설문조사: AI 확산으로 인한 충격적인 거버넌스 위험과 보안 취약점

AI의 가능성은 무궁무진하지만, 많은 IT 리더들에게 이는 규정 준수 및 보안 악몽으로 변모하고 있습니다. 이러한 격차를 파악하기 위해 200명 이상의 지식 근로자를 대상으로 포괄적인 설문조사를 실시했습니다.

조사 결과에 따르면 기업들은 막대한 투자를 하고 있지만, 필요한 안전장치 없이 진행하는 경우가 많아 엄청난 보안 위험 및 AI 확산의 다른 결과를 초래하고 있습니다.

설문조사 키 결과*:

79.6%의 Teams 이 비인가 AI tools에 대한 명확한 정책이 부족합니다

*근로자의 60% 가 승인되지 않은 AI 도구 사용을 인정했으며, 관리자의 68% 가 이러한 현상을 인지하고 있습니다

44%의 팀 에서는 잘못된 AI 출력 결과에 대한 공식적인 계정자가 존재하지 않습니다

42% 이상의 기업이 현재 공급업체 보안 감사를 통과할 자신이 없다고 답했습니다

이러한 AI 무분별한 확산은 비효율적일 뿐만 아니라 중대한 보안 및 계정 위험 요소입니다.

해결책은 보안하고 통합적이며 감사 가능한 AI를 도입하는 데 있습니다. 이는 ISO 42001과 같은 신흥 표준을 기반으로 합니다. ISO 42001은 인공지능 관리 시스템(AIMS)을 위한 최초의 국제 표준입니다.

ClickUp은 ISO 42001 인증을 획득한 최초의 플랫폼 중 하나임을 자랑스럽게 생각합니다. 이 엄격한 인증은 모든 솔루션 전반에 걸쳐 보안, 투명성 및 윤리적인 AI 관행을 위한 우리의 커밋을 입증합니다. ISO 42001 요구사항을 충족함으로써 ClickUp은 혁신적이면서도 규정을 준수하는 AI의 혜택을 조직이 누릴 수 있도록 보장합니다. 당사의 인증은 귀사의 데이터와 워크플로우가 업계 최고 수준의 기준으로 보호받고 있음을 검증 가능한 보증으로 제공합니다. ClickUp을 통해 AI 기반 일이 책임감 있게 관리된다는 점을 신뢰할 수 있으며, 이는 오늘날 디지털 환경에서 경쟁 우위를 확보하는 데 도움이 됩니다.

무단 AI가 Enterprise에 위협이 되는 이유

중대한 데이터 거버넌스 및 규정 위반은 무단 AI 사용의 직접적인 결과입니다: 근로자의 60%가 일을 빠르게 처리하기 위해 무단 AI를 사용한 사실을 인정했습니다.

비용은 잠재적 벌금뿐만이 아닙니다. 신뢰 훼손, 데이터 보안 침해, 그리고 디지털 자산에 대한 근본적인 통제력 상실이 따릅니다

이는 체계적인 AI 거버넌스 프레임워크 없이 혼란스럽고 관리되지 않은 AI 접근 방식에서 비롯됩니다:

근로자의 49.8% 가 팀의 AI 정책을 "무법천지"*라고 표현합니다

위험한 "묻지도 말하지도 않는" 접근법으로 운영 중인 기업이 29.8%에 달합니다

팀 AI 정책 접근 방식의 원형 차트

리더들은 위험이 존재한다는 사실을 알고 있지만, 이를 해결할 자원이 부족합니다:

33. 17% 는 자신의 팀이 이러한 위반 사례에서 절대 예외가 아니라고 믿습니다

35. 12%는 자신의 팀이 예외가 될 가능성이 낮다고 응답했습니다

AI 확산이라는 위협에 대응하기 위해 IT 리더들은 전면적 금지가 아닌 선제적 AI 거버넌스 전략이 필요합니다. ISO 42001과 같은 프레임워크에 부합하는 위험 완화 접근법을 수립하는 것이 혁신과 통제의 균형을 맞추는 데 핵심적입니다.

책임 없는 /AI는 규정 준수 도박입니다

이러한 통제력 부재는 책임 계정의 심각한 공백과 클라이언트 또는 규제 기관의 갑작스러운 점검에 대비하지 못할 것이라는 실질적 우려로 이어집니다. 명확한 책임 있는 AI 거버넌스가 부재할 경우, 비즈니스들은 점증하는 AI 규정 준수 위험과 AI 기반 의사 결정 과정의 추적 불가능성에 직면하게 됩니다.

AI의 잘못된 조언이나 편향된 결과로 인한 의도치 않은 결과에 대해 44%의 Teams은 공식적으로 책임질 사람이 없다고 답했습니다.

이러한 우려스러운 사실 외에도, AI 확산은 AI 의사결정 추적, 윤리적 사용 입증, 심지어 보안 감사 통과조차 거의 불가능하게 만듭니다.

현재 42% 이상의 Teams가 안전한 AI 관행에 대한 감사 통과에 자신감이 없다고 응답했습니다*.

보안 AI 감사를 위한 팀 신뢰도와 책임감의 막대 차트

선제적 AI 거버넌스는 더 이상 선택 사항이 아닙니다. ISO 42001과 같은 표준은 투명성과 계정 책임을 위한 핵심 프레임워크를 제공하여 AI 확산으로 인한 규정 준수 위험을 직접적으로 방지합니다.

*보안을 희생하지 않고 직원 역량 강화하기

직원들은 AI가 실질적으로 생산성을 높여주기 때문에 이를 활용하고 있습니다. AI를 전면 금지하려는 시도는 내부 마찰을 야기하고 섀도 IT 내 AI 확산을 지속시킬 뿐입니다. 대신 조직은 명확한 정책, 윤리적 AI 관행, 그리고 무단 AI 도구 사용에 대한 가시성을 통해 안전한 AI 도입을 가능하게 해야 합니다.

82%의 경영진이 무단 /AI 사이트를 단순히 블록할 경우 직원들의 불만이 예상된다고 응답했습니다.

근로자들의 우선순위는 분명합니다:

42. 44% 가 속도와 효율성을 최우선으로 삼습니다

14. 63% 가 기업 정책 및 보안을 최우선으로 삼습니다

42. 93%가 양쪽 모두를 우선시함

AI 활용에 대한 근로자 우선순위 원형 차트

그들은 속도와 보안 사이에서 타협을 강요하지 않는 솔루션을 요구합니다.

이상적인 솔루션은 모든 백엔드 대규모 언어 모델(LLM)의 복잡성을 단일 공급업체와의 계약 하나로 숨깁니다. 공급업체는 계약과 앱을 통해 단일 AI 표준 설정의 모든 복잡성을 처리합니다. 우리는 어떤 LLM이나 모델의 세부 사항을 걱정할 필요가 없습니다. 정말 편리하죠.

이는 IT 및 보안 Teams의 AI 관리를 간소화하여 Teams가 용인할 수 없는 위험을 초래하지 않으면서 혁신할 수 있도록 지원하는 신뢰할 수 있는 통합 tool의 중요성을 강조합니다.

*혼돈에서 규정 준수로

통제되지 않은 /AI 확산의 시대는 끝났습니다. 이제 IT 부서에 권한을 되찾아줄 때입니다:

❌ 중지: 임시방편적인 AI tool 도입에 의존하며 최선의 결과를 기대하는 것은 AI 확산으로 인해 관리 불가능한 규정 준수 사각지대를 초래합니다.

❌ 중단: 생산성을 저해하고 섀도 IT를 부추기는 AI 전면 금지를 시행하는 것.

❌ 중단: 각 팀별로 임시방편적인 AI tools를 평가하는 것은 효과적인 거버넌스를 거의 불가능하게 만듭니다.

✅ 시작: 기존 워크플로우에 원활하게 통합되며 규제 준수를 위한 필수적인 감사 준비 상태, 위험 통제 및 감독 기능을 제공하는 통합 AI 플랫폼 구현 — 현대적 AI 거버넌스 프레임워크의 핵심 요소들

✅ 시작: 초기부터 AI 보안을 최우선으로. 사후 고려사항으로 취급하지 말고, 첫날부터 강력한 보안 조치를 AI 전략에 통합하세요.

✅ 시작: ISO 42001과 같은 기업급 보안 및 감사 가능한 계정 책임을 제공하는 AI 솔루션 우선 적용.

바로 이 때문에 ClickUp은 차별화된 방식으로 설계되었습니다. IT 리더들에게는 단순한 AI tool이 아닌, 확산을 방지하고 규정 준수를 보장하도록 설계된 포괄적인 AI 관리 시스템이 필요하다는 점을 우리는 잘 알고 있습니다.

clickUp은 이제 ISO 42001 인증을 획득하여 업무 환경에서 신뢰할 수 있는 AI의 새로운 기준을 설정합니다. * 이 인증은 글로벌 규제 준수 기준을 충족하는 신뢰할 수 있는 AI 거버넌스 프레임워크를 통해, IT 리더들이 절실히 필요로 하는 데이터 보안, 책임성 및 책임 있는 AI 관행을 플랫폼이 제공한다는 검증 가능한 보증을 제공합니다.

앞으로 나아갈 길

*/AI 확산은 현대 Enterprise, 특히 IT 리더들에게 위험한 도전 과제를 제시합니다.

제 생각엔 공급업체가 적을수록 좋습니다… 모든 공급업체마다 시간, 간접비, 비용, 복잡성이 추가됩니다. 정말 짜증나네요.

이유는 다음과 같습니다: *저희 연구에 따르면 직원들은 생산성 향상을 위해 승인되지 않은 AI를 사용하고 있습니다. 그러나 책임 소재와 감사 대비 상태가 심각하게 부족해 비즈니스가 규정 준수 및 보안 재앙에 노출되고 있습니다.

필수 조치 사항:* 앞으로 나아갈 길은 제한이 아닌 전략적 통제입니다. 해결책은 직원들이 요구하는 생산성과 리더들이 필요로 하는 Enterprise급 거버넌스를 모두 제공하는 단일 통합 플랫폼 내에서 AI를 통합하는 것입니다.

ClickUp 솔루션 소개: ClickUp은 AI 확산을 방지하도록 설계되었습니다. ISO 42001 인증을 최초로 획득한 플랫폼 중 하나로, 강력한 AI 기능뿐만 아니라 검증 가능한 AI 관리 시스템을 제공합니다. 이 인증은 ClickUp이 혼란을 신뢰할 수 있는 전략적 우위로 전환하기 위한 보안, 책임 계정 및 책임 있는 프레임워크를 제공함을 보장합니다.

모든 일과 연결되는 유일한 ISO 42001 인증 AI

선도적인 Teams들이 어떻게 AI 확산을 방지하고 실질적인 ROI를 달성하는지 확인하세요.

ISO 42001 표준을 기반으로 팀에 필요한 보안하고 통합된 AI 솔루션을 ClickUp이 제공자를 통해 제공하는 방식을 확인해 보시겠습니까?

연구 방법론 노트: 본 보고서의 데이터는 2025년 7월 말 2주 기간 동안 수집되었습니다. 10개의 객관식 질문으로 구성된 설문조사는 200명 이상의 참가자를 대상으로 익명으로 진행되었습니다. 응답자들은 경영진 및 관리직부터 개인 지식 근로자 및 기업가에 이르기까지 균형 잡힌 직무 배합을 나타냈습니다. 완전한 방법론 및 상세한 조사 결과는 research@ClickUp.com으로 문의하십시오.