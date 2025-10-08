Penjelasan Solusi AI Salesforce Agentic

Banyak perusahaan yang menerapkan AI dan menawarkan solusi kreatif untuk pelanggan, dan Salesforce menonjol di antara pilihan-pilihan tersebut.

Salesforce Agentforce mendefinisikan ulang tenaga kerja digital dengan memungkinkan perusahaan untuk mengimplementasikan agen AI otonom yang menganalisis data, mengambil keputusan, dan mengelola tugas di seluruh tim penjualan, layanan, dan pemasaran.

Dengan ekosistem terintegrasi yang dibangun di atas Atlas Reasoning Engine dan Data Cloud, solusi ini menawarkan pendekatan transformatif untuk otomatisasi perusahaan.

Pertama, apakah Salesforce benar-benar menyediakan AI yang bersifat agen?

Poin Penting

Salesforce Agentforce menerapkan kecerdasan buatan otonom di seluruh operasi bisnis.

Menggunakan Atlas Reasoning Engine untuk otomatisasi pengambilan keputusan yang cerdas.

Data Cloud menyediakan integrasi data perusahaan yang terpadu dan tanpa salinan.

Pemantauan dan keamanan komprehensif melalui arsitektur AI modular.

Apakah Salesforce Menyediakan Agentic AI?

Ya, Salesforce memang menawarkan kecerdasan buatan (AI) berbasis agen melalui platform Agentforce-nya. Salesforce Agentforce adalah platform tenaga kerja digital yang memungkinkan perusahaan membangun dan menerapkan agen AI otonom secara massal.

Diluncurkan pada September 2024 dan diperbarui pada Juni 2025, Agentforce menggabungkan Atlas Reasoning Engine, Data Cloud, tindakan yang sudah dibangun sebelumnya, dan Agent Builder berkemampuan rendah kode untuk memfasilitasi agen yang dapat menganalisis data, mengambil keputusan, dan melaksanakan tugas di seluruh alur kerja penjualan, layanan, dan pemasaran.

Paket komprehensif ini menempatkan Salesforce sebagai pemimpin dalam bidang kecerdasan buatan agen perusahaan, melampaui chatbot sederhana untuk menghadirkan pekerja digital yang sesungguhnya.

Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana sistem canggih ini beroperasi di balik layar.

Ringkasan Kemampuan Singkat: Salesforce Agentic Suite

Salesforce Agentic Suite mengintegrasikan berbagai komponen teknis untuk menyediakan platform pengembangan dan implementasi agen yang terpadu.

Setiap fitur saling melengkapi untuk menciptakan ekosistem yang terintegrasi untuk operasi otonom.

Kemampuan Detail Perencanaan & Koordinasi Atlas Reasoning Engine dengan modul perencana modular, pemilih tindakan, dan modul refleksi Memori & Penyimpanan Konteks Data Cloud, lapisan data terpadu dengan akses tanpa salinan ke data CRM, ERP, dan pihak ketiga Panggilan Alat lebih dari 100 tindakan pra-bangun melalui konektor ke Salesforce Flow, MuleSoft, Slack, dan server MCP Batasan & Kebijakan Arsitektur yang aman sejak desain dengan daftar putih alat, validator output, dan penandaan identitas Observabilitas & Pemantauan Command Center dengan pelacakan tingkat langkah, metrik, dan dukungan OpenTelemetry

Kemampuan komprehensif ini memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan agen siap produksi yang terintegrasi secara mulus dengan sistem bisnis yang sudah ada.

Bagaimana Salesforce Agentforce Bekerja di Balik Layar

Arsitektur teknis Salesforce Agentforce beroperasi melalui enam lapisan terintegrasi yang bekerja sama untuk menyediakan kemampuan agen otonom.

Atlas Reasoning Engine merencanakan urutan tugas menggunakan orkestrasi modular* Action Selector memilih alat yang sesuai dari perpustakaan konektor yang tersedia Data Cloud menyediakan data perusahaan terpadu dengan akses tanpa salinan Aksi yang sudah dibangun memicu Salesforce Flow, MuleSoft, dan layanan pihak ketiga Guardrails memastikan kepatuhan melalui daftar putih alat dan validator output Command Center memantau kinerja real-time dengan pelacakan tingkat langkah*

Pendekatan berlapis ini memastikan bahwa agen dapat menganalisis skenario bisnis yang kompleks sambil tetap mematuhi standar keamanan dan observabilitas tingkat perusahaan.

Harga dan Lisensi: Biaya yang Dikenakan Salesforce untuk Agentic AI

Harga Salesforce Agentforce belum diumumkan secara publik, dengan platform ini kemungkinan besar disertakan dalam paket Einstein 1 dan Customer 360 daripada dijual sebagai produk terpisah.

Perusahaan biasanya menawarkan organisasi pengembang gratis untuk pengujian awal, meskipun fitur Agentforce mungkin terbatas dalam edisi uji coba.

Model harga yang diharapkan menggabungkan biaya eksekusi per agen dengan biaya penggunaan Data Cloud, sementara konektor mitra mungkin memerlukan langganan terpisah.

Pembaruan Juni 2025 memperkenalkan Command Center, lebih dari 100 tindakan baru, dan konektor MCP tanpa menyebutkan biaya tambahan.

Pendekatan terintegrasi ini mencerminkan strategi Salesforce dalam mengintegrasikan kemampuan agen ke dalam ekosistem platformnya yang lebih luas.

Keunggulan Utama dan Kelemahan Kritis Salesforce Agentic AI

Salesforce Agentforce menampilkan beberapa keunggulan yang menonjol yang membedakannya di lanskap AI agen.

Mesin Penalaran Atlas menyediakan kemampuan perencanaan modular yang canggih, sementara Data Cloud Terpadu menghilangkan silo data melalui akses tanpa salinan ke sistem perusahaan.

Pembuat Agen Berbasis Low-Code memudahkan pembuatan agen, sementara Pusat Komando menyediakan visibilitas tingkat perusahaan dengan pelacakan detail per langkah.

Namun, sifat eksklusif dari Atlas Reasoning Engine dapat membatasi transparansi dan kustomisasi dibandingkan dengan kerangka kerja terbuka.

Selain itu, ketergantungan pada server MCP mitra dapat menunda jadwal integrasi, dan ekosistem yang masih dalam tahap awal masih memerlukan pematangan.

Data tetap terkunci dalam ekosistem Salesforce, sehingga memerlukan MuleSoft atau konektor pihak ketiga untuk mengakses database eksternal.

Batasan-batasan ini harus dipertimbangkan dengan cermat terhadap keunggulan platform saat mengambil keputusan teknis.

Memulai dengan Salesforce Agentic AI dalam 8 Langkah

Membuat agen Salesforce pertama Anda memerlukan perencanaan dan konfigurasi sistematis di berbagai komponen platform.

Sebagian besar tim dapat menyelesaikan implementasi awal dalam waktu 2-4 minggu dengan mengikuti pendekatan terstruktur ini.

Daftar untuk mendapatkan akses ke organisasi pengembang Salesforce dengan Einstein 1 Konfigurasikan koneksi Data Cloud ke sistem CRM dan ERP yang sudah ada Desain alur kerja agen menggunakan antarmuka Agent Builder yang berbasis low-code Pilih tindakan yang sudah siap pakai dari perpustakaan konektor yang tersedia lebih dari 100 opsi Implementasikan batasan dan kebijakan kepatuhan melalui manajemen identitas Deploy agen di lingkungan sandbox untuk pengujian awal Pantau kinerja melalui dashboard observabilitas Command Center Skalakan agen yang sukses ke produksi dengan kontrol tata kelola yang tepat

Jadwal implementasi ini memberikan jalur realistis menuju deployment produksi sambil memastikan protokol pengujian dan tata kelola yang tepat diikuti.

Rencana Strategis dan Prospek Kompetitif untuk Salesforce Agentic AI

Salesforce terus berinvestasi secara besar-besaran dalam kemampuan AI yang berorientasi pada agen, dengan rencana untuk mengintegrasikan model bahasa besar tambahan termasuk Anthropic Claude, Gemini, dan AI21.

Item peta jalan masa depan mencakup peningkatan kemampuan memori dan perencanaan agen, serta struktur harga yang lebih rinci yang diharapkan akan diluncurkan pada tahun 2026.

Perkembangan ekosistem terbuka dengan lebih dari 30 mitra server MCP menempatkan Agentforce secara kompetitif melawan AWS Bedrock AgentCore dan Microsoft’s Agent Framework.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Agen Agentforce dapat mengambil tindakan otonom di seluruh sistem bisnis, bukan hanya merespons pertanyaan. Mereka menggunakan Atlas Reasoning Engine untuk perencanaan dan pengambilan keputusan.

Dibangun secara native di platform Salesforce, Agentforce mengakses data yang sudah ada melalui Data Cloud dan menjalankan tindakan melalui Salesforce Flow dan konektor MuleSoft secara mulus.

Agent Builder menyediakan antarmuka low-code untuk agen dasar, meskipun implementasi yang kompleks mungkin memerlukan pengembangan pro-code dan keahlian teknik prompt.

Ya, melalui server MCP dan konektor mitra termasuk integrasi AWS, Box, Google Cloud, PayPal, dan Stripe yang tersedia melalui pasar AgentExchange.

Command Center menyediakan pelacakan tingkat langkah, metrik kinerja, dan integrasi OpenTelemetry untuk pemantauan komprehensif perilaku agen dan hasilnya.

Langkah Selanjutnya dan Daftar Tindakan

Salesforce Agentforce merupakan platform yang matang dan siap untuk perusahaan, dirancang untuk mengimplementasikan agen AI otonom dengan kemampuan penalaran canggih, integrasi data yang komprehensif, dan fitur observabilitas yang kuat.

Keunggulan platform ini terletak pada integrasi asli dengan Salesforce dan aksesibilitas low-code, meskipun organisasi perlu mempertimbangkan dengan cermat risiko ketergantungan pada vendor dan kompleksitas integrasi dengan sistem eksternal.

Untuk melanjutkan evaluasi Anda, selesaikan tugas-tugas penting berikut: