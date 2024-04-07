Slack vs. Mattermost: Vilket samarbetsverktyg är bäst?

Distansarbete är idag det normala sättet att arbeta för de flesta företag. Det innebär att bryta ner silos, arbeta asynkront, kommunicera tydligt och samarbeta över hela organisationen.

Vägen till ett smidigt samarbete är inte alltid rak. Du behöver rätt verktyg, processer och arbetsplatsvanor för att informationen ska kunna flöda mellan team och avdelningar. Oro kring data- och IT-säkerhet samt åtkomstkontroll gör det inte heller lättare.

Lyckligtvis finns det fantastiska samarbetsappar som klarar det mesta av detta. Det handlar bara om att välja den som passar dina behov bäst. Vi har därför valt ut två högpresterande samarbetsverktyg och jämfört dem med varandra – Mattermost vs. Slack.

Här är en detaljerad jämförelse med egenskaper, begränsningar, priser och mer för att göra det enkelt för dig att bestämma dig.

P.S.: Vi har lagt till ett alternativ som kan ersätta flera samarbetsappar. Vänta till slutet! (eller scrolla för att komma dit snabbare 🤩)

Vad är Slack?

Slack är en molnbaserad samarbets- och kommunikationsplattform för team och arbetsplatser. Det är en samlingsplats där ditt team kan chatta, dela filer, samarbeta med externa partners, hålla ljud- eller videomöten samt spela in och dela uppdateringar – allt i realtid.

Det är ett populärt verktyg bland hybrid- och distansorganisationer för att förbättra samarbetet och produktiviteten samtidigt som flexibiliteten bibehålls.

Ironiskt nog låter Slack dig inte slappa! 😉

Slack-funktioner

Låt oss nu titta på de funktioner som gör Slack till ett av de bästa verktygen för teamsamarbete.

1. Samarbete

Slacks samarbetsfunktioner, som Channels, gör det möjligt för dig att organisera arbete, chatta, dela filer och fatta beslut.

Om ditt arbete innebär samarbete med externa team som partners, leverantörer eller kunder kan du använda Slack Connect.

Andra funktioner inkluderar DM:er, Huddles och Clips, som gör det möjligt för anställda att chatta, ringa röst- och videosamtal och till och med dela och spela in klipp, vilket gör kommunikationen mycket enklare än att skicka e-post fram och tillbaka.

2. Automatisering

Om du vill automatisera dina tråkiga, rutinmässiga uppgifter men inte har de tekniska kunskaperna för att göra det, har Slack lösningen – Workflow Builder. Med några drag-och-släpp-rörelser är du redo med ett automatiserat arbetsflöde.

Om du har kodningskunskaper kan du anpassa dina affärsprocesser med hjälp av Slacks applikationsprogrammeringsgränssnitt (API) så att de passar ditt arbetsflöde.

Med populära appar och integrationer kan du ansluta dina favoritverktyg och hålla arbetet igång utan extra ansträngning. 🤩

3. Kunskapsdelning

Ditt team kan söka efter konversationer och filer i olika kanaler och direktmeddelanden med hjälp av en kraftfull sökfunktion.

Team behöver ofta arkivera gamla projekt, dokument och kanaler för att hålla gränssnittet rent och uppdaterat, men det kan vara tidskrävande att leta efter gamla filer. Med Slack Archive-funktionen blir det dock enkelt att söka efter gamla konversationer och dokument.

4. Säkerhet och efterlevnad

Slack implementerar branschacceptade bästa praxis och ramverk för att skydda dina data. Endast rätt personer kan komma åt företagsinformation med hjälp av enhets- och identitetshantering.

Dina kunddata krypteras och skyddas med verktyg som Slack Enterprise Key Management och Data Loss Prevention. 🛡️

Slack-priser

Gratis

Fördel: 7,25 $/månad per användare

Business+: 12,50 $/månad per användare

Enterprise Grid: Anpassad prissättning

Vad är Mattermost?

Mattermost är en öppen källkodsplattform för samarbete och kommunikation som är idealisk för tekniska team och känd för sin höga integritet och säkerhet. Det är en integrerad plattform med produktivitetsverktyg som erbjuder kanalbaserad kommunikation, strukturerad arbetsflödeshantering och projektarbetsflöden.

Det hjälper till med arbetsflödeskoordinering och eliminerar behovet av att växla mellan olika applikationer.

Upplevelsen med Mattermost liknar Slack, eftersom det erbjuder en-till-en- och gruppmeddelanden samt andra verktyg för att planera kommunikationen bättre.

Mattermost rekommenderas främst för användning på kontoret och är populärt bland tekniska och operativa team över hela världen.

Mattermost-funktioner

Låt oss se vilka funktioner som gör denna öppna källkodsplattform till ett populärt samarbetsverktyg.

1. Samarbetsmeddelanden

Att utbyta meddelanden är bra tills du har en deadline att hinna med. Mattermoths kanalbaserade verktyg möjliggör inbyggda ljudsamtal och skärmdelning, vilket gör det enkelt att få saker gjorda snabbare.

Synkronisering av meddelanden i realtid, sökbar historik och delning av filer, bilder eller länkar – allt detta underlättar samarbetet.

2. Mattermost Playbooks

Ett geografiskt spritt team som följer flera olika processer kan ofta leda till förvirring och dubbelarbete. Mattermosts Playbooks hjälper dina teammedlemmar att komma överens och hålla sig på samma sida genom inbyggd automatisering baserad på checklistor som ökar synligheten och ansvarstagandet.

Detta ger alla dagliga uppdateringar med automatiska triggers och åtgärder, statusuppdateringar som visas på instrumentpaneler samt fastställda tidsplaner och rapporter.

3. Plugins

Att ha alla dina favoritverktyg på ett ställe förenklar ditt arbete och sparar tid. Med Mattermost-plugins kan du automatisera rutinuppgifter med dina favoritverktyg utan att behöva växla mellan dem.

Mattermost låter dig också lägga till kraftfulla anpassningar till servern, skrivbordet och webbapparna utan att behöva göra ändringar i kodbasen. Det betyder att du kan göra mycket utan teknisk hjälp. Du kan också anpassa dina integrationer med full API-åtkomst. 🙌

4. Förbättrad säkerhet

Mattermost är öppen källkod och erbjuder överlägsen datasäkerhet med en självhostad lösning som ger fullständig åtkomst till källkoden. Dess avancerade verktyg för efterlevnadskontroll och rapportering skyddar känslig data utan övervakning från tredje part.

Du kan också flytta data var som helst, när som helst, med end-to-end-kryptering både i vila och under överföring.

Priser för Mattermost

Gratis

Professional: 10 USD/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Slack vs. Mattermost: Jämförelse av funktioner

Den mest uppenbara skillnaden mellan Slack och Mattermost är att Slack är en sluten källkod, vilket innebär att endast leverantörer kan komma åt eller ändra den proprietära koden. Mattermost är ett säkert kommunikationsverktyg med öppen källkod, vilket innebär att alla organisationer som väljer det kan anpassa det med egna plugins och öppna API:er.

Här är de viktigaste skillnaderna mellan Slack och Mattermost.

Funktioner Slack Mattermost Självhosting ❌ ✔️ Inbyggda videosamtal ✔️ ❌ Gratis abonnemang ✔️ ❌ Maximalt antal appar och integrationer ✔️ ❌ Anpassningsbar säkerhet och efterlevnad ❌ ✔️ Öppen källkod ❌ ✔️ Extra kundsupport ✔️ ❌ Omfattande flerspråkigt stöd ❌ ✔️ Migreringsvänligt ✔️ ✔️ Avancerad sökfunktion ✔️ ✔️ Vitmärkning ❌ ✔️ AI-verktyg ✔️ ❌

Nu ska vi gå djupare in på ämnet.

1. Hosting

Oavsett om du arbetar på ett kontor, i en hybridmiljö eller helt på distans kan det påverka hur du väljer att hosta din samarbetsprogramvara. Du måste också ta hänsyn till vem du arbetar med.

Om du till exempel arbetar med leverantörer inom hälso- och sjukvården eller myndigheter kan de kräva att du använder egenhostad programvara och förväntar sig att du uppfyller alla deras säkerhets- och integritetskrav.

Slack

Det är enkelt att använda eftersom det är ett molnbaserat verktyg. Du kan skapa offentliga eller privata kanaler, bilda ett team, lägga till medlemmar och börja arbeta.

Slack är verktyget för effektivt samarbete i vardagen om ditt team är litet och nytt. Eftersom Slack är en proprietär programvara kan du anpassa den på bästa sätt med mallar eller verktyg, men du kan inte själv vara värd för Slack.

Mattermost

Öppen källkod gör det möjligt för dig att själv vara värd för Mattermost. Implementera programvaran enligt din organisations säkerhetsriktlinjer och välj molnbaserad distribution för kompatibilitet med distansarbete.

2. Appar och integrationer

Eftersom de flesta företag använder olika appar och integrationer måste du välja en plattform för teamsamarbete som stöder dina arbetsverktyg.

Slack

Slack erbjuder fler integrationer så att du kan samarbeta bättre med dina teammedlemmar. Med över 2600 appar och integrationer och nu nybildade partnerskap med OpenAI och Salesforce kommer Slack att integrera AI i användarupplevelsen.

Med populära samarbetsverktyg som Google Drive och Salesforce låter Slack dig också lägga till anpassade integrationer efter dina behov.

Mattermost

Mattermost erbjuder en community av bidragsgivare som du kan ansluta anpassade appar, verktyg och integrationer till, eller skapa egna med API:er med full åtkomst.

Mattermost integreras direkt med appar som används dagligen, såsom Asana, GitHub, Jira, Bitbucket etc., vilket gör det enkelt att spåra dina projekt och uppgifter utan att behöva växla mellan olika verktyg.

För utvecklare och stora organisationer med tekniska eller driftsintensiva arbetsflöden fungerar Mattermorts öppen källkodsstrategi bäst för att anpassa programvaran.

3. Anpassningsmöjligheter

Mattermorts anpassningsbara egenskaper hjälper dig att bygga från grunden tack vare dess öppna källkod, medan Slack erbjuder anpassade appar, mallar och integrationer med eller utan kodning.

Slack

Med stöd för över 10 språk kan du i Slack anpassa sidofältet, teman, profiler, välkomstmeddelanden och emojis eller reaktioner.

Du kan också ställa in ditt favoritljud för push-meddelanden på mobilen. Lägg till anpassade emojis och välkomstmeddelanden för att göra konversationerna roligare.

Mattermost

Du kan använda Mattermost som white label, vilket innebär att du kan anpassa ditt varumärke med hjälp av programvarukoden. Anpassa dina webb-, desktop- och mobilapplikationer efter dina säkerhetsprotokoll.

Avancerat flerspråkigt stöd på mer än 16 språk möjliggör mångsidig och inkluderande kommunikation.

4. Säkerhetsprotokoll

Säkerhetsfrågor är viktiga när du väljer rätt samarbetsplattform för ditt företag.

Slack

Slacks säkerhetsfunktioner inkluderar enkel inloggning, multifaktorautentisering, domänregistrering, anpassad sessionslängd, identitets- och enhetshantering samt användar- och gruppprovisionering.

Slacks säkerhetskontroller överensstämmer med National Cyber Security Centre (NCSC) principer för molnsäkerhet och andra internationella reglerings- och efterlevnadsstandarder/certifieringar.

Mattermost

Här är Mattermost överlägset! Det är ett av de mest flexibla och säkra samarbetsverktygen som uppfyller de mest utmanande säkerhetskraven för privata meddelanden.

Med självhostad privat molninstallation får du tillgång till avancerade mobila säkerhetsfunktioner och kan kontrollera känslig data utan övervakning från tredje part.

Relaterat

Slack vs. Mattermost på Reddit

Vi har kollat på Reddit för att se vad folk säger om Slack vs. Mattermost. När det gäller Slack har användarna kommenterat dess användarvänlighet:

”Fördelen jämfört med e-post är att det slipper det besvärliga och extremt långa ”svara alla” när många personer är inblandade och diskuterar ett ämne. ”

Andra Reddit-användare har sagt att Mattermost är ett utmärkt alternativ om du vill ha egen hosting med anpassningsbara säkerhetsåtgärder:

”Vi bytte från Hipchat (tack Atlassian) till Mattermost-servern, och det fungerar riktigt bra. Jag var inte nöjd med att använda en molnplattform för potentiellt känsliga nätverksuppgifter.”

Är du fortfarande osäker på Slack eller Mattermost? Vi har en app för teamsamarbete som kan ersätta alla dina verktyg! 🤩

Möt ClickUp: Det bästa alternativet till Slack vs. Mattermost

Omvandla kommentarer till uppgifter och tilldela dem till ditt team med ClickUp.

Vi vet att Slack och Mattermost är populära, men har du övervägt ClickUp?

ClickUp kombinerar hundratals funktioner för bättre samarbete, ökad produktivitet och snabbare arbete!

Bli en proffsig organisatör genom att dela upp team och avdelningar i utrymmen, gruppera stora projekt och åtgärder i mappar och dela upp uppgifter i listor för att se ditt arbete.

Välj mellan över 35 ClickApps för att anpassa varje uppgift för alla typer av arbete.

Samarbete på ClickUp förbättrar produktiviteten hos dina teammedlemmar, så att arbetet alltid är roligt. Låt oss dyka djupare in i ClickUps viktigaste samarbetsverktyg.

ClickUp Chat

Välkommen till en värld av sammanhängande konversationer och integrerade verktyg. Samla all kommunikation inom ditt team på ett ställe med ClickUp Chat.

Tagga och tilldela uppgifter i realtidschatten med @mentions i kommentarer. Du kan också bädda in videor, dokument och filer som bilagor och skicka dem till ditt team.

Håll kommunikationen smidig och organiserad med ClickUp Chat.

Kommunicera tydligt med avancerade formateringsfunktioner eller skapa chattvyer för specifika team, arbetsuppgifter eller avdelningar i ClickUp – kontrollera vem som kan se chattarna enligt hierarkin.

ClickUp Samarbetsdetektering

Med ClickUp Collaboration Detection får du omedelbart reda på vad dina teammedlemmar arbetar med eller när de lägger till en kommentar.

Redigera dokument i realtid tillsammans med dina kollegor och få omedelbar feedback i nya kommentarer.

Samarbeta för att få ut det bästa med ClickUp Collaboration Detection

Fler samarbetsverktyg på ClickUp

Dashboards: Skapa ditt eget kontrollcenter för varje projekt och följ framstegen med djupare insikter och översikter på hög nivå.

Integrationer: Öka produktiviteten med över 200 inbyggda integrationsverktyg och över 1000 gratisverktyg.

Automatisering: Spara tid med över 100 automatiseringsalternativ för att förfina arbetsflöden, rutinuppgifter, projektöverlämningar och mycket mer.

ClickUp AI: Få tillgång till hundratals handgjorda och forskningsbaserade Få tillgång till hundratals handgjorda och forskningsbaserade AI-verktyg som hjälper dig att skriva och redigera innehåll samt brainstorma.

ClickUp-uppgifter

Organisera, samarbeta och planera effektivt för nästan vad som helst med ClickUp Tasks. Tilldela arbete till flera personer och spara tid med delbara skärminspelningar.

Strukturera arbetet genom att dela upp det i genomförbara deluppgifter för att visualisera det i olika vyer. Anpassa din arbetsyta genom att namnge konversationer och dela upp dem efter uppgiftstyp.

Hantera ditt arbete genom att skapa uppgifter, tilldela dem och följa deras framsteg med ClickUp Tasks.

Nämnde vi ClickUps kostnadsfria plan? Nu är det ett bra tillfälle att diskutera prissättningsalternativ.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid: Bäst för personligt bruk

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

Slack vs. Mattermost: Vem är vinnaren?

Slack och Mattermost är robusta samarbetsverktyg som integreras med populära appar. Vilket verktyg som är bäst beror dock på dina organisatoriska behov.

Slack är till exempel för organisationer som föredrar molnbaserad åtkomst utan att lägga stor vikt vid anpassade säkerhetsprotokoll. Så om en fjärrorganisation behöver ett enkelt kommunikationsverktyg som underlättar arbetsflödet och ökar produktiviteten är Slack det rätta valet.

Om din organisation behöver ett helt anpassningsbart, öppen källkodsbaserat verktyg för teamhantering och samarbete som du själv kan hosta, är Mattermost det perfekta valet. Till skillnad från Slack är det utvecklat av utvecklare för utvecklare. Plattformen kräver därför omfattande teknisk expertis för att kunna konfigureras efter dina behov. Den passar bäst för tekniska och operativa team.

Om du vill uppleva mer än bara samarbete, prova ClickUp. Hantera dina projekt med uppgiftskapande, flera vyer, statusar, mallar och mycket mer. Starta din kostnadsfria provperiod av ClickUp idag!