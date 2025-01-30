De 10 bästa BambooHR-alternativen för HR-team 2025

HR-avdelningen är den avdelning som håller ihop företaget och hanterar kärnuppgifter som urval av jobbsökande, introduktion av nya medarbetare, tidrapportering, prestationshantering och mycket mer. Men för att klara av allt detta behöver moderna HR-team hjälp av sofistikerad HR-programvara.

BambooHR har länge varit ett av de ledande HR-programvarupaketen på marknaden. HR-personal i tusentals företag världen över använder det, och det är känt för sin förmåga att skapa en centraliserad databas för lagring och hantering av medarbetarinformation.

Men det är inte rätt HR-programvara för alla företag. Vissa alternativ till BambooHR kan erbjuda bättre priser, mer robusta integrationsmöjligheter och en smidigare upplevelse. Om du har letat efter ett alternativ till BambooHR bör du utforska dessa tio bästa konkurrenter till BambooHR.

Vad ska du leta efter i BambooHR-alternativ?

När du börjar söka efter alternativ till BambooHR finns det fem saker du bör tänka på:

Användarvänligt gränssnitt : HR-programvara är bara så bra som sitt användargränssnitt. Om programvaran är komplex att använda eller gör det svårt att hitta den information du behöver, kommer den inte att vara till någon större hjälp för någon. Leta efter programvara med ett intuitivt gränssnitt för att snabbt komma igång med grunderna och sedan fördjupa dig i detaljerna senare.

Robust funktionsuppsättning: Alternativ till BambooHR kan erbjuda ett system för att spåra sökande, prestationshanteringssystem, lönefunktioner, förmånsadministration etc. Vissa organisationer behöver kanske bara en eller två av dessa centrala HR-funktioner, medan andra kan behöva en ännu mer sofistikerad uppsättning funktioner. Ta reda på vad du behöver från din HR-programvara innan du börjar leta efter alternativ.

Utmärkta integrationsmöjligheter: Ju bättre din HR-programvara kan anslutas till andra appar och program i din teknikstack, desto bättre. Integrationer kan hjälpa till att effektivisera HR-processer, inklusive kommunikation med anställda, hantering av anställdas förmåner eller automatisering av löneutbetalningar.

Omfattande utbildning och kundsupport: HR-hanteringsprogram hanterar många komplexa och känsliga processer, så det är sällan enkelt. Välj programvara som erbjuder omfattande utbildningsresurser och responsiv kundservice så att du smidigt kan implementera den nya programvaran i dina centrala HR-processer.

Budgetvänlig kostnad: De flesta alternativ till BambooHR erbjuder en skalbar prisstruktur, vilket innebär att du vanligtvis betalar per anställd. Innan du bestämmer dig för en mjukvaruplattform bör du dock se till att du förstår mjukvarans totala kostnad, inklusive prenumerationsavgifter, implementeringskostnader och eventuella ytterligare avgifter.

Många av BambooHR-alternativen på denna lista erbjuder en kostnadsfri provperiod. Utnyttja dessa erbjudanden för att testa programvaran och se om den passar dina HR-behov.

De 10 bästa alternativen till BambooHR att använda

Håll koll på dina många HR-uppgifter med ett anpassningsbart HR-arbetsflöde i ClickUp.

Det är en produktivitetsplattform. Det är ett gratis projektledningsverktyg. Och nu är det din självklara programvara för personalhantering.

ClickUp låter dig anpassa din arbetsyta med robusta funktioner och flera vyer för att skapa en effektiv centraliserad plats för alla dina HR-behov. Dessutom kan du med över 1 000 integrationer automatisera många HR-processer och effektivisera din att göra-lista. Använd automatisering i ClickUp för att starta uppgifter, uppdatera status eller kommunicera med ditt team.

Du får också tillgång till fantastiska mallar för HR-hantering. Börja med ClickUp HR SOP-mallen för att skapa en effektiv lista över standardrutiner för din organisation. Kolla sedan in gratis mallar för lönehantering, prestationshantering och mycket mer. Använd dem för att få igång din HR-arbetsplats på några minuter.

Från rekrytering till talanghantering och onboarding – ClickUp har en lösning för alla dina HR-behov. Frigör din personalavdelning så att de kan fokusera på den mänskliga sidan av HR, och låt ClickUp sköta resten.

ClickUps bästa funktioner

ClickUp är anpassningsbart så att du kan skapa anpassade arbetsflöden, uppgiftslistor och fält som är specifika för din organisations HR-behov.

Fantastiska samarbetsfunktioner gör det enkelt för team att arbeta tillsammans, oavsett om det gäller att samordna rekryteringsprocessen med rekryteringschefer eller samarbeta med team om medarbetarnas prestationshantering.

ClickUp underlättar dokumenthantering och kunskapsdelning, så att teamen kan komma åt den information de behöver samtidigt som HR-teamet kan hålla känslig personalinformation säker.

Gratis mallar sparar tid för teamen när de skapar nya processer, till exempel ett system för att spåra sökande eller utvärderingar av prestationer.

Det skalbara systemet gör det enkelt att anpassa för små och medelstora företag, såväl som för stora organisationer.

Begränsningar med ClickUp

ClickUp har en lång lista med funktioner och möjligheter, så nya användare kan behöva lite tid för att lära sig allt de kan göra inom plattformen.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 USD/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 USD/arbetsplatsmedlem/månad

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 100 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 3 900 recensioner)

2. Connecteam

Via Connecteam

Connecteam är en plattform för personalhantering som är särskilt utformad för distansarbetare och medarbetare utan fast arbetsplats. Den erbjuder verktyg för personalhantering, inklusive kommunikationsverktyg och funktioner för schemaläggning, utbildning och mycket mer.

Connecteams bästa funktioner

Underlättar kommunikationen med anställda genom chatt-, meddelande- och meddelandefunktioner.

Verktyg för att skapa och leverera utbildningsmaterial till anställda, vilket underlättar introduktionsprocessen

Skapa snabbt nya formulär och checklistor för uppgifter som medarbetarutvärderingar, säkerhetsinspektioner, system för att spåra sökande eller andra HR-processer.

Begränsningar för Connecteam

Några av plattformens bästa HR-verktyg är endast tillgängliga för högre prisklasser, vilket kan innebära begränsningar för mindre företag med mindre budgetar.

Priser för Connecteam

Plan för småföretag: 0 dollar

Basic: 35 USD/månad för de första 30 användarna, därefter 0,60 USD/månad för varje ytterligare användare.

Avancerat: 59 USD/månad för de första 30 användarna, därefter 1,80 USD/månad för varje ytterligare användare

Expert: 119 USD/månad för de första 30 användarna, därefter 3,60 USD/månad för varje ytterligare användare.

Connecteam-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (310+ recensioner)

3. Zenefits

Via Zenefits

Zenefits är en molnbaserad plattform för personalhantering med verktyg som hjälper organisationer att hantera sina HR-processer. Den har ett enkelt, användarvänligt gränssnitt och en prisbelönt mobilapp som gör det möjligt för anställda att komma åt sin information när de är på resande fot.

Zenefits bästa funktioner

Utmärkta verktyg för administration av förmåner, så att du enkelt kan hantera förmåner som sjukförsäkring, pensionsplaner och andra personalförmåner.

Enkla tidsregistreringsfunktioner hjälper dig att hålla koll på medarbetarnas scheman, arbetstider, raster och övertid samtidigt som du är ansluten till dina lönefunktioner.

Zenefits är ett av de bästa alternativen till BambooHR för efterlevnadshantering och hjälper småföretag och stora organisationer att följa olika HR- och arbetsrättsliga regler.

Zenefits begränsningar

Det kan ta lite tid (och ansträngning) att komma fram till plattformens kundtjänst, så du kan behöva hitta alternativa lösningar på eventuella problem som uppstår.

Priser för Zenefits

Essentials: 10 USD/månad per anställd

Tillväxt: 20 USD/månad per anställd

Zen: 33 USD/månad per anställd

Zenefits betyg och recensioner

G2: 4/5 (450+ recensioner)

Capterra: 4,2/5 (810+ recensioner)

Kolla in dessa alternativ till Zenefits!

4. Rippling

Via Rippling

Rippling är en molnbaserad plattform med en omfattande svit av verktyg för HR och personalhantering. Rippling är ett utmärkt alternativ till BambooHR om du vill arbeta med att effektivisera HR-processer. Du får en centraliserad plats för lönehantering, förmånsadministration, hälsosparkonton, rekrytering, prestationshantering och mycket mer.

Ripplings bästa funktioner

Automatiserad lönehantering sköter komplexa uppgifter som skatteberäkningar, direktinsättning och efterlevnad av lönebestämmelser.

Effektiva verktyg för introduktion av nya medarbetare som hjälper dig med administrativa uppgifter som dokumenthantering och uppgiftshantering.

Möjlighet att utöka funktionaliteten genom att integrera IT- och säkerhetshanteringsfunktioner, vilket gör att du kan tillämpa säkerhetspolicyer i hela organisationen.

Rippling-begränsningar

Alla funktioner i HR-plattformen är inte tillgängliga på mobila enheter, så administratörer och anställda kan behöva en stationär dator för att få ut det mesta av plattformen.

Rippling-prissättning

Kontakta oss för prisinformation

Rippling-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 2 100 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 2 900 recensioner)

5. Paypro

Via Paypro

Paypro lovar att vara den enda HR-plattformen du behöver, från rekrytering till pensionering av din personal.

Den molnbaserade plattformen erbjuder verktyg för lönehantering, prestationshantering, fastställande av HR-mål, administration av förmåner och tidrapportering. Dessutom kan deras expertteam snabbt få igång din organisations HR-avdelning på plattformen.

Paypros bästa funktioner

Ett expertteam kan ta hand om det tunga arbetet med att få igång ditt HR-team på systemet.

Omfattande personalhantering kan hantera alla aspekter av ledningen av ditt team, inklusive avancerade funktioner som hjälper dig att kontrollera arbetskraftskostnaderna och förbättra produktiviteten.

Eliminera överflödiga arbetsflöden med en enda databas för all personalinformation, inklusive tidrapportering, lönehantering, förmånsadministration och mycket mer.

Begränsningar för Paypro

Rapporter kan vara klumpiga och överkomplicerade. Du kan därför behöva prova dig fram för att få den information du behöver.

Paypro-prissättning

Kontakta oss för prisinformation

Paypro-betyg och recensioner

G2: 4,9/5 (över 70 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (10+ recensioner)

6. Namely

Via Namely

Namely är en molnbaserad plattform för lönehantering och HR för små och medelstora företag. Namely är känt för sitt användarvänliga gränssnitt och erbjuder en heltäckande lösning för HR, förmåns- och ersättningshantering samt uppföljning av jobbsökande.

Det erbjuder också en lättanvänd plattform som gör det enkelt för medarbetarna att själva sköta sina ärenden.

Nämligen de bästa funktionerna

Utmärkta självbetjäningsfunktioner gör det möjligt för anställda att komma åt och hantera sin HR-information utan att ledningen behöver ägna sig åt administrativa uppgifter.

Talanghanteringsverktyg gör det enkelt att hantera sådant som prestationsutvärderingar och personalutveckling för att främja talangutveckling inom organisationen.

Enkel hantering av förmåner så att din organisation effektivt kan sköta allt från sjukförsäkring till pensionsplaner.

Nämligen begränsningar

Det kan vara svårt att komma i kontakt med kundsupporten, vilket innebär att användarna måste lösa problemen på egen hand.

Nämligen prissättning

Kontakta oss för prisinformation

Namnlista över betyg och recensioner

G2: 3,9/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (420+ recensioner)

7. Justworks

Via Justworks

Justworks är en allt-i-ett-programvara för HR-hantering som riktar sig till små och medelstora organisationer. Gränssnittet är intuitivt och erbjuder en rad verktyg som hjälper till att effektivisera HR-processer för både arbetsgivare och anställda.

Det är perfekt för dem som inte har så mycket djupgående HR-kunskap, eftersom support finns tillgänglig dygnet runt för att guida dig genom eventuella problem.

Justworks bästa funktioner

Utmärkt kundsupport finns tillgänglig dygnet runt, med riktiga människor som svarar på alla frågor du har om att starta ditt företag på Justworks.

Anställda kan komma åt och hantera sin HR-information via en lättanvänd instrumentpanel, vilket gör det enkelt att hitta data eller skicka in formulär.

Onboarding-verktyg gör det enkelt att introducera nya medarbetare och guida dem genom processen med att lämna in uppgifter för direktinsättning, gå igenom företagets policyer och mycket mer.

Justworks begränsningar

Ingen mobilapp tillgänglig, vilket begränsar åtkomsten för administratörer och anställda som är på resande fot.

Justworks prissättning

Grundläggande: 59 USD/månad per anställd

Plus: 99 $/månad per anställd

Justworks betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (430+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 190 recensioner)

8. Gusto

Via Gusto

Gusto är en onlineplattform som förenklar alla aspekter av personalhantering och löneadministration för företag. Det är en användarvänlig plattform som erbjuder många integrationsmöjligheter för att effektivisera arbetsflödena i samband med personalhantering. Med ett bra utbud av HR-verktyg för priset är det ett bra alternativ för småföretag.

Gustos bästa funktioner

En förenklad, automatiserad löneprocess eliminerar gissningar i beräkningarna och avlastar din organisation från en stor del av administrationen.

Utmärkta verktyg för regelefterlevnad hjälper organisationer att hålla sig uppdaterade med ständigt föränderliga regler, så att du enkelt kan hantera medarbetardata och samtidigt uppfylla lagkrav.

Gusto fungerar som mäklare för anställdas förmåner och hjälper organisationer att hitta prisvärda sjukförsäkringsplaner för sina anställda.

Begränsningar med Gusto

Det finns ingen kostnadsfri provperiod, så du måste betala innan du kan testa funktionerna.

Priser för Gusto

Enkelt: 40 USD/månad plus 6 USD/månad per person

Plus: 80 $/månad plus 12 $/månad per person

Premium: Kontakta oss för prisinformation

Gusto-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1 700 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 3 800 recensioner)

9. PerformYard

Via PerformYard

PerformYard fokuserar på prestationshantering och skapar en centraliserad hubb för att skapa en högpresterande kultur inom din organisation. Genom ett enkelt gränssnitt kan HR-team använda PerformYard för att ställa in HR-KPI:er, verktyg för medarbetarfeedback eller prestationsutvärderingar för att främja teamets tillväxt och utveckling.

PerformYards bästa funktioner

Anpassa prestationsutvärderingar för att skapa utvärderingar som stämmer överens med organisationens mål och värderingar.

Verktyg för kontinuerlig feedback skapar löpande feedbackloopar så att det finns en regelbunden kommunikation mellan medarbetare och ledning om prestationer och mål.

Utmärkta analys- och rapporteringsfunktioner kan ge dig värdefull insikt i prestandatrender och hjälpa dig att identifiera styrkor och svagheter inom organisationen.

Begränsningar i PerformYard

Rapporteringen är inte intuitiv, så chefer kan behöva extra stöd för att hitta den information de behöver.

Saknar vissa avancerade funktioner som finns i andra HR-plattformar, såsom löneverktyg eller förmånsadministration.

Priser för PerformYard

Prestationshantering: 5–10 dollar per person och månad, faktureras årligen

Medarbetarengagemang: Ytterligare 1–3 dollar per person och månad

PerformYard-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 750 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 80 recensioner)

10. Zoho People

Via Zoho People

Om du behöver avancerade HR-verktyg för en stor organisation bör du kolla in Zoho People. Denna molnbaserade programvara för personalhantering erbjuder ett stort utbud av verktyg och funktioner.

Zoho People skapar en central plattform för hantering av alla aspekter av medarbetarinformation, från närvarospårningsfunktioner till prestationshantering.

Zoho Peoples bästa funktioner

Mycket anpassningsbar så att du kan skapa och skräddarsy formulär och arbetsflöden specifikt för din interna HR-process, från onboarding-processen till den dagliga administrationen.

En intuitiv självbetjäningsportal gör det möjligt för anställda att komma åt och uppdatera sina personuppgifter, visa lönebesked och begära ledighet. Anställdas engagemang ökar och det blir färre administrativa uppgifter för ledningen och HR-teamet.

Utmärkta rapporteringsfunktioner kan ge ledningsgrupper insikt i trender inom personalstyrkan, prestationsmått och andra viktiga HR-data för att fatta bättre datadrivna beslut för organisationen.

Begränsningar i Zoho People

Gränssnittet är inte alltid intuitivt, vilket gör att användarna i början är mycket beroende av kundsupport och utbildningsresurser.

Priser för Zoho People

Gratis för fem användare

Essential HR: 1 USD/anställd, faktureras månadsvis

Professional: 2 USD/anställd, faktureras månadsvis

Premium: 3 USD/anställd, faktureras månadsvis

Enterprise: 5 USD/anställd, faktureras månadsvis

People Plus: 8 USD/anställd, faktureras månadsvis

Betyg och recensioner av Zoho People

G2: 4,4/5 (över 280 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 230 recensioner)

Hitta det bästa BambooHR-alternativet för din organisation på ClickUp

Effektiva HR-processer har en positiv inverkan på hela organisationen. De leder till ökad medarbetarnöjdhet, smidigare funktion av förmåner och en trevligare arbetsmiljö. Detta gynnar medarbetarnas lojalitet och bidrar till att förbättra organisationens resultat.

Rätt HR-verktyg kan hjälpa dig att uppnå detta. De bästa BambooHR-alternativen ger dig viktiga funktioner som hjälper dig att minska den administrativa arbetsbelastningen, effektivisera personalhanteringen och skapa en bättre upplevelse för medarbetarna.

Om du letar efter alternativ till BambooHR kan du prova ClickUp. ClickUp är ett mångsidigt alternativ som kan tillgodose behoven hos småföretag, medelstora företag och större organisationer.

ClickUp är främst känt som ett projektledningsverktyg, men erbjuder också en omfattande uppsättning funktioner för personalhantering. Med ClickUp kan du förenkla dina HR-processer och förbättra kommunikationen med dina anställda.

ClickUp erbjuder anpassningsbara arbetsytor, över 1 000 integrationer och många automatiseringsfunktioner. Du kan centralisera dina HR-behov, från rekrytering till coaching och mycket mer, med lösningar och mallar för alla aspekter av HR-hantering.

Registrera dig för ClickUp idag för att ge ditt HR-team ett mer effektivt och ändamålsenligt ledningssystem.