ClickUp은 어떻게 287개의 기능을 이렇게 빨리 출시할 수 있었을까요? 가장 중요한 19단계.

ClickUp 사용자가 최근에 질문한 내용입니다...

ClickUp은 신중하게 고려된 기능을 매우 빠르게 출시하는 데 매우 뛰어나기 때문에, 언젠가 귀하의 팀이 제품 개발에 접근하는 방식에 대한 블로그를 읽고 싶습니다 ->

기능/개선 사항(Canny 기반 피드백 보드 사용 포함)을 결정하는 방법과 팀이 ClickUp 자체를 비롯한 다른 도구(예: 와이어프레임 및 프로토타입용 Figma(도움말 비디오에 언급됨))를 사용하여 빠르게 설계 및 개발하는 방법.

알아주셔서 감사합니다!

2018년에는 287개의 새로운 기능과 수많은 개선 사항을 출시했습니다.

이 게시물에서는 이러한 기능을 출시하기 위한 당사의 프로세스를 정확하게 자세히 설명하고, ClickUp을 사용하여 ClickUp을 구축하는 단계를 단계별로 보여드리겠습니다.

안전띠를 매세요, 시작합니다:

다음에 추가할 항목을 다음에 추가할 항목을 우선순위로 정하세요

이 단계를 아이디어 구상 또는 브레인스토밍 단계라고 생각하면 됩니다. 하지만 실제로는 브레인스토밍을 그다지 많이 하지 않습니다. 저희는 제품 사용에 적극적으로 참여하고 있기 때문에 아이디어가 자연스럽게 흐름에 따라 나옵니다. 저희는 항상 ClickUp을 한 단계 더 발전시킬 수 있는 방법을 고민하고 있습니다.

1. 질문: 효율성을 높이기 위해 필요한 것은 무엇일까요?

우리는 정말 이기적입니다. 왜냐하면 우리가 더 효율적이 되기 위해 원하는 것을 먼저 생각하기 때문입니다. 그리고 그 다음에 그것을 먼저 자신들을 위해 만들죠.

ClickUp은 전체 조직에서 사용하기 위해 고안된 제품으로, 우리 팀은 비즈니스 관리, 영업 팀, 디자인, 소프트웨어 개발, 마케팅 등 다양한 분야를 포괄하고 있기 때문에 아이디어가 빠르게 나오고 있습니다. 우리 조직의 어느 부분도 제품에 대한 제안을 할 수 없습니다.

2. 클라이언트가 원하는 것을 고려하세요

우리는 처음부터 고객의 피드백을 열린 마음으로 받아들였습니다. 그래서 Canny를 피드백 보드와 제품 로드맵을 공유하는 수단으로 사용하는 것을 좋아합니다. 또한 지원 메시지를 통해 우리 자신의 우선순위를 조정하기도 합니다. 많은 사용자가 유사한 기능을 요청하는 경우, 그 요청은 우리가 다음에 할 일에 큰 영향을 미칩니다.

3. 개발 시간의 비용과 가장 큰 수익을 비교하여 평가하십시오

*다음은 ClickUp을 사용하는 모든 팀에 가장 큰 이점을 가져다줄 것으로 생각되는 새로운 기능의 개발 범위를 정확하게 파악하는 것입니다.

이는 기능의 규모나 구현에 필요한 작업을 고객이나 우리 팀의 회원들이 정확히 알지 못하는 경우가 많기 때문에 기능을 출시하는 기술입니다.

당사의 개발 팀은 당면한 자원으로 수행할 수 있는 작업의 균형을 조정합니다(프로젝트 관리와 비슷하지 않나요?).

4. 유사한 기능을 병행하여 개발할 수 있도록 정렬

개발의 또 다른 부분은 해야 할 일을 이해하고 팀의 업무를 최적화하기 위해 이를 적절하게 일정에 반영하는 것입니다. ClickUp에서는 이 부분이 가장 중요합니다. 팀 전체가 할 수 있는 일과 각 기여자가 할 수 있는 일을 제대로 이해해야 합니다. 그런 다음, 해야 할 일을 팀의 용량에 맞춰 조정하고 개발의 흐름을 유지합니다.

비슷한 기능을 함께 그룹화하면 시너지 효과가 커져 버그를 방지하거나 기능 개선을 출시 전에 추가할 수 있습니다. 당사는 제품 개발을 사일로화하지 않으므로, 가능한 일과 불가능한 일에 대해 지속적인 대화가 이루어지고 있습니다.

우리 팀은 스프린트를 만들고 그 조정에 따라 구축합니다.

이 스프린트에 대한 기능이 설정되었습니다. 다음 단계는 무엇일까요?

5. 작업의 우선 순위를 정하십시오

ClickUp에서는 스프린트 프로젝트를 만든 다음, 예정된 각 릴리스에 대한 목록을 만듭니다. 거기에서 작업과 새로운 기능과 관련된 중요한 세부 사항을 추가합니다.

노트: ClickUp의 이 놀라운 템플릿으로 자신만의 개발 프로젝트를 시작하세요. 당사의 스프린트를 기반으로 합니다!

6. 각 작업에 소요될 시간을 추정합니다

이는 종종 간과되는 개발 단계입니다. 당사의 개발 책임자는 작업에 소요되는 시간을 추정하여 릴리스 일정을 수립합니다. 또한 팀이 핫픽스 또는 백로그 항목을 처리할 여지가 남아 있는지 판단하는 데도 도움이 됩니다.

7. 의존성을 설정합니다.

여기에서 개발자는 의존성에 따라 작업을 서로 연결합니다. 그런 다음 간트 차트를 통해 전체적인 보기를 통해 각 작업이 어떻게 겹치는지 확인하고 장애물이나 병목 현상을 파악할 수 있습니다.

8. 각 작업의 완료 일정을 예약하세요

이제 각 작업이 완료될 일정을 설정할 차례입니다. 이는 의존성과 먼저 작업해야 할 기능 또는 코드를 기반으로 합니다.

9. 해당 개발자에게 할당하세요.

개발자들이 할 수 있는 일과 잘 하는 일을 검토하여 모든 사람의 능력을 극대화하는 것을 목표로 합니다. 추정된 시간을 바탕으로 개발자들에게 작업을 할당합니다. 시간 추정에 따라 한 사람에게 많은 작업이 할당되거나, 또는 몇 가지 작업만 할당될 수도 있습니다.

소통 유지하기

10. Slack 및 ClickUp에서 공유

ClickUp을 사용하여 모든 작업 세부 정보를 저장하고 업데이트를 제공합니다. 때로는 즉각적인 요구 사항이나 문제가 발생할 수 있으며, 이러한 경우 Slack 채널을 통해 정보를 얻습니다. 직접 메시지를 자주 사용하지는 않으며, 가장 빠르고 쉬운 커뮤니케이션을 위해 Slack 채널 내에서 답변이나 응답을 공유하는 것을 선호합니다.

11. 매일 스탠드업 비디오 회의

원격 팀이 많기 때문에 비디오 회의를 통해 각 개발자가 진행 중인 작업을 공유하고 블록에 대해 소통합니다. 여기에서 필요에 따라 일정을 재평가하고 조정할 수 있으며, 간트 차트를 사용하면 이 작업이 간단합니다.

12. 일일 작업 목록 만들기

진행 상황을 기록하기 위해 전용 Slack 채널을 운영하고 있습니다. 회원들은 전날에 어떤 일을 했는지, 그리고 그날의 주요 업무에 대해 작성합니다. 그런 다음 ClickUp에 우선순위, 시간 추정, 그리고 필요한 경우 추가 의견을 업데이트합니다.

13. 일을 하고 몬스터를 많이 마신다

새로운 기능 출시 시간입니다!

14. 품질 보증 시간

출시 전날, 우리는 다양한 환경과 기기에서 모든 기능에 대한 QA 검사를 진행합니다. 이 작업에는 QA 및 개발 팀뿐만 아니라 클라이언트 성공 담당자도 참여하여 사용성 측면에서 놓친 부분이 없는지 확인합니다.

모든 것을 자동으로 테스트할 필요는 없습니다. 일반적인 개발 철학은 테스트를 작성하고 거의 완벽한 테스트 커버리지를 확보하는 것입니다. 하지만 안타깝게도 이에는 시간이 소요된다는 단점이 있습니다. 특히 변경 사항이 너무 많은 경우, 새로운 기능이나 업데이트를 추가할 때마다 수많은 테스트를 작성하고 재작성해야 합니다.

결국에는, 자동화 테스트를 얼마나 많이 진행했는지에 상관없이 모든 것을 수동으로 테스트해야 할 것입니다. 적어도 처음에는 테스트보다 출시에 더 집중하세요. 비즈니스가 성장함에 따라, 특히 제품이 크게 변경된 경우 테스트를 추가할 수 있습니다 (일반적인 생각과는 달리). 이렇게 하면 사회가 생각하는 것만큼 기술 부채가 많이 쌓이지 않을 것입니다.

15. 기능 이동

기능과 작업 상태는 스테이징 환경에서 사전 제작 환경으로 이동되어 모든 것이 원활하게 작동하는지 확인합니다. 모든 것이 확인되면 ClickUp 앱에 출시할 준비가 된 것입니다.

16. 커뮤니케이션 준비

우리의 기능은 아무도 사용 방법을 모르면 아무 가치가 없습니다. 고객 성공 및 마케팅 팀은 도움말 문서, 블로그 게시물, 이메일, 소셜 미디어 등 모든 지원 정보를 준비하여 모든 이점과 기능이 잘 전달될 수 있도록 합니다.

17. 그냥 보내세요. 완벽함을 요구하지 마세요

생산 단계에서 최종 검사가 진행되고 빌드가 앱으로 배송됩니다. 우리는 색종이 대포를 쏘고, 징을 울리고, 에어 혼을 울려 ClickUp이 놀랍도록 멋진 새로운 기능을 출시했다는 사실을 전 세계에 알립니다.

당사의 창립자 중 한 명인 Zeb Evans는 이전에 몇 개의 다른 기술 회사를 설립한 적이 있으며, 제품 출시와 관련하여 스스로를 완벽주의자라고 정의하던 사람입니다. 완벽을 추구하며 끝없이 시간을 낭비하고도 결코 목표에 도달하지 못하는 것을 보고, 그는 이제 완전히 다른 관점을 갖게 되었습니다. 그냥 잘 만들면 됩니다. 그런 다음 반복해서 개선하여 더 좋게 만드세요. 그러면 결국 몇 번의 반복을 거치면 완벽해질 것입니다. 이는 사용과 사용자 피드백을 통해 이루어집니다.

18. 세상에 알리세요

색종이 조각을 치운 직후, 귀가 아직 삐삐거리는 동안, 우리는 어떻게든 이메일을 보내고, 도움말 문서를 게시하고, 올바른 비디오를 재생할 방법을 찾습니다.

19. 피드백을 기다린 후 반복하세요.

상황이 안정되면, 여러분의 질문에 답하고, 우려 사항에 대응하며, 몬스터를 한 모금 더 마시고, 다시 1위로 돌아갑니다.

결론

당사의 제품 개발 주기는 귀사의 것과 크게 다르지 않을 수도 있지만, 당사는 특별한 요소를 추가하고 있습니다.

우리는 집중합니다.

모든 우려 사항은 일을 시작하기 전에 표현한 후, 일을 시작합니다.

우리는 핑계를 대지 않습니다.

만약 우리가 실수하면, 우리는 조정합니다.

우리는 다른 일에주의가 산만해지지 않으며, 다른 일은 다른 날에 하기로 합니다.

이것이 바로 ClickUp을 만드는 방법입니다.