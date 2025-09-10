De 11 bästa programvarorna för marknadsföringsprojektledning för interna avdelningar och byråer 2026

Kampanjer som pågår dygnet runt. Hotande deadlines. Stramade budgetar. Marknadsföringsteam står ständigt under press.
Utöver det måste du hantera kreativa briefs och innehållskalendrar, följa upp kampanjstatistik och samordna tvärfunktionella team.
Programvara för marknadsföringsprojektledning skapar ordning i kaoset. Dessa plattformar samlar dina marknadsföringsaktiviteter i en enda källa till sanning, vilket ger alla insyn i framsteg och hinder. De hjälper också till att hantera marknadsföringsuppgifter för att effektivisera och påskynda genomförandet med automatiserade godkännandeprocesser som minskar fram- och återkommande kommunikation.
I den här guiden har vi sammanställt en lista över de bästa programvaruplattformarna för marknadsföringsprojektledning som hjälper marknadsföringsteam att planera och skala upp verksamheten samt hålla sig vid sina sinnens fulla bruk.
Jämförelse av verktyg för projektledning inom marknadsföring i korthet
Här är en översikt över de bästa programvarorna för marknadsföringsprojektledning, tillsammans med deras viktigaste funktioner och prissättning.
|Verktygets namn
|Viktiga funktioner
|Bäst för
|Priser*
|ClickUp
|Anpassade instrumentpaneler, whiteboards, teamsamarbete, integrerad AI, flera vyer, korrekturverktyg
|Marknadsföringsteam och byråer som behöver en allt-i-ett-arbetsyta med AI-stöd
|Gratisabonnemang tillgängligt; Anpassade priser för företag
|Wrike
|Wrike AI, anpassningsbara förfrågningsformulär, korrekturläsning, Gantt-diagram
|Marknadsföringsteam som hanterar stora volymer av förfrågningar, resurser och godkännanden av kreativt material med avancerade rapporteringsbehov
|Gratisabonnemang tillgängligt; Betalabonnemang från 10 $/användare/månad
|Asana
|AI Studio, teamets prioriteringar, kommentarer till uppgifter, uppgifter, Work Graph®
|Marknadsföringsteam som driver kampanjer i flera kanaler och behöver insyn i hur varje uppgift bidrar till målen
|Gratisabonnemang tillgängligt; Betalabonnemang från 13,49 $/användare/månad
|Zoho Projects
|Mallar, Blueprint-redigerare, kritisk väg-vy, AI-assistans, integration med Zoho-ekosystemet
|Marknadsföringsteam som vill ha prisvärd projektuppföljning, automatisering och samarbete på en och samma plattform
|Gratisabonnemang tillgängligt; Betalabonnemang från 4 $/användare/månad
|ProofHub
|Uppgiftslistor, anpassade roller, anteckningsverktyg, Gantt-diagram, ProofHub-formulär
|Interna marknadsföringsteam som behöver en central plats för samarbete, diskussioner och kreativ granskning
|Inget gratisabonnemang; Betalda abonnemang från 50 $/månad per användare
|Teamwork
|Intagsformulär, tidrapporter, kundportal, AI-stöd, portföljtavlor
|Marknadsföringsbyråer som hanterar kunduppdrag, fasta avtal och fakturor samt kampanjplanering
|Gratisabonnemang tillgängligt; Betalabonnemang från 10,99 $/månad per användare
|Nifty
|Orbit AI, Roadmap-vy, Swimlane-vy, Milstolpar, Dokument
|Marknadsföringsteam som vill ha automatisering av arbetsflöden, uppföljning av milstolpar och prediktiva insikter med AI
|Gratisabonnemang tillgängligt; Betalda abonnemang från 49 $/månad per användare
|Hive
|Hive Automate, AI-assistans, tidrapportering, e-post och meddelanden, Zoom-integration
|Marknadsföringsteam som behöver inbyggda funktioner för korrekturläsning, godkännande och AI-driven assistans
|Gratisabonnemang tillgängligt; Betalabonnemang från 5 $/månad per användare
|Basecamp
|Fokusläge, Dörrar, Hey-menyn, delade kalendrar, Hill Charts, Pings
|Små marknadsföringsteam och nystartade företag som vill ha enkel projektuppföljning och kommunikation
|Gratisabonnemang tillgängligt; Betalabonnemang från 15 $/månad per användare
|Workfront
|AI, kapacitetsplanering, anpassade vyer, godkännandeprocesser, integration med Adobe-verktyg
|Marknadsföringsteam på företag som hanterar storskaliga digitala marknadsföringskampanjer med integrerade Adobe-arbetsflöden
|Anpassade priser
|Trello
|Visuella tavlor, tidslinjevy, Trello Planner, Trello Inbox, anpassade kort, tavelknappar
|Marknadsföringsteam som föredrar ett enkelt, visuellt verktyg för kampanjkalendrar, evenemang och kreativa arbetsflöden
|Gratisabonnemang tillgängligt; Betalabonnemang från 6 $/månad per användare
Funktioner att leta efter i programvara för projektledning inom marknadsföring
Alla projektledningsplattformar är inte utvecklade med marknadsförare i åtanke. För att undvika att välja ett verktyg som skapar mer arbete än det sparar, här är de funktioner du bör prioritera:
- Kampanj- och uppgiftshantering: Eftersom ditt marknadsföringsteam hanterar flera olika uppgifter samtidigt bör du leta efter en plattform som erbjuder flexibel uppgiftshantering via listor, Kanban-tavlor, kalendrar och Gantt-diagram
- Samarbete kring innehåll och tillgångar: Funktioner som fildelning, versionshantering och korrekturläsning är oumbärliga för marknadsföringsprojektledare, eftersom kampanjer ofta involverar flera avdelningar och till och med externa partners
- Tvärfunktionell översikt: Med hjälp av instrumentpaneler, arbetsbelastningshantering och tidrapportering i ett projektledningsprogram kan ledare upptäcka flaskhalsar i ett tidigt skede och se till att alla håller sig till tidsplanen i komplexa projekt
- Godkännandeprocesser: Kampanjer fastnar ofta i väntan på godkännande från intressenter. Leta efter lösningar för marknadsföringsprojektledning som låter dig automatisera godkännandeprocesserna
- Resultatuppföljning: Leta efter verktyg med instrumentpaneler, analysverktyg och funktioner för måluppföljning som kopplar projektets framsteg till marknadsförings-KPI:er
- Integration med marknadsföringsteknik: Oavsett om du synkroniserar kampanjdata från HubSpot, filer från Google Drive eller uppdateringar till Slack, möjliggör integrationer dataflödet
- Skalbarhet och anpassning: Se efter anpassningsbara fält, mallar och kontroller på företagsnivå så att du kan anpassa plattformen i takt med att dina kampanjer och team utvecklas
- AI-driven assistans: Välj ett program för marknadsföringsprojektledning som erbjuder AI-driven automatisering av uppgifter, innehållsgenerering och prognoser för arbetsbelastning för att minska repetitiva uppgifter
Den bästa programvaran för hantering av marknadsföringsprojekt
Nedan har vi sammanställt en lista över de bästa programvarorna för marknadsföringsprojektledning som du kan använda.
1. ClickUp (Bäst för marknadsföringsteam och byråer som behöver en allt-i-ett-arbetsyta)
ClickUp, den universella appen för arbete, centraliserar dina marknadsföringskampanjer, kreativa arbetsflöden och samarbetet mellan team.
Med ClickUps projektledningslösning får du tre grundläggande byggstenar för smidigt samarbete kring din marknadsföringsplan.
Det första, ClickUp Docs, är ett verktyg för samarbetsdokumentation som samlar dina kampanjbriefar, riktlinjer för budskap, utkast till annonstexter och till och med samlade anteckningar.
Med redigering i realtid och kommentarer direkt i texten kan flera teammedlemmar skriva utkast, granska och finjustera innehållet samtidigt. Det är perfekt för samordning mellan copywriters, designers och kampanjansvariga.
Du kan också @nämna teammedlemmar, länka uppgifter eller bädda in instrumentpaneler direkt i ett dokument, så att sammanhanget aldrig går förlorat.
ClickUp Whiteboards förvandlar dina marknadsföringsidéer och varumärkesberättelser till en plan för genomförande. Som din AI-drivna virtuella arbetsyta låter whiteboards dig skissa upp ditt kampanjkoncept, infoga klisterlappar, former eller bilder och visualisera konverteringskanaler eller lanseringsflöden.
Whiteboards fungerar utmärkt för visuellt samarbete för distans- eller hybridteam: flera intressenter kan komma med idéer i realtid, med live-markörer och smidiga uppdateringar.
Med hjälp av ClickUp Dashboards kan marknadsföringschefer sedan följa alla sina kampanjer och aktiviteter på ett och samma ställe.
Från att övervaka kampanjbudgetar och utgifter till att spåra detaljerad kampanjprestanda, projektstatus och avkastning på annonsutgifter – anpassningsbara instrumentpaneler sköter allt åt dig.
Om du har ont om tid eller inspiration är ClickUp Brain, ClickUps inbyggda AI-assistent, din partner för brainstorming.
Brain hjälper dig att generera kampanjidéer, planera marknadsföringsstrategier, skriva bloggmanus, utarbeta lägesrapporter, sammanfatta forskning och mycket mer.
ClickUps marknadsföringsplattform erbjuder även färdiga mallar för alla användningsområden. Till exempel hjälper ClickUps mall för inlägg på sociala medier dig att planera och organisera innehåll för sociala medier så att du vet vad som publiceras och när.
Med den här mallen kan du:
- Skapa uppgifter med anpassade statusar som Avbruten, Klar, För godkännande, För granskning och Pågår för att följa framstegen i varje steg
- Använd anpassade fält för att kategorisera och lägga till attribut för att hantera innehåll på sociala medier
- Organisera information med hjälp av 6 anpassade vyer, inklusive innehållsbibliotek, innehållssteg och mer
ClickUps bästa funktioner
- Proofing: Effektivisera granskningen av kreativt material med ClickUp Proofing – lämna kommentarer direkt på bilder, videor eller PDF-filer så att designers och marknadsförare snabbt kan agera på feedbacken
- Clips: Spela in och dela snabba uppdateringar eller genomgångar med ClickUp Clips och ge kampanjkontext utan att behöva ringa ett samtal
- Notetaker: Anteckna mötesanteckningar och åtgärdspunkter med ClickUps AI Notetaker, och omvandla dem sedan till uppgifter eller dela dem direkt med ditt team
- Arbetsbelastningshantering: Balansera resurserna på ett smart sätt med hjälp av ClickUp Workload View för att se vem som är överbelastad eller underutnyttjad i de olika kampanjerna
- Effektivt genomförande: Håll strukturen i ditt kampanjarbete med ClickUps tidsspårning för projekt, så att du kan registrera timmar för fakturerbart eller icke-fakturerbart marknadsföringsarbete.
- Kontextuell chatt: Håll alla på samma sida med ClickUp Chat – konversationerna sker precis där arbetet pågår, vilket eliminerar splittrad feedback
- Anpassade statusar: Lägg till anpassade steg som ”Pågår” eller ”Under granskning” till uppgifter med anpassade statusar i ClickUp och se till att alla marknadsföringsleveranser går igenom ett tydligt arbetsflöde
- Tilldelade kommentarer: Tilldela åtgärder direkt från feedback med ClickUps tilldelade kommentarer för att omedelbart omvandla förslag till spårbara uppgifter
- Flexibla vyer: Planera, genomför och övervaka kampanjer med hjälp av olika vyer, såsom kalender, lista, Kanban, tidslinje och mer
Begränsningar i ClickUp
- Det kan kännas överväldigande för nya användare; det tar tid och kräver ansträngning att lära sig verktyget och konfigurera det