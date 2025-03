10 Alternatif & Pesaing Help Scout Terbaik untuk UKM

Apakah Anda mencari perangkat lunak meja bantuan yang melengkapi pertumbuhan Anda? Meskipun Help Scout telah membuat gebrakan di industri ini, mungkin ini bukan pilihan semua orang.

Mungkin Anda sedang mencari perangkat lunak meja bantuan dengan bakat yang berbeda atau beberapa fitur tambahan? Nah, Anda beruntung. Dunia digital penuh dengan alternatif yang kuat untuk Help Scout.

Jadi, jika Anda siap untuk menemukan bisnis Anda selanjutnya perangkat lunak meja bantuan mari kita selami para pesaing Help Scout yang menonjol ini. Bisa kita mulai?

Apa itu Help Scout?

Perkenalkan Help Scout: pemain kunci dalam dunia layanan pelanggan. Pada intinya, Help Scout bukan sekadar alat bantu meja bantuan; Help Scout adalah platform yang dirancang untuk mendorong percakapan pelanggan yang tulus dan bermakna.

Dengan fitur-fitur memfasilitasi komunikasi yang lancar dan manajemen tiket yang intuitif, Help Scout telah mendapatkan tempatnya di hati banyak bisnis.

melalui Bantu Pramuka Namun, seberagam apapun dunia UKM, satu ukuran jarang cocok untuk semua. Beberapa tim mungkin menemukan bahwa Help Scout hampir sempurna, tetapi mungkin kekurangan satu atau dua fitur yang mereka inginkan, atau mereka mungkin mencari pengalaman pengguna yang berbeda.

Itulah sebabnya banyak bisnis yang mencari alternatif Help Scout yang lebih sesuai dengan ritme dan tujuan operasional mereka yang unik.

Jadi, meskipun Help Scout sangat bagus, mari kita jelajahi apa lagi yang ada di luar sana yang menunggu untuk menjadi superstar layanan pelanggan Anda berikutnya.

Apa yang Harus Diperhatikan Dalam Alternatif untuk Help Scout

Pengalaman pengguna yang mulus: Yang terbaik perangkat lunak meja layanan adalah dengan menavigasi, dan tim yang lebih cepat dapat merespons kebutuhan pelanggan. Carilah desain yang intuitif dan kurva pembelajaran yang minimal untuk meningkatkan produktivitas tim

Yang terbaik perangkat lunak meja layanan adalah dengan menavigasi, dan tim yang lebih cepat dapat merespons kebutuhan pelanggan. Carilah desain yang intuitif dan kurva pembelajaran yang minimal untuk meningkatkan produktivitas tim Dukungan multi-saluran: Pelanggan saat ini menghubungi tim dukungan dari berbagai saluran-email, media sosial, obrolan, dan banyak lagi. Perangkat lunak layanan pelanggan yang ideal harus menggabungkan saluran-saluran ini, memastikan tidak ada permintaan yang terlewatkan

Pelanggan saat ini menghubungi tim dukungan dari berbagai saluran-email, media sosial, obrolan, dan banyak lagi. Perangkat lunak layanan pelanggan yang ideal harus menggabungkan saluran-saluran ini, memastikan tidak ada permintaan yang terlewatkan Model harga yang terjangkau: Setiap dolar sangat berarti bagi UKM. Carilah platform yang menawarkan harga yang sesuai dengan uang Anda, sehingga Anda hanya membayar untuk apa yang benar-benar Anda butuhkan

Setiap dolar sangat berarti bagi UKM. Carilah platform yang menawarkan harga yang sesuai dengan uang Anda, sehingga Anda hanya membayar untuk apa yang benar-benar Anda butuhkan Set fitur yang kaya: Bisnis yang berbeda, kebutuhan yang berbeda. Temukan alat yang menawarkan serangkaian fitur meja yang komprehensif, seperti kemampuan basis pengetahuan atau perangkat lunak dukungan kolaboratif untuk permintaan, sehingga Anda dapat menyesuaikan rangkaian dan pendekatan dukungan pelanggan yang lengkap

Bisnis yang berbeda, kebutuhan yang berbeda. Temukan alat yang menawarkan serangkaian fitur meja yang komprehensif, seperti kemampuan basis pengetahuan atau perangkat lunak dukungan kolaboratif untuk permintaan, sehingga Anda dapat menyesuaikan rangkaian dan pendekatan dukungan pelanggan yang lengkap Integrasi yang kuat: Kekuatan platform sering kali terletak pada kompatibilitasnya dengan platform lain perangkat lunak kesuksesan pelanggan yang digunakan agen layanan pelanggan Anda. Pilihlah solusi yang mudah diintegrasikan dengan perangkat lunak yang sudah ada, merampingkan alur kerja, dan bekerja dengan berbagai saluran

Kekuatan platform sering kali terletak pada kompatibilitasnya dengan platform lain perangkat lunak kesuksesan pelanggan yang digunakan agen layanan pelanggan Anda. Pilihlah solusi yang mudah diintegrasikan dengan perangkat lunak yang sudah ada, merampingkan alur kerja, dan bekerja dengan berbagai saluran Ulasan pelanggan yang positif: Informasi dari mulut ke mulut sangat berharga. Periksa platform dengan ulasan hangat; mereka sering kali menyoroti pro dan kontra di dunia nyata yang mungkin tidak Anda pertimbangkan

Informasi dari mulut ke mulut sangat berharga. Periksa platform dengan ulasan hangat; mereka sering kali menyoroti pro dan kontra di dunia nyata yang mungkin tidak Anda pertimbangkan Tim dukungan pelanggan yang dapat diandalkan: Siapa yang mendukung agen dukungan? Solusi dukungan pelanggan juga harus memiliki tim dukungan yang kuat di belakangnya. Pastikan alternatif yang Anda pilih mendukung Anda dengan agen dukungan yang responsif, membantu, dan dukungan multi-saluran sehingga Anda tidak akan pernah mengalami kesulitan

10 Alternatif Pembina Bantuan Terbaik 2024

Sekarang setelah Anda dan tim dukungan Anda mengetahui apa yang harus diperhatikan saat Anda menatap ke depan ke dunia pasca-Help Scout, mari kita perkenalkan Anda pada para pesaing dukungan pelanggan.

1. ClickUp

Mengatur tugas agar berulang berdasarkan waktu atau peristiwa di ClickUp

ClickUp lebih dari sekadar alternatif Help Scout. Ini adalah solusi holistik yang dirancang untuk bisnis yang membutuhkan organisasi dan efisiensi.

Dengan fitur-fitur meja kerja seperti beberapa penerima tugas, bidang khusus dan kemampuan untuk memprioritaskan tugas clickUp telah memposisikan dirinya sebagai pembangkit tenaga listrik di bidang produktivitas.

Terutama untuk tim layanan pelanggan platform ini menawarkan keserbagunaan yang tak tertandingi dibandingkan dengan alternatif Help Scout lainnya.

Dari mengalokasikan sumber daya dan mengelola klien hingga melacak tiket dukungan pelanggan, ClickUp memastikan setiap langkah berjalan mulus.

Antarmuka intuitif dan integrasinya yang kuat menjadikannya pilihan yang menonjol bagi tim dukungan yang mencari lebih dari sekadar Help Scout.

Fitur terbaik ClickUp

Mendelegasikan tugas ke beberapa anggota tim secara efektif

Gunakan ClickUp Docs untuk membangun basis pengetahuan Anda

Sesuaikan ruang kerja Anda sesuai dengan kebutuhan bisnis dengan Bidang Khusus ClickUp Bedakan antara tugas-tugas penting dan tugas-tugas yang dapat menunggu

Pastikan pendekatan terstruktur untuk tugas-tugas dengan Daftar periksa Tugas ClickUp Gabungkan semua informasi Anda dan satukan seluruh tumpukan teknologi Anda dengan integrasi yang mendalam

Buat lingkungan meja bantuan dengan cepat denganTemplat Meja Bantuan ClickUp Pastikan Anda mendukung pelanggan Anda setiap saat dengan templat perjalanan pelanggan Keterbatasan ClickUp

Kurva pembelajaran yang lebih curam untuk pemula

Opsi kustomisasi mungkin sangat banyak untuk beberapa tim dukungan

Integrasi dengan beberapa aplikasi pihak ketiga membutuhkan penyesuaian

Harga ClickUp

**Gratis Selamanya

Tidak Terbatas : $7/bulan per pengguna

: $7/bulan per pengguna Bisnis : $12/bulan per pengguna

: $12/bulan per pengguna Perusahaan: Hubungi untuk harga

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2 : 4.7/5 (2.000+ ulasan)

: 4.7/5 (2.000+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (2.000+ ulasan)

2. Zendesk

via Zendesk Zendesk bukan sekadar nama lain dalam industri layanan pelanggan; Zendesk merupakan salah satu perangkat lunak meja bantuan yang paling andal. Menyediakan fitur-fitur dukungan yang canggih, Zendesk dirancang dari awal untuk memelihara dan meningkatkan komunikasi dengan pelanggan.

Zendesk menonjol dari alternatif Help Scout lainnya dengan kesederhanaannya, memastikan setiap interaksi pelanggan efisien namun tetap personal.

Kemampuan beradaptasi, skalabilitas, dan fitur analitik canggih dari platform ini menjadikannya sebagai pesaing utama bagi tim dukungan dari semua ukuran yang mencari alternatif Help Scout yang solid.

Fitur terbaik Zendesk

Mengintegrasikan semua saluran komunikasi secara mulus dengan perangkat lunak perpesanan pelanggan yang komprehensif

Memberdayakan pelanggan dengan opsi layanan mandiri menggunakan alat bantu basis pengetahuan bawaan

Chatbot yang didukung AI memberikan respons yang cepat setiap saat

Tampilan tiket yang dapat disesuaikan membantu Anda menyortir dan memprioritaskan tiket dengan mudah, menjadikan Zendesk sebagai salah satu yang terbaik perangkat lunak tiket terbaik yang ada di pasaran

Kompatibel dengan banyak aplikasi pihak ketiga

Dapatkan wawasan yang dapat ditindaklanjuti dari data untuk meningkatkan kepuasan pelanggan

Menawarkan dukungan dalam aplikasi untuk pengguna seluler

Keterbatasan Zendesk

Harga bisa tinggi untuk tim yang lebih kecil

Beberapa fitur lanjutan membutuhkan integrasi

Penyiapan awal mungkin terasa rumit

Harga Zendesk

Tim: $19/bulan per pengguna

$19/bulan per pengguna Growth: $49/bulan per pengguna

$49/bulan per pengguna Profesional: $99/bulan per pengguna

$99/bulan per pengguna Enterprise: Mulai dari $150/bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Zendesk

G2: 4.2/5 (400+ ulasan)

4.2/5 (400+ ulasan) Capterra: 4.3/5 (100+ ulasan)

3. Interkom

via Interkom Intercom adalah solusi meja yang mengubah paradigma dukungan pelanggan.

Dengan fokus yang tajam pada percakapan waktu nyata, alternatif Help Scout ini menggabungkan dukungan obrolan, tur produk interaktif, dan teknik keterlibatan pelanggan yang bernuansa.

Yang membedakannya adalah dedikasinya untuk membina hubungan yang tulus dan langgeng. Di era di mana kesegeraan adalah kuncinya, Intercom memastikan bisnis dapat langsung terlibat, mendukung, dan menyenangkan pelanggan mereka.

Fitur terbaik Intercom

Gunakan live chat untuk berinteraksi dengan pengunjung secara real time dan meningkatkan pengalaman pelanggan

Pastikan jawaban yang cepat setiap saat dengan chatbot dan artikel berbasis pengetahuan

Tur produk memungkinkan Anda mengedukasi pengguna secara langsung di dalam aplikasi Anda

Kirim konten yang relevan ke grup pengguna tertentu

Menyesuaikan dukungan berdasarkan perilaku pengguna

Menyatu secara mulus dengan alat bantu populer

Memahami tren dan perilaku pelanggan

Keterbatasan interkom

Titik harga yang sedikit lebih mahal untuk perusahaan rintisan

Panggilan audio dan video bukan fitur asli

Harga interkom

Pemula: $74/bulan

$74/bulan Pro: Hubungi Intercom untuk harga

Hubungi Intercom untuk harga Premium: Hubungi Intercom untuk harga

Peringkat dan ulasan Intercom

G2 : 4.5/5 (2.500+ ulasan)

: 4.5/5 (2.500+ ulasan) Capterra: 4.5/5 (900+ ulasan)

4. Depan

via Depan Front merevolusi komunikasi email dengan mengubahnya menjadi pusat kolaborasi.

Dengan pendekatannya yang unik, tim bisa dengan mudah merespons email, aplikasi, pesan media sosial, dan bahkan SMS, semuanya dari hub terpusat.

Kemampuan untuk berintegrasi dengan alat lain, melacak analitik, dan mengotomatiskan alur kerja menjadikan Front sebagai pilihan yang menarik bagi tim yang ingin meningkatkan permainan komunikasi pelanggan mereka.

Fitur terbaik Front

Gabungkan semua saluran di satu tempat

Berkolaborasi dalam waktu nyata pada tanggapan

Mengotomatiskan email tindak lanjut untuk menghemat waktu

Jadwalkan dengan lancar tanpa meninggalkan platform

Menyelami metrik kinerja tim secara mendalam

Sinkronisasi dengan CRM, alat manajemen proyek, dan banyak lagi

Tetap terhubung di mana saja

Keterbatasan depan

Membutuhkan perubahan pola pikir dari email tradisional

Analisis tingkat lanjut ada pada tingkatan yang lebih mahal

Mungkin ada sedikit kurva pembelajaran untuk pendatang baru

Harga di depan

Pemula : $19/bulan per pengguna

: $19/bulan per pengguna Pertumbuhan : $59/bulan per pengguna

: $59/bulan per pengguna Skala : $99/bulan per pengguna

: $99/bulan per pengguna Premier: $ 299/bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan depan

G2 : 4.7/5 (1.800+ ulasan)

: 4.7/5 (1.800+ ulasan) Capterra: 4.5/5 (200+ ulasan)

5. Hiver

via Hiver Hiver meningkatkan kemampuan Gmail, mengubahnya menjadi pusat kolaboratif untuk dukungan pelanggan.

Tanpa meninggalkan keakraban Gmail, tim bisa mengelola kotak masuk bersama, menetapkan tugas, dan bahkan melacak metrik kinerja.

Kelancaran pengoperasian Hiver memastikan bahwa tim bisa fokus memberikan dukungan pelanggan yang terbaik, menjadikannya alat yang tak ternilai bagi tim yang berpusat pada Gmail.

Fitur terbaik Hiver

Memusatkan komunikasi untuk kerja tim yang lancar

Menghindari tanggapan yang tumpang tindih dengan notifikasi waktu nyata

Mengatur dan mengkategorikan email untuk pemrosesan yang efisien

Melacak kinerja tim dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan

Sederhanakan tugas yang berulang dengan aturan dan alur kerja

Memastikan tanggapan yang tepat waktu, bahkan di waktu-waktu sibuk

Hiver juga berfungsi sebagai tim Anda perangkat lunak basis pengetahuan sehingga tim Anda dapat mengakses informasi dengan cepat

Keterbatasan Hiver

Dibangun khusus untuk Gmail, membatasi pengguna platform email lain

Analisis tingkat lanjut hanya tersedia di pabrik yang lebih tinggi

Opsi integrasi lebih sedikit dibandingkan dengan beberapa pesaing

Harga Hiver

Lite : $15/bulan per pengguna

: $15/bulan per pengguna Pro : $39/bulan per pengguna

: $39/bulan per pengguna Elite: $59/bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Hiver

G2 : 4.6/5 (800+ ulasan)

: 4.6/5 (800+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (100+ ulasan)

6. Freshdesk

via Freshdesk Freshdesk, dari rumah terpercaya Freshworks, dikenal di antara alternatif Help Scout untuk dukungan pelanggannya yang efisien.

Sebagai solusi meja bantuan multi-saluran, layanan ini menawarkan banyak alat otomatisasi yang menyederhanakan dan memperkuat percakapan pelanggan.

Baik dalam mengelola tiket, mengintegrasikan dengan aplikasi pihak ketiga, atau menyediakan dukungan multi-bahasa, Freshdesk memastikan setiap interaksi menghasilkan resolusi yang efektif.

Fitur terbaik Freshdesk

Merampingkan dan memprioritaskan pertanyaan pelanggan

Menggabungkan email, chat, panggilan, dan pesan sosial

Mengatur pengiriman tiket, eskalasi, dan notifikasi

Gunakan team huddle dan tiket yang ditautkan untuk kerja tim yang efisien

Kurangi volume tiket dengan opsi swalayan seperti basis pengetahuan

Pantau produktivitas agen dan waktu penyelesaian tiket

Dapatkan wawasan yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda

Keterbatasan Freshdesk

Beberapa fitur mungkin sedikit berlebihan untuk bisnis kecil

Kustomisasi bisa memerlukan kurva pembelajaran

Integrasi dengan perangkat eksternal terkadang bisa jadi kikuk

Harga Freshdesk

**Gratis

Pertumbuhan : $15/agen per bulan

: $15/agen per bulan Pro : $49/agen per bulan

: $49/agen per bulan Perusahaan: $79/agen per bulan

Peringkat dan ulasan Freshdesk

G2 : 4.4/5 (2.000+ ulasan)

: 4.4/5 (2.000+ ulasan) Capterra: 4.5/5 (3.000+ ulasan)

Bonus: 10 Alternatif dan Pesaing Freshdesk Terbaik di Tahun 2024

7. ServiceNow

via ServiceNow ServiceNow lebih dari sekadar alternatif Help Scout tradisional, menawarkan beragam solusi cloud untuk mengotomatiskan komunikasi pelanggan dan memodernisasi manajemen layanan TI.

Kehebatannya terletak pada kemampuannya untuk menyederhanakan alur kerja yang kompleks, terutama di organisasi yang lebih besar.

Dengan serangkaian alat yang didedikasikan untuk meningkatkan operasi, kolaborasi, dan layanan pelanggan, ServiceNow merupakan pilihan komprehensif bagi perusahaan yang mencari ketahanan dan skalabilitas.

Fitur terbaik ServiceNow

Menyelesaikan dan menganalisis insiden secara efisien

Memperkenalkan pembaruan baru dengan lancar

Memungkinkan pengguna untuk menyelesaikan masalah umum secara mandiri dengan fitur basis pengetahuannya

Menyesuaikan dan memperluas kemampuan ServiceNow

Mengotomatiskan dan mengoptimalkan operasi TI dengan AI

Menyelami metrik dan meningkatkan pemberian layanan

Akses fungsionalitas ServiceNow di mana saja

Keterbatasan ServiceNow

Mungkin terlalu mahal untuk bisnis kecil hingga menengah. Jika itu yang terjadi pada Anda, lihat ini Pesaing ServiceNow Penyiapan dan kustomisasi awal bisa jadi rumit

Biaya bisa meningkat dengan modul dan fitur tambahan

Harga ServiceNow

Hubungi ServiceNow untuk harga

Peringkat dan ulasan ServiceNow

G2 : 4.4/5 (1.700+ ulasan)

: 4.4/5 (1.700+ ulasan) Capterra: 4.5/5 (100+ ulasan)

8. Bantuan

melalui Bantuan Helpwise adalah angin segar di arena kotak masuk bersama.

Dengan mengubah kolaborasi email menjadi upaya yang mudah, Helpwise adalah pendamping yang dapat diandalkan untuk tim penjualan, dukungan, dan operasi.

Dengan segudang fitur seperti alur kerja otomatis, obrolan internal, dan analitik, Helpwise memastikan usaha kecil bisa mengelola email secara efisien sambil tetap mengedepankan kepuasan pelanggan.

Fitur terbaik Helpwise

Gabungkan komunikasi tim untuk koordinasi yang lancar

Mengatur perilaku untuk penandaan otomatis, penugasan, dan lainnya

Mengintegrasikan aplikasi populer seperti Slack, CRM, dan lainnya

Mencegah respons simultan untuk penanganan yang efisien

Mengukur kinerja tim dengan metrik yang kuat

Sesuaikan dasbor dengan kebutuhan setiap anggota tim

Ketahui kapan email Anda dibaca

Keterbatasan bantuan

Fungsionalitas terbatas dalam paket dasar

Integrasi tingkat lanjut disediakan untuk tingkatan yang lebih tinggi

Antarmuka pengguna mungkin tampak kurang intuitif bagi sebagian orang

Harga yang membantu

Standar : $15/bulan per pengguna

: $15/bulan per pengguna Premium : $29/bulan per pengguna

: $29/bulan per pengguna Tingkat Lanjut: $50/bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Helpwise

G2 : 4.6/5 (100+ ulasan)

: 4.6/5 (100+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (20+ ulasan)

9. Pusat Layanan HubSpot

melalui Pusat Layanan HubSpot HubSpot Service Hub adalah bukti dari layanan pelanggan yang terintegrasi.

Lebih dari sekadar fungsi meja bantuan, HubSpot menawarkan seluruh ekosistem yang memastikan bisnis dapat melayani, memuaskan, dan mempertahankan pelanggan mereka.

Dengan fitur-fitur seperti basis pengetahuan, survei umpan balik, dan dasbor pelaporan, Service Hub memastikan setiap titik kontak adalah kesempatan untuk menyenangkan.

Fitur terbaik HubSpot Service Hub

Mengintegrasikan email, chat, dan lainnya ke dalam satu tempat

Membuat artikel informatif dalam basis pengetahuan untuk menjawab pertanyaan umum

Mengarahkan tiket dukungan secara cepat ke tim yang tepat dengan alat bantu manajemen tiket HubSpot

Memahami sentimen pelanggan Anda

Menganalisis metrik layanan untuk mengoptimalkan lebih lanjut

Berinteraksi secara real-time dengan pelanggan

Mengatur dan mengatasi masalah pelanggan secara efektif

Keterbatasan HubSpot Service Hub

Beberapa fitur tingkat lanjut memerlukan kurva pembelajaran yang lebih curam

Integrasi dengan alat non-HubSpot terkadang sulit dilakukan

Kustomisasi bisa jadi terbatas dibandingkan dengan solusi mandiri

Harga HubSpot Service Hub

**Gratis

Pemula: $18/bulan

$18/bulan Profesional: $ 450/bulan

Peringkat dan ulasan HubSpot Service Hub

G2: 4.4/5 (10.000+ ulasan)

4.4/5 (10.000+ ulasan) Capterra: 4.5/5 (3.000+ ulasan)

10. Meja Zoho

melalui Meja Zoho Zoho Desk bukan hanya sebuah alat bantu layanan pelanggan; ini adalah sebuah pengalaman.

Menciptakan lingkungan yang kaya dan sadar konteks bagi agen dan pelanggan mengubah cara bisnis melakukan pendekatan dukungan.

Dengan bantuan berbasis AI, kemampuan multi-saluran, dan pelaporan tingkat lanjut, Zoho Desk memastikan bisnis dapat menjalin hubungan pelanggan yang bermakna dan langgeng.

Fitur terbaik Zoho Desk

Berinteraksi melalui email, media sosial, chat, dan lainnya

Mengatur, memprioritaskan, dan menjawab pertanyaan

Mempercepat respons tiket dukungan dan penugasan tugas dengan otomatisasi bawaan

Memberdayakan pelanggan dengan jawaban sesuai permintaan

Dapatkan wawasan untuk peningkatan berkelanjutan

Bekerja sama untuk mendukung pelanggan dengan lebih cepat

Jadikan Zoho Desk benar-benar milik Anda dengan antarmuka yang dapat disesuaikan

Keterbatasan Zoho Desk

Aplikasi seluler bisa lebih intuitif

Membutuhkan pelatihan untuk pemanfaatan fitur penuh

Penyiapan awal bisa sedikit memakan waktu

Harga Zoho Desk

Standar: $14/bulan per pengguna

$14/bulan per pengguna Profesional: $23/bulan per pengguna

$23/bulan per pengguna Perusahaan: $40/bulan per pengguna

$40/bulan per pengguna Ultimate: $52/bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Zoho Desk

G2: 4/5 (2.000+ ulasan)

4/5 (2.000+ ulasan) Capterra: 4.3/5 (6.000+ ulasan)

Mengapa ClickUp Berada di Puncak Daftar Alternatif Pengintai Bantuan

ClickUp menawarkan solusi lengkap yang melampaui batasan-batasan alternatif Help Scout lainnya untuk mendukung pelanggan. Kemudahan kustomisasi dan kemampuan integrasinya menjadikannya pilihan utama bagi bisnis yang mencari alternatif Help Scout yang tangguh.

Dengan kemampuan untuk mengelola segala sesuatu mulai dari pertanyaan pelanggan hingga tugas-tugas internal, ini adalah pengubah permainan untuk bisnis kecil dan menengah. Ditambah lagi dengan banyaknya sumber daya yang tersedia di Blog ClickUp dan mudah untuk melihat mengapa ClickUp menonjol. Dari perangkat lunak meja layanan untuk templat perjalanan pelanggan , ClickUp adalah solusi holistik yang selama ini dicari oleh para tim.