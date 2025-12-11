AI 성숙도에 관한 불편한 진실: 왜 99%의 기업이 잘못된 방향으로 가고 있는가

“ AI 성숙도에 도달했다고 믿는 기업은 1%에 불과합니다. 그러나 98%는 AI 도입의 시급성이 증가하고 있다고 답했습니다. ”

이 격차는 단순히 기술의 문제가 아닙니다. 사고방식의 문제입니다.

최근 영업 서밋에서 두 고위 리더가 이렇게 직설적으로 말한 것을 직접 목격했습니다: "우리는 40대가 넘었고 고집이 세서 변화를 생각하기 어렵습니다."

한편, 그들의 젊은 동료들은 이미 워크플로우를 테스트하고, 에이전트를 실험하며, 첫 몇 가지 성과를 자동화하고 있었습니다.

그때 깨달았습니다: AI 준비도는 tools에 거의 달려 있지 않으며, 불편한 진실을 마주하려는 의지에 달려 있다는 것을.

지식 격차는 어마어마합니다

AI 변혁 매트릭스

우리는 지식 근로자들을 대상으로 AI 활용 현황과 도입 현황에 관한 데이터를 설문조사했습니다. 그 결과는 더욱 우려스러운 상황입니다:

AI 완전 통합을 보고한 조직은 12%에 불과하다

38%는 일상 워크플로우에서 AI를 전혀 활용하지 않고 있습니다

이는 작은 격차가 아닙니다. 거대한 협곡입니다.

더 심각한 문제는 대부분의 AI 프로젝트가 시범 운영 단계를 넘기지 못한다는 점입니다:

기업의 약 3분의 2가 파일럿 프로젝트를 실제 운영 단계로 전환하지 못하고 있다

2025년에는 거의 절반에 가까운 기업이 AI 프로젝트를 완전히 포기했습니다

왜 그럴까요? 사람들이 tools를 활용하는 방법을 모르기 때문입니다. 실패의 주요 원인이 그 이유를 말해줍니다:

지식 격차: 71.7%

기술적 과제: 70%

교육 부족: 67%

물론 회의론도 존재합니다. 팀에게 맥락, 코칭, 명확한 지침 없이 강력한 tools만 제공한다면 성공을 기대할 수 없습니다.

이는 종이와 펜만 사용해 온 사람에게 노트북을 주고, 그 사람이 OS를 다루고, 앱을 열고, 이메일을 보내고, 워드로 글을 쓰는 법을 당연히 알 거라고 기대하는 것과 같습니다.

교육이나 역량 강화 없이, 가능성을 보여주지 않는다면 그들이 어려움을 겪는 것은 당연한 일입니다.

대부분의 사람들은 AI가 단지 ChatGPT라고 생각합니다

대부분의 사람들은 여전히 AI가 ChatGPT에게 이메일 문장을 다시 작성해 달라고 요청하는 것뿐이라고 생각합니다. 그게 전부입니다.

주변에 물어보면 똑같은 답변을 듣게 될 것이다: "이메일 작성에 도움이 돼" 또는 "내 질문에 답해주지."

그건 기본적인 요건일 뿐입니다.

실제 업무가 이루어지는 현장에 깊이 통합된다면, AI가 일을 계획하고 자원을 최적화하며 업무 확산을 줄이고 심지어 병목 현상을 사전에 경고할 수 있다는 사실을 아는 사람은 거의 없습니다.

우리 연구는 현재 인식이 얼마나 좁은지 보여줍니다:

35% 의 기업은 주로 기본적인 작업에 AI를 활용합니다

12% 만이 고급 자동화를 활용 중입니다

10% 만이 에이전트형 최적화를 활용합니다

단 9%만이 자사 AI가 실제로 문제를 예측하고 자체적으로 해결한다고 답했습니다

이는 기술 문제가 아니라 노출 문제입니다. 사람들에게 우리가 제공하는 tools를 활용하는 예시를 보여주고 훈련용 보조장치/템플릿을 제공해야 합니다. 그러면 그들은 스스로 독자적인 솔루션을 구축할 수 있게 됩니다.

📊 당신의 AI 전략은 정말 얼마나 성숙한가? 대부분의 팀은 자신들이 실제보다 더 진전되었다고 생각하지만, 데이터는 다른 이야기를 합니다. 조직의 현재 위치를 빠르고 솔직하게 확인하고 싶으신가요?👉 AI 성숙도 평가를 통해 실제 단계와 다음 단계로 도약하기 위한 요건을 확인하세요. AI 성숙도 평가 퀴즈를 풀어보세요! 2분 퀴즈로 조직의 AI 성숙도를 평가하고 실행 가능한 로드맵을 받아보세요!

거버넌스와 접근성은 여전히 미성숙한 상태입니다

지식 부족이 시범 운영을 어렵게 만든다면, AI 거버넌스 부재는 그 작업을 마무리 짓습니다.

현재 우리가 목격하는 현상은 다음과 같습니다:

접근성 문제:

직원의 36%는 AI 도구에 전혀 접근할 수 없습니다

조직 내에서 대부분의 직원이 AI를 실험해볼 수 있다고 답한 기업은 14%에 불과하다

거버넌스 문제:

53%는 AI 사용에 관한 거버넌스가 전혀 없거나 비공식적인 지침만 존재합니다

위험을 고려하십시오.

AI를 전혀 활용하지 못하는 직원들이 있거나, 안전장치 없이 AI를 사용하는 직원들이 존재합니다.

어느 시나리오도 성숙하고 확장된 배포를 위한 기반을 마련해주지 못합니다. 신뢰 데이터가 이를 뒷받침합니다. 높은 성숙도 조직에서는 비즈니스부의 57%가 새로운 AI 솔루션을 신뢰하며 사용 준비가 되어 있습니다. 낮은 성숙도 조직에서는 그 수치가 14%로 떨어집니다.

신뢰는 하룻밤 사이에 쌓이지 않습니다. 투명성, 역량 강화, 명확한 가이드라인을 통해 얻어지는 것입니다. 사람들이 AI가 자신의 일에 어떻게 적용되는지 이해하지 못하거나, 더 나쁘게는 실수할까 두려워할 때, 그들은 AI 사용을 주저합니다. 그리고 채택이 없으면 확장도 없습니다.

분산된 인프라가 AI 발전을 저해하고 있다

동기 부여된 팀조차도 시스템이 분산되면 실패합니다.

데이터:

54% 가 대부분 분산된 시스템이라고 보고합니다

49% 는 팀 간에 맥락을 거의 또는 전혀 공유하지 않습니다

43%는 정보 찾기가 어렵거나 일관성이 없다고 답했습니다

분산된 인프라 위에서는 성숙한 AI 역량을 구축할 수 없습니다. AI는 맥락을 필요로 합니다. 데이터가 수십 개의 tools에 흩어져 있다면, AI는 진실의 아주 작은 조각만 볼 수 있습니다. 이는 통합형 AI 작업 공간의 필요성을 확신하게 합니다.

AI가 완전한 맥락을 이해하게 되면 어떤 일이 벌어질까? 대부분의 팀은 AI를 고립된 상태로 실험하고 있습니다. ClickUp BrainGPT와 같은 시스템은 기반이 되는 워크플로우가 연결되고 구조화되며 가시성을 갖추게 될 때만 제대로 작동합니다. AI가 실제 업무와 그에 대한 논의, 그리고 그 배후의 의사결정을 파악할 수 있게 되면 변화가 일어납니다: 작업 공간 전반에 걸친 심층 연구와 맥락을 위해 ClickUp Brain MAX를 사용해 보세요 단순한 글쓰기 보조 도구가 아닌 분석가처럼 행동하기 시작합니다. 팀이 놓친 트렌드를 발견하고, 숨겨진 장애물을 드러내며, 일이 조직 내에서 실제로 어떻게 진행되는지 리더에게 보여줍니다. 여기에 음성인식 기능을 더하면, 통찰력의 속도가 타이핑 속도에 한도가 없습니다. 생각, 질문, 결정을 실시간으로 시스템에 전달하고 나머지는 시스템이 처리하도록 할 수 있습니다. 이것이 바로 AI 성숙도가 더 많은 모델을 보유하는 것이 아니라 더 많은 맥락을 이해하는 데 있다는 이유입니다.

압도적 다수는 여전히 시범 운영 단계에 머물러 있다

압도적 다수의 팀은 여전히 AI 성숙도 초기 단계에 머물러 있으며, 종종 확장되지 못하는 사일로화된 시범 실험에 갇혀 있습니다.

공유된 맥락이나 연결된 시스템이 없다면, 최고의 모델조차도 한계에 부딪힙니다.

AI가 제대로 작동하려면 맥락이 중요합니다. 데이터가 서로 연결되지 않은 tools에 흩어져 있으면, AI는 단편적인 정보만 인식하게 됩니다. 그리고 단편화된 맥락은 단편화된 결과를 초래합니다.

진정한 진행은 통합된 인프라, 명확한 거버넌스, 단일 정보원 위에 구축된 조율된 AI 전략에서 비롯됩니다. 도구와 팀 간에 맥락이 원활히 흐를 때, AI는 단순한 보조 도구가 아닌 가속화 장치로 거듭납니다.

누구도 말하고 싶어 하지 않는 측정 문제

거의 아무도 인정하지 않는 진실은 이렇습니다:

대부분의 조직은 AI 투자가 효과를 내고 있는지조차 모릅니다:

47%는 AI의 영향을 전혀 측정하지 않습니다

데이터 기반 성과 중심 메트릭을 활용하는 기업은 10%에 불과합니다

이는 단순한 경고 신호가 아닌 장애물입니다. 성공을 측정할 수 없다면 투자 수익률(ROI)을 입증할 수 없습니다. ROI를 입증하지 못하면 경영진의 지지를 얻지 못합니다. 지지가 없다면 AI는 영원히 시범 운영 단계에 머물게 됩니다.

파일럿 지옥은 결코 무해하지 않습니다.

MIT 연구에 따르면, AI 성숙도 초기 두 단계에 있는 조직들은 업계 평균보다 낮은 재무 성과를 보였습니다. 반면 3단계와 4단계 기업들은 업계 평균을 훨씬 상회하는 재무 성과를 기록했습니다.

성과 격차는 미묘하지 않습니다. 경쟁사에 뒤처지는 것과 시장을 장악하는 것의 차이입니다. 바로 지금 솔직한 평가가 그토록 중요한 이유입니다.

왜 행위자 중심 워크플로우가 더 나은 프롬프트보다 우월한가 현재 기업 AI 분야에서 가장 큰 오해 중 하나는 성숙도가 더 나은 프롬프트에서 비롯된다는 점입니다. 그렇지 않습니다. 성숙도는 단순히 텍스트를 생성하는 것이 아니라 구조화된 행동을 취할 수 있는 시스템에서 비롯됩니다. 에이전트 기반 워크플로우가 중요한 이유는 팀이 시범 운영 단계에 머물게 하는 인지적 부담을 줄여주기 때문입니다. 개인이 단계를 기억하도록 의존하는 대신, ClickUp 에이전트 같은 도구가 작업을 자동으로 진행하거나 데이터를 해석하는 등 에이전트가 백그라운드에서 절차적 업무를 처리합니다. ClickUp 에이전트로 긴급 기능 협업이 한층 쉬워졌습니다 AI는 사람을 대체하지 않습니다. 오히려 주변 워크플로우를 안정화시켜 도입을 더 어렵게 만들지 않고 쉽게 만듭니다. 대부분의 조직에서 바로 이 전환이 AI를 실험 단계에서 실행 단계로 끌어올리는 결정적 계기가 됩니다.

실제로 효과가 있는 방법: 강력한 챔피언 모델

제가 목격한 모든 성공적인 변혁에는 한 가지 공통점이 있었습니다.

강력한 내부 지지자.

ClickUp 자체도 AI 도입 전 이렇게 성장했습니다: 빠른 성과 → 가시적 성공 → 자연스러운 확장.

AI의 경우 그 중요성은 더욱 커집니다. 단순한 도구 교체 차원이 아닌 사고방식의 전환이 필요합니다.

단순히 수동 단계를 대체하는 것이 아니라 업무 수행 방식을 재구상하는 것입니다. ClickUp의 경우 일반적으로 다른 유사한 프로젝트 관리 도구를 사용하던 사용자에게 ClickUp이 더 나은 이유를 설득하는 과정입니다.

AI는 일 수행 방식을 생각하는 방식을 바꾸는 것입니다: 더 나은 방식으로.

많은 이들에게 이는 두려운 도약입니다. 위협으로 느껴질 수 있습니다.

변화를 단순히 직위를 없애거나 개인의 가치를 의심하는 것이 아니라, 개선의 기회로 포지셔닝해야 합니다.

저는 이를 '인간 근로자의 초능력 강화'로 정의합니다. 팀과 리더십은 상위에서부터 이러한 비전과 문화를 창출해야 합니다. 특히 AI 발전이 매우 빠르게 진행되는 상황에서, 일 수행 방식을 지속적으로 개선하고 진화시키는 완전히 AI 성숙한 조직을 추진하기 위해서입니다.

변화 수용이 진정한 병목 현상이다

솔직히 말해서: 문화가 가장 어려운 부분입니다.

33%의 조직이 변화에 대한 적극적인 저항을 보고합니다

변화에 신속히 대응하고 새로운 AI 도구를 확장하는 기업은 고작 19%에 불과합니다

이것이 대부분의 기업에게 진정한 병목 현상입니다.

영업 서밋에서 언급했던 그 사람들 기억하시나요? 고집이 센 그들 말이에요?

내가 그들에게 말했어:

실제 업무에 어떻게 도움이 되는지 확인하기 전까지는 판단을 유보하세요. 저희 팀이 최적의 배포 방법을 교육해 드립니다. 귀사의 워크플로우를 제공해 주시면, 이를 어떻게 혁신적으로 변화시킬 수 있는지 보여드리겠습니다.

실제 업무에 어떻게 도움이 되는지 확인하기 전까지는 판단을 유보하세요. 저희 팀이 최적의 배포 방법을 교육해 드립니다. 귀사의 워크플로우를 제공해 주시면, 이를 어떻게 혁신적으로 변화시킬 수 있는지 보여드리겠습니다.

그리고:

로터스 노츠를 고집하는 마지막 팀이 되고 싶지 않을 겁니다. 플립 폰을 쓰는 팀도, 아직도 달력 초대를 인쇄하는 팀도 말이죠.

로터스 노츠를 고집하는 마지막 팀이 되고 싶지 않을 겁니다. 플립 폰을 쓰는 팀도, 아직도 달력 초대를 인쇄하는 팀도 말이죠.

로터스 노츠를 고집하는 마지막 팀이 되고 싶지 않을 겁니다. 플립 폰을 쓰는 팀도, 아직도 달력 초대를 인쇄하는 팀도 말이죠.

기술은 진화하고 있으며, 여러분은 그 변화의 일부가 되어야 합니다. 그렇지 않으면 여러분이나 여러분의 조직은 무의미해질 것입니다.

리더들에게 드리는 조언: 전문가들이 가능성을 보여줄 수 있도록 하라

AI 도입 현황에 대한 불편한 진단을 마주하기 주저하는 리더라면, 제가 드리고 싶은 조언은 이렇습니다.

혼자서 해결할 필요는 없습니다.

당사의 파트너이자 전문가인 에이전트들이 가능성의 경지를 보여드리겠습니다. 인증된 에이전트와 전문 리소스로 조직의 도약을 지원하여 신속한 출발을 보장합니다.

세 가지 핵심 조치:

인재를 양성하십시오. 단순히 접근 권한을 부여하는 것이 아니라 tools와 자신감을 갖추게 하십시오. 실험 문화를 조성하세요. Teams가 빠르게 실패하고 더 빠르게 반복할 수 있도록 하십시오. 기술 파트너에게 의지하십시오. 우리는 무엇이 효과가 있고(무엇이 효과가 없는지) 확인했습니다. 학습 곡선을 건너뛸 수 있도록 도와드리겠습니다.

AI 성숙도와 AI 투자 간 격차는 점점 더 벌어지고 있습니다. 시스코 연구에 따르면 현재 AI의 잠재력을 완전히 활용할 준비가 된 기업은 13%에 불과하며, 이는 1년 전 14%에서 감소한 수치입니다. 한편, 98%의 기업이 AI 도입의 시급성이 증가했다고 보고합니다. 이는 지속 가능하지 않습니다.

승리할 기업들은 가장 큰 AI 예산을 가진 기업들이 아닙니다.

그들은 기꺼이 다음과 같은 일을 하는 기업들입니다:

현재 위치를 솔직하게 평가하세요

역량 강화와 교육에 투자하십시오

실질적인 거버넌스 구축

필요한 일에 전념하십시오

기술은 준비되었습니다. 문제는 여러분의 조직이 현재 위치에 대한 진실을 직시하고 격차를 해소하기 위한 힘든 일을 수행할 준비가 되어 있느냐는 것입니다.

결국 불편한 진실은 이렇습니다: 경쟁사들은 지금 바로 그 평가를 내리고 있습니다.

지금 단호하게 행동하는 기업들이 내일의 시장 점유율을 차지할 것입니다.