De 11 bästa programvarorna för marknadsföringsprojektledning för interna avdelningar och byråer 2026

Kampanjer som pågår dygnet runt. Hotande deadlines. Stramade budgetar. Marknadsföringsteam står ständigt under press.

Utöver det måste du hantera kreativa briefs och innehållskalendrar, följa upp kampanjstatistik och samordna tvärfunktionella team.

Programvara för marknadsföringsprojektledning skapar ordning i kaoset. Dessa plattformar samlar dina marknadsföringsaktiviteter i en enda källa till sanning, vilket ger alla insyn i framsteg och hinder. De hjälper också till att hantera marknadsföringsuppgifter för att effektivisera och påskynda genomförandet med automatiserade godkännandeprocesser som minskar fram- och återkommande kommunikation.

I den här guiden har vi sammanställt en lista över de bästa programvaruplattformarna för marknadsföringsprojektledning som hjälper marknadsföringsteam att planera och skala upp verksamheten samt hålla sig vid sina sinnens fulla bruk.

Här är en översikt över de bästa programvarorna för marknadsföringsprojektledning, tillsammans med deras viktigaste funktioner och prissättning.

Verktygets namn Viktiga funktioner Bäst för Priser* ClickUp Anpassade instrumentpaneler, whiteboards, teamsamarbete, integrerad AI, flera vyer, korrekturverktyg Marknadsföringsteam och byråer som behöver en allt-i-ett-arbetsyta med AI-stöd Gratisabonnemang tillgängligt; Anpassade priser för företag Wrike Wrike AI, anpassningsbara förfrågningsformulär, korrekturläsning, Gantt-diagram Marknadsföringsteam som hanterar stora volymer av förfrågningar, resurser och godkännanden av kreativt material med avancerade rapporteringsbehov Gratisabonnemang tillgängligt; Betalabonnemang från 10 $/användare/månad Asana AI Studio, teamets prioriteringar, kommentarer till uppgifter, uppgifter, Work Graph® Marknadsföringsteam som driver kampanjer i flera kanaler och behöver insyn i hur varje uppgift bidrar till målen Gratisabonnemang tillgängligt; Betalabonnemang från 13,49 $/användare/månad Zoho Projects Mallar, Blueprint-redigerare, kritisk väg-vy, AI-assistans, integration med Zoho-ekosystemet Marknadsföringsteam som vill ha prisvärd projektuppföljning, automatisering och samarbete på en och samma plattform Gratisabonnemang tillgängligt; Betalabonnemang från 4 $/användare/månad ProofHub Uppgiftslistor, anpassade roller, anteckningsverktyg, Gantt-diagram, ProofHub-formulär Interna marknadsföringsteam som behöver en central plats för samarbete, diskussioner och kreativ granskning Inget gratisabonnemang; Betalda abonnemang från 50 $/månad per användare Teamwork Intagsformulär, tidrapporter, kundportal, AI-stöd, portföljtavlor Marknadsföringsbyråer som hanterar kunduppdrag, fasta avtal och fakturor samt kampanjplanering Gratisabonnemang tillgängligt; Betalabonnemang från 10,99 $/månad per användare Nifty Orbit AI, Roadmap-vy, Swimlane-vy, Milstolpar, Dokument Marknadsföringsteam som vill ha automatisering av arbetsflöden, uppföljning av milstolpar och prediktiva insikter med AI Gratisabonnemang tillgängligt; Betalda abonnemang från 49 $/månad per användare Hive Hive Automate, AI-assistans, tidrapportering, e-post och meddelanden, Zoom-integration Marknadsföringsteam som behöver inbyggda funktioner för korrekturläsning, godkännande och AI-driven assistans Gratisabonnemang tillgängligt; Betalabonnemang från 5 $/månad per användare Basecamp Fokusläge, Dörrar, Hey-menyn, delade kalendrar, Hill Charts, Pings Små marknadsföringsteam och nystartade företag som vill ha enkel projektuppföljning och kommunikation Gratisabonnemang tillgängligt; Betalabonnemang från 15 $/månad per användare Workfront AI, kapacitetsplanering, anpassade vyer, godkännandeprocesser, integration med Adobe-verktyg Marknadsföringsteam på företag som hanterar storskaliga digitala marknadsföringskampanjer med integrerade Adobe-arbetsflöden Anpassade priser Trello Visuella tavlor, tidslinjevy, Trello Planner, Trello Inbox, anpassade kort, tavelknappar Marknadsföringsteam som föredrar ett enkelt, visuellt verktyg för kampanjkalendrar, evenemang och kreativa arbetsflöden Gratisabonnemang tillgängligt; Betalabonnemang från 6 $/månad per användare

Funktioner att leta efter i programvara för projektledning inom marknadsföring

Alla projektledningsplattformar är inte utvecklade med marknadsförare i åtanke. För att undvika att välja ett verktyg som skapar mer arbete än det sparar, här är de funktioner du bör prioritera:

Kampanj- och uppgiftshantering: Eftersom ditt marknadsföringsteam hanterar flera olika uppgifter samtidigt bör du leta efter en plattform som erbjuder flexibel uppgiftshantering via listor, Kanban-tavlor, kalendrar och Gantt-diagram

Samarbete kring innehåll och tillgångar: Funktioner som fildelning, versionshantering och korrekturläsning är oumbärliga för marknadsföringsprojektledare, eftersom kampanjer ofta involverar flera avdelningar och till och med externa partners

Tvärfunktionell översikt: Med hjälp av instrumentpaneler, Med hjälp av instrumentpaneler, arbetsbelastningshantering och tidrapportering i ett projektledningsprogram kan ledare upptäcka flaskhalsar i ett tidigt skede och se till att alla håller sig till tidsplanen i komplexa projekt

Godkännandeprocesser: Kampanjer fastnar ofta i väntan på godkännande från intressenter. Leta efter lösningar Kampanjer fastnar ofta i väntan på godkännande från intressenter. Leta efter lösningar för marknadsföringsprojektledning som låter dig automatisera godkännandeprocesserna

Resultatuppföljning: Leta efter verktyg med instrumentpaneler, analysverktyg och funktioner för måluppföljning som kopplar projektets framsteg till Leta efter verktyg med instrumentpaneler, analysverktyg och funktioner för måluppföljning som kopplar projektets framsteg till marknadsförings-KPI:er

Integration med marknadsföringsteknik: Oavsett om du synkroniserar kampanjdata från HubSpot, filer från Google Drive eller uppdateringar till Slack, möjliggör integrationer dataflödet

Skalbarhet och anpassning: Se efter anpassningsbara fält, mallar och kontroller på företagsnivå så att du kan anpassa plattformen i takt med att dina kampanjer och team utvecklas

AI-driven assistans: Välj ett program för marknadsföringsprojektledning som erbjuder AI-driven automatisering av uppgifter, innehållsgenerering och prognoser för arbetsbelastning för att minska repetitiva uppgifter

Den bästa programvaran för hantering av marknadsföringsprojekt

Nedan har vi sammanställt en lista över de bästa programvarorna för marknadsföringsprojektledning som du kan använda.

1. ClickUp (Bäst för marknadsföringsteam och byråer som behöver en allt-i-ett-arbetsyta)

Håll koll på alla kampanjuppgifter med ClickUps kampanjlistor

ClickUp, den universella appen för arbete, centraliserar dina marknadsföringskampanjer, kreativa arbetsflöden och samarbetet mellan team.

Med ClickUps projektledningslösning får du tre grundläggande byggstenar för smidigt samarbete kring din marknadsföringsplan.

Skapa inbäddade sidor i ClickUp Docs för att dokumentera standardrutiner, kampanjbeskrivningar, strategidokument, kreativa kalendrar och mycket mer

Det första, ClickUp Docs, är ett verktyg för samarbetsdokumentation som samlar dina kampanjbriefar, riktlinjer för budskap, utkast till annonstexter och till och med samlade anteckningar.

Med redigering i realtid och kommentarer direkt i texten kan flera teammedlemmar skriva utkast, granska och finjustera innehållet samtidigt. Det är perfekt för samordning mellan copywriters, designers och kampanjansvariga.

Du kan också @nämna teammedlemmar, länka uppgifter eller bädda in instrumentpaneler direkt i ett dokument, så att sammanhanget aldrig går förlorat.

Använd ClickUp Whiteboards för att planera dina marknadsföringskampanjer och projektflöden

ClickUp Whiteboards förvandlar dina marknadsföringsidéer och varumärkesberättelser till en plan för genomförande. Som din AI-drivna virtuella arbetsyta låter whiteboards dig skissa upp ditt kampanjkoncept, infoga klisterlappar, former eller bilder och visualisera konverteringskanaler eller lanseringsflöden.

Whiteboards fungerar utmärkt för visuellt samarbete för distans- eller hybridteam: flera intressenter kan komma med idéer i realtid, med live-markörer och smidiga uppdateringar.

Spåra dina marknadsföringsmått med ClickUp Dashboards

Med hjälp av ClickUp Dashboards kan marknadsföringschefer sedan följa alla sina kampanjer och aktiviteter på ett och samma ställe.

Från att övervaka kampanjbudgetar och utgifter till att spåra detaljerad kampanjprestanda, projektstatus och avkastning på annonsutgifter – anpassningsbara instrumentpaneler sköter allt åt dig.

Om du har ont om tid eller inspiration är ClickUp Brain, ClickUps inbyggda AI-assistent, din partner för brainstorming.

Brainstorma idéer till marknadsföringskampanjer med ClickUp Brain

Brain hjälper dig att generera kampanjidéer, planera marknadsföringsstrategier, skriva bloggmanus, utarbeta lägesrapporter, sammanfatta forskning och mycket mer.

ClickUps marknadsföringsplattform erbjuder även färdiga mallar för alla användningsområden. Till exempel hjälper ClickUps mall för inlägg på sociala medier dig att planera och organisera innehåll för sociala medier så att du vet vad som publiceras och när.

Skapa en samlad plan för alla dina inlägg på sociala medier, uppdelad per kanal, med hjälp av ClickUps mall för inlägg på sociala medier

Med den här mallen kan du:

Skapa uppgifter med anpassade statusar som Avbruten, Klar, För godkännande, För granskning och Pågår för att följa framstegen i varje steg

Använd anpassade fält för att kategorisera och lägga till attribut för att hantera innehåll på sociala medier

Organisera information med hjälp av 6 anpassade vyer, inklusive innehållsbibliotek, innehållssteg och mer

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar i ClickUp

Det kan kännas överväldigande för nya användare; det tar tid och kräver ansträngning att lära sig verktyget och konfigurera det