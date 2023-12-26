De 10 bästa säljböckerna som alla säljare behöver 2025

Försäljningsvärlden förändras ständigt. Tack vare tekniker som AI och verktyg för försäljningsautomatisering förutspår skeptiker att försäljningsyrken kommer att försvinna inom de närmaste 20 åren.

Men människor fattar fortfarande köpbeslut baserat på känslor. Det är här säljcheferna fortsätter att göra skillnad.

Utmärkta säljare har flera färdigheter som kompletterar försäljningen, bland annat att lyssna empatiskt, samarbeta med andra team och fungera som rådgivare till köpare. De bästa säljcheferna använder också sin emotionella intelligens för att höja teamets moral och skapa kontakt med kunderna.

Den goda nyheten? Du kan finslipa dessa färdigheter genom att läsa några av de bästa säljböckerna. Vi har sammanställt en lista med 10 sådana böcker för säljchefer och säljteam.

Från traditionella försäljningstekniker, formler för att öka försäljningen och hantera försäljningsresultat till tillväxtmentalitet och försäljningspsykologi – dessa böcker innehåller exempel från verkligheten och praktiska råd för både nybörjare och erfarna försäljare.

Låt oss dyka in!

10 säljböcker som hjälper säljare att utveckla och förbättra sina säljfärdigheter

1. The Ultimate Sales Machine

via Amazon

Om boken

Författare : Chet Holmes

Utgivningsår : 2008

Beräknad lästid : 15 timmar

Rekommenderad nivå : Nybörjare till medelnivå

Antal sidor : 336 sidor

Betyg 4,5/5 (Amazon) 4,1/5 (Goodreads)

Säljtrender kommer och går. Alla trender passar inte ditt företag. Chet Holmes bästsäljare, The Ultimate Sales Machine, hjälper dig att identifiera de mest bestående trenderna.

I denna försäljningshandbok delar han med sig av 12 strategier för att få nya kunder och återkommande kunder. Även om du bara följer en av strategierna kommer du sannolikt att fördubbla din försäljning.

Boken ger dig praktiska försäljningsfärdigheter för att attrahera premiumkunder, anställa de bästa talangerna och avsevärt förbättra din försäljningsstrategi.

Holmes ger enkla vardagliga analogier som hjälper säljteamet att effektivt visualisera scenarier som de kan öva på i verkliga livet och optimera sina säljprocesser.

Han lär till exempel ut hur man utbildar kunder med hjälp av ett säljargument för skor. När du säljer skor genom kallkundsamtal kan du sälja till ett fåtal köpare. Men om du når ut till potentiella kunder med en gratis broschyr om fötter och hälsa kommer du att sälja till dem som vill ha skor och bygga en relation med framtida kunder.

Han betonar vikten av återkommande utbildning för ditt befintliga säljteam så att de håller lärdomarna färska i minnet. Med hans egna ord: ”Att bemästra något betyder inte att göra 4000 saker; istället kan du göra 12 saker 4000 gånger.”

För enskilda säljare delar han med sig av tips som att avstå från att svamla och istället agera som en pålitlig rådgivare. När ett par köper sitt första hus, till exempel, kommer en duktig säljare att inleda sin presentation med att säga: ”Att köpa ett hus är ett stort beslut, och ni bör inte skynda er in i det. ”

Hans tips om att rikta in sig på beslutsfattare i stora företag, bygga relationer med kunder, säljledning och omprogrammera tankesätt kommer att vara till hjälp för ledningsgrupper och marknadsförings- och säljteam.

”Den som ger marknaden mest och bäst information kommer alltid att slå den som bara vill sälja produkter eller tjänster.”

Viktiga punkter:

Sälj inte bara en produkt, sälj hela butiken och förkorta försäljningscyklerna.

Sätt upp höga standarder inom din försäljningskultur

Satsa på de stora fiskarna. Dina bästa prospekt kommer att spara mycket av din säljtid.

Förfina dina kommunikationsfärdigheter och din emotionella intelligens, och gör dina interaktioner personliga.

Som företag kan du perfektera din försäljningsstrategi, marknadsföringstaktik, försäljningsfärdigheter och företagets försäljningsprocesser.

Vad läsarna säger:

”Chet Holmes har på ett briljant sätt förenklat konsten att uppnå långsiktig försäljningstillväxt. Han börjar med en envis beslutsamhet och fokus, som han själv säger, på att utmärka sig i 12 strategier snarare än 4000. Skapa din högvärdiga pitch och strategiska försäljningsmål för att anställa de bästa och behålla dem. Den här boken kommer definitivt att läggas till min lista över böcker som jag måste ha med mig för daglig referens. Rekommenderas starkt, köp den nu👍”

2. SPIN Selling

via Amazon

Om boken

Författare : Neil Rackham

Utgivningsår : 2021

Beräknad lästid : 7 timmar

Rekommenderad nivå : Nybörjare till avancerad

Antal sidor : 197 sidor

Betyg 4,6/5 (Amazon) 4,0/5 (Goodreads)

Har du fastnat i traditionella försäljningsmetoder? Behöver du hjälp med att avsluta stora affärer? Om du svarar ja, är chansen stor att du gör samma grundläggande misstag som de flesta andra säljare. Du måste byta till en kundfokuserad försäljningsprocess.

SPIN Selling av Neil Rackham tar itu med utmaningen att hantera ”komplexa försäljningar”, dvs. försäljning av premiumprodukter eller högvärdiga produkter. I ett av kapitlen, ”Small Fish Bait Does Not Work On Sharks”, hävdas att du inte kommer att nå framgång om du inte har gjort noggranna efterforskningar och förstått premiumkundens exakta behov.

För att tillämpa försäljningsstrategin föreslår författaren SPIN-försäljningsmodellen, som gör det möjligt för team att ställa rätt frågor i försäljningssamtal inom följande fyra områden:

Situation: Dessa frågor syftar till att ta reda på den potentiella kundens grundläggande mål och syften. Få en djupare inblick i köparens nuvarande situation, affärsmål och omgivande faktorer.

Problem: Dessa frågor ger säljteamet möjlighet att fördjupa sig i sina prospekts utmaningar när det gäller att tillgodose deras specifika behov. De hjälper till att identifiera områden med implicita och explicita möjligheter.

Implikation: Dessa uppföljningsfrågor skapades i föregående steg. De hjälper säljaren att få en djupare förståelse för hur kundens utmaningar påverkar deras liv eller verksamhet negativt. Använd dem för att skapa en känsla av brådska hos köparen.

Behov av avkastning: Frågor om potentiella lösningar för att förändra eller omvandla prospektets arbete eller verksamhet. Du bör göra det möjligt för köpare att dra sina egna slutsatser om din produkt eller tjänst.

SPIN-frågor förbereder försäljningschefer och säljare för försäljningsframgångar samtidigt som de lär dem avancerade försäljningsstrategier som de kan använda i praktiska situationer.

Boken baseras på författarens slutsatser från en studie av mer än 35 000 säljsamtal som gjorts av 10 000 säljare i 23 länder under 12 år. Han använder dem för att slå hål på flera säljmyter, såsom att lista och beskriva produktfördelar för att väcka intresse eller ställa öppna frågor i säljsamtal.

Detta är en av de försäljningsböcker som betonar vikten av att förstå situationen snarare än att följa ett stelt försäljningsmanus för samtal och utveckla försäljningspsykologi.

”Implikationsfrågor tar upp ett kundproblem och utforskar dess effekter eller konsekvenser. Som vi kommer att se hjälper framgångsrika människor kunden att förstå ett problems allvar eller brådskande karaktär genom att ställa implikationsfrågor.”

Viktiga punkter:

Fokusera på större försäljningsframgångar istället för enstaka försäljningssamtal och utveckla färdigheter som krävs för betydande försäljning.

Kundernas behov utvecklas med mindre brister som leder till större problem; lär känna deras implicita och explicita behov.

Funktioner tillgodoser implicita behov, och fördelar erbjuder lösningar på explicita behov.

Ta dig tid med en hård försäljning. Lägg tid på att lära känna dina kunder och bygga upp en relation.

Vad läsarna säger:

”Spin Selling” av Neil Rackham är en kraftfull och uppfriskande resurs som revolutionerar traditionella försäljningstekniker med den enkla men effektiva SPIN-modellen. Boken utmärker sig genom att tillämpa dessa strategier på verkliga scenarier och är fylld med insiktsfulla fallstudier som ger praktisk vägledning för att bemästra försäljningskonsten. Fokus ligger dock mer på högvärdiga B2B-försäljningar, och den upprepade betoningen på SPIN-konceptet kan ibland kännas tungrodd.

3. The Sales Magnet: Hur man får fler kunder utan att ringa kalla samtal

via Amazon

Om boken

Författare : Kendra Lee

Utgivningsår : 2013

Beräknad lästid : 19 timmar

Rekommenderad nivå : Nybörjare till medelnivå

Antal sidor : 282 sidor

Betyg 3,9/5 (Amazon) 3,4/5 (Goodreads)

I How To Get More Customers Without Cold Calling visar Kendra Lee steg för steg hur man går tillväga för att hitta nya kunder, en process som både nya och erfarna säljchefer kan använda sig av.

Denna bok beskriver hur små och medelstora företag automatiserar försäljningen för att uppnå högre effektivitet. Om du är försäljningschef med begränsade resurser innehåller denna försäljningsbok olika attraktionsstrategier som hjälper dig att sälja bättre.

Hennes trestegsprocess förenklar försäljningstratten på följande sätt:

Skapa fler prospekt med attraktionsstrategier

Det finns 14 attraktionsstrategier som en försäljningschef kan använda för att generera potentiella kunder. De kan grovt delas in i tre grupper

Personligt

E-postmeddelanden

Brev med personlighet

Vykort med varianter

Personligt nätverkande

Telefonkampanjer

Digital

E-nyhetsbrev

Artiklar och bloggar

Sociala nätverk

Sociala medier

Online-PR

Online-evenemang

Samarbete

Lokala evenemang

Offline-PR

Allianspartners

Genomför en smart försäljningskampanj i tre steg

Nu måste du sälja till dina potentiella kunder genom att koppla dem till lokala evenemang, ge dem ett rimligt erbjudande och ge dem en anledning att agera snabbt. Din försäljningskampanj bör se ut så här:

Grabber < Lockande erbjudande < Uppmaning till handling = FÖRSÄLJNING

Kombinera alla insatser med flera attraktionsstrategier och försäljningskampanjer

Säljare behöver flera attraktionsstrategier om de vill nå sina mål. Det finns många sätt att generera försäljning, men du måste samla dem och genomföra riktade kampanjer.

Försäljningschefer bör också fokusera på processoptimering för att förhindra stagnation i verksamheten.

Lees värdefulla insikter om att arbeta med säljare i små och medelstora företag gör att denna bok sticker ut. Förutom att dela med sig av framgångshistorier, påminner hon om fallgroparna med ineffektiva försäljningsplaner och samtal.

Hennes bok tar upp de personlighetsrelaterade utmaningarna för säljare och är lika användbar för små och medelstora företagare, entreprenörer och nybörjare inom försäljning.

Hennes kostnadsfria verktygslåda, fallstudier, lättimplementerade strategier och försäljningstaktiker fungerar för olika personlighetstyper och i de flesta försäljningssituationer.

”Du måste finnas där när dina potentiella kunder inser att de har ett problem. De kommer att be om din hjälp och dina rekommendationer. Du kommer att bli deras betrodda rådgivare som hjälper dem att hitta lösningen.”

Viktiga punkter:

Attraktionsstrategier hjälper dig att värma upp dina potentiella kunder i flera medier på ett konsekvent sätt.

Skapa medvetenhet om din produkt, håll den i åtanke hos dina potentiella kunder och låt dem välja dig.

Dela upp ditt område eller din marknad i mikrosegment med grupper som har liknande behov och/eller reagerar på liknande budskap. På så sätt behöver du bara skapa innehåll en gång och kan fokusera på att anpassa dina budskap.

Vad läsarna säger:

”Jag har läst många, många böcker inom olika områden, inklusive försäljning, och jag tycker att den här boken är utmärkt eftersom Kendra ger beprövade strategier för att attrahera dina idealkunder. Hon ger enormt mycket värde med sin bok och sina online-resurser. Om du vill öka din försäljning avsevärt måste du skaffa den här boken och använda strategierna.”

4. Den lilla röda boken om försäljning

via Amazon

Om boken

Författare : Jeffery Gitomer

Utgivningsår : 2023

Beräknad lästid : 15 timmar

Rekommenderad nivå : Nybörjare

Antal sidor : 232 sidor

Betyg 4,5/5 (Amazon) 3,9/5 (Goodreads)

Vet du varför försäljning sker?

Enligt The Little Red Book of Selling sker försäljning när kunderna är övertygade om att du som säljare är genuint intresserad av deras behov.

Hur visar man det? Ett sätt är att be kunden berätta varför de köper från just dig. Det hjälper också till att avslöja deras köpmotiv, vilket du kan använda i framtida försäljningar.

The Little Red Book of Selling är en av de försäljningsböcker som använder humor och kvickhet för att dela med sig av de mest avancerade försäljningsstrategierna.

Ta till exempel bokens undertitel: 12,5 principer för framgångsrik försäljning. Varför 12,5? Kanske för att den heter Avgå från din position som universums generaldirektör.

Säljare måste välja sina strider med omsorg och fokusera på sina utmaningar. Dina potentiella kunder kommer att uppskatta produkter eller tjänster först när de lär sig att uppskatta dem som säljer dem.

Författaren uppmuntrar alla att ha ett "försäljningssinne" genom att ständigt nätverka, skaffa vänner och engagera sig i personlig varumärkesbyggnad.

Oavsett om du är en del av ett B2C-säljteam, marknadschef eller försäljningschef på ett företag, har denna bok praktisk kunskap för dig.

”Prata om vinst och produktivitet – inte om att spara pengar – prata om idéer och möjligheter – inte om en chans att berätta vad jag gör – de vill ha vänlig hjälp, svar, produktivitet och vinst.”

Viktiga punkter:

Undersök dina potentiella kunders verksamhet noggrant innan du kontaktar dem. Den mest förberedda säljaren vinner.

Det handlar om värde, inte pris. När säljaren visar att han värdesätter kunderna och tar sig tid att informera dem, skapar han värde.

Ett av de bästa sätten att få människor att dela information om sig själva är att ställa utforskande frågor. Istället för att prata om din produkt eller tjänst, ta dig tid att lyssna på dina potentiella kunder och deras behov.

Vad läsarna säger:

”The Little Red Book of Selling” innehåller standardförsäljningstekniker som lär säljare hur de kan bli bättre på att sälja. För mig är detta mer en bok för nybörjare och jag rekommenderar den varmt till alla som vill lära sig att sälja mer och bättre.

5. Inbound Selling

via Amazon

Om boken

Författare : Brian Signorelli

Utgivningsår : 2018

Beräknad lästid : 15 timmar

Rekommenderad nivå : Medel till avancerad

Antal sidor : 230 sidor

Betyg 4,5/5 (Amazon) 3,9/5 (Goodreads)

Känner du någonsin att dina uppföljningssamtal eller kallmail inte fungerar? Sedan, helt plötsligt, konverteras en potentiell kund... utan någon tydlig anledning.

Brian Signorellis Inbound Selling besvarar sådana oförklarliga frågor om försäljningsledning. Författaren är chef för HubSpots Global Sales Partner Program och poängterar att människor väntar tills deras behov blir akut innan de talar med en säljare.

Signorelli bygger vidare på denna premiss genom att ange några hårda fakta, till exempel att 80 % av alla köpbeslut år 2020 fattades utan en säljare. Han framför sedan ett starkt argument om vilken typ av säljare som lyckas med utmanande försäljning, nämligen målinriktade pedagoger som älskar att lära sig.

Inbound-försäljning avser en människocentrerad och köparorienterad försäljningsstrategi som lockar de mest mottagliga köparna, till skillnad från outbound-försäljningsprocessen.

Boken föreslår metoden Identifiera > Anslut > Utforska > Ge råd för att identifiera och segmentera potentiella köpare och implementera denna strategi i försäljningscykeln. Den uppmanar alla säljare att bli inbound-säljare för en framgångsrik karriär inom försäljning.

De utmanar också företagsledare och hävdar att de kommer att prestera sämre om de inte satsar på inbound-försäljning.

Inbound Selling är en smidig försäljningshandbok för proffs och organisationer som vill anpassa sig till den föränderliga kundpsykologin där köparen har kontrollen. Med kortfattad berättarteknik tar boken ett lättsamt grepp på försäljningsundervisning, men lyckas ändå guida dig till att bli en högpresterande försäljningsproffs.

Ett proffstips? Glöm inte att dra nytta av illustrationerna som författaren har skapat utifrån sina verkliga e-postmeddelanden från sin tid på HubSpot.

Denna försäljningsbok är idealisk för B2B-försäljningschefer, inbound-marknadsförare och digitala marknadsförare som aktivt deltar i inköpsprocessen.

”Istället för att bara dokumentera demografisk information som beskriver företaget måste du börja sätta dig in i hur din potentiella köpare tänker.”

Viktiga punkter:

Alla säljare bör blogga som en del av sin försäljningsstrategi, eftersom det bidrar till att bygga upp trovärdighet och humanisera försäljningsupplevelsen.

Försäljning och marknadsföring bör samarbeta om vi vill öka våra intäkter utöver det förväntade.

Dagens köpare är mer informerade än någonsin, så säljare bör förfina sin säljstrategi.

Dina försäljningscykler bör ta hänsyn till köparens resa.

Vad läsarna säger:

”Efter att ha läst många försäljningsböcker är jag nästan alltid skeptisk när ännu en kommer ut. Kolla in den om du är säljare/chef, så får du med dig praktiska tips på hur du kan utveckla din karriär och förbättra dina färdigheter. Den innehåller också några riktigt intressanta perspektiv på yrkets framtid som alla som arbetar i branschen bör känna till.”

6. Insight Selling

via Amazon

Om boken

Författare : Mike Schultz, John E. Doerr och Neil Rackham

Utgivningsår : 2014

Beräknad lästid : 17 timmar

Rekommenderad nivå : Avancerad

Antal sidor : 256 sidor

Betyg 4,3/5 (Amazon) 3,8/5 (Goodreads)

Vill du förändra din försäljningsstrategi helt och hållet? Då behöver du inte leta längre än Insight Selling.

Innan begreppet insiktsförsäljning blev populärt satte sig Mike Schultz, John E. Doerr och Neil Rackham för att studera mer än 700 B2B-affärer (business-to-business) gjorda av kunder som representerade en årlig köpkraft på 3,1 miljarder dollar.

Resultaten var intressanta, men inte överraskande: framgångsrika säljare har en annan inställning till försäljning. När säljare delar relevant och intressant information med köpare är det större sannolikhet att de lyckas med försäljningen. Denna information är inte direkt relaterad till produkten, men ger köpare ytterligare information eller sammanhang för varför de behöver den.

Författarna definierar insiktsförsäljning som ”processen att skapa och omvandla försäljningsmöjligheter och driva förändring med idéer som betyder något”. De tre insikterna i denna värdefulla resurs är:

Insikt om interaktion : Säljaren tillför värde genom att skapa insikter via interaktioner med köparen.

Insikt om möjligheter : Fokusera på en specifik idé som säljaren känner till men inte köparen, och följ upp den idén för att informera köparen.

Kognitiv omformulering: När köparen redan har bestämt sig för en produkt eller en idé, men säljaren bidrar med nya insikter i samtalet för att utbilda dem.

Och hur tillämpar framgångsrika säljare dem? Författarna föreslår en modell i tre nivåer.

Nivå 1: Skapa kontakter. Framgångsrika säljare skapar två typer av kontakter. De kopplar samman företagets lösningar med kundernas behov. För det andra skapar de kontakter med köparna som människor.

Nivå 2: Övertyga. Vinnare övertygar kunderna om att de kan uppnå bästa möjliga avkastning på investeringen, att riskerna är hanterbara och att säljaren är det bästa valet bland de tillgängliga alternativen.

Nivå 3: Samarbeta. Vinnare samarbetar med kunderna genom att informera dem om nya idéer och insikter och arbeta med köpare som partners.

Dessutom introducerar boken avancerade försäljningskoncept som RAIN (Rapport, Aspirations/Afflictions, Impact/Inquiry/Influence, New reality) och PATHS (Present/Problem/Possibility/Paralysis, Assumptions, Truth, Hypothesis, Solutions).

Ett varningens ord: denna försäljningsbok är inte för nybörjare. Du bör ha tillbringat en betydande tid med att sälja produkter eller tjänster för att få en god förståelse för innehållet. Erfarna B2B-försäljningschefer, marknadschefer och affärsutvecklingschefer kommer att finna de praktiska råden mer relevanta.

”Säljvinnare utbildas med nya idéer och perspektiv nästan tre gånger oftare än tvåan. Av 42 studerade faktorer var vinnarnas och tvåans benägenhet att utbilda sig den största skillnaden.”

Viktiga punkter:

Ett värdeerbjudande har tre delar: resonans, differentiering och underbyggnad. Säljaren och säljupplevelsen är en del av värdeerbjudandet.

Berättelser skapar lojala kunder. Köpare är 22 gånger mer benägna att konvertera genom berättande än genom fakta och siffror. Utnyttja deras emotionella intelligens.

Köpare ser produkter och tjänster som utbytbara, men de väljer inte nödvändigtvis den lägsta anbudsgivaren.

Vad läsarna säger:

”Jag kände genast en koppling till Mike Schultz och John Doerrs bok när de inledde med att beskriva den värld vi säljer i idag. Lär känna dina kunder. Gå bortom att diagnostisera behov och börja istället fördjupa dig i dina kunders verksamhet, deras ambitioner och hur de fattar beslut. Det kräver mer än bara information; det kräver insikt i varje steg i försäljningsprocessen. De visar dig hur.”

7. Den enda försäljningsguiden du någonsin kommer att behöva

via Amazon

Om boken

Författare : Anthony Iannarino

Utgivningsår : 2016

Beräknad lästid : 15 timmar

Rekommenderad nivå : Medel till avancerad

Antal sidor : 240 sidor

Betyg 4,3/5 (Amazon) 4,2/5 (Goodreads)

Detta är den enda referensboken bland alla försäljningsböcker som listas här som du bör ha på ditt skrivbord hela tiden. Varför? För att den lever upp till sitt namn.

Författaren till The Sales Blog, Anthony Iannarino, tror att vem som helst kan sälja om de har rätt strategier.

I Only Sales Guide You’ll Ever Need besvarar han den mest angelägna frågan för alla säljchefer och säljare.

Varför lyckas bara ett fåtal säljare medan resten får mediokra resultat? Det handlar inte om marknaden, konkurrensen eller produkten. Det handlar om säljaren.

Iannarino har hämtat inspiration från sina 25 års erfarenhet och drar slutsatsen att en framgångsrik säljare ser försäljning som en process för att skapa värde, inte som en transaktion. Vad är skillnaden?

Vid transaktionsförsäljning fokuserar företag och säljare på sina produkter och tjänster, prismodeller och funktioner. Kunden måste själv ta reda på värdet.

I en värdeskapande verksamhet bygger organisationen en lösning på kundens problem. Säljarna fokuserar på resultaten av att implementera lösningen. Förhållandet mellan priset (för lösningen) och värdet (för kunden) bör vara 1:10 till kundens fördel.

Boken förespråkar värdeskapande strategi på grund av dess olika fördelar, såsom:

Du kommer att ha en mindre marknad eftersom du noggrant väljer ut ditt kärnmarknadssegment.

Du kommer att göra färre men mer värdefulla affärer eftersom du kommer att avvisa affärer som inte är till din fördel.

Varje affär kommer att ge en mycket högre vinst samtidigt som kundanskaffningskostnaderna blir mycket lägre.

”Gör en lista med tre kunder eller potentiella kunder och ring dem för att höra hur de mår personligen och professionellt. Försök inte sälja något och be inte om något. Ring bara för att du bryr dig.”

Viktiga punkter:

En säljare bör frukta självbelåtenhet. Motgiftet mot detta är initiativförmåga, som visar att du bryr dig om dina kunder och deras problem.

Lär dig att lyssna väl. Ditt mål när du lyssnar bör vara att förstå. Vänta fyra sekunder efter att din kund har talat klart. Det kommer att uppmuntra henne att prata mer.

Vem du är är viktigare än vad du gör. Du bör vara den typ av person som dina kunder vill köpa från.

Vad läsarna säger:

”Anthony Iannarino har skrivit den bok jag önskar att jag hade skrivit. Den innehåller alla de grundläggande regler som jag har byggt min försäljningskarriär på och coachat mina team i. Med ett tydligt och koncist språk beskriver Anthony den grundläggande kunskap som behövs för att lyckas inom försäljning. Det här är inte ett nytt ”försäljningsramverk” som snabbt kan bli en övergående modefluga. Jag planerar att köpa en större beställning och använda den med mina konsultkunder.”

8. The TOP Sales Leader Playbook

via Amazon

Om boken

Författare : Lisa D. Magnuson

Utgivningsår : 2019

Beräknad lästid : 10 timmar

Rekommenderad nivå : Medel till avancerad

Antal sidor : 204 sidor

Betyg 4,7/5 (Amazon) 5/5 (Goodreads)

Säljchefer, vill ni ha en säljhandbok som fungerar? TOP Sales Leader Playbook innehåller praktiska insikter som hjälper er att uppnå långsiktig framgång.

Författaren beskriver en steg-för-steg-process för att avsluta affärer som är fem gånger större än din genomsnittliga försäljning. Du måste göra processen repeterbar och förutsägbar för att uppnå varaktig framgång.

Det finns en alarmerande klyfta mellan säljarnas kompetensnivå och försäljningschefernas kompetensnivå när det gäller affärsuppgörelser i stora företag.

Som ett resultat blir säljcheferna den enda svaga länken i komplexa kontrakt, eftersom de distraheras av improduktiva dagliga uppgifter.

För att lösa detta problem visar Magnuson försäljningsprocessen genom 16 viktiga steg indelade i fyra kategorier:

Säljledarskap spelar Försäljningsmetodik spelar roll Säljstrategier Försäljningskultur spelar roll

Medan andra försäljningsböcker listar strategier, har Magnuson skapat dessa strategier utifrån sin praktiska erfarenhet av försäljningsforskning. Hennes strategier baseras på insikter från 16 erkända opinionsbildare.

Utan att ta några omvägar presenterar författaren en heltäckande strategi för att vinna stora affärsmöjligheter och uppnå hög intäktstillväxt.

Dessa insikter hjälper alla säljchefer att skapa en repeterbar motor för stora affärer för sina team och systematisera en kultur för stora affärer. Boken lär dig att prioritera kritiska uppgifter, öka kommunikationen inom säljorganisationen och tillämpa 5X-affärsmetoden för att avsluta kontrakt.

Om du är försäljningschef, marknadschef eller VD och vill avsluta fler affärer är den här boken ett måste för dig.

”Planera för glädje och engagemang. Glädje är inspirerande. Tänk på teman, tävlingar, utmärkelser och utmaningar. Uppmuntra var du än befinner dig, oavsett om det är på strategimöten, interna affärsgenomgångar (IBR) eller ute på fältet med säljarna.”

Viktiga punkter:

När det gäller 5X-affärer finns det vanligtvis tre till fem konkurrenter. Accountteamet måste identifiera konkurrenterna tidigt med hjälp av en konkurrensanalys. De måste tänka på proaktiv och reaktiv blockering. Den första handlar om att stoppa konkurrenterna i deras spår, den andra handlar om att blockera dem reaktivt.

Innan förslaget utarbetas bör ditt team ha byggt upp varaktiga relationer. De behöver utveckla vinnande teman som ligger i skärningspunkten mellan kundernas prioriteringar och deras styrkor.

Vad läsarna säger:

”Även om detta är en praktisk, användbar och systematisk handbok, full av detaljerade steg-för-steg-instruktioner för beprövade strategier och taktiker för att närma sig och vinna dina ”5X” genomsnittliga affärer, är den baserad på djupgående forskning med 41 försäljningschefer om vad de ville ha i en handbok. Denna forskning avslöjade fyra viktiga områden av intresse för försäljningscheferna, som blev de fyra huvudämnena i boken: Ledarskap, metodik, genomförande och kultur. Eftersom den bygger direkt på primär forskning i kombination med Lisa Magnusons ledarskapskarriär och expertis med kunder, fokuserar den också på de få viktiga prioriteringar som säljchefer har råd att avsätta tid för och fokusera på för att garantera ett annat resultat. Detta är en riktigt förstklassig bok, som verkligen behövs. ”

9. Buyology

via Amazon

Om boken

Författare : Martin Lindstrom

Utgivningsår : 2010

Beräknad lästid : 15 timmar

Rekommenderad nivå : Medel

Antal sidor : 272 sidor

Betyg 4,4/5 (Amazon) 3,8/5 (Goodreads)

Här är vad Time Magazine säger om Martin Lindstroms Buyology – ”En fascinerande inblick i hur konsumenter uppfattar logotyper, annonser, reklam, varumärken och produkter. ”

Denna bästsäljande försäljningsbok är resultatet av hans treåriga studie inom neuromarknadsföring med 2 000 frivilliga från hela världen.

De ger en inblick i köparpsykologi och försäljningsmetodik för säljare. Författaren ifrågasätter populära myter om vad som driver människor att köpa och förklarar hur emotionell intelligens hjälper till att vinna fler affärer.

Han utforskar frågor som:

Kan våra andra sinnen – lukt, känsel och hörsel – väckas när vi ser en produkt?

Kan ”coola” varumärken väcka våra parningsinstinkter?

Säljer sex verkligen?

För att bygga vidare på denna premiss citerar Lindstrom en studie från 1992 om apor som bevisade att våra hjärnors spegelneuroner får oss att efterlikna det vi ser andra människor göra.

Företag utnyttjar köparnas spegelneuroner med reklam för att locka dem. Våra spegelneuroner reagerar på "riktade gester" som bilder av människor som utför specifika handlingar. Att se snygga modeller smutta på ett visst kaffemärke lockar oss till exempel att göra samma sak.

Därför är det ovärderligt för säljare att veta vad som triggar köparens behov och önskemål.

Ett annat fascinerande begrepp som Lindstorm introducerar är ”somatiska markörer”, som är genvägar som utlöser automatiska reaktioner.

När potentiella kunder köper något bearbetar deras hjärna tankar och idéer och kondenserar dem till ett svar. När kunderna står inför samma beslut igen hjälper dessa "genvägar" dem att fatta beslutet. Det är därför marknadsförare använder rädsla och det säljer mer.

Sammantaget är Buyology en försäljningsbok full av praktiska råd, till exempel hur man lyckas med en försäljningskonversation. Om du är försäljningstränare eller senior försäljningschef kommer dess insikter om subliminala budskap, emotionell intelligens, sexuella referenser, ansvarsfriskrivningar och hälsovarningar också att vara till nytta för dig.

”När vi sätter ett varumärke på saker uppfattar våra hjärnor dem som mer speciella och värdefulla än de egentligen är.”

Viktiga punkter:

De flesta köpbeslut fattas omedvetet, vilket gör traditionella undersökningar otillräckliga för marknadsundersökningar. Det bästa sättet att förutsäga framgången för en produkt eller tjänst är att använda neuromarknadsföring och emotionell intelligens.

Subliminala budskap genom sensorisk stimulering, såsom doft eller beröring, är också mycket relevanta.

Köpare söker trevliga upplevelser när de är stressade eller rädda. Troligtvis kommer de att söka efter en produkt eller tjänst som ger dem sådana upplevelser.

Vad läsarna säger:

”Boken är en vetenskaplig analys av de faktorer som påverkar våra köpvanor. Den avslöjar de flesta myterna inom reklam och kastar nytt ljus över hur marknadsförare försöker påverka vårt tänkande och hur vi som konsumenter bör skydda oss mot att bli lurade. Den är inte alltför teknisk och är utan tvekan ett intelligent läsmaterial.”

10. Att sälja är mänskligt

via Amazon

Om boken

Författare : Daniel Pink

Utgivningsår : 2012

Beräknad lästid : 16 timmar

Rekommenderad nivå : Medel till avancerad

Antal sidor : 272 sidor

Betyg 4,4/5 (Amazon) 3,9/5 (Goodreads)

Se dig omkring. Du kommer att se massor av exempel på icke-försäljningsförsäljning – från en lärare som övertygar sina elever att studera till en teamledare som motiverar sitt team att prestera eller en entreprenör som pitchar sin affärsidé för investerare.

Denna försäljningsbok framför ett övertygande argument om att alla yrkesverksamma är verksamma inom utmanande försäljning.

To Sell is Human är skriven av en ledande psykolog och förklarar hur det blir lättare att sälja när köparen vet att affären kommer att förbättra deras liv. Anpassa dig efter andra, lämna din egen perspektiv och se saker ur deras perspektiv. Det är så du förbättrar försäljningsresultaten.

Denna bok intar motsatt ståndpunkt jämfört med Kendra Lees The Sales Magnet och hävdar att ambivert personer har bäst förutsättningar att lyckas med försäljningsledning. Personer som balanserar lyssnande och talande med potentiella kunder är de bästa säljarna.

För att förbättra försäljningsresultaten föreslår Pink ”strategisk mimik” för att vinna köparens gunst.

Detta koncept innefattar tre viktiga steg:

Observera: Observera vad din potentiella kund gör

Vänta: Efter att ha gjort observationer, vänta på rätt ögonblick.

Wane: Efterlikna subtilt vad den andra personen gör. Försök sedan att vara mindre medveten om vad du gör och lägg istället fokus på vad den andra personen gör.

Kort sagt, denna försäljningsbok stärker övertygelsen om att vissa människor verkligen är som gjorda för försäljning.

”Varje gång du känner dig frestad att försöka sälja mer till någon, sluta med det du gör och observera istället.”

Viktiga punkter:

Ärlighet och service ersätter försäljning eftersom internet har gett alla tillgång till information.

Använd frasen ”Ja, och…” när du pratar med kunder. Det hjälper dem att hålla fokus, vara positiva och engagerade.

Ta aldrig avslag personligt i ditt försäljningsarbete. Ofta har orsakerna till avslaget inget att göra med säljarens förmåga.

Vad läsarna säger:

”Verkligen transformativt. Alla borde läsa den här boken, eftersom alla ”säljer” något idag. Daniel Pink har gjort mänskligheten en stor tjänst genom att skriva den här boken. Hans exempel förtydligar många av hans välunderbyggda rekommendationer. Jag rekommenderar starkt att köpa och ta till sig det här materialet.”

Hedersomnämnande

Cracking The Sales Management Code

via Amazon

Om boken

Författare : Jason Jordan, Michelle Vazzana

Utgivningsår : 2011

Beräknad lästid : 10 timmar

Rekommenderad nivå : Medel till avancerad

Antal sidor : 272

Betyg 4,4/5 (Amazon) 4,0/5 (Goodreads)

Listan över de bästa försäljningsböckerna är inte komplett utan att nämna Cracking The Sales Management Code av Jason Jordan och Michelle Vazzana.

Detta är den perfekta boken för utmanande försäljning och den lär dig hur du får bättre kontroll över din och ditt teams försäljningsresultat.

Författarna berättar om hur försäljningen har förändrats från:

Urval: Rekrytera säljare med hög potential

Strategi: Hjälpa dem att ta fram insiktsfulla försäljningsplaner för varje kund

Färdighet: Lära dem hur man gör effektiva säljsamtal

Tre nya komponenter för framgång i den nya försäljningsvärlden:

Ledning: Särskilt förstelinjens försäljningsledning

Mätvärden: Som går utöver den vanliga aktivitetsbaserade ledningen

Metodik: Arbeta med ett systematiskt och disciplinerat tillvägagångssätt

”Att anställa rätt säljare, placera dem på rätt sätt, rikta in sig på rätt kunder och sälja rätt produkter är den enda formeln för långsiktig organisatorisk hälsa.”

Viktiga punkter:

Anställ säljare som är coachbara, motiverade och passar rollen

Coacha och utveckla genom målsättning, feedback och regelbundna sessioner.

Fokusera på att övervaka och vägleda försäljningsaktiviteterna snarare än bara resultaten.

Vad läsarna säger:

”Jag har nog läst om boken tio gånger nu! Om du jobbar med försäljning är du säkert väl bekant med innehållet, men författarna gör ett fantastiskt jobb med att ge läsaren exempel, praktiska tips, struktur för de dagliga aktiviteterna och mätvärden. Grattis till författarna! Jag har köpt ett exemplar till var och en i mitt säljledningsteam, och de älskade den!”

