Implementering av kundonboardingprocessen inom banksektorn

När kunder väljer bank kan flera frågor snurra i deras huvuden: Är deras pengar säkra här? Kan de lita på denna institution? Är denna bank det bästa alternativet för deras finansiella behov?

Svaren börjar avslöjas under kundonboardingprocessen, en kritisk fas där bankerna kan lägga en stark grund för en varaktig relation.

Denna fas är din möjlighet att bygga förtroende, svara på frågor och försäkra nya kunder om att du kan hjälpa dem att uppnå sina kort- och långsiktiga finansiella mål.

Men här är den hårda verkligheten: en ny global undersökning från Forrester visar att över 64 % av bankerna förlorar potentiella affärer på grund av ineffektiva och tidskrävande onboardingprocesser.

Faktum är att mer än 20 % har förlorat mellan 26 % och 50 % av sina nya affärsmöjligheter på grund av dessa hinder. En dålig onboarding riskerar att leda till förlorade kunder och kan även resultera i betydande intäktsförluster och potentiella juridiska problem.

Låt oss undersöka varför kundonboarding inom banksektorn är viktigt och hur du kan förbättra denna process för att undvika dessa fallgropar och säkerställa kundlojalitet.

Förstå kundintroduktionsprocessen inom banksektorn

Kundonboardingprocessen sätter tonen för kundens bankupplevelse. Den är en viktig bro mellan att säkra en ny kund och att främja en långsiktig bankrelation.

En effektiv onboarding är avgörande eftersom det är en ny kunds första omfattande interaktion med din bank. Det är den viktigaste delen av dina strategier för kundförvärv och påverkar allt från kundnöjdhet och kundbehållning till sannolikheten för att sälja ytterligare tjänster.

Omvänt kan en besvärlig process avskräcka potentiella kunder, vilket kostar bankerna pengar och skadar deras rykte.

Övergången från traditionell till digital onboarding: En jämförande analys

I takt med att banktjänsterna utvecklas förändras också sättet att välkomna kunder. Digital onboarding utnyttjar teknik för att effektivisera processer och öka användarengagemanget, vilket står i skarp kontrast till de långsammare, manuella metoderna för traditionell onboarding.

Låt oss jämföra den digitala onboarding-metoden med den konventionella för att se varför fler och fler banker övergår till digitala lösningar:

Aspekt Traditionell onboarding Digital onboarding Varaktighet Flera dagar till veckor Från några minuter till några timmar Kundens ansträngning Hög, kräver fysisk närvaro och pappersarbete Låg, kan genomföras på distans Felprocent Högre på grund av manuell inmatning Minskad genom automatisering Kundnöjdhet Ofta lägre på grund av förseningar och besvär Högre tack vare effektivitet och bekvämlighet Kostnad för banken Högre på grund av manuellt arbete och fysiska material eller förnödenheter Sänk kostnaderna med digitala verktyg och automatisering Regelefterlevnad Utmanande att uppdatera och underhålla Lättare att anpassa sig till förändrade regler

Övergången till en digital-först-strategi möjliggör en mer kundcentrerad onboardingprocess. Denna strategi minskar den ansträngning som krävs från kunderna, personaliserar deras resa och förbättrar kundcentreringen genom att minimera väntetiderna.

Faktorer för framgångsrik kundonboarding inom banksektorn

En framgångsrik onboarding inom banksektorn bygger på praktiska, kundfokuserade element som gör processen smidig och engagerande. Här är några viktiga aspekter som kan förändra onboarding:

Effektiva KYC-procedurer : En framgångsrik kundonboarding måste inkludera digitala verktyg som OCR (Optical Character Recognition) för snabb digital identitetsverifiering.

Snabb aktivering av konton : Att göra det möjligt för kunderna att snabbt kunna använda sina konton är avgörande för en effektiv onboarding. Automatiserade aktiveringsprocesser kan underlätta detta.

Personliga välkomstpaket : Banker bör tillhandahålla skräddarsydda välkomstpaket som tillgodoser nya kunders specifika preferenser och behov.

Proaktiva kommunikationsverktyg : En effektiv onboarding innefattar användning av chatbots och AI-driven support för att erbjuda hjälp i realtid och förenkla onboardingprocessen.

Digitala onboarding-vägar : För att tillgodose olika kundpreferenser är det viktigt att erbjuda en rad olika digitala onboarding-alternativ, till exempel via mobilappar och virtuella assistenter.

Integrerade möjligheter till korsförsäljning: En framgångsrik onboardingprocess bör på ett intelligent sätt introducera relevanta bankprodukter baserat på kundens angivna data och antagna behov.

Teknik som förbättrar kundonboarding inom banksektorn

Tekniken spelar en avgörande roll för kundonboarding inom banksektorn. Den påskyndar hela processen och förbättrar noggrannheten, säkerheten och användarnöjdheten. Banker utnyttjar i allt högre grad avancerad teknik som AI, maskininlärning och blockchain för att effektivisera dataverifiering, personalisera kundinteraktioner och säkra känslig information.

Verktyg för kundonboarding som ClickUp revolutionerar hur banker onboarden nya kunder genom att tillhandahålla en allt-i-ett-plattform för att hantera och förbättra användarupplevelsen. ClickUp tillhandahåller flera mallar för onboarding och kundresor så att banker kan skräddarsy varje steg i onboardingprocessen för att möta specifika kundbehov.

Låt oss ta en titt på dessa mallar:

ClickUps mall för kundonboarding

Ladda ner den här mallen Effektivisera varje steg i din kundintroduktion med ClickUps mall för kundintroduktion.

ClickUps mall för kundintroduktion är utformad för att göra kundintroduktionen snabbare, effektivare och mer personlig. Banker och finansinstitut kan använda denna mall för att säkerställa att varje ny kund får en smidig övergång från registrering till fullständig användning av tjänsten.

Mallen underlättar en bättre förståelse av kundernas behov, möjliggör anpassning av onboardingprocessen, samlar in viktig feedback och mäter framgången för onboardinginitiativen. Med denna mall kan banker:

Automatisera arbetsflöden för att spara tid och öka effektiviteten

Hantera kunddata på ett ställe med anpassade fält som e-post, telefonnummer och datum för onboarding-samtal.

Spåra framsteg med anpassningsbara statusar som Ny kund och Onboarding-samtal.

Ställ in automatiska påminnelser och uppföljningar för att hålla onboardingprocessen på rätt spår.

Använd formulärvyn för att samla in och organisera kundinformation på ett effektivt sätt.

Skapa rapporter för att mäta och analysera hur väl onboarding-processen fungerar.

Ytterligare mallar för att förbättra kundonboarding

ClickUp tillhandahåller även andra värdefulla mallar som kompletterar den huvudsakliga onboarding-mallen, vilket förenklar kundhantering och kundengagemang. Dessa inkluderar:

Ladda ner den här mallen Hantera och lösa kundinteraktioner effektivt med ClickUps mall för kundtjänsthantering.

ClickUp-mallen för kundtjänsthantering : Denna mall möjliggör effektiv hantering av kundförfrågningar och problem, anpassningsbara fält för att samla in feedback samt verktyg för att automatisera rutinuppgifter och öka teamets produktivitet.

Ladda ner den här mallen Visualisera och förbättra kundresan med hjälp av ClickUps mall för kundresekarta.

ClickUp-mallen för kundresekarta : Denna mall ger en dynamisk visualisering av kundens väg, identifierar viktiga interaktioner och kontaktpunkter och samlar in feedback för att förfina processer och förbättra kundengagemanget.

4 framträdande utmaningar inom digital kundonboarding

Banker måste proaktivt ta itu med potentiella hinder, från att säkerställa datakvalitet till att upprätthålla robusta säkerhetsåtgärder. Detta säkerställer att kunderna känner sig trygga och får stöd när de inleder sin bankrelation. Här är de fyra viktigaste utmaningarna du måste känna till:

1. Datakvalitet och verifiering

Under digital onboarding kan det vara svårt att upprätthålla integriteten hos kunddata på grund av manuella inmatningsfel eller ofullständiga formulär. Dessa felaktigheter kan påverka allt från kontoinställningar till kreditbedömningar och kräver robusta verifieringsmekanismer. Utmaningen är att upprätthålla datans tillförlitlighet utan att komplicera kundupplevelsen.

Lösning

Du måste se till att de insamlade uppgifterna är korrekta och verifierade för att undvika fel som kan fördröja processen eller orsaka problem med efterlevnaden. För detta kan du:

Implementera automatiserade verktyg för dataverifiering som använder avancerade algoritmer för att validera informationen på ett korrekt sätt.

Använd maskininlärningsteknik för att upptäcka inkonsekvenser och minska beroendet av manuell datainmatning.

2. Personalutbildning och expertis

Digitala onboardingprocesser involverar komplexa tekniker och system som bankanställda kanske inte är bekanta med, vilket kan leda till ineffektivitet och missnöjda kunder.

Lösning

Ditt team måste vara välutbildat och ha den kunskap som krävs för att hantera den teknik och de processer som ingår i digital onboarding. Du måste:

Utveckla omfattande utbildningsprogram som är anpassade till digitala onboarding-procedurer. Att använda kundutbildningsprogramvara som är anpassad efter dina behov kan vara till stor hjälp här.

Inför regelbundna utbildningar med fokus på kundhanteringstekniker för att säkerställa att personalen är väl förberedd för att hantera den digitala onboardingprocessen.

Skapa detaljerad dokumentation och utbildningsmoduler som är tillgängliga för personalen. Prova att använda ett idiotsäkert, kollaborativt dokumenthanteringssystem med strikt åtkomstkontroll, såsom ClickUp Docs , för att säkerställa en smidig process.

Skapa, redigera och dela detaljerat utbildningsmaterial med ditt team med hjälp av samarbetsverktyget ClickUp Docs

Planera regelbundna utbildningar och hjälp teammedlemmarna att planera för dem med hjälp av ClickUps kalendervy . Kalendervyn hjälper dem att avsätta tid och organisera sina scheman så att de inte missar viktiga utbildningar. Detta säkerställer att alla teammedlemmar är väl förberedda och uppdaterade med de senaste digitala onboardingteknikerna.

3. Integritets- och säkerhetsfrågor

Med den ökande förekomsten av digitala transaktioner är kundernas oro över dataintegritet och säkerhet större än någonsin. Vid digital onboarding samlar banker in känslig information som, om den hanteras felaktigt, kan leda till allvarliga integritetsbrott och undergräva förtroendet för institutionen.

Lösning

Implementera robusta säkerhetsåtgärder såsom kryptering och tvåfaktorsautentisering för att skydda kunddata. Utöver detta måste du:

Visa dina kunder hur du skyddar deras information med hjälp av avancerade säkerhetsåtgärder.

Kommunicera dessa åtgärder tydligt till kunderna för att skapa förtroende och transparens.

4. Integration av plattformar för onboarding via flera kanaler

Kunderna förväntar sig en smidig onboarding-upplevelse, oavsett om de interagerar med banken online, via mobilen eller personligen. Att integrera flera kanaler för att erbjuda en enhetlig onboarding-upplevelse innebär dock vissa utmaningar.

Olika system och plattformar kan leda till fragmenterade kundresor, där data inte delas effektivt mellan olika kanaler, vilket orsakar förseningar och förvirring. Banker kan finna det utmanande att integrera dessa olika plattformar så att kundinformationen flödar smidigt från en kanal till en annan, med bibehållen kontinuitet och samstämmighet genom hela onboardingprocessen.

Lösning

Utveckla en integrerad onboardingstrategi som säkerställer konsekvens över alla kanaler. Du kan använda en omnikanalplattform för att synkronisera data och processer i realtid. Implementera programvara som integrerar alla kontaktpunkter och gör det möjligt att erbjuda kunderna en smidig övergång oavsett hur de väljer att interagera.

Använd ClickUp Board View för att utveckla en integrerad onboardingstrategi som säkerställer konsekvens över alla plattformar. Skapa en Kanban-tavla som representerar hela onboardingprocessen. Använd kolumner för att representera olika steg i processen, till exempel ”Ansökan mottagen”, ”Verifiering pågår”, ”Dokumentation inlämnad” och ”Onboarding slutförd”.

Använd färgkodade etiketter, förfallodatum och prioritetsmärken i ClickUps Board View för att få en överblick över kundonboardingprocesserna

Skapa ett särskilt kort för varje kund. När kunderna går igenom onboardingprocessen flyttar du deras kort från en kolumn till nästa, så att du visuellt kan följa deras resa. Analysera kortens rörelser mellan kolumnerna för att identifiera eventuella förseningar eller flaskhalsar. Om kort fastnar i ett visst skede under en längre tid, undersöker du orsakerna och vidtar korrigerande åtgärder.

Bästa praxis för digital kundonboarding

För att din bank ska sticka ut är det viktigt att implementera onboarding-metoder som sticker ut. Så här kan du se till att din onboarding inte bara uppfyller utan överträffar kundernas förväntningar:

1. Effektivisera dina processer med smart automatisering

Automatisera din onboarding för att göra den så snabb och smidig som möjligt. Du kan till exempel använda ClickUp Automations för att synkronisera data mellan system så att dina kunder inte behöver ange samma information flera gånger.

Banker som DBS har utnyttjat AI för att förifyllda formulär och validera dokument direkt, vilket avsevärt minskar den tid kunderna lägger på onboarding.

Använd ClickUp Automations för att effektivt onboarda nya kunder

2. Erbjud incitament för att öka engagemanget

Inget gör affären så lockande som ett bra incitament. Överväg att erbjuda bonusar för nya konton eller reducerade avgifter för tidig användning av ytterligare tjänster.

Chase Bank erbjuder till exempel en kontantbonus för nya konton när kunderna registrerar sig för direktinsättning, vilket gör onboarding-upplevelsen smidig och givande.

3. Uppmuntra korsförsäljning med personliga erbjudanden

Använd data som samlats in under onboarding för att erbjuda skräddarsydda bankprodukter som uppfyller individuella kundbehov.

Genom att visa kunderna att du förstår deras finansiella mål, som Citi gör genom att rekommendera kreditkort baserat på deras konsumtionsvanor under onboarding, underlättar du deras liv och ökar din försäljning.

Interaktiva verktyg som videohandledningar, interaktiva guider och steg-för-steg-genomgångar kan avsevärt förbättra onboarding-upplevelsen genom att göra komplexa bankprocedurer lättare att förstå.

Denna strategi bidrar till att minska den kognitiva belastningen för nya kunder som kan känna sig överväldigade av utbudet av tjänster och protokoll. Banker som Wells Fargo använder till exempel interaktiva mobilappguider för att hjälpa nya användare att navigera i sin bankapp, vilket förbättrar användarnas förståelse och engagemang redan från början.

💡 Proffstips: Du kan skapa och hantera dessa interaktiva guider på ClickUp med hjälp av Docs och låta nya användare få tillgång till detta användbara innehåll direkt i plattformen. Använd <18>ClickUp Brain , plattformens inbyggda AI-assistent, för att analysera hur användarna interagerar med dessa dokument och anpassa onboardingprocessen utifrån användarnas beteende och feedback.

5. Utnyttja chatbots och AI för hjälp i realtid

Använd AI-drivna chatbots för att guida kunderna genom onboardingprocessen. Chatbots kan ge omedelbara svar på vanliga frågor, hjälpa till att fylla i formulär och erbjuda personlig rådgivning baserat på de uppgifter som kunderna anger.

Denna realtidsassistans kan avsevärt förbättra kundnöjdheten genom att minska frustrationen under onboardingprocessen. Barclays använder till exempel chatbots för att erbjuda en assistanstjänst dygnet runt, som hjälper nya kunder att navigera i sina bankärenden när som helst på dygnet.

Onboardingens roll och betydelse för att behålla kunder och anställda

En effektiv onboarding säkerställer att kunderna förstår det fulla värdet av dina tjänster eller produkter, vilket kan minska kundbortfallet avsevärt. Genom att engagera kunderna tidigt och ofta hjälper du dem att övervinna initiala hinder och försäkrar dem om att de har gjort rätt val. Detta främjar ett starkare engagemang och minskar sannolikheten för att de byter till en konkurrent.

Genom att använda programvara för kundonboarding kan du kontinuerligt samla in användbar feedback för att förfina processen. Dessutom kan du använda mallar för kundprofiler för att föra detaljerade register, vilket förbättrar personaliseringen och kundupplevelsen under hela onboardingprocessen.

Mallen för kundnöjdhetsundersökning från ClickUp

Ladda ner den här mallen Samla in och analysera kundfeedback effektivt med ClickUps mall för kundnöjdhetsundersökningar.

ClickUps mall för kundnöjdhetsundersökningar är ett viktigt verktyg för företag som vill förbättra sina kundintroduktionsprocesser. Med den här mallen kan du snabbt skapa och distribuera anpassade undersökningar för att samla in viktig feedback från kunderna.

Genom att förstå kundernas nöjdhetsnivåer och identifiera specifika problemområden kan du fatta välgrundade beslut för att förbättra din onboardingprocess. Mallen är utformad för att hjälpa dig att enkelt samla in, hantera och analysera kundfeedback, vilket säkerställer en kontinuerlig förbättringscykel som leder till högre kundlojalitet och nöjdhet.

Effektivisera skapandet och hanteringen av kundnöjdhetsundersökningar

Samla in detaljerad feedback med anpassade fält och automatiserad datainsamling.

Analysera svaren för att identifiera trender och förbättringsområden.

Förbättra kundinteraktionen med responsiva uppföljningsfunktioner

Övervaka feedback i realtid för att snabbt kunna hantera kundernas frågor.

Optimera din onboardingprocess baserat på direkta kundinsikter

Förutom för kunderna är en effektiv introduktion också avgörande för nyanställda, så att de känner sig integrerade och uppskattade från första dagen. Rätt utbildning, tydliga förväntningar på jobbet och tidigt engagemang är avgörande för att bygga lojalitet och en känsla av tillhörighet, vilket uppmuntrar till långsiktig retention.

Banker som investerar i grundliga introduktionsprogram rapporterar högre medarbetarnöjdhet och lägre personalomsättning. Detta bevisar att den initiala investeringen i en gedigen introduktionsstrategi lönar sig i form av ett varaktigt engagemang och ökad produktivitet hos medarbetarna.

Kundonboarding är din chans att göra ett bestående första intryck. Effektiv onboarding ökar kundnöjdheten, stärker lojaliteten och lägger grunden för långsiktiga relationer. Idag omdefinierar teknik och digital transformation hur banker interagerar med kunder redan från början.

Avancerade verktyg och plattformar som ClickUp erbjuder innovativa lösningar för att effektivisera kundonboarding inom banksektorn och förbättra användarupplevelsen med bara några få klick. ClickUp förenklar dina processer och ger värdefulla insikter som hjälper dig att personalisera kundresan, så att varje ny kund känner sig uppskattad och kundlojaliteten stärks.

Är du redo att transformera din bankkundintroduktionsprocess?

Börja med ClickUp idag och upplev skillnaden som en smidig digital resa kan göra.