschen.