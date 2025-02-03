De 10 bästa AI-verktygen för IT-proffs 2025

Tänk dig att du lägger värdefull tid på att samla in dagliga statusrapporter från varje team som arbetar med ett projekt, sammanställa data, skapa rapporter och dela dem med intressenter. Hela processen lämnar ingen tid över för strategiska uppgifter.

Med automatisering samlar ett verktyg in data, sammanställer och formaterar den, genererar rapporter och realtidsdashboards och skickar aviseringar till intressenter. Du får omedelbart mer tid att ägna åt projektplanering, brainstorming och teamdiskussioner.

Det är precis därför jag ständigt letar efter verktyg som ökar effektiviteten och teamets produktivitet!

Av alla AI-verktyg som jag har testat specifikt för IT-proffs var det bara några få som stack ut. Här är en sammanställd lista över AI-drivna verktyg för IT-proffs baserad på min erfarenhet och den grundliga forskning som ClickUp-teamet har genomfört. Dessa verktyg kan hjälpa dig med allt från att effektivisera arbetsflöden till att hantera komplexa IT-projekt.

Låt oss sätta igång!

I denna teknikintensiva era måste IT-proffs använda AI-verktyg som förbättrar effektiviteten och beslutsfattandet.

Här är några viktiga funktioner att tänka på när du väljer ett AI-verktyg för ditt IT-team:

Integrationsmöjligheter: Kontrollera om det AI-drivna verktyget kan integreras med din befintliga teknikstack och IT-infrastruktur. Tänk också på hur enkelt det är att implementera. Vissa AI-verktyg påskyndar implementeringen med inbyggda mallar, medan andra kräver anpassning för att passa specifika ändamål.

Skalbarhet: Välj ett AI-verktyg som kan hantera ökande datamängder utan att kompromissa med prestandan. Utvärdera verktygets arkitektur och funktioner, såsom automatisk skalning.

Datasäkerhet: Utvärdera AI-drivna verktyg med avseende på integritets- och datasäkerhetsfunktioner. Uppfyller de branschstandarder som HIPAA och GDPR? Erbjuder plattformen end-to-end-kryptering under dataanalys och delning? Utvärdera även funktioner som åtkomstkontroll och behörigheter.

Anpassning: Ta reda på om AI-verktyget är flexibelt nog för ditt användningsområde. Kan du anpassa arbetsflödena efter din bransch och dina standardrutiner? På så sätt kommer verktyget att kunna tillgodose de framtida behoven i ditt växande företag, och du kan använda det i olika situationer.

Här är mina bästa val för dig:

1. ClickUp: Bäst för automatisering av IT-uppgifter och projektledning

Automatisera IT-uppgifter och processer med ClickUp

Oavsett om jag planerar, hanterar eller levererar ett IT-projekt kan jag göra allt från en enda plattform. Jag älskar ClickUp av en enkel anledning: det gör mitt jobb enkelt och smidigt.

Min dag som IT-chef kretsar kring uppgiftshantering. ClickUps allt-i-ett-lösning för IT och PMO gör det enkelt att hantera flera uppgifter och projekt.

Med ClickUp Tasks går det snabbt och effektivt att tilldela dagliga eller komplexa projektuppgifter. Jag kan tilldela enskilda uppgifter till teammedlemmar, lägga till deluppgifter och anpassade fält, länka uppgifter och definiera uppgiftstyper.

Dessutom är det fantastiskt att jag kan tilldela uppgifter direkt från ClickUp Chat. Denna funktion samlar hela mitt teams kommunikation under ett och samma tak. Jag kan dela uppdateringar, länkar och resurser med hela mitt team på en gång. Jag kan också använda @mentions och kommentarer för att lägga till vem som helst i konversationer och hålla igång åtgärderna.

ClickUps tidrapporteringsfunktion säkerställer att jag levererar alla projekt i tid. Den förenklar projektplaneringen genom att tillhandahålla tidslinjer, uppskattningar och tidsrapporter, vilket gör att jag kan delegera uppgifter på ett effektivt sätt.

Spåra tidsåtgång per dag, vecka, månad eller valfritt tidsintervall med ClickUps tidshanteringsapp

Jag använder också ClickUp Automations för att skapa anpassade funktioner som automatiserar repetitiva uppgifter som att skicka påminnelser, e-postmeddelanden, formulärinlämningar och schemaläggningsprocesser.

Dessutom gör ClickUps IT-mallar det möjligt för mig att standardisera arbetsflöden utan att behöva bygga dem från grunden. Här är några ClickUp-mallar som jag gillar [testade och beprövade]:

Ladda ner den här mallen Standardisera IT-processer för att säkerställa servicekvaliteten med ClickUps ITSM-mall.

ClickUp ITSM-mall för att hantera uppgifter som incidenthantering, problemhantering, tillgångar och kunskapshantering. Denna mall samordnar mitt team, effektiviserar kommunikation och samarbete och optimerar leveransen av IT-tjänster.

Ladda ner den här mallen Skicka in dina IT-förfrågningar och få omedelbar support med ClickUps IT-supportformulär.

ClickUp IT Support Template för att smidigt hantera interna IT-relaterade förfrågningar. Om en app blir långsam kan användarna skicka en förfrågan via denna mall för att få snabb IT-support. Mallen hjälper till att organisera kundärenden, spåra ärendets framsteg och lösa IT-frågor på språng.

Ladda ner den här mallen Minimera säkerhetsriskerna med ClickUp IT Security-mallen.

ClickUp IT Security Template är min favorit eftersom den gör hanteringen av IT-system till en barnlek. Mallen hjälper till att prioritera säkerhetsinitiativ, samordna med team över avdelningsgränserna, spåra systemets prestanda och användning.

Ladda ner den här mallen Visualisera hela din projektplan och håll ordning med ClickUp IT Roadmap.

ClickUp IT Roadmap Template hjälper dig att spåra och dela information, prioritera uppgifter, uppskatta tidsplaner och spåra framstegen i IT-projekt över olika poddar. Denna mall säkerställer samstämmighet mellan IT-planer och övergripande organisatoriska mål, vilket skapar synergieffekter.

Pricken över i:et är ClickUps AI-verktyg – ClickUp Brain, som svarar snabbt på mina frågor utan att jag behöver byta flik eller googla i evigheter. Jag kan ställa en rad frågor till ClickUp Brain om IT-support, interna policyer och IT-budgetering.

ClickUp Brains AI-skrivassistent genererar och organiserar att göra-listor, kategoriserar uppgifter efter prioritet eller brådskandehet och ger till och med förslag på optimala tidsramar. Den sammanfattar produktinformation, IT-dokumentation och projektdetaljer. Den kan också hjälpa till att generera innehåll som dokument för IT-kapacitetsplanering. För IT-driftshantering förlitar jag mig på ClickUp Brains anpassade automatisering. Jag beskriver varje process och arbetsflöde och AI genererar önskade resultat. Det bästa är att jag får automatiska uppdateringar av IT-uppgifter i olika format: kalender, tavla, lista eller tabell.

Dessutom påskyndar dess AI-drivna mallar, såsom dokumentation för incidenthantering, testrutnät för katastrofåterställning, mallar för cybersäkerhetsrevisionsrapporter etc., verksamheten som aldrig förr.

ClickUps bästa funktioner

Uppgiftshantering : Skapa uppgiftslistor med uppgiftsanteckningar och deluppgifter, lägg till anpassade fält, definiera uppgiftstyper för att planera och organisera komplexa projekt.

Drift och projektledning : Skapa wikis och dokument, redigera dem, samarbeta med team och koppla dem till arbetsflöden för att enkelt genomföra idéer.

Bättre visualisering: Spåra beroenden, ange och organisera prioriteringar och fördela resurser effektivt på en delad tidslinje med Spåra beroenden, ange och organisera prioriteringar och fördela resurser effektivt på en delad tidslinje med ClickUp Gantt-diagram.

CRM-funktioner : Effektivisera IT-processer, spåra interaktioner och organisera uppgifter på en enda plattform med hjälp av : Effektivisera IT-processer, spåra interaktioner och organisera uppgifter på en enda plattform med hjälp av ClickUp CRM-programvara.

Rapportering i realtid: Skapa snabba IT-rapporter för att få datadrivna insikter om ett pågående projekt. Se vad ditt team arbetar med, vem som ansvarar för vilken uppgift och deras respektive arbetsbelastning.

AI-verktyg för tidshantering: Leverera projekt i tid genom att spåra tiden som läggs på uppgifter, ställa in uppskattningar och visa tidsrapporter.

Begränsningar för ClickUp

Deluppgifterna som är kopplade till ett projekts beroende kan vara förvirrande.

Att förstå de många funktionerna kan vara skrämmande i början.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 USD per arbetsplatsmedlem och månad.

Betyg och recensioner för ClickUp

G2 : 4,7 av 5 (över 9500 recensioner)

Capterra: 4,6 av 5 (över 4000 recensioner)

2. Darktrace: Bäst för att minska cyberrisker

via Darktrace

Darktrace är en säkerhetsplattform som använder självlärande artificiell intelligens för att minska cyberrisker och förebygga hot. Detta AI-verktyg för IT-proffs övervakar och skyddar digitala tillgångar i olika ekosystem.

Jag gillar särskilt Darktraces AI-funktioner, som gör det möjligt för IT-analytiker att upptäcka skadliga insiders i ett tidigt skede, så att företag kan vidta åtgärder snabbare. På så sätt förhindrar verktyget cyberattackers oöverträffade påverkan, minskar incidenternas responstid och kostnad och förbättrar lönsamheten.

Darktraces bästa funktioner

Automatisera upptäckt, neutralisering och respons av hot med ett AI-drivet immunförsvar för företag.

Motverka cyberattacker i realtid med en autonom responslösning

Se identifierade hot och få förslag med en hotvisualiserare.

Darktraces begränsningar

Den avancerade sökfunktionen är inte väl definierad.

Verktyget kan generera falska positiva varningar som indikerar potentiella hot som är ofarliga.

Darktrace-priser

Litet: 30 000 dollar [upp till 300 Mbps genomsnittlig bandbredd, 200 värdar]

Medium: 60 000 dollar [upp till 2 Gbps genomsnittlig bandbredd, 1000 värdar]

Stor: 100 000 dollar [upp till 5 Gbps genomsnittlig bandbredd, 10 000 värdar]

Darktrace-betyg och recensioner

G2 : 4,4 av 5 (över 20 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

3. Rasa: Bäst för att bygga anpassade AI-bots

via Rasa

Rasa är en öppen källkodsplattform som gör det möjligt att skapa anpassade AI-chattbottar och virtuella assistenter för ditt företag. Den har en futuristisk AI-motor och ett gränssnitt utan kodning som gör det enkelt att skapa bots, även för personer utan kodningserfarenhet.

Med Rasas AI-teknik kan du anpassa bots för dataanalys och rapportering, lösa kundfrågor, skicka personliga påminnelser om förfallodatum och mycket mer.

Rasa – viktigaste funktionerna

Skapa unika, anpassade AI-chattbottar och konversationsassistenter med fullständig kontroll över data, utseende och funktioner.

Främja effektivt teamsamarbete med intuitivt dra-och-släpp-gränssnitt utan kodning.

Hantera stora volymer av användare och konversationer utan att påverka prestandan tack vare den skalbara designen.

Rasa-begränsningar

Verktygets navigering är inte användarvänlig.

Det är inte det bästa AI-verktyget för att bygga LLM-modeller; det behöver mer stöd för komplexa databaser.

Rasa-priser

Developer Edition : Börja gratis

Tillväxt : Från 35 000 dollar

Företag: Anpassad prissättning

Rasa-betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

4. GitHub Copilot: Bäst för mjukvaruutveckling

via GitHub

GitHub Copilot är ett AI-utvecklingsverktyg som påskyndar mjukvaruutvecklingsprocessen. Baserat på naturlig språkbehandling ger det personliga rekommendationer och löser frågor relaterade till buggar, kodkonsistens, design av nya funktioner och mycket mer.

De AI-drivna funktionerna i GPT-3 förbättrar teamets produktivitet genom att erbjuda kodförslag i realtid och automatisera repetitiva uppgifter som standardkod. Det har också ett användarvänligt gränssnitt som gör det möjligt för nybörjare att prova flera programmeringsspråk.

GitHub Copilots viktigaste funktioner

Upptäck sårbara LLM-mönster och förbättra kodningsprocessen, kodkvaliteten och säkerheten med ett system för förebyggande av sårbarheter.

Med dess avancerade AI-modeller får du svar på allt du frågar – från allmänna programmeringsfrågor till specifika kodbasfrågor med Copilot-chatten.

Förbättra din kodningsupplevelse och höj kodkvaliteten med artificiell intelligensbaserade förslag och automatisk kodkomplettering i realtid.

Begränsningar för GitHub Copilot

Ibland förstår AI inte instruktionerna tydligt, vilket resulterar i repetitiva resultat.

Ibland ger verktyget felaktiga resultat. Det kan krävas flera sekventiella uppmaningar för att få önskat resultat.

Priser för GitHub Copilot

Copilot Individual : 10 dollar per månad

Copilot Business : 19 dollar per månad/användare

Copilot Enterprise: 39 dollar per månad/användare

Betyg och recensioner av GitHub Copilot

G2 : 4,5 av 5 (över 130 recensioner)

Capterra: 4,7 av 5 (över 20 recensioner)

5. CrowdStrike Falcon: Bäst för datasäkerhet

via CrowdStrike

CrowdStrike Falcon är en IT-automatiseringsprogramvara som använder inbyggda GenAI-arbetsflöden för att förhindra dataintrång. Plattformens AI-verktyg, Charlotte AI, svarar på frågor som hjälper dig att vidta nödvändiga åtgärder för felsökning, policyändringar och maskinuppdateringar.

CrowdStrike Falcon är ett värdefullt verktyg som samlar säkerhet och IT på en enda plattform och levererar cybersäkerhet i maskinhastighet.

CrowdStrike Falcons viktigaste funktioner

Upptäck och hantera hot mot molnet från en enhetlig plattform med heltäckande molnsäkerhet.

Identifiera eventuella motståndare och begränsa incidenten med hjälp av intelligensbaserad hotutredning för att förhindra framtida attacker.

Automatisera IaC-skriptskanning under utvecklingsfaserna med CI/CD-pipelineintegration.

Begränsningar för CrowdStrike Falcon

Integrationen med andra verktyg är komplicerad

Priser för CrowdStrike Falcon

För småföretag

Falcon Go : 4,99 $/enhet/månad

Falcon Pro: 8,33 $/enhet/månad

För företag

Falcon Pro: 99,99 $/enhet per år

Falcon Enterprise: 184,99 $/enhet per år

CrowdStrike Falcon-betyg och recensioner

G2 : 4,7 av 5 (över 250 recensioner)

Capterra: 4,7 av 5 (över 30 recensioner)

6. Freshservice: Bäst för automatisering och integration av arbetsflöden

via Freshservice

Freshservice från Freshworks är ett av AI-verktygen för IT-proffs som automatiserar IT-drift. AI-verktyget erbjuder inbyggd AI och automatisering av arbetsflöden som hjälper dig att mekanisera repetitiva uppgifter och fokusera på de kritiska.

Med Freshservices funktioner för tjänstehantering och inbyggda AI-drivna verktyg sparar du tid genom att automatisera rutinfrågor, bygga upp kundens självbetjäning och tillhandahålla snabba lösningar och insikter till chefer, agenter och andra teammedlemmar.

Freshservices viktigaste funktioner

Få en samlad bild av flera kanaler som text, ärenden och e-postmeddelanden.

Använd prediktiv analys för att förutsäga incidenter, skapa sammanfattningar av ärenden, utföra grundorsaksanalyser och förhindra att incidenter upprepas med AI.

Kör projekt på en enda plattform för att få värdefull insikt i IT-mål och arbetsbelastning, spåra framsteg och förbättra projektledningen.

Begränsningar för Freshservice

Brist på viktiga funktioner som versionshantering, avancerad formatering, säkerhetskopiering och återställning etc.

Dataanalysrapporterna är begränsade. De finns endast tillgängliga i tre kategorier: incidenter, förändringar och tillgångar.

Priser för Freshservice

Startpaket: 29 $/månad per agent

Tillväxt: 59 $/månad per agent

Pro: 115 $/månad per agent

Företag: 145 USD/månad per agent

Betyg och recensioner av Freshservice

G2: 4,6 av 5 (över 1100 recensioner)

Capterra: 4,5 av 5 (över 500 recensioner)

7. Tabnine: Bäst för kodningsautomatisering

via Tabnine

Tabnine är en personlig AI-assistent för kodning. Den genererar högkvalitativa och tillförlitliga koder för utvecklare och automatiserar repetitiva kodningsuppgifter. Plattformen täcker allt från kodförklaring, kodskapande och kodtestning till dokumentgenerering, buggfixar och apputveckling. Den förstår hur man skriver koder och rekommenderar kompletteringar som matchar kodpreferenserna.

Tabnines viktigaste funktioner

Få kontextmedvetna förslag från artificiell intelligens baserat på dina kodningsstilar och mönster.

Skapa en anpassad AI-modell som tränats på din kodbas

Dra nytta av noll kodretention med avancerad säkerhet och integritet

Tabnines begränsningar

Endast betalda abonnemang inkluderar förslag på kodkomplettering för hela rader och funktioner.

AI-förslag är inte alltid värdefulla, och ibland är autofullständningsförslagen felaktiga.

Tabnines prissättning

Grundläggande : 0 dollar

Pro : 12 $/användare/månad [Gratis i 90 dagar]

Företag: 39 $/användare/månad [faktureras årligen]

Tabnine-betyg och recensioner

G2 : 4,2 av 5 (40 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

8. Mist: Bäst för nätverkshantering och övervakning

via Juniper

Mist by Juniper Networks är ett mångsidigt AI-verktyg för nätverkshantering och övervakning. Det förvandlar nätverksprestanda och användarupplevelser med automatiserade arbetsflöden, proaktiva aviseringar och helpdeskprocesser.

Det AI-drivna trådlösa nätverket hjälper teknikföretag att förbättra sina system för provisionering, övervakning och varningar. Mists AI-assistent Marvis effektiviserar felsökningen i trådlösa LAN- och SD-WAN-domäner. Marvis ser till att nätverket fungerar smidigt och åtgärdar problem automatiskt innan de påverkar användarna.

Mist – viktigaste funktionerna

Hjälper teamet att lösa problem, få värdefulla insikter och felsöka med Marvis – Mists virtuella nätverksassistent.

Lös potentiella problem snabbare med prediktiva rekommendationer

Optimera användarupplevelsen och nätverksprestandan med algoritmer för maskininlärning.

Mist-begränsningar

Dataanalysfunktionen hjälper till att initiera analys men inte felsökning.

Programvaran är dyr. Det finns budgetvänliga alternativ för grundläggande Wi-Fi-anslutning och säkerhetsbehov.

Mist-prissättning

Finns inte på webbplatsen

Mist-betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: NA

9. Rubrik: Bäst för datasäkerhet

via Rubrik

Rubrik är en av de bästa apparna för datasäkerhet och datahantering som finns. Den automatiserar dataanalys, säkerhetskopiering, återställning och skydd i olika miljöer med hjälp av algoritmer för maskininlärning.

Plattformen erbjuder säkerhetskopiering av virtuella maskiner, fysiska servrar och hela datacentret, vilket ger dig flexibiliteten att återställa data varifrån som helst. Verktyget erbjuder även spårning av tillgångar, tillgångshantering, dataanalys, IT-styrning och efterlevnad i moln och datacenter.

Rubriks viktigaste funktioner

Säkerhetskopiera data för hårdvaru- och mjukvarukomponenter i en enhetlig plattform

Automatisera hanteringen av cyberincidenter för att fokusera på säkerhetsfrågor med hög prioritet och återställa viktig data med hjälp av en AI-driven lösning.

Identifiera och varna användare om potentiella cyberattacker med avancerad avvikelsedetektering.

Rubriks begränsningar

Alternativen för att anpassa rapporteringen är begränsade.

Användare har rapporterat att licensmodellen för alla funktioner är mycket komplicerad. Det är svårt att förstå vilka funktioner som ingår i basköpet.

Rubriks prissättning

Finns inte på webbplatsen

Rubriks betyg och recensioner

G2 : 4,6 av 5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,7 av 5 (över 40 recensioner)

10. AppDynamics: Bäst för övervakning av applikationsprestanda

via AppDynamics

AppDynamics från Cisco är en fullstack-plattform för observabilitet som möjliggör övervakning av molnapplikationers prestanda i realtid. Den hjälper till att spåra, analysera, konfigurera och felsöka kodkörning med hjälp av AI-algoritmer.

Med AppDynamics-agenter och -kontroller har jag kodnivåsynlighet och insikter i prestandamätvärden. Dessutom automatiserar verktyget insamlingen av felsökningsmätvärden, vilket sparar tid för strategiska uppgifter.

AppDynamics viktigaste funktioner

Övervaka appkodens prestanda, beteende och körtid med Smart AppDynamics.

Visualisera prestanda med AI-baserad automatisk upptäckt av trafikförfrågningar och generering av topologikartor.

Lös problem innan kunderna märker dem med hjälp av avvikelsedetektering och automatiska varningar.

Distribuera programvaran snabbt genom att integrera den med CI/CD-pipelines och befintliga molnplattformar.

AppDynamics begränsningar

AppDynamics har en komplex konfiguration och kräver specifik expertis.

Plattformens agentuppgraderingar görs manuellt. Det finns ingen funktion för automatisk uppgradering från kontrollenheten.

AppDynamics prissättning

Infrastrukturövervakningsutgåva: 6 USD/månad per CPU-kärna

Premiumutgåva: 33 USD/månad per CPU-kärna

Enterprise-utgåva: 50 USD/månad per CPU-kärna

Enterprise Edition för SAP®-lösningar: 95 USD/månad per CPU-kärna

Verklig användarövervakning: 0,06 $/månad per 1000 tokens

Cisco Secure Application: 13,75 USD/månad per CPU-kärna

AppDynamics betyg och recensioner

G2: 4,3 av 5 (över 350 recensioner)

Capterra: 4,6 av 5 (över 30 recensioner)

Hantera dina IT-projekt effektivt med ClickUp

Medan andra AI-verktyg säkerställer datasäkerhet, hjälper till att bygga anpassade AI-assistenter och hanterar IT-support, hjälper ett projektledningsverktyg som ClickUp dig att leverera resultat på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

Från att skapa enskilda uppgifter, sätta mål, hantera arbetsbelastningar och få feedback i realtid till att automatisera IT-uppgifter – ClickUp förenklar ditt projekt från början till slut.

Prova ClickUp gratis för att förbättra ditt IT-teams effektivitet!