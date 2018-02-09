스타트업 vs 대기업: 어떤 것을 선택해야 할까요?

스타트업인가요, 기업인가요?

다른 쪽의 잔디는 항상 더 푸르러 보입니다. 스타트업에서 일하는 사람들은 대기업에 근무하는 친구들이 참석하는 거대한 휴일 파티를 보면 부러워합니다. 대기업 직원들은 스타트업에 근무하는 친구들이 더 짧은 시간에 더 높은 직책을 얻는 것을 보면 화가 납니다.

비즈니스 세계에서 일하는 사람이라면 스타트 업과 대기업 모두에서 일자리를 찾게 될 가능성이 높습니다. 각 회사의 업무 환경에 대한 기본적인 정보는 이미 알고 계실 것입니다. 대기업은 근무 시간이 정해져 있고 규율이 엄격한 반면, 스타트 업은 근무 시간이 유연하지만 업무량이 많습니다.

그래서 어떤 것이 더 나을까요?

그 질문에 대한 답은 사람마다 다릅니다. 진짜로 물어야 할 질문은, 당신은 무엇을 위해 일하고 있습니까? 월급을 받고 집으로 돌아가고 싶습니까? 교육을 받고 기술을 키우고 싶습니까? 아니면 실제로 손을 더럽히며 무언가를 만들고 싶습니까?

하지만 자주 논의되지 않는 것은 스타트업과 기업 직장이 장기적으로 경력에 더 나은 선택인지 여부입니다. 그럼, 이에 대해 이야기해 보겠습니다! 기업 직장은 체계적인 실무 교육을 받을 수 있는 완벽한 장소일 수 있지만, 정말로 스타트업을 통해 얻을 수 있는 것보다 더 큰 가치를 얻을 수 있을까요? 스타트업은 회사 설립에 대한 전반적인 경험을 쌓을 수 있는 좋은 기회이지만, 미래에 고위 경영진으로 승진할 수 있는 능력을 기를 수 있을까요?

기업

이름이 모든 것을 말해주는 회사. 대기업은 대개 일반 가정에서도, 또는 적어도 업계에서는 잘 알려진 브랜드입니다. 사람들에게 자신이 일하는 회사를 말하면 그들이 그 회사를 이미 잘 알고 있다는 것은 기분 좋은 일입니다.

역할이나 기술을 습득할 수 있습니다. 기업 위치는 보다 직접적인 역할을 맡는 경향이 있습니다. 영업 팀에 속하면 판매를 하고, 고객 서비스 팀에 속하면 클라이언트의 문의에 응답하고 도움을 제공합니다. 따라서, 원하는 역할이나 진로 방향이 이미 정해져 있다면, 이러한 유형의 환경은 다른 여러 가지 업무에 집중할 필요 없이 해당 기술을 연마하고 성장하는 데 큰 도움이 될 수 있습니다.

문제 해결이 매우 쉽습니다. 이러한 고도로 전문화된 역할이 있기 때문에, 새로운 문제가 발생하면 모든 사람이 누구에게 연락해야 할지 알고 있습니다. 바로 해당 산업에 능통한 팀입니다. 자신의 부서가 "소관"이 아닌 문제를 해결하려고 하면 다른 사람의 일을 방해할 가능성이 높습니다. 제 말을 믿으세요. 그게 가장 큰 문제라면, 아무 문제도 없을 겁니다 🙂 스타트업에 근무하는 사람들은 이런 팀이 있었으면 좋겠다고 생각할 겁니다!

더 큰 복리후생. 물론, 이러한 기업들은 더 많은 자금을 가지고 있습니다. 보통 직원들에게 개인 의료 보험, 연금, 육아 지원, 기업 할인 등 우수한 복리후생을 제공할 수 있습니다. 때로는 대기업이 더 높은 급여를 의미할 수도 있습니다. 하지만 그 반대의 경우도 본 적이 있습니다. 😛

영향력 제로. 기업에서 일하면서 가장 힘들었던 점은 영향력이 부족했다는 것입니다. 저는 첫 직장을 진심으로 아끼고, 회사의 성공을 위해 제 모든 힘을 다하고 싶었습니다. 하지만 대기업에서는 일을 완료하거나 채택하기가 정말 어렵습니다. 그 이유가 다음 사항으로 이어집니다.

위험 없음! 기업이나 대형 기업은 위험을 감수하는 것을 두려워합니다. 20%의 매출 증가 가능성을 가진 아이디어로 부사장 사무실에 들어가더라도, 그 아이디어에 위험 요소가 조금이라도 있다면 실현될 가능성이 없습니다. 10번 중 9번은 현재 잘 되고 있는 일을 계속 성장시키기로 결정될 것입니다. 그건 잘못된 것이 아닙니다. 결국, 그것이 가장 현명한 결정이기 때문입니다. C급 경영진이 주주들을 만족시켜야 하는 압박이 얼마나 큰지 상상해 보세요!

직무 만족도 저하. 거대한 기계에서 작은 톱니바퀴와 같은 존재로, 자신의 일의 가치를 진정으로 인식하기 어렵습니다. 당신은 그저 과정의 일부에 불과하거나, 몇 달 또는 몇 년 동안은 볼 수 없는 거대한 최종 결과에 작은 기여를 하고 있을 뿐입니다! 직장에서 자신이 만든 성과를 직접 보고 싶어하는 사람에게는 실망스러운 일이 될 수 있습니다.

성장통. 자신의 역할을 훌륭하게 수행하고 다른 사람들을 능가한다고 해서, 원하는 다음 프로모션이 보장되는 것은 아닙니다. 회사에 더 오래 근무한 사람이 같은 직위를 원하면, 당신은 운이 좋지 않은 것으로 끝날 수도 있습니다. 또한, 당신이 준비가 되어 있더라도, 그게 경력 경로이기 때문에 당신이 마땅히 받아야 할 승진을 막을 수도 있습니다

장점

GAINS, 그리고 저는 헬스클럽에 대해 말하는 것이 아닙니다! 하고 싶은 일이 무엇인지 전혀 모르겠다면, 스타트업에서 일하면서 여러 위치에 대한 기술과 통찰력을 얻을 수 있습니다. 해야 하기 때문에, 생각지도 못했던 기술을 습득하게 될 것입니다! 스타트업에서 일하는 것은 가능한 한 많은 기술을 습득할 수 있는 가장 좋은 방법입니다.

주식! 물론, 대기업은 스톡 옵션을 제공하지만, 많은 직원들에게 스톡 옵션을 제공해야 하기 때문에 가능한 한 그 수를 제한하고 있습니다. 성공할 가능성이 높은 스타트 업에 일찍 합류하면 다시는 돈에 대해 걱정할 필요가 없을 것입니다! 많은 사람들이 스타트 업에 열심히 일하는 이유는, 그로 인해 나중에 큰 보상을 받을 수 있다는 것을 알고 있기 때문입니다!

더 많은 책임/학습 기회. 일반적으로 스타트업을 시작할 때, 회사가 작을수록 새로운 책임을 맡게 되는 빈도가 높아집니다. 이는 주어진 과제를 해결할 인력이 부족하기 때문입니다. 스타트업을 시작하면 더 많은 문제에 직면하게 될 것이라는 점은 확실합니다. 하지만 그것이 바로 스타트업을 하는 매력입니다. 인생의 모든 것이 그렇듯이, 스타트업을 하는 과정에서 겪는 어려움은 인격을 단련하고 자신의 진정한 모습을 발견하는 데 도움이 됩니다. 의사 결정 과정에 중요한 역할을 맡게 될 것을 준비하십시오.

실험할 기회가 생길 것입니다. 문제를 파악하고 해결하는 것은 전문적인 면에서 한 가지 큰 장점이 있습니다. 바로 자신의 기술을 발전시키고 새로운 것을 시도할 수 있다는 것입니다. 기술적으로 마케팅 분야에서 일하지만 프로그래머나 디자이너로서의 경험을 쌓고 싶다면, 필요한 곳에 뛰어드는 것이 배우고 성장할 수 있는 좋은 방법이 될 수 있습니다 (물론 본인의 핵심 업무는 계속 수행해야 합니다). 이는 실리콘 밸리 스타트업의 일에서 필수적인 요소입니다.

혁신이 가능합니다 – 스타트업을 빠르게 성장시키기 위해서는 직원들이 혁신을 추구하고 새로운 것에 도전해야 합니다. 좋은 스타트업을 이끌고 있는 CEO는 직원이 새로운 것을 시도하는 것을 막지 않습니다. 이렇게 해서 스타트업을 경쟁사가 따라올 수 없는 신선한 디자인과 새로운 개념으로 결과를 달성할 수 있습니다.

보너스: 스타트업을 위한 프로젝트 관리 도구

단점

문제를 스스로 해결해야 합니다. 의지할 수 있는 팀은 없습니다. 적어도 기업에 있는 팀과는 다릅니다! 다시 말하지만, 저는 이것을 장기적으로 볼 때 얻을 수 있는 가치 때문에 강점이라고 생각합니다.

업무량이 많습니다. 휴일 및 휴가가 적고, 장시간 근무를 예상해야 합니다. 스타트업은 트렌드를 빠르게 활용해야 하며, 초기 성장이 매우 중요합니다. 일과 삶의 균형을 맞추기 어렵습니다. 대기업에 뒤처지지 않기 위해 장시간 근무를 해야 하므로, 스트레스와 피로에 주의해야 합니다. 스타트업 생활은 모든 사람에게 적합한 것은 아닙니다.

직업 안정성/보안. 직장은 좋아하지만, 얼마나 오래 일할 수 있을지는 알 수 없습니다. 신생 기업은 자금이 부족하면 해고될 가능성이 높습니다. 또한, 신생 기업은 현명한 경우, 최대의 가치를 창출하는 직원들만 남기게 됩니다. A+ 등급의 직원들만 남게 되는 것입니다!

좋은 기업 직원의 조건은 무엇인가?

1) 신뢰할 수 있는

기업 세계에서 성공하기 위해 가장 필요한 자질은 일관된 실행력입니다. 지원한 날부터, 할당된 작업을 제 시간에 완료하기 위해 최선을 다하는 태도는 리더의 자질을 보여주는 행동입니다.

2) 야망

야심 찬 직원은 회사의 목표를 달성하거나 회사에서 승진하기 위해 기꺼이 추가적인 노력을 기울입니다. 자신에게 목표와 높은 기대치를 설정하기 때문에 최선을 다하는 것을 회피하지 않습니다. 또한 경력을 발전시키고자 하는 욕구가 강합니다. 야망은 개방성, 창의적인 아이디어, 적극적인 태도를 트리거하며, 이러한 모든 특성은 모든 회사에 유익합니다. 그러나 야심 찬 직원은 합리적인 수준의 감성 지능도 갖추고 있어야 합니다

3) 문화적 적합성

사무실 문화에 적합한 후보자를 찾는 것은 말처럼 쉽지 않습니다. 먼저, 회사 문화가 무엇인지 정확히 파악해야 합니다. 귀하와 기존 직원이 중요하게 생각하는 특성과 가치에 대해 생각해보세요. 채용 팀은 회사 문화를 잘 알고 있어야 합니다. 의사 결정, 언어, 일상적인 업무 관행도 직장 문화를 나타내는 요소입니다.

문화에 맞지 않는 사람을 고용하면, 그 사람들은 솔직히 소외감을 느끼고 업무 성과도 떨어지는 경향이 있습니다. 저는 개인적으로 이러한 실수를 저질렀고, 그 결과를 직접 목격했습니다. 대기업이 많은 인력을 채용하기 시작하면, 효과적인 팀을 만들기 위해 회사에 적합한 인재의 유형이 무엇인지는 꽤 분명해집니다.

4) 팀 정신/긍정적 태도

우리는 모든 것에 대해 완전히 부정적인 사람을 본 적이 있습니다. 할당량이 늘면, 그들은 즉시 주방으로 달려가 불평을 합니다. 이러한 말은 생각보다 빠르게 퍼질 수 있으며, 특히 파벌이 많은 대기업에서는 더욱 그렇습니다. 이는 문제를 야기하는 원인이 될 수 있으므로, 초기에 신속하게 해결해야 합니다.

이 문제를 해결하는 가장 좋은 방법은 그들을 회사와 함께 먹고 자고 숨쉬는 사람들로 둘러싸는 것입니다. 주말에 회사 티셔츠를 입고, 회사 소프트볼 팀에 참여하고, 퇴근 후에도 자신을 발전시키고 회사에 대한 좋은 소문을 퍼뜨리기 위해 일하는 사람들입니다. 이 표현은 너무 많이 사용되지만, Kool-Aid를 마시는 사람을 찾으세요. 그들은 직원에게 해가 되든 도움이 되든, 여러분의 변화(많은 변화가 있을 것입니다)를 항상 지원할 것입니다!

좋은 스타트업 직원의 조건은 무엇인가?

1) 끈기

끈기는 혁신의 필수 조건입니다. 왜냐하면 대부분의 혁신은 스타트업이 가장 어려운 시기에 탄생하기 때문입니다. 스타트업이 어려움을 겪을 때, 그것은 진화할 수밖에 없습니다. 또한 이러한 어려운 시기에 작은 기업의 인재들이 가장 빛을 발합니다. A급 인재는 실패에 좌절하지 않습니다. 대신 그는 혁신적인 해결책의 일원이 됩니다. 당신은 "정규직 직원"보다 더 오래, 더 효율적으로 빠른 속도의 환경에 적응할 수 있어야 합니다

2) 효과적인 커뮤니케이터

성공적인 스타트업 직원은 강력한 의사소통 능력자입니다. 당연한 말입니다. 물론 의사소통이 능숙하지 않은 직원이 훌륭한 개인 기여자일 수는 있지만, 조직 내에서 훌륭한 리더가 될 수는 없을 것입니다. 모든 사람들은 효과적인 의사소통이 호감도와 카리스마에 달려 있다고 생각합니다. 하지만 그렇지 않습니다! 저는 스타트업에 처음 입사했을 때 어려운 경험을 통해 이 사실을 배웠습니다.

커뮤니케이션은 정확한 정보를 이해하기 쉽고 적시에 적절한 사람에게 전달하는 것입니다. 커뮤니케이션과 투명성은 스타트업을 빠르게 성장시키는 데 도움이 됩니다. 커뮤니케이션 능력이 부족한 리더는 모든 회사에 부담이 됩니다. 팀의 잠재력을 극대화하지 못하고, 결국 스타트업을 성장시키는 데 방해가 될 것입니다.

3) Sh*t Done Mentality

플랜은 훌륭하지만, 예상치 못한 일이 발생하기 마련이며, 대부분의 기업가는 현실에 적응하기 전에 처음 세 가지 실행 항목을 넘기지 못합니다. 원래의 비즈니스 플랜과 똑같은 모습을 보이는 회사는 없다고 자신있게 말할 수 있습니다.

순수한 스타트업 직원은 계획에 시간을 조금만 쓰고 실행에 많은 시간을 할애합니다. 확실하지 않은 경우, 일단 뭔가를 해본 다음 적절하게 대응합니다. 비즈니스를 중단하면 회사의 실수를 숙고하고, 평가하고, 판단할 시간이 충분할 것을 알고 있기 때문입니다.

4) 호기심

이것이 바로 키입니다! 어떤 스타트업에 들어가 보더라도, 이 말이 얼마나 정확한지 바로 알 수 있을 것입니다. 직원이 호기심에 무언가에 몰두할 때, 마법이 일어납니다. 호기심은 스타트업 직원이 구현하는 열정의 일부입니다. 더 많이 배우고 자신을 개선하려는 의지는 성공으로 이어집니다. 창업자와 스타트업 직원이 성공한 후 다른 회사나 다른 임무로 이동하는 이유는 무엇이라고 생각하시나요?

여러 번 말씀드렸지만, 여러분은 여러 가지 역할을 맡게 될 것이며, 여러분의 임무를 달성하기 위해 습득할 수 있는 새로운 기술이 항상 있습니다! 책이나 기사에서 읽은 어떤 문장이 프로세스를 더 효율적으로 만들고, 제품을 개선하거나, 심지어는 큰 거래를 성사시키는 데 도움이 될지 모르기 때문입니다!

두 환경에서 일한 후, 저는 각 환경의 장점과 단점을 모두 경험할 수 있었습니다. 제 전반적인 조언은 두 가지를 모두 경험한 후 결정하는 것입니다. 네, 훌륭한 스타트업/대기업도 있고, 끔찍한 스타트업/대기업도 있습니다. 조사를 하고 뛰어드세요. 열심히 일하고 배울 수 있는 모든 것을 배우면, 어느 쪽을 선택해도 틀리지 않을 것입니다!

저는 편견이 있지만, 유명 대기업에서 자신의 재능을 배우기 시작하는 것이 완벽한 시작이라고 생각합니다. 자신도 무엇을 해야 할지 모르는 신입 사원 교육반에 속하게 되어 함께 배울 수 있습니다! 또한 좋은 친구도 사귈 수 있습니다. 그런 다음, 그 기술을 스타트업 환경에 적용하여 자신의 유명 대기업을 만들기 위해 열심히 일하세요! 저는 아직 그 길을 걷고 있지만, 몇 년 후에 그 방법이 효과가 있는지 알려드리겠습니다 😉

많은 사랑과 좋은 운을 기원합니다!