De 10 bästa apparna för att spåra körsträcka 2025 (recensioner och priser)

Yrkesverksamma som är mycket på resande fot kan köra hundratals eller till och med tusentals arbetsrelaterade mil under ett år. För vanliga anställda med fast arbetstid är detta kostnader som du kan få ersättning för via företagets ekonomiavdelning. För entreprenörer och företagare är dessa mil avdragsgilla affärskostnader.

Men du kan bara få tillbaka pengarna eller skattebesparingarna om du har ett bekvämt och pålitligt sätt att spåra dina mil under året. Dagens appar för att spåra körsträcka gör det enklare att automatiskt spåra din distans, dina destinationer och vilka resor som räknas som affärskostnader.

Hitta rätt app med rätt funktioner så att körsträckespårning blir en enkel vinst istället för en tråkig syssla. Identifiera nödvändiga funktioner som finns i appar för körsträckespårning 2024 och jämför sedan de populära spårningsapparna i denna lista för att hitta din favorit.

Vad ska du leta efter i appar för att spåra körsträcka?

De bästa apparna för att spåra körsträcka är utvecklade för företagskunder – ännu bättre är att rätt spårningsappar är utvecklade med tanke på yrkesverksamma inom din bransch. Förare av samåkningsbilar, fastighetsmäklare och grundare av nystartade företag kör för olika affärsändamål, och du behöver ett verktyg som passar dina behov.

När du jämför olika alternativ, se till att dessa nödvändiga funktioner finns tillgängliga i antingen gratisversionen eller premiumversionen:

Automatisering: Det finns inget mer frustrerande än att anlända till en avlägsen destination och inse att du inte startade din körsträckesräknare. Undvik detta genom att välja appar som automatiskt spårar alla dina mil. Smarta appar kan gissa vilka resor som är affärsrelaterade, så du slipper göra en massa manuellt arbete, vilket underlättar Det finns inget mer frustrerande än att anlända till en avlägsen destination och inse att du inte startade din körsträckesräknare. Undvik detta genom att välja appar som automatiskt spårar alla dina mil. Smarta appar kan gissa vilka resor som är affärsrelaterade, så du slipper göra en massa manuellt arbete, vilket underlättar arbetsbelastningshanteringen.

Exportbarhet och integrationer: I slutändan måste dina körsträckedata överföras från appen till IRS-formulär eller företagsutgiftsrapporter. Leta efter appar som kan dela informationen med de finansiella verktyg som du (eller din revisor) redan använder.

Många kategorier och taggfunktioner: Bra appar för att spåra körsträcka låter dig fylla i detaljer om vilken typ av affärsresa varje körning är. Du kan behöva datafält som datum eller extra funktioner för att skilja mellan fältservicebesök och nätverksaktiviteter och spåra resor för olika gig-appar.

Ytterligare funktioner: Om de passar ditt företags behov, leta efter inbyggd Om de passar ditt företags behov, leta efter inbyggd programvara för uppgiftshantering , kostnadsspårning, verktyg för tidshantering och mallar för tidrapporter

Finansiell information: Leta efter appar som beräknar dina totala resekostnader, dina skattebesparingar och dina körvanor.

Bekvämlighet och tillförlitlighet: De bästa apparna är de som du inte behöver kontrollera varje gång du sätter dig i bilen. Jämför därför dina favoritappar utifrån deras drifttid, krascher, fel och användarvänlighet.

Genom att leta efter kvalitet och bekvämlighet är det mycket mer sannolikt att du får korrekta register och ett enkelt sätt att få tillbaka pengarna för dina affärsresor.

De 10 bästa körsträckesräknarna

Jämför de bästa apparna för körsträckeregistrering som finns tillgängliga 2023. Var och en erbjuder lättanvänd spårningsteknik med unika funktioner och möjligheter.

Kom igång med ClickUp Spåra tid, körsträcka och mer per projekt eller per enskild anställd i ClickUp för att få mer insikter för ditt team.

ClickUp är inte en realtidsapp för att spåra körsträcka – det är allt annat du behöver för att hantera privata och affärsresor. Frilansare, småföretagare och affärsteam använder den för att importera sina körsträckedata och skapa en centraliserad informationshub.

Därefter kan yrkesresenärer överföra data till mallar för utgiftsrapporter eller lägga till dem i sin lista över skattebefriade affärsutgifter. Chefer kan analysera teamets resor för att upptäcka ineffektiviteter eller se till att budgeten räcker till för att täcka milersättningen. Revisorer och ekonomiteam kan också få tillgång till data för att hantera betalningar och skattedeklarationer.

Oavsett om du vill ha en kalender som innehåller alla dina resedata eller en tabell för att se hur många mil ditt team kör varje vecka, erbjuder ClickUp mångsidiga vyer och projektledningsverktyg som stöder dina insatser. Du kan också använda specialiserade mallar som ClickUp Services Timesheet Template för att spåra körsträcka inom ramen för arbetstiden.

ClickUps bästa funktioner

Samla och spåra mil från olika anställda och team i tabellvyn för snabba insikter och övervakning.

Använd mallar och formulär i ClickUp för att lägga till data från appar för körsträckeregistrering till rapporter, utgiftsformulär och andra dokument.

Koppla körsträckeinformation till specifika projekt eller uppgifter för enkel budgetering och prognostisering.

Gratis databasprogramvara för detaljerad spårning och rapportgenerering med databasmallar.

Lägg till uppgifter för enskilda förare, revisorer eller dig själv (i alla dina olika roller) så att du kan analysera körsträckedata och använda den i ditt arbete.

Kombinera körsträckespårning med mer projekttidsspårning för att se var ditt företags resurser används.

Kommunicera med ClickUps antecknings- och DM-funktioner så att alla får in sina uppgifter i tid.

Begränsningar för ClickUp

ClickUp erbjuder inte spårning av körsträcka i realtid. Du måste välja en app för att spåra körsträcka och integrera den med ClickUp för att lägga till data i dina projektledningsprocesser.

Mobilappen har färre funktioner än datorappen. Hantera dagliga uppgifter på din telefon och växla sedan till din dator för mer avancerad analys.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

2. Solo

Via Solo

Tid- och körsträckeregistrering är tråkiga arbetsuppgifter om du arbetar i gig-ekonomin. Men Solo förenklar arbetet med automatisk körsträcke- och utgiftsregistrering. Använd denna app för att integrera alla dina gig-appar på en enda instrumentpanel för att planera dina resor, registrera körsträcka och se hur mycket du tjänat vid dagens slut.

Solo är mer än en enkel körsträckesräknare. Den erbjuder dig en plats där du kan hantera alla dina uppgifter från olika plattformar, samåkningsappar och leveransappar. Ännu bättre är att den beräknar hur mycket pengar du kommer att tjäna varje dag – och sedan betalar dig skillnaden om den överskattar din dagliga intäkt. Många gig-förare använder denna app för bokföring, resplanering och ekonomisk uppföljning.

Solo bästa funktioner

Integrationer med populära appar som Instacart, Doordash och Uber

Flera mätare för körsträcka, tid och beräknad inkomst

En garanti för din dagliga lön

Begränsningar för solo

Manuell spårning kan vara opålitlig, enligt vissa användare.

Texten kan vara liten och svår att läsa.

Priser för enskilda användare

Grundläggande: 10 $/månad

Pro: 15 $/månad

Pro Plus: 20 $/månad

Solo-betyg och recensioner

G2: Inga recensioner tillgängliga

Capterra: Inga recensioner tillgängliga

3. Stride

Via Stride

Stride är en gratis app för att spåra körsträcka. Användare kan automatiskt spåra körsträckan för alla sina resor. Den hjälper också företagskunder att hitta skatteavdrag och besparingsmöjligheter med en användbar instrumentpanel för att övervaka besparingar, kostnader och alternativ.

Användarna använder den även i sitt privatliv, eftersom appen erbjuder budgetverktyg och spårning av personliga utgifter. Appens design är enkel och intuitiv, så det är aldrig besvärligt att använda den.

Stride bästa funktioner

Körsträcka och tidsspårning direkt på appens startsida

Budgetfunktioner för överskådlig ekonomihantering

Skillnad mellan privata resor och tjänsteresor

Förslag för att hitta och använda skatteavdrag

Begränsningar i steglängd

Inkonsekventa aviseringar

Vissa användare rapporterar problem med körsträckans och rutternas noggrannhet.

Stride-prissättning

Gratis

Stride-betyg och recensioner

G2: Inga recensioner tillgängliga

Capterra: Inga recensioner tillgängliga

Bonus: Programvara för resehantering!

4. MileIQ

Via MileIQ

Skillnad mellan privat- och tjänsteresor med ett enkelt handgrepp när du använder MileIQ för att spåra dina mil. Appen spårar automatiskt alla dina resor, och du kan svepa åt vänster eller höger för att ange vilken typ av resa varje resa var.

Appen är utvecklad för yrkesverksamma med fullspäckade scheman i praktiskt taget alla branscher. Du kan spåra körsträcka (och besparingar) över tid, aktivera arbetstider så att du har färre resor att sortera och få påminnelser om du har några väntande uppgifter i appen.

MileIQ:s bästa funktioner

MileIQ:s instrumentpanel gör det enkelt att svepa och klassificera körningar.

Spårningsverktygen visar dina besparingar och avdrag över tid.

Ladda enkelt ner månatliga körsträcksrapporter som CSV- eller PDF-filer.

Begränsningar för MileIQ

Appens gränssnitt kan vara långsamt när du gör manuella redigeringar eller justeringar.

Den kostnadsfria versionen begränsar antalet körningar som kan spåras per månad.

Priser för MileIQ

Gratis

Obegränsat: 5,99 $/månad per användare

Team: 8 $/månad per användare

Team Pro: 10 USD/månad per användare

MileIQ-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (66+ recensioner)

Capterra: 5,0/5 (1+ recensioner)

5. Mileage Tracker från Everlance

Via Everlance

Everlance sätter rapporteringsfunktionerna i centrum med sin app för körsträckeregistrering. När den registrerar körsträckan beräknar den dagliga, månatliga och årliga avdrag och utgifter. Användarna kan filtrera data för att fokusera på olika perioder och enkelt exportera data till sina favoritappar för ekonomi och projektledning.

Appen har funktioner som uppfyller IRS-kraven och skapar omfattande dokumentation. Den kan anpassas till praktiskt taget alla företags policyer för utgiftsrapporter, spårning och verifiering.

Everlances bästa funktioner

Automatisk spårning med redigeringsfunktioner för att gå tillbaka och omklassificera resor eller dela upp resor i mindre etapper.

Bra alternativ för rapportgenerering och dokumentation

Veckoliga, månatliga och dagliga loggalternativ för enkel insikt och övervakning.

Ren och lättnavigerad gränssnitt

Begränsningar för Everlance

Gratis funktioner kategoriserar ibland resor felaktigt och skriver över data.

Kanske inte registrerar resor om telefonens batteri är svagt.

Everlance-priser

Gratis (för privatpersoner och företag)

Premium (individuell): 5 $/månad

Premium Plus (individuell): 10 $/månad

Företag: 12 USD/månad per användare

CPM-program (företag): 10 USD/månad per användare

FAVR-program (företag): 33 USD/månad per användare

Everlance-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (64+ recensioner)

6. SherpaShare – Samåkningsförare

Via SherpaShare

SherpaShare är utvecklat speciellt för samåkningsförare. Integrera dina appar med SherpaShare för att planera dina rutter, få rekommendationer för att optimera din rutt och spåra dina tjänsteresor.

Premiumappen erbjuder ytterligare funktioner som hjälper användarna att maximera sin dagliga inkomst med hjälp av information som värmekartor och hotspots. Appen erbjuder också rabatter och kuponger för SherpaShare-användare.

SherpaShare bästa funktioner

Analysfunktioner i realtid hjälper förare att planera sina rutter för bättre lön

Chatfunktion skapad för communityn av samåkningsförare

Begränsningar för SherpaShare

Fliken "Besparingar och erbjudanden" kan vara distraherande.

Vissa användare tycker att appen är förvirrande att använda.

Kräver alla behörigheter för att fungera korrekt.

Priser för SherpaShare

Månadsvis: 5,99 $/månad

Super Premium: 10 $/månad

SherpaShare-betyg och recensioner

G2: Inga recensioner tillgängliga

Capterra: Inga recensioner tillgängliga

7. Hurdlr

Via Hurdlr

Hurdlr är utformat för egenföretagare. Istället för att bara spåra körsträcka och potentiella besparingar spårar det även kostnader och besparingar i relation till företagets vinster och intäkter. Du kan se besparingar över tid, rapporter som visar vinster och förluster och få uppdateringar i realtid om din körsträcka.

Användare kan också spåra affärsutgifter utanför körningen med Hurdlr. Registrera kvitton, logga utgifter och se ditt företags banksaldo i en och samma app.

Hurdlr bästa funktioner

Inbyggd spårning av intäkter, utgifter och skatter på startskärmen

Integrationer med tusentals olika banker, samt populära betalningsverktyg, samåkningsappar och bokföringsverktyg.

Erbjuder dussintals olika rapportmallar

Obegränsad körsträckespårning

Hurdlr-begränsningar

Vissa användare upplever luckor i spårningen och funktionaliteten.

Kan räkna banköverföringar dubbelt, vilket gör utgiftsrapporterna felaktiga.

Priser för Hurdlr

Gratis

Premium: 10 $/månad

Pro: 16,67 $/månad (faktureras årligen)

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Hurdlr-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (23+ recensioner)

Capterra: 4,4/5 (11+ recensioner)

8. Gridwise

Via Gridwise

Gridwise är utvecklat för två målgrupper: gig-arbetare som söker ett centraliserat sätt att spåra gig och företag som vill marknadsföra sig mot gig-arbetare. Gig-arbetare kan synkronisera sina appar, få personliga rekommendationer och planera strategiskt kring rusningstider. Företag kan placera annonser, nå ut till förare och analysera resultaten av sina kampanjer.

Gridwise bästa funktioner

Gränssnittet gör det enkelt att förbereda skatteinformation och spåra avdrag.

Användare kan synkronisera sina gig- och samåkningsappar för att planera sin dag.

Dataanalysverktyg skapar personliga statistik och rekommendationer

Begränsningar i Gridwise

Data om mobilitet delas med annonsörer.

Den kostnadsfria versionen har begränsade påminnelser om händelser och flygplatsinformation.

Gridwise-prissättning

Gratis

Plus: 9,99 $/månad

Gridwise-betyg och recensioner

G2: Inga recensioner tillgängliga

Capterra: Inga recensioner tillgängliga

9. QuickBooks Self-Employed

QuickBooks erbjuder en komplett uppsättning verktyg för egenföretagare och småföretag, inklusive en app för att spåra körsträcka. Användare kan skapa rapporter, se uppskattningar av besparingar och enkelt överföra sina data till TurboTax. Det är enkelt att överföra och dela data eftersom så många program ingår i detta paket.

Denna app är utmärkt när det gäller skatter och ekonomisk planering. Om du vill prioritera skatteavdrag och tydlig bokföring erbjuder QuickBooks olika vyer, rapporter och funktioner som passar ditt önskade arbetsflöde.

QuickBooks Self-Employed – bästa funktionerna

Robusta inbyggda rapporteringsverktyg för djupgående insikter

Funktioner för beräknade skatter och skattedeklarationer utformade för egenföretagare

Erbjuder körsträckespårning, utgiftspårning och kvittosortering på ett och samma ställe.

Begränsningar för QuickBooks Self-Employed

Många användare tycker att kundservicen är bristfällig.

Mobilappen är mycket mindre användarvänlig än datorversionen.

Priser för QuickBooks Self-Employed

Egenföretagare: 20 $/månad

Skattpaket för egenföretagare: 30 $/månad

Självständiga företagares live-skattepaket: 40 $/månad

Betyg och recensioner av QuickBooks Self-Employed

G2: 4,0/5 (över 3 100 recensioner för QuickBooks)

Capterra: 3,9/5 (95+ recensioner)

10. TripLog

Via Triplog

Triplog erbjuder funktioner för både egenföretagare och företag på företagsnivå. Det integreras med populär företagsprogramvara, inklusive QuickBooks, SAP Concur och Sage, för att passa in i alla teknikstackar. Användare och chefer kan spåra resor över tid och identifiera områden för förbättrad effektivitet genom omfattande programvara för övervakning av anställda.

TripLog erbjuder olika alternativ för stora branscher för att tillgodose allas behov, från oberoende samåkningsförare till stora byggteam. Privatpersoner kan planera sina rutter och klassificera resor för skattedeklaration. Företag kan automatiskt spåra rörelser och övervaka sina fältteam.

TripLogs bästa funktioner

Integrationer med stora plattformar och ett API för anpassade funktioner

Realtidsuppföljning av resor, bränsle och relaterade utgifter

Valfri hårdvara för GPS-körsträckespårning eller Bluetooth-baserad spårning för att optimera automatisk körsträckespårning

Har programvara för tidsregistrering och utgiftshantering

Begränsningar för TripLog

Den automatiska betalningsfunktionen kan stöta på fel under installationen.

Supporten är enligt uppgift långsam

Priser för TripLog

Lite: Gratis

Premium: 5,99 $/månad

Team: 10 USD/månad per användare

Företag: 15 USD/månad per användare

TripLog-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (56+ recensioner)

Capterra: 4,1/5 (75+ recensioner)

Spåra dina mil där du redan hanterar dina finanser och uppgifter i ClickUp

Genom att spåra dina körda mil kan ditt företag spara hundratals eller tusentals dollar i skatter eller förlorade utgifter. Men när du förlitar dig på manuella verktyg kan det kännas som att det inte är värt tiden. Att välja rätt app för att spåra körsträcka gör hela skillnaden.

Det är lika viktigt att välja rätt gratis projektledningsprogram och app för samarbetsuppföljning. ClickUp kan läsa data från din app för körsträckeregistrering för att generera rapporter, övervaka trender över tid och underlätta rapportering eller dokumentering av körsträckekostnader.

Registrera dig idag för ditt gratis ClickUp-konto och börja spåra!