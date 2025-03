Cara Menggunakan AI di Canva untuk Profesional Kreatif

Ingatkah Anda pada momen dalam film Everything Everywhere All At Once ketika Evelyn memasuki versi dirinya yang tak terbatas? Seperti itulah alat bantu AI bagi para desainer -minus krisis eksistensial dan jari-jari hot dog.

Rasanya seperti memiliki seorang desainer sesuai permintaan, yang siap mewujudkan ide kreatif apa pun secara instan.

👀 **Tahukah Anda? 90% profesional kreatif percaya bahwa GenAI membantu mereka menghemat waktu dan uang dalam membuat karya seni sekaligus membantu mereka untuk bertukar pikiran tentang ide-ide baru

AI Canva telah menjadi favorit bagi mereka yang lelah menghabiskan malam hari terjebak dalam kabut yang disebabkan oleh desain. Mulai dari membuat beberapa versi postingan media sosial hingga menganimasikan visual statis, membuat proses desain menjadi cepat dan mudah.

Artikel ini membantu Anda memahami cara menggunakan AI di Canva untuk membuat desain lebih cepat dan menyenangkan.

Sebagai bonus, kami juga akan menunjukkan bagaimana ClickUp AI dapat meningkatkan proses kreatif Anda.

Siap berkreasi? 🎨

⏰ Ringkasan 60 Detik

Ingin mendapatkan hasil maksimal dari AI Canva?

Berikut cara menggunakan Canva AI:

Buka Magic Studio dari beranda Canva Anda. Buat visual secara instan dengan Magic Media ketik perintah mendetail untuk membuat gambar, video, atau grafik. Edit dan sempurnakan desain dengan Magic Edit dan Magic Expand untuk memodifikasi atau mengubah ukuran gambar. Buat konten dengan cepat menggunakan Magic Write untuk blog, keterangan, dan salinan pemasaran.

Tapi inilah pengubah permainan- ClickUp AI adalah alternatif yang lebih cerdas. Dengan ClickUp AI, Anda akan mendapatkan solusi desain dan alur kerja yang lengkap. Ini sempurna untuk mengelola proyek kreatif, menghasilkan konten, dan berkolaborasi dengan lancar. ClickUp Whiteboards membantu Anda memvisualisasikan ide, sementara ClickUp Brain menyempurnakan petunjuk kreatif dan mempercepat proses kreatif Anda-semuanya dalam satu platform.

Mengapa harus puas dengan alat bantu khusus desain jika Anda dapat mengelola semuanya dengan ClickUp AI?

Apa yang dimaksud dengan Canva AI?

Canva AI adalah serangkaian alat bantu berbasis AI yang terintegrasi ke dalam Canva untuk menyederhanakan dan menyempurnakan proses desain.

Tidak seperti alat desain dan alat otomatisasi kreatif yang membutuhkan keahlian teknis, Canva AI membuat segalanya tetap sederhana, intuitif, dan dapat diakses oleh semua orang.

Dengan antarmuka interaktif dan gaya kerja seret dan lepas, Canva-dan Canva AI-membantu Anda menciptakan visual berkualitas tinggi dan mengisi ulang kreativitas dengan upaya minimal.

Aplikasi ini menawarkan 10+ alat AI, mulai dari generator gambar dan video hingga fitur pengeditan yang mewujudkan ide Anda. Kesederhanaan dan AI-nya yang canggih membuat pembuatan desain profesional menjadi cepat dan mudah.

🧠Fakta Menarik: Melanie Perkins mendirikan Canva saat masih berusia 19 tahun sebagai mahasiswa komunikasi dan perdagangan. Platform ini lahir dari rasa frustrasi terhadap kerumitan perangkat lunak desain tradisional saat mengajar rekan-rekan mahasiswanya tentang desain komputer dasar.

Siapa yang Dapat Menggunakan Canva AI?

Canva AI melayani semua tingkat keahlian. Tidak seperti Adobe Photoshop, yang bisa terasa membingungkan bagi pemula, Canva AI menawarkan antarmuka yang intuitif dengan petunjuk yang membantu.

Jika Anda sudah berpengalaman, Anda dapat menikmati alat bantu canggih seperti Magic Morph dan Magic Eraser untuk proyek yang lebih kompleks.

Paket gratisnya memungkinkan akses ke sebagian besar alat, termasuk fitur AI. Namun, yang lebih canggih hanya terbatas atau disediakan untuk pengguna premium.

Sebagai contoh, pengguna gratis hanya mendapatkan 50 kali penggunaan Magic Write dan Magic Media. Jika Anda menggunakan alat-alat ini secara ekstensif, mungkin ada baiknya Anda meningkatkan paket Anda.

Jika tidak, Anda masih bisa membuat desain yang mengesankan dengan versi gratisnya!

Aplikasi di berbagai industri

Baik Anda seorang pemula desain yang menganggap kerning adalah sejenis sereal sarapan atau profesional berpengalaman yang memimpikan CMYK, Canva memiliki alat bantu AI untuk semua orang.

Desainer grafis: Hemat waktu dan hasilkan ide dengan Petunjuk AI untuk memicu kreativitas Anda dan menghasilkan konsep awal

Hemat waktu dan hasilkan ide dengan Petunjuk AI untuk memicu kreativitas Anda dan menghasilkan konsep awal Manajer media sosial: Buat postingan yang menarik untuk Instagram, Facebook, dan lainnya dalam hitungan menit dan lebih fokus pada mengikuti tren desain grafis Pemasar: Rancang presentasi, proposal, iklan, dan kampanye media sosial yang menarik dan mampu mengonversi

Buat postingan yang menarik untuk Instagram, Facebook, dan lainnya dalam hitungan menit dan lebih fokus pada mengikuti tren desain grafis Bisnis kecil: Menghidupkan merek Anda dengan anggaran terbatas dengan logo yang terlihat profesional, Desain grafis bertenaga AI dan materi pemasaran

Menghidupkan merek Anda dengan anggaran terbatas dengan logo yang terlihat profesional, Desain grafis bertenaga AI dan materi pemasaran Pendidik: Membuat rencana pembelajaran yang menarik, presentasi interaktif, dan materi pembelajaran yang menarik secara visual

Membuat rencana pembelajaran yang menarik, presentasi interaktif, dan materi pembelajaran yang menarik secara visual Mahasiswa: Rancang proyek, presentasi, dan poster yang terperinci untuk sekolah atau universitas

Rancang proyek, presentasi, dan poster yang terperinci untuk sekolah atau universitas Penghobi: Jelajahi kreativitas Anda dengan gaya desain yang berbeda, dari minimalis hingga futuristik, tanpa pengalaman desain sebelumnya

Ringkasnya, AI Canva menyamakan kedudukan, memungkinkan siapa pun yang memiliki ide untuk mewujudkan visinya dengan visual yang memukau.

🧠Fakta Menarik: Alat bantu AI Canva telah digunakan lebih dari 10 miliar kali yang menunjukkan adopsi dan ketergantungan yang signifikan terhadap fitur-fitur ini oleh para pengguna di seluruh dunia.

Cara Menggunakan AI Canva: Panduan Langkah-demi-Langkah

Semua alat bantu AI Canva dapat ditemukan di Magic Studio-cukup masuk ke Canva dan jelajahi menu AI di bilah sisi kiri.

melalui Canva Setelah membuat konten, Anda dapat dengan mudah menyempurnakan hasilnya menggunakan fitur seret dan lepas dan opsi pengeditan Canva untuk membuat desain yang disesuaikan dengan visi Anda.

Berikut ini contoh lebih rinci tentang cara menggunakan AI Canva untuk membuat desain dalam hitungan menit:

1. Media Ajaib

Magic Media adalah alat bantu lengkap dari Canva AI untuk menghasilkan gambar, grafik, dan video berkualitas tinggi dari perintah teks. Cukup ketik apa yang Anda butuhkan, dan Magic Media akan mewujudkannya.

Buka desain baru dan gulir ke bawah bilah sisi untuk menemukan alat Magic Media.

Sekarang, mari berkreasi!

Menghasilkan gambar dengan Media Ajaib

Untuk membuat gambar, buka desain baru, gulir ke bawah bilah sisi, dan pilih Magic Media. Kemudian, ketik deskripsi tentang apa yang Anda inginkan dan pilih dari 15+ gaya seperti "Anime" atau "Pensil Warna."

Butuh bantuan untuk membuat sesuatu? Canva bahkan akan menyarankan beberapa ide untuk membantu Anda memulai.

Mari kita gunakan prompt yang dibuat oleh AI tanpa gaya tambahan untuk contoh ini. Ini petunjuknya: rumah minimalis dengan pepohonan.

Inilah hasilnya.

Karena perintahnya tidak mendetail, gambar yang dihasilkan bersifat umum.

Sekarang, mari kita coba menambahkan beberapa detail. Setelah mengubah perintah menjadi "Rumah keluarga tunggal minimalis yang realistis dengan pepohonan dan kolam kecil dengan matahari terbenam," berikut ini adalah gambar yang dapat dihasilkan oleh AI Canva.

Anda akan mendapatkan hasil yang lebih baik dengan menambahkan lebih banyak detail. Pilih gaya Anda, sempurnakan perintah, dan buat ulang hingga terlihat tepat.

Membuat grafik dengan Magic Media

Ingin grafik vektor tetapi tidak ingin mengunduh gambar stok? Magic Media melakukannya untuk Anda dalam hitungan detik!

Kami menggunakan perintah berikut untuk membuat grafik: "Kucing di atas skuter."

Bahkan dengan perintah yang sederhana, hasilnya cukup mengesankan. Buktikan sendiri!

Alat ini menghasilkan empat versi prompt yang berbeda, dan semuanya cukup bagus. Bayangkan apa yang bisa Anda buat dengan prompt yang terperinci.

Membuat video dengan Magic Media

Sekali lagi, berikan prompt yang mendetail yang menjelaskan dengan tepat apa yang Anda cari.

Dalam contoh ini, petunjuk kami adalah, "Astronot kecil sedang menjelajahi planet asing yang penuh warna dengan tanaman yang bercahaya. Astronot itu bergerak maju."_

Inilah yang dibuat oleh generator video AI dalam waktu kurang dari satu menit.

Alat ini menghemat waktu berjam-jam dalam pembuatan video, memberi Anda dasar yang kuat dalam hitungan menit. Anda dapat menambahkan audio, efek, dan elemen lain untuk menyesuaikan video Anda lebih lanjut.

💡Tip Profesional: Ingatlah untuk menentukan gerakan dalam petunjuk Anda! Dalam contoh yang diberikan, "astronot bergerak maju" sangat penting bagi AI untuk memahami gerakan yang diinginkan. Gunakan frasa seperti "berputar" dan "memantul" untuk memandu AI.

2. Laboratorium Impian

Dream Lab adalah alat AI generatif yang lebih canggih yang memanfaatkan model Phoenix dari Leonardo.ai untuk mengubah deskripsi teks menjadi gambar yang dinamis.

Alat ini menghasilkan rendisi berkualitas tinggi dan ideal untuk para profesional yang membuat gambar multi-subjek yang kompleks atau potret fotorealistik.

Untuk contoh ini, kami menggunakan versi yang berbeda dari perintah, "Buat lanskap surealis dengan pulau-pulau terapung."_

Perhatikan bagaimana setiap perubahan kecil pada prompt menghasilkan gambar yang berbeda? Pastikan Anda bereksperimen dengan beberapa hal sebelum memilih gambar favorit Anda.

Dream Lab juga memungkinkan penyesuaian yang lebih besar dengan menawarkan 15+ gaya yang berbeda, memungkinkan Anda menambahkan gambar referensi, dan memilih dari enam tata letak gambar untuk meningkatkan ketepatan desain.

Berikut ini contoh gambar yang dirender 3D.

3. Edit Ajaib

Magic Edit adalah editor foto yang memungkinkan Anda untuk menambah, menghapus, dan mengedit elemen gambar yang ada, bahkan menyesuaikan warna.

Ingin tahu seberapa efisien alat ini? Katakanlah Anda ingin menambahkan blazer pada sebuah foto-berikut ini cara melakukannya:

Klik Edit pada gambar Anda dan buka alat Edit Ajaib di Magic Studio

Gunakan alat kuas untuk pemilihan yang tepat, terutama untuk menargetkan area yang rumit seperti kemeja

Perhatikan dengan seksama batas-batas seleksi untuk meminimalkan pengeditan yang tidak diinginkan pada bagian lain dari gambar

Sesuaikan ukuran kuas untuk akurasi.

Gunakan perintah ringkas seperti "Tambahkan blazer hitam di atas kemeja."_ Inilah hasilnya:

4. Desain Sulap

Jika Anda pengguna Canva, Anda pasti pernah menggunakan Magic Design sebelumnya! Mari kita joging memori Anda.

Alat bantu desain di bilah sisi memberi Anda templat penuh ide. Cukup jelaskan kebutuhan Anda dan akses ratusan templat AI yang sudah dibuat sebelumnya siap menjadi milik Anda.

Selain itu, Anda juga dapat menambahkan filter untuk menyesuaikan warna dan bahasa!

Inilah hasil dari perintah, "Gambar mini YouTube game."_

Dengan Magic Design, Anda bisa membuat segalanya, mulai dari postingan sosial hingga presentasi dan memiliki kendali penuh untuk menyesuaikan setiap detail.

5. Perluas Ajaib

Apakah Anda berharap pohon tidak terpotong dalam foto pantai yang indah itu? Perbaiki dengan Magic Expand. Pilih gambar yang Anda inginkan, buka Edit, dan temukan alat Magic Expand di Magic Studio.

Sekarang, pilih ukuran gambar dan tekan expand. Seperti inilah tampilannya.

Namun demikian, alat bantu ini mungkin menghasilkan hasil yang tidak akurat jika gambarnya rumit dan memiliki elemen signifikan yang harus diperluas.

6. Penghapus Ajaib

Menghapus objek atau orang yang tidak diinginkan dari foto Anda yang nyaris sempurna dalam hitungan detik.

Klik Edit, pilih Penghapus Ajaib, sorot objek yang ingin Anda hapus, lalu tekan Hapus. Selesai-gambar Anda sudah seperti baru! Berikut ini adalah tampilan sekilas.

Jika menurut Anda, gambar dapat disempurnakan lebih jauh, sesuaikan ukuran kuas, pilih, dan hapus lagi.

7. Pegangan Ajaib

Ingin mengambil gambar model Anda yang sempurna dan menambahkannya ke latar belakang yang baru? Anda dapat melakukannya dengan Magic Grab.

Cukup pilih gambar yang ingin Anda ambil objeknya, klik Edit, lalu Magic Grab.

Pilih objek dengan Brush atau Click tool, lalu pilih Grab. Anda juga bisa memilih beberapa objek dengan menggunakan Click tool. Klik Ambil dan saksikan keajaibannya!

8. Penghilang Latar Belakang

Jika Anda seorang desainer grafis, menghapus latar belakang adalah tugas rutin. Penghapus latar belakang AI Canva menanganinya dalam hitungan detik-tidak perlu berpindah aplikasi.

Anda dapat menemukannya di toolbar atau dengan membuka bagian Media Studio dan mengklik BG Remover.

9. Animasi Ajaib

Gunakan Magic Animate dari toolbar untuk menganimasikan teks atau elemen apa pun dalam desain Anda. Dengan 20+ gaya animasi dan pengaturan waktu yang dapat disesuaikan, aplikasi ini sangat cocok untuk pembaruan yang cepat dan berdampak.

Canva memiliki lebih banyak opsi animasi daripada Microsoft PowerPoint, yang dapat membantu media sosial, gambar pemasaran, dan slide presentasi.

10. Morf Ajaib

Alat Magic Morph memungkinkan Anda bermain-main dan menambahkan elemen yang menyenangkan pada desain dan bentuk Anda. Pilih elemen atau teks apa pun yang ingin Anda ubah dan pilih alat Magic Morph dari bagian Aplikasi.

Mari kita jalankan demo singkat menggunakan prompt teks: "Selamat Ulang Tahun."

Alat ini memungkinkan Anda memilih dari opsi morf yang ada atau meminta opsi tertentu untuk efek khusus.

Jadi, kami mencoba keduanya! Perintahnya yaitu, "Balon merah muda mengkilap dengan tepi yang lembut,"_ dan opsi yang dipilih yaitu, Balon. Inilah hasilnya:

Meskipun alat ini efektif di sini, namun terkadang menghasilkan desain yang tidak akurat.

11. Tulisan Ajaib

Tidak ingin bolak-balik antara ChatGPT dan Canva? Mulai dari ide hingga menulis postingan blog, Magic Write melakukan semuanya untuk Anda di Canva. Inilah cara Anda dapat memulainya.

Buka alat bantu Magic Write di halaman beranda dan klik Coba Magic Write. Anda juga dapat menggunakannya saat mendesain proyek. Cukup klik kotak teks yang ingin Anda edit dengan AI, klik Magic Write, dan mulai mengedit.

Sebagai contoh, kami menggunakan perintah "Strategi pemasaran untuk bisnis tas jinjing dalam 300 kata" dalam dokumen baru. Inilah hasilnya:

Bahkan dengan perintah yang singkat, AI memberikan hasil yang solid. Anda dapat menjelajahi lebih lanjut dengan mengeklik "Lebih seperti ini" atau menyempurnakan dengan "Ini, tetapi..."

Setelah puas, klik sisipkan, dan teks akan disisipkan ke dalam dokumen atau kotak teks yang disejajarkan dengan sempurna.

12. Tombol Ajaib

Apakah Anda atau tim Anda menghabiskan waktu berjam-jam untuk membuat ulang konten untuk platform yang berbeda? Dengan alat Magic Switch, Anda dapat melakukannya dalam hitungan menit.

Pilih desain yang ingin Anda alihkan dan buka Ubah Ukuran di sisi kiri atas ruang kerja Canva. Pilih jenis postingan dan beralihlah!

Mari ubah gambar mini YouTube untuk video resep kopi cokelat menjadi postingan Instagram.

💡Tip Profesional: Bereksperimenlah dengan kombinasi kata kunci dan fitur sebanyak mungkin untuk melihat hasil unik yang dapat Anda capai dengan AI.

Keterbatasan AI Canva

Meskipun AI Canva adalah alat bantu yang luar biasa untuk meningkatkan proyek kreatif Anda, namun alat ini memiliki beberapa keterbatasan.

Keterbatasan ekspor

Pengguna gratis Canva AI menghadapi jenis file dan batasan kualitas saat mengekspor desain. Misalnya, unduhan resolusi tinggi dan format tertentu, seperti PNG transparan, hanya diperuntukkan bagi pengguna Pro.

Hasil umum

Konten yang dihasilkan AI bekerja paling baik dengan petunjuk terperinci dan personalisasi khusus merek. Semakin baik input Anda, semakin baik pula outputnya.

Batas penggunaan harian

Batas penggunaan diberlakukan jika Anda menggunakan fitur AI seperti Magic Write atau Magic Media. Hal ini dapat membuat frustasi ketika mengerjakan proyek yang lebih besar yang membutuhkan pembuatan konten yang ekstensif atau beberapa output gambar dalam satu hari.

Batasan kustomisasi

Meskipun Canva adalah generator gambar AI yang ideal, opsi kustomisasi terkadang terasa membatasi, sedangkan Alternatif Canva mungkin berkinerja lebih baik. Opsi pengubahan ukuran yang terbatas bisa menjadi masalah yang membuat frustrasi saat mengedit gambar.

📮Klik Wawasan: Tim yang berkinerja rendah adalah 4 kali lebih mungkin untuk menyulap 15+ alat sementara tim berkinerja tinggi menjaga efisiensi dengan membatasi perangkat mereka pada 9 atau lebih sedikit platform.

Sebagai aplikasi segalanya untuk bekerja, ClickUp menghadirkan tugas, proyek, dokumen, wiki, obrolan, dan panggilan dalam satu platform, lengkap dengan alur kerja yang didukung oleh AI. Siap bekerja dengan lebih cerdas? ClickUp bekerja untuk setiap tim, membuat pekerjaan terlihat, dan memungkinkan Anda untuk fokus pada hal yang penting sementara AI menangani sisanya.

Memanfaatkan AI Canva dengan ClickUp

Jika Anda menyukai cara AI Canva mempercepat desain Anda, tunggu hingga Anda memasangkannya dengan ClickUp .

Tentu saja, ClickUp adalah aplikasi segalanya untuk bekerja, tetapi berfungsi dengan sangat baik untuk menghadirkan aspek manajemen proyek pada karya desain AI Canva Anda.

Alat AI ClickUp, Otak ClickUp melengkapi AI Canva dengan membantu Anda mendapatkan ide, menyempurnakan, dan memperluas petunjuk kreatif secara efisien.

Ciptakan desain dan kampanye terbaik Anda secara cerdas dengan ClickUp Brain yang didukung oleh AI

Butuh ide konten atau garis besar proyek? Brain memberikan petunjuk brilian yang disesuaikan dengan tujuan Anda. ClickUp Brain juga mengambil percakapan tim dari Obrolan ClickUp atau komentar untuk memastikan semua seluk-beluknya tercakup.

Apakah Anda perlu memvisualisasikan konsep desain Anda sebelum mengimplementasikannya? Papan Tulis ClickUp dapat membantu Anda melakukan curah pendapat dan membuat papan ide bersama tim Anda secara real time.

Anda dapat menarik referensi desain atau desain lama Canva langsung ke papan, sehingga kolaborasi menjadi lebih lancar dan dinamis.

Rasakan waktu muat yang lebih cepat, interaksi yang lebih lancar, dan kolaborasi waktu nyata tanpa jeda di Papan Tulis ClickUp

Terkadang, lebih mudah untuk menunjukkan daripada memberi tahu-terutama saat Anda mengerjakan ide desain awal dengan tim Anda. Di situlah ClickUp Whiteboards, yang didukung oleh ClickUp Brain, berperan.

Alih-alih beralih antar alat atau menulis penjelasan panjang, Anda bisa dengan cepat mengubah ide menjadi visual tepat di tempat curah pendapat terjadi. Cukup ketik perintah sederhana-seperti "ilustrasi bola lampu bercahaya untuk konsep kampanye"-dan Brain akan langsung menghasilkan gambar untuk Anda.

Dari sana, seret gambar tersebut ke papan tulis, tambahkan catatan, hubungkan ke tugas, atau dapatkan umpan balik-semuanya di satu tempat. Aplikasi ini sangat cocok ketika tim Anda membutuhkan dorongan kreatif tanpa perlu melambat.

Berikut ini adalah contohnya: Dengan perintah sederhana, "Buatlah gambar pohon sederhana dengan daun berwarna merah muda di kota yang ramai," hasilnya cukup rapi.

📖 Baca juga: Template Papan Suasana Hati Gratis di PPT, Slide, Word & ClickUp Sementara itu, Dokumen ClickUp adalah alat yang sangat baik untuk mendokumentasikan permintaan kreatif, berbagi tujuan desain, dan berkolaborasi dengan anggota tim. Pengeditan waktu nyata membuat tim Anda tetap sinkron, dan Anda mendapatkan umpan balik instan tanpa penundaan.

Menyimpan ringkasan kreatif, ide, panduan merek, dan lainnya dengan ClickUp Docs

Anda bahkan dapat menempelkan tautan Canva secara langsung di Dokumen-dan bahkan menyematkannya sebagai tampilan di dalam spasi untuk akses yang lebih cepat.

Rekatkan tautan Canva ke opsi Lihat untuk melihat pembaruan langsung di dalam ClickUp

Apakah Anda ingin membagikan desain dan folder kepada anggota tim tertentu? ClickUp memungkinkan Anda membuat tugas, menugaskannya, dan menambahkan tautan Canva secara langsung untuk orang yang tepat-ini wajib dimiliki oleh tim yang menangani output desain dalam jumlah besar setiap hari.

Buat jadwal, tindak lanjut, dan edit semua di satu tempat tanpa bolak-balik email dengan ClickUp Task View

Dengan proyek desain yang besar, mudah sekali kehilangan jejak kemajuan. Di situlah Bidang Khusus ClickUp dan tampilan yang dapat disesuaikan seperti Tampilan Daftar, Tampilan Papan, atau Tampilan Bagan Gantt memungkinkan Anda mengelola proyek dengan cara yang masuk akal bagi Anda.

Meskipun ClickUp tidak memiliki plugin Canva yang lengkap (belum!), Anda bisa mengintegrasikan kedua platform melalui alat pihak ketiga seperti Zapier. Hal ini memungkinkan Anda untuk memicu tindakan khusus dan membuat tugas otomatis untuk peningkatan tertentu di kedua platform.

_Kami menggunakan ClickUp tidak hanya untuk mengatur tugas-tugas kami. Kami memiliki budaya untuk menambahkan kebutuhan kami di dalam alat ini: Alih-alih Google Docs, kami menggunakan ClickUp Docs untuk dokumen kompleks yang dilampirkan ke Tugas. Kami tidak menggunakan Miro atau Canva Untuk Papan Tulis, kami menggunakan Papan Tulis Clickup. Alih-alih Wiki eksternal, kami menggunakan struktur Docs._ Gui Mendes , COO, coevo.co

Misalnya, saat Anda membuat tugas baru di ClickUp dengan tag 'Permintaan Desain,' desain Canva baru secara otomatis dibuat dan ditugaskan ke anggota tim yang relevan di ClickUp dengan subtugas Peninjauan Desain.

Plus, Otomatisasi ClickUp menangani tugas-tugas yang berulang, membuat pemicu untuk pemberitahuan atau subtugas sehingga tidak ada yang terlewatkan. Ini menghemat waktu Anda dan menghilangkan kesalahan manual.

Buat pemicu dan pemberitahuan khusus dengan Otomatisasi ClickUp

Fitur unggulannya adalah pelacakan waktu bawaan ClickUp yang membantu Anda mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Lengkapi dengan dasbor khusus, dan Anda akan mendapatkan gambaran umum tentang proyek, tenggat waktu, dan beban kerja tim Anda.

Kesimpulannya adalah bahwa Canva dan ClickUp untuk Tim Desain ciptakan alur kerja impian Anda bersama-sama. Fokuslah pada pembuatan desain yang luar biasa sementara ClickUp menjaga semua yang lain berjalan dengan lancar.

Ubah Piksel Menjadi Kesempurnaan Produktif dengan ClickUp

Dengan AI Canva, Anda dapat mengubah ide menjadi visual yang memukau sekaligus tetap fokus pada hal yang paling penting-visi kreatif Anda. Namun, alat pembuat AI menjadi lebih efektif jika digabungkan dengan ClickUp, yang merupakan cara sempurna untuk mengelola seluruh alur kerja Anda secara bersamaan.

Mulai dari melacak proyek, tenggat waktu, dan umpan balik tanpa henti hingga menugaskan tugas secara proaktif, ClickUp adalah mitra yang tepat untuk Canva.

Siap mencoba kombo yang mematikan ini? Daftar ke akun akun ClickUp gratis sekarang! ✨