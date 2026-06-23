Brain²: Gelombang Baru

Kami dengan bangga mengumumkan Brain².

Hari ini, kami meluncurkan perubahan signifikan dalam kemampuan AI kami. Ini adalah pembaruan terbesar untuk ClickUp Brain sejak pertama kali diluncurkan, dan kami benar-benar yakin hal ini akan mengubah apa yang mungkin dilakukan oleh para pekerja pengetahuan.

Brain² kini menjadi agen mutakhir, didukung oleh model-model terdepan dan terintegrasi erat dengan grafik konteks kerja Anda. Rasanya seperti merekrut pasukan jenius untuk perusahaan Anda.

Sejujurnya, sungguh menakjubkan betapa hebatnya model-model terdepan ini dalam menangani pekerjaan berbasis pengetahuan begitu dilengkapi dengan alat dan konteks yang tepat. Berbagai jenis tugas kerja kini telah teratasi: manajemen proyek, administrasi pribadi, penelitian mendalam, penyuntingan dokumen, presentasi, dan banyak lagi.

Kami yakin hal ini akan mengubah secara mendasar cara orang melakukan pekerjaan berbasis pengetahuan dan membuat tim (secara harfiah!) 100 kali lebih produktif.

Beberapa hal yang menurut kami akan Anda sukai:

Mesin konteks: Keunggulan tak tertandingi ClickUp

Alat AI lainnya selalu memulai setiap percakapan dari nol. “Ceritakan tentang proyek Anda.” “Apa tujuan Anda?” “Siapa saja pemangku kepentingannya?” Rasanya seperti berbicara dengan seseorang yang menderita amnesia.

Brain² sudah mengetahuinya. Secara mendalam.

Tugas, dokumen, obrolan, lembar kerja, rapat, papan tulis, dasbor. Setiap elemen terintegrasi ke dalam satu mesin konteks. Brain² mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas tugas tertentu, apa yang telah tertunda selama dua minggu, apa yang dikatakan desainer Anda dalam obrolan kemarin, dan OKR mana yang menjadi tujuan akhir dari semua ini.

Saat Anda bertanya, “Bagaimana persiapan peluncurannya?”, Anda tidak perlu memberikan brief. Brain² adalah brief itu sendiri.

Dan hal ini terus berkembang. Setiap hari, Brain² semakin memahami pekerjaan Anda secara menyeluruh. Pada bulan ketiga, rasanya seperti sedang bertukar ide dengan orang paling cerdas di tim Anda.

Agen Frontier: tumpukan

Brain² bukanlah satu model. Brain² adalah kumpulan semua model terdepan, dengan rute yang dioptimalkan sehingga setiap tugas dialihkan ke model yang paling tepat untuk mengerjakannya. Model Claude untuk penalaran mendalam dan penulisan. GPT untuk pembuatan konten yang cepat dan pelaksanaan alur kerja besar dengan presisi. Gemini untuk multimodal. Anda tidak perlu memilih secara manual. Cukup ajukan permintaan.

Namun, model saja tidak cukup. Brain² juga memanfaatkan:

Lebih dari 1.000 alat dan keterampilan: keahlian terkemas yang dapat diakses sesuai kebutuhan, ditambah fitur lainnya melalui MCP

Memori yang beradaptasi: Brain mempelajari standar Anda dan cara Anda menginginkan sesuatu dilakukan, dan Anda dapat mengimpor riwayat penggunaan Anda dari alat AI lainnya, sehingga Brain tidak perlu memulai dari nol

Komputasi dalam lingkungan sandbox: kode nyata pada data nyata, mengolah angka, dan menghasilkan jawaban yang terverifikasi

Otomatisasi tanpa campur tangan: alur kerja yang berulang berubah menjadi alur yang berjalan secara otomatis

Grafik kerja: tugas, dokumen, obrolan, dan keputusan Anda diproses sehingga AI memahami perusahaan Anda sejak hari pertama

Keandalan tingkat perusahaan: RBAC, isolasi ruang kerja, jejak audit. AI yang menghormati siapa yang melihat apa

Model × Alat × Konteks × Komputasi × Otomatisasi = tenaga kerja agen di ruang kerja Anda.

Pekerjaan berbasis pengetahuan: semuanya berjalan dengan lancar

Peningkatan yang signifikan. Tugas-tugas sehari-hari yang mengisi hari kerja Anda, ditangani secara menyeluruh:

Penelitian mendalam: Penyelidikan dari berbagai sumber, disintesis, dan dikutip. Seluruh data ruang kerja Anda, ditambah web real-time dan aplikasi terhubung Anda, tersedia di ujung jari Anda, dikemas dan siap untuk ditindaklanjuti. Mesin konteks ClickUp secara efisien merangkum dan mengompres pengetahuan ruang kerja Anda dengan cara yang mudah diproses oleh AI, sehingga meningkatkan kualitas hasil sekaligus mengurangi biaya.

Manajemen proyek: Rencana, pembaruan, laporan status. Disusun dan dijalankan. Ketika Brain² menyatakan bahwa kecepatan turun 18%, sistem ini telah melakukan analisis nyata terhadap data aktual Anda, dan menunjukkan perhitungannya.

Asisten pribadi: Tugas-tugas rutin yang dulu menghabiskan seluruh pagi Anda. Penyortiran email, persiapan kalender, tindak lanjut. Semuanya sudah ditangani.

Presentasi: “Buatkan saya presentasi untuk rapat seluruh tim hari Kamis.” Tipografi yang profesional, palet warna yang cerdas, serta animasi yang tidak membuat Anda merasa risih. Selesai sebelum Anda selesai memilih templat.

Kolaborasi multipemain: manusia + agen, satu alur kerja

Brain² bukanlah bilah samping yang ditambahkan ke aplikasi. Brain² beroperasi di dalam alur kerja yang sama dengan yang sudah digunakan tim Anda. Anda dapat menggunakan Brain² di mana saja, layaknya berkolaborasi dengan rekan tim di platform apa pun. Manajer Proyek mengajukan pertanyaan, insinyur menanggapinya, Brain² mengumpulkan data dan menyusun solusi, lalu desainer mengonfirmasinya. Satu percakapan, tanpa perlu berpindah konteks.

Agen latar belakang beroperasi 24/7: memantau CRM Anda, memilah bug, dan menghasilkan laporan mingguan. Mereka tidak menunggu Anda meminta. Mereka menampilkan hal-hal yang penting sebelum Anda membutuhkannya.

Hubungkan apa saja melalui MCP

Google Drive, GitHub, Salesforce, Datadog, Amplitude, Gmail, Google Calendar, dan layanan lain yang mendukung MCP. Ruang kerja Anda menjadi sumber informasi tunggal yang dapat diandalkan, bukan lagi tab ke-47.

Kami menggunakan ini secara internal di tim pengembangan, dan hal ini telah benar-benar mengubah cara kami melakukan kueri dan berbagi analisis.

Sebuah catatan pribadi: gelombang yang akan datang

Saya akan jujur mengenai alasan kami begitu antusias. AI telah mengubah wajah rekayasa perangkat lunak. Penerapannya meluas ke berbagai bidang, dan profesi ini berubah selamanya. Pengembang yang menggunakan AI bukan hanya sedikit lebih baik; mereka benar-benar berbeda dalam hal apa yang dapat mereka capai.

Setiap pekerja pengetahuan lainnya berada di kurva yang sama, hanya saja posisinya sedikit lebih awal. Pemasaran, hukum, akuntansi, layanan keuangan, humas, dan operasional. Gelombang ini akan segera datang.

Kami mengembangkan Brain² karena kami yakin ClickUp adalah fondasi ideal untuk sistem operasi kolaboratif antara manusia dan agen. Semuanya terpusat di satu tempat, dengan satu mesin konteks, dan satu tim agen yang sudah memahami perusahaan Anda. Jarak antara “Seandainya ada yang membantu saya dengan ini” dan “Sudah selesai” kini menyusut menjadi hitungan detik.

Ini adalah terobosan produktivitas paling signifikan yang pernah kami saksikan. Dan ini baru permulaan.

Brain² kini telah tersedia.