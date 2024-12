clickUp의 10가지 무료 스윔레인 템플릿 및 순서도

프로젝트에 참여하는 이해관계자가 많을수록 역할이 서로 섞이고 책임이 뒤섞이기 쉽습니다. 스윔레인 다이어그램이나 순서도는 각 팀원의 작업을 수영장의 평행 레인처럼 시각적인 형식으로 표시하여 복잡한 프로세스를 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다. 🏊

이렇게 하면 모든 사람이 특정 작업이나 하위 작업을 누가 담당하고 있는지 확인할 수 있고, 프로세스 단계를 세분화하여 프로젝트 병목 현상과 비효율을 방지할 수 있습니다. ClickUp의 10가지 무료 스윔레인 템플릿 중 하나를 사용하여 나만의 멋진 스윔레인 순서도를 만드는 방법은 다음과 같습니다.

스윔레인 템플릿이란 무엇인가요?

스윔레인 다이어그램은 프로젝트 또는 비즈니스 프로세스를 시각적으로 표현하기 위해 수영장 모양을 사용하는 일종의 순서도입니다. 프로젝트는 프로젝트에 참여하는 각 팀 또는 개인에 대해 수직 또는 수평 "레인"으로 나뉩니다.

수영장에서 수영하는 사람들이 자신의 레인을 고수하는 것처럼, 이해관계자나 프로젝트 관리자는 스윔레인 차트에서 자신만의 레인을 가지고 있습니다. 스윔레인 다이어그램 템플릿은 프로젝트 및 팀 관리 . 여러 부서 또는 팀원이 역할을 분담하는 다른 사용 사례에도 유용합니다.

각 사람은 자신의 책임과 다른 이해관계자의 책임을 시각적으로 표현한 것을 볼 수 있습니다. 스윔레인 다이어그램 예시 또는 순서도는 "교차 기능 순서도"라고도 하며 다음을 위한 훌륭한 리소스가 될 수 있습니다 교차 기능 팀 .

그렇다면 스윔레인 다이어그램 템플릿이란 무엇일까요? 빈 스윔레인 순서도 또는 자신만의 프로세스와 하위 프로세스를 표시하도록 편집할 수 있는 순서도로, 보통 가로 또는 세로로 완전히 채워져 있습니다.

다음을 사용할 수 있습니다 순서도 소프트웨어 를 사용하여 기존 스윔레인 다이어그램 템플릿에서 스윔레인 다이어그램을 만들 수 있습니다. ClickUp의 10가지 스윔레인 다이어그램 템플릿에는 모두 편집 가능한 텍스트 상자가 있어 맞춤형으로 나만의 다이어그램을 만들 수 있습니다. 🛠️

좋은 스윔레인 템플릿이란 무엇인가요?

좋은 스윔레인 템플릿은 이해하고 탐색하기 쉬워야 합니다. 프로젝트가 복잡하더라도 템플릿은 복잡하지 않아야 합니다.

좋은 스윔레인 다이어그램은 인포그래픽과 같아서 모양과 색상을 사용하여 모든 것이 어떻게 조화를 이루는지 보여줍니다. 스윔레인 다이어그램은 워크플로우의 시작점과 끝점, 그리고 그 과정에서 각 작업과 의사 결정 지점을 보여 주어야 합니다.

수영 선수들이 독립적으로 경주를 하는 실제 수영장과 달리, 스윔레인 다이어그램에는 여러 부서 또는 팀원 간의 의존성이나 인수인계가 포함될 수 있습니다. 즉, 순서도에 수직적 이동과 수평적 이동이 모두 표시될 수 있습니다.

예를 들어, 레인 B에는 프로세스 중간에 완료해야 하는 마일스톤이 하나만 포함될 수 있습니다. 커넥터를 사용하여 레인 A의 어떤 작업이 레인 B의 작업을 트리거하는지, 그리고 그 이후 프로세스의 어떤 단계가 이어지는지 표시할 수 있습니다.

스윔레인 순서도를 프로젝트 로드맵과 함께 사용하거나 프로세스 지도 를 사용하여 프로젝트의 여러 차원을 묘사할 수 있습니다.

2024년에 사용할 스윔레인 템플릿 10가지

1. ClickUp 스윔레인 템플릿

ClickUp의 스윔레인 순서도 템플릿은 워크플로우를 시각화하고 프로젝트에서 역할을 식별하는 데 도움이 됩니다

이 ClickUp 스윔레인 템플릿 은 지나치게 복잡하지 않으면서도 스윔레인 다이어그램의 모든 주요 기능을 포함하고 있어 초보자에게 좋습니다.

개인 또는 팀을 위한 4개의 가로 레인(할당된 A, B, C, D)과 프로세스의 각 부분을 나타내는 4개의 기호가 있습니다:

터미널 또는 시작/종료 지점을 나타내는 원

작업, 활동 또는 프로세스를 위한 사각형

결정 또는 체크포인트를 나타내는 다이아몬드

프로세스의 흐름을 나타내는 화살표

각 레인은 색상으로 코드화되어 있으며, 해당 레인의 각 기호에 동일한 색상을 사용해야 각 작업이나 결정에 대한 책임자가 누구인지 쉽게 알 수 있습니다. 👀

템플릿의 가로 또는 세로 차선을 사용하면 다음과 같은 효과를 얻을 수 있습니다 직장 내 협업 여러 이해관계자가 프로세스에서 각자의 역할에 대해 가능한 한 명확한 방식으로 같은 페이지를 공유할 수 있도록 도와줍니다. 이 템플릿 다운로드하기

2. ClickUp 애자일 스크럼 관리 스윔레인 템플릿

이 고급 템플릿은 효과적인 스크럼 관리를 위해 30가지 색상으로 구분된 상태를 제공합니다

The ClickUp 애자일 스크럼 관리 스윔레인 템플릿 는 더 고급 제품 팀용 화이트보드 . 백로그 정리 및 스프린트 플랜, 일일 스탠드업, 스프린트 회고, 프로세스 단계 등을 지원합니다.

개발 중, 배포 준비 완료, 검토 중, 테스트 중 등 30가지 색상으로 구분된 상태 중에서 선택할 수 있습니다. 워크플로는 제품 아이디어 또는 결함 감지됨으로 시작하여 버그 없음 또는 재현 불가와 같은 상태로 끝날 수 있습니다.

또한 시간 추적, 시간 추정, 마일스톤, 종속성 경고, 여러 담당자를 포함한 13가지 ClickApp을 사용할 수 있습니다.

보드, 프로세스, 목록 또는 다른 여러 보기 유형 중 하나로 순서도를 볼 수 있습니다. 이 템플릿은 다음 항목과도 호환됩니다 ClickUp 스페이스 를 사용하여 전체 워크그룹에 대한 액세스를 제어하고 권한을 부여할 수 있습니다.

버그 추적, 스프린트, 테스트 실행 및 제품, 엔지니어링 및 품질 보증 팀이 참여하는 기타 워크플로우에 이 템플릿을 사용하세요. 이 템플릿 다운로드하기

3. 스윔레인이 있는 ClickUp 보드 템플릿

이 간단한 보드 템플릿은 스윔레인 형식에 대한 쉬운 소개를 제공합니다

큰 그림을 추적하는 또 다른 좋은 방법은 스윔레인 템플릿이 있는 ClickUp 보드 에서 블록됨, 검토, 진행 중 등 5가지 상태 옵션을 제공합니다.

이 칸반 스타일 보드 는 초보자 친화적인 템플릿 옵션입니다. 이를 스윔레인 다이어그램으로 전환하려면 다음과 같이 하세요 보드 보기에 스윔레인 추가하기 . 예를 들어, 작업을 열로 정렬한 경우 상태, 마감일, 담당자, 우선순위 및 기타 요소별로 그룹화할 수 있습니다.

스윔레인 기능을 켜면 열 외에 행을 만들 수 있으며, 열 정렬에 아직 사용되지 않은 필드를 기준으로 그룹화할 수 있습니다. 필요한 스윔레인을 만들면 스윔레인 내에서 새 작업을 만들 수 있으므로 나중에 작업을 옮길 필요가 없습니다.

보드 보기의 스윔레인 기능은 모든 ClickUp 요금제에서 무료로 제공되며, 보드에 액세스할 수 있는 사람은 누구나 스윔레인을 추가할 수 있습니다. 이 템플릿 다운로드하기

4. ClickUp 사용자 흐름 템플릿

이 사용자 지도 템플릿을 사용하면 사용자 흐름, 와이어프레임, 엔지니어링 다이어그램과 같은 복잡한 아이디어를 시각적으로 표현할 수 있습니다

The ClickUp 사용자 흐름 템플릿 는 사용자가 웹사이트나 앱과 상호 작용할 때 어떤 경험을 하는지 보여주는 프로세스 흐름 다이어그램입니다.

사용자가 홈 페이지를 방문하거나 가입 양식을 작성하는 등 각 프로세스 단계의 스크린샷이나 모형을 삽입할 수 있습니다. 스윔레인을 사용하여 양식을 완료하지 않은 경우와 같은 사용자 흐름의 여러 가지 변형을 보여줄 수 있습니다.

스윔레인을 사용할 때 화이트보드 기능 에서 문서, 이미지 및 기타 참고 자료를 쉽게 드래그하여 순서도 메이커 를 사용하여 팀에 프로세스를 시각적으로 편리하게 표현할 수 있습니다. 🤩

ClickUp 사용자 흐름 템플릿은 터미널과 의사 결정 지점을 포함한 다른 스윔레인 다이어그램 템플릿과 동일한 커넥터 기호를 사용하므로 모든 다이어그램과 순서도에서 동일한 시각적 언어를 사용할 수 있습니다.

보너스: 다이아그램 소프트웨어 ! 이 템플릿 다운로드하기

5. ClickUp 프로세스 흐름 차트 템플릿

ClickUp의 프로세스 흐름도 템플릿을 사용하면 프로세스를 쉽게 설계, 관리 및 시각화할 수 있습니다.

The ClickUp 프로세스 흐름 차트 템플릿 에는 프로세스의 다양한 역할과 책임을 나타내는 데 사용할 수 있는 수직 스윔레인 기능이 있습니다.

샘플 템플릿은 채용 담당자, 채용 관리자, 잠재 고객의 예시를 사용하며, 이들은 각각 프로세스의 여러 단계에서 책임을 맡고 있습니다.

물론 템플릿 사용의 장점은 작업 및 담당자를 직접 지정하여 맞춤형으로 만들 수 있다는 것입니다.

다른 스윔레인 템플릿과 마찬가지로 색상, 폰트, 기호를 일관되게 사용하여 복잡한 프로세스를 쉽게 시각화할 수 있도록 해야 합니다.

이 템플릿은 초보자도 쉽게 사용할 수 있는 템플릿으로 프로젝트 관리, HR 및 채용, 엔지니어링 및 제품, 기타 수십 가지 사용 사례에 사용할 수 있습니다. 이 템플릿 다운로드하기

6. ClickUp 데이터 흐름 다이어그램 템플릿

이 데이터 흐름 다이어그램을 사용하여 정보가 조직을 통해 이동하는 방식을 표현하세요

이 ClickUp 데이터 흐름 다이어그램 템플릿 는 시스템에서 정보가 어떻게 이동하는지 추적하는 데 사용할 수 있습니다. 이 예시에서는 데이터가 일련의 흐름과 프로세스를 통해 두 개의 서로 다른 데이터 저장소와 두 개의 외부 엔터티 간에 이동합니다.

데이터 흐름도(DFD)의 기호는 목록에 있는 다른 템플릿과 다르지만, 데이터가 시스템에 들어오고 나가는 위치, 어떤 프로세스가 어떤 순서로 진행되는지 보여주는 등 비슷한 목적을 가지고 있습니다.

텍스트 라벨과 화살표를 사용하여 다방향 데이터 흐름이나 서로 다른 두 시스템 간의 데이터 전송과 같은 추가 세부 정보를 제공할 수 있습니다.

이 데이터 흐름 다이어그램은 ClickUp의 화이트보드 소프트웨어 를 다른 도구와 함께 사용할 수 있습니다 프로세스 지도 만들기 , 플랜 수립, 브레인스토밍. 🧠 이 템플릿 다운로드하기

7. ClickUp 프로세스 흐름 템플릿

엔드투엔드 워크플로우에 대한 명확하고 간결한 개요로 프로젝트 시각화를 간소화하세요

The ClickUp 프로세스 흐름 템플릿 은 일종의 스윔레인입니다 프로세스 지도 여러 단계가 하나의 프로세스의 일부로 어떻게 결합되어 있는지 보여줍니다.

이 예시 템플릿에는 플랜, 실행 및 평가와 같은 단계가 포함되어 있지만 특정 프로세스에 맞게 자체 라벨을 사용하여 맞춤형으로 만들 수 있습니다.

프로세스 흐름 템플릿은 프로세스의 시작과 끝, 중간 단계를 보여주는 개략적인 개요에 가장 적합합니다.

프로세스의 핵심을 파헤치기 위해 추가 템플릿이 필요할 수도 있지만, 모든 요금제에서 여러 템플릿에 액세스할 수 있고 최고의 템플릿 중 상당수가 무료라는 점이 ClickUp과 같은 플로차트 메이커를 사용할 때의 좋은 점입니다!

ClickUp의 디지털 화이트보드 기능을 사용하여 이해 관계자에게 최신 정보를 제공하고 개선하세요 실시간 협업 배포된 팀 또는 원격 근무자와의 실시간 협업. 이 템플릿 다운로드하기

8. 소프트웨어 개발을 위한 ClickUp 칸반 템플릿

이 사용하기 쉬운 템플릿은 스윔레인 형식과 칸반 워크플로우를 결합합니다

The 소프트웨어 개발을 위한 ClickUp 칸반 템플릿 은 복잡한 프로젝트를 쉽게 시각화할 수 있도록 칸반 워크플로우에 스윔레인 형식을 적용합니다.

이 템플릿은 칸반 보드 를 사용하여 아이디어와 제품 요청을 정리하고 진행 여부를 결정할 수 있습니다. 개인은 기본 제공 제품 요청 양식을 사용하여 자신의 아이디어를 제출할 수 있습니다.

진행하기로 결정한 경우 작업의 상태를 할 일로 변경하면 해당 작업이 자동으로 칸반 보드로 이동됩니다. 팀이 처리할 수 있는 것보다 많은 작업을 맡지 않도록 작업 진행 중(WIP) 한도를 설정하세요.

이 중급 템플릿은 7개의 상태, 4개의 사용자 정의 필드, 4개의 보기 유형, 1개의 자동화를 제공하므로 소프트웨어 개발 팀이나 회사에서 편리하게 사용할 수 있는 도구입니다 애자일 사고 방식 . 이 템플릿 다운로드하기

9. 파워포인트 교차 기능 프로세스 스윔레인 템플릿 - 슬라이드 팀

SlideTeam을 통해

슬라이드팀에서 만든 이 Microsoft 파워포인트 템플릿은 교차 기능 팀과 프로세스에 적합합니다. 여기에는 팀 또는 개별 담당자와 함께 사용자 정의할 수 있는 4개의 스윔레인과 작업 및 작업을 위한 편집 가능한 텍스트 필드가 포함되어 있습니다.

화살표는 한 작업에서 다음 작업으로의 이동 방향을 표시합니다. 두 가지 이상의 결과로 이어질 수 있는 의사 결정의 경우, 분기 화살표를 사용하여 특정 의사 결정 지점에서 시작되는 각 경로를 표시할 수 있습니다.

이 템플릿의 대부분의 움직임은 왼쪽에서 오른쪽으로 이동하지만, 한 스윔레인에서 다른 스윔레인으로 이동하는 작업의 수직 이동을 표시하는 데에도 이 템플릿을 사용할 수 있습니다.

이 템플릿은 작업 및 결정 지점에 대한 기본 아이콘 외에도 종이 테이프, 지연, 수동 입력 등과 같은 추가 커넥터를 제공합니다. 이 템플릿 다운로드하기

10. 파워포인트 템플릿 - 슬라이드 팀에 의해 스윔레인 다이어그램

SlideTeam을 통해

이 슬라이드팀의 스윔레인 다이어그램 템플릿은 이전 템플릿과 유사하지만 각 레인의 세로 스페이스가 줄어들어 흐름도가 덜 어수선합니다.

여전히 4개의 스윔레인, 편집 가능한 텍스트 필드, 수십 가지 모양 중에서 선택할 수 있습니다. 화살표를 사용해 작업 간의 관계를 표시하면 일이 조금 복잡해져도 이동 방향을 쉽게 추적할 수 있습니다!

다른 PowerPoint 템플릿과 마찬가지로 회사의 시각적 스타일에 맞게 폰트 스타일과 크기를 변경할 수 있습니다. 이 템플릿은 16:9와 4:3의 두 가지 크기 비율로도 제공되므로 다음 프레젠테이션을 위해 쉽게 내보낼 수 있습니다. 이 템플릿 다운로드하기

스윔레인은 시작에 불과합니다

스윔레인 다이어그램 템플릿은 거의 모든 수준의 프로젝트 관리에서 사용할 수 있기 때문에 교차 기능 팀을 위한 훌륭한 리소스입니다.

기본적인 스윔레인 다이어그램을 사용하면 여러 부서와 외부 이해관계자가 프로젝트나 프로세스에 대해 같은 페이지에 쉽게 액세스할 수 있습니다. 하지만 스윔레인을 칸반 보드, 데이터 흐름 다이어그램 등에 통합할 수도 있습니다.

템플릿을 고른 후에는 ClickUp 스페이스 또는 ClickUp 화이트보드를 사용해 모든 팀원들과 공유하여 협업을 개선하세요.

폴더를 사용해 정리된 상태를 유지하고, 적절한 사람만 완성된 다이어그램에 액세스하거나 편집할 수 있도록 권한을 설정하세요. 자동화를 사용해 작업을 자동으로 추가하거나 할당하여 효율성을 높이고 수동 작업을 줄일 수도 있습니다.

더 자세한 내용은 ClickUp 템플릿 센터 에서 스윔레인 다이어그램 템플릿을 사용하여 워크플로우를 간소화하는 방법에 대한 더 많은 아이디어를 확인하세요!