10 Instagram-verktyg för att öka din online-närvaro 2025

Har du någonsin undrat hur vissa Insta-proffs utan ansträngning knäcker Instagram-algoritmen? De drar till sig likes och följare som magneter.

Under tiden fortsätter andra att göra ständiga ansträngningar och vänta på sitt genombrott. Men deras online-närvaro förblir oförändrad och siffrorna rör sig inte.

Frustrerande, eller hur? Hur kan du efterlikna proffsens framgångar på Instagram?

Om du vill ha en Instagram-genie som lyfter ditt varumärke, hjälper dig att skapa en varaktig online-närvaro och nå dina Instagram-marknadsföringsmål, har du kommit rätt.

Här är de 10 bästa Instagram-verktygen som kommer att förändra din Instagram-marknadsföring under 2024 och framåt.

Schemaläggning och automatisering: Leta efter verktyg som låter dig schemalägga Instagram-inlägg i förväg och automatisera specifika uppgifter för att upprätthålla ett konsekvent publiceringsschema.

Analys och rapportering: Välj Instagram-verktyg som ger detaljerad information om ditt Instagram-konto och dess prestanda, inklusive engagemangsmätvärden, följarökning och innehållseffektivitet.

Användarvänlighet: Se till att dina Instagram-verktyg har ett användarvänligt gränssnitt. Oavsett om du är nybörjare eller erfaren användare bör verktyget vara enkelt att navigera och använda tillsammans med Instagram-appen.

Test- eller demoversioner: Välj verktyg som erbjuder en gratis testperiod eller demoversion. På så sätt kan du testa verktygets funktioner och avgöra om det uppfyller dina krav innan du bestämmer dig.

Prisvärdhet och skalbarhet: Utvärdera prisstrukturen för Instagram-verktyget och se till att det passar din budget. Fundera också på om verktyget Utvärdera prisstrukturen för Instagram-verktyget och se till att det passar din budget. Fundera också på om verktyget kan skalas upp i takt med att behoven för din Instagram-verksamhet växer.

1. Agorapulse

via Agorapulse

Agorapulse är ett Instagram-verktyg som är utformat för att hantera sociala medier och erbjuder verktyg för hantering av inkorg, publicering, rapportering, övervakning och smidigt teamsamarbete.

Detta Instagram-marknadsföringsverktyg erbjuder funktioner som en samlad social inkorg som samlar alla dina mediemeddelanden, kommentarer och recensioner på ett ställe. Planera och schemalägg innehåll i förväg, upptäck trender, insikter och analyser, och övervaka enkelt marknadsförings-KPI:er som konverteringsfrekvenser.

Agorapulses bästa funktioner

Enhetlig social inkorg: Optimera din inkorg med inkorgsassistenten för att organisera och samarbeta effektivt genom att tilldela konversationer till ditt team. Hantera kommentarer på Instagram och Facebook

ROI för sociala medier: Identifiera inlägg och konversationer som genererar försäljning, leads och trafik. Integrera med Google Analytics för att samla in och sammanfoga data för att skapa rapporter om dina kampanjer på sociala medier och din Instagram-verksamhet.

Social publicering: Planera, publicera och organisera dina Instagram-inlägg visuellt med en publiceringskalender och interagera med din publik på flera plattformar, inklusive Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, LinkedIn och mer.

Agorapulse begränsningar

Priserna ligger i den högre delen av skalan.

Frekventa automatiska utloggningar

Agorapulse-priser

Gratis provperiod: Tillgänglig

Standard: 49 $ per användare/månad

Professionell: 79 $ per användare/månad

Avancerat: 119 $ per användare/månad

Agorapulse-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (910+ recensioner)

Capterra: Otillräckligt antal betyg

2. Iconosquare

via Iconosquare

Iconosquare är en plattform för hantering och analys av sociala medier som är utformad för Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn och TikTok. Den erbjuder marknadsföringsverktyg för Instagram för att schemalägga inlägg, analysera prestationsmått, hantera interaktioner och få insikter om aktiviteter på sociala medier för att öka engagemanget och optimera strategier.

Iconosquares funktion för konversationer på sociala medier förenklar hanteringen av kommentarer och låter dig markera kommentarer som lästa eller olästa på din dator. Identifiera omnämnanden på Instagram i kommentarer, bildtexter och taggar för att öka engagemanget i din community.

Iconosquares bästa funktioner

Hantering av flera profiler: Låter dig hantera flera sociala profiler och Instagram-konton i en enhetlig instrumentpanel och skapa anpassade instrumentpaneler för en omfattande översikt över värdefulla mätvärden.

Konkurrenter och branschbevakning: Övervaka utvalda konkurrenter och utvärdera din prestanda mot branschens riktmärken.

Enkel rapportering och djupgående analyser: Skapa, automatisera och ladda ner rapporter i PDF- eller CSV-format för presentationer för team, chefer eller kunder. Iconosquare ger också detaljerad information om dina sociala mediekonto

Iconosquares begränsningar

Automatisk publicering kopplas ibland bort, vilket leder till att inlägg inte publiceras utan förvarning.

Konversationsfunktionen saknar stöd för ytterligare sociala medier som Twitter.

Iconosquare-priser

Gratis provperiod: Tillgänglig

Enkel: 10 $/månad (faktureras årligen)

Team: 16 $/per 10 användare per månad (faktureras årligen)

Iconosquare-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (115+ recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 50 recensioner)

3. Hootsuite

via Hootsuite

Hootsuite är en omfattande plattform för hantering av sociala medier som innehåller funktioner som innehållsschemaläggning och AI-innehållsgenerering för att skapa klickvärt innehåll för sociala medier. Den unika funktionen för social lyssning låter dig övervaka vad människor säger om ditt varumärke.

Hootsuite utökar också din sociala räckvidd genom att attrahera nya målgrupper och potentiella kunder med sin funktion för medarbetarambassadörer, som förenklar delningen av innehåll för medarbetarna.

Hootsuites bästa funktioner

OwlyWriter AI: Skapa bildtexter, engagerande Instagram-innehåll och idéer till Instagram-inlägg baserat på enkla uppmaningar för din målgrupp med hjälp av deras AI-skrivassistent.

Hashtagggenerator: Öka synligheten för dina Instagram-inlägg hos din målgrupp med relevanta Instagram-hashtaggar och nyckelord.

Canva-mallar: Få tillgång till Få tillgång till mallar för sociala medier från Composer- eller planeringsfönstret för att skapa attraktiva designer med Canva och förenkla processen för att skapa innehåll.

Hootsuite-begränsningar

Priserna är relativt höga.

Det saknas funktioner för att publicera Facebook- och Instagram-berättelser.

Hootsuite-priser

Gratis provperiod: Tillgänglig

Professional: 23 $ per månad (en användare och 10 sociala konton)

Team: 90 dollar per månad (tre användare och 20 sociala konton)

Enterprise: Anpassad prissättning (från fem användare och 50 sociala konton)

Hootsuite-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 4100 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 3600 recensioner)

4. Sked

via Sked

Sked är ett AI-baserat verktyg för hantering av sociala medier. Du kan planera, schemalägga och automatiskt publicera på stora plattformar som Instagram, Facebook och Twitter. Det är enkelt att samarbeta smidigt med ett obegränsat antal användare och använda AI för kreativa innehållsidéer.

Interagera med din publik genom snabba svar med Sked Inbox och konvertera följare till kunder med Sked Link. Få användbara insikter med avancerad analys för en datadriven strategi. SKED är nyckeln till en strömlinjeformad och effektiv närvaro på sociala medier.

Sked bästa funktioner

Publicering på flera plattformar: Publicera Instagram-innehåll smidigt på Instagram och andra populära sociala medieplattformar som Facebook, Twitter, LinkedIn, TikTok och Pinterest för att öka engagemanget hos din publik och stärka din närvaro online.

AI-assisterad planering: Utnyttja Utnyttja AI-verktyg för att brainstorma innehåll och kampanjteman, skapa konverteringsstarka bildtexter och få kreativa idéer till inlägg.

Allt-i-ett-verktyg: Ersätt flera verktyg med Sked, som integrerar länkar i biografier, sociala analyser, innehållssamarbete och en social inkorg, vilket eliminerar behovet av separata prenumerationer.

Sked-begränsningar

Alternativen efter skapandet saknar anpassningsmöjligheter.

Det går inte att utföra produktmärkning och profilmärkning samtidigt.

Sked-prissättning

Gratis provperiod: Tillgänglig

Grundläggande: 30 dollar per månad (en användare)

Essentials: 89 $ per månad (obegränsat antal användare)

Professionella: 159 $ per månad (obegränsat antal användare)

Företag: Anpassad prissättning (obegränsat antal användare)

Sked-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 40 recensioner)

Capterra: Otillräckligt antal betyg

5. Senare

via Later

Med Later blir det enkelt att hantera dina sociala medier. Detta Instagram-verktyg hjälper företagare, kreatörer, byråer och sociala medieteam att växa sina varumärken och verksamheter online.

Med Later's Linkin. bio-funktion är det enkelt att skapa anpassningsbara länkar för att dirigera trafik från Instagram till företagets webbsidor.

Later erbjuder en rad funktioner som förenklar marknadsföringen och tillhandahåller Instagram-hanteringsverktyg för att schemalägga inlägg, generera hashtagförslag, bestämma optimala publiceringstider och skapa engagerande Instagram-inlägg.

Senare bästa funktioner

Automatisk publicering: Planera och organisera enkelt inlägg för olika Instagram- och andra sociala medieplattformar, vilket möjliggör konsekvent och aktuell publicering av innehåll.

Verktyg för att skapa innehåll: Utforska kreativa verktyg för att organisera och redigera media, hitta unikt varumärkesinnehåll och integrera användargenererat innehåll som passar ditt varumärke

Later Analytics: Maximera engagemanget, attrahera relevanta följare och öka trafiken med Later:s användarvänliga Instagram Analytics-verktyg. Förbättra din strategi och omvandla följare till kunder med precision.

Senare begränsningar

Begränsad möjlighet att avboka inlägg som redan har schemalagts

Ofta behövs det att återansluta konton

Senare prissättning

Gratis provperiod: Tillgänglig

Startpaket: 16,67 dollar per månad

Tillväxt: 30 dollar per månad

Avancerad: 53,33 dollar per månad

Senare betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (375+ recensioner)

6. TINT

via TINT

TINT är en kraftfull community-driven marknadsföringsplattform som utnyttjar verkligt användarinnehåll och kundernas röster för att stärka din marknadsföring. Den hjälper till att skapa varumärkesambassadörer, bygga lojalitet och öka konverteringarna.

En viktig funktion är att utnyttja AI för att identifiera, engagera och mobilisera dina kunder för att skapa varaktigt användargenererat innehåll, recensioner, lojalitet och försäljning genom communityn.

TINT hjälper dig att öka medvetenheten, engagemanget, konverteringarna och lojaliteten genom influencers, publicering, social handel, betyg, recensioner, tävlingar och kampanjer. TINT integreras sömlöst med din marknadsföringsstack och ger insikter, analyser och rapporter för att optimera avkastningen på investeringen.

TINT:s bästa funktioner

Engagemang i communityn: Skapa en online-community för ditt varumärke med personliga interaktioner och kampanjer. Få lösningar för kontinuerligt engagemang, integrera data och insikter för att förbättra dina sociala medier och samla in feedback genom enkäter och omröstningar.

AI-integration: Utnyttja AI för att Utnyttja AI för att effektivisera processen att hitta, kuratera och maximera effekten av autentiskt innehåll som skapats av fans och kunder

UGC-plattform för företag: Samla in och organisera engagerande användargenererat innehåll (UGC) från olika sociala kanaler med hjälp av TINT och använd UGC-mätvärden för att publicera relevant innehåll i olika marknadsföringskanaler, både online och offline.

TINT-begränsningar

Lite av en inlärningskurva med användargränssnittet

Tillfälliga tekniska problem och plattformsfel

TINT-priser

Anpassad prissättning

TINT-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 40 recensioner)

Capterra: Otillräckligt antal betyg

7. SocialInsider

via Socialinsider

Socialinsider gör det enkelt att förbättra din strategi för sociala medier genom att utnyttja funktioner som konkurrentanalys, analys av sociala medier och omfattande lyssningsinsikter.

Använd AI-drivna lyssningsinsikter som innehåll, engagemang och demografiska insikter för att skapa en datastödd Instagram-strategi.

SocialInsiders styrka ligger i att ge dig viktiga prestationsindikatorer och insikter om Instagram för att förbättra din strategi för sociala medier.

SocialInsiders bästa funktioner

Djupgående analyser: Det är enkelt att analysera konkurrenter för att upptäcka deras strategier och riktmärken. Kategorisera och analysera innehåll på sociala medier baserat på nyckelord eller ämnen, identifiera luckor i din strategi och förstå vilka element som bidrar till framgången för dina Instagram-inlägg.

Identifiera influencers: Identifiera influencers i din bransch och använd visuell analys för att ta reda på deras viktigaste prestationer, inklusive antal följare och engagemangsgrad.

Omfattande Instagram-analys, inklusive Instagram Reels: Få omfattande analyser för dina Reels, utvärdera prestandan för ditt mest populära innehåll och upptäck strategier som leder till viral spridning.

Begränsningar för SocialInsider

PowerPoint-exporten kan behöva vissa justeringar.

Det tar lite tid att återställa profilerna efter bytet.

Priser för Socialinsider

Gratis provperiod: Tillgänglig

Adapt: 82 dollar per månad (10 profiler)

Optimera: 124 dollar per månad (15 profiler)

Förutsägelse: 199 dollar per månad (20 profiler)

Företag: Anpassad prissättning

SocialInsider-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 120 recensioner)

Capterra: Otillräckligt antal betyg

8. Shortstack

via Shortstack

Shortstack tillhandahåller Instagram-marknadsföringsverktyg för att skapa och marknadsföra olika Instagram- och andra sociala mediekampanjer, såsom virala tävlingar och giveaways, på bara några minuter.

Verktyget erbjuder över 80 drag-and-drop-mallar som du kan välja mellan och anpassa efter dina önskemål. Det är enkelt att starta kampanjer som ökar engagemanget och genererar leads.

Detta verktyg effektiviserar användarengagemanget med snabba interaktiva tävlingar, vilket gör det mångsidigt för att skapa interaktiva landningssidor och driva effektiva kampanjer för att generera leads.

Shortstacks bästa funktioner

Leadgenerering: Öka engagemanget hos din publik genom spelifierade tävlingar och vinnarutnämningar. Plattformen genererar också användargenererat innehåll, vilket gör att du kan skapa dynamiska tävlingar för dina följare.

Anpassning: Förenkla anpassningen av kampanjer med den användarvänliga dra-och-släpp-byggaren och anpassa designen utan HTML, med hjälp av färger, typsnitt och hover-effekter. If/Then (IFTT)-åtgärder optimerar användarupplevelsen och genererar fler följare.

Starta interaktiva tävlingar: Starta snabbt engagerande tävlingar med hjälp av mallar som omedelbar vinst, skraplott, snurra på hjulet, frågesporter och pussel för att samla tusentals bidrag. Samla in användargenererat innehåll genom en hashtag eller tävlingar där man kommenterar för att delta.

Shortstack-begränsningar

Inte kompatibel med vissa CRM- och e-postverktyg, vilket kräver manuell datahämtning.

Kan kräva en viss inlärningskurva.

Priser för Shortstack

Företag: 99 $ per månad

Pro: 249 dollar per månad

Företag: Anpassad prissättning

Shortstack-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (135+ recensioner)

9. Sendible

via Sendible

Hantera dina sociala medier med Sendible, en Instagram-hanteringsplattform utformad för byråer som söker effektiv hantering av sociala medier för sina kunder.

Det fungerar som en centraliserad hubb, vilket gör det enkelt att genomföra framgångsrika strategier för sociala medier för flera varumärken i stor skala. Med fokus på produktivitet sparar Sendlible ditt team värdefull tid genom att samla alla sociala nätverk på ett och samma ställe.

Sendibles bästa funktioner

Direkt schemaläggning och anpassning: Det går snabbt och enkelt att schemalägga månadens innehåll med massimport och anpassa dina Instagram-berättelser och inlägg med taggar, platser och hashtags. Använd den inbyggda bildredigeraren för att förbättra inläggen med bilder från GIPHY, Pexels eller Canva och anpassa dem oavsett om du publicerar Instagram-berättelser, inlägg eller reels.

Idéer för inlägg: Få tillgång till ett överflöd av engagerande innehåll via dashboardens helgkalender, automatiska RSS-flöden och Google Alerts.

Publikengagemang: Svara snabbt på kommentarer, meddelanden och omnämnanden från publiken i en centraliserad inkorg för att hålla kontakten

Sendibles begränsningar

Detta verktyg tillåter inte redigering av schemalagda inlägg i mobilappen

Saknar funktioner för att länka Instagram-inlägg direkt till andra sociala mediesidor.

Sendibles priser

Gratis provperiod: Tillgänglig

Skapare: 29 $ per månad (1 användare)

Tracktion: 89 dollar per månad (4 användare)

White Label: 180 $ per månad (10 användare)

White Label+: 750 dollar per månad (100 användare)

Sendible-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (860+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (125+ recensioner)

10. Loomly

via Loomly

Med Loomly får du idéer till inlägg baserade på RSS-flöden, Twitter-trender, evenemang, helgdagar och datumrelaterade högtider. Det förenklar hanteringen, samarbetet och förbättringen av din närvaro på sociala medier.

Med ett användarvänligt gränssnitt effektiviserar Loomly dina arbetsflöden, sparar tid och optimerar innehållet för bättre resultat.

Loomlys bästa funktioner

Hjälp med inlägg: Skapa enastående inlägg med Loomlys steg-för-steg-guide. Integrationer med Unsplash, Giphy och Google Drive samt funktioner som Hashtag Manager och UTM-parametergenerator gör att du kan skapa inlägg och berättelser som en expert.

Asset management: Organisera och använd foton, videor, anteckningar, länkar och inläggsmallar i ett centralt, intuitivt bibliotek.

Målgruppsinriktning: Nå din målgrupp med Facebook och LinkedIn Audience Targeting för organiska inlägg. Svara på meddelanden, kommentarer och reaktioner på olika plattformar med det robusta community management-systemet och interaktionen

Loomlys begränsningar

Saknar recension eller meddelande om samarbete

Tillfälliga problem med synligheten i analysverktygen

Loomlys prissättning

Baspris: 32 $ per månad (2 användare)

Standard: 64 $ per månad (6 användare)

Avancerat: 131 $ per månad (14 användare)

Premium: 277 $ per månad (30 användare)

Enterprise: Anpassad prissättning (31+ användare)

Loomly-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 1000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (480+ recensioner)

Har vi mer att erbjuda dig? Ja! Låt oss titta på ClickUp, ett mångsidigt verktyg som hjälper dig att skapa de bästa Instagram-annonserna och hjälper dig med andra aspekter av arbetet.

ClickUp

ClickUp är ett proffs på uppgiftshantering, men kan mycket mer än så – det är också ditt hemliga vapen för att öka din närvaro online. Från innehållsplanering till samarbete gör denna mångsidiga app varje inlägg till ett strategiskt drag för att locka fler följare.

Marknadsföringsprojektverktyget ClickUp hanterar dina kampanjer på ett effektivt sätt och erbjuder en flexibel arbetsyta och AI-drivna funktioner som är skräddarsydda för marknadsföringsteam.

Använd ClickUps AI-drivna verktyg för blixtsnabb kampanjskapande och innehållsgenerering.

Låt oss se hur du kan använda ClickUp för att lyfta ditt varumärke på sociala medier utan ansträngning.

ClickUps bästa funktioner:

Uppgiftshantering: Tilldela specifika ansvarsområden till teammedlemmarna med Tilldela specifika ansvarsområden till teammedlemmarna med ClickUp Tasks och se till att alla känner till sin roll i kampanjen. Håll en sammanhängande innehållskalender, håll deadlines och förbättra samarbetet med tilldelade uppgifter.

Skapa checklistor med inbäddade deluppgifter för enkel prioritering och avprioritering i ClickUp.

Hantera inlägg med mallar: Planera dina kampanjer på sociala medier med Planera dina kampanjer på sociala medier med ClickUps mall för kampanjer på sociala medier . Skapa, planera och schemalägg dina Instagram-inlägg och -berättelser. Denna mall hjälper dig att organisera ditt innehållskalender, hantera arbetsbelastningen för att upprätthålla konsistensen på ditt Instagram-konto, analysera prestationsmått och spåra kampanjer.

Organisera innehåll: Kom igång med Kom igång med ClickUp Content Calendar och organisera ditt innehåll på ett överskådligt sätt i en kalender, lista eller kalkylblad. Det gör det möjligt att planera, hålla ordning och hålla koll på ditt fantastiska innehåll året runt.

Se hur ditt kommande innehållsschema ser ut med ClickUps mall för redaktionell kalender för innehållsmarknadsföring.

AI-skrivassistent: Använd Använd ClickUp AI för att snabba på din kampanj i sociala medier och skapandet av innehåll, generera idéer, briefs, bloggar, fallstudier och e-postmeddelanden med expertutvecklade AI-verktyg med bara några få klick. Skapa fängslande Instagram-bildtexter och videoskript baserat på din målgrupp och strategi.

Samarbeta med ditt team: Använd Använd ClickUp Whiteboards för visuell brainstorming inför kommande produktlanseringar och kampanjer, vilket underlättar snabb implementering av idéer med dina teammedlemmar.

ClickUp Whiteboards är din centraliserade, visuella hubb för att gemensamt omvandla teamets idéer till samordnade åtgärder.

Centraliserad arbetsyta: Håll hela marknadsföringen synkroniserad från brainstorming till lansering och samarbeta smidigt mellan olika marknadsföringsarbetsflöden med hjälp av Håll hela marknadsföringen synkroniserad från brainstorming till lansering och samarbeta smidigt mellan olika marknadsföringsarbetsflöden med hjälp av ClickUps Docs

Begränsningar för ClickUp

Det finns en liten inlärningskurva i början på grund av avancerade funktioner och anpassningsalternativ.

Priser för ClickUp

Gratisversion: Tillgänglig

Obegränsat : 7 $ per månad/användare

Företag : 12 dollar per månad/användare

Företag: Anpassad prissättning

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 8 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)

Det är viktigt att känna till sociala medieplattformar som Instagram för att öka ditt varumärkes närvaro online. Vi hoppas att denna lista med verktyg hjälper dig att välja det som bäst passar dina marknadsföringsbehov på Instagram.

Med det sagt uppmanar vi dig att prova ClickUp. Marknadsföringsprojektledning med ClickUp hjälper dig att sticka ut från mängden med sina mångsidiga projektledningsfunktioner som underlättar skapandet av innehåll med ClickUp AI och revolutionerar samarbetet genom anpassningsbara arbetsflöden och delade kalendrar.

Utnyttja ClickUps användarvänliga gränssnitt och mångsidiga funktioner för att förstärka din online-närvaro på Instagram och öka engagemanget!

Prova ClickUp gratis idag och utforska funktionerna för att förbättra din Instagram-närvaro.