10 strategier för personalens välbefinnande som gör ditt team nöjt

Medarbetarnas välbefinnande är en avgörande faktor för en blomstrande arbetsplats. Enligt Gallups undersökning State of the Work Survey 2024 känner sig ”över 62 % av medarbetarna globalt inte engagerade i sitt arbete”. Detta motsvarar cirka 8,9 biljoner dollar i förlorad produktivitet världen över.

Med sådana svindlande siffror är det uppenbart att det inte bara är fördelaktigt att prioritera medarbetarnas hälsa och välbefinnande – det är nödvändigt.

I den här bloggen går vi igenom 10 effektiva strategier för personalens välbefinnande. Dessa strategier ger HR-personal, företagsledare och chefer verktyg för att främja en hälsosammare och mer produktiv arbetsmiljö.

Varför är personalens välbefinnande viktigt?

Arbetet kan vara stressigt, särskilt för kunskapsarbetare som kämpar för att hänga med i branschens ständigt föränderliga natur. Kan strategier för medarbetarnas välbefinnande verkligen förbättra detta?

Ja, det stämmer! EY:s undersökning Work Reimagined 2023 visade att ”förtroende, delaktighet och omtanke minskar sannolikheten för att anställda säger upp sig med 40 %”. Även om detta kan låta som abstrakta begrepp kan en väl utformad strategi för medarbetarnas välbefinnande bidra till att göra dem mer påtagliga på din arbetsplats.

Här är varför det är så viktigt.

Nöjda medarbetare = produktiva medarbetare

När medarbetarna mår bra är det mer troligt att de är fokuserade och motiverade och får saker gjorda. De presterar på topp och tar sig an utmaningar med en positiv inställning. De levererar bättre arbete, klarar deadlines med ett leende och utvecklar kreativa lösningar. Det är en vinst för alla!

Mindre stress, färre sjukdagar

Att känna sig överväldigad och utbränd kan leda till ökad sjukfrånvaro. Att främja medarbetarnas hälsa och välbefinnande hjälper dem att hantera stress och hålla sig friska, vilket innebär mindre sjukfrånvaro och ett mer pålitligt team. Alla vinner på att människor mår tillräckligt bra för att komma till jobbet och göra sitt bästa!

Lägre personalomsättning, högre personalbehållning

Ingen vill lämna ett jobb där de känner sig uppskattade och stödda. När du prioriterar att förbättra medarbetarnas välbefinnande visar du dem att du bryr dig om dem som människor, inte bara som kuggar i ett maskineri. Detta kan leda till en gladare och mer lojal personal som stannar kvar på lång sikt. Du kan spara tid och pengar på rekrytering och lägga mer resurser på ditt befintliga team!

Kreativitet och problemlösning

Föreställ dig ett team där det känns tryggt att dela med sig av idéer och ta risker. När medarbetarna känner sig stödda och uppskattade skapar de en miljö där glada och friska medarbetare tänker utanför boxen och kommer med innovativa lösningar.

En starkare företagskultur

När medarbetarna trivs på sin arbetsplats märks det! En positiv och stödjande arbetsmiljö främjar gemenskap och tillhörighet. Då är det mer troligt att människor hjälper varandra, samarbetar effektivt och skapar en kultur präglad av förtroende och respekt.

Den positiva energin kan sprida sig i hela företaget och göra det till en trevligare arbetsplats för alla.

Medarbetarnas välbefinnande är en strategisk investering i hela organisationens hållbara tillväxt. En arbetsmiljö som främjar medarbetarnas välbefinnande leder till en positiv upplevelse för medarbetarna och långsiktig framgång.

Enligt EY:s undersökning Work Reimagined 2023 var organisationer som prioriterade medarbetarcentrerade strategier: 140 % mer optimistiska när det gäller att attrahera den kompetens de behöver

204 % större sannolikhet att instämma i att företagets produktivitet har förändrats/förbättrats under de senaste två till tre åren

131 % större sannolikhet att instämma i att företaget hanterat yttre påfrestningar väl under de senaste två till tre åren

187 % större sannolikhet att instämma i att flexibelt arbete har införts framgångsrikt

10 strategier för personalens välbefinnande

Utöver förlorade intäkter finns det ett betydligt mer komplext samband mellan medarbetarnas välbefinnande och organisationens resultat.

Gallups undersökning tyder på att medarbetarengagemang är en ännu bättre indikator på affärsenhetens prestanda under utmanande tider, såsom en pandemi eller en recession. Genom att satsa på medarbetarengagemang förbättrar du också företagets omedelbara resultat och långsiktiga överlevnad.

Här är 10 strategier för personalens välbefinnande som hjälper dig att öka medarbetarnas engagemang och skapa en positiv arbetsmiljö.

1. Sätt upp tydliga och mätbara mål

Medarbetare mår bra av att känna mening och uppnå resultat. Att sätta upp tydliga, realistiska mål hjälper dem att känna sig motiverade och engagerade i sitt arbete.

Låt oss titta på hur det optimerar din målsättning:

Med ClickUp Goals kan du dela upp stora mål i mindre, hanterbara steg . Detta gör att målen känns mindre överväldigande och hjälper medarbetarna att följa sina framsteg

Du kan följa framstegen med numeriska, monetära, sant/falskt- och uppgiftsmål med ClickUp Goals

Det skapar öppenhet kring mål och framsteg . Alla kan se hur deras arbete bidrar till helheten

Håll ordning på dina mål i en mapp. Skapa mappar för att följa sprintcykler, projektstatus, veckovisa resultatkort för medarbetarna och i en mapp. Skapa mappar för att följa sprintcykler, projektstatus, veckovisa resultatkort för medarbetarna och viktiga teammål

uppmärksamma och fira när mål uppnås. Uppmärksamma och fira när mål uppnås för att öka arbetsmoralen och motivationen Använd ClickUp Milestones för att. Uppmärksamma och fira när mål uppnås för att öka arbetsmoralen och motivationen

2. Gör regelbundna avstämningar med personalen

Regelbunden kommunikation är nyckeln till att förstå medarbetarnas behov och funderingar. Planera in regelbundna samtal, enskilt eller i små grupper, för att skapa en trygg miljö för öppen dialog.

Mallar för medarbetarfeedback hjälper dig i dessa samtal och samlar in värdefulla insikter. Med den här mallen kan du:

Få snabb och värdefull feedback från dina medarbetare

Följ upp medarbetarnas känslor över tid med tydliga visuella verktyg

Dela öppet med dig av feedback och skapa en kultur där medarbetare och chefer känner sig bekväma med att prata med varandra

Det är inte allt. ClickUps mall för medarbetarfeedback ger dig många fördelar, till exempel:

Hjälpa chefer att kommunicera och ge feedback på ett strukturerat och konsekvent sätt

Uppmuntra medarbetarna att ta ansvar för sina prestationer

Skapa en plattform för öppna och ärliga samtal mellan chefer och medarbetare

Ge teammedlemmarna möjlighet att uppmärksamma och belöna varandra för sina prestationer

Använd dessa avstämningar för att fastställa tydliga, konkreta åtgärder för förbättring och följ upp dessa vid kommande möten. Erbjud resurser eller utbildning för att tillgodose eventuella behov eller brister som identifierats under avstämningarna.

3. Mät medarbetarnas engagemang

Medarbetarengagemang är en stark indikator på det allmänna välbefinnandet på arbetsplatsen. Det hjälper dig att förstå hur sammanhållna och motiverade dina medarbetare känner sig.

Med ClickUps mall för medarbetarengagemang:

Du kan regelbundet göra enkäter bland medarbetarna om deras engagemang

Du kan hantera detaljerade medarbetarprofiler och genomföra smidiga introduktionsprocesser

Det hjälper dig också att få insiktsfulla prestationsutvärderingar

Du kan använda dessa uppgifter om medarbetarengagemang för att skräddarsy initiativ som tillgodoser specifika behov. Om uppgifterna till exempel visar att medarbetarna känner sig utanför i förhållande till sina kollegor kan du genomföra teambuildingaktiviteter.

Här är några steg som kan hjälpa dig att öka medarbetarnas engagemang:

Dela resultaten från från medarbetarundersökningarna med de anställda. Denna öppenhet visar att du värdesätter deras synpunkter i undersökningarna och att du är engagerad i att skapa en positiv arbetsmiljö

Ta fram en handlingsplan för att följa upp den feedback som framkommit i medarbetarundersökningarna. Det visar medarbetarna att deras åsikter lyssnas på och värdesätts

Håll regelbunden kontakt med medarbetarna för att säkerställa att engagemanget ökar och att justeringarna är effektiva. ClickUps mall för medarbetarengagemang hjälper dig att uppnå allt detta utan ansträngning

Det hjälper dig att hantera ditt drömlag utan problem. Du kan skapa det perfekta systemet för att förenkla rekrytering och introduktion samt förbättra medarbetarnas välbefinnande och utveckling.

4. Främja balansen mellan arbete och privatliv

En sund balans mellan arbete och privatliv är avgörande för att minska stress och förebygga utbrändhet. Det innebär att hålla arbete och privatliv i balans. Det handlar om att hantera tid och energi för att klara av arbetsuppgifter och personliga åtaganden samtidigt som man tar hand om sig själv.

Uppmuntra rutiner som hjälper dina medarbetare att upprätthålla denna balans.

Erbjud flexibla arbetstider för att hjälpa medarbetarna att hantera sina personliga och yrkesmässiga åtaganden

Tillåt distansarbete för att ge medarbetarna större kontroll över sin arbetsmiljö och minska stressen i samband med pendlingen

Uppmuntra till regelbundna pauser under dagen för att vila och ladda batterierna

Uppmuntra medarbetarna att sätta gränser mellan arbete och fritid och respektera dessa gränser som en del av företagskulturen

Uppmuntra aktivt medarbetarna att utnyttja sina semesterdagar och ta ledigt för att ta hand om sin mentala hälsa när det behövs

Sätt upp realistiska deadlines som tar hänsyn till arbetsbelastning och medarbetarnas kapacitet. Orimliga deadlines kan vara en stor källa till stress

Som ledare ska du föregå med gott exempel när det gäller en sund balans mellan arbete och fritid genom att ta pauser, sluta jobbet i tid och utnyttja din betalda ledighet. Detta sätter tonen för hela organisationen

Samla in information om medarbetarnas preferenser för att stödja flexibla arbetsarrangemang.

5. Prioritera den fysiska hälsan

Fysisk hälsa är en viktig del av det allmänna välbefinnandet. Uppmuntra medarbetarna att hålla sig aktiva genom att erbjuda möjligheter och resurser. Så här kan du främja dina medarbetares fysiska hälsa:

Erbjud subventionerade eller kostnadsfria gymkort för att uppmuntra regelbunden träning

Anordna företagsomfattande fitnessutmaningar för att motivera medarbetarna att hålla sig aktiva

Om möjligt, erbjud träningslokaler eller kurser på arbetsplatsen, till exempel yoga eller pilates

Uppmuntra promenadmöten eller ståbord för att få in mer rörelse i arbetsdagen

Erbjud hälsoincitament för medarbetare som cyklar eller går till jobbet, till exempel cykelförvaring eller duschmöjligheter

Investera i ergonomiska arbetsplatser för att förebygga fysiska besvär och skador. Detta innefattar att tillhandahålla justerbara stolar, korrekt belysning och bekväma tangentbord

Uppmuntra medarbetarna att ta pauser för fysisk aktivitet under dagen. Det kan handla om korta promenader, stretchövningar eller till och med yogapass

Anordna frivilliga hälsokontroller för att öka medvetenheten om förebyggande hälsovård

Genom att satsa på medarbetarnas mentala och fysiska välbefinnande och hälsa visar du att du bryr dig om deras välbefinnande på lång sikt.

6. Främja psykisk hälsa

Psykisk hälsa är lika viktigt som fysisk hälsa. Uppmuntra öppna samtal om psykisk hälsa och skapa en trygg miljö där medarbetarna kan söka hjälp. Här är några viktiga strategier du kan använda för att främja psykiskt välbefinnande på arbetsplatsen:

Erbjud tillgång till konfidentiell rådgivning eller Employee Assistance Programs (EAP)

Låt medarbetarna ta ledigt specifikt för sin psykiska hälsa utan att känna skam

Anordna workshops om stresshantering och medvetenhet om psykisk hälsa

Inrätta lugna områden på arbetsplatsen där medarbetarna kan gå för att koppla av och varva ner

Erbjud mindfulness-utbildningar eller meditationsappar för att hjälpa medarbetarna att hantera stress och förbättra koncentrationen

7. Skapa en positiv arbetsmiljö

En positiv arbetsmiljö är en miljö där medarbetarna känner sig trygga, uppskattade och respekterade. Det kan påverka deras mentala hälsa och allmänna välbefinnande. Så, hur kan du åstadkomma detta?

Främja en inkluderande kultur där mångfald uppskattas och alla medarbetare känner sig uppskattade

Skapa möjligheter till teamwork och samarbete för att bygga upp en gemenskapskänsla

Uppmärksamma och belöna regelbundet medarbetarnas hårda arbete och insatser

Uppmuntra öppen kommunikation genom att göra ledningen tillgänglig och lättillgänglig

Öppen kommunikation ligger till grund för många insatser för att skapa en positiv arbetsmiljö. Samarbetsverktyg som innehåller funktioner för chatt, @-nämningar och kommentartrådar kan skapa större transparens på din arbetsplats och bryta ner silos mellan ledningen och olika avdelningar.

Skapa enskilda chattar och gruppchattar med kollegor, dela bilagor och sätt konversationerna i sitt sammanhang.

8. Främja sociala kontakter

Att bygga starka sociala band på arbetsplatsen kan förbättra arbetsmoralen och skapa en stödjande gemenskap. Medarbetare som känner sig kopplade till sina kollegor upplever ökad arbetsglädje, bättre kommunikation och en starkare känsla av tillhörighet.

Här är några strategier för att främja sociala kontakter i din organisation:

Anordna roliga och engagerande teambuildingaktiviteter som främjar samarbete och kommunikation

Uppmuntra medarbetarna att uppmärksamma och uppskatta varandras insatser . Det kan ske genom ett enkelt system för att ge erkännande, en särskild onlineplattform eller till och med handskrivna tackbrev

Uppmärksamma medarbetarnas prestationer vid teammöten, i företagets nyhetsbrev eller till och med på sociala medier. Offentlig uppmärksamhet bidrar i hög grad till att höja arbetsmoralen och få medarbetarna att känna sig uppskattade

Uppmuntra medarbetarledda grupper baserade på gemensamma intressen eller bakgrunder

En stark laganda leder till bättre samarbete, ökad kreativitet och en mer framgångsrik organisation.

9. Satsa på kompetensutveckling

Medarbetare som känner sig utmanade och får stöd i sin professionella utveckling är engagerade, produktiva och stannar kvar i företaget. Erbjud möjligheter till professionell utveckling för att hjälpa medarbetarna att utveckla sina färdigheter och avancera i karriären.

Genomför regelbundet kompetensbedömningar eller enkäter för att identifiera kompetensluckor hos enskilda medarbetare och i teamen

Involvera medarbetarna i att identifiera sina egna utbildningsbehov och utvecklingsmål

Erbjud utbildningsprogram , workshops eller onlinekurser för att tillgodose olika inlärningsstilar och intressen. Detta kan omfatta personlig utbildning, onlinekurser eller tillgång till externa utbildningsresurser

Överväg att erbjuda program för ersättning av utbildningskostnader för att hjälpa medarbetarna att skaffa certifieringar eller utbilda sig inom områden som är relevanta för deras roller

Erbjud ekonomiskt stöd eller betald ledighet så att medarbetarna kan delta i branschkonferenser, workshops eller nätverksträffar

Hjälp medarbetarna att planera sin karriärutveckling inom företaget genom att sätta upp tydliga delmål och möjligheter till avancemang.

Para ihop medarbetare med mentorer som ger vägledning, stöd och karriärråd.

Genom att satsa på kompetensutveckling skapar du en framtidssäker personalstyrka som är anpassningsbar, innovativ och ivrig att ta sig an nya utmaningar.

Du kan använda en mall för strategisk plan för lärande och utveckling för att följa upp och kartlägga behovet av lärande och utveckling i hela organisationen. Det hjälper dig att:

Fastställ tydliga mål och riktlinjer för medarbetarnas utveckling

Övervaka och tillgodose utbildningsbehovet i hela organisationen

Skapa och implementera utbildnings- och utvecklingsprogram som är anpassade efter organisationens mål

Utvärdera effekten och effektiviteten av dina initiativ

10. Uppmärksamma och belöna medarbetarna

Erkännande och belöningar för hårt arbete och prestationer kan höja arbetsmoralen och motivationen. Här är effektiva strategier för att uppmärksamma och belöna ditt teams prestationer:

Erbjud en rad olika belönings- och erkännandealternativ för att tillgodose olika anställdas preferenser. Detta kan innefatta offentligt erkännande, extra betald ledighet, presentkort eller möjligheter till kompetensutveckling

Uppmuntra en kultur av kollegialt erkännande . Inför ett system där medarbetarna enkelt kan uppmärksamma och uppskatta varandras insatser

Ju tidigare du uppmärksammar en prestation, desto större blir effekten. Låt inte utmärkt arbete gå obemärkt förbi för länge

Uppmärksamma de medarbetare som konsekvent visar prov på företagets värderingar. De blir förebilder för andra och inspirerar dem att följa deras exempel

Detta motiverar medarbetarna att sträva efter excellens, bidrar till en positiv arbetsmiljö och leder i slutändan till förbättrade prestationer och en mer framgångsrik organisation.

Medarbetarnas välbefinnande är inte något man löser en gång för alla. Det är ett kontinuerligt åtagande att skapa en arbetsmiljö där ditt team känner sig uppskattat, stöttat och kan utvecklas. Implementera dessa 10 effektiva strategier för medarbetarnas välbefinnande för att skapa en gladare, friskare och mer produktiv personalstyrka.

