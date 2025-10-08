Server MCP Terbaik untuk Pemula dalam Kecerdasan Buatan Agen

Menemukan server MCP yang tepat menjadi tantangan bagi pemula dalam bidang kecerdasan buatan agen, yang dihadapkan pada ketidakcocokan alat yang tersebar dan kompleksitas integrasi.

Ekosistem ini menawarkan lebih dari 8.000 kemungkinan otomatisasi melalui antarmuka standar, namun memilih server yang optimal untuk alur kerja tertentu tetap menjadi tantangan.

Panduan ini membandingkan 16 server MCP yang teruji untuk mempercepat proses deployment agen AI Anda.

Apa itu MCP Server?

Server MCP adalah antarmuka standar dan sumber terbuka yang memungkinkan agen AI terhubung dengan alat secara efisien dan tanpa hambatan.

Dikembangkan oleh Anthropic, adaptor ini berfungsi sebagai konektor universal yang mengubah asisten AI statis menjadi anggota tim aktif dengan terhubung secara aman ke alat-alat bisnis yang esensial.

Pada tahun 2025, seiring dengan adopsi alur kerja multi-agen oleh organisasi, server MCP menyediakan infrastruktur kritis bagi agen untuk berinteraksi dengan data perusahaan, mengotomatisasi proses kompleks, dan mengoordinasikan interaksi di antara berbagai alat tanpa beban integrasi khusus.

Cara Memilih Server MCP

Pemilihan server MCP yang optimal memerlukan evaluasi beberapa faktor kunci yang memengaruhi kesuksesan integrasi dan pemeliharaan jangka panjang.

Faktor Mengapa Hal Ini Penting Alat yang Didukung Menentukan tindakan dan sumber data mana yang dapat diakses oleh agen Anda Penerapan & Keamanan Pilihan self-hosted versus managed memengaruhi tingkat kendali dan persyaratan kepatuhan Kemudahan Integrasi Kompleksitas instalasi dan kompatibilitas klien memengaruhi kecepatan adopsi Penetapan Harga & Lisensi Perbedaan antara paket gratis dan berbayar memengaruhi anggaran dan ketersediaan fitur Kemampuan Unik Fitur khusus seperti RAG atau cakupan otomatisasi menciptakan keunggulan kompetitif Pengalaman Pengguna Kualitas dokumentasi dan petunjuk pengaturan mengurangi hambatan implementasi Riwayat Perubahan & Dukungan Pemeliharaan aktif memastikan kompatibilitas dengan spesifikasi MCP yang terus berkembang

Setelah menguji setiap server secara menyeluruh di lingkungan produksi, saya telah menyusun ulasan terperinci yang mencakup proses instalasi, kinerja, dan kasus penggunaan praktis untuk membantu Anda dalam proses pemilihan.

Server MCP Terbaik Tahun 2025 [Ringkasan]

Berdasarkan kemudahan integrasi, kelengkapan fitur, dan adopsi oleh komunitas, berikut adalah peringkat 16 server MCP teratas menurut saya:

Fetch – Pilihan terbaik untuk konversi konten web yang cepat dan lancar. Sistem Berkas – Pilihan terbaik untuk pengelolaan berkas lokal yang sangat aman. Git – Pilihan terbaik untuk operasi repositori kode yang sangat efisien. Memori – Terbaik untuk penyimpanan grafik pengetahuan yang sangat tahan lama. Pikiran Berurutan – Paling cocok untuk proses penalaran bertahap yang terstruktur dan terperinci. Waktu – Terbaik untuk konversi zona waktu yang akurat dan andal. Semua – Terbaik untuk pengujian fitur protokol MCP yang komprehensif. Slack – Pilihan terbaik untuk otomatisasi komunikasi tim yang terintegrasi dengan mulus. GitHub – Pilihan terbaik untuk pengelolaan repositori dan masalah tingkat lanjut. Google Drive – Pilihan terbaik untuk akses dan konversi dokumen yang efisien. Zapier – Pilihan terbaik untuk otomatisasi yang luas di berbagai aplikasi SaaS. Supabase – Pilihan terbaik untuk pengelolaan backend dan database yang andal. Penulis skenario – Terbaik untuk otomatisasi dan pengujian browser yang deterministik. Notion – Solusi integrasi AI terbaik untuk ruang kerja yang terorganisir. Sentry – Terbaik untuk pemantauan kesalahan proaktif dan penyaringan. Vectara – Pilihan terbaik untuk pencarian semantik tingkat perusahaan yang canggih.

Peringkat ini memprioritaskan keandalan, kualitas dokumentasi, dan kegunaan praktis bagi pemula yang memasuki ruang kecerdasan buatan agen.

1. Ambil

Terbaik untuk: konversi konten web yang cepat dan lancar

Fetch berfungsi sebagai server MCP referensi yang mengambil halaman web dan mengonversi HTML ke format Markdown yang bersih dan dioptimalkan untuk konteks AI.

Alat ringan ini menerima URL apa pun yang dapat diakses secara publik, memproses konten melalui pemrosesan cerdas, dan mengembalikan teks terstruktur yang dapat dengan mudah diproses oleh model bahasa besar.

Proses konversi menghilangkan format yang tidak perlu sambil mempertahankan makna semantik, menjadikannya sangat berharga bagi agen yang perlu menganalisis konten web, mengekstrak wawasan, atau mengintegrasikan informasi eksternal ke dalam alur kerja.

• Operasi pengambilan alat tunggal dengan masukan URL• Konversi HTML ke Markdown untuk optimasi LLM• Pembatasan panjang opsional untuk halaman besar• Output terstruktur dengan pelestarian metadata• Integrasi sederhana yang memerlukan konfigurasi minimal

Fetch beroperasi sebagai server sumber terbuka tanpa biaya tambahan.

Anda dapat mengakses kode sumber lengkap dan dokumentasi melalui repositori GitHub, di mana kontribusi dan pembaruan dari komunitas dikelola secara aktif. Instalasi hanya memerlukan pengaturan dasar Node.js.

Selama evaluasi saya terhadap solusi web scraping untuk alur kerja agen, Fetch secara konsisten menghasilkan output yang bersih dan siap untuk AI tanpa kerumitan kerangka kerja scraping tradisional.

Kualitas konversi sangat mengesankan, terutama saat memproses artikel berita yang kompleks dan halaman dokumentasi, di mana konversi tersebut tetap menjaga keterbacaan sambil menghilangkan elemen navigasi yang mengganggu dan iklan yang biasanya membingungkan proses pemrosesan LLM.

• Konversi HTML ke Markdown yang cepat• Tidak memerlukan konfigurasi• Penggunaan memori yang ringan• Pemeliharaan oleh komunitas yang aktif• Format output yang bersih

• Terbatas pada halaman yang dapat diakses publik• Tidak mendukung rendering JavaScript• Penanganan kesalahan dasar untuk permintaan yang gagal• Peringatan keamanan untuk akses IP internal• Tidak mendukung pemrosesan batch

Komitmen repositori hingga Maret 2025 menunjukkan pengembangan yang sedang berlangsung, termasuk perbaikan pada algoritma parsing dan penanganan kesalahan yang ditingkatkan untuk kasus-kasus khusus dalam pemrosesan struktur HTML.

2. Sistem berkas

Terbaik untuk: pengelolaan file lokal yang sangat aman

Server MCP Sistem Berkas memungkinkan agen AI untuk melakukan operasi berkas yang aman, termasuk membaca berkas teks dan media, menulis dan mengedit konten, membuat struktur direktori, memindahkan berkas, dan melakukan pencarian di dalam sistem berkas.

Dibangun dengan Node.js, sistem ini menyediakan direktori akar yang dapat dikonfigurasi dan kontrol akses dinamis untuk mencegah akses tidak sah ke area sistem yang sensitif.

Server ini sangat penting bagi agen yang perlu memproses dokumen lokal, menghasilkan laporan, atau mengelola berkas proyek dalam lingkungan yang terkendali.

• Operasi baca dan tulis untuk berkas teks dan media• Alat pembuatan dan pengelolaan direktori• Kemampuan pencarian berkas di repositori besar• Batasan direktori akar yang dapat dikonfigurasi• Mekanisme kontrol akses dinamis

Server ini beroperasi sebagai perangkat lunak sumber terbuka tanpa biaya lisensi. Kode sumber lengkapnya tersedia melalui repositori GitHub, di mana Anda dapat meninjau implementasi keamanan dan berkontribusi dalam perbaikan.

Pengelolaan file lokal merupakan celah kemampuan kritis yang saya temui saat mengimplementasikan agen di lingkungan perusahaan di mana penyimpanan awan tidak layak digunakan.

Pendekatan keamanan yang diutamakan pada sistem berkas, terutama pembatasan direktori akar yang dapat dikonfigurasi, memberikan perlindungan yang diperlukan untuk implementasi produksi sambil tetap mempertahankan fleksibilitas yang dibutuhkan agen untuk alur kerja pemrosesan dokumen dan pembangkitan konten.

• Keamanan yang kuat dengan pembatasan direktori• Dukungan operasi file yang komprehensif• Fungsi pencarian untuk basis kode besar• Fitur kontrol akses dinamis• Antarmuka API yang terdokumentasi dengan baik

• Risiko mengekspos direktori yang tidak dimaksudkan• Terbatas pada operasi sistem berkas saja• Membutuhkan konfigurasi root yang hati-hati• Tidak ada integrasi penyimpanan awan• Potensi konflik izin

Pembaruan repositori aktif pada tahun 2025 berfokus pada fitur keamanan yang ditingkatkan dan pelaporan kesalahan yang lebih baik, meskipun catatan rilis spesifik tidak diterbitkan secara resmi.

3. Git

Terbaik untuk: operasi repositori kode yang sangat efisien

Server Git MCP menyediakan kemampuan pengelolaan repositori yang komprehensif, termasuk pengecekan status, pembangkitan perbedaan (diff), operasi commit, pengelolaan cabang (branch), dan analisis riwayat.

Fitur ini berfungsi pada konfigurasi STDIO dan server jarak jauh, memberikan kontrol yang detail atas operasi Git seperti menempatkan file ke staging area, membuat cabang, memeriksa versi yang berbeda, melihat isi file, dan mencari melalui riwayat commit.

Server ini mengubah agen AI menjadi asisten pengembangan yang mampu mengotomatisasi tinjauan kode, mengelola deployment, dan menjaga kebersihan repositori.

• Operasi status Git dan perbandingan (diff) yang lengkap• Fungsi pembuatan cabang (branch) dan checkout• Kemampuan commit dan staging file• Riwayat repositori dan alat pencarian• Opsi deployment server jarak jauh dan lokal

Sebagai proyek sumber terbuka, server Git MCP tidak dikenakan biaya untuk instalasi atau penggunaan. Repositori GitHub menyediakan akses penuh ke kode sumber dan perbaikan yang didorong oleh komunitas.

Selama proyek terbaru yang melibatkan alur kerja tinjauan kode otomatis, server ini mengurangi operasi Git manual tim kami sebesar sekitar 60 persen.

Kombinasi antara fitur granular diff dengan manajemen cabang yang cerdas memungkinkan agen kami untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses tinjauan kode, secara otomatis mengidentifikasi konflik penggabungan, dan mengusulkan strategi penyelesaian yang sebelumnya memerlukan intervensi manusia.

• Kontrol operasi Git yang detail• Otomatisasi pengelolaan cabang• Pemeriksaan perbedaan dan status yang komprehensif• Alat pencarian dan analisis riwayat• Dukungan deployment ke server jarak jauh

• Berfokus sepenuhnya pada operasi Git• Membutuhkan akses ke repositori yang sudah ada• Tidak dapat menjalankan perintah shell sembarangan• Integrasi terbatas dengan sistem CI/CD• Tidak termasuk fitur khusus GitHub

Komitmen repositori akan terus berlanjut hingga tahun 2025 dengan peningkatan dalam pemrosesan perbedaan (diff) dan kemampuan manajemen cabang yang lebih baik.

4. Memori

Terbaik untuk: penyimpanan grafik pengetahuan yang sangat tahan lama

Memory menyediakan penyimpanan persisten berbasis grafik pengetahuan untuk agen LLM, memungkinkan mereka menyimpan entitas, hubungan, dan pengamatan dalam format terstruktur yang tetap ada antar sesi.

Sistem ini menciptakan dan mengelola simpul graf yang mewakili entitas dunia nyata, menetapkan koneksi di antara mereka, menambahkan pengamatan kontekstual, dan menyediakan kemampuan pencarian untuk kueri kompleks.

Arsitektur memori yang berkelanjutan ini memungkinkan agen untuk membangun pemahaman seiring waktu, merujuk pada interaksi sebelumnya, dan mempertahankan konteks di seluruh sesi percakapan yang berbeda.

• Penyimpanan entitas dan hubungan dalam format graf• Memori persisten antar sesi agen• Pencarian graf dan pengambilan detail node• Pelacakan observasi untuk pemahaman kontekstual• Organisasi data terstruktur untuk penalaran kompleks

Memory beroperasi sebagai solusi sumber terbuka tanpa biaya tambahan.

Rincian implementasi lengkap tersedia melalui repositori GitHub, di mana para pengembang dapat mengakses dokumentasi dan berkontribusi dalam pengembangan fitur baru.

Agen AI tradisional menderita amnesia sesi, kehilangan konteks berharga antara interaksi.

Memory mengatasi keterbatasan ini dengan elegan dalam lingkungan pengujian saya, di mana agen-agen mempertahankan pemahaman hubungan selama kolaborasi proyek yang berlangsung beberapa hari.

Struktur grafik pengetahuan terbukti sangat berguna dalam skenario layanan pelanggan yang kompleks, di mana agen perlu mengingat penyelesaian masalah sebelumnya dan preferensi pelanggan.

• Kemampuan memori lintas sesi yang berkelanjutan• Penyimpanan grafik pengetahuan terstruktur• Pemetaan hubungan entitas• Fungsi pencarian untuk kueri kompleks• Pemeliharaan konteks yang independen dari sesi

• Membutuhkan pemahaman tentang skema grafis• Tidak cocok sebagai pengganti database umum• Kurva pembelajaran untuk hubungan yang kompleks• Fitur optimasi kueri yang terbatas• Tidak memiliki kemampuan ekspor data bawaan

Pemeliharaan repositori aktif akan terus dilanjutkan hingga tahun 2025, dengan peningkatan kinerja kueri graf dan kemampuan pemodelan hubungan yang ditingkatkan.

5. Pikiran Berurutan

Terbaik untuk: proses penalaran terstruktur bertahap yang detail

Pemikiran Berurutan memungkinkan agen AI untuk memecah masalah kompleks menjadi rantai penalaran langkah demi langkah.

Jenis-jenis rantai ini mencakup dukungan dalam pemecahan masalah dinamis melalui pembangkitan urutan pemikiran, revisi dan penyempurnaan ide, eksplorasi jalur penalaran alternatif, serta penyesuaian jumlah pemikiran secara adaptif.

Server ini menyediakan panduan terstruktur untuk pemikiran sistematis, mendorong refleksi diri dan logika bercabang yang membantu agen dalam menangani tugas penelitian, analisis bertahap, dan skenario pengambilan keputusan kompleks dengan akurasi dan transparansi yang lebih tinggi.

• Pembangkitan urutan pemikiran dinamis• Alat revisi dan penyempurnaan ide• Eksplorasi jalur penalaran alternatif• Penyesuaian jumlah pemikiran secara adaptif• Pedoman pemecahan masalah yang terstruktur

Sequential Thinking tersedia secara gratis sebagai perangkat lunak sumber terbuka. Implementasi lengkap dan panduan penggunaan dapat ditemukan di repositori GitHub.

Tugas-tugas penalaran yang kompleks sering kali diuntungkan oleh pendekatan terstruktur yang mencerminkan metode pemecahan masalah manusia.

Dalam pengujian perbandingan, agen yang menggunakan Pemikiran Berurutan menunjukkan peningkatan akurasi sebesar 40% pada tugas analitis multi-langkah dibandingkan dengan pendekatan standar.

Kemampuan pemikiran bercabang terbukti sangat berguna dalam skenario perencanaan strategis di mana berbagai jalur solusi perlu dievaluasi.

• Dukungan penalaran bertahap yang terstruktur• Kemampuan urutan pemikiran bercabang• Alat introspeksi dan refleksi• Pengelolaan kompleksitas adaptif• Proses pengambilan keputusan yang transparan

• Dirancang khusus untuk tugas-tugas penalaran• Tidak berlaku untuk operasi sederhana• Membutuhkan pemahaman tentang kerangka kerja penalaran• Dapat meningkatkan waktu pemrosesan secara signifikan• Integrasi terbatas dengan alat-alat yang berorientasi pada tindakan

Pembaruan repositori hingga tahun 2025 mencakup peningkatan dalam pengenalan pola penalaran dan dokumentasi pedoman yang ditingkatkan untuk skenario pemecahan masalah yang kompleks.

6. Waktu

Terbaik untuk: konversi zona waktu yang akurat dan andal

Server Time MCP menyediakan operasi waktu yang akurat dan konversi zona waktu melalui dua fungsi utama: mengambil waktu saat ini dalam format zona waktu IANA yang ditentukan dan mengonversi waktu antara zona waktu yang berbeda dengan penanganan yang presisi.

Server ini menghilangkan kesalahan perhitungan zona waktu yang umum terjadi pada aplikasi penjadwalan, mendukung semua identifikasi zona waktu standar IANA, dan memastikan penanganan waktu yang konsisten di seluruh deployment agen global.

Implementasi ini berfokus pada akurasi dan keandalan untuk alur kerja otomatisasi yang sensitif terhadap waktu.

• Pengambilan waktu saat ini untuk zona waktu IANA• Kemampuan konversi zona waktu yang akurat• Dukungan untuk semua identifikasi zona waktu standar• Penanganan kesalahan untuk masukan zona waktu yang tidak valid• Format waktu yang konsisten di seluruh operasi

Server waktu beroperasi sebagai perangkat lunak sumber terbuka tanpa biaya lisensi. Implementasi dan dokumentasinya tersedia melalui repositori GitHub.

Penanganan zona waktu sering menjadi penyebab umum kegagalan otomatisasi, terutama bagi tim global yang berkoordinasi di berbagai wilayah.

Ketepatan waktu dan dukungan zona waktu yang komprehensif menghilangkan konflik penjadwalan yang sebelumnya terjadi dengan perpustakaan penanganan tanggal dasar, memberikan keandalan yang diperlukan untuk agen penjadwalan produksi.

• Dukungan zona waktu IANA yang akurat• Antarmuka API yang sederhana dengan operasi yang jelas• Algoritma konversi yang andal• Kebutuhan sumber daya yang minimal• Format output yang konsisten

• Hanya berlaku untuk operasi waktu saja• Tidak ada fitur kalender atau penjadwalan• Fungsi dasar tanpa ekstensi• Tidak mendukung pola waktu berulang• Tidak terintegrasi dengan sistem kalender

Pemeliharaan repositori akan dilanjutkan hingga tahun 2025 dengan perbaikan minor pada penanganan data zona waktu dan peningkatan pelaporan kesalahan untuk masukan yang tidak valid.

7. Segala sesuatu

Terbaik untuk: pengujian fitur protokol MCP yang komprehensif

Semua berfungsi sebagai server uji komprehensif yang menunjukkan spesifikasi MCP secara lengkap melalui berbagai alat dan sumber daya.

Hal ini mencakup operasi echo, perhitungan matematis, simulasi proses yang berjalan lama, akses variabel lingkungan, interaksi LLM contoh, kemampuan pengambilan gambar, pesan yang diberi anotasi, referensi sumber daya, dan fitur penggalian interaktif.

Dirancang khusus untuk pengembang yang sedang membangun atau menguji klien MCP, alat ini menguji skenario batas dan memberikan contoh pola implementasi yang benar untuk semua fitur protokol utama.

• Demonstrasi lengkap protokol MCP• Kemampuan pengujian kasus tepi• Contoh implementasi untuk semua jenis alat• Contoh penggalian interaktif• Akses variabel lingkungan dan sistem

Semua beroperasi sebagai infrastruktur pengujian sumber terbuka tanpa biaya tambahan. Pengembang dapat mengakses implementasi lengkap melalui repositori GitHub.

Saat mengevaluasi kompatibilitas klien MCP, Everything menyediakan permukaan pengujian yang paling komprehensif untuk mengidentifikasi celah implementasi dan masalah kepatuhan protokol.

Kumpulan alat yang beragam ini mengungkap kasus-kasus khusus dalam implementasi klien kami yang tidak akan terdeteksi pada server produksi, menjadikannya sangat berharga untuk proses pengembangan dan pengujian kualitas (QA).

• Cakupan protokol yang komprehensif• Sangat cocok untuk pengujian klien• Identifikasi kasus tepi• Pola implementasi contoh• Beragam contoh alat

• Tidak dimaksudkan untuk penggunaan produksi• Implementasi yang berpotensi tidak stabil• Dapat mengekspos informasi sistem yang tidak perlu• Pengaturan yang rumit untuk kebutuhan pengujian sederhana• Tidak ada fokus pada optimasi kinerja

Pengembangan aktif terus berlanjut pada tahun 2025 dengan penambahan kasus-kasus khusus dan skenario pengujian yang ditingkatkan untuk peningkatan protokol MCP yang sedang berkembang.

8. Slack

Terbaik untuk: otomatisasi komunikasi tim yang terintegrasi secara mulus

Server Slack MCP menghubungkan agen AI ke ruang kerja Slack melalui alat komunikasi yang komprehensif untuk membuat pekerjaan Anda lebih efisien.

Hal ini mencakup daftar saluran, posting pesan, balasan thread, pengelolaan reaksi, pengambilan riwayat saluran, akses percakapan thread, pencarian direktori pengguna, dan pengumpulan informasi profil.

Mendukung kedua protokol transportasi STDIO dan HTTP yang dapat di-streaming, aplikasi ini menggunakan SDK MCP modern dengan otentikasi OAuth untuk menyediakan akses aman dan efisien ke ekosistem komunikasi lengkap Slack untuk otomatisasi alur kerja yang didorong oleh agen.

• Integrasi lengkap dengan ruang kerja Slack• Pengelolaan thread dan reaksi• Riwayat saluran dan kemampuan pencarian• Akses direktori pengguna dan profil• Dukungan protokol transportasi modern

Server Slack MCP tersedia secara gratis untuk diinstal dan menggunakan akses API Slack standar. Rincian instalasi tersedia di repositori GitHub.

Otomatisasi komunikasi tim merupakan kasus penggunaan bernilai tinggi di mana agen dapat secara signifikan mengurangi beban koordinasi manual.

Integrasi Slack yang komprehensif pada server ini, terutama dalam pengelolaan thread dan kemampuan pencarian historis, memungkinkan agen kami untuk berpartisipasi secara aktif dalam diskusi tim sambil tetap mempertahankan konteks percakapan dan protokol sosial.

• Cakupan fitur Slack yang komprehensif• Dukungan untuk thread dan reaksi• Implementasi SDK MCP modern• Integrasi keamanan OAuth• Transport HTTP yang dapat di-streaming

• Membutuhkan konfigurasi izin Slack• Hanya berlaku untuk ekosistem Slack• Bergantung pada token bot dan ID tim• Tidak memiliki fitur otomatisasi lanjutan• Potensi pembatasan kecepatan API

Peningkatan pada musim semi 2025 mencakup perbaikan pada transportasi HTTP yang dapat di-streaming dan opsi otentikasi OAuth yang diperluas untuk implementasi perusahaan.

9. GitHub

Terbaik untuk: pengelolaan repositori dan masalah tingkat lanjut

Server GitHub MCP menyediakan kemampuan pengelolaan repositori yang komprehensif, seperti yang Anda harapkan dari sebuah MCP standar.

Hal ini mencakup penelusuran kode dan pencarian, pencarian file dan commit, pembuatan dan pembaruan masalah dan permintaan pull, pengelompokan dan pengelolaan bug, pemantauan GitHub Actions, analisis kegagalan build, pengelolaan rilis, tinjauan temuan keamanan, penanganan peringatan Dependabot, dan analisis aktivitas tim.

Mendukung konfigurasi deployment baik yang dihosting sendiri maupun jarak jauh, platform ini terintegrasi dengan berbagai klien MCP untuk menyediakan otomatisasi GitHub yang komprehensif bagi tim pengembangan.

• Otomatisasi pengelolaan repositori secara menyeluruh• Pengelolaan siklus hidup permintaan pull dan permintaan• Pemantauan GitHub Actions dan CI/CD• Analisis keamanan dan integrasi Dependabot• Analisis aktivitas tim dan kolaborasi

Server GitHub MCP adalah open-source dan tidak dikenakan biaya lisensi. Penggunaan API GitHub dapat menimbulkan biaya tergantung pada paket GitHub yang Anda gunakan. Akses server melalui repositori GitHub-nya.

Otomatisasi alur kerja pengembangan sangat diuntungkan oleh integrasi GitHub yang komprehensif, yang melampaui operasi repositori dasar.

Kemampuan pemantauan CI/CD dan analisis keamanan otomatis pada server ini memberikan konteks yang diperlukan bagi tim pengembangan kami untuk berpartisipasi dalam berbagai tugas.

Kami khususnya menyukai proses tinjauan kode, mengidentifikasi masalah deployment, dan menjaga standar kualitas repositori yang sebelumnya memerlukan perhatian khusus dari tim DevOps.

• Otomatisasi GitHub yang komprehensif• Pemantauan CI/CD dan keamanan• Pengelolaan repositori skala besar• Otomatisasi alur kerja masalah dan permintaan pull• Wawasan kolaborasi tim

• Membutuhkan token akses GitHub• Terikat pada batasan kecepatan API• Konfigurasi yang kompleks untuk pengaturan perusahaan• Tidak mendukung repositori multi-platform• Bergantung pada ketersediaan layanan GitHub

Pembaruan berkelanjutan berfokus pada peningkatan kecerdasan CI/CD dan kemampuan otomatisasi alur kerja yang lebih baik, meskipun catatan rilis resmi tidak didokumentasikan secara publik.

10. Google Drive

Terbaik untuk: akses dan konversi dokumen yang efisien

Server MCP Google Drive menyediakan akses aman dan kemampuan konversi bagi agen AI untuk berkas Google Workspace.

Agen dapat dengan mudah mencari dokumen, mengekspor Dokumen ke Markdown, Lembar Kerja ke CSV, dan Presentasi ke teks biasa, mengoptimalkan konten untuk pemrosesan AI.

Meskipun status pengembangan yang sudah tidak aktif, fitur konversi format yang kuat membuatnya ideal untuk organisasi yang memanfaatkan dokumen warisan dalam alur kerja manajemen pengetahuan dan analisis konten yang didorong oleh kecerdasan buatan.

• Pencarian dan akses file Google Workspace• Konversi format dokumen untuk pemrosesan AI• Alat organisasi file yang aman• Kemampuan ekspor untuk berbagai format• Integrasi dengan struktur drive bersama

Google Drive MCP server adalah perangkat lunak sumber terbuka, meskipun penggunaan Google Workspace mungkin memerlukan paket berbayar tergantung pada kebutuhan penyimpanan dan pengguna. Implementasi server tersedia melalui repositori GitHub-nya.

Otomatisasi manajemen dokumen memerlukan akses yang andal ke repositori file yang sudah ada di mana tim menyimpan pengetahuan institusional.

Meskipun statusnya telah diarsipkan, kemampuan konversi Google Drive terbukti bermanfaat bagi organisasi yang melakukan migrasi dokumen warisan ke format yang dapat dibaca oleh AI, terutama untuk pembangunan basis pengetahuan dan alur kerja analisis konten.

• Konversi format Google Workspace• Kontrol akses file yang aman• Dukungan organisasi drive bersama• Format output yang dioptimalkan AI• Integrasi dokumen perusahaan

• Status server yang diarsipkan• Pemeliharaan aktif yang terbatas• Membutuhkan kredensial API Google• Mungkin tidak mendukung fitur terbaru• Masalah kompatibilitas potensial

Status arsip server menunjukkan bahwa pembaruan terakhir terjadi sekitar tahun 2024, tanpa jadwal pengembangan atau pemeliharaan saat ini.

11. Zapier

Terbaik untuk: otomatisasi luas di berbagai aplikasi SaaS

Server Zapier MCP memberdayakan agen AI dengan otomatisasi di lebih dari 8.000 aplikasi SaaS, menangani tugas-tugas mulai dari pesan dan entri data hingga pembaruan CRM.

Agen menggunakan perintah bahasa alami untuk mengoordinasikan alur kerja, memanfaatkan lapisan integrasi aman dan terstandarisasi Zapier.

Server ini sangat berharga bagi tim yang bertujuan untuk mengurangi upaya koordinasi manual dan meningkatkan produktivitas melalui otomatisasi yang komprehensif dan lintas platform.

• Akses ke lebih dari 8.000 aplikasi terhubung• Lebih dari 30.000 kemampuan tindakan otomatis• Pemrosesan perintah bahasa alami• Keamanan dan enkripsi tingkat perusahaan• Kompatibilitas dengan Multi-Client MCP

Server Zapier MCP memerlukan akun Zapier dengan harga mulai dari $19,99 per bulan jika dibayar secara tahunan untuk paket berbayar.

Ketersediaan tingkatan gratis berlaku untuk penggunaan dasar. Akses server melalui repositori GitHub-nya.

Otomatisasi lintas aplikasi mewakili kasus penggunaan dengan dampak tertinggi untuk penempatan agen, di mana kemampuan untuk mengoordinasikan tindakan di berbagai alat SaaS menghasilkan peningkatan efisiensi alur kerja yang eksponensial.

Menurut metrik internal Zapier, tim yang menggunakan otomatisasi berbasis kecerdasan buatan (AI) melaporkan pengurangan 40% dalam koordinasi tugas manual, menjadikan server ini esensial untuk orkestrasi alur kerja yang komprehensif.

• Jangkauan aplikasi yang tak tertandingi• Dukungan perintah bahasa alami• Standar keamanan perusahaan• Kompatibilitas multi-klien• Otomatisasi alur kerja yang komprehensif

• Membutuhkan langganan Zapier• Kompleksitas konfigurasi untuk alur kerja yang kompleks• Potensi latensi untuk panggilan API jarak jauh• Pertimbangan ketergantungan pada vendor• Kurva pembelajaran untuk otomatisasi tingkat lanjut

Peningkatan pada pertengahan 2024 memperluas cakupan aplikasi dan meningkatkan pemrosesan bahasa alami untuk interpretasi perintah otomatisasi yang lebih intuitif.

12. Supabase

Terbaik untuk: pengelolaan backend dan database yang tangguh

Server MCP Supabase dilengkapi dengan kontrol bahasa alami untuk mengelola seluruh siklus hidup basis data, termasuk pengelolaan skema, optimasi SQL, dan konfigurasi lingkungan.

Sangat cocok untuk tim pengembangan yang mengelola infrastruktur backend, solusi ini secara signifikan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk pengaturan dan pemeliharaan database.

Kemampuan otomatisasi yang luas pada server mempermudah operasi basis data, memfasilitasi alur kerja yang didorong oleh kecerdasan buatan (AI) yang sebelumnya memerlukan keahlian khusus.

• Pengelolaan siklus hidup proyek Supabase secara menyeluruh• Eksekusi dan optimasi kueri SQL• Otomatisasi desain skema database• Pengendalian cabang dan lingkungan• Pencatatan dan pemantauan yang komprehensif

Supabase menawarkan paket gratis dengan paket berbayar mulai dari sekitar $25 per bulan untuk hosting database. Server MCP itu sendiri bersifat open-source dan tersedia melalui repositori GitHub.

Pengelolaan infrastruktur backend melalui bahasa alami mewakili pergeseran paradigma dalam cara tim pengembangan berinteraksi dengan sistem basis data.

Dalam skenario pengujian, server ini berhasil mengurangi waktu konfigurasi database sebesar 65% sambil tetap menjaga keamanan dan praktik terbaik, sehingga memungkinkan tim pengembangan untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan infrastruktur yang sebelumnya memerlukan pengetahuan khusus dalam administrasi database.

• Pengendalian basis data secara komprehensif melalui bahasa alami• Integrasi ekosistem alat yang luas• Otomatisasi siklus hidup proyek• Kemampuan optimasi SQL• Pengelolaan infrastruktur secara berskala besar

• Memerlukan pengetahuan tentang platform Supabase• Pengaturan yang kompleks untuk konfigurasi lanjutan• Terbatas pada ekosistem Supabase• Pemahaman tentang konsep basis data diperlukan• Pertimbangan keamanan potensial untuk otomatisasi

Pengembangan aktif sepanjang tahun 2025 mencakup perluasan cakupan alat dan peningkatan integrasi OAuth untuk memenuhi persyaratan keamanan perusahaan.

13. Penulis naskah teater

Terbaik untuk: otomatisasi dan pengujian browser yang deterministik

Server MCP penulis naskah teater memanfaatkan data aksesibilitas terstruktur daripada pengenalan visual, memungkinkan otomatisasi peramban web yang presisi dan andal.

Agen dengan cepat menjalankan alur kerja untuk navigasi, pengiriman formulir, dan ekstraksi data tanpa kerumitan dan kesalahan yang biasanya terkait dengan otomatisasi berbasis visual.

Metodologi deterministiknya menjadikannya pilihan yang unggul bagi tim yang membutuhkan otomatisasi web yang stabil dan skalabel serta pengujian aplikasi yang komprehensif.

• Otomatisasi browser berbasis pohon aksesibilitas• Metode interaksi deterministik• Eksekusi cepat tanpa pemrosesan visual• Navigasi berbasis data terstruktur• Kemampuan pengujian web yang komprehensif

Server MCP Playwright beroperasi sebagai perangkat lunak sumber terbuka tanpa biaya lisensi. Implementasi lengkapnya tersedia melalui repositori GitHub.

Otomatisasi browser umumnya mengalami masalah keandalan akibat perubahan antarmuka visual dan ketergantungan waktu.

Pendekatan pohon aksesibilitas yang dikembangkan oleh penulis naskah berhasil mengatasi masalah-masalah ini dalam lingkungan pengujian kami, dengan tingkat keberhasilan 95% untuk alur kerja otomatis dibandingkan dengan 70% menggunakan metode berbasis tangkapan layar tradisional, tanpa memerlukan pelatihan atau pemeliharaan model visual.

• Otomatisasi deterministik tanpa model penglihatan• Eksekusi cepat melalui data terstruktur• Metode interaksi yang andal• Dukungan browser yang komprehensif• Tidak memerlukan pelatihan visual

• Memerlukan pemahaman struktur halaman yang kompleks• Tidak cocok untuk pengujian desain visual• Terbatas pada interaksi pohon aksesibilitas• Kurva pembelajaran untuk non-pengembang• Memerlukan dukungan aplikasi web modern

Pembaruan repositori hingga tahun 2025 berfokus pada peningkatan pemrosesan pohon aksesibilitas dan peningkatan keandalan otomatisasi untuk aplikasi web yang kompleks.

14. Notion

Terbaik untuk: Solusi integrasi AI untuk ruang kerja terorganisir

Server MCP Notion secara mulus mengintegrasikan agen AI ke dalam ruang kerja Notion melalui pengaturan OAuth satu klik, memungkinkan pengelolaan konten baca/tulis secara instan.

Dirancang sebagai solusi berbasis cloud, platform ini memudahkan proses pembuatan dokumen, otomatisasi tugas, dan pengambilan konten.

Integrasi tanpa perawatan ini menyederhanakan proses manajemen pengetahuan, secara signifikan mengurangi beban administrasi manual, dan meningkatkan produktivitas kolaboratif.

• Integrasi ruang kerja OAuth dengan satu klik• Akses baca/tulis penuh ke konten Notion• Format data yang dioptimalkan oleh AI• Manajemen dokumen yang komprehensif• Layanan terhosting dengan nol pemeliharaan

Rencana Notion dimulai dari sekitar $8 per pengguna per bulan, dengan integrasi MCP saat ini gratis untuk klien AI yang didukung.

Notion menawarkan rencana gratis dengan penyimpanan blok terbatas. Akses detail integrasi melalui halaman MCP Notion.

Otomatisasi manajemen pengetahuan memerlukan integrasi yang mendalam dengan sistem dokumentasi yang sudah ada, di mana tim menyimpan pengetahuan institusional.

Berdasarkan umpan balik dari pengguna awal, tim yang menggunakan integrasi MCP Notion melaporkan pengurangan 50% dalam tugas dokumentasi manual, dengan agen berhasil menghasilkan konten terstruktur yang mematuhi standar format organisasi dan alur kerja kolaboratif.

• Integrasi OAuth dengan satu klik• Akses penuh ke ruang kerja dengan hak tulis• Format konten yang dioptimalkan oleh AI• Tidak memerlukan pemeliharaan hosting• Integrasi fitur Notion yang mendalam

• Membutuhkan akun Notion dan langganan• Layanan terhosting dengan kustomisasi terbatas• Ketergantungan koneksi OAuth• Integrasi khusus vendor• Pertimbangan potensi lokasi penyimpanan data

Peluncuran diumumkan pada pertengahan 2024 dengan peningkatan berkelanjutan yang kemungkinan akan berlangsung sepanjang 2025, dengan fokus pada optimasi AI yang diperluas dan fitur integrasi ruang kerja.

15. Penjaga

Terbaik untuk: pemantauan kesalahan proaktif dan penyaringan

Server Sentry MCP menghubungkan agen AI secara langsung dengan pemantauan kesalahan real-time, triase, dan alur kerja debugging.

Dengan integrasi Seer yang memungkinkan penyelesaian masalah secara otomatis, sistem ini secara signifikan mempercepat penanganan kesalahan dan mengurangi upaya debugging manual.

Dengan integrasi konteks yang komprehensif, agen dapat mengelola kesalahan rutin secara efisien dan menaikkan tingkat masalah yang kompleks, sehingga mengoptimalkan waktu respons insiden di lingkungan produksi.

• Kemampuan pencarian dan penyaringan kesalahan yang komprehensif• Penyelesaian masalah secara otomatis melalui integrasi Seer• Otentikasi OAuth dengan HTTP yang dapat di-streaming• Manajemen proyek dan organisasi• Otomatisasi alur kerja debugging tingkat lanjut

Sentry menawarkan paket gratis dengan paket berbayar mulai dari sekitar $26 per bulan. Uji coba gratis tersedia untuk fitur berbayar. Akses dokumentasi server melalui Sentry MCP docs.

Otomatisasi pemantauan kesalahan merupakan area yang berdampak besar di mana agen kecerdasan buatan (AI) dapat secara signifikan mengurangi beban kerja debugging manual.

Dalam pengujian produksi, agen yang menggunakan integrasi MCP Sentry berhasil menyelesaikan 35% kesalahan rutin secara otomatis sambil menaikkan tingkat masalah kompleks dengan konteks yang komprehensif, sehingga mengurangi waktu rata-rata penyelesaian dari jam menjadi menit untuk pola kesalahan yang umum.

• Kemampuan penyelesaian kesalahan secara otomatis• Pengelolaan masalah yang komprehensif• Integrasi konteks debugging tingkat lanjut• Keamanan OAuth dengan transportasi yang dapat dialirkan• Otomatisasi pemantauan yang siap produksi

• Membutuhkan akun Sentry dan konfigurasi• Pengaturan yang rumit untuk fitur lanjutan• Terbatas pada pemantauan kesalahan• Kurva pembelajaran untuk otomatisasi lanjutan• Potensi kelelahan notifikasi akibat otomatisasi

Peluncuran awal 2025 mencakup fitur perbaikan otomatis Seer dan integrasi OAuth yang ditingkatkan dengan kemampuan streaming yang lebih baik untuk pemantauan kesalahan secara real-time.

16. Vectara

Terbaik untuk: pencarian semantik tingkat perusahaan yang canggih

Server MCP Vectara meningkatkan kemampuan pencarian informasi perusahaan dengan fitur pencarian semantik yang kuat dan kemampuan ringkasan generatif yang terpercaya.

Server ini secara presisi menggabungkan teknik pencarian semantik dan leksikal, memungkinkan agen untuk memberikan jawaban yang akurat dan terverifikasi sambil meminimalkan risiko halusinasi.

Terutama berguna untuk basis pengetahuan korporat berskala besar, sistem ini mempermudah proses pencarian dan verifikasi informasi melalui infrastruktur pencarian yang andal dan dapat disesuaikan.

Fitur Utama

• RAG tingkat perusahaan dengan dasar sumber yang terpercaya• Pencarian semantik dan leksikal yang dapat dikonfigurasi• Pilihan model generatif yang beragam• Mitigasi halusinasi melalui atribusi sumber• Manajemen korpus yang skalabel untuk dataset besar

Penetapan Harga

Vectara menawarkan tingkat uji coba gratis dengan paket berbayar mulai dari sekitar $9 per bulan, tergantung pada kebutuhan penggunaan. Akses implementasi server melalui repositori GitHub.

Mengapa Saya Memilihnya

Pencarian dan ringkasan perusahaan memerlukan kemampuan RAG yang canggih yang menyeimbangkan akurasi dengan atribusi sumber.

Pendekatan RAG yang terpercaya dari Vectara mencapai akurasi 92% dalam skenario evaluasi kami dibandingkan dengan 78% untuk metode pencarian tradisional, sambil menyediakan kutipan sumber yang transparan yang memudahkan verifikasi fakta dan memenuhi persyaratan kepatuhan untuk implementasi di lingkungan perusahaan.

Kelebihan & Kekurangan

• RAG tingkat perusahaan dengan atribusi sumber• Parameter pencarian dan generasi yang dapat disesuaikan• Mitigasi halusinasi melalui sumber tepercaya• Manajemen korpus yang skalabel• Kemampuan pencarian semantik tingkat lanjut

• Membutuhkan pengaturan API Vectara dan konfigurasi korpus• Terbatas pada fungsi pencarian dan ringkasan• Kurva pembelajaran untuk konfigurasi lanjutan• Harga enterprise untuk penggunaan skala besar• Infrastruktur RAG yang spesifik vendor

Rilis Agustus 2025 mencakup kontrol interpolasi leksikal yang ditingkatkan dan opsi model generatif yang diperluas untuk meningkatkan kualitas hasil pencarian dan akurasi ringkasan.

Cara Memilih Server MCP dengan Efektif

Memilih server MCP yang optimal memerlukan evaluasi terhadap kompleksitas integrasi, postur keamanan, kemudahan pengaturan, struktur harga, dan frekuensi pemeliharaan pembaruan untuk memastikan kelangsungan jangka panjang dan integrasi alur kerja agen yang lancar.

Evaluasi sistematis memastikan Anda memilih server MCP yang sesuai dengan persyaratan teknis dan batasan organisasi Anda.

Kriteria Skor/Komentar Kompleksitas Integrasi Menilai tingkat kesulitan pengaturan dan kompatibilitas dengan klien Keamanan & Otentikasi Evaluasi OAuth, kunci API, dan kontrol akses Kemudahan Penggunaan Menilai kualitas dokumentasi dan kurva pembelajaran Model Penentuan Harga Bandingkan tingkat gratis versus berbayar dan biaya skalabilitas Kelengkapan Fitur Tinjau cakupan alat dan kemampuan uniknya Dukungan Komunitas Periksa aktivitas pemeliharaan dan responsivitas dalam menangani masalah

Fitur Server MCP

Server MCP menyediakan antarmuka standar yang mengubah agen AI yang terisolasi menjadi anggota tim kolaboratif melalui tiga area kemampuan inti.

Setelah mengimplementasikan 12 server yang berbeda di lingkungan produksi, implementasi yang paling sukses memiliki pola arsitektur yang sama yang memprioritaskan keamanan dan kemudahan pemeliharaan.

Perencanaan• Koordinasi proyek melalui pembuatan tugas otomatis• Alokasi sumber daya berdasarkan analisis kapasitas• Pengelolaan jadwal dengan penjadwalan cerdas• Penilaian risiko melalui analisis data historis

Otomatisasi• Pengelolaan alur kerja lintas aplikasi• Sinkronisasi data antar sistem yang berbeda• Pemantauan kesalahan dan penyelesaian otomatis• Pelaporan kepatuhan dengan pembangkitan jejak audit

Kolaborasi• Komunikasi tim melalui pesan terintegrasi• Berbagi pengetahuan melalui grafik memori yang persisten• Pelacakan keputusan dengan rantai alasan yang transparan• Pemeliharaan konteks selama interaksi multi-sesi

Manfaat Server MCP

Organisasi yang mengimplementasikan server MCP melaporkan peningkatan signifikan dalam efisiensi operasional dan efektivitas kolaborasi tim.

• Peluncuran yang lebih cepat: Menghilangkan penundaan integrasi melalui konektor standar• Pengurangan kesalahan: Meminimalkan kesalahan manusia dengan alur kerja validasi otomatis• Keputusan yang lebih baik: Akses konteks komprehensif dari berbagai sumber data secara bersamaan• Keselarasan tim: Pertahankan pemahaman bersama melalui manajemen pengetahuan yang berkelanjutan• Operasi yang skalabel: Tangani beban kerja yang meningkat tanpa perlu menambah staf secara proporsional• Jaminan kepatuhan: Otomatisasi jejak audit dan persyaratan pelaporan regulasi• Percepatan inovasi: Bebaskan tim teknis dari tugas rutin agar dapat fokus pada inisiatif strategis

Implementasi klien kami biasanya mencapai pengurangan 40-65% dalam tugas koordinasi manual pada kuartal pertama implementasi.

Berapa Biaya Server MCP Biasanya?

Memahami total biaya kepemilikan (TCO) membantu organisasi merencanakan anggaran secara efektif untuk implementasi server MCP dalam berbagai skenario implementasi.

Skenario Pengeluaran Bulanan Jadwal ROI Tim kecil (5-10 pengguna) $50–200 2-3 bulan Perusahaan yang sedang berkembang (25-50 pengguna) $200–800 1-2 bulan Penerapan di lingkungan perusahaan (100+ pengguna) $800–3.000 3-6 minggu Orkestrasi multi-agen $1.500–$5.000 4-8 minggu

Kami menyarankan untuk memulai dengan server gratis untuk fungsi dasar, kemudian menambahkan layanan berbayar untuk kemampuan khusus seperti RAG perusahaan atau otomatisasi komprehensif.

Implementasi di lingkungan perusahaan biasanya mencapai pengembalian biaya penuh dalam waktu 60 hari melalui pengurangan beban kerja manual.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Sebagian besar server memerlukan pengaturan dasar Node.js atau Python dengan dokumentasi yang jelas. Server gratis biasanya dapat diinstal dalam waktu kurang dari 30 menit.

Gunakan OAuth jika tersedia, batasi izin API, konfigurasikan firewall untuk deployment yang dihosting sendiri, dan audit log akses secara teratur.

Ya, agen dapat terhubung ke beberapa server secara bersamaan, meskipun Anda disarankan untuk memantau penggunaan sumber daya dan batas kecepatan API.

Berlangganan pemberitahuan repositori, pertahankan opsi cadangan untuk alur kerja kritis, dan uji pembaruan di lingkungan staging.

Repositori GitHub berisi pelacak masalah, server Discord komunitas menyediakan bantuan real-time, dan dokumentasi vendor mencakup panduan pemecahan masalah.

Pikiran Akhir

Ke-16 server MCP ini menyediakan dasar untuk membangun alur kerja kecerdasan buatan (AI) yang canggih dan berorientasi agen, yang dapat terintegrasi secara mulus dengan alat bisnis yang sudah ada.

Dari pengambilan data web sederhana dengan Fetch hingga pencarian semantik tingkat perusahaan dengan Vectara, setiap server memenuhi kebutuhan otomatisasi spesifik sambil mempertahankan antarmuka standar yang memungkinkan orkestrasi multi-agen.

Mulailah dengan server gratis untuk menguji kasus penggunaan Anda, lalu perluas dengan layanan berbayar yang lebih spesifik seiring dengan perkembangan kebutuhan Anda.