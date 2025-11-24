요약: AI가 영업 팀을 대체할지 아니면 주로 반복적인 작업을 대체할지 알아보고, 가장 안전한 영업 팀 역할이 무엇인지 확인하며, 적응하기 위한 명확한 단계를 얻으세요.

키 요약

AI는 산업 전반에 걸쳐 반복적이고 정형화된 영업 팀 역할에 대한 수요를 감소시킵니다.

컨설팅형 판매자는 판단력, 전략, 그리고 심층적인 탐구를 활용하여 성공합니다.

AI 도구들은 영업에 할애할 시간을 무료로 확보해 주지만, 통찰력과 값에 대한 기대치를 높인다.

협상 능력과 데이터 활용 능력 같은 기술은 이제 더 큰 경력 발전 기회를 제공한다.

AI가 정말 영업사원을 대체할 것인가?

/AI가 전 세계 영업사원을 없애지는 않겠지만, 가장 반복적이고 대본에 의존하는 역할에 대한 수요는 줄어들 것이다.

대량 트랜잭션 판매자와 시퀀스 발송이나 CRM 업데이트만 하는 입문 영업 개발 담당자(SDR)는 더 큰 위험에 노출되는 반면, 컨설팅형 영업사원, 계정 관리자, 영업 팀 리더는 여전히 핵심적인 역할을 수행합니다.

기능 전반에 걸쳐 AI는 이미 일상적인 연구, 데이터 입력, 기본적인 이메일 작성 및 일부 초기 자격 심사 업무를 흡수하고 있습니다. 인간은 복잡한 발견, 다중 이해관계자 거래 전략, 협상 및 수익 결과 책임으로 업무를 전환하고 있습니다.

전반적으로 영업 팀 역할은 더 높은 복잡성과 책임감을 요구하는 방향으로 변화하고 있는 반면, 하위 수준의 단순 실행 위치는 축소되거나 통합될 가능성이 높다.

실제 영향: 이미 자동화된 것들

AI 이전에는 많은 영업사원들이 잠재고객 목록을 수동으로 작성하고, 각 계정을 Google로 검색하며, 모든 콜드 이메일을 직접 작성했으며, 저녁 시간에는 통화 기록과 노트를 CRM에 입력하느라 시간을 보냈습니다. 예측은 직감과 흩어진 스프레드시트에 크게 의존했기 때문에 파이프라인 검토가 느리고 일관성이 없었습니다.

이제 리드 강화 tools, 이메일 생성기, 통화 녹음기, 예측 점수 산정 기능이 그 번거로운 작업 대부분을 처리합니다.

한 영업 팀 연구에 따르면, 영업사원들은 주당 약 4분의 1만 적극적으로 영업 활동에 할애하는 것으로 나타났으며, AI가 조사, 초안 작성, 기록 작업을 대신함으로써 이 시간을 대략 두 배로 늘릴 수 있다. AI 도입과 영업 활동에 소요되는 시간.

이를 통해 상담원이 AI 출력을 검토하고 개선하는 동안 실시간 대화, 거래 전략 수립, 새로운 메시지 테스트에 더 많은 시간을 무료로 할애할 수 있습니다.

영업 팀/시장 진출 전략을 모양을 만드는 신흥 AI 트렌드

AI는 단일 tool이 아니라 영업 팀 스택 전반에 걸쳐 확산되는 층과 같습니다. 이러한 트렌드는 관리자가 영업사원에게 기대하는 바를 변화시키고 있으며, 일상 워크플로우부터 데이터 해석 방식, 타인 코칭 방법에 이르기까지 영향을 미치고 있습니다.

1. CRM 내부의 코파일럿

영업 플랫폼에는 이제 영업 자동화 tools인 대화형 보조 시스템이 탑재되어 계정을 요약하고, 이메일 초안 작성 및 거래 관련 질문에 답변할 수 있습니다.

모든 것을 직접 입력하는 대신, 이러한 어시스턴트를 활용하여 정확하고 브랜드 정체성에 부합하는 내용을 선별하게 됩니다. 이는 판단력을 키우고 강력한 프롬프트 작성 습관을 형성하도록 유도합니다.

2. 워크플로우 수준 자동화

워크플로우 자동화 tools는 리드 캡처, 리드 강화, 아웃리치, 후속 조치 알림 등의 작업을 최소한의 수동 입력으로 연결합니다.

귀하의 역할은 각 단계를 클릭하며 진행하는 것에서 벗어나, 이러한 흐름을 설계하고 모니터링하며 조정하여 잠재 고객에게 스팸을 보내는 대신 신중한 영업 전략을 지원하도록 하는 것으로 전환됩니다.

3. 대규모 개인화

모델은 행동 및 CRM 데이터를 활용해 연락 시점을 결정하고 각 연락처에 대한 접근 방식이나 제안을 제시합니다. 이는 기본적인 개인화가 자동화됨에 따라 인간의 창의성에 대한 막대를 높입니다.

명심해야 할 점은 당신의 장점은 템플릿에 이름을 병합하는 데서 오는 것이 아니라 계정에 대한 더 깊은 통찰력에서 비롯된다는 것입니다.

4. 더 스마트한 예측 및 거래 건전성 관리

예측 시스템은 과거 파이프라인의 패턴을 기반으로 리드를 점수화하고 위험한 거래를 강조 표시합니다. 관리자들은 여전히 내부 정치나 고객사의 예정된 변화 같은 귀하의 맥락을 필요로 하지만, 동시에 모델이 거래를 경고하는 이유를 이해하고 명확한 조치로 대응할 것을 기대합니다.

5. 거버넌스, 규정 준수 및 윤리

통화 녹음, 이메일 분석, 외부 데이터 수집은 특히 규제가 엄격한 지역에서 프라이버시 및 공정성 문제를 야기합니다.

영업사원들은 이제 AI 사용 정책을 준수하고, 적절한 동의를 얻으며, 민감한 고객 상호작용에 자동화를 적용하지 말아야 할 시점을 인지해야 합니다.

이러한 추세들은 종합적으로 시스템적 사고를 하고, /AI 보조 도구와 일하며, 번호들과 스토리텔링을 모두 설명할 수 있는 영업사원들에게 유리하게 작용합니다.

구축하고 버릴 기술

AI가 반복적인 일을 대체함에 따라, 영업 팀에서 가장 중요한 역량은 키보드 입력 기술보다는 사고력, 관계, 그리고 데이터 활용 능력에 더 가깝습니다.

당신이 테이블에 가져오는 조합이 AI가 당신을 더 가치 있게 만들지 아니면 대체하기 더 쉽게 만들지를 결정할 것이다.

집중적으로 강화해야 할 기술

이러한 기술은 자동화가 확산됨에 따라 더욱 중요해지는데, 이는 복잡한 거래에서 결과를 코드화하거나 이전하기 어렵기 때문이다.

AI가 초안을 작성하고 기록을 업데이트하는 세상에서, 더 나은 질문을 던지고 전략을 모양하며 솔루션을 실제 비즈니스 문제에 연결함으로써 승리를 거머쥡니다.

깊은 탐구와 질문

관계 및 이해관계자 관리

협상 및 거래 구조 설계

비즈니스 및 제품 통찰력

데이터 활용 능력과 AI tool 활용 능력

매주 시간을 블록하여 AI가 생성한 이메일이나 통화 요약 몇 가지를 검토하고, 실제 결과와 비교하며 접근 방식을 조정함으로써 이를 실천으로 옮길 수 있습니다.

거래 검토를 활용하여 발견적 사고와 데이터 기반 의사결정을 부각시켜, 리더들이 번호 뒤에 숨겨진 인간의 판단력을 확인할 수 있도록 하십시오.

축소하거나 외주화할 기술

이미 /AI가 안정적으로 처리하는 작업에 집착할수록 경력 발전 가능성은 줄어든다.

수작업으로 잠재 고객 목록을 작성하거나, 비슷한 콜드 이메일을 반복해서 작성하거나, CRM의 모든 필드를 수동으로 업데이트하는 데 소요되는 시간은 오히려 대화나 코칭, 더 나은 거래 전략 수립에 투자할 수 있는 시간입니다.

수동 잠재고객 목록 조사

손으로 쓴 일반적인 홍보 연락

일상적인 CRM 데이터 입력

기본적인 하나의 크기가 맞는 스크립트

이러한 작업을 무시하기보다는 안전하게 자동화할 수 있는 기능을 찾아보고, 그로 인해 확보된 시간을 추적하세요.

매주 세 가지 자동화한 작업을 목록으로 기록하고, 그로 인해 생긴 한 시간을 고부가가치 일에 재투자하는 방법을 결정하는 등 간단한 습관을 꾸준히 실천하면, 시간이 지나도 가치가 떨어지지 않는 기술로 하루를 점차 전환할 수 있다.

진로 전망

영업 팀은 여전히 주요 고용 분야이지만, 모든 지역에서 호황을 누리는 것은 아니다. 현재 수요는 단순 트랜잭션 영업 팀과 복잡한 컨설팅 일 사이에서 더욱 뚜렷이 갈리고 있다.

미국에서 영업 팀 직종은 약 180만 개의 일자리를 차지하며, 중간 임금은 약 37,460달러에 달한다. 향후 10년간 전체적으로 약 1% 감소할 것으로 프로젝트되며, 이는 영업 팀 고용과 임금 현황에 있어 급격한 하락보다는 완만한 하락세를 의미한다.

셀프 서비스 디지털 구매는 단순한 상호작용을 계속 대체하고 있는 반면, 소프트웨어, 산업 시스템 및 서비스 분야의 성장은 긴 주기 및 다중 이해관계자를 관리할 수 있는 영업 사원에 대한 수요를 창출하고 있다.

AI는 일상적인 업무량을 줄여주지만, 동시에 모든 고객 대화에서 실질적인 통찰력이나 가치를 창출해야 한다는 기대감도 높입니다.

급여는 이러한 격차를 따른다. 그룹 평균은 적정 수준이지만, 기술 및 과학 영업 팀은 해당 분야의 전문 지식이 희소하고 책임이 큰 기술 영업 분야에서 중간값이 약 99,710달러에 달한다.

높은 이직률을 보이는 트랜잭션 중심 환경에서 복잡한 B2B 또는 규제 산업으로 전환하면 소득과 직업 안정성 모두에 변화가 생길 수 있습니다.

더 탄력적인 경로로는 기업 간(B2B) 소프트웨어 영업, 산업 및 의료 장비 영업, 전략적 계정 관리, 확장 목표를 가진 고객 성공 역할, 그리고 영업과 수익 운영 또는 지원 업무를 결합한 하이브리드 위치 등이 있습니다.

자신의 인간적 강점에 부합하는 분야를 선택하는 것은 여전히 당신이 통제할 수 있는 가장 강력한 수단 중 하나입니다.

다음은 무엇인가요?

영업 팀에서 AI 도입 속도를 늦출 수는 없지만, 향후 6개월에서 24개월 동안 어떻게 대응할지는 선택할 수 있습니다.

단계별로 생각하세요. 현재 역할을 안정화하는 것부터 더 높은 값의 일로 나아가는 것, 그리고 원한다면 장기적인 진로 방향을 재구성하는 것까지.

1. 현재 역할을 안정화하세요

저항하기보다는 이미 보유하고 있는 AI tools를 먼저 숙달하는 것부터 시작하세요.

이는 CRM 코파일럿의 명령어를 익히고, 이메일 생성기를 출발점으로 활용하며, 통화 보조 도구가 초안을 작성한 후 이를 수정하는 방식을 의미할 수 있습니다. 관리자들은 적극적으로 임하면서도 품질을 유지하는 영업 사원을 주목합니다.

CRM의 AI 어시스턴트 핵심 기능 알아보기

AI로 초안을 작성한 후 키 이메일 재작성

AI 지원 결과와 수동 결과에 대한 주간 검토를 실행하십시오

실험을 진행하면서, 간단한 전후 비교 자료를 리더나 팀과 공유하세요.

거래 닫힘을 높이거나 업무 시간을 무료로 절약하면서도 고객 경험을 해치지 않는다는 점을 보여준다면, 당신은 해결책의 일부임을 증명하는 것이지, tools가 맞서 싸우는 대상이 아님을 알리는 것입니다.

2. 값 사슬 상향 이동

기초가 안정되면 더 복잡한 일에 단계할 기회를 찾아보세요.

기업 거래에서 선임 계정 관리자를 보조하는 자원봉사를 하거나, 소규모 전략적 계정 하나를 책임지거나, 파이프라인의 일부에 예측 분석을 적용하는 시범 운영을 공동 주도하십시오.

복잡한 거래에서 선임 담당자를 대리함

소규모 전략적 계정을 맡다

/AI 기반 예측을 활용한 시범 운영을 주도하다

이러한 움직임은 AI가 단독으로 처리할 수 없는 대화, 정치적 역학, 그리고 타협점을 경험하게 합니다. 시간이 지남에 따라 당신의 평판은 '대량 활동'에서 '중요 수익의 신뢰받는 소유자'로 전환되며, 바로 그 지점에서 회복탄력성이 성장합니다.

3. 미래를 대비한 진로 설계

더 넓게 바라보면, 영업 팀 역량이 수익과 여전히 밀접한 관련이 있는 인접 역할로 어떻게 전환될 수 있는지 고려해 보십시오.

수익 운영, 영업 팀 및 제품 관련 역할은 고객과 데이터를 이해하고 더 나은 프로세스나 자료를 설계하는 데 도움을 줄 수 있는 인재를 값으로 여깁니다.

내부 AI 일 작업 그룹에 참여하거나 시작하세요

BI 또는 CRM tools에서 기본적인 분석을 익히세요

신입 영업사원에게 영업 활동 및 전화 상담 방법 지도

작은 단계들, 예를 들어 크로스 기능적 AI 일에 참여하거나 신규 담당자들에게 탐색 업무를 멘토링하는 것 등이 몇 년에 걸쳐 누적됩니다.

그때쯤이면 당신은 단순히 AI를 활용하는 영업사원이 아니라, 기업들이 AI 활용 방식을 이끌어 줄 수 있는 신뢰받는 인물이 될 것입니다.

마지막 생각

AI는 이미 영업 팀을 재편하고 있지만, 인간을 무용지물로 만들지는 않는다. 자동화가 반복적인 조사와 관리를 점차 대체함에 따라 영업 팀의 중심축은 판단력, 관계, 전략 수립으로 이동하고 있으며, 이 분야에서는 여전히 인간이 우위를 점하고 있다.

시장 주기나 tool 로드맵을 통제할 수는 없지만, 일주일 중 어느 정도를 자동화하기 쉬운 작업으로 할지, 어느 정도를 대체하기 어려운 기술을 발휘하는 작업으로 할지는 스스로 결정할 수 있습니다.

AI를 두려워해야 할 경쟁자가 아닌 지시할 수 있는 조력자 집단으로 대한다면, 이러한 변화 속에서 함께 성장할 여지를 스스로에게 마련하는 것이다.

자주 묻는 질문

예, 주로 스크립트를 따르고 기본적인 연락을 보내며 CRM을 업데이트하는 주니어 SDR 역할은 더 노출되어 있습니다. 복잡한 요구사항 파악, 다중 이해관계자 거래, 협상을 담당하는 시니어 계정 관리자는 전략과 책임감에 더 가깝게 위치하며, 이는 여전히 자동화하기가 훨씬 어렵습니다.

여전히 세그먼트 선정, 위치 수립, 디스커버리 콜 진행, 거래 닫힘까지의 관리에는 인력이 필요합니다. 아웃바운드 영업이 자동화된다면, 자격 평가, 데모, 이해관계자 조율 등 인간적 접촉이 가장 중요한 부분에 집중해야 합니다.

오히려 AI는 기업 및 기술 영업 팀의 매력을 높인다. 단순하고 가격이 낮은 제품은 셀프 서비스 흐름과 챗봇을 통해 판매될 수 있지만, 복잡한 소프트웨어나 장비는 여전히 해당 분야를 이해하고 요구사항을 해석하며 긴 의사결정 주기를 조정할 수 있는 영업 팀장이 필요하다.

트랜잭션 B2C는 디지털 구매 여정과 자동화가 많은 기본적인 상호작용을 대체할 수 있기 때문에 더 취약합니다. 관계와 문제 해결이 더 중요한 컨설팅 중심 부문, 고객 성공 관리, 또는 영업 팀과 서비스 또는 운영을 결합한 역할로 전환함으로써 위험을 줄일 수 있습니다.

프로그래머가 될 필요는 없지만, tool fluency와 데이터 이해력은 필수입니다. 리드 점수를 해석하고, AI 지원 캠페인과 수동 캠페인을 비교하며, 숫자를 통해 영업 팀 프로세스를 설명할 수 있다면 AI가 일상적인 영업 팀의 일의 일부가 되어도 귀하는 여전히 가치 있는 인재로 남을 것입니다.