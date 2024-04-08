Notion vs. Jira: Vilket projektledningsverktyg är bäst?

Om du är projektledare har du en uppgift som kan kännas omöjlig: att vara överallt hela tiden. Fysiskt sett är det omöjligt. Men virtuellt är det en annan historia, och bra projektledningsprogramvara kan göra det möjligt. Tricket är att veta vilken programvara som fungerar bäst för ditt företag och din ledarstil.

Eftersom du har så många uppgifter och måsten att hantera behöver du produktivitetsverktyg som erbjuder betydande funktionalitet. Men eftersom du kanske har många olika kollegor och medarbetare som utför dessa uppgifter behöver du också intuitiv programvara som alla kan använda. Det finns så många alternativ att även vår topp 10-lista över gratis projektledningsprogram har svällt till en topp 25-lista.

Vissa jättar sticker dock ut även bland denna elitgrupp. Två av de mest populära programvarorna för projektledning är Notion och Jira. I denna omfattande jämförelseguide mellan Notion och Jira testar vi de två verktygen för att se vilket som är bäst. Därefter jämför vi dem med en tredje utmanare inom projektledning som erbjuder hård konkurrens, tillsammans med alla verktyg du behöver för att hantera fler projekt.

Vad är Notion?

Via Notion

Notion är en fri form av databas som du kan använda för olika aktiviteter, såsom att ta anteckningar, hantera återkommande uppgifter och projektledning. Informationsfält som du matar in i en databas länkas dubbelriktat till andra fält, sidor och databaser.

Du kan visa information i form av tabeller, tavlor, listor och kalendrar, där varje länk öppnar en mer detaljerad underordnad sida. Notion har också börjat lansera verktyg för artificiell intelligens (AI) som kan hjälpa till med anteckningar och idégenerering.

Dess bedrägligt enkla gränssnitt gör det möjligt för användare att skapa praktiskt taget vilket ekosystem som helst för anteckningar, att göra-listor och innehåll. Projektledare kan skapa scheman, utveckla arbetsflöden för repetitiva uppgifter, tilldela uppgifter till teammedlemmar och granska produktiviteten över tid.

Notions funktioner

Notion är en funktionsrik projektledningsplattform som är mycket mer än en enkel anteckningsapp. Låt oss gå igenom tre av dess viktigaste funktioner.

Uppgiftshantering

Via Notion

Skapa nya uppgifter eller omvandla rader till schemalagda uppgifter med några få klick. Användare kan lägga till kryssrutor i punktlistor och omvandla idéer till väntande åtgärder, och chefer kan skapa Kanban-tavlor för stora projekt. Denna centraliserade databas säkerställer effektivt slutförande av uppgifter och sparar en historik över vem som gjort ändringar och när.

Samarbete inom plattformen

Notions databaser gör det möjligt för alla användare att göra ändringar i pågående uppgifter och projekt. Detta inkluderar att flytta jobb från "pågående" till "klar" på tavlor, lägga till kommentarer på sidor för samarbete i dokument och ladda upp videonoteringar. Dessa funktioner är särskilt värdefulla för distans- och hybridteam, eftersom de möjliggör kommunikation när och där arbetet utförs.

Sökfunktioner som förvandlar tidigare projekt till en kunskapsbas

Utveckla en kunskapsresurs för organisationens många användare inom Notion. Tidigare uppgifter kan bli exempel på arbetsflöden. Du kan också söka efter experter på nischade koncept och bygga upp arkiv med anteckningar. Notions mångsidiga sökfunktion gör det till och med möjligt att söka efter termer i olika fält, inklusive projekttitlar och gamla kommentarer.

Priser för Notion

Gratis

Plus: 8 $/användare/månad (faktureras årligen)

Företag: 15 USD/användare/månad (faktureras årligen)

Företag: kontakta oss för prisuppgifter

Notion AI: ytterligare 8 USD/användare/månad för betalda abonnemang

Vad är Jira?

Via Jira

Jira är en allt-i-ett-projektledningsprogramvara för agila team. Den erbjuder verktyg för marknadsföringskampanjer, kvartalsvisa utvecklingsmål, produktlanseringar och allt däremellan.

Jira fungerar som en centraliserad källa för att organisera och övervaka projekt och tilldela uppgifter. Du kan visa individuella och gemensamma projekt via kalendrar, listor, tavlor och andra vyer, och programvaran kan innehålla guider, resurser för säljstöd och sidbaserade resurser.

Du kan till och med automatisera viktiga aspekter av projektledning, inklusive att hitta effektivitetsvinster i processerna. Tilldela automatiskt uppgifter när de når olika stadier, få varningar om förseningar och ta emot rapporter om hur ditt team presterar, allt på ett och samma ställe.

Som en del av Atlassians ekosystem integreras Jira väl med andra Atlassian-verktyg som din organisation kanske redan har i sin teknikstack.

Jira-funktioner

Jira är avsett för projektarkitekter, projektledare och alla i det agila teamet och erbjuder en rad verktyg som hjälper alla att hålla sig samordnade och produktiva.

Anpassningsbara mallar för att effektivisera projektstarten

Via Jira

Kör du fast i början av olika projekt? Jira erbjuder ett bibliotek med redigerbara mallar och arbetsflödesinställningar som du kan duplicera, modifiera och bygga vidare på för att passa ditt teams arbetsstil. Det innebär att varje projekt börjar med en struktur och att alla kan komma igång snabbare.

Robusta rapporteringsfunktioner

Generera rapporter automatiskt så att du kan mäta framsteg och hitta områden som kan förbättras. Eftersom användarna använder Jira för att tilldela uppgifter, uppdatera uppgiftsstatus och samarbeta med sina kollegor är det en datarik miljö som ger projektledare allmänna och detaljerade insikter. Med dessa rapporter kan du enkelt övervaka arbetsbelastningen, hitta hinder och se till att allt är på rätt spår för att nå målet.

Personliga instrumentpaneler för varje användare

Bra projektledningsverktyg passar inte bara projektledare – de har samarbetsverktyg för att hantera uppgifter, mallar och resurser som alla behöver för att arbeta effektivt.

Dina teammedlemmar kan enkelt anpassa sina instrumentpaneler så att de snabbt kan se sina favoritvyer. Instrumentpanelfunktionerna i Jira-programvaran inkluderar att göra-listor med väntande uppgifter, kalendrar och vyer i Kanban- eller Gantt-diagramformat för att bestämma vilka uppgifter som ska prioriteras.

Jira-priser

Gratis: 0 $/användare/månad

Standard: 8,15 $/användare/månad

Premium: 16 $/användare/månad

Företag: kontakta oss för prisuppgifter

Notion vs. Jira: Jämförelse av funktioner

Notion och Jira är kraftfulla projektledningsverktyg. Men vilket är bäst?

Sanningen är att båda verktygen kan fungera beroende på ditt teams inriktning och behov. Notion är ett fritt format som passar alla, inklusive studenter, frilansare, byråer och ideella organisationer. Jira bygger på kärnkoncepten i Agile och mjukvaruutveckling, men kan utvidgas till att fungera för praktiskt taget alla typer av arbete. För att utse en vinnare ska vi titta på deras olika funktioner och se om den ena överträffar den andra.

Anpassning

Projekt finns i alla former och storlekar. Ibland behöver du en helt öppen sandlåda för att skapa arbetsflöden. Andra gånger behöver du en mer rigid struktur för att kunna sätta fart på arbetet. När det gäller anpassning har Notion och Jira liknande men ändå olika tillvägagångssätt.

Notion

Via Notion

Notion handlar om flexibilitet i affärsprocesser. Allt börjar när du skapar en arbetsyta och lägger till sidor och databaser. Men dessa enkla byggstenar kan bli Kanban-tavlor, där kort flyttas från idéstadiet till slutförandestadiet.

Du kan skapa kontakter och organisationsscheman för kommunikationsflöden, skapa roadmaps som involverar teammedlemmar och automatiskt skapa en lista över nödvändiga resurser. Det finns tusentals mallar som du kan ändra hur mycket du vill, men du kan också börja bygga från grunden.

Även datafält kan vara otroligt flexibla, eftersom du kan ändra vilket fält som helst från anteckningar till dubbelriktade länkar, punktlistor eller uppgifter. Denna grad av anpassning kan vara överväldigande eller precis vad du behöver.

Jira

Jira är också funktionsrikt, men fokuserar på Agile-metodiken snarare än ren skapande. Mallarna, vyerna och instrumentpanelerna är inriktade på att använda Agile-grunderna för att skapa mjukvaruutvecklingsprojekt. Även om det erbjuder projektfunktioner som ligger långt utanför den ursprungliga idén, såsom marknadsföringsprojekt på sociala medier, har det fortfarande samma karaktär.

Detta är användbart för projektledare i organisationer med ett striktare projektflöde. Det finns många anpassningsalternativ, så användarna kan justera standardmallar och rapporter. Jira erbjuder mycket när det gäller anpassad arbetsflödeshantering, men Notion erbjuder mer när det gäller anpassning totalt sett.

När det gäller anpassning är Notion det bästa alternativet.

Funktioner för ärendehantering

En viktig uppgift för mjukvaruutvecklings- och teknikföretag är att spåra problem. Du behöver rätt funktioner för dessa processer, särskilt om efterlevnaden av servicenivåavtal och varumärkets rykte står på spel.

Notion

Notion har skapat tusentals officiella mallar för olika projektmål, och communityn har skapat och delat ännu fler. Med dessa verktyg kan du bygga eller modifiera alla processer så att de passar dina krav på ärendehantering och ditt ideala arbetsflöde.

Plattformen erbjuder dock ingen guidad metod för ärendehantering; det är helt enkelt inte Notions huvudsakliga användningsområde. Projektledare med erfarenhet av ärendehantering och felhantering vet vad deras organisation behöver och kan se till att det ingår i ekosystemet. Men nya projektledare kan ha svårt att inkludera alla delar de behöver, vilket leder till processrevideringar för att fylla dessa luckor.

Jira

Via Jira

Det är här Jira utmärker sig. Programvaran fokuserar på projektledning och ärendehantering, så den innehåller alla de verktyg och vyer som behövs för just det – utan det krångel och den osäkerhet som uppstår när man återskapar samma processer i Notion. Den erbjuder ett teamfokuserat ramverk där alla kan spåra sina uppgifter, deras inverkan på större projekt och teamets övergripande mål.

Jiras inbyggda verktyg för anpassning av arbetsflöden gör också mycket av det tunga arbetet, vilket möjliggör optimering av arbetsflöden ned till de mest tekniska detaljerna. Projektledare kan justera befintliga mallar och standardinställningar för att anpassa dem till specifika roller eller projekt och extrahera specifika insikter.

Om du vill ha ett verktyg för ärendehantering som kan stärka ditt företag nu och i framtiden, är Jiras etablerade närvaro inom området det vinnande alternativet.

Användarvänlighet

Som projektledare handlar det inte bara om dina egna tekniska kunskaper. Du kanske är bekväm med att fördjupa dig i detaljerna i en komplex projektledningslösning, men om ditt team inte kan utföra sitt arbete effektivt är det en dålig lösning. Låt oss se hur Notion och Jira står sig i fråga om användarvänlighet.

Notion

Notion har en användarvänlig design, så individer, team och professionella organisationer kan använda det direkt. Det stora antalet funktioner och möjligheter kan göra det överväldigande för nya användare när de skapar databaser och verktyg för projektuppföljning, men nya användare inom omstrukturerade utrymmen kan blomstra. Användare kan också enkelt omvandla databaser till nya vyer och strukturer när de lär sig mer.

Notion är tillgängligt och lätt att använda, med många community-skapade och officiella resurser som guidar nya användare.

Jira

Jira är en robust teknisk plattform. Den erbjuder en rad kraftfulla verktyg, men användarna måste veta hur de ska användas för att få bästa effekt. Detta innebär en potentiellt brant inlärningskurva, särskilt för icke-tekniska användare som inte är bekanta med projektledningsprogramvara.

Det är logiskt eftersom Jira är relativt specialiserat, men det kan frustrera eller överväldiga användarna och hindra framsteg.

Notion vs. Jira på Reddit

Notion och Jira har båda sina styrkor och är populära program som delar många verktyg och funktioner. Men när det gäller projektledning ser Reddit-användarna inte mycket överlappning.

När användare i r/jira-communityn delade sina tankar om huruvida Notion skulle kunna vara en bra ersättning för Jira, konstaterade en användare: ”Notion verkar vara mer ett Confluence-liknande verktyg än Jira. Om de överväger att byta från Jira, så använder de egentligen inte Jira alls.”

Andra höll med, och en användare sa: ”Vi använder Notion ur ett wiki-perspektiv, men jag kan inte se att vi skulle kunna köra några sprintar eller hantera ärenden med det. ”

Redditors i r/projectmanagement är överens och konstaterar att Notion och Jira hanterar olika aspekter av projektledning, och avslutar debatten mellan Notion och Jira med: ”Notion är en wiki, Jira är projektuppföljning.”

Din organisation kan blomstra med båda plattformarna. Att reservera Jira för mjukvaruutveckling eller ärendehantering och använda Notion för din kunskapsbas och allmänna projektledning ger dig det bästa av två världar.

Upptäck ClickUp – det bästa alternativet till Notion och Jira

Organisera och hantera alla dina projekt med ClickUps samarbetsverktyg, flera visningsalternativ och projektledningsfunktioner.

Problemet med att använda två olika specialiserade mjukvaruplattformar för att hantera flera projekt är att programmen inte kommunicerar med varandra lika bra som om du använde en enda helt integrerad projektledningsmiljö. Olika användare kommer att tillbringa större delen av sin tid i olika utrymmen, vilket kan leda till bristande kommunikation och samarbete.

Det är där ClickUp kommer in. Det är en enda plats för projektledning, anteckningar och allt annat du behöver för att få jobbet gjort.

Om du skulle kategorisera ClickUp på marknaden för arbetsproduktivitet skulle du troligen kalla det en projektledningsapp. Men det är egentligen en allt-i-ett-arbetsyta med projektledningsfunktioner.

Du kan organisera komplexa projekt, tilldela uppgifter till olika användare och mäta framsteg under och efter sprintar. Projektledare får allt de behöver, och med våra över 15 vyer, inklusive Gantt-diagram, kalendrar, anpassningsbara instrumentpaneler och färdiga mallar, har alla i ditt team de verktyg de behöver.

ClickUps konkurrerande funktion nr 1: ClickUp Kanban Board

Håll koll på alla delar av ditt projekt i ClickUp Kanban Board-vyn.

Om du gillar att hantera projekt i Kanban Board-vyn kommer du att älska ClickUp. ClickUp Kanban Board -vyn är en av många vyer som du kan använda för att övervaka hur snabbt uppgifterna närmar sig slutförandet.

Implementera din Kanban-metodik och anamma Agile-koncept i samma arbetsyta som teammedlemmar som kanske har olika organisatoriska preferenser – alla kan använda sina egna föredragna vyer och arbetsstilar oberoende av varandra samtidigt som de fortfarande samarbetar.

Projektpanelerna kan startas med mallar som du uppdaterar och ändrar efterhand, eller så kan du börja från scratch. Det ger dig friheten hos Notion samtidigt som det erbjuder komplexiteten hos Jira.

ClickUp-konkurrentfunktion nr 2: ClickUp Docs

Använd ClickUp Docs för att hantera viktiga dokument och främja teamsamarbete.

Skapa dokument och wikis med ClickUp Docs, vår plattformsbaserade lösning för att skapa sidor, kunskapsresurser och instruktionsguider som kopplas till uppgifter och arbetsflöden. Du kan skapa robust dokumentation och automatiskt bifoga den till varje angränsande uppgift. Använd sedan våra mallar för kundkommunikation, innehållsproduktion och projektleveranser.

ClickUp-konkurrentens funktion nr 3: ClickUp AI

Använd ClickUp AI för att skriva snabbare, sammanfatta och finslipa text, generera e-postsvar och mycket mer.

AI är här och redo att göra dina organisatoriska processer mer effektiva. ClickUp AI erbjuder hundratals nischade AI-verktyg för team som vill effektivisera arbetet och eliminera repetitiva, tråkiga uppgifter.

Projektledare kan automatiskt skapa tidslinjer med förfallodatum, omvandla tankar till välformaterade projektbeskrivningar och spåra sina budgetar. Det finns också verktyg för marknader, produktteam, revisorer och alla andra. Har vi nämnt att ClickUp är rätt programvara för alla?

Se hur projektledning kan se ut i ClickUp

Om du suckar varje gång du öppnar ditt nuvarande projektledningsverktyg är det dags för en ny plattform.

På ClickUp skapar vi ständigt nya verktyg, mallar och funktioner för agila team med all den glans och verkliga kraft du behöver för att göra framsteg i dina uppgifter. Ännu bättre, du kan registrera dig för ett gratis konto och omedelbart börja utforska eller bygga dina processer. Skapa ditt konto idag för att se hur roligt projektledning kan vara.