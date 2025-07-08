Memperkenalkan Brain Max: Aplikasi AI Super yang Menghubungkan Konteks Pekerjaan Anda dan Menghilangkan Penyebaran AI yang Berlebihan

Anda tahu perasaan saat membuka komputer dan melihat puluhan alat AI yang berbeda menatap Anda?

ChatGPT untuk satu hal. Claude untuk hal lain. Perplexity untuk penelitian. AI lain untuk gambar. AI untuk CRM Anda. AI untuk dokumen Anda.

Setiap aplikasi memiliki login sendiri, jendela konteks sendiri, dan langganan sendiri.

Kami telah beralih dari AI sebagai solusi menjadi AI sebagai masalah.

Alih-alih menghemat waktu, kita malah tenggelam dalam lautan alat-alat yang terputus-putus, tidak saling terhubung, tidak memahami pekerjaan kita, dan tentu saja tidak memahami kita.

Ini adalah AI Sprawl.

Dan ini adalah pembunuh produktivitas yang diam-diam di tempat kerja modern.

Pikirkanlah:

Setiap kali Anda beralih antara alat AI, Anda kehilangan konteks .

Setiap kali Anda menyalin dan menempelkan dari satu aplikasi ke aplikasi lain, Anda kehilangan waktu .

Setiap kali Anda menjelaskan proyek Anda kepada chatbot lain, Anda kehilangan momentum.

Setiap alat AI baru menjanjikan keajaiban, tetapi pada akhirnya hanya menciptakan lebih banyak silo, kebingungan, dan pekerjaan tambahan.

Itu bukan masa depan yang dijanjikan. Itu bukan masa depan yang pantas Anda dapatkan.

Hari ini, kami menghilangkan penyebaran AI dengan Brain MAX

Kami sangat antusias memperkenalkan ClickUp Brain MAX—aplikasi AI super yang benar-benar memahami Anda, karena ia memahami pekerjaan Anda.

Ini bukan sekadar alat AI lain yang perlu Anda tambahkan ke koleksi Anda.

Ini adalah aplikasi AI kontekstual pertama yang menggantikan semuanya.

Brain MAX adalah hasil dari integrasi AI di seluruh konteks kerja Anda.

Ia memahami tugas-tugas Anda, dokumen-dokumen Anda, rapat-rapat Anda, tim Anda, dan setiap aplikasi yang Anda gunakan.

Satu AI untuk mencari, bertanya, mengotomatisasi, dan melaksanakan—apa pun.

Bagaimana AI Kontekstual Mengubah Produktivitas di Tempat Kerja

Buka potensi AI Kontekstual

Berbeda dengan AI generik yang memulai dari nol setiap kali, ClickUp AI merujuk pada semua pekerjaan Anda untuk memberikan jawaban yang relevan—tidak lagi ada respons AI generik.

Pencarian Terpadu di Semua Aplikasi Anda

Cari secara instan di ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, web, dan lainnya.

Tidak perlu lagi mencari berkas yang hilang tanpa henti.

Produktivitas Berbasis Suara

Gunakan Talk to Text untuk bertanya, mendikte, dan mengendalikan pekerjaan Anda dengan suara—tanpa menggunakan tangan, di mana saja.

Ini bukan sekadar kemudahan—ini adalah pergeseran fundamental dalam cara kita berinteraksi dengan pekerjaan kita.

Satu Aplikasi, Satu Langganan, Satu Sumber Kebenaran

Brain MAX menggantikan puluhan alat AI yang terpisah seperti ChatGPT, Claude, dan Perplexity dengan satu solusi tunggal yang bebas dari ketergantungan pada LLM dan siap untuk digunakan di lingkungan perusahaan.

Apa yang Membedakan Brain MAX

Brain MAX bukanlah peningkatan incremental.

Ini adalah pergeseran fundamental dalam cara kita bekerja dengan AI:

Tidak perlu lagi menyalin dan menempel antara alat-alat.

Tidak perlu lagi menjelaskan konteks berulang-ulang.

Tidak perlu lagi mencari melalui belasan aplikasi untuk menemukan apa yang Anda butuhkan.

Hanya satu AI yang tahu segala yang Anda ketahui, menemukan segala yang Anda butuhkan, dan bekerja di mana pun Anda bekerja.

Fitur Brain MAX

🧠 AI Kontekstual yang Memahami Anda

Brain MAX memahami pekerjaan Anda seperti tidak ada yang lain.

Ia memahami proyek Anda, tim Anda, tenggat waktu Anda, dan riwayat kerja Anda—sehingga Anda mendapatkan jawaban dan otomatisasi yang benar-benar relevan. Tidak lagi ada respons AI generik yang tidak relevan.

🔍 Cari Segala Sesuatu, Secara Instan

Satu kotak pencarian untuk seluruh kehidupan digital Anda.

Temukan apa yang Anda butuhkan di seluruh:

ClickUp (tugas, dokumen, obrolan, dan proyek)

Google Drive

GitHub

OneDrive

SharePoint

Situs web

Dan masih banyak lagi

Tidak perlu lagi mencari-cari di tab atau bingung di mana Anda menyimpan file tersebut. Cukup dapatkan jawaban instan.

🎙️ Produk Produktivitas Berbasis Suara

Bicaralah dengan Brain MAX. Ia mendengarkan, menjawab, dan melaksanakan.

Gunakan Talk to Text untuk mengubah ide yang diucapkan menjadi tugas, email, pesan, dan konten secara instan—tanpa mengganggu alur kerja Anda.

🤖 Semua Model AI Terbaik dalam Satu Tempat

Akses alat AI paling canggih tanpa perlu berganti-ganti aplikasi:

ChatGPT (berbagai versi, termasuk GPT-4o)

Claude

Gemini

Beralih antara model untuk mendapatkan hasil terbaik dalam menulis, pemrograman, merangkum, dan lainnya. Seiring perkembangan AI, Brain MAX selalu membuat Anda tetap di depan—tanpa perlu usaha ekstra.

🔒 Data Anda, Aturan Anda

Privasi Anda tidak dapat ditawar-tawar.

Retensi data nol hari dengan penyedia AI

ClickUp AI tidak dilatih menggunakan data dari Workspace Anda. Data Anda TIDAK digunakan untuk melatih model AI.

Dibangun di atas AWS dengan keamanan end-to-end.

Anda tetap memegang kendali, selalu.

🎯 AI yang Lebih Cerdas, Setiap Saat

Brain MAX memilih model AI terbaik untuk tugas Anda—baik Anda sedang menulis, menganalisis data, atau brainstorming ide.

Anda mendapatkan hasil terbaik tanpa perlu memikirkannya.

💻 Dirancang untuk Desktop Anda

Tersedia untuk Mac dan Windows.

Ini bukan sekadar ekstensi browser—ini adalah aplikasi asli yang dirancang untuk bekerja secara mulus dengan sistem operasi Anda untuk kecepatan dan aksesibilitas maksimal.

♾️ Akses gratis

Siapa pun dapat mencoba Brain MAX secara gratis!

Jika Anda menggunakan paket AI Autopilot ClickUp, nikmati penggunaan tak terbatas Brain MAX. Tidak ada batasan untuk produktivitas Anda.

Brain MAX kini tersedia secara gratis.

Brain MAX kini tersedia untuk Mac dan Windows.

Dan inilah bagian terbaiknya: Penggunaan tak terbatas termasuk untuk langganan ClickUp Brain selama fase pengenalan.

Lebih baik lagi? Anda bisa mencobanya secara gratis.

Tidak lagi ada AI yang berantakan. Satu aplikasi, satu langganan, satu sumber kebenaran.

Unduh Brain MAX sekarang dan rasakan apa yang terjadi ketika AI akhirnya memahami pekerjaan Anda.

Inilah masa depan cara kerja dilakukan.