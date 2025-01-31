De 10 bästa apparna och programvarorna för anteckningar 2025

Har du någonsin haft en fantastisk idé som plötsligt dykt upp i huvudet, men sedan tappat bort den på grund av att livets distraktioner kommit i vägen?

Om du har ett system för att anteckna livsavgörande idéer kan du behålla dem.

Det är vanligt att kreativ inspiration slår till när man minst anar det – när man är ute och springer eller när man står i duschen. Det är då apparna för andra hjärnan kommer till undsättning. Ta snabbt fram din telefon, och voilà!

Dessa anteckningsverktyg är utvecklade för att hjälpa dig att rensa tankarna, skriva dagbok varje dag, utöka din kognitiva förmåga och bygga upp ditt andra hjärna.

Om du ännu inte har hoppat på tåget med appar för anteckningar är det dags att göra det, och vi ska berätta varför.

Vad är ett andra hjärna?

En app för andra hjärnan är ett digitalt verktyg som är utformat för att hjälpa dig att fånga, organisera och lagra dina tankar, idéer och information på ett strukturerat sätt så att du kan hämta dem när som helst.

Att bygga ett andra hjärna kommer att utvidga dina kognitiva processer och förmågor, och ge dig ett strukturerat och lättillgängligt arkiv för dina anteckningar, dokument och kreativa insikter.

Tiago Forte introducerade begreppet andra hjärnan först i sin bok ” Building a Second Brain . ” Han resonerar att människor inte alltid kan komma ihåg all daglig information, eftersom det kan bli överväldigande.

Tiago gick vidare och listade fördelarna med att förlita sig på second brain-systemet:

Organiserar din information perfekt och gör den lättillgänglig

Spara information så länge du inte raderar det du inte längre behöver.

Bevara din kreativitet och se till att ditt arbete spåras, så att du kan återkomma till det när som helst.

Hur väljer man en app för att fungera som ett extra hjärna?

Här är några funktioner du bör titta efter när du väljer en app som fungerar som ett extra hjärna:

Tillgänglighet: En väl utformad app för andra hjärnan ska vara tillgänglig när som helst på alla enheter och plattformar.

Struktur och flexibilitet: Du bör enkelt kunna anpassa appens anteckningsgränssnitt till olika funktioner, format och stilar. Klassificeringen av anteckningar bör vara flexibel med mappar, taggar, anteckningsböcker etc.

Delning: En väl utformad app för anteckningar gör det enkelt att dela dina anteckningar med andra. Funktioner som redigering och kommentarer förbättrar teamwork, samarbete och allmän produktivitet.

De 10 bästa apparna och programvarorna för att använda som ett extra hjärna

1. ClickUp

Prova ClickUp Docs Skapa snygga dokument, wikis och mycket mer, och koppla dem till dina arbetsflöden med ClickUp Docs.

ClickUp är det bästa allt-i-ett-verktyget för att ta anteckningar. Redigera dina anteckningar och lämna feedback till alla du delar dem med. Det bästa med ClickUp är att det som börjar som en enkel anteckning kan bli en uppgift eller ett större projekt.

ClickUp samlar alla dina idéer och arbetsflöden i en enda app. ClickUp finns tillgängligt på olika enheter och plattformar och fungerar bra med befintliga verktyg i ditt dagliga arbetsflöde.

ClickUps bästa funktioner

ClickUp Docs : Skapa dokument i valfritt format. Anpassa dokumentet efter dina önskemål och dela det med ditt team. Välj mellan olika mallar och format så att du inte behöver bygga ett andra hjärna från grunden. Skapa dokument i valfritt format. Anpassa dokumentet efter dina önskemål och dela det med ditt team. Välj mellan olika mallar och format så att du inte behöver bygga ett andra hjärna från grunden.

ClickUp NotePad : Skriv ner idéer och skapa snabbt checklistor med ett omfattande utbud av anteckningsmallar. Omvandla dina anteckningar till uppgifter. Använd olika typsnitt, färger, bakgrunder, mallar osv. för dina anteckningar. Skriv ner idéer och skapa snabbt checklistor med ett omfattande utbud av anteckningsmallar. Omvandla dina anteckningar till uppgifter. Använd olika typsnitt, färger, bakgrunder, mallar osv. för dina anteckningar.

ClickUp Relationships : Samla dina idéer och uppgifter. Skapa länkar mellan dina dokument och automatisera länkar mellan relaterade uppgifter och dokument med hjälp av bakåtlänkar. På så sätt kan du skapa en idé och använda den överallt! Samla dina idéer och uppgifter. Skapa länkar mellan dina dokument och automatisera länkar mellan relaterade uppgifter och dokument med hjälp av bakåtlänkar. På så sätt kan du skapa en idé och använda den överallt!

Clickup Brain : Generera nya idéer av hög kvalitet med AI. Sammanfatta långa anteckningar eller generera brainstormingidéer för grupprojekt. Generera nya idéer av hög kvalitet med AI. Sammanfatta långa anteckningar eller generera brainstormingidéer för grupprojekt.

ClickUp Whiteboards : Samarbeta med ditt team med hjälp av den digitala tavlan för att Samarbeta med ditt team med hjälp av den digitala tavlan för att brainstorma idéer och planera projekt . Skapa tillsammans, lämna kommentarer, tagga eller nämn personer för att samarbeta.

Färdiga mallar: Använd : Använd ClickUps kunskapsbasmall för att skapa ett centralt dokument för ditt teams idéer, tankar och mycket mer!

Ladda ner den här mallen Spara tid och skapa din egen kunskapsbas med ClickUps fördesignade mallar.

Begränsningar för ClickUp

Kompatibilitetsproblem: ClickUp kanske inte fungerar snabbt på vissa mobiltelefoner (ännu).

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain finns tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsyta.

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 5 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 3 000 recensioner)

2. Notion

Anteckningar i Notion

Notion är en av de mångsidiga apparna för andra hjärnor som anpassar sig efter individuella arbetsflöden. Använd detta enhetliga utrymme för anteckningar, organisation, uppgiftshantering, fokuserat skrivande och personlig utveckling för att förbättra din koncentration.

Skriv snabbt ner anteckningar, idéer, att göra-listor eller påminnelser var du än befinner dig. Appen erbjuder flexibilitet när det gäller att organisera dessa anteckningar utan begränsningar, så att du enkelt kan hämta dem när som helst.

Notions bästa funktioner

Notion AI: Generera idéer för ditt arbete och skriv snabbare med AI Generera idéer för ditt arbete och skriv snabbare med AI

Obegränsat antal anteckningar : Skriv så mycket du vill utan några begränsningar.

Centraliserad organisation: Samla alla dina behov på en och samma plattform. Oavsett om det gäller anteckningar, budgetar, uppgifter eller recept kan du skapa ett anpassningsbart Samla alla dina behov på en och samma plattform. Oavsett om det gäller anteckningar, budgetar, uppgifter eller recept kan du skapa ett anpassningsbart verktyg för kunskapshantering som passar din tankeprocess.

Plattform och enhetstillgänglighet: Notion finns tillgängligt på iOS och Android för mobiler, på Mac och Windows för stationära datorer, och erbjuder Notion Web Clipper som är kompatibelt med webbläsarna Chrome, Safari och Firefox.

Begränsningar i Notion

Säkerhet: Notions säkerhet kunde vara bättre. Denna svaghet kan göra viktiga dokument i appen sårbara.

Notion Prissättning

Gratis för alltid

Plus : 8–10 dollar per användare

Företag : 15–18 dollar per användare

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

Notion AI: finns tillgängligt i alla betalda abonnemang för 8 dollar per månad.

Betyg och recensioner av Notion

G2: 4,7/5 (över 4 800 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (1 917+ recensioner)

3. Keep

via Google Keep

Google Keep är ett anteckningsverktyg som är utformat för att skriva, skapa listor och organisera dina tankar. Det är praktiskt för att ställa in effektiva påminnelser. Det gör det också enkelt att dela anteckningar med bilder och ljud.

Med miljontals användare är Keep det bästa valet för dig som gillar livfulla anteckningar, med ett stort utbud av färgglada etiketter för att organisera och ordna dina dokument på ett effektivt sätt.

Behåll de bästa funktionerna

Optisk teckenigenkänning: Omvandla valfritt foto till text så att du direkt kan göra anteckningar baserade på dina bilder.

Röstinspelningar : Transkribera automatiskt dina röstinspelningar till text

Tillgänglig på iOS, Android och webben: Använd denna webbapplikation var som helst och på vilken enhet som helst.

Behåll begränsningarna

Brist på formateringsalternativ: Keep erbjuder inte formateringsalternativ som kursiv, fetstil och understrykning.

Behåll prissättningen

Den är gratis och har ingen premiumversion.

Spara recensioner och betyg

G2: 4,4/5 (36 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (161 recensioner)

4. Workflowy

via Workflowy

Workflowy är en webbaserad app för anteckningar som förenklar anteckningsprocessen med sitt enkla och flexibla gränssnitt, vilket gör att du kan organisera dina idéer snabbt och naturligt.

De fungerar utmärkt offline och stöder smidigt utvecklingen av dessa idéer när de är anslutna till internet. Workflowys kapslade listor är dess utmärkande drag – skapa punktlistor för valfritt antal nivåer för att bryta ner komplexiteten i dina idéer eller listor.

Workflowys bästa funktioner

Oändlig nestning: Utveckla komplexa idéer utan att tappa bort sammanhanget. Fördjupa dig i detaljerna i dina anteckningar eller projekt utan att tappa bort det övergripande sammanhanget eller strukturen.

Filer och bilder: Integrera ett obegränsat antal filer och bilder direkt i ditt innehåll med den enkla dra-och-släpp-funktionen.

Redigering utan inloggning: Aktivera delad åtkomst utan att mottagarna behöver ha egna Workflowy-konton.

Mallar: Välj från ett bibliotek med Workflowy-mallar för att komma igång om du inte vill skriva dina anteckningar från grunden.

Begränsningar i Workflowy

Begränsade funktioner i gratisversionen: Gratisversionen av Workflowy begränsar användarna med färre funktioner, inklusive en månatlig begränsning av punkter och en gräns på 100 MB för filuppladdningar.

Priser för Workflowy

Gratis för alltid

Pro: 4,99 $ per användare

Recensioner och betyg för Workflowy

G2: 4,4/5 (22 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (14 recensioner)

5. Craft

via Craft

Crafts smidiga gränssnitt innehåller funktioner som dagliga anteckningar, samarbetsdokument, wikis, integrationer, förhandsgranskning av länkar, AI-skrivhjälp, kommentarer och reaktioner.

Craft förvandlar teamsamarbete och anteckningar genom att samla strukturerade dagliga uppdateringar, anpassa prioriteringar och eliminera hinder på ett och samma ställe. Det är en central knutpunkt för team att ta anteckningar och spåra uppgifter, idéer och utmaningar i olika projekt.

Skapa de bästa funktionerna

Arbetsflöden: Koppla ihop och organisera arbetet inom och mellan team

Dagliga anteckningar: Förbättra dagliga stand-ups med kalenderkopplade uppdateringar, prioriteringar och hinder.

Strukturerade dokument: Skapa kort och sidor för att ge detaljerad kontext och struktur åt dina idéer.

Rik innehållsintegration: Bädda in kodblock, förhandsgranska länkar, bilder, videor och stöd för AI-assistenter.

Wikis: Samla teamets kunskap och slipp upprepade förfrågningar om länkar eller information.

Begränsningar för hantverkare

Inte så lämpligt för uppgiftshantering: Craft är främst utformat för anteckningar och erbjuder begränsade alternativ för uppgiftshantering.

Priser för hantverk

Gratis

Pro : 5 dollar per användare

Företag : 10 dollar per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Craft AI: Gratis för alla användare

Craft-recensioner och betyg

G2 : 4,6/5 (20 recensioner)

Capterra: 4,5 (32 recensioner)

6. Evernote

Via Evernote

Evernote hjälper dig att organisera ditt arbete och ditt liv med anteckningar, oavsett var du arbetar. Det låter dig göra dynamiska anteckningar med text, bilder, mallar och mycket mer.

Evernote hjälper dig att hantera anteckningar med förfallodatum och påminnelser, stöder papperslös dokumentlagring och integreras med Google Kalender för effektiv schemaläggning och kontextuella anteckningar.

Evernotes bästa funktioner

Arbeta var som helst: Se till att viktig information är lättillgänglig med automatisk synkronisering av anteckningar mellan alla enheter.

Kom ihåg allt: Öka nyttan av dina anteckningar genom att inkludera text, bilder, ljud, skanningar, PDF-filer och dokument.

Hitta saker snabbt: Få omedelbar tillgång till det du behöver med hjälp av kraftfulla och flexibla sökfunktioner.

Begränsningar i Evernote

Pris: Evernote är dyrare jämfört med andra appar för anteckningar som fungerar som ett andra hjärna.

Priser för Evernote

Gratis

Personligt : 14,99 $ per månad

Professional: 17,99 $ per månad

Recensioner och betyg för Evernote

G2 : 4,6/5 (20 recensioner)

Capterra: 4,3 (5 recensioner)

7. Reflektera

via Reflect

Reflect erbjuder en omfattande lösning för förbättrade kognitiva processer och effektiv anteckning. Den har omedelbar synkronisering av anteckningar med bakåtlänkade anteckningar, vilket skapar ett nätverk av idéer.

Reflect garanterar säker och effektiv notishantering med end-to-end-kryptering, kalenderintegration, publicering med ett klick och AI-assistans som drivs av GPT-4.

Reflektera över de bästa funktionerna

Nätverksanteckningar: Skapa ett diagram över idéer med hjälp av bakåtlänkade anteckningar och skapa ett omfattande intellektuellt nätverk.

Integrationer: Hantera och sammanfatta mötesdiskussioner samtidigt som du importerar händelser från Google Kalender och Outlook-integrationer.

Reflect AI: Utnyttja AI-assistans som drivs av GPT-4 och Whisper från OpenAI för att förbättra ditt skrivande, organisera dina tankar och fungera som din intellektuella partner.

Reflektera över begränsningar

Pris: Reflect är dyrare än andra appar för andra hjärnor.

Reflektera över prissättningen

Premium: 10 dollar per månad

Reflektera över recensioner och betyg

G2 : 4,7/5 (41 recensioner)

Capterra: 5,0 (2 recensioner)

8. Obsidian

via Obsidian

Obsidian är en mångsidig anteckningsapp som anpassar sig efter dina tankar. När du skriver dina online-anteckningar anpassar sig appen dynamiskt efter din stil så att du kan förmedla precis vad du tänker.

Obsidian gör det dessutom enkelt att länka anteckningar och dela dem med andra. Appen stöder även kontorsarbete och projektledning.

Obsidians bästa funktioner

Länkar och grafer : Obsidians unika säljargument är dess länkar och grafer. De hjälper dig att spåra hur dina anteckningar hänger ihop.

Samarbete : Dela ditt arbete med andra utan att lämna ut dina privata uppgifter.

Anpassning: Anpassa ditt arbete efter din smak. Med alternativ för att ändra utseende, färg, tema osv. kan du njuta av den kreativitet som denna app erbjuder.

Obsidians begränsningar

Extra kostnad: Du måste betala extra för att kunna använda vissa enkla och förväntade funktioner, såsom synkronisering mellan enheter.

Obsidian-priser

Gratis

Kommersiell användning: 50 dollar per användare och år

Obsidian recensioner och betyg

G2 : Otillräckligt antal betyg

Capterra: 4,4/5 (20 recensioner)

9. iCloud Notes

via Apple iCloud Notes

Med Apple Notes är du alltid redo att fånga de där inspirerande ögonblicken. Oavsett om du använder iPhone, iPad, iPod touch eller Mac synkroniseras Notes-appen enkelt med iCloud, så att du alltid har tillgång till dina anteckningar på alla dina enheter.

iCloud.com erbjuder en rad funktioner, inklusive att skapa, redigera, organisera anteckningar, hantera bilagor och dela anteckningar eller mappar.

iClouds bästa funktioner

Säkerhet: iCloud har ett mycket säkert integritetssystem som säkerställer att endast behöriga personer kan komma åt sina anteckningar.

Tillräcklig lagringskapacitet: Premium-användare av iCloud får tillgång till över 12 terabyte lagringskapacitet, vilket ger gott om utrymme för både personliga och professionella data.

ICloud-begränsningar

Begränsad samarbetsfunktion: Det går att dela anteckningar med andra, men iCloud-anteckningar saknar kommentarfunktion. Samarbetspartners kan inte ge feedback eller visa redigeringshistoriken för varje bidragsgivare.

Priser för iCloud

50 GB : 0,99 $

200 GB : 2,99 $

2 TB : 9,99 dollar

6 TB : 29,99 $

12 TB: 59,99 dollar

iCloud-recensioner och betyg

G2 : 4,3/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 1500 recensioner)

10. Roam Research

via Roam Research

Roam Research är en anteckningsapp som är utformad för att hjälpa dig att skriva dokument och göra research samtidigt som du samlar information i en grafdatabas.

Det började som ett verktyg för att hjälpa doktorander att strukturera och skriva sina komplexa avhandlingar.

Till skillnad från andra appar för anteckningar fungerar Roam Research mer som ett teknikbaserat forskningsverktyg. Den har inte heller några mallar, men erbjuder fantastiska alternativ för att koppla ihop anteckningar och bygga ett andra hjärna.

Roam Research bästa funktioner

Organiserat gränssnitt: Roam har olika funktioner för olika användare, men är mycket välorganiserat – inget krångel, lätt att navigera.

Uppföljning av uppgifter: Perfekt för projektledning eftersom du kan tilldela uppgifter och enkelt följa deras framsteg.

Roam Research begränsningar

Verktyget är inte alltid lätt att använda, och användarna rapporterar att företaget inte är villigt att utveckla de funktioner som kunderna behöver.

Roamresearch är dyrare än andra appar för andra hjärnor på marknaden.

Priser för Roam Research

Pro : 15 dollar per månad

Believer: 500 dollar per 5 år

Recensioner och betyg för Roam Research

Capterra : 4,2/5 (20 recensioner)

G2: Otillräckligt antal betyg

Varför du behöver en app för anteckningar

I grund och botten kan den klassiska charmen med att skriva ner idéer i fysiska anteckningsböcker ha sin tjusning, men risken att tappa bort dem finns alltid. Det fina med en app för ditt andra hjärna är att den kan skydda dina idéer och uppgifter på ett centralt ställe, så att du slipper oroa dig för att tappa bort dem.

Med åren minskar våra kognitiva förmågor i takt med att vårt privatliv och yrkesliv flätas samman. Vi samlar på oss yrkesmässig expertis, kreativa genombrott och idéer som måste dokumenteras och lagras under hela vårt liv.

Du kan tacka ditt andra hjärna när du kan komma åt dessa årtionden av arbete på några minuter.

ClickUp utmärker sig genom att erbjuda ett säkert arkiv för dina tankar och uppgifter samt många produktivitetsalternativ.