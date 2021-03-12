Safety Wing과 함께 원격 근무의 미래를 엿보기

원격 근무자가 지배하는 세상은 오랫동안 예고되어 왔으며, 2021년의 어려움은 그 실현을 더욱 가속화했습니다. 원격 근무의 장점을 깨닫고, 위치에 구애받지 않는 근로자를 지원하기 위해 스타트업을 성장시키는 기업들이 늘어나면서, 새로운 원격 근무 인력은 앞으로도 계속 남아 있을 것이라고 예상할 수 있습니다.

그러나 원격 근무의 미래는 어떻게 될 것이며, 그 성장의 배후에는 누가 있을까요? 일의 미래를 형성할 몇 가지 새로운 원격 근무 트렌드와 이를 가능하게 하는 신기술 및 기업에 대해 논의해 보겠습니다.

직장 환경이 변화할까요?

결론부터 말하자면, 직장 환경은 반드시 바뀌어야 합니다. 이 점에 대해서는 의문의 여지가 없습니다.

그 이유는 눈에 보이는 문제(코로나19) 때문만은 아닙니다. 팬데믹이 큰 뉴스가 되기 전부터 일의 세계는 이미 변화하고 있었기 때문입니다. 기술, 선견지명, 열린 마음을 가진 직원들을 보유한 기업들은 큰 혼란 없이 사무실에서 코로나19가 중심이 된 새로운 세계로 전환할 수 있었습니다. 하지만 적응에 어려움을 겪은 기업들은 그 과정에서 많은 어려움을 겪었고, 일부는 심지어는 문을 닫게 되었습니다.

원격 근무자를 유치하기 위해 노력하는 기업들이 늘어나면서, 이들을 지원하기 위한 움직임이 급속히 확산되고 있습니다. 이 대규모의 임시 원격 근무자 유입은 원격 근무자의 비율이 높아진 세계가 어떤 모습일지 예측할 수 있는 귀중한 통찰력을 제공했으며, 더 많은 기업들이 원격 근무 체제 도입 가능성을 탐색하게 만들었습니다.

현재 원격 근무에서 유행하는 트렌드는 무엇일까요?

새해마다 새로운 도전이 따르지만, 2021년은 모든 사람에게 어려운 한 해였다는 것은 의심의 여지가 없습니다. 여러 가지 시련과 고난에도 불구하고, 위치에 구애받지 않는 근로자 커뮤니티에서 몇 가지 분명한 트렌드가 나타나고 있으며, 그 중 상당수는 가까운 미래에도 계속될 것으로 보입니다.

도시 탈출

전 세계적으로 국가적 봉쇄 조치가 시행되면서 대도시의 매력은 급속히 떨어지고 있습니다. 우리 모두가 알고 사랑하는 활기찬 사회 생활, 문화의 중심지, 멋진 도시 경관은 모두 멈춰버렸습니다. 그 대신에 우리는 비싼 임대료, 텅 빈 거리, 부족한 녹지 공간만 남게 되었습니다.

코로나19로 인해 많은 사람들이 우선순위를 재평가하게 되었습니다. 신선한 공기, 녹지, 저렴한 주거를 찾는 것이 목록의 최우선 순위가 된 반면, 많은 사람들은 도시의 거리를 떠나 시골로 몰려들고 있습니다.

혁신적인 원격 근무 소프트웨어

원격 근무의 세계는 기술의 도움 없이는 존재할 수 없다고 말해도 과언이 아닙니다. 생산성 앱, 화상 회의 소프트웨어, 보안 메시징 시스템 및 그와 함께 제공되는 모든 것을 통해 원격 회사를 문제 없이 쉽게 운영할 수 있습니다. 영구적인 사무실 공간, 즉 전통적인 벽돌과 시멘트로 지어진 건물에 대한 필요성은 점점 사라지고 있습니다.

원격 근무의 성장을 지원하는 요인은 무엇일까요?

원격 소프트웨어.

기술의 발전과 미래 지향적인 기업들은 원격 근무가 전 세계적으로 널리 보급되어 원격 근무자들이 국경을 쉽게 넘나들 수 있게 된 데에 큰 기여를 했습니다. 얼마 전만 해도 원격 근무라는 개념은 터무니없는 것으로 여겨졌습니다. 하지만 그들을 비난할 수 있겠습니까? 그 당시에는 가상 사설망, 그룹 회의 소프트웨어, 연결을 유지하는 데 도움이 되는 원격 근무 도구 등이 없었습니다.

오늘날, 에스토니아의 e-Residency와 같은 프로그램을 이용하면 온라인으로 회사를 설립하는 것이 간단하고 쉬운 과정이 되었습니다. 전 세계 어디에 있든 직원 채용, 입사, 급여 지급을 도와주는 여러 회사가 있습니다. ClickUp의 생산성 플랫폼 덕분에 팀 관리가 그 어느 때보다 쉬워졌습니다. Zoom을 사용하면 버튼을 클릭 한 번으로 팀 회의를 조직할 수 있으며, TeamFlow와 같은 온라인 사무실에서는 가상 휴게실도 만들 수 있습니다.

원격 근무자 복지 혜택

밀레니엄 무렵에 디지털 노마드와 원격 근무라는 개념이 등장한 이후, 현명한 사상가들은 자원을 모아 시장에 대응하기 시작했습니다. 오늘날에는 노트북과 안정적인 인터넷 연결만 있으면 필요한 모든 것을 쉽게 얻을 수 있습니다. 기업들은 글로벌 인재 풀의 이점을 깨닫고 있으며, 원격 근무자들도 마찬가지입니다. 이제 취업의 선택지는 더 이상 지리적 경계에 얽매이지 않습니다. 귀하의 지역에 있는 회사들 중에서 선택해야 할 필요가 없으며, 전 세계의 회사들 중에서 자유롭게 선택할 수 있습니다.

이 때문에 기업들은 단순히 원격 근무 위치를 제공하는 것만으로는 충분하지 않다는 것을 깨달았습니다. 직원들은 더 유연한 근무 일정, 의료 보험, 유급 휴가 등 특정 혜택을 기대합니다. SafetyWing의 Remote Health와 같은 제품을 통해 원격 근무의 최상의 미래를 구축하는 기업들이 있습니다. 이 제품은 팀원들이 거주지에 상관없이 이용할 수 있는 글로벌 건강 보험입니다. 현지에서 직원을 채용하는 전통적인 기업과 달리, 원격 근무를 하는 기업은 선택할 수 있는 인재 풀이 더 넓기 때문에 건강 보험이 큰 과제가 됩니다. SafetyWing의 독특한 제품을 사용하면 직원의 근무지가 어디든 상관없이, 전 세계 모든 직원을 동일하고 쉽게 맞춤 설정할 수 있는 플랜으로 보장할 수 있습니다.

일을 수행하는 데 필요한 도구를 갖춘 기업들은 원래는 고정된 방식에 얽매여 있었지만, 원격 근무의 가능성에 대해 훨씬 더 열린 태도를 보이기 시작했습니다. 결과적으로 원격 근무자가 증가하면서 더 많은 비즈니스가 이 신흥 산업에 대응하기 위해 노력하게 되었습니다. 이는 영원한 성장의 아름다운 주기를 만들어낼 것입니다. 적어도 우리는 그렇게 희망합니다!

미래의 원격 근무 트렌드는 무엇일까요?

전 세계 기업의 3분의 2가 팬데믹 기간 동안 채택한 원격 근무 정책을 계속 유지할 계획인 만큼, 이러한 원격 근무 트렌드는 앞으로도 계속될 것으로 보입니다.

‘하이브리드 업무 환경’의 등장

모든 기업이 전적으로 원격 근무로 전환할 것이라고 기대하지는 않지만, 많은 기업이 하이브리드 시스템을 채택할 가능성이 있습니다. 하이브리드 시스템은 핵심 팀의 일부는 회사에서 근무하고 나머지는 재택 근무를 하는 시스템입니다. 이 하이브리드 시스템의 장점은 기업이 가장 유능한 글로벌 인재를 확보하고 유연성을 높이는 동시에 강력한 기업 문화를 유지할 수 있다는 점입니다.

스타트업은 원격 근무 서비스에 계속 집중할 것입니다

자영업 원격 근무자와 원격 근무를 도입하려는 기업들은 일상 업무를 간소화하기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다. 실제로 Upwork의 2020년 미래 인력 보고서에 따르면, 프리랜서의 77%는 기술이 일자리를 찾는 기회를 높였다고 응답했습니다. 전통적인 업무 환경에서 가상 업무 환경으로 전환하려면 완전히 다른 접근 방식과 새로운 도구 세트가 필요합니다. 밀레니얼 세대와 Z 세대가 시장을 장악하기 시작하면서, 이러한 측면에서 훨씬 더 많은 혁신이 이루어질 것입니다.

정신적 건강에 집중하고 ‘실생활’에서의 소통을 강조합니다

많은 원격 근무자들이 직면하는 큰 문제는 주로 동료들과의 연결이 부족하기 때문에 발생하는 외로움입니다. 인간은 본질적으로 사교적인 존재이기 때문에 원격 근무는 엄청난 고립감을 야기할 수 있습니다.

직원이 사교성을 유지하는 것이 책임인 것처럼, 팀 간의 실시간 연결을 촉진하는 것도 관리자의 책임입니다. 직원은 사무실에 있든 바베이도스의 해변에 있든, 자신이 회사에 소중한 일원이라는 것을 알아야 합니다. 정기적인 영상 통화는 해결책의 일부에 불과합니다. 하지만 팀이 전 세계로 더욱 분산될수록 관리자는 팀의 유대감을 높이기 위해 더 창의적인 활동을 고안해야 합니다.

더 짧은 근무 주간

최근 CoSo Cloud의 설문조사에 따르면, 원격 근무자의 77%는 재택 근무를 할 때 생산성이 훨씬 더 높다고 응답했습니다. 이론적으로, 이러한 생산성 증대는 근로자들이 동일한 소득을 유지하면서 근무 시간을 단축할 수 있게 해줍니다. 원격 근무의 세계를 넘어, 많은 기업들이 관습을 깨고 주 4일 근무제를 도입하고 있습니다. 이들은 주 4일 근무로 생산성을 극대화하면 생산성이 떨어지는 주 5일 근무와 동일한 양의 일을 할 수 있다는 것을 증명하고자 합니다.

결론

원격 근무에 여전히 문제가 있다는 것은 의심의 여지가 없습니다.

외로움을 느낄 수 있고, '기분이 좋지 않은' 날에는 집중하기가 너무 어렵고, 주변에 필요한 격려를 해줄 동료도 없습니다. 효과적이고 실시간적인 커뮤니케이션을 위해 극복해야 할 장애물은 말할 것도 없습니다.

다행히도 기술의 발전 속도와 기업과 개인 모두의 원격 근무에 대한 투자로 인해 이러한 문제는 곧 해결될 것으로 보입니다.

세계에서 가장 뛰어난 인재들이 모여 원격 근무의 모든 문제를 해결할 수 있는 새로운 도구, 스마트 소프트웨어, 심지어는 가상 마을까지 만들고 있습니다.

원격 근무 세계를 뒷받침하는 혁신적인 사고를 가진 강력한 팀이 있기 때문에 그 미래의 가능성은 무한합니다. 협업과 지식 공유, 기업을 더 높은 수준으로 끌어올리고 글로벌 의료 서비스와 복리후생을 요구하며, 아직 존재하지 않는 것을 만드는 것을 두려워하지 않는 등, 원격 근무의 세계를 더 좋고 모든 사람이 이용할 수 있게 만드는 것은 우리에게 달려 있습니다.

따라서 원격 근무자이거나 원격 팀을 관리하는 경우, 저희에게 연락하여 다음을 알려주십시오. 회사를 일하기 좋은 곳으로 만들기 위해 필요한 것은 무엇입니까?