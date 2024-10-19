De 10 bästa CRM-programmen för banksektorn 2025

Banksektorn har blivit alltmer konkurrensutsatt och kundernas förväntningar är höga. Du behöver en lösning som spårar kundrelaterade interaktioner och hjälper kundorienterade team att leverera bättre tjänster.

Lösningen ligger i att ha rätt CRM för banksektorn. En CRM-lösning (customer relationship management) för banksektorn hanterar och spårar kundkommunikation för att ge bättre, personlig kundservice.

Med hjälp av dessa insikter kan marknadsförings-, försäljnings- och kundrelationshanteringsteamen flytta objekt direkt till CRM-arbetsflödet. Dessa team vet var de ska hitta resurser och vilka nästa steg de ska ta.

CRM-programvaran för banksektorn förutser kundernas behov och preferenser för att kunna erbjuda dem rätt produkter och därmed öka kundnöjdheten. Resultatet blir långsiktiga relationer och återkommande intäkter från kunderna.

Vi har sammanställt en lista över CRM-lösningar för banksektorn baserat på funktioner, begränsningar och priser för att hjälpa dig att göra rätt val.

Vad ska du leta efter i CRM-programvara för banksektorn?

Här är de viktigaste funktionerna du bör leta efter för att hitta rätt CRM-lösning för banksektorn som hjälper dig att överträffa kundernas förväntningar.

Datahantering: Välj en lösning för kundrelationshantering som gör det möjligt att lagra och analysera kontakter, kunder och affärer så att du kan följa deras framsteg i försäljningsprocessen.

Säkerhet: Kontrollera säkerhetscertifieringar och funktioner som kryptering, åtkomstkontroll och regelbundna säkerhetsuppdateringar i Kontrollera säkerhetscertifieringar och funktioner som kryptering, åtkomstkontroll och regelbundna säkerhetsuppdateringar i CRM-programvaran för banksektorn.

Mobil åtkomst: Om dina kunder använder dina tjänster på sina smartphones bör dina säljare också kunna upprätthålla kundrelationer när de är på språng.

Analys: Ren kunddata är bara meningsfull om du kan extrahera insikter. Välj CRM-programvara med inbyggda prestationsdashboards för att visualisera all kunddata på ett ställe.

Anpassning: Ingen bank är den andra lik. Ingen bank är den andra lik. CRM-systemet för finanshantering bör kunna anpassas för att spåra dina finansiella mål, hantera dina konton och beräkna dina vinster.

Utbildning och support: Det tar tid att implementera CRM. När du implementerar lösningar för internetbank behöver du tillgång till CRM-systemets support- och onboardingteam som kan hjälpa dina interna team med Det tar tid att implementera CRM. När du implementerar lösningar för internetbank behöver du tillgång till CRM-systemets support- och onboardingteam som kan hjälpa dina interna team med CRM-arbetsflödet när de fastnar.

Tredjepartsintegrationer: Välj ett CRM-system för banksektorn som kan integreras med din befintliga teknikstack och möjliggör dataflöde mellan olika affärskällor. Detta inkluderar marknadsföringsverktyg för kundsegmentering, verktyg för marknadsföringsautomatisering, andra bankprogram, Välj ett CRM-system för banksektorn som kan integreras med din befintliga teknikstack och möjliggör dataflöde mellan olika affärskällor. Detta inkluderar marknadsföringsverktyg för kundsegmentering, verktyg för marknadsföringsautomatisering, andra bankprogram, programvara för kundlojalitet och projektledningsplattformar.

De 10 bästa CRM-programvarorna för banksektorn att använda 2024

Låt oss titta på de 10 bästa CRM-programvarorna för banksektorn som hamnade på listan.

1. ClickUp

Utforska ClickUp för att hantera dina bankprojekt med hjälp av AI, över 15 vyer och automatiserade uppgifter.

ClickUp ger säljteam i banker och finansinstitut möjlighet att hantera kundrelationer på ett och samma ställe. Denna allt-i-ett-CRM-lösning för banksektorn hjälper säljare att förstå kundrelationer på ett ögonblick genom att spåra konton i form av en listvy, Kanban-tavla och tabellvy.

ClickUps CRM-system effektiviserar kundtjänstprocesserna inom banktjänster genom att eliminera silos mellan avdelningarna. Med fullständig insyn i kundresan kan teamen samarbeta och planera marknadsföringskampanjer i flera kanaler för att förbättra kundlojaliteten och interaktionen.

Hantera kunddata, personliga uppgifter och kommunikation i ClickUp från valfri enhet.

Få fullständig frihet att anpassa din CRM-strategi efter resultatet av dina marknadsföringskampanjer. Kombinera dessutom CRM och projektledning på ett och samma ställe för bästa resultat.

ClickUps bästa funktioner

Använd CRM-mallen för att samla in kundkontakter och relaterade data i ett strukturerat format och få fram användbara insikter för framtida marknadsföringsinsatser.

Centralisera kundkontakterna från e-posthubben. Samarbeta kring affärer, skicka kontouppdateringar till kunder eller starta en marknadsföringskampanj på ett och samma ställe.

Lägg till länkar mellan uppgifter och dokument för att spåra allt relaterat arbete i försäljningsprocessen.

Ställ enkelt och snabbt in start- och slutdatum för en uppgift eller använd villkorliga inställningar för att upprepa datum eller skapa en ny uppgift efter slutförandet.

Ställ in påminnelser och uppföljningar för att automatisera repetitiva uppgifter, till exempel att skicka ett enkätformulär efter att kunden har kontaktat supporten.

Optimera kundflöden med automatisering, inkludera statusuppdateringar baserade på aktivitet och tilldela uppgifter baserat på varje steg i processen.

Effektivisera kundintagsprocessen i säljorganisationer med hjälp av fördefinierade formulär som drivs av villkorslogik.

Använd ClickUp-dokument för att snabbt skapa offerter, wikis, mallar för budgetförslag , konferensmejl och enkätformulär.

ClickUp AI gör det möjligt för säljteam att känna sig mer säkra i sin kommunikation genom att korrekturläsa, förkorta eller skriva utkast till e-postmeddelanden.

Skapa anpassade rapporter med översiktsbilder av viktiga mått för banksektorn, såsom kundens livstidsvärde, genomsnittlig affärsstorlek och återkommande intäkter, och visualisera allt detta på visuellt tilltalande instrumentpaneler.

Över 100 integrationer med verktyg för marknadsföringsautomatisering, plattformar för försäljningsprognoser, kundsupport, programvara för kundspårning , bokföringsprogram och juridiska programvarulösningar.

Begränsningar för ClickUp

Rapporterings- och analysfunktionerna kunde vara bättre.

Det finns en inlärningskurva för förstagångsanvändare.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid Plan

Obegränsad plan : 7 dollar per månad per medlem

Affärsplan : 12 dollar per månad per medlem

Business Plus Plan : 19 dollar per månad per medlem

Enterprise Plan: Anpassad prissättning

ClickUp-betyg och recensioner

2. Salesforce – Financial Service Cloud

via Salesforce

Salesforce Financial Service Cloud är ett CRM-program för banker som ger en 360-graders bild av kunderna genom att samla kunddata från olika kontaktpunkter. Denna information är avgörande inom banksektorn för att kunna förutse vilka produkter kunderna sannolikt kommer att behöva, vilka preferenser de har och hur de tidigare har interagerat med olika team, i syfte att förbättra kundlojaliteten.

I en kundfokuserad bransch som banksektorn använder olika team, inklusive utlåning, försäkring, kapitalförvaltning och kundservice, Salesforce CRM-system för att fatta datadrivna beslut.

De bästa funktionerna i Financial Service Cloud

Engagera försäkringstagarna proaktivt vid viktiga händelser, till exempel vid köp av bostad.

Förena kundupplevelsen över olika kanaler och geografiska områden för kommersiella och konsumentinriktade företag.

Integrera data från banksystem, finansiell planering, portföljhantering och andra plattformar som stöder din front-to-back-office.

Begränsningar för Financial Service Cloud

Relativt dyrt för små och medelstora banker

Det finns en inlärningskurva för förstagångsanvändare.

Implementeringen kräver hjälp från teknikteamet.

Priser för Financial Service Cloud

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Financial Service Cloud

G2: 4,2/5 (89 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

3. Monday.com

via Monday

Monday är en CRM-lösning som fungerar som en enda plattform för projektledning och hantering av leads och kontakter.

Ge ditt team superkraften att granska projektbudgetar och prioritera leads samtidigt med hjälp av funktionen för lead-poängsättning. Ställ in automatiska påminnelser för att skicka uppföljningsmejl och anpassa Kanban-tavlor genom att lägga till kolumner för att övervaka kunder, produkter och kostnader på en gång.

Monday.com bästa funktioner

Få insikter om kundrelaterade mätvärden från instrumentpanelen.

Samla in feedback för att förutse kundernas behov med hjälp av formulär och enkäter.

Hantera leads som en del av dina försäljningsaktiviteter och håll koll på dina kundfordringar i efterförsäljningsfasen – allt på ett och samma ställe.

Integrera med över 200 verktyg i din teknikstack och förenkla samarbetet mellan avdelningarna.

Monday.com begränsningar

Ibland tar det längre tid än nödvändigt för tavlan att laddas på skärmen.

Vissa kunder upplever problem med automatiseringen.

Priser för Monday.com

Grundläggande CRM: 10 USD/månad per användare

Standard CRM: 14 USD/månad per användare

Pro CRM: 24 $/månad per användare

CRM för företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Monday.com betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (709 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (380 recensioner)

4. Microsoft Dynamics

via Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics är en av de CRM-lösningar som använder sin AI – Microsoft Sales CoPilot – för att minska säljteamets tid på repetitiva uppgifter och fokusera mer på att avsluta affärer.

En spännande funktion i detta CRM-program är att det använder data från bankens CRM-program för att skriva kontextuella e-postmeddelanden till kunder och sammanfatta möten. Funktioner som AI-poängmodeller, automatiserade leadsammanfattningar och datavisualiseringar hjälper till att överträffa kundernas förväntningar.

Microsoft Dynamics bästa funktioner

Automatisk datasynkronisering mellan Microsoft Dynamics Sales och andra Microsoft-appar

Automatiska aviseringar om kundengagemang och kommande deadlines

Skapa sekvenser av försäljningsåtgärder för ditt team och vägled dem mot framgång.

Få tips, information och förslag på svar på kundernas behov och frågor under samtal.

Begränsningar i Microsoft Dynamics

Användargränssnittet och rapporteringsfunktionerna behöver förbättras.

Implementeringsutmaningar med helt datorgenererat stöd

Priser för Microsoft Dynamics

Professional: 65 $/användare/månad

Företag: 95 $/användare/månad

Premium: 135 $/användare/månad

Microsoft Sales CoPilot ingår i Enterprise- och Premium-planen. Användare av Professional-planen kan utnyttja detta för ytterligare 40 USD/användare/månad.

Betyg och recensioner av Microsoft Dynamics

G2: 3,8/5 (1 577 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

5. Oracle Sales

via Oracle Sales

Oracle Sales är en serie CRM-lösningar för banker som gör det möjligt att samla in fullständiga kunddata och dela intelligenta rekommendationer för personliga marknadsföringskampanjer samtidigt som projektbudgetar spåras och hanteras.

Försäljningsautomatisering gör det möjligt för säljare att lägga mer tid på att vårda kundrelationer än på att uppdatera data i CRM-systemet. Det bästa är att CRM-systemet automatiskt verifierar kundernas adresser och telefonnummer och aktivt övervakar dataduplicering åt säljteamet.

Skapa tävlingar, mål och teamdashboards för försäljningsprestationshantering för att analysera teamets prestationer och förbättringsområden.

Oracle Sales bästa funktioner

Anpassa marknadsföringsstrategier, förbättra samarbetet och kör olika scenarier för att uppfylla kundernas förväntningar.

Skapa exakta prognoser och statistiska förutsägelser baserade på dina CRM-data.

Samla relevant information om kunderna utifrån tidigare kontakter och presentera uppgifterna för ditt säljteam i form av nyhetsflödesliknande innehåll.

Oracle Försäljningsbegränsningar

Förvirrande och långsamt för vissa användare

Programvarukonfigurationen kräver teknisk expertis.

Oracle Sales prissättning

Anpassad prissättning

Oracle Sales betyg och recensioner

G2: 4/5 (120 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (62 recensioner)

6. Engagebay

via EngageBay

Engagebay är en blandning av CRM, försäljningsautomatisering, helpdeskprogramvara och chattstöd. CRM- och automatiseringsdelarna sparar obegränsat antal kontakter och ställer in processer i automatiskt läge. Helpdesk och chatt löser kundtjänstärenden, eftersom kundnöjdhet är avgörande för att uppfylla kundernas förväntningar inom banksektorn.

Moderna CRM-system hjälper dig att få en heltäckande bild av kundinteraktioner, automatiskt spåra kunduppdateringar och dela djupgående insikter om möjligheter till korsförsäljning och merförsäljning. Kundtjänst- och säljteam kan ringa direkt från systemet och spara samtalsinspelningar för framtida referens.

Engagebays bästa funktioner

Skapa försäljningspipelines för olika produktkategorier, geografiska områden och anpassade parametrar.

Kör ABM-kampanjer för en grupp kundkonton

Listvyn använder en grafisk representation för att visa framtida möjligheter, och milstolpsvyn låter dig dra och släppa CRM-affärer mellan milstolpar.

Enagagebay-begränsningar

Kunderna har integrationsproblem

Begränsat antal fördefinierade mallar för e-postmeddelanden

Priser för Enagagebay

Gratis

Basic : 11,04 $/användare/månad

Tillväxt: 42,49 $/användare/månad

Pro: 67,99 $/användare/månad

Engagebay-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (212 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (587 recensioner)

7. CRMNEXT

via CRMNEXT

CRMNEXT är ett CRM-system för kundrelationshantering som är särskilt utformat för banker och finansinstitut.

Med flera team involverade i affärsprocesser, inklusive försäljning, marknadsföring, kundsupport och relationshantering, bidrar datasilos bara till ineffektivitet. CRM-lösningar ger insyn i vad som händer under hela kundresan, från frontlinjepersonalen i en lokal bankfilial till ledningen.

När det till exempel finns en ny potentiell kund för ett lån delas kundinformationen nästan omedelbart med lånehandläggaren. Relationshanteraren rekommenderar personligt anpassade produkter och uppsäljningsmöjligheter redan från början. Ledningen följer upp om rekommendationen leder till högre intäkter från nya användare.

CRMNEXT:s bästa funktioner

Guidade resor gör det snabbare att öppna ett konto

Integrera bank-CRM med externa databaser som SQL och Oracle eller med REST API.

Inbyggda säkerhetsfunktioner förbättrar datahanteringen och minskar risken för felaktig datainmatning.

Begränsningar för CRMNEXT

Flera buggar i systemet

Kunderna upplever att systemet blir långsammare när bandbredden ökar.

Priser för CRMNEXT

Anpassad prissättning

CRMNEXT-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

8. Creatio

via Creatio

Creatio är en kodfri CRM-lösning för banksektorn som kombinerar marknadsföring, försäljning och kundservice. Alla team får insyn i kundprofilerna under hela kundresan. Marknadsföringsteamen driver marknadsföringskampanjer med realtidsdata från CRM-programvaran för banksektorn. Det omfattande automatiserade lojalitetsbonusprogrammet förbättrar kundlojaliteten.

Automatisera din leadcykel för att fånga upp, kvalificera, distribuera, bearbeta och överlämna. Säljteam använder denna CRM-programvara för banksektorn för att skapa personliga produktivitetsdashboards.

Creatios bästa funktioner

Samordnad uppgiftshantering med integration av e-post och kalender

Intelligenta rekommendationer för nästa bästa åtgärd (NBA), säljmanualer och beslutsvägar för högre säljeffektivitet.

Verktyg för fältsäljare för att prioritera, serva och genomföra fältbesök

Begränsningar för Creatio

Begränsat utbud av appar på Creatio-marknaden

Föråldrat användargränssnitt

Priser för Creatio

Tillväxt : 25 USD/användare/månad

Enterprise : 55 $/användare/månad

Obegränsad: 85 $/användare/månad

Priset gäller endast plattformen. Det tillkommer tilläggskostnader för varje produkt. Till exempel kostar försäljningsfunktionen 15 USD/användare/månad.

Creatio-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (240 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (109 recensioner)

9. Maximizer

via Maximizer

CRM-lösningen Maximizer är utformad för säljchefer inom bankbranschen som vill få tillgång till relevant och ren data för att få användbara insikter. Att kombinera tribal kunskap och datadrivna insikter är ett utmärkt sätt att förbättra kundupplevelsen.

Säljchefer använder Maximizers CRM-program för banksektorn på två sätt: för det första för att se säljarnas resultat och för det andra för att få realtidsvarningar om nya potentiella kunder, leads och affärer.

Ett automatiserat system identifierar möjligheter till förnyelse baserat på kundbeteende och effektiviserar processen genom att konsolidera informationen om kundens livscykel.

Maximizers bästa funktioner

Lagra kunddata och registrera kundanteckningar i samma gränssnitt för snabb åtkomst.

Färdiga professionella e-postmallar för säljare för tydlig kommunikation

AI-rekommendationer i realtid och en anpassad handbok med försäljningsstrategier skräddarsydda för dina bankkunder.

Begränsningar för Maximizer

De många funktionerna kan vara skrämmande för nya användare.

Gränssnittet är inte mobilvänligt.

Maximizer-prissättning

Basversion : Anpassad prissättning

Sales Leader Edition: Anpassad prissättning

Maximizer-betyg och recensioner

G2: 39/5 (461 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (349 recensioner)

10. Zoho CRM

via Zoho CRM

Den användarvänliga CRM-programvaran för banksektorn Zoho är en enda källa för hantering av leads, affärer och konton.

Banker och finansinstitut automatiserar leadgenerering från flera plattformar som webbplatser, chattar, sociala medier och mässor. Genom att gå ett steg längre och poängsätta leads i försäljningsprocessen säkerställer man att leadet tilldelas rätt säljare.

Få fullständig insyn i affärspipeline och en robust analysmotor som analyserar affärer för att ge insikter. Ställ in arbetsflöden som triggas baserat på förutbestämda händelser för att förbättra teamets produktivitet.

Zoho CRM:s bästa funktioner

Se leads och affärsmöjligheter och samarbeta med säljteamet från mobiltelefoner.

Obegränsat antal e-postmallar för att synkronisera försäljning och e-postautomatisering

Samarbeta med partners och dela insikter med hjälp av partnerportalen.

Begränsningar för Zoho CRM

Rapporteringsfunktionen behöver förbättras.

Användare klagar på problem med kundsupporten

Priser för Zoho CRM

Standard: 14 USD/användare/månad

Professional: 23 $/användare/månad

Företag: 40 $/användare/månad

Ultimate: 52 $/användare/månad

Betyg och recensioner av Zoho CRM

G2 : 4/5 (2 502 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (6 533 recensioner)

Den bästa CRM-programvaran för banksektorn samordnar team, förbättrar kundlojaliteten och genererar återkommande intäkter.

Ett robust CRM-system inom banksektorn har långtgående fördelar, såsom förbättrad kundlojalitet och övergripande upplevelse, mer produktiva team och förutsägbara intäkter.

CRM-program för banksektorn har flera syften inom organisationen. Utforma en marknadsföringsstrategi kring produkter som kunderna behöver och mallar för kommunikationsplaner för att effektivisera din affärsmeddelandestrategi.

Teamen har tillgång till relevant kundinformation. Alla är samordnade när det gäller kundrelationshantering i försäljningsprocessen.

Om du just har börjat, leta efter ett nybörjarvänligt CRM-program som centraliserar kundinformation för alla team som är involverade i leadhantering och kundnöjdhet.

Här är den bästa rekommendationen för dig.

ClickUp är ett lättanvänt och flexibelt CRM-program som ger alla fullständig insyn i kundrelationerna. Arbetsytan främjar tvärfunktionellt samarbete genom att teamen får tillgång till relevant information för att slutföra affärer eller skicka marknadsföringskommunikation.

Avancerade funktioner som länkar mellan uppgifter, automatiska påminnelser, AI-driven assistent och över 1000 integrationer gör ClickUp till den bästa CRM-programvaran för banksektorn.

