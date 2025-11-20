고정 마인드셋에서 성장 마인드셋으로 전환하는 것이 생각보다 어려운 이유

고정 마인드셋에서 성장 마인드셋으로 전환하는 것이 최근 몇 년간 큰 유행을 타고 있다.

많은 인기 블로거, 저자 및 컨퍼런스 순회 강연자로 활동하는 전문가들이 스탠퍼드 대학 캐롤 드웩 교수의 놀라운 학술 연구를 가져와 자신들만의 것으로 만들었다.

그러나 성장 마인셋은 실제로 달성 가능한 것일까? 아니면 영감을 주고 동기를 부여하는 연설만으로도 충분히 힘을 얻을 수 있을까?

성장 마인드셋이 실제로 무엇을 의미하는지, 그리고 고정 마인드셋을 완전히 벗어던지는 방법을 자세히 살펴보겠습니다.

고정 마인드셋 대 성장 마인드셋의 대립

고정 마인드셋은 보존에 관한 것입니다. 자신의 특성, 기술, 능력이 어떤 일이 있어도 변하지 않을 거라고 생각합니다. 바보처럼 보이고 싶지 않아서 새로운 것을 시도하지 않습니다.

성장 마인드셋은 연습과 일, 그리고 노력을 통해 자신의 능력을 향상시키고 새로운 것을 배울 수 있다는 점을 이해하는 것을 의미합니다.

드웩은 이를 이렇게 설명합니다: "사람들은 자신의 가장 기본적인 능력이 헌신과 노력으로 발전시킬 수 있다고 믿습니다 — 두뇌와 재능은 단지 출발점일 뿐입니다. 이러한 보기는 학습에 대한 사랑과 위대한 성취에 필수적인 회복탄력성을 만들어냅니다."

성장 마인드셋에서 우리가 그리워하는 것들

1. 노력만으로는 부족하다.

드웩의 일 대부분은 학생들과 그들의 학습 방식, 특히 학교 시스템 내에서 이루어진 학습에 초점을 맞추었습니다. 최고의 교사들은 학생들의 참여를 유도하기 위해 다양한 방법을 활용합니다. 여러분도 자신에게 똑같이 해야 합니다.

예시: 새로운 언어를 배우거나 일에서 새로운 기술을 익히고 싶다면, 효과가 있는 방법을 찾기까지 여러 가지 다른 접근법을 시도해봐야 할 수도 있습니다.

물론, 시간이 걸립니다.

자신의 학습 스타일을 발견하고 그에 맞는 학습법을 찾는 데는 많은 헌신이 필요합니다. 단순한 노력만으로는 부족합니다. 노력한 것에 대해 칭찬받을 수는 있지만, 정말로 배웠습니까?

2. 성장은 여정이다.

여정에는 모든 것이 항상 오르기만 하는 것은 아니다. 때로는 돌아가고, 길을 잃고, 다시 돌아오기도 한다. 성장도 마찬가지다.

성장 마인드셋은 이를 인식하고 상황에 적응할 것입니다. 실수는 해롭지 않습니다. 실수는 학습 과정의 일부입니다. 고정 마인드셋은 더 나은 학습 환경을 조성하기보다 실수와 오류에 집중할 것입니다.

3. 고정형 사고방식과 성장형 사고방식은 이분법적이지 않습니다.

고정 마인드셋에서 성장 마인드셋으로 자동으로 전환되는 일은 없습니다. 어떤 경험에서는 성장 마인드셋을 가질 확률이 높지만, 다른 영역에서는 고정 마인드셋을 유지할 확률이 있습니다.

고정된 사고방식은 사라지지 않을 수 있으며, 그것이 사라질 거라고 스스로를 속여서는 안 됩니다. 성장형 사고방식의 일부는 고정된 사고방식이 여전히 존재할 수 있음을 인정하는 것입니다.

4. 학습보다는 승인을 중시한다.

고정 마인드는 사물의 일 원리와 발전 과정을 진정으로 이해하기보다는 오직 정답만을 추구하려 한다. 고정 마인드는 경험보다 인정을 갈구한다. 배움보다 인정에 이끌릴 때, 그 인정이 사라지면 실패할 가능성이 더 커진다. 성장 마인드는 이를 경험의 일부로 여긴다.

고정 마인드셋에 빠져들고 있다는 징후

다른 사람에게 이런 생각을 하게 된다면, 고정된 사고방식으로 되돌아가는 중일 수 있습니다. 성장 마인드셋은 단순히 노력에 관한 것이 아니라 상황을 어떻게 인식하느냐에 관한 것임을 기억하세요.

불안. 특정 상황, 환경, 프로젝트 또는 기회에 대해 지나치게 불안해집니다.

피드백에 대한 부정적인 태도. 비판을 받을 때 좌절감을 느끼시나요? 아니면 그들의 의견과 피드백에서 배우고 싶으신가요?

질투. 당신보다 더 성공하거나 더 많은 칭찬을 받는 사람들에 대해 어떤 감정을 느끼나요? 그들을 공정하게 평가하고 있나요? 그들에게서 어떤 점을 배울 수 있을까요?

고정형 사고방식에서 성장형 사고방식으로 전환하는 방법

1. 습관은 반드시 바꿔야 한다.

운동하는 사람이 되려면 더 많이 일해야 합니다. 이는 습관을 바꿔야 한다는 뜻입니다. 이것이 얼마나 어려운지 보여주기 위해, 1월과 7월의 헬스장을 비교해 보세요. 출석률이 현저히 다를 것입니다. 그리고 많은 사람들에게 그 습관은 지속되지 못했습니다.

문제는 무엇인가? 우리는 종종 이루고 싶은 목표 자체만 생각할 뿐, 그 목표를 달성하기 위한 구체적인 단계는 간과하곤 합니다. 이는 '할 일 처리법(GTD)' 시스템의 핵심 원칙입니다. 큰 항목을 분해하기 위해서는 더 작은 작업과 실행 단계를 만들어야 합니다.

때로는 습관을 바꾸는 것이 그 습관을 현실로 만들기 위한 작은 단계들을 찾아내는 것이다.

ClickUp은 실행 단계를 지원하기에 완벽하게 구성되어 있습니다. 작업 생성, 마감일 설정, 심지어 반복 작업까지 쉽게 설정하여 항상 최우선으로 관리할 수 있습니다.

ClickUp을 사용하면 항상 알림을 설정하고, 진행에 대한 노트와 큰 목표를 작은 작업으로 나누는 방법을 찾을 수 있습니다.

2. 결과보다 정체성에 집중하라.

더 강해지려고 운동을 더 하기로 마음먹었다고 치자. 그런데 결과가 원하는 만큼 빨리 나타나지 않자 희망을 잃게 된다. 목표를 달성하지 못하니 결국 포기해 버린다.

이제 다시 고정 마인드셋으로 돌아갔군요. 결과가 목표였는데 습관이 결실을 맺지 못하자 그만뒀습니다.

네, 어떤 인스턴스에서는 일을 멈추거나 포기해야 할 수도 있습니다. 하지만 결과를 더 깊이 들여다보세요. 정말로 운동하고 웨이트를 들던 사람이었나요? 그게 당신의 정체성의 핵심이었나요? 아닙니다. 당신은 정체성보다는 결과에 집중했던 것입니다.

제임스 클리어는 습관에 관한 신간에서 이렇게 말한다. "결과는 당신이 얻는 것에 관한 것이고, 과정은 당신이 하는 것에 관한 것이며, 정체성은 당신이 믿는 것에 관한 것이다."

정체성은 당신이 누구인지를 정의합니다. 습관과 성장 마인드가 제2의 본성이 되려면, 그것들은 한 사람으로서의 당신의 관점의 필수적인 부분이 되어야 합니다.

3. 작은 성공을 인정하세요.

성장 마인드셋을 포착하기 어려운 또 다른 이유는 우리가 너무 빨리 너무 많은 것을 기대하기 때문입니다. 기억하세요, 고정 마인드셋과 성장 마인드셋은 이분법적 개념이 아닙니다. 모든 사람은 성장 과정에 있습니다.

"저는 아직 완성되지 않은 여성입니다. 다른 사람들처럼 노력하고 있을 뿐이에요. 모든 갈등과 경험을 통해 배우려 합니다. 인생은 결코 지루하지 않죠." 오프라 윈프리의 말이다. 이는 분명 성장 마인드셋이다. 그녀는 수많은 성공 속에서도 자신의 정체성을 최종 완성품으로 확정짓지 않았다.

성장 마인드셋의 기복을 편안하게 받아들이려면, 작은 성공을 편안하게 받아들이고 그 위에 쌓아가는 데 익숙해져야 합니다. 어떤 날은 다른 날보다 힘들고, 어떤 순간은 다른 순간보다 더 시련이 될 것입니다.

성장 마인드셋은 그러한 어려움과 함께 그로 인해 얻는 작은 성과들을 받아들인다.

ClickUp에서는 큰 성과 (목표) 를 추적하고 이를 작은 성과(키 결과)로 세분화할 수 있습니다. 진행 과정에서 팀 전체가 함께 축하하세요.

결론: 성장 마인드셋을 위한 다음 단계

성장 마인드셋은 매번 완전히 새로운 것을 위해 자신의 재능과 능력을 소홀히 하는 것이 아닙니다. 특정 이자, 선호도, 특이한 성향을 타고났을 수 있습니다. 하지만 그렇다고 새로운 기술을 습득할 수 없다는 뜻은 아닙니다. 자신의 관심사와 재능에 부합하면서도 기르기 두려워하는 기술들이 많습니다.

그것들을 식별하려면, 생각해 보세요…

직업, 성공 또는 성공하지 못함에 관한 당신의 두려움.

원하는 결과를 얻기 위해서는 그런 사람이 될 의향이 있어야 합니다.

실패로부터 어떻게 배우고 계신가요?

성장 마인드셋을 가지기 어렵다고 느끼시나요? 무엇이 당신을 막고 있나요? 어떤 오래된 패턴으로 다시 빠져들고 있나요?