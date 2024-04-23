TickTick vs. ClickUp: Vilken uppgiftshanteringsapp är bäst?

Det är svårt att hålla ordning och fokusera, men att hitta rätt produktivitetsverktyg kan vara nyckeln till att skapa ordning i kaoset.

Använd uppgiftshanteringsprogram som TickTick och ClickUp, som är utformade för att hjälpa dig att hantera din ständigt växande att göra-lista. Dessa digitala uppgiftshanterare lovar att förenkla ditt arbetsflöde, öka produktiviteten och skapa ordning i vardagens kaos.

Men vilken ska du välja? I det här blogginlägget gör vi en detaljerad jämförelse mellan ClickUp och TickTick, utforskar deras funktioner och priser och avgör slutligen vilken app som är bäst för uppgiftshantering.

TickTick vs. ClickUp: Snabb jämförelse för att välja rätt uppgiftshanterare

Funktion TickTick ClickUp Uppgiftshantering Enkla listor, prioriteringar, smarta listor, återkommande uppgifter Avancerade uppgifter, deluppgifter, beroenden, automatiseringar, över 15 vyer Samarbete Grundläggande delningsfunktioner; begränsade vyer i gratisversionen Samarbete i realtid med dokument, kommentarer, taggning och länkade uppgifter Vyer och visualisering Kalender och Kanban i betalda abonnemang Kalender, tavla, Gantt, tidslinje, tabell och whiteboard ingår. Integrationer Begränsad (Slack, Gmail, Zapier) Över 1 000 integrationer AI-funktioner Ingen ClickUp Brain för sammanfattningar, åtgärdspunkter, automatiseringar Tidshantering Pomodoro-timer, vanespårning Tidsspårning, uppskattningar, tidrapporter, arbetsbelastningsvy Priser* Gratis; Premium 35,99 $/år Gratis; Betalda planer från 7 $/användare/månad Bäst för Personer som behöver enkla att göra-listor Team och avancerade användare som behöver flexibel, skalbar uppgiftshantering

Vad är TickTick?

via TickTick

TickTick är en enkel produktivitetsapp utformad för frilansare och småföretag. Dess enkla användargränssnitt håller ordning på uppgifterna, vilket gör det lättare att hantera arbets- och personliga mål på ett och samma ställe.

Appens unika funktion är dess förmåga att spåra flera uppgiftslistor på en enda skärm, vilket gör den mycket praktisk för personer som hanterar uppgifter inom olika områden i livet och arbetet.

TickTick erbjuder avancerade funktioner som en flexibel kalender och en Kanban-tavla, vilket gör den lämplig för lättare projektledning.

Du kan samarbeta med kollegor eller familjemedlemmar, dela listor, tilldela uppgifter och spåra uppgiftshistorik. Med automatiska påminnelser för engångsuppgifter och återkommande uppgifter samt fem kalendervyer förenklar TickTick uppgiftshanteringen för fullspäckade scheman.

TickTick-funktioner

Låt oss utforska några av TickTicks viktigaste funktioner:

1. Smart inmatning och hantering av uppgifter

via TickTick

Att skapa och hantera uppgifter på TickTick är inte bara flexibelt utan också intelligent.

Glöm att skriva – använd din röst för att enkelt skapa uppgifter genom att aktivera Siri med TickTick på din iPhone. Om du är Android-användare kan du använda Quick Ball-funktionen för att skapa uppgifter från startskärmen, även när telefonen är låst.

Du kan ställa in förfallodatum, tilldela uppgifter till andra, lägga till taggar och prioritera uppgifter – allt från TickTick-widgeten, som är tillgänglig för alla smartphoneanvändare.

TickTick förstår också datum i naturligt språk (funktionen kallas Smart Date Parsing). Säg "idag" eller "imorgon" eller nämn en specifik veckodag, så kommer appen snabbt att räkna ut förfallodatumet för uppgiften.

Utöver detta har appen funktioner för att skapa egna taggar och omvandla e-postmeddelanden till uppgifter för ökad effektivitet.

2. Flera aviseringar och påminnelser

via TickTick

Om du ställer in sex alarm för att vakna (bara för att vara på den säkra sidan) kommer du att gilla TickTicks funktion för att ställa in flera aviseringar för varje uppgift.

Det som gör den här funktionen så speciell är dess anpassningsbarhet. Det handlar inte bara om att ha flera påminnelser, utan om att skräddarsy aviseringarna efter dina önskemål. Du kan välja mellan push-meddelanden, e-post eller till och med sms.

TickTick går ett steg längre med platsbaserade påminnelser för Android- och iOS-användare. Om du behöver en påminnelse om att meditera innan jobbet, ställ in påminnelser som aktiveras så snart du sätter dig vid skrivbordet.

3. Uppgiftsorganisation med smarta listor

via TickTick

Letar du efter en personlig assistent som kan organisera dina uppgifter? Vänd dig till TickTicks smarta listor.

Med smarta listor kan du skapa dynamiska uppgiftsvyer baserade på specifika kriterier som prioritet, förfallodatum, taggar eller listan de finns på. Det här är inte bara statiska listor, utan de uppdateras automatiskt när uppgifterna uppfyller dina angivna kriterier. Det är som magi för att hålla din uppgiftsvy personlig och uppdaterad.

Med dessa anpassade smarta listor kan du gruppera uppgifter efter plats, typ av arbete, relationer eller deadlines.

Prioritera uppgifter med hög, medel, låg eller ingen prioritet, komplettera med färgkodning för att markera de viktigaste uppgifterna. Sök enkelt efter uppgifter genom att sortera dem efter tid, titel, tagg, prioritet eller dina egna filter.

4. Pomodoro-timer för bättre tidshantering

via TickTick

TickTick har en Pomodoro-timer inbyggd i din uppgiftshanteringsprogramvara.

Med denna timer bestämmer du själv hur länge du vill arbeta innan du tar en paus. Den följer Pomodoro-tekniken, som delar upp ditt arbete i intervaller, vanligtvis 25 minuter långa, med korta pauser däremellan.

Du kan till och med spela lugnande vitt brus medan du arbetar, men fler alternativ finns tillgängliga med den betalda planen. Det finns en bonus för medlemmar – du kan uppskatta hur lång tid uppgifterna kommer att ta och jämföra det med den faktiska tiden som spenderats på en uppgift.

Priser för TickTick

Gratis

Premium: 35,99 $/år

Vad är ClickUp?

ClickUp är en kraftfull, allt-i-ett-plattform för produktivitet med allt du behöver för att hantera dina uppgifter och projekt utan ansträngning.

Denna plattform, som används av företag som AirBnB, Netflix och Google, erbjuder en förstklassig lösning för uppgiftshantering med funktioner som ökar produktiviteten och effektiviserar arbetsflöden.

ClickUp kombinerar projektledning, dokumentsamarbete, påminnelser, kalendrar och till och med inkorgsfunktioner i en kraftfull plattform. Denna centraliserade approach eliminerar behovet av flera appar och främjar smidigare arbetsflöden.

Den användarvänliga uppgiftshanteringssviten underlättar effektiv multitasking och organisering av projekt av alla storlekar. Den hjälper dig att planera anpassade uppgiftsflöden med deadlines för att maximera produktiviteten. Dessutom kan du få detaljerade rapporter om projektets framsteg och hålla allt organiserat i tydliga instrumentpaneler. Du kan också prioritera uppgifter med ett färgkodat system, vilket gör det lättare att hitta de viktigaste uppgifterna.

ClickUp erbjuder också omfattande funktioner för uppgiftshantering, inklusive uppgiftsfördelning, deluppgifter, beroenden, påminnelser, prioriteringar, taggar, kommentarer, bifogade filer och mycket mer. Denna robusta funktionalitet passar team av alla storlekar och inom olika branscher.

Oavsett om du är en enskild företagare eller ett stort företag kan ClickUp anpassas efter dina behov.

ClickUp-funktioner

ClickUp blir en alltmer populär uppgiftshanteringsprogramvara med en omfattande uppsättning funktioner.

1. Anpassa din arbetsyta och dina uppgifter

Tilldela, övervaka och spåra hela teamets framsteg inom ett enda arbetsområde med ClickUp Tasks.

Med ClickUp Tasks kan du anpassa dina arbetsflöden med anpassade fält som är specifika för ditt teams eller projekts behov. Dessa fält kan samla in ytterligare data eller metadata om uppgifter, såsom prioritetsnivåer, uppgiftstyper, avdelningar eller annan relevant information. Detta hjälper dig att organisera och filtrera uppgifter mer effektivt.

Du kan enkelt samarbeta med ditt team genom att tilldela uppgifter till flera personer och skapa kommentartrådar. Anpassa dessa kommentarer med specifika instruktioner eller sammanhang för varje uppdragstagare. Du kan till och med omvandla kommentarer till åtgärdspunkter och spara tid med delbara skärminspelningar.

Istället för att förlita dig på standardstatusar för uppgifter (t.ex. Öppen, Stängd) kan du definiera anpassade statusar i ClickUp som passar ditt teams arbetsflöde. Du kan till exempel ha statusar som "Pågår", "Väntar på granskning", "Blockerad" eller "På vänt". Detta ger mer kontext och tydlighet om det aktuella läget för varje uppgift.

Navigera snabbt genom dina projekt och se ditt arbete från olika perspektiv. Anpassa deluppgifter för att visa den information du behöver vid rätt tidpunkt. ClickUp erbjuder olika vyer (t.ex. tavla, lista, kalender) för att visualisera och hantera uppgifter.

Oavsett om det gäller ett specifikt projekt eller dagliga uppgifter kan du med den här funktionen hantera alla typer av arbete med större effektivitet och bättre översikt. Du kan anpassa din arbetsyta och definiera de uppgiftstyper som fungerar bäst för ditt team.

2. Snabba upp uppgifterna med mallar

Ladda ner den här mallen Förenkla uppgiftshanteringen inom ett allt-i-ett-ramverk med ClickUps mall för uppgiftshantering.

Du kan säkerställa maximal effektivitet med en mall för uppgiftshantering som passar alla medlemmar, projekt och arbetsflöden.

ClickUps mall för uppgiftshantering är utrustad med omfattande funktioner som gör det möjligt för team att:

Strukturera och kategorisera uppgifter efter status, vikt eller teamindelning.

Övervaka och förfina arbetsflöden genom att utvärdera teamets kapacitet och uppgifternas framsteg.

Arbeta smidigt tillsammans med planering, delegering och utförande av uppgifter mellan olika grupper.

3. Automatisera återkommande uppgifter med ClickUp Brain

Använd ClickUp Brain för att ta hand om repetitiva och vardagliga uppgifter medan du fokuserar på viktiga saker.

ClickUp Brain i uppgiftshantering är som att ha en hjälpsam ande för ditt arbete. Med bara några klick kan du automatisera nästan vad som helst med hjälp av naturliga språkkommandon, vilket gör det lättare för ditt team att fokusera på viktiga uppgifter. Med den här funktionen är det superenkelt att sätta upp och följa upp projektledningsmål.

Detta AI-verktyg kan snabbt sammanfatta mötesanteckningar eller projektuppdateringar och generera åtgärdspunkter och insikter från dokument och uppgifter. Med förstrukturerade rubriker och tabeller säkerställer AI att projektledare har välorganiserat innehåll.

Men det är inte allt.

ClickUp Brain kan också analysera projektdata, förbättra beslutsfattandet, uppskatta projektkostnader, optimera resursfördelningen, prognostisera kapacitetsbehov, förenkla teamhanteringen och övervaka potentiella risker i realtid.

4. Optimera dina processer med uppgiftschecklistor

Skapa praktiska arbetsflöden från dina att göra-listor inom en uppgift med hjälp av uppgiftschecklistor.

ClickUp Task Checklists hjälper dig att skapa enkla att göra-listor och steg inom en uppgift. Med en enkel layout, dra-och-släpp-gränssnitt och kapslade objekt förvandlar Checklists din att göra-lista till praktiska arbetsflöden för dig och ditt team.

Uppgiftschecklistor är perfekta för att lista steg eller uppgifter som involverar flera repetitiva åtgärder. Du kan hantera dina dagliga checklistor från din dator, mobila enhet eller webbläsare. Du kan till och med lägga till anpassad formatering och färger för att göra det mer intressant.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 10 $/användare per månad

Företag: 19 $/användare per månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsyta per medlem och månad.

TickTick vs. ClickUp: Jämförelse av funktioner

Funktion TickTick ClickUp Kalendervy Endast i den betalda versionen Ja Uppgiftsorganisation Enkel och grundläggande; innehåller smarta listor och uppgifter med flera prioriteringar. Avancerad; kan lägga till uppgifter och mål, gruppera uppgifter, tilldela kommentarer, ställa in aviseringar och visualisera allt via mer än 15 vyer. Samarbete Begränsad; gratisanvändare har inte tillgång till kalender- och Kanban-vyer. Omfattande: skapa dokument, länka dem till uppgifter och tagga dem korrekt så att allt uppdateras automatiskt. Integrationer Begränsad; kan anslutas till Slack och Gmail Över 1000 integrationer AI Nej Ja Analys Begränsad Avancerad Påminnelser Ja Ja Tidsspårning Ja Ja Kundsupport Chatta, mejla Chat, e-post, telefon, handledning

Både TickTick och ClickUp erbjuder robusta funktioner för uppgiftshantering som tillgodoser olika behov hos individer och team.

Vid närmare granskning skiljer sig dock deras funktioner och tillvägagångssätt åt, vilket gör att den ena kan vara bättre lämpad för dina specifika behov. Låt oss dyka in i detaljerna och jämföra deras erbjudanden:

1. Organisation

TickTick

Uppgiftshanteringen i TickTick är enkel och grundläggande. Intelligenta listor och alternativ för att prioritera uppgifter ger användarna enkla sätt att organisera och tilldela uppgifter till rätt personer. Du kan också lägga till förfallodatum, skapa anpassade taggar och använda de begränsade mallarna för att komma igång.

ClickUp

Å andra sidan kan ClickUp göra allt som TickTick kan och mer därtill. Från att sätta upp mål och uppgifter till att spåra dem på en enhetlig instrumentpanel, går denna plattform ett steg längre.

Istället för att skapa nya uppgiftslistor varje gång kan du spara återkommande uppgifter som mallar och omedelbart lägga till dem i din samling för framtida bruk. Använd det omfattande biblioteket med mallar för uppgifts- och projektledning om du vill ha något färdigt.

Samla liknande uppgifter, tilldela kommentarer, ställ in aviseringar, brainstorma nya idéer på samma plattform och visa dem på mer än 15 olika sätt för att övervaka varje uppgift precis som du vill.

2. Samarbete

TickTick

TickTick är utmärkt för samarbete med andra. Du kan dela listor med olika användare, oavsett om det gäller arbetsprojekt eller andra uppgifter. På så sätt kan uppgifterna i listorna tilldelas specifika teammedlemmar, vilket tydliggör ansvarsfördelningen.

Med TickTick kan du se vad som händer med uppgifterna, men funktionerna i gratispaketet är begränsade. Till exempel är kalender- och Kanban-vyerna exklusivt reserverade för premiummedlemmar.

De ger en bra översikt över pågående arbetsflöden och spårar framsteg, men det är inte något som gratisanvändare kan dra nytta av, vilket får dem att leta efter alternativ till TickTick.

ClickUp

ClickUp förenklar teamsamarbetet genom att sömlöst integrera projektorganisation och realtidssamarbetsfunktioner i en kraftfull plattform. Med möjligheten att skapa innehållsrika, samarbetsinriktade ClickUp Docs och länka dem direkt till relevanta uppgifter kan teamen upprätthålla en centraliserad kunskapsbas som ger sammanhang och tydlighet i varje steg.

En av ClickUps mest framstående funktioner är dess intuitiva taggningssystem för dokument. Det gör det möjligt för team att enkelt sortera, söka och navigera genom information, vilket eliminerar den oordning och brist på organisation som ofta plågar traditionella dokumentationsmetoder.

Genom att tilldela uppgifter, projekt och dokument med tydliga relationer säkerställer ClickUp att uppdateringar och ändringar automatiskt återspeglas över hela linjen, så att alla hålls synkroniserade och uppdaterade.

3. Integrationer

TickTick

TickTick är inte lika bra på integrationer som ClickUp. Även om appen är tillgänglig på olika enheter (från stationära datorer till smartklockor) kan den bara integreras med ett fåtal plattformar, såsom Slack, Zapier och Gmail.

Det kan bli ett problem för tvärfunktionella team som dagligen använder flera plattformar. Att ständigt byta mellan olika appar hindrar ofta effektiviteten och produktiviteten.

ClickUp

ClickUp, å andra sidan, kan anslutas till över 1000 appar med ClickUp Integrations! Detta gör det till ett överlägset val för team som hanterar flera plattformar för att få sitt arbete gjort.

Istället för att ständigt växla mellan appar kan de samla sina uppgifter och projekt på en enda samarbetsplattform. Detta gör deras arbetsflöden smidigare, främjar effektiv hantering och förbättrar produktiviteten.

4. Prissättning

Planera TickTick ClickUp Gratis Lägg till uppgifter med rösten, omvandla e-postmeddelanden till uppgifter, smart datumtolkning, irriterande aviseringar, smarta listor Obegränsat antal uppgifter, whiteboards, samarbetsdokument, kanbantavlor, allt-vy, kalendervy, anpassade fält Betald 1 plan: Premium. Inkluderar alla gratis funktioner, plus: Kalendervy, Tredjepartskalenderprenumerationer, Kanban-vy, Anpassade filter, Redigeringshistorik, Framstegsspårning 3 planer: Unlimited, Business och Enterprise Obegränsat Företag Företag Allt är gratis, plus tidsspårning, gäster med behörighet, obegränsade integrationer, team, formulärvy, AI Allt i Unlimited, plus avancerad automatisering, tidsspårning med detaljerade tidsuppskattningar, tidrapporter, arbetsbelastningshantering, avancerad offentlig delning. Allt i Business, plus avancerade behörigheter, obegränsade anpassade roller, teamdelning för utrymmen, anpassad kapacitet i arbetsbelastning

TickTick

TickTicks prissättning är ganska enkel: det finns en gratisversion och en betald version, och det är allt. Vissa kan tycka att detta är för strikt, särskilt eftersom den betalda versionen innehåller de mest avancerade funktionerna, såsom anpassningsbara filter.

En så rigid prissättningsmodell kan avskräcka större varumärken som kanske letar efter specifika funktioner som stöder deras skalbarhet.

ClickUp

Å andra sidan är ClickUps prisplaner mycket flexibla. De är prisvärda och har särskilda förmåner som passar team och företag av alla storlekar. Detta ger kunderna stor möjlighet till skalbarhet och besparingar.

ClickUp har fyra nivåer: gratis, obegränsad, företag och enterprise. Du kan välja beroende på din nuvarande företagsstorlek och dina behov.

TickTick vs. ClickUp på Reddit

För att hjälpa dig att fatta ett välgrundat beslut mellan TickTick och ClickUp har vi beslutat att ta reda på vad Redditors har att säga om dessa verktyg.

En användare uttryckte tydligt sin åsikt om ClickUp för att hantera alla dagliga uppgifter.

Jag använder ClickUp för min personliga och arbetsrelaterade att göra-lista. För privat bruk... kan den hantera mer komplexa planeringsbehov. På jobbet använder jag den för att hålla koll på min att göra-lista [sic]… Jag tycker att den fungerar bra eftersom jag har återkommande uppgifter i vissa kategorier, så om jag bara vill se just de uppgifterna kan jag bara visa den specifika listan.

Jag använder ClickUp för min personliga och arbetsrelaterade att göra-lista.

För privat bruk... kan den hantera mer komplexa planeringsbehov.

På jobbet använder jag den för att hålla koll på min att göra-lista [sic]… Jag tycker att den fungerar bra eftersom jag har återkommande uppgifter i vissa kategorier, så om jag bara vill se just de uppgifterna kan jag bara visa den specifika listan.

Andra hade en mer diplomatisk inställning och förklarade sitt val i detalj.

Om allt du behöver är en snabb och enkel att göra-lista och en pålitlig mobilapp, håll dig till TickTick. Jag bytte till Clickup från de två andra eftersom jag behövde fler projektledningsfunktioner. Ja, Clickup är ganska trögt i jämförelse, men funktioner som tidsregistrering för uppgifter, anpassningsbara fält och mer detaljerad kategorisering av uppgifter är mycket viktiga för en omfattande [sic] hantering.

Om allt du behöver är en snabb och enkel att göra-lista och en pålitlig mobilapp, håll dig till TickTick.

Jag bytte till Clickup från de två andra eftersom jag behövde fler projektledningsfunktioner. Ja, Clickup är ganska trögt i jämförelse, men funktioner som tidsregistrering för uppgifter, anpassningsbara fält och mer detaljerad kategorisering av uppgifter är mycket viktiga för en omfattande [sic] hantering.

Vilken uppgiftshanteringsprogramvara är bäst?

Det är dags att utse vinnaren. 🏆

I jämförelsen mellan ClickUp och TickTick kommer ClickUp ut som vinnare.

TickTick är utmärkt för uppgiftshantering, men har svårt att hålla jämna steg med de växande behoven hos moderna team och enskilda användare. Dess enkla gränssnitt har sina begränsningar, särskilt jämfört med nyare verktyg som erbjuder mer flexibilitet, fler funktioner och bättre funktionalitet.

TickTick brister i automatisering av arbetsflöden, samarbete, integration och prissättning.

Men ClickUp? Det fyller inte bara dessa luckor utan går ännu längre. Det är ett av de mest anpassningsbara projektledningsverktygen på marknaden idag och passar dig och ditt team som handen i handsken.

Behöver du mer bevis? Registrera dig på ClickUp idag och upplev dess funktioner själv.