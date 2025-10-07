기업 팀들은 tool 과잉과 작업 전환으로 인해 어려움을 겪고 있습니다. 대규모 언어 모델에 API, 메모리, 작업 플랜 기능을 결합한 에이전트형 AI 시스템이 통합된 해결책을 제공합니다.

이러한 자율 에이전트는 상황을 인지하고 복잡한 워크플로우를 추론하며 사용자를 대신해 조치를 취할 수 있습니다.

업계 리더들이 2025년을 'AI 에이전트의 해'라 명명함에 따라, 주요 기술 기업들은 조직 전반에 걸쳐 운영을 간소화하고 생산성을 높일 것으로 기대되는 정교한 에이전트 플랫폼을 도입하기 위해 경쟁하고 있습니다.

키 요약

에이전트형 AI 시스템은 워크플로우를 자동화하여 기업 업무량을 50~78%까지 줄입니다.

견고한 통합 및 메모리 시스템이 없으면 /AI 에이전트의 90%가 빠르게 실패합니다.

중견 비즈니스들이 도입을 주도하며 연구, 생산성, 고객 서비스를 최우선으로 삼고 있습니다.

주요 /AI 플랫폼들은 보안, 거버넌스 및 전문 도메인 에이전트 배포를 중점적으로 다룹니다.

행동형 AI란 무엇인가?

행위적 AI란 데이터를 자율적으로 인지하고, 전문 모델을 통해 추론하며, 외부 tools를 통해 작업을 실행하고, 피드백으로부터 지속적으로 학습하여 성능을 개선하는 시스템을 의미합니다.

이 '인식-추론-실행-학습'의 4단계 주기를 통해 에이전트는 지속적인 인간 감독 없이도 복잡한 비즈니스 프로세스를 처리할 수 있습니다.

에이전트형 AI를 이해하려면 단순한 챗봇을 넘어 복잡한 다단계 워크플로우를 독립적으로 실행할 수 있는 시스템까지 시야를 넓혀야 합니다.

개별 프롬프트에 반응하는 기존 AI 어시스턴트와 달리, 에이전트형 시스템은 확장된 상호작용 전반에 걸쳐 맥락을 유지하며 실시간 피드백에 따라 접근 방식을 조정할 수 있습니다.

이러한 시스템의 자율적 특성은 기회와 도전 과제를 동시에 창출합니다.

NVIDIA의 에이전트형 AI 연구는 에이전트가 안전을 위한 가이드레일을 유지하면서 여러 전문 모델을 어떻게 조정할 수 있는지 보여줍니다.

그러나 Beam AI의 2025년 검토 결과에 따르면, 90%의 AI 에이전트가 맥락 상실 및 통합 문제로 인해 30일 이내에 실패하는 것으로 나타났습니다.

선도적인 플랫폼들은 상태 저장 메모리 시스템, 강력한 tool 오케스트레이션, 의사 결정 과정을 추적하고 필요 시 인간의 감독을 가능하게 하는 포괄적인 거버넌스 프레임워크를 통해 이러한 과제를 해결합니다.

기업들이 AI 에이전트를 도입하는 이유

aI 에이전트를 도입한 기업들은 업무량이 50~78% 감소하고 프로세스 효율성이 크게 향상되었다고 보고하며, 이는 점점 더 자동화되는 비즈니스 환경에서 경쟁력을 유지하는 데 필수적입니다. *

시장 조사에 따르면 비즈니스 리더의 81%가 에이전트를 AI 전략에 통합할 플랜이지만, Microsoft의 '워크 트렌드 인덱스'에 따르면 조직 전체에 배포한 기업은 24%에 불과합니다.

주요 동인으로는 tool 분산화 감소, 일상 워크플로우 자동화, 인원 비례적 증가 없이 고객 상호작용 확대 등이 있습니다.

100~2,000명의 직원을 보유한 중견 기업들이 도입을 주도하며, 에이전트를 연구하고 요약하는 데(58%), 개인 생산성과 고객 서비스에 (각각 53.5%와 45.8%) 활용하고 있습니다.

그러나 배포 관련 과제는 여전히 상당합니다. 레거시 시스템과의 통합, 다단계 프로세스 전반에 걸친 상황 인식 유지, 적절한 거버넌스 프레임워크 구축이 가장 큰 장애물로 꼽힙니다.

성공적인 도입 사례는 지속적인 평가, 인간이 개입하는 제어 체계, 그리고 에이전트가 의도된 범위를 벗어나지 못하도록 제한된 권한 부여를 강조합니다.

AI 에이전트 도입 선도 기업

에이전트형 AI 생태계는 기존 클라우드 제공자, 혁신적인 스타트업, 기업 소프트웨어 기업이 기능으로 참여하며, 각 기업은 에이전트 배포 및 관리에 고유한 강점을 제공합니다.

AWS (Amazon) : AgentCore는 보안 런타임 환경, 컨텍스트 보존을 위한 메모리 서비스, 사전 구축된 에이전트 솔루션을 위한 전용 마켓플레이스를 제공합니다 : AgentCore는 보안 런타임 환경, 컨텍스트 보존을 위한 메모리 서비스, 사전 구축된 에이전트 솔루션을 위한 전용 마켓플레이스를 제공합니다

ServiceNow : AI Experience는 상황 인식형 다중 모드 인터페이스를 제공하며, Zurich 릴리스는 자연어 코딩 기능을 갖춘 에이전트형 워크플로우를 도입합니다 : AI Experience는 상황 인식형 다중 모드 인터페이스를 제공하며, Zurich 릴리스는 자연어 코딩 기능을 갖춘 에이전트형 워크플로우를 도입합니다

Salesforce : Agentforce는 자율 에이전트를 CRM 워크플로우에 직접 통합하며, 초기 고객사들은 1차 지원 문의의 70%를 자동 처리했다고 보고합니다 : Agentforce는 자율 에이전트를 CRM 워크플로우에 직접 통합하며, 초기 고객사들은 1차 지원 문의의 70%를 자동 처리했다고 보고합니다

Microsoft : 기업 tools 전반에 원활하게 통합되는 Copilot 필드 가이드, 에이전트 스토어 마켓플레이스, GitHub Copilot 코딩 에이전트를 포함한 포괄적인 생태계 : 기업 tools 전반에 원활하게 통합되는 Copilot 필드 가이드, 에이전트 스토어 마켓플레이스, GitHub Copilot 코딩 에이전트를 포함한 포괄적인 생태계

NVIDIA : Blueprints 및 NeMo 마이크로서비스를 통해 개발자는 고급 추론 기능을 갖춘 정교한 에이전트 아키텍처를 구축할 수 있습니다 : Blueprints 및 NeMo 마이크로서비스를 통해 개발자는 고급 추론 기능을 갖춘 정교한 에이전트 아키텍처를 구축할 수 있습니다

OpenAI : AgentKit은 시각적 에이전트 빌더, 포괄적인 평가 tools, 확장된 커넥터 레지스트리를 제공하여 신속한 워크플로우 설계가 가능합니다 : AgentKit은 시각적 에이전트 빌더, 포괄적인 평가 tools, 확장된 커넥터 레지스트리를 제공하여 신속한 워크플로우 설계가 가능합니다

Google : Gemini 기반 에이전트는 데이터 과학, 코드 해석, 엔지니어링 분야를 아우르며, 보안 자율 트랜잭션을 위한 AP2 결제 프로토콜로 지원됩니다 : Gemini 기반 에이전트는 데이터 과학, 코드 해석, 엔지니어링 분야를 아우르며, 보안 자율 트랜잭션을 위한 AP2 결제 프로토콜로 지원됩니다

Databricks : Agent Bricks는 도메인 특화 에이전트를 자동으로 구축 및 미세 조정하며, 플랫폼이 최적의 모델 구성을 추천합니다 : Agent Bricks는 도메인 특화 에이전트를 자동으로 구축 및 미세 조정하며, 플랫폼이 최적의 모델 구성을 추천합니다

이러한 플랫폼들은 거버넌스, 평가, 통합 역량 측면에서 공통된 혁신을 공유합니다.

대부분의 기업은 역할 기반 접근 제어(RBAC)를 통한 보안을 강조하고, 에이전트 의사결정 추적에 대한 포괄적인 관측 가능성을 제공하며, 기존 비즈니스 시스템과의 통합을 위한 광범위한 커넥터 라이브러리를 제공합니다.

범용 보조 시스템보다 특정 분야에 특화된 에이전트로의 추세는 시장의 성숙도와 기업 환경에서 에이전트를 효과적으로 배포하는 방법에 대한 이해가 깊어지고 있음을 반영합니다.

자주 묻는 질문

에이전트형 AI 시스템은 언어 모델과 외부 tools, 기억력, 플랜 능력을 결합하여 지속적인 인간 개입 없이도 다단계 작업을 자율적으로 완료합니다.

조직들은 에이전트를 활용하여 tool 전환을 줄이고, 반복적인 워크플로우를 자동화하며, 고객 상호작용을 확장하고, 지식 업무에서 상당한 효율성 향상을 달성합니다.

주요 문제점으로는 단계 간 맥락 상실, 레거시 시스템과의 통합 어려움, 강력한 거버넌스 프레임워크가 필요한 오류 연쇄 현상 등이 있습니다.

선도적인 플랫폼들은 민감한 작업이나 트랜잭션에 대해 역할 기반 접근 제어, 의사 결정 추적, 이상 탐지, 그리고 인간 승인 워크플로우를 구현합니다.

고객 서비스, 소프트웨어 개발, 데이터 분석, 비즈니스 프로세스 자동화 분야에서 가장 높은 도입률과 측정 가능한 효율성 향상이 나타나고 있습니다.

마무리 생각

행동형 AI 도입을 선도하는 기업들은 견고한 기술 인프라와 실제 기업 과제를 해결하는 실용적인 거버넌스 프레임워크를 결합합니다.

AWS의 보안 런타임 환경부터 ServiceNow의 다중 모드 인터페이스, Microsoft의 포괄적인 에이전트 생태계에 이르기까지, 이러한 플랫폼들은 자율적 AI가 필요한 감독과 통제를 유지하면서 비즈니스 운영을 어떻게 혁신할 수 있는지 보여줍니다.