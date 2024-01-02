Pipedrive eller HubSpot: Vilket CRM är bäst 2025?

Alla framgångsrika företag behöver några centrala mjukvaruplattformar för att optimera sin verksamhet. När det gäller din försäljningsprocess och kundkommunikation finns det få plattformar som är viktigare än din CRM-mjukvara.

En snabb Google-sökning visar ett till synes oändligt antal alternativ för försäljningsprogramvara, som alla påstår sig kunna öka din försäljningsprestanda. Men förr eller senare kommer du att upptäcka att några specifika CRM-system sticker ut. Bland dessa exempel på CRM-programvara är HubSpot och Pipedrive de mest populära.

Men hur väljer du mellan Pipedrive och Hubspot? Bör du välja mellan dessa två, eller finns det kanske ett tredje alternativ som är ännu bättre för att hjälpa dig hantera dina säljprocesser?

Vad är Pipedrive?

Som namnet antyder är Pipedrive specifikt utformat för pipelinehantering. Jämför Pipedrive med alternativ som Trello så kommer du snabbt att förstå varför den skillnaden är viktig.

Genom sina professionella och företagsplaner erbjuder Pipedrive avancerad kontaktadministration som är särskilt utformad för att effektivisera dina försäljningsprocesser. Lägg till en rejäl dos marknadsföringsautomatisering som inkluderar både e-postmarknadsföring och automatisering av arbetsflöden, så förstår du varför detta är ett av de mest kraftfulla verktygen som finns tillgängliga för säljteam idag.

Se inte denna CRM-svit som en ren kontaktdatabas. Till skillnad från de flesta alternativ till Pipedrive älskar denna försäljningshub Kanban-tavlor för att ordna leadhanteringsalternativ. Du kan hantera din pipeline mer visuellt med hjälp av dra-och-släpp-funktioner för att enkelt planera din cykel.

Pipedrive-funktioner

Som man kan förvänta sig av ett avancerat verktyg för leadhantering erbjuder Pipedrive många funktioner som är utformade för att hjälpa ditt säljteam. Från prediktiv leadpoängsättning till e-postmarknadsföringsfunktioner för att vårda leads kan denna CRM-programvara bli ditt teams omfattande säljcentrum i alla avseenden.

1. CRM- och försäljningspipeline-funktioner

Pipedrive är i grunden en omfattande CRM-svit som erbjuder många funktioner utformade för att driva, hantera och förbättra dina försäljningspipelines. Skärmarna har en intuitiv och ren layout och omfattar affärshantering med visuella element som kombinerar smart kontaktinformation och naturliga nästa steg.

Du kan enkelt lägga till nya kontakter via korta formulär, listimporter eller integrationer med andra CRM-lösningar. Duplicering av kontakter hanteras automatiskt, medan kontaktkort med färgkodning informerar dig om positiva och negativa datapunkter. Varje kontaktkort innehåller också en visuell graf över alla kontaktpunkter med den kontakten, från e-postmeddelanden till kundsupport från ditt supportteam.

Alla dessa funktioner har ett enda mål: att göra det enkelt för ditt team att avsluta fler affärer och optimera försäljningsprocessen. Se inte Pipeline som ett enkelt CRM-system, utan som en omfattande försäljningsassistent och ett verktyg för affärshantering som kan hjälpa till i alla delar av processen.

2. Rapportering och instrumentpaneler

Som man kan förvänta sig av en försäljningsassistent fokuserar Pipedrive en stor del av sina funktioner på försäljningsprognoser och annan rapportering. Det hjälper chefer och försäljningsledare att hålla koll på hela pipelinen och proaktivt bygga upp och justera sina strategier.

Pipedrive Insights-plattformen är full av sådana analyser, från ögonblicksbilder av aktuell försäljningsprestanda till rapporter om intäktsprognoser. Varje rapport och instrumentpanel är helt anpassningsbar. Användare kan till och med lägga till anpassade fält och skapa anpassade diagram för bättre insikter.

Och det är bara början. Pipedrive integrerar även försäljningsmål i processen så att användarna direkt kan jämföra milstolpar med aktuell prestanda i instrumentpanelen. Du behöver aldrig mer tappa fokus på om du kan nå dina försäljnings- och intäktsmål.

Slutligen har Pipedrive börjat integrera AI-funktioner i sina rapporteringsverktyg. Den AI-drivna försäljningsassistenten går kontinuerligt igenom försäljningspipeline-data för att hitta rekommenderade uppföljningsåtgärder, såsom att följa upp leads eller kvalificera potentiella kunder. Det är en intuitiv lösning som hjälper ditt säljteam att fokusera på rätt åtgärder.

3. Mallar för kundrelationshantering

Slutligen erbjuder Pipedrive en mängd olika mallar beroende på vilken åtgärd du vill skapa. Till exempel innehåller kärnpaketet e-postmallar för alla typer av lead-e-post och arbetsflödesmallar för att automatisera typiska pipeline-aktiviteter.

Programvaran innehåller även mallar för funktionen Smart Docs, som gör att du kan skapa offerter för affärer som du vill avsluta snabbare och mer effektivt. Och självklart kan du skapa och anpassa dina egna mallar för att säkerställa att dina e-postmeddelanden, automatiseringar och Smart Docs tillgodoser ditt säljteams behov.

Pipedrive-priser

Essential: 14,90 $/månad per användare

Avancerad: 27,90 $/månad per användare

Professional: 49,90 $/månad per användare

Kraft: 64,90 $/månad per användare

Enterprise: 99 $/månad per användare

Vad är HubSpot CRM?

HubSpot är mer än bara ett verktyg för kundrelationshantering. Det är istället en omfattande marknadsförings- och försäljningshub med flera sammanlänkade programvarualternativ, inklusive följande:

HubSpot Marketing Hub , som innehåller många funktioner för inbound-marknadsföring och anpassningsbara e-postmallar som ger bränsle åt dina marknadsföringskampanjer.

HubSpot CMS Hub , ett innehållshanteringssystem och webbplatsbyggare som kan skapa både enskilda landningssidor och hela webbplatser.

Hu bSpot Commerce Hub , en handelsplattform för B2B-branscher som inkluderar e-handelsintegrationer, verktyg för månadsvis fakturering och mycket mer.

HubSpot Support Hub , som är utformat för företag som vill förbättra sin kundsupport, inklusive både telefonsupport och e-postsupportsystem.

HubSpot Sales Hub, den del av CRM-pusslet som vi kommer att fokusera på i denna jämförelseguide.

Utöver dessa enskilda plattformar erbjuder företaget även kostnadsfria utbildningsresurser i HubSpot Academy, ett online-hjälpcenter för alla som har ett HubSpot-konto. Dessa kostnadsfria utbildningstjänster gör det möjligt för alla teammedlemmar att bli mer kunniga, inte bara om programvaran utan även om bästa praxis inom försäljning och marknadsföring.

Förutom professionella och företagsplaner erbjuder HubSpot en gratisplan för sin Sales Hub. HubSpot Academy gör det också möjligt för vem som helst att utforska programvaran gratis.

HubSpot CRM-funktioner

Inom sin Sales Hub erbjuder HubSpot enkla CRM-funktioner som är mycket liknande de hos konkurrenterna.

Det som verkligen skiljer HubSpot från andra är det breda utbudet av integrationer, både med företagets andra lösningar och externa tjänster. Till exempel kopplar ClickUp-integrationen CRM-systemet till kraftfulla funktioner för projektledning och teamsamarbete för ökad produktivitet.

1. CRM- och försäljningspipeline-funktioner

HubSpot Sales Hub är utformat för CRM-funktionalitet och utmärker sig med ett användarvänligt gränssnitt för ditt säljteam. Till och med HubSpots kostnadsfria plan erbjuder en visuell instrumentpanel som gör det möjligt för säljchefer att se var leads och potentiella kunder befinner sig i säljprocessen. Den innehåller också verktyg som är särskilt utformade för att hantera dessa kontakter fram till en affär.

Dessutom erbjuder HubSpot flera funktioner som är särskilt utformade för att spara tid för ditt säljteam. CRM-systemet kan till exempel meddela den tilldelade säljaren när en potentiell kund besöker en specifik webbsida eller öppnar ett e-postmeddelande. Det gör det möjligt för dem att följa upp i rätt tid med hjälp av livechatt, e-post eller telefon från programvaran.

Slutligen är HubSpot Sales Hub skalbart. Det kostnadsfria abonnemanget har begränsningar, såsom endast tre instrumentpaneler och tio rapporter. Men även då kan användarna övergå till svitens marknadsförings- och supportlösningar för en mer omfattande försäljnings- och marknadsföringskonfiguration. Det är smidigt att övergå till det högre professionella eller företagsabonnemanget när ditt företag och din kontaktlista växer.

2. Rapportering och instrumentpaneler

HubSpot erbjuder också omfattande rapportering som gör det möjligt för team och ledare att få insikter om allt från försäljningsprognoser till prestationsöversikter. Liksom med andra HubSpot-verktyg omfattar rapporteringen alla delar av mjukvaruinfrastrukturen. Användare som använder både HubSpot Marketing och HubSpot Sales Hub kan till exempel enkelt koppla samman data från de två till en enda instrumentpanel.

I bästa fall förvandlar det HubSpot-analyser till en enda källa till datainsikt för hela din marknadsförings- och försäljningsprocess.

Ännu bättre är att du enkelt kan anpassa dina rapporter och instrumentpaneler efter din organisations behov. Det är dock viktigt att notera att den kostnadsfria planen begränsar en del av anpassningsmöjligheterna, som endast kommer till sin rätt i de mer avancerade professionella och företagsplanerna.

Rapportering är ett annat område där HubSpot Academy utmärker sig. Du kan använda den för att lära dig hur man skapar rapporter och få kunskap och insikter om hur du kan ställa in analyser för att få bättre insikter och prestanda.

3. Mallar för kundrelationshantering

Slutligen erbjuder HubSpot en rad mallar som hjälper ditt säljteam att optimera sin prestanda utan att behöva börja om från början varje gång. Några av de mest använda mallarna inom den större produktsviten är:

E-postmarknadsföringsmallar för försäljning och lead nurturing

Webbplatsteman och mallar för dess innehållshanteringssystem

Rapport- och instrumentpanelmallar för vanliga försäljnings- och marknadsföringsmått och insikter

Mallar för affärsplaner och affärsscheman

Alla dessa mallar är naturligtvis inte begränsade till HubSpot Sales Hub. Istället spänner de över mjukvarulösningarna inom den större sviten. Till exempel kan e-postmallar användas inom både marknadsförings- och försäljningsautomatiseringsarbetsflöden.

Priser för HubSpot CRM

Gratis verktyg: Gratis

Starter: 20 $/månad

CRM Professional: 1 600 $/månad

CRM Enterprise: 5 000 USD/månad

Pipedrive vs HubSpot: Jämförelse av funktioner

När det gäller CRM-funktionaliteten är Pipedrive och HubSpot lätta att jämföra. Men det är också viktigt att notera skillnaden i omfattning. Den första fokuserar mer på pipelinehantering, medan den andra är en bredare lösning som täcker hela marknadsförings- och försäljningsprocessen.

Det är fortfarande dags att utvärdera verktygens CRM- och försäljningspipelinefunktioner, rapportering och dashboards samt CRM-mallar.

1. CRM- och försäljningspipeline-funktioner

Säljteam inom olika branscher kommer att uppskatta Pipedrives fokuserade funktioner och dess visuella tillvägagångssätt för att visa och hantera säljprocessen. För säljchefer som specifikt vill maximera effektiviteten i sin säljprocess är detta ett vinnande val.

HubSpot Sales Hub vinner däremot när det gäller bredare integrationer. Som fristående CRM är Sales Hub mer än tillräckligt.

Men om du migrerar alla dina försäljnings- och marknadsföringsinsatser, inklusive innehållshantering, till programvaran blir den betydligt mer kraftfull. För en mer integrerad implementering vinner HubSpot Sales Hub.

2. Rapportering och instrumentpaneler

Precis som med CRM-funktionaliteten har HubSpot och Pipedrive unika fördelar när det gäller rapporteringsfunktionaliteten. Pipedrive Insights är utmärkt för försäljningsprognoser och avancerad analys, särskilt med tanke på dess AI-integration.

Å andra sidan utmärker sig HubSpot Sales Hub genom integrationer inom den större marknadsförings- och försäljningsinfrastrukturen. Det finns ingen klar vinnare, eftersom vinnaren helt beror på dina organisatoriska behov.

Men låt oss ge en speciell eloge till HubSpot, som erbjuder ett gratisabonnemang som inkluderar åtminstone begränsad rapportering. Det gör att du kan hoppa in och prova att skapa rapporter och dashboards innan du rullar ut något till det större teamet och organisationen.

3. Mallar för kundrelationshantering

Slutligen vinner HubSpot på mallenområdet. Eftersom programvaran är mer omfattande och integrerad kan dess funktioner spänna över flera funktionsområden. Ännu bättre är att det stora antalet funktioner också överträffar Pipedrive. Om du vill undvika att börja från scratch med ditt CRM-arbete bör du överväga att ge HubSpot en chans.

Pipedrive vs HubSpot på Reddit

Vad tycker användarna när de jämför Pipedrive och HubSpot? Vi gick till Reddit för att ta reda på det. En snabb sökning på HubSpot vs. Pipedrive på Reddit visar att de flesta yrkesverksamma föredrar Pipedrive framför konkurrenterna när det gäller försäljning.

”Hubspot gör livet svårare på försäljningssidan (jämfört med Pipedrive)”, skrev en användare, ”men det gör mer på marknadsföringsfronten... och det är gratis.”

Användarna berömde särskilt Pipedrives mer djupgående funktioner för relationsbyggande:

”Det jag gillade med Pipedrive var att när jag arbetade med ett projekt med en kund kunde jag skapa projektet och länka den kund jag arbetade med till det”, sa en annan Reddit-kommentator. ”Jag kunde skapa listvyer för att se i vilket skede varje projekt befann sig, skapa uppdaterade anteckningar, bifoga dokument som specifikationsblad och ritningar osv. Det var trevligt att ha den typen av tydlig översikt på ett ställe som var effektivt att hantera ur ett tidsperspektiv.”

Möt ClickUp: det bästa alternativet till Pipedrive och HubSpot

Öka kundtillväxten och kundnöjdheten med ClickUp, den allt-i-ett-arbetsplattformen.

Pipedrive och HubSpot må vara bland de mest populära CRM-alternativen, men de är långt ifrån de enda möjligheterna. Särskilt om du letar efter gratisverktyg för att driva din kontaktadministration med möjlighet att skala upp, bör du ta en närmare titt på ClickUp.

Precis som HubSpot är ClickUp mer än ett CRM-program. Men till skillnad från HubSpot är det en projektledningssvit som fokuserar på allt från kundsamarbete till kunskapshantering genom sina Smart Docs- och wiki-möjligheter.

Med andra ord är ClickUp en produktivitetsbooster. Och ändå konkurrerar det fortfarande väl när det gäller de kärnfunktioner som vi använde för att jämföra dess två konkurrenter i denna guide:

1. CRM- och försäljningspipeline-funktioner

ClickUps CRM-instrumentpanel ger dig en översikt över försäljningsresultatet.

Det må vara en produktivitetsplattform i grunden, men underskatta inte ClickUps potential för att hantera leads. Inbyggt i denna kärna finns ett användarvänligt CRM-system som kan hjälpa ditt team att intuitivt och effektivt utveckla dina kundrelationer och avsluta fler affärer.

ClickUp CRM-funktioner inkluderar:

En visuell översikt över prospektpipeline

Möjligheten att spåra och hantera enskilda konton

Anpassningsbara vyer, inklusive listor, Gantt-diagram, Kanban-tavlor och mer

E-postintegrationer för att möjliggöra dynamisk försäljningskontakt med dina potentiella kunder och leads

Kunddatabasfunktioner för att lagra, hantera och analysera dina kontakter

Automatisering av arbetsflöden för att skapa mer dynamiska försäljningsprocesser

Direktintegrationer med CRM-verktyg som HubSpot och Pipedrive för att fortsätta utnyttja din projektledningskonfiguration

2. Rapportering och instrumentpaneler

Naturligtvis slutar inte ClickUps fördelar med grundläggande CRM-funktionalitet. Faktum är att ClickUp Dashboards är en av dess kärnfunktioner, som hjälper dig att få fram avancerade analyser kring dina försäljningsprocesser och kontakttrender.

Med ClickUp Dashboards kan du identifiera och utnyttja djupare insikter med ett enda ögonkast. Håll ständig koll på försäljningen och försäljningsteamets prestationer.

Och det är inte den enda möjligheten att få avancerade insikter. On-demand-rapporteringsverktyg erbjuder realtids- och schemalagda inblickar i ditt teams prestanda och produktivitet. På så sätt kan du vara proaktiv när du hanterar din prestanda och prognostiserar framtida behov.

3. Mallar för kundrelationshantering

Kunddata med ClickUp-listvyn

Slutligen utmärker sig ClickUp med en av de mest fördelaktiga funktionerna som säljteam behöver idag: mallar. Här finns ClickUp CRM-mallen och flera andra CRM-mallar som är särskilt utformade för att underlätta onboarding och daglig hantering. Oavsett om du hanterar en servicedesk, ett team av mjukvaruutvecklare eller är en fitnesstränare som vill hantera kunder, kan en ClickUp-mall ge dig den start du behöver.

Teamhantering kan bli mycket enklare om du snabbt kan skapa anpassade projekt och processer som uppfyller ditt teams behov samtidigt som du kan förbli flexibel. Lägg till möjligheten att utnyttja andra produktivitetsverktyg som mallar för kundhantering, så får du en lösning som är utformad för att göra hanteringen av din pipeline enkel.

Effektivisera din försäljningsprocess med ClickUp

Om du letar efter ett försäljningsinriktat CRM-system är HubSpot och Pipedrive långt ifrån dina enda alternativ. ClickUp erbjuder alla funktioner du behöver för produktivitet och hantering av dina prospekt i ett användarvänligt gränssnitt.

Även med gratisplanen får du alla nödvändiga verktyg för att lyckas med dina försäljningsinsatser. När du väl vant dig vid de mer avancerade funktionerna får du en av de mest kraftfulla och omfattande försäljnings- och produktivitetsplattformarna på marknaden.

Det är dags att ge din försäljningsprocess en extra boost. Registrera dig för ett gratis ClickUp-konto idag för att komma igång.