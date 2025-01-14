Jämförelse mellan Perplexity och ChatGPT: Vilket AI-verktyg är bäst? (2025)

Tänk dig att du är på semester och stöter på en mystisk blomma. Vad gör du? Enkelt. Du ber din telefons AI-chatbot att identifiera den.

Glöm de gamla dagarna när artificiell intelligens bara fanns i science fiction-böcker. Avancerade AI-modeller är idag en viktig del av våra liv och löser våra vardagsproblem.

Två välkända stora språkmodeller (LLM) leder denna förändring: Perplexity AI och ChatGPT. Båda AI-verktygen är fantastiska, men vilket är bäst?

Det är vad vi kommer att gå igenom i denna blogg. Vi kommer att jämföra Perplexity AI och ChatGPT – deras viktigaste funktioner, för- och nackdelar samt prisplaner så att du kan välja det som passar dig bäst. Och för att göra det ännu mer spännande kommer vi att visa en bonusoption som stjäl rampljuset!

Låt oss upptäcka dagens mest effektiva AI-verktyg!

Vad är Perplexity AI?

Perplexity AI är inte som vanliga AI-chattbottar – den har en AI-sökmotor, eller som dess skapare gärna kallar det, en ”svar-motor” som fungerar som en chattbot.

Perplexity AI lanserades 2022 och förstår dina frågor bättre än vanliga sökmotorer. Du kan ställa frågor på vanligt språk, och den kommer att söka i olika källor som akademiska databaser, nyheter, YouTube och Reddit för att ge dig korrekta, aktuella och omfattande svar.

Det som skiljer Perplexity AI från andra är att det inte bara letar efter nyckelord, utan försöker förstå vad du menar. Det tittar på din fråga, dina tidigare interaktioner och vad du redan vet för att generera svar som är korrekta och mycket hjälpsamma.

Dessutom är den utmärkt för text och kan hantera olika medier som bilder, videor och ljud. Det gör den praktisk för forskare, författare, konstnärer, musiker och programmerare. De kan använda den för att ställa frågor, skapa innehåll och sammanfatta information.

Perplexity AI-funktioner

Några viktiga skillnader och unika funktioner som gör Perplexity AI så speciellt är:

1. Webbsökning i realtid

Perplexity AI är alltid uppdaterad med vad som händer på internet i realtid.

Till skillnad från traditionella sökmotorer som tar tid att uppdatera sig, skannar och analyserar denna AI-baserade sökmotor kontinuerligt webben i takt med att saker händer. Oavsett om du letar efter de senaste uppdateringarna, nyheterna eller något annat du är nyfiken på, så har Perplexity den senaste informationen.

Du kan alltid hålla dig uppdaterad om de senaste händelserna, eftersom guiden är utformad för att hålla dig informerad i realtid. Tänk på den som en nyhetsreporter i fickformat utan mikrofon och utan ständigt behov av uppmärksamhet.

2. Transparent källhänvisning

Perplexity AI tar trovärdighet på allvar och vill att du ska lita på den information som delas.

Därför anger den källor till alla sina sökresultat så att du kan se exakt var informationen kommer ifrån.

Denna transparens är avgörande för personer som behöver tillförlitlig information för forskning eller för att fatta smarta beslut baserade på korrekta data.

Tänk dig det som en vän som inte bara berättar saker för dig utan också visar dig böcker, webbplatser eller källor som de har läst. Perplexity AI gör samma sak genom att ge dig källhänvisningar så att du kan kontrollera och försäkra dig om att informationen är tillförlitlig. Det är som att ha en inbyggd faktagranskare!

Den hjälper dig också att utforska ämnet ytterligare.

3. Integrering av olika källor

Perplexity AI begränsar sig inte till vanliga webbplatser och standardiserade sökresultat. Den gräver i olika källor, från akademiska tidskrifter till branschrapporter och diskussioner i sociala medier.

Betrakta den som en kollega som inte bara läser en bok utan också söker i akademiska databaser, Wolfram Alphas kunskapsbas för fysik och matematik, YouTube, Reddit och nyhetskanaler.

Du får en mängd information, inklusive de senaste artiklarna och referenserna om specifika ämnen.

Priser för Perplexity AI

Gratis (Obegränsad sökning, 3 Pro-sökningar per dag, standardmodell för Perplexity AI)

Fördelar: 20 USD/månad per användare (obegränsad sökning och filuppladdning, över 300 Pro-sökningar per dag, val av AI-modell mellan GPT-4o, Claude-3, Sonar Large (LLama 3. 3) etc., visualisering med Playground AI, DALL-E, SDXL)

Vad är ChatGPT?

ChatGPT är en unik AI-chatbot som skapades av OpenAI i november 2022. Den utmärker sig som en stor språkmodell (LLM) som använder en smart teknik kallad Generative Pretrained Transformer (GPT) för att prata som en riktig människa.

Denna AI-bot kan göra många saker, till exempel översätta språk och skapa fantastiskt innehåll från grunden. Och över 180 miljoner användare kan intyga dess mångsidighet!

Du kan använda grundversionen, GPT-3. 5, gratis eller skaffa den avancerade versionen, ChatGPT Plus, med den superkraftfulla GPT-4 Turbo mot en avgift för att dra nytta av många fler användningsområden för ChatGPT.

Det bästa av allt? GPT-4 är inte bara till för chatt. Det kan skapa dokument, lösa svåra matematikproblem och till och med förstå bilder.

ChatGPT-funktioner

Så, vilka unika funktioner gör ChatGPT till en så fantastisk chatbot, den första i sitt slag? Låt oss ta en titt.

1. Naturlig språkbehandling

Vad gör ChatGPT så bra på att prata som en människa? Det är dess förmåga att bearbeta naturligt språk.

Du kan chatta med den på ett naturligt sätt; den förstår dig perfekt med hjälp av sina smarta algoritmer. I gengäld får du avancerade och personliga svar som liknar mänskliga.

Låt oss säga att du planerar en resa och är osäker på vart du ska åka. Berätta bara för ChatGPT om dina intressen och preferenser. Den kommer att ge dig användbara resförslag och komma ihåg dina preferenser.

Om de första alternativen inte riktigt stämmer överens med vad du har i åtanke kan du be om fler idéer, och ChatGPT kommer omedelbart att ge dig bättre förslag.

Det som är häftigt är att ChatGPT också förstår skämt, referenser och sarkasm. Du kan alltså få smarta, människoliknande svar som är meningsfulla, vilket gör det till ett av de bästa AI-verktygen för copywriting som finns.

2. Röst- och bildchatt

Nu kan du ha konversationer i realtid med ChatGPT med hjälp av bilder! 📷

Anta att du gillar trädgårdsskötsel och fotograferar en mystisk växt i din trädgård. ChatGPT kan identifiera växten, dela med sig av skötselråd och till och med föreslå andra växter som passar i din trädgård.

Om du tar en bild av ett komplicerat matematiskt problem kommer chatboten att ge dig steg-för-steg-förklaringar och lösningar. Så använd ChatGPT för att förbereda dig inför din nästa intervju!

Du kan också använda ChatGPT:s röstchattfunktion för att skapa den perfekta spellistan eller till och med få den att berätta intressanta fakta om landmärken. Nyligen samarbetade OpenAI till och med med skickliga röstskådespelare för att lägga till sex olika röstalternativ så att du kan välja din favoritröst och ton för ChatGPT.

3. Språkkunskap

Språkbarriärer existerar inte med ChatGPT. Varför? Eftersom det drivs av en enorm dataset på 570 GB som hämtas från alla hörn av internet.

All denna data gav denna AI-chatbot ett enormt ordförråd, vilket gör den till en expert på språk. Den talar flytande vardagsspråk och kan också bryta ner ovanliga och tekniska termer på några sekunder.

Du kan chatta med den på över 200 språk tack vare dess utbildning i flera språk världen över!

Priser för ChatGPT

Gratis (Standardröstchattar, tillgång till GPT-4o mini, begränsad tillgång till GPT-4o, filuppladdningar, avancerad dataanalys, webbsurfning och bildgenerering)

Plus: 20 $/månad per användare (Avancerade röst- och videoinmatningar, begränsad åtkomst till o1, o1-mini och Sora-videogenerering, utökade gränser för meddelanden, filuppladdningar, avancerad dataanalys och bildgenerering, anpassad GPT-skapande)

Team: 25 USD/månad per användare för 2+ användare, faktureras årligen (Begränsad åtkomst till o1 och o1-mini, åtkomst till avancerade röst- och videoinmatningar, högre meddelandegränser på GPT-4, GPT-4o och verktyg som DALL·E, webbsurfning och dataanalys)

Pro: 200 $/månad (obegränsad tillgång till o1, o1-mini, GPT-4o och avancerad ljudchatt, utökad tillgång till video, skärmdelning och Sora-videogenerering, tillgång till o1 pro-läge)

Företag: Anpassad prissättning

Perplexity AI vs. ChatGPT: Jämförelse av funktioner

Låt oss nu jämföra de två verktygen i detalj för att se hur Perplexity skiljer sig från ChatGPT.

Funktion Perplexity AI ChatGPT Naturlig språkbehandling Ja Ja AI-språkmodeller GPT 3. 5, GPT 4, Claude 2. 1, Gemini Pro och Perplexity GPT 3. 5 & GPT 4 Röst- och bildchatt Ja Ja Filuppladdning Ja Nej Faktisk noggrannhet Mer Mindre Konversationsförmåga Mindre interaktiv Mer interaktiv Innehållstyp Fördjupad Kort Källhänvisning Ja Nej Prissättning Gratis och betalda abonnemang Gratis och betalda abonnemang

Innehållsgenerering

Alla AI-verktyg är bra på att skapa innehåll. Det viktiga är vilken typ av innehåll de skapar. Låt oss utforska det specifika innehållet som skapas av både ChatGPT och Perplexity.

Perplexity AI

Vi bad Perplexity att skapa en disposition för en blogg om trender inom projektledning.

Perplexity AI är inte det mest kreativa när det gäller att skapa innehåll.

Det är dock utmärkt på att generera korrekt och uppdaterat innehåll. Särskilt när det gäller att tillhandahålla detaljerad och kontextuell relevant information.

Svaren är tydliga och koncisa, vilket gör det perfekt för att svara på frågor och ge utförlig information. Perplexity utmärker sig därför i uppgifter som forskning och sammanfattning av information, där precision och tillförlitlighet är extremt viktigt. Det är kanske inte det bästa valet för kreativa skrivuppgifter.

ChatGPT

ChatGPT:s svar på samma begäran om en snabb översikt för en blogg

ChatGPT är utmärkt på att skapa alla typer av innehåll, vilket gör det mer mångsidigt än Perplexity. Du kan använda det för att skapa dikter, kod, manus, musik, e-postmeddelanden och mycket mer.

ChatGPT är unikt eftersom du kan begära utdata i en specifik ton, stil och format, vilket ger dig mer kontroll över resultatet av din skapelse.

Med Canvas-funktionen som lanserades i oktober 2024 kan du med ChatGPT skapa och redigera långa texter och kod i samarbete med programmet.

Svarskvalitet

Kvaliteten på AI-svaren avgör hur användbara de kan vara för ett visst användningsfall. Perplexity AI och ChatGPT visar högkvalitativa svar med små skillnader.

Perplexity AI

Perplexity AI är utmärkt på att hantera komplexa frågor och leverera korrekta och insiktsfulla svar. Det ger dig en tydlig sammanfattning för att besvara dina frågor och erbjuder källhänvisningar, så att du kan verifiera informationen och fördjupa dig i ämnet.

Med ett starkt fokus på precision och djup utmärker sig Perplexity med sina grundliga och tillförlitliga svar.

ChatGPT

ChatGPT har en annan approach. Dess svar låter mer mänskliga, vilket gör det till ett utmärkt komplement för vardagliga konversationer, idéutforskning och brainstorming. Nackdelen? Det avslöjar inte källorna till sin information.

ChatGPT är utmärkt för allmänna användningsområden som att generera textinnehåll och svara på enkla frågor, men är kanske inte lika skickligt som Perplexity när det gäller djupinlärning, att ge djupgående svar eller stödja omfattande forskning om ett specifikt ämne.

Faktamässig noggrannhet

En AI-bot som ger felaktiga svar är inte till någon nytta för någon. Låt oss kolla vilken chatbot som presterar bäst – ChatGPT eller Perplexity AI.

Perplexity AI

Perplexity AI hämtar svar från olika live-webbsidor, inklusive akademiska databaser, sociala mediekanaler och globala nyhetskanaler. Detta omfattande utbud säkerställer att användarna får den mest uppdaterade och korrekta informationen som finns tillgänglig.

Du kan verifiera informationen och fördjupa dig i ämnena tack vare Perplexitys åtagande om transparens, vilket framgår av källhänvisningarna.

Om noggrannhet är ditt huvudmål är denna ”svar-motor” att föredra.

ChatGPT

ChatGPT:s faktamässiga noggrannhet bygger på en enorm datamängd som samlades in för flera år sedan, vilket gör att det är mer benäget att ge föråldrad eller potentiellt felaktig information.

Även om det är en mästare på vänliga chattar och kreativitet, är det kanske inte det bästa valet om du letar efter de senaste och mest exakta fakta.

ChatGPT:s noggrannhet beror på kvaliteten på källorna i dess dataset, och det kan inte alltid garantera precision, särskilt när det gäller faktiska detaljer. Om du har Plus-versionen (betalversion) får du mer exakta svar, eftersom Plus inkluderar möjligheten att söka på internet istället för att bara förlita sig på träningsdata.

Naturlig konversation

Vem talar mer som en människa: Perplexity eller ChatGPT? Låt oss ta reda på det.

Perplexity AI

Perplexity AI är främst tränad på fakta och organiserade data för maskininlärning, vilket gör den bra på att svara på tydliga och specifika frågor.

Men när du ställer öppna, svagt strukturerade eller förvirrande frågor kan Perplexity ha svårt att förstå dem fullt ut. Dess svar på den här typen av frågor kanske inte känns lika naturliga och engagerande som ChatGPT:s.

Det innebär att AI-verktyget fortfarande arbetar med att förbättra sina naturliga konversationsförmågor.

ChatGPT

ChatGPT är ett proffs när det gäller naturliga konversationer, tack vare OpenAI:s GPT-träning.

Den är skicklig på att svara på alla typer av frågor, oavsett om de är enkla eller komplexa. Den kan ge detaljerade och hjälpsamma svar, även om du ställer öppna eller svåra frågor utan tydliga svar.

Om du vill ha en trevlig chatt och användbar information och inte är alltför bekymrad över noggrannheten är ChatGPT ett utmärkt val.

Anpassning och personalisering

Vilken av de två AI-stjärnorna ger dig större frihet att anpassa svaren efter dina behov?

Perplexity AI

Perplexity låter dig anpassa källorna som används för informationshämtning. Detta är särskilt användbart när du forskar om något mycket specifikt.

ChatGPT

Med ChatGPT kan du inte välja vilka källor som ska användas för att generera svaren. Användarna kan dock styra svarens stil genom specifika instruktioner.

Perplexity AI eller ChatGPT: Vilket är bäst?

Det är svårt att utse en klar vinnare eftersom både Perplexity och ChatGPT har nackdelar.

Perplexity AI är din forskningsguru – dess höga noggrannhet och uppdaterade information gör den utmärkt för att fördjupa sig i specifika ämnen och ta fram detaljerade sammanfattningar. Men när det gäller kreativt skrivande kommer den till korta.

ChatGPT är en mångsidig allroundare. Det är bra på att vara kreativt och kan skapa i stort sett alla typer av innehåll. Det svarar snabbt på vardagliga frågor och är ett utmärkt komplement för den breda publiken. Dess träningsdata är uppdaterad till oktober 2023, så den kostnadsfria versionen kan innehålla vissa faktafel. OpenAI har lagt till webbsurfningsfunktioner i ChatGPT för att komma till rätta med denna nackdel, men den är endast tillgänglig för användare av ChatGPT Plus-planen eller högre.

Här är en kort sammanfattning av jämförelsen mellan ChatGPT och Perplexity.

Funktion Perplexity ChatGPT Syfte och design Sökmotor med AI-assistans som ger källhänvisade svar Allmän konversations-AI för olika användningsområden Tillgång till information i realtid Ger live-sökresultat från internet med citerade referenser Baseras på förtränade data (fram till oktober 2023) men kan söka på webben i vissa betalda planer. Konversationsförmåga Begränsad konversationsdjup; fokuserat på enkla frågor och svar Utmärker sig i naturliga konversationer, interaktioner med flera turer och kreativa uppgifter Röst- och bildchatt Stöder text, bilder, PDF-filer och ljudinmatning, vilket gör det möjligt för användare att interagera via olika medietyper. Dess kapacitet inom röstinteraktion är dock mindre utvecklad. Stöder röstkommandon och kan analysera bilder som laddats upp av användare. Den ger talade svar med naturliga röster, vilket förbättrar användarengagemanget genom multimediainteraktion. Kreativa förmågor Minimal; fokuserad på sakliga och koncisa svar Starka kreativa förmågor (t.ex. berättande, brainstorming, kodning) Anpassning Perplexity möjliggör anpassning av källor som används för informationshämtning. ChatGPT gör det möjligt för användare att styra svarstilar genom specifika instruktioner. Transparens Innehåller källhänvisningar och klickbara länkar för trovärdighet. Ger vanligtvis inte källhänvisningar om inte bläddring är aktiverat. Användningsfall Snabba faktabaserade svar, forskning i realtid, citatbaserade frågor Kreativt skrivande, brainstorming, problemlösning och personlig assistans Bäst för Verifierbara och uppdaterade faktabaserade frågor Djupgående konversationer, kreativa uppgifter och mångsidiga problemlösningar

Kort sagt, använd Perplexity om du prioriterar realtidsdata med källhänvisningar för faktabaserade frågor. Använd ChatGPT för kreativ, konversationsbaserad eller mångsidig hjälp och när du behöver detaljerad vägledning utöver bara fakta.

Perplexity AI vs. ChatGPT på Reddit

Vi bestämde oss för att kolla vad Redditors hade att säga för att ge dig en djupare inblick i jämförelsen mellan ChatGPT och Perplexity AI.

De flesta användare av ChatGPT och Perplexity verkade använda båda verktygen bekvämt utifrån sina respektive användningsfall.

Viktiga punkter från vår forskning:

”Jag betalar för båda, och jag kan utan tvekan säga att för uppgifter som kräver hög precision, långa svar och många uppföljningsfrågor (konversationsinteraktioner) gör ChatGPT från OpenAI ett betydligt bättre jobb. Å andra sidan är Perplexity utmärkt för att söka på webben och hitta extremt specifik information. Det hanterar också PDF-interaktion på Claude 2 i skrivläge relativt bra.”

En Redditor gjorde dock mycket tydligt att Perplexity inte var det bästa alternativet för kreativt innehåll, och att ChatGPT är den självklara vinnaren i det fallet.

”ChatGPT är mer kreativt och gränssnittet är renare. Perplexity använder dock en lägre temperatur. Det kan dock leda till färre hallucinationer. Jag har annars testat skriv- och chattutdata utförligt. Perplexity Pro är mindre kreativt och mer rakt på sak med uppmaningar.”

Möt ClickUp – det bästa alternativet i debatten mellan Perplexity AI och ChatGPT

Tänk om du hade ett AI-verktyg som kombinerar Perplexitys exakta precision med ChatGPT:s gränslösa kreativitet?

Tja, du har en.

Upptäck ClickUp – en allt-i-ett-lösning för projektledning med integrerad AI och ett utmärkt alternativ till ChatGPT och Perplexity AI.

Säg adjö till att hantera flera verktyg och välkomna en användarvänlig plattform med alla möjliga funktioner i ett enda arbetsområde.

ClickUp har allt du behöver för att driva ett framgångsrikt företag, från avancerad textredigering och mallar för innehållsskrivning till robust uppgiftshantering och smidig integration med över 1000 appar!

Det är din ultimata allierade för att hålla deadlines, effektivisera arbetsflöden och öka den totala produktiviteten.

Oavsett om du är ett forskningsintensivt startup-företag eller en marknadsföringslegend, så passar ClickUp alla. Det förenklar uppgiftsplanering, teamsamarbete och uppföljning av projektets framsteg – allt bekvämt under ett och samma tak.

Förbättra din AI-kompetens med ClickUp Brain

Prova ClickUp Brain Be ClickUp Brain om att få uppdateringar om uppgifter direkt

ClickUp Brain är en kraftfull AI-assistent som är utformad för att snabbt avsluta uppgifter, spara tid och öka ditt teams produktivitet. Med AI-baserad kunskap och projektledning samt en AI-baserad skrivassistent kan du arbeta snabbare och smartare.

ClickUp Brain ger omedelbara svar om affärsspecifika sammanhang när ditt team samarbetar kring uppgifter, projekt och dokument i ClickUp. Det kan generera personliga och teamrelaterade standups på begäran, sammanfatta uppgifter och kommentartrådar och mycket mer.

Skapa enastående innehåll med ClickUps rollbaserade AI-skrivassistent, som hjälper dig att:

Sammanfatta all din text

Överbrygga kommunikationsklyftor genom att förbättra ditt skrivande

Brainstorma idéer för bloggar, sociala medier och evenemang

Skriv snabbt professionella e-postmeddelanden

Skapa detaljerade projektbeskrivningar utan ansträngning

Kom på insiktsfulla enkätfrågor

Planera möten med välstrukturerade dagordningar och mycket mer

Oavsett om du arbetar med projektledning, marknadsföring, HR eller försäljning kan ClickUp Brain samarbeta med vem som helst. Det är den virtuella assistenten du alltid drömt om!

Hantera alla dina dokument med ClickUp Docs

Prova ClickUp Docs Skapa och anpassa dokument för alla ändamål med ClickUp

Drunknar du dagligen i en enorm hög med dokument? Håll dig flytande med ClickUp Docs.

Använd ClickUp Docs för att skapa, redigera, lagra och dela alla dina viktiga dokument utan krångel. Det är inte bara ett utrymme för dina tankar; du och ditt team kan redigera dokumenten tillsammans i realtid.

Samarbeta var du än befinner dig genom att lämna kommentarer, tilldela uppgifter direkt och konvertera delar av ditt dokument direkt till uppgifter. När ditt dokument är klart kan du länka det till en uppgift för att organisera allt på ett överskådligt sätt på en central plats.

Finjustera alla aspekter av ditt arbete med ClickUp Docs och se till att dina dokument passar perfekt för dina uppgifter, projekt och ditt teams unika arbetsflöde.

Spåra dina projekt med ClickUps projektledningsverktyg

Håll koll på dina projekt med ClickUps projektledningsverktyg.

Om dina projekt och mål är spridda överallt, använd ClickUps projektledning för att få ordning på dem.

Kombinera den med ClickUp Brain och påskynda projektplaneringen genom att automatisera uppgifter som att skapa deluppgifter och sammanfatta kommentarer.

Med fokus på prioriteringshantering kan du hålla dina projektdetaljer synliga och anpassade efter företagets mål. ClickUp betonar transparens för snabb godkännande från intressenter och stöder samarbete genom funktioner som Docs och Chat.

ClickUp effektiviserar projektplanering och teamsamarbete med hjälp av automatisering för att eliminera onödigt arbete. Få en omfattande översikt med insyn i flaskhalsar, risker, resursproblem och mycket mer med hjälp av realtidsdashboards, så att teamen kan ligga steget före i projektets framsteg.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/användare per månad

Företag: 12 USD/användare per månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 7 dollar per Workspace-medlem och månad.

Perplexity, ChatGPT eller Brain: Vilken AI-chatbot är bäst?

Behöver du en allt-i-ett-AI-lösning som överträffar Perplexity och ChatGPT? Välj ClickUp.

Njut av det bästa av två världar med överlägsen projektledning och förstklassiga AI-funktioner. Använd ClickUp för att förenkla informations- och uppgiftshantering och öka produktiviteten genom kraftfull automatisering.

Strukturera dina idéer och håll dig fokuserad på dina mål med hjälp av ClickUp och dess obegränsade AI-möjligheter.

Registrera dig gratis idag!

Vanliga frågor (FAQ)

Vad är Perplexity AI?

Perplexity är en AI-driven sökmotor som ger tillförlitliga svar med källhänvisningar. Den utmärker sig genom att leverera korrekt och välunderbyggd information, vilket gör den särskilt lämplig för forskning, faktagranskning och akademiska undersökningar.

Perplexity AI är utformat för att ge insikter i realtid genom att sammanställa och syntetisera information från olika webbkällor. Perplexity är i allmänhet uppdaterat, men dess effektivitet kan variera beroende på vilken typ av information som söks och hur snabbt data uppdateras från källorna.

Vad är skillnaden mellan ChatGPT och Perplexity?

Både ChatGPT och Perplexity AI är AI-verktyg baserade på stora språkmodeller. För användare som vill förbättra sitt kreativa skrivande är ChatGPT det bästa valet tack vare dess förmåga att generera mänskliga svar, upprätthålla konversationsflödet och anpassa sig till olika skrivstilar. Perplexity AI är däremot mer lämpligt för forskning och faktiska frågor än för kreativt uttryck.