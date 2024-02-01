De 10 bästa onlinekurserna i projektledning för att ta din karriär till nästa nivå

Varje beslut kan leda till framgång eller oförutsedda utmaningar i komplexa projekt med höga insatser. Sådana dynamiska miljöer kräver exceptionella projektledningsfärdigheter.

I en ständigt föränderlig yrkesvärld är effektiv projektledning inte längre en trevlig extrakompetens – det är något som kan förändra hela karriären.

Oavsett om du är en erfaren proffs som vill finslipa dina färdigheter eller en nyanställd som vill bygga upp din erfarenhet inom projektledning, kommer denna guide att förse dig med de 10 bästa onlinekurserna i projektledning.

Dessa noggrant utvalda kurser kommer att stimulera dina ambitioner och hjälpa dig att uppnå dina professionella mål. I denna lista hittar du kurser som passar din inlärningsstil och kan utforska de värdefulla färdigheter som de förmedlar.

Låt oss dyka in!

De 10 bästa onlinekurserna i projektledning

Projektledning är processen att planera, organisera, säkra och hantera resurser för att uppnå specifika mål inom en angiven tidsram. Detta innefattar att initiera, planera, genomföra, kontrollera och vägleda ett teams arbete för att uppnå ett mål eller uppfylla specifika framgångskriterier.

Projektledare spelar en avgörande roll i övervakningen av dessa processer, och deras ansvarsområden omfattar kommunikation med intressenter, hantering av risker och oförutsedda händelser, kvalitetskontroll och att säkerställa att projektet levereras i tid och inom budget.

Projektledning är en viktig kompetens inom de flesta branscher. Att skaffa sig projektledningskunskaper och certifieringar kommer därför att förbättra dina karriärmöjligheter – sådana kunskaper gör dig till en mer värdefull tillgång för dina arbetsgivare.

Här är våra 10 bästa rekommendationer för onlinekurser i projektledning som öppnar dörrar till ledande befattningar för dig.

1. Den digitala projektledaren

via The Digital Project Manager

Kursen Master Digital Project Management från DPM är ett heltäckande program som fördjupar sig i hela projektets livscykel – från start till avslut – och ger dig de nödvändiga färdigheterna för att hantera projekt.

Kursen har över 27 lektioner som kan ses på begäran.

Det omfattande kursmaterialet innehåller uppdrag baserade på verkliga scenarier, över 50 mallar, exempel och tillgång till en online-community på Slack och studiegrupper. Du får också tillgång till ytterligare resurser som artiklar, frågesporter och vitböcker.

Viktiga punkter

Praktiska lektioner utformade av verkliga digitala projektledare

Praktisk träning med hjälp av verkliga projektscenarier

Mentorskap och expertledda diskussioner via Slack

Starkt fokus på digitala medier

Vem är det för?

Projektledare på byråer

Digitala producenter

Intern leverans leder

Specialister på produktintroduktion

Frilansare och entreprenörer

Kursinformation

Pris : 950 dollar

Varaktighet : 1 års tillgång till kursen

Kursnivå: Medel/Avancerad

2. PMP Foundation Course av PMTraining

via PM Training

PMTraining erbjuder en flexibel PMP-grundkurs som är tillgänglig dygnet runt, var du än befinner dig. Kursen erbjuder en strukturerad inlärningsupplevelse som förbereder deltagarna för certifieringsprovet Project Management Professional (PMP).

Onlinekursen PMP ger en omfattande översikt över PMP-certifieringen, kompletterar undervisningen i klassrummet och fungerar som en uppfriskning för befintliga certifieringsinnehavare.

Denna kurs ger deltagarna de kunskaper och färdigheter som krävs för att klara PMP-certifieringsexamen i projektledning.

Viktiga punkter

Fördjupade aktiviteter inom agil planering

Över 30 timmar interaktiva lektioner och resurser tillgängliga på begäran.

PMBOK (Project Management Body of Knowledge) – tips om kunskapsområden

PMP-övningar i intjänat värdehantering (EVM)

Vem är det för?

Nyutexaminerade som vill starta sin karriär

Chefer som vill skaffa sig PMP-certifiering

Kursinformation

Pris : 198 dollar

Varaktighet : 90 dagars tillgång till kursen

Kursnivå: Nybörjare

3. Google Projektledning: Professionellt certifikat

via Grow with Google

Specialiseringen "Project Management Fundamentals" som erbjuds av Google på Coursera ger en praktisk grund för projektledning.

Denna specialisering, utformad av Googles experter, ger dig viktiga projektledningskunskaper som är tillämpliga inom olika branscher och karriärvägar.

Oavsett om du är nybörjare och vill bygga en solid grund eller en erfaren professionell som vill förfina din metod, ger denna kurs dig möjlighet att effektivt initiera, planera, genomföra och avsluta projekt på ett framgångsrikt sätt.

Kursen ger också deltagarna möjlighet att hitta relevanta jobbmöjligheter via Google Career Certificates Employer Consortium.

Viktiga punkter

Definiera projektets omfattning, sätt upp mål, fastställ tidsplaner, uppskatta resursbehov och utveckla handlingsplaner.

Fördela personal, budget och utrustning effektivt för att optimera projektets effektivitet.

Implementera kontrollmekanismer för att övervaka framsteg, bedöma risker och anpassa sig till förändringar.

Avsluta projekt på ett effektivt sätt, mät projektledningsmål och lär dig av framgångar och misslyckanden för framtida förbättringar.

Vem är det för?

Passar alla. Ingen tidigare erfarenhet av ledarskap, specifika kunskaper eller examen krävs.

Kursinformation

Pris : Coursera Plus för 39 dollar per månad

Varaktighet : 6 månader, 10 timmar per vecka

Kursnivå: Nybörjare till medelnivå

4. Förberedelsekurs för projektledare från Project Management Academy

via Projektledarutbildning

Project Management Academy (PMA) PMP Prep Course erbjuder en flexibel och självständig inlärningsupplevelse för att erhålla den prestigefyllda certifieringen Project Management Professional (PMP).

Denna kurs täcker PMBOK-guiden, PMI-principerna och viktiga strategier för att klara examina på ett omfattande sätt.

Det ger dig möjlighet att behärska de fem processgrupperna, nio kunskapsområden och viktiga verktyg och tekniker som testas på PMP-examen i din egen takt och när det passar dig.

Dessutom kan studenterna göra övningsprov för att identifiera sina styrkor och svagheter, vilket banar väg för strategiska studieanpassningar och framgång i PMP-examen.

Viktiga punkter

Beprövad PMA-utbildningsmetod

Över 65 instruktörer med praktisk erfarenhet av projektledning, affärer och undervisning.

Tillhandahåller kompletterande online-utbildningsmaterial för PMP.

Handledning och support efter PMP-kursen

Vem är det för?

Chefer som vill erhålla PMP-certifiering

Kursinformation

Pris : Olika nivåer från 995 dollar

Varaktighet : 6 månaders tillgång till onlineutbildningsportalen

Kursnivå: Medel/Avancerad

5. Karriärgrunder i projektledning av Microsoft och LinkedIn

via LinkedIn

Denna kurs, som är ett samarbete mellan Microsoft och Linkedin, erbjuder en omfattande men lättillgänglig introduktion till projektledning.

Lär dig av branschledande experter från Microsoft och LinkedIn och få ovärderliga insikter anpassade till verkliga scenarier.

Kursen gör det möjligt för dig att lära dig snabbt genom att välja enskilda kurser för att bygga upp dina färdigheter steg för steg. Kursen engagerar dig med videoföreläsningar, frågesporter och interaktiva övningar, och du kan till och med öva på det du har lärt dig med praktiska demonstrationer.

Denna flexibla och engagerande metod gör det lättare och mer givande att bemästra projektledning.

Viktiga punkter

Förstå projektledningsbegrepp och kärnkoncept som projektets livscykel, omfattningshantering, tidshantering, kommunikation och resursallokering.

Utforska agila metoder som Scrum och Kanban, lär dig hur du anpassar dig till förändringar och samarbetar effektivt i snabbföränderliga miljöer.

Utveckla viktiga ledarskapsfärdigheter för att motivera och vägleda projektteam, tillsammans med effektiva kommunikationsstrategier för tydligt och koncist samarbete.

Vem är det för?

Alla som vill lära sig grunderna i projektledning.

Kursinformation

Pris: Tillgängligt med ett LinkedIn Premium-medlemskap

Längd: 15 timmar

Kursnivå: Nybörjare till medelnivå

6. Diplom i projektledning från Alison

via Alison

Denna kostnadsfria diplomkurs utforskar projektledningsprinciper och de faktorer som påverkar en framgångsrik genomförande.

Kursen inleds med en översikt över systemutvecklingscykeln (SDLC) och täcker faser som affärsanalys, planering, design och utvärdering. Den fördjupar sig i projektledningsmetoder och praktiska verktyg som Gantt- och PERT-diagram för effektiv schemaläggning.

Kursen behandlar dessutom standardmetoder för projektledning, inklusive användning av tekniska dokument och program för att följa upp framsteg.

En fallstudie ingår för att visa effektiv projektledning i praktiken.

Viktiga punkter

Lär dig mer om de avgörande faserna i SDLC, såsom analys, planering, design och utvärdering.

Detaljerad inblick i projektledningsmetoder och -tekniker

Instruktioner om hur man använder verktyg som Gantt- och PERT-diagram för effektiv projektplanering.

Vem är det för?

Yrkesverksamma inom projektledning som vill förbättra sina färdigheter, samt personer som vill börja inom detta område och bygga upp sin expertis från grunden.

Kursinformation

Pris : Gratis

Längd : 15 timmar

Kursnivå: Nybörjare

7. Agile med Atlassian Jira på Coursera

via Coursera

Kursen Agile with Atlassian Jira är utformad för att fördjupa förståelsen för agila metoder och effektivt implementera dessa principer genom projektledningsverktyg.

Kursen täcker olika ämnen, från grunderna i att visualisera arbete till avancerad anpassning, för att ge deltagarna de färdigheter som krävs för att framgångsrikt hantera agila projekt.

Viktiga punkter

Visualiseringstekniker i Agile

Detaljerad genomgång av scrum-ramverket, inklusive begrepp som sprintar, sprintmål, backloggar och uppskattningar.

Grunderna i Lean- och Agile-principerna

Vem är det för?

Både nybörjare och de som vill fördjupa sina kunskaper om agila metoder.

Kursinformation

Pris : Tillgängligt med Coursera Plus för 39 dollar per månad.

Längd : 12 timmar

Kursnivå: Nybörjare

8. IBM Project Manager Professional Certificate på Coursera

via Coursera

IBM Project Manager Professional Certificate erbjuder en omfattande utbildningsväg för dem som vill utmärka sig inom projektledning.

Detta program erbjuder en fördjupad utforskning av moderna projektledningstekniker, med fokus på agila metoder.

Detta program förser deltagarna med de nödvändiga färdigheterna, praktiska erfarenheterna och branschigenkänningen som krävs för att utmärka sig i projektledarroller inom olika branscher.

Viktiga punkter

Lär dig grunderna i att skapa en projektledningsplan , från planering till uppföljning och hantering av projekt.

Få insikter i hela projektledningscykeln , från start till slutförande.

Lär dig mer om adaptiv planering, iterativ utveckling och kontinuerlig förbättring inom projektledning.

Vem är det för?

Projektledare, teamledare eller alla som är intresserade av att behärska projektledning i företag i en dynamisk, teknikdriven miljö.

Kursinformation

Pris : Tillgängligt med Coursera Plus för 39 dollar per månad.

Varaktighet : 3 månader, 10 timmar per vecka

Kursnivå: Nybörjare till mellanliggande

9. Hantering av komplexa tekniska projekt vid MIT

via MIT

Detta 3-dagars onlineprogram introducerar två viktiga tekniker för hantering av storskalig produkt- och tjänsteutveckling.

Programmet ägnar två dagar åt att lära ut DSM-metoden (Design Structure Matrix), ett verktyg som utvecklats och forskats fram av MIT för att förbättra projektprestanda i komplex systemutveckling.

DSM har implementerats effektivt inom olika tekniska områden, såsom biltillverkning, programvara, rymdindustri och mycket mer.

Kursens tredje dag ägnas åt moderna agila utvecklingsmetoder, som traditionellt används inom mjukvaruutveckling men nu i allt högre grad tillämpas även på andra tekniska projekt.

Programmet lägger tonvikt på att förstå vilka agila verktyg som är lämpliga för olika typer av projekt, med insikten att metoder som har visat sig framgångsrika inom mjukvaruutveckling inte nödvändigtvis kan överföras direkt till andra tekniska områden.

Viktiga punkter

Kartläggning av aktuella produktutvecklingsprocesser med hjälp av DSM-metoden

Identifiera strategier för att främja planerade iterationer och minimera oplanerade iterationer i projektcykler.

Utveckla färdigheter för att effektivt hantera komplexa tekniska aspekter av projekt

Vem är det för?

Vice VD:ar för teknik, tillverkning och teknologi

Chefer för projekt-, program- eller tjänstehantering

Produkt-, tjänste- och affärsutveckling

Programchefer inom teknik och FoU

Chefprojektingenjörer

Produktdesign- och processutvecklingsingenjörer

Teknikstrateger

Projektledare

Kursinformation

Pris : 4500 dollar

Varaktighet : 3 dagar

Kursnivå: Avancerad

10. Projektledning från ClickUp University

via ClickUp University

Projektledningsverktyg som ClickUp är viktiga för att organisera, följa upp och effektivt hantera olika aspekter av ett projekt, så att teamen kan hålla deadlines och uppnå mål på ett samordnat sätt.

Denna live-workshop lär dig hur du kan utnyttja ClickUp-verktygslådan för att övervaka projekt, leda team och förbättra dina projektledningskunskaper.

Du lär dig inte bara hur du använder ClickUp för effektiv planering, organisation och genomförande av projekt, utan också hur du tillämpar viktiga projektledningsstrategier, inklusive att fastställa projektets omfattning, bestämma milstolpar och ställa in uppgiftsberoenden.

Viktiga punkter

Utforska projektuppbyggnad och hierarki på ClickUp

Använd ClickUp Docs för att definiera projektets omfattning och Views för att spåra

Utvärdering och granskning av projektresultat

Vem är det för?

Professionella som vill utnyttja projektledning på ett bättre sätt för att övervaka projekt, leda team och säkerställa projektens framgång.

Kursinformation

Pris : 249 dollar

Längd : 60 minuter

Kursnivå: Medelnivå

Färdigheter som förvärvas genom projektledningskurser

Genom att välja någon av dessa onlinekurser i projektledning får du gedigna kunskaper som gör att du kan ta dig an vilket projekt som helst, oavsett hur komplext det är, inklusive

Ledarskap och kommunikation: Effektivt ledarskap av team, hantering av intressenter och främjande av tydliga kommunikationskanaler

Planering och organisation: Sätta upp mål, definiera projektets omfattning, skapa tidsplaner och fördela resurser på ett effektivt sätt.

Riskhantering: Identifiera och minska potentiella risker för att säkerställa projektets framgång

Problemlösning: Anpassa sig till oförutsedda utmaningar och hitta kreativa lösningar för att hålla projekten på rätt spår.

Tidshantering: Prioritera uppgifter, hantera deadlines och optimera arbetsflödet för ökad produktivitet.

Programvarukunskap: Behärska projektledningsverktyg som ClickUp

Typer av certifieringar inom projektledning

Genom att gå en kurs och få en erkänd certifiering inom projektledning kan du bekräfta dina färdigheter och förbättra ditt CV.

Här är de olika typerna av certifieringar inom projektledning:

Projektledningsproffs (PMP)

Den gyllene standarden inom projektledning, certifieringen Project Management Professional (PMP) som erbjuds av Project Management Institute (PMI), är globalt erkänd.

PMP-examen är en av åtta certifieringar som tillhandahålls av PMI, i enlighet med ECO PMP Examination Content Outline.

Organisationer inom offentlig förvaltning, näringsliv och olika andra sektorer anställer PMP-certifierade projektledare för att öka projektens framgångsgrad. Detta uppnås genom att tillämpa standardiserade och ständigt föränderliga projektledningsprinciper som beskrivs i PMI:s PMBOK Guide.

Certified Associate in Project Management (CAPM)

Certifieringen Certified Associate in Project Management (CAPM) är utformad för att ge kandidaterna de nödvändiga färdigheterna för nybörjarpositioner inom projektledning.

Att erhålla en CAPM-certifiering är en bra förberedelse för personer som söker nybörjarpositioner inom projektledning. Genom denna certifiering får du en omfattande förståelse för projektledningsprinciper och blir certifierad inom etablerade ramverk och metoder.

PMI-ACP

PMI-ACP-utbildningen (Agile Certified Practitioner) ger individer möjlighet att utveckla sin expertis som agila yrkesverksamma och omfattar ett brett spektrum av agila metoder.

PMI-ACP-examen, som är erkänd som PMI:s snabbast växande certifiering, har nyligen uppdaterats för att inkludera Agile Practice Guide.

PMI-ACP-certifieringen bekräftar din praktiska erfarenhet och kompetens som medlem i ett agilt team. Den omfattar olika agila metoder, inklusive Scrum, Kanban, Lean, extrem programmering (XP) och testdriven utveckling (TDD), och betonar mångsidighet genom att inte begränsa utövare till en enda agil metodik.

Six Sigma Green Belt/Black Belt

Six Sigma-certifieringen är ett professionellt erkännande som bekräftar en persons expertis inom Six Sigma-principer, metodik och verktyg.

Six Sigma är en datadriven metod som används av organisationer för att effektivisera processer, minska fel, förbättra kvaliteten och uppnå operativ excellens.

En certifiering i Six Sigma visar på gedigna kunskaper inom statistisk analys, problemlösning och projektledning. Den visar på förmågan att leda processförbättringsprojekt, styra organisatoriska förändringar och leverera konkreta resultat.

Olika certifieringsnivåer, såsom White Belt, Yellow Belt, Green Belt och Black Belt, erkänner olika nivåer av kunskap och färdighet i tillämpningen av Six Sigma-metoder.

Vad projektledningskurser och certifieringar kan göra för din karriär

Att investera i onlinekurser och certifieringar inom projektledning kan

Öka din inkomstpotential: Certifierade yrkesverksamma har vanligtvis högre löner än icke-certifierade projektledare.

Öppna upp för nya karriärmöjligheter: avancera i karriären till ledande befattningar eller öppna dörrar till nya branscher och projekttyper.

Öka ditt självförtroende och din trovärdighet: Visa ditt engagemang för professionell utveckling och expertis inom projektledning.

Utöka ditt nätverk: Kom i kontakt med andra yrkesverksamma och utöka din professionella krets genom kursgemenskaper och certifieringsnätverk.

Inom projektledning är verktyg oumbärliga för att effektivisera arbetsuppgifter, förbättra samarbetet och driva projektet framåt.

ClickUp for Project Management är en mångsidig och omfattande lösning bland de många tillgängliga verktygen.

ClickUp är inte bara ett verktyg – det är en produktivitetsplattform som förändrar hur team arbetar.

Dela upp komplexa projekt i enkla uppgifter med ClickUp.

Oavsett om du leder ett litet team eller samordnar storskaliga projekt, så tillgodoser ClickUps anpassade projektledning och dess funktioner olika behov och arbetsflöden.

Här är en närmare titt på de tio viktigaste funktionerna som gör ClickUp till ett utmärkt val för projektledare:

Anpassningsbara vyer : Skräddarsy din arbetsyta med vyerna Lista, Tavla, Box, Kalender och Gantt-diagram för att passa olika projektbehov. Skräddarsy din arbetsyta med vyerna Lista, Tavla, Box, Kalender och Gantt-diagram för att passa olika projektbehov. Uppgiftshantering: Tilldela, spåra och hantera uppgifter effektivt med detaljerade statusar, prioriteringar och deadlines. Samarbetsytor: Skapa utrymmen där team kan samarbeta effektivt med delade uppgifter, dokument och mål. Tidrapportering: Övervaka tiden som läggs på uppgifter och projekt för bättre tidshantering och produktivitetsanalys. Integrerade dokument och wikis: Integrera dokumentation smidigt i din projektledningsprocess så att all information finns tillgänglig på ett och samma ställe. Målspårning: Sätt upp mål och spåra framstegen mot dessa, och anpassa teamets insatser efter projektets mål. Anpassningsbara instrumentpaneler: Skapa Skapa personliga instrumentpaneler för att få en översikt över projektets prestanda, teamets produktivitet och viktiga mätvärden. Automatisering: Automatisera repetitiva uppgifter och processer för att : Automatisera repetitiva uppgifter och processer för att spara tid och minska risken för fel. Integrationsmöjligheter: Integrera med olika andra verktyg och plattformar så att ClickUp passar in i ditt befintliga ekosystem. Rapporteringsverktyg: Skapa omfattande rapporter för att få insikt i projektets framsteg, teamets produktivitet och mycket mer.

Bli en proffs inom projektledning

Projektledningskurser erbjuder värdefulla insikter för olika roller, men de passar särskilt bra för vissa personer. Om du är en erfaren projektledare eller projektansvarig kan dessa kurser fördjupa din expertis och ytterligare finslipa dina projektledningsfärdigheter.

Resan mot att bli en effektiv projektledare är kontinuerlig och mångfacetterad. Den innebär kontinuerligt lärande, anpassning till nya metoder och att ta till sig tekniska framsteg och verktyg.

Oavsett om du just har börjat eller vill förfina din expertis kommer dessa 10 bästa projektledningskurser att fungera som en kompass som guidar dig genom komplexiteten i att driva högintensiva projekt med höga insatser.

Verktyg och gratis projektledningsprogramvara som ClickUp kan revolutionera ditt sätt att arbeta med projektledning genom att erbjuda innovativa lösningar som förbättrar effektiviteten, samarbetet och projektets framgång i stort. Effektivisera projektledningen med ClickUp – registrera dig gratis nu.