AI를 활용한 캠퍼스 안전 추적 방법

2023년 미국 캠퍼스에서 보고된 범죄 건수는 22,212건으로 전년 대비 13% 증가했으며, 타이틀 IV 자금을 받는 모든 기관은 클레리 법에 따라 이 데이터를 추적하고 공개해야 합니다. 프로젝트 관리 플랫폼 내부에 구축된 AI 에이전트는 사건 보고서 추적, 클레리 법 준수 일정 관리, 타이틀 IX 사건 관리, 비상 계획 유지 관리, 안전 교육 완료 여부 등을 자동화하여 분산된 규정 준수 프로세스를 단일 운영 시스템으로 전환합니다.

아래는 ClickUp에 붙여넣기만 하면 몇 분 안에 완벽한 캠퍼스 안전 작업 공간을 구축할 수 있는 AI 에이전트 프롬프트입니다. 하지만 사용하기 전에, 이 시스템이 해결하려는 운영상의 복잡성을 살펴보는 것이 도움이 됩니다. 대부분의 캠퍼스 안전 팀에게 문제는 도구의 부족이 아닙니다. 문제는 출동 시스템, 스프레드시트, 사건 파일, 이메일 스레드, 규정 준수 달력 등 여러 곳에 분산된 수동 조정 작업에 있습니다.

누가 이 캠퍼스 안전 설정을 사용해야 할까요?

이 설정은 캠퍼스 안전 업무의 문서화, 조정 및 보고를 담당하는 캠퍼스 안전 책임자, 클레리 규정 준수 담당자, 타이틀 IX 조정관, 비상 관리 팀, 행동 개입 팀, 교육 관리자 및 운영 직원을 위해 설계되었습니다. 특히 운영 시스템은 구축되어 있으나 규정 준수 타임라인, 조사, 교육 완료 및 비상 대비 상태 관리를 여전히 수동 프로세스에 의존하는 기관에 유용합니다.

캠퍼스 안전을 관리하는 것은 단순히 사람들의 안전을 지키는 것이 아닙니다. 연방 규정 준수 업무를 수행하는 것입니다. 클레리 법(Clery Act)은 모든 타이틀 IV 기관이 3년간의 범죄 통계를 포함한 연간 보안 보고서(ASR)를 공개하고, 보안 정책을 공개하며, 시의적절한 경고를 발령하고, 공개 일일 범죄 기록부를 유지하도록 요구합니다. 타이틀 IX는 성희롱 및 성폭력 관련 신고를 추적, 조사, 해결할 것을 요구합니다. 화재 안전 보고서, 유해 물질 목록, 위협 평가 조정, 비상 대비 플랜 등이 추가로 요구됩니다.

규정 미준수 시 처벌은 엄중합니다. 펜실베이니아 주립대는 클레리법 위반으로 240만 달러의 벌금을 부과받았으며, 이는 해당 법 시행 사상 최대 규모입니다. 벌금 외에도 교육기관은 타이틀 IV 자금 지원 중단 위험에 직면하는데, 이는 대부분의 학교에 생존을 위협하는 문제입니다. 그러나 랜드 연구소의 캠퍼스 안전 보고서에 따르면, 제한된 예산과 인력 시간 등 자원 제약으로 인해 교육기관 전반에 걸쳐 안전 및 보안 전략을 유지하고 개선하는 데 상당한 어려움이 발생하고 있습니다.

대부분의 캠퍼스 안전 담당 부서는 CAD 시스템, 스프레드시트, 이메일, 종이 양식 등 다양한 매체를 통해 인시던트를 추적합니다. 클레리법 지역 분류는 수동 매핑이 필요합니다. 타이틀 IX 타임라인은 사건 파일에서 관리됩니다. 교육 이수 현황은 인사부에서 관리합니다. 비상 플랜은 매년 검토됩니다(누군가 기억한다면). 정보는 존재하지만 서로 소통하지 않는 시스템에 분산되어 있습니다. 바로 이러한 정보 분산이 보고 실패, 마감일 미준수, 감사 지적 사항으로 이어지는 원인이 됩니다.

CU 안슈츠 캠퍼스의 해결 방안: 콜로라도 대학교(CU) 안슈츠 캠퍼스는 중앙 IT 팀의 170명 이상 사용자를 대상으로 레거시 시스템 5개를 ClickUp으로 교체했습니다. 수동 보고는 완전히 사라졌습니다. 안나 알렉스, 캠퍼스 기술 서비스 부서장: 팀 사기가 높아진 이유는 사람들이 피벗 테이블을 만드는 게 아니라 문제를 해결하고 싶어하기 때문입니다. 바로 여기에 기회가 있습니다. 핵심 운영 시스템을 대체하는 것이 아니라, 그 주변의 수동 조정 작업을 제거하는 것입니다. 이 모델을 테스트하는 가장 빠른 방법은 프로젝트 관리 플랫폼 내에서 작동하는 캠퍼스 안전 설정을 구축하는 것입니다. 귀교 안전 관리실에서 유사한 모델을 테스트해보고 싶으신가요? 아래 프롬프트를 기반으로 시작하여 기관의 규모, 인력 구성, 규정 준수 요구사항에 맞게 조정하세요.

바로 여기에 기회가 있습니다. 핵심 운영 시스템을 대체하는 것이 아니라, 그 주변의 수동 조정 작업을 제거하는 것입니다. 이 모델을 테스트하는 가장 빠른 방법은 프로젝트 관리 플랫폼 내에서 작동하는 캠퍼스 안전 설정을 구축하는 것입니다. 귀교 안전 관리실에서 유사한 모델을 테스트해보고 싶으신가요? 아래 프롬프트를 기반으로 시작하여 기관의 규모, 인력 구성, 규정 준수 요구사항에 맞게 조정하세요.

귀교 안전 관리실에서 유사한 모델을 테스트해보고 싶으신가요? 아래 프롬프트를 기반으로 시작하여 기관의 규모, 인력 구성, 규정 준수 요구사항에 맞게 조정하세요.

프롬프트: AI로 캠퍼스 안전 추적 작업 공간 구축하기

이 프롬프트를 복사하여 ClickUp Brain에 붙여넣어 나만의 ClickUp 슈퍼 에이전트를 구축하세요. 기관 정보를 입력하면 사건 추적, 규정 준수 달력, 교육 관리 등이 포함된 완벽한 캠퍼스 안전 작업 공간을 얻을 수 있습니다.

이 결과물은 작업 계층 구조, 마감일 논리, 규정 준수 점검 포인트를 포함한 운영 구조의 강력한 초안을 제공합니다. 이후 팀은 캠퍼스 규모, 보고 요건, 운영 모델에 맞춰 이를 맞춤형으로 변경할 수 있습니다.

캠퍼스 안전 작업 공간 설계자

프롬프트:

→ 첫 번째 슈퍼 에이전트를 구축할 준비가 되셨나요? ClickUp Brain을 열고 위 프롬프트를 붙여넣어 ClickUp 작업 공간에 맞춤형 슈퍼 에이전트를 구축하세요.

에이전트 설계도가 생성되면 다음 단계는 이를 OSP가 매일 운영할 수 있는 실용적인 작업 공간으로 전환하는 것입니다.

ClickUp에서 설정하는 방법 (4단계)

스페이스를 설정하기 전에, 팀이 이미 캠퍼스 안전 운영 관리를 위해 사용하는 정보를 수집하세요. 일반적으로 인시던트 유형, 클레리법 적용 지역 정보, 타이틀 IX 사건 마일스톤, 교육 참가자 명단, 비상 계획 검토 날짜, 안전 인력 배치, 그리고 현재 출동, 기록 관리, 규정 준수 또는 사건 관리를 위해 사용 중인 모든 시스템이 포함됩니다. 정확한 입력값으로 시작하면 자동화, 대시보드 및 에스컬레이션 워크플로우의 신뢰성이 크게 향상됩니다.

작업 공간 구조 생성 캠퍼스 안전 및 규정 준수(Campus Safety & Compliance)라는 전용 스페이스를 설정하세요. 운영 영역에 맞는 폴더를 추가하세요: 접수, 조사, 범죄 기록, 연간 통계를 위한 '인시던트 관리(Incident Management)', ASR 준비, 시기적절한 경고, 비상 알림 기록, 화재 안전 보고를 위한 '클레리 규정 준수(Clery Compliance)', 진행 중인 사건, 지원 조치, 해결 추적을 위한 '타이틀 IX(Title IX)', EOP 유지 관리, 테이블탑 훈련, 알림 시스템 테스트, 건물 계획을 위한 '비상 대비(Emergency Preparedness)', 필수 안전 및 규정 준수 교육 이수를 위한 '교육 및 인증(Training & Certification)'. 모든 인시던트 및 사례 작업에 사용자 지정 필드 구성 인시던트, 사례, 규정 준수 템플릿에 사용자 지정 필드를 추가하여 모든 기록에 팀이 신속하게 대응하고 정확하게 보고하는 데 필요한 핵심 세부 정보를 포함시키세요. 인시던트 번호, 클레리 지역, 범죄 분류, 위협 수준, 담당 수사관, 규정 준수 마감일, 규정 준수 상태, 교육 유형 등의 필드를 포함시키세요. 이러한 일관된 구조는 대시보드, 자동화, 마감일 추적을 훨씬 더 신뢰할 수 있게 만듭니다. 프로ンプ트를 ClickUp Brain에 붙여넣기 새 스페이스에서 ClickUp Brain을 열고 위의 프롬프트를 붙여넣으세요. 기관명, 기관 유형, 캠퍼스 인구, 안전 담당자 수, CSA(캠퍼스 안전 담당자) 수, 현재 사용 중인 도구, 주요 규정 준수 과제 등 변수를 입력하세요. 생성된 출력을 활용하여 인시던트 추적 시스템, 규정 준수 달력, 인시던트 워크플로우, 자동화 로직의 초안을 작성한 후 캠퍼스 운영에 맞게 개선하세요. 지속적인 관리를 위한 자동화 설정 수동 후속 조치 없이 캠퍼스 안전 업무가 원활히 진행되도록 자동화를 구축하세요. 규칙을 활용하여 매일 범죄 기록을 생성하고, 다가오는 Title IX 마감일을 상급자에게 보고하며, 교육 갱신 작업을 시작하고, 연간 보안 보고서 작업 흐름을 생성하며, 긴급 사례가 표시될 때 위협 평가 책임자에게 알릴 수 있습니다.

캠퍼스 안전 및 규정 준수 전용 스페이스를 설정하세요. 운영 영역에 맞춰 폴더를 추가하십시오: - 인시던트 관리: 접수, 조사, 범죄 기록, 연간 통계 - 클레리 규정 준수: ASR(연간 범죄 보고서) 작성, 시의적절한 경고, 비상 알림 기록, 화재 안전 보고 - 타이틀 IX: 진행 중인 사건, 지원 조치, 해결 추적 - 비상 대비: 비상 운영 계획(EOP) 유지 관리, 테이블탑 훈련, 알림 시스템 테스트, 건물 계획 - 교육 및 인증: 필수 안전 및 규정 준수 교육 완료

사건, 사례 및 규정 준수 템플릿에 사용자 지정 필드를 추가하여 모든 기록에 팀이 신속하게 대응하고 정확하게 보고하는 데 필요한 핵심 세부 정보를 포함시키세요. 사건 번호, 클레리 지역, 범죄 분류, 위협 수준, 담당 수사관, 규정 마감일, 규정 준수 상태, 교육 유형 등의 필드를 포함시키세요. 이러한 일관된 구조는 대시보드, 자동화 및 마감일 추적을 훨씬 더 신뢰할 수 있게 만듭니다.

새 스페이스에서 ClickUp Brain을 열고 위의 프롬프트를 붙여넣기하세요. 기관명, 기관 유형, 캠퍼스 인구, 안전 담당자 수, CSA(캠퍼스 안전 담당자) 수, 현재 사용 중인 도구, 주요 규정 준수 과제 등 변수를 입력하세요. 생성된 출력을 활용하여 인시던트 추적 시스템, 규정 준수 달력, 인시던트 워크플로우, 자동화 로직의 초안을 작성한 후 캠퍼스 운영에 맞게 개선하세요.

수동적인 후속 조치 없이 캠퍼스 안전 업무가 지속적으로 진행되도록 자동화를 구축하세요. 규칙을 활용하여 매일 범죄 기록 입력을 생성하고, 다가오는 Title IX 마감일을 상급자에게 보고하며, 교육 갱신 작업을 시작하고, 연간 보안 보고서 작업 흐름을 생성하며, 긴급 사례가 표시될 때 위협 평가 담당자에게 알릴 수 있습니다.

💡 전문가 팁: 클레리 보고, 타이틀 IX, 교육 이수 추적 등 단일 규정 준수 영역부터 시작하세요. 이후 전체 캠퍼스 안전 운영으로 시스템을 확대 적용하십시오. 소규모 시범 운영을 통해 팀이 작업 구조, 자동화 규칙, 권한 설정을 정교화한 후 확장할 수 있습니다.

캠퍼스 안전 작업에 권장되는 맞춤형 필드

이러한 필드는 인시던트, 규정 준수 작업, 조사 및 교육 워크플로우 전반에 걸쳐 일관된 운영 기록을 생성합니다.

필드 입력 목적 인시던트 번호 짧은 텍스트 고유 사건 또는 인시던트 식별자 클레리 지역 정보 드롭다운 메뉴 캠퍼스 내, 캠퍼스 내 주거 시설, 공공 재산, 캠퍼스 외부 범죄 분류 드롭다운 메뉴 범죄 행위, VAWA 위반 행위, 증오 범죄, 체포, 징계 회부 위협 수준 드롭다운 메뉴 낮음, 보통, 높음, 임박함 담당 조사관 사람들 수사 책임자 또는 사건 관리자 규정 마감일 날짜 연방 또는 기관의 조치 마감일 준수 상태 드롭다운 메뉴 정상 추적, 위험 상태, 기한 초과 교육 유형 드롭다운 메뉴 CSA 클레리, 타이틀 IX, 총기 난사 사건, 유해 물질, 응급 처치, 화재 안전

📘 함께 읽기: 모든 사용자 정의 필드 유형을 확인하여 보조금 워크플로우에 가장 적합한 필드를 선택하세요.

캠퍼스 안전을 위한 핵심 자동화 예시

사용자 지정 필드 설정이 완료되면, 반복적인 수동 후속 조치 없이도 인시던트, 마감일 및 규정 준수 워크플로우가 원활하게 진행되도록 자동화 시스템을 구축하세요.

언제… 그런 다음… 클레리 범죄 분류를 적용한 새로운 인시던트 보고서가 생성됩니다 매일 범죄 기록 입력을 자동 생성하고 클레리 규정 준수 담당자에게 알립니다. 제9조 사건 조사 마감일 7일 전 Title IX 담당자에게 상신하고 규정 준수 상태를 '위험 상태'로 변경하십시오. CSA 교육 유효 기간까지 30일 남았습니다 직원에게 갱신 알림을 보내고 교육 작업을 생성하세요 연간 보안 보고서 작성 마감일인 6월 1일이 다가왔습니다 10월 1일까지의 하위 작업 및 마감일을 포함한 ASR 준비 작업 트리를 생성하세요. 위협 평가 사례는 '고위험' 또는 '즉각적 위험'으로 분류됩니다 비상 대응 팀(BIT) 또는 기술 지원 팀(TAT) 책임자에게 즉시 통보하고 긴급 회의 작업을 생성하십시오.

실제 ClickUp 환경에서 슈퍼 에이전트가 어떻게 작동하는지 확인해 보시겠습니까? 아래 데모 영상을 통해 AI 생성 워크플로우, 작업, 자동화가 실제로 어떻게 통합되는지 확인해 보세요.

에이전트가 캠퍼스 안전 라이프사이클 전반에서 다루는 내용

캠퍼스 안전을 위한 AI 에이전트는 감시 시스템이나 비상 출동 도구가 아닙니다. 이는 프로젝트 관리 작업 공간 내에서 운영되며, 현재 팀이 수동으로 수행하는 체계적이고 규정 준수 중심의 조정 업무를 자동화합니다: 인시던트 추적, 클레리 법 타임라인 관리, 타이틀 IX 사건 문서화, 교육 규정 준수 확보 등이 포함됩니다.

라이프사이클 단계 에이전트의 기능 무엇을 대체하는가 인시던트 보고 클레리 지리 태깅으로 인시던트 세부사항을 포착하고, 범죄 유형별로 자동 분류하며, 일일 범죄 기록 입력을 생성하고, 3년간의 누적 통계를 집계합니다. 종이 양식, 스프레드시트 기반 범죄 기록부, 수동 연간 데이터 집계 클레리 규정 준수 6월부터 10월 1일까지 전체 ASR(연간 안전 보고서) 제작 타임라인을 관리하고, 시의적절한 경고 결정 사항을 추적하며, 비상 알림 테스트를 문서화합니다. 달력 알림, 지역 법 집행 기관과의 이메일 기반 협조, 마감일 대란 제9조(Title IX) 관리 모든 단계에서 마감일 준수를 강제하며, 불만 접수부터 해결까지 사건을 추적하고, 지원 조치를 관리하며, 항소 절차를 문서화합니다. 분리된 사건 파일, 수동적인 타임라인 추적, 일관성 없는 문서화 비상 대비 테이블탑 훈련을 일정 관리 및 추적하고, 비상 운영 계획(EOP) 검토 주기를 관리하며, 알림 시스템 테스트를 검증하고, 건물 계획을 유지 관리합니다. 누군가 기억할 때만 이루어지는 연간 점검, 오래된 건물 플랜 교육 준수 모든 필수 범주별 개인별 교육 완료 현황 추적, 갱신 알림 발송, 부서별 규정 준수 보고서 생성 스프레드시트 기반 추적, 감사 시 발견되는 연체된 교육 사항 위협 평가 위협 수준 분류, 개입 기록, 패턴 추적을 통해 BIT/TAT 사건을 의뢰부터 종결까지 관리합니다. 이메일 기반 의뢰, 공유 드라이브 내 회의 노트, 체계적인 결과 추적 부재

📘 함께 읽기: 자동화에서 사용자 지정 필드 작동 방식 알아보기

다양한 기관 유형별 적용 방법

위 프롬프트는 ClickUp을 사용하는 모든 고등교육 기관에서 적용 가능합니다. 기관에 맞게 프롬프트를 조정하세요:

기관 유형 주요 조정 사항 R1 연구 중심 대학 (복잡한 캠퍼스, 20,000명 이상 인구) 전체 프롬프트를 그대로 사용하십시오. 실험실 안전 및 유해 물질 재고 추적을 추가하십시오. 연구 규정 준수 조정(생물안전, 방사선 안전, 화학 위생)을 추가하십시오. 위성 캠퍼스 및 의료 시설에 걸쳐 여러 클레리 관할 구역이 있을 것으로 예상하십시오. R2 대학 (중규모 캠퍼스, 인구 10,000-20,000명) 위협 평가를 표준화된 BIT 워크플로우로 간소화하세요. 연구실 안전 관리를 연구실 보유 부서로만 축소하세요. 비상 대비를 핵심 캠퍼스 건물에 집중하세요. 경기일 스포츠 이벤트 안전 플랜을 추가하세요. 주로 학부생 중심 기관 (기숙사형 캠퍼스, 인구 2,000~10,000명) 기숙사 안전을 강조하세요(클레리법 캠퍼스 내 주거 통계는 별도로 보고됨). 학생 행동/사법 업무 조정을 추가하세요. 기숙사 생활 담당 직원의 교육 규정 준수에 집중하세요. 해외 유학 안전 및 여행 위험 관리를 포함하세요. 커뮤니티 칼리지 (통학형 캠퍼스, 다중 캠퍼스) 기숙사 안전 항목을 간소화하세요(대부분 기숙사 시설이 없음). 주차장 및 건물 보안에 집중하세요. 각 위치마다 보고 요건이 다를 수 있으므로 다중 사이트 클레리 지리적 매핑을 추가하세요. 두 부서가 동일한 학생들을 지원하므로 재정 지원 규정 준수 협력을 우선순위로 두세요. 직업학교/전문학교 (단일 건물 또는 소규모 캠퍼스) 클러리 규정 준수, 화재 안전, 기본 비상 대비를 핵심으로 간소화하세요. 직업 교육 프로그램의 경우 작업장 안전(OSHA)에 중점을 둔 교육을 실시하세요. 위협 평가를 기본적인 의뢰 워크플로우로 축소하세요. 의료 프로그램의 경우 임상/외부 실습 현장 안전 추적 기능을 추가하세요.

한 곳에서 캠퍼스 안전 운영 관리하기

캠퍼스 안전팀이 어려움을 겪는 이유는 책임감이 부족해서가 아닙니다. 중요한 업무가 너무 많은 시스템, 마감일, 보고 요건에 분산되어 있기 때문입니다. ClickUp Brain, 사용자 지정 필드, 자동화 기능을 활용하면 기관에서 인시던트 추적, 클레리 규정 준수, 타이틀 IX 조정, 비상 대비, 교육 관리를 하나의 반복 가능한 운영 시스템으로 전환할 수 있습니다.

목표는 기존 출동 도구, 사건 관리 플랫폼 또는 기관 기록 시스템을 대체하는 것이 아닙니다. 이를 둘러싼 수동 조정 작업을 줄이고, 규정 준수 타임라인에 대한 가시성을 높이며, 중요한 후속 조치가 누락되지 않도록 하는 데 있습니다. 위 프롬프트를 시작으로 캠퍼스 구조에 맞게 조정하고, 팀이 실제로 매일 운영할 수 있는 설정을 구축하세요. ClickUp으로 무료로 시작해 보세요.

AI를 활용한 캠퍼스 안전 추적에 관한 자주 묻는 질문

예. AI 에이전트는 범죄 분류에 대한 법적 판단을 내리지 않습니다. 대신 규정 준수 워크플로우를 자동화합니다: 인시던트가 보고되고 분류되면 에이전트가 자동으로 일일 범죄 기록 항목을 생성하고, 클레리 지역을 태그하며, 3년 누적 통계에 추가하고, ASR(연간 범죄 통계 보고서) 작성 타임라인을 추적합니다. 클레리 규정 준수 담당자가 여전히 분류 결정을 내리지만, 행정적 추적 과정은 자동화됩니다.

아니요. AI 에이전트 작업 공간은 귀사의 출동 관리 시스템 및 기록 관리 시스템과 병행하여 작동합니다. CAD(컴퓨터 지원 출동) 시스템의 인시던트 데이터는 규정 준수 추적 작업 공간으로 자동 연동됩니다. 이 에이전트는 기존 운영 도구를 대체하지 않습니다. 오히려 규정 준수 및 프로젝트 관리 레이어로 기능하여, 팀이 운영 데이터 위에 마감일을 추적하고 사건을 관리하며 보고서를 생성할 수 있도록 지원합니다.

ClickUp은 SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 42001 인증을 보유하고 있으며 SSO, 역할 기반 권한 관리, 저장 시 및 전송 중 암호화를 지원합니다. Title IX 사건 데이터는 Title IX 담당자와 지정된 조사관에게만 접근이 제한됩니다. AI 모델 훈련에 데이터가 사용되지 않습니다.

에이전트는 지속적인 감사 추적을 유지합니다: 모든 인시던트 분류 결정, 모든 시기적절한 경고 판단(발령하지 않은 사유 포함), 모든 Title IX 사건 마일스톤, 모든 교육 이수 기록이 포함됩니다. 프로그램 검토 시기가 되면 증거 자료는 이미 규정 준수 영역별로 체계화되어 있어 수주간의 재구성 작업이 필요하지 않습니다. 또한 인증 데이터 검토 시 AI 에이전트가 기관 연구를 지원하는 방법도 확인해 보십시오.

예. 의료 센터, 위성 캠퍼스, 그리스 주택을 보유한 R1 대학은 단일 건물 직업 학교보다 클레리 지리적 범위가 훨씬 복잡합니다. 프롬프트 변수를 통해 특정 캠퍼스 크기에 맞게 시스템을 구성할 수 있습니다. 그러나 핵심 요구사항(10월 1일까지 ASR 제출, 일일 범죄 기록, 시기적절한 경고, 비상 알림)은 기관 크기와 무관하게 동일합니다. 또한 보조금 관리 워크플로우가 유사한 규정 준수 일정 구조를 공유하는 방식도 확인하세요.