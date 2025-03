37 Contoh SaaS yang Perlu Anda Ketahui di Tahun 2024

Ini semua tentang ' SaaS ' akhir-akhir ini.

Dengan transformasi digital yang bergerak dengan kecepatan cahaya, semakin banyak perusahaan yang beralih ke solusi online dan menjalankan bisnis mereka dengan Software as a Service (SaaS). Bahkan, menurut laporan terbaru Laporan Statista tentang organisasi SaaS pada tahun 2024, ada sekitar 17.000 perusahaan SaaS di Amerika Serikat dan 25.000 di seluruh dunia (dan terus bertambah!). 👏

Jika Anda ingin menambahkan lebih banyak aplikasi SaaS ke dalam tumpukan teknologi Anda, mengganti aplikasi yang ada saat ini, memulai perusahaan SaaS, atau sekadar mempelajari lebih lanjut tentang SaaS, Anda datang ke tempat yang tepat!

37 contoh SaaS yang kami kumpulkan mencakup rincian dari setiap alat, serta kutipan dan tips orang dalam dari para pakar industri untuk memberi Anda informasi sebanyak mungkin tentang produk SaaS ini. Pelajari bagaimana model SaaS, baik yang sudah mapan maupun yang baru muncul, terus merevolusi lanskap perangkat lunak dengan membantu bisnis dan pelanggan di seluruh dunia.

Apa itu Perangkat Lunak sebagai Layanan (SaaS)?

Software as a Service (SaaS) adalah model distribusi perangkat lunak yang memungkinkan pelanggan dan perusahaan berinteraksi melalui perangkat berkemampuan web seperti laptop, ponsel pintar, dan perangkat berkemampuan Internet lainnya, sehingga sangat nyaman untuk mengakses dan menyimpan data cloud.

Catatan singkat tentang SaaS:

Juga dapat disebut sebagai perangkat lunak berbasis web, perangkat lunak sesuai permintaan, dan perangkat lunak yang di-host

Perangkat Lunak sebagai Layanan (SaaS) adalah salah satutiga tingkatan utama dari komputasi awan-tingkatan lainnya adalah platform sebagai layanan (PaaS) dan infrastruktur sebagai layanan (IaaS)

Manfaat SaaS meliputi peningkatan efisiensi, efektivitas biaya, aksesibilitas, dan skalabilitas

Perusahaan SaaS biasanya merupakan organisasi bisnis-ke-bisnis (B2B) atau bisnis-ke-konsumen (B2C)

Jenis solusi SaaS yang paling umum adalah Manajemen Hubungan Pelanggan (CRM), Perencanaan Sumber Daya Perusahaan (ERP), Sistem Manajemen Konten (CMS), Perangkat Lunak Manajemen Proyek , Penjualan, Pemasaran, eCommerce

Baiklah, sekarang mari kita bahas mengapa platform SaaS adalah masa depan perangkat lunak. 🚀

Statistik dan Tren Pertumbuhan SaaS Terbaru

Perangkat lunak SaaS adalah salah satu pasar dengan pertumbuhan tercepat saat ini, tumbuh dari $31,5 miliar pada tahun 2015 menjadi sekitar $171,9 miliar pada tahun 2022 -itu sekitar 5x pertumbuhan dalam tujuh tahun! 👀

Saat ini, AS memimpin dalam hal perusahaan SaaS terbanyak di dunia dengan sekitar 17.000, diikuti oleh Inggris sebagai pasar terbesar kedua dengan 2.000 penyedia SaaS. Dengan angka ini dan dengan selisih yang cukup besar, diperkirakan bahwa AS akan tetap berada di posisi teratas untuk pasar SaaS terbesar di dunia bahkan sampai tahun 2025, dan pemimpin pasar lainnya seperti pasar Eropa, Amerika Latin, dan Asia akan terus mengalami pertumbuhan yang eksponensial dan juga perlombaan untuk menciptakan aplikasi SaaS besar berikutnya terus berlanjut!

melalui Exploding Topics

Statistik Adopsi: Bergerak Menuju Tempat Kerja yang Didukung SaaS

Menurut Studi Teknologi dan Bakat Harvey Nash Group pada tahun 2021, 73% dari 1.724 pakar teknologi dari 69 negara mengungkapkan bahwa aplikasi SaaS dianggap sebagai teknologi terpenting dalam kesuksesan bisnis.

Organisasi beralih ke aplikasi SaaS untuk membantu merampingkan operasi bisnis, meningkatkan skala bisnis mereka yang sedang berkembang, dan meningkatkan akuisisi, retensi, dan tingkat kepuasan pelanggan. Faktanya, sekitar 99% perusahaan dan 78% bisnis kecil bergantung pada setidaknya satu Alat SaaS untuk membantu menerapkan manajemen berbasis data, mengotomatiskan pekerjaan rutin, dan memberikan fleksibilitas yang mereka butuhkan untuk memenuhi berbagai permintaan.

melalui Laporan Kondisi Operasi SaaS BetterCloud 2021

Dan gambar di bawah ini menunjukkan aplikasi SaaS terbaru statistik adopsi (tingkat pertumbuhan per kategori aplikasi) - ini akan memberi Anda gambaran tentang jenis aplikasi apa yang diterapkan perusahaan dalam bisnis mereka.

Pertumbuhan kategori SaaS 2022 melalui SaaSworthy

Dengan semua momentum dan pertumbuhan positif di pasar ini, kami sangat senang untuk membagikan beberapa penyedia SaaS terkemuka dan terkenal saat ini! 🚀

37 Contoh SaaS yang Perlu Anda Ketahui di Tahun 2024

Dari para pemimpin di pasar hingga pesaing yang akan datang dan dari alat manajemen proyek untuk Perangkat lunak CRM kami telah mempersempitnya menjadi 37 perusahaan SaaS yang paling terkenal.

Pelajari tentang masing-masing alat, kegunaannya, dan apa yang membuatnya menjadi salah satu perusahaan SaaS terbaik di tahun 2024-bolehkah kita mulai?

1. ClickUp Perangkat Lunak Manajemen Proyek

Pantau pembaruan proyek, kelola risiko, dan bekerja dengan tim, semuanya dari Ruang Kerja ClickUp Anda

ClickUp adalah salah satu alat SaaS terkemuka dan dengan rating tertinggi perangkat lunak manajemen proyek di pasaran saat ini.

Perusahaan dengan berbagai ukuran, mulai dari wirausahawan hingga tim perusahaan menggunakan platform berbasis cloud ini untuk membawa semua pekerjaan mereka ke dalam satu pusat terpusat.

Platform produktivitas tempat kerja yang lengkap ini menawarkan ratusan fitur yang dapat disesuaikan sepenuhnya untuk memenuhi preferensi proyek dan alur kerja apa pun dan terintegrasi dengan lebih dari 1.000 aplikasi SaaS. Kemampuan untuk menyesuaikan setiap bagian dari platform inilah yang membuat ClickUp menjadi contoh SaaS yang sempurna.

Fitur-fitur utama

Platform yang sepenuhnya dapat disesuaikan

15+ tampilan yang dapat disesuaikan

Alur kerja otomatisasi manajemen

Dokumen dan Papan Tulis Kolaboratif

Dasbor dengan pelaporan waktu nyata

Pelacakan sasaran

Templat yang dapat disesuaikan

Paket gratis dan paket harga terjangkau

Tersedia di perangkat seluler dan sistem operasi yang paling banyak digunakan

Kemampuan integrasi

Fitur penting lainnya dari model SaaS ini adalah kemampuannya untuk mengkonsolidasikan aplikasi Anda, mengatur dan mengotomatiskan alur kerja yang kompleks, mengelola proyek dengan mudah, dan masih banyak lagi, menggantikan perangkat lunak tradisional dengan solusi yang lebih modern untuk manajemen proyek.

The manfaat menggunakan ClickUp lebih dari sekadar meningkatkan efisiensi kerja dan menciptakan proses yang konsisten dan terukur-di antara banyak kelebihan lainnya, ClickUp juga menawarkan dukungan pelanggan 24/7 untuk membantu Anda mendapatkan hasil maksimal dari platform ini.

Coba ClickUp secara Gratis

2. HubSpot

perangkat Lunak CRM

via HubSpot HubSpot adalah solusi penjualan, pemasaran, dan manajemen hubungan pelanggan (CRM) suite. Kemampuannya untuk berfungsi sebagai toko serba ada untuk semua kebutuhan bisnis Anda menjadikan Hubspot perusahaan SaaS yang hebat.

Fitur-fitur utama

Basis data dan alur kerja CRM otomatis

Pelaporan dan metrik pemasaran

SaaS CRM dengan wawasan mendalam tentang kontak

Analisis email

Dasbor

Dengan lebih dari 113.925 pelanggan (dan terus bertambah) yang berlokasi di lebih dari 120 negara, HubSpot tetap menjadi salah satu penyedia SaaS terbaik karena menawarkan hub untuk pemasaran, penjualan, layanan, CMS, dan operasi di satu tempat.

Hub ini membantu merampingkan operasi bisnis, memaksimalkan penjualan, memelihara prospek, meningkatkan operasi, dan memberikan pengalaman pelanggan terbaik. Temukan informasi lebih lanjut tentang fungsinya di sini Ulasan HubSpot .

Fitur favorit saya adalah CMS HubSpot, yang memungkinkan kemampuan sinkronisasi data antara platform CMS dan CRM all-in-one lainnya. Bagian tersulit dalam membangun situs web adalah memastikan kampanye pemasaran dan perolehan prospek Anda cocok. Kampanye yang terputus-putus sangat terlihat dan mengganggu pelanggan baru atau calon pelanggan. Memiliki semua alat yang dikelola oleh HubSpot berarti semua formulir web, pemasaran email, alat layanan pelanggan, dan semua yang ada di antaranya dibuat bersama satu sama lain untuk menciptakan satu pengalaman dan perjalanan pelanggan yang harmonis.

Tony Do , Manajer Pemasaran di HubSpot

3. Tenaga penjualan

Perangkat Lunak CRM

via Tenaga penjualan Salesforce adalah alat SaaS terkemuka yang berspesialisasi dalam manajemen hubungan pelanggan (CRM). Alat ini dibuat untuk membantu bisnis terhubung dengan pelanggan saat ini dan calon pelanggan, menutup lebih banyak transaksi, dan memberikan layanan pelanggan terbaik.

Fitur-fitur utama

Otomatisasi proses

Manajemen akun dan kontak

Manajemen prospek

Laporan dan dasbor

Manajemen pipeline dan perkiraan

Aplikasi SaaS ini adalah salah satu dari berkinerja terbaik untuk platform CRM dan menarik bisnis di seluruh dunia karena kemampuan komputasi awannya. Faktanya, temuan terbaru menunjukkan bahwa lebih dari 150.000 bisnis menggunakan Salesforce untuk menyatukan departemen mereka dan membina hubungan dengan pelanggan. 🙌

Tim seperti penjualan, pemasaran, dan dukungan, dapat menggunakan CRM Salesforce untuk melacak prospek mereka dengan mudah, mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang pasar konsumen mereka, dan tetap terhubung dengan mereka di sepanjang perjalanan pelanggan mereka .

Perusahaan kami melihat sebelum dan sesudah menggunakan SalesForce. Di permukaan, alat SaaS ini terlihat seperti penyedia CRM lain (dan ratusan yang bagus ada di luar sana). Namun, Salesforce telah mengungguli yang lain karena beberapa alasan, termasuk fleksibilitas, fokus pada pengalaman pelanggan, kemampuan mobile, dan akuisisi strategis. Alat CRM ini telah mengakuisisi perusahaan dan layanan pelengkap yang membuat mereka tetap terdepan dalam persaingan. Dari analisis AI dan alat pemasaran email hingga alat otomatisasi dan statistik. Dengan Salesforce, kami yakin bahwa CRM kami tidak akan pernah usang, dan kami menantikan pembaruan fitur mereka setiap 2 hingga 3 bulan.

Marcos Ortiz manajer Proyek di Claro RD

4. Kotak Donor

Perangkat Lunak Nirlaba/Perangkat Lunak Manajemen Donasi

via Kotak donor Donorbox adalah perangkat lunak penggalangan dana nirlaba berbasis cloud yang dibuat untuk meningkatkan upaya penggalangan dana Anda.

Fitur-fitur utama

Integrasi aplikasi

Manajemen kampanye

Pemrosesan pembayaran

Pelacakan kontribusi

Manajemen pencocokan hadiah

CRM

Templat penggalangan dana

Aplikasi SaaS ini telah meningkatkan donasi hingga lebih dari 400%, membantu mengumpulkan donasi lebih dari $ 1 miliar, dan telah menjadi pilihan penggalangan dana online terkemuka untuk lebih dari 50.000 organisasi seperti Make A Wish, The Boys and Girls Club, dan masih banyak lagi di 96 negara!

Dengan alat SaaS ini, donatur dan sukarelawan dapat dengan mudah dan aman terhubung dengan organisasi nirlaba dan individu, menghubungkan lebih banyak orang di seluruh dunia.

Organisasi nirlaba dapat menggunakan aplikasi ini untuk membuat, meluncurkan, dan mengelola kampanye penggalangan dana online dengan mudah, serta menerima donasi online dengan aman melalui PayPal atau Stripe-secara instan, sehingga memberikan pengalaman yang aman dan nyaman bagi para donatur, serta menjadi cara yang efektif bagi organisasi nirlaba untuk memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat.

5. Kendur

Perangkat Lunak Perpesanan Perusahaan

via KendurKendur adalah salah satu perusahaan terkemuka dan tempat kerja berbasis cloud alat komunikasi yang mengubah cara organisasi berkomunikasi dengan memusatkan komunikasi tim dan memungkinkan berbagi informasi dengan cepat-menjadikannya salah satu produk SaaS teratas dan pengubah permainan dalam ruang kerja kolaboratif saat ini.

Platform perpesanan berbasis saluran ini adalah digunakan oleh jutaan bisnis untuk menyelaraskan tim mereka, menyatukan sistem mereka, dan mengembangkan bisnis mereka.

Fitur-fitur utama

Integrasi aplikasi

Saluran publik dan pribadi

Konferensi suara dan video internal

@mentions

Berbagi file

Akses seluler

Pemberitahuan waktu nyata

Reaksi emoji

Lingkungan yang aman dan berkelas perusahaan

Integrasi dengan alat manajemen proyek

Dengan Slack sebagai pusat komunikasi utama di tempat kerja, tim dapat berkomunikasi satu sama lain secara instan, membuat dan bergabung dengan saluran yang berkaitan dengan peran mereka, menerima pembaruan tim atau perusahaan, mengirim file melalui obrolan, dan banyak lagi.

*Bonus 📌: Anda dapat mengunggah dan menambahkan emoji khusus ke papan ketik Anda, membuat percakapan online menjadi menyenangkan dan lebih interaktif, dan mengintegrasikan Slack dengan ClickUp untuk meningkatkan kolaborasi dan alur kerja tim Anda lebih jauh lagi (itu saja sudah menjadikannya salah satu aplikasi SaaS terbaik menurut saya 😉).

6. Buffer

perangkat Lunak Manajemen Media Sosial

via Penyangga Buffer adalah sebuah platform manajemen media sosial yang dibangun untuk membantu bisnis kecil membangun merek mereka, melibatkan pelanggan di media sosial, dan menumbuhkan audiens secara organik.

Dengan menggunakan rangkaian produk Buffer, para penggunanya dapat meningkatkan strategi pemasaran media sosial mereka melalui tiga langkah mudah: Analisis, Publikasikan, dan Libatkan-menganalisis hasil, merencanakan dan menjadwalkan konten Anda, dan terlibat dengan audiens Anda.

Fitur-fitur utama

Manajemen konten

Manajemen multi-akun

Kampanye multi-saluran

Pelaporan, statistik, analitik

Pemantauan media sosial

Pelacakan ROI

Penjadwalan posting

Aplikasi SaaS ini telah membuat gebrakan di berbagai industri selama lebih dari 10 tahun, melayani lebih dari 140.000+ pengguna, termasuk Shopify, Intercom, dan banyak lagi yang tersebar di 15 negara.

7. Hypercontext Perangkat Lunak Keterlibatan Karyawan

via Hypercontext Hypercontext adalah perangkat lunak keterlibatan karyawan yang dibuat untuk membantu manajer melakukan pertemuan empat mata dan tim yang lebih produktif.

Platform SaaS ini masuk ke dalam daftar contoh SaaS terbaik kami karena, pertama, kami semua ingin menciptakan sistem dan proses yang efisien!

Misinya adalah untuk membantu manajer mengubah rapat menjadi peluang yang sangat bermanfaat, efektif, dan produktif, serta menyulap aktivitas tim sambil melatih kebiasaan manajemen yang baik.

Menurut survei terbaru tentang keadaan tim berkinerja tinggi di bidang teknologi hanya 16% manajer yang sangat setuju bahwa perusahaan mereka telah menyediakan alat dan sumber daya yang tepat untuk mengelola karyawan.

Dengan alat ini, manajer, dan tim dapat membuat agenda rapat bersama, mengambil catatan rapat mengumpulkan umpan balik, dan menetapkan butir-butir tindakan untuk ditindaklanjuti-semuanya di satu tempat, sehingga rapat menjadi lebih terarah dan terfokus pada tindakan, serta membuat semua orang tetap berorientasi pada tujuan.

Fitur-fitur utama

Pelacakan item tindakan

Dasbor aktivitas

Manajemen agenda

Manajemen tujuan

Diskusi dan forum

Kontrol akses dan izin

Berbagi file

Beberapa fitur favorit dan paling sering saya gunakan dari aplikasi Hypercontext adalah agenda kolaboratif, ekstensi Chrome, dan kemampuan untuk menyalin item dari satu rapat ke rapat lainnya! Agenda kolaboratif adalah inti dari aplikasi ini-saya bisa menambahkan agenda ke rapat mana pun di kalender saya, dengan item untuk diskusi, catatan, lampiran, dll. Selain itu, setiap orang dalam rapat juga dapat mengakses dan menambahkan agenda sesuai kebutuhan. Setelah rapat selesai, semua orang secara otomatis dikirimi catatan rapat dan agenda yang tersimpan di rapat sebelumnya, yang dapat dengan mudah diakses kapan saja. Hal ini membantu setiap orang datang dengan persiapan, memastikan rapat memiliki arah, dan membuat setiap orang bertanggung jawab. Jika tidak yakin apa yang harus dibicarakan atau bagaimana cara menyampaikan sesuatu, Anda dapat memanfaatkan basis data Hypercontext, yang memiliki lebih dari 500 topik pembicaraan dan lebih dari 80 agenda rapat

Jocelyn Brown kepala Keberhasilan Pelanggan dan Penjualan di Hypercontext

8. DocuSign

Perangkat Lunak Tanda Tangan Digital

via DocuSign DocuSign adalah perangkat lunak tanda tangan digital berbasis cloud yang menggantikan pendekatan tradisional penandatanganan dokumen kertas dengan memungkinkan organisasi untuk mengubah setiap perjanjian bisnis sepenuhnya digital untuk menangkap tanda tangan elektronik, sehingga mempercepat prosesnya hingga sepuluh kali lipat.

Contoh SaaS ini telah mengubah cara orang mempersiapkan, menandatangani, menindaklanjuti, dan mengelola perjanjian. Fitur eSignature-nya memungkinkan kedua belah pihak yang terlibat dalam proses tersebut untuk menandatangani secara praktis dari perangkat apa pun, kapan pun, di mana pun-mempercepat proses bisnis dan menyederhanakan kehidupan masyarakat.

Fitur-fitur utama

Dukungan jenis file yang luas

Konversi formulir PDF

Tag dan bidang standar dan khusus

Integrasi penyimpanan awan

PowerForms

Komentar

Menggambar

DocuSign merupakan salah satu aplikasi SaaS yang paling aman dan dapat diandalkan di pasaran, itulah sebabnya mengapa aplikasi ini dipercaya oleh lebih dari satu miliar pengguna di lebih dari 180 negara, termasuk beberapa perusahaan Fortune 500 yang paling sadar akan keamanan.

9. OpenPhone

Perangkat Lunak Sistem Telepon Bisnis

via OpenPhone OpenPhone adalah perangkat lunak sistem telepon bisnis yang menawarkan aplikasi telepon yang memungkinkan pengguna mendapatkan nomor telepon bisnis tanpa telepon kedua atau kartu SIM kedua-menggantikan telepon kantor Anda dengan sebuah aplikasi.

Fitur-fitur utama

Perutean panggilan

Pengenalan suara

Manajemen pusat panggilan

Pencatatan dan perekaman panggilan

Sematkan OpenPhone ke dalam ClickUp dan integrasikan dengan alat bantu kerja lainnya

Aplikasi SaaS ini memiliki fitur panggilan, pesan, dan CRM ringan yang kuat dan memungkinkan penggunanya untuk menggunakan nomor telepon bisnis khusus untuk menerima teks dan pesan dalam aplikasi, di mana pun mereka berada-menjadikannya solusi yang efisien untuk mengelola semua komunikasi telepon yang berhubungan dengan pekerjaan Anda.

Bagaimana cara kerjanya? Aplikasi OpenPhone menggunakan Voice over Internet Protocol ( VoIP ) untuk merutekan panggilan dan teks melalui koneksi internet-yang berarti semua panggilan dan teks terjadi melalui perangkat yang mendukung internet.

Menggunakan aplikasi ini membantu memisahkan komunikasi profesional dan pribadi, tetap terhubung dengan pelanggan mereka dengan lebih mudah, dan memungkinkan Anda untuk mempersonalisasi nomor Anda untuk mencerminkan merek Anda sendiri.

OpenPhone saat ini melayani lebih dari 10 juta panggilan dan pesan setiap bulannya dan sedang dalam perjalanan untuk membangun integrasi yang lebih dalam dengan yang lain alat produktivitas yang sudah digunakan oleh para pelanggannya.

Alih-alih menempatkan log panggilan, pesan suara, dan teks ke dalam halaman terpisah, OpenPhone menyatukan semuanya ke dalam satu tampilan yang ramping. Hal ini memberikan pemilik ruang kerja cara yang cepat dan mudah untuk melihat riwayat percakapan lengkap untuk setiap kontak. Anda dapat menambahkan properti ke kontak mana pun untuk melakukan lingkaran balik dengan perusahaan tertentu atau segmen khusus lainnya. Siapa pun yang memiliki akses bersama ke sebuah nomor dapat melihat seluruh riwayat percakapannya, yang berarti rekan tim yang berbeda dapat membantu pelanggan yang sama di waktu yang berbeda-semua dengan konteks lengkap dari setiap percakapan yang mereka lakukan sebelumnya. Pada panggilan, pesan suara, pesan, atau catatan, rekan satu tim dapat memulai sebuah thread, menandai satu sama lain, dan berdiskusi secara lengkap di balik layar langsung dalam konteks percakapan. Hal ini menghasilkan resolusi yang lebih cepat dan tanpa hambatan karena membantu menghindari penundaan dan handoff yang membuang-buang waktu

Phillip Paquette , Manajer Pemasaran Konten di OpenPhone

10. Menumbuk oleh COING

Perangkat Lunak Komunikasi Tim

melalui Pumble oleh COING The komunikasi tim perangkat lunak, Menumbuk memungkinkan tim Anda mendiskusikan topik dalam utas, berkolaborasi melalui saluran, dan mengirim pesan kepada rekan tim.

Seperti Slack dan Microsoft Teams, aplikasi SaaS ini meningkatkan komunikasi tim dengan menawarkan fitur obrolan dengan panggilan suara dan video.

Fitur-fitur utama

Saluran dan utas

Pesan dan pemberitahuan langsung

Obrolan video dan panggilan konferensi

Berkas berbagi pengetahuan dan organisasi

Riwayat yang dapat dicari sepenuhnya

Fungsi pencarian untuk file dan informasi

Terhubung dengan aplikasi lain

"Salah satu fitur yang paling saya sukai adalah panggilan video dan audio 1:1. Saya sering mengadakan sesi umpan balik 1:1 dengan penerjemah dan penulis, dan dengan Pumble, sesi ini mudah dilakukan. Selain itu, saya juga harus menyoroti riwayat pesan gratis tanpa batas. Saya bisa mencari setiap percakapan yang pernah saya lakukan di aplikasi ini, bahkan percakapan yang saya lakukan dengan seorang kolega dari beberapa tahun yang lalu, hanya dengan beberapa klik. Saat ini, saya sangat menantikan fitur panggilan audio dan video grup yang akan segera hadir. Saya tidak sabar untuk memindahkan rapat mingguan tim saya dengan para penulis dan penerjemah ke Pumble!"

Marija Kojić , Editor Konten di COING

11. Amp Budaya

Perangkat Lunak Keterlibatan Karyawan

via CultureAmp Culture Amp adalah perangkat lunak keterlibatan karyawan all-in-one yang membantu para profesional HR dan pemimpin SDM meningkatkan pengalaman karyawan dan membangun keunggulan kompetitif dengan mengutamakan budaya - apa pun yang terjadi.

Fitur-fitur utama

umpan balik 360 derajat Umpan balik anonim

Manajemen kompensasi

Templat yang dapat disesuaikan

Penetapan dan pelacakan tujuan

Rencana pengembangan individu

Penilaian keterampilan

Laporan dan analisis

Dan banyak lagi

Aplikasi ini menyatukan kekuatan unik dari psikologi modern, platform berdasarkan permintaan, dan kecerdasan kolektif serta menawarkan fitur-fitur untuk tinjauan kinerja, pelacakan tujuan, pengembangan berkelanjutan, dan banyak lagi, menjadikannya sebagai contoh SaaS yang luar biasa!

Dengan lebih dari 6.000 perusahaan mulai dari perusahaan rintisan hingga Fortune 500, Culture Amp telah diakui sebagai salah satu perusahaan cloud privat terbaik di dunia oleh Forbes dan salah satu perusahaan tempat kerja paling inovatif oleh Fast Company.

Perusahaan-perusahaan memuji alat SaaS ini karena kemampuannya untuk manajemen kinerja , keterlibatan karyawan, dan pengembangan untuk membangun tim yang berkinerja tinggi.

12. Tabel

Platform analitik menyeluruh

via Tabel Tableau adalah salah satu platform analitik berbasis cloud terkemuka di dunia. Platform ini memungkinkan orang-orang dari semua tingkat keahlian untuk bekerja dan mengubah data menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti yang mudah dipahami, yang mengarah pada keputusan bisnis yang lebih cerdas, lebih berdampak, dan berbasis data.

Mulai dari individu dan organisasi nirlaba hingga lembaga pemerintah dan Fortune 500, organisasi dari seluruh dunia menggunakan alat visualisasi data dan platform analitik swalayan ini untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam dengan lebih cepat dari sebelumnya, menciptakan perusahaan budaya data .

Fitur-fitur utama

Analisis perilaku

Dasbor aktivitas

Pelaporan ad hoc

Pemetaan perjalanan pelanggan

Pelacakan ROI

Metrik kinerja

Analisis prediktif

Pemodelan dan simulasi

Dan banyak lagi

Ketika organisasi merangkul budaya data, mereka diberdayakan untuk membuat keputusan yang tepat setiap hari dengan data, memanfaatkan sepenuhnya data mereka. Gunakan bisnis SaaS ini untuk meningkatkan hubungan Anda dengan data dan mulai menggunakannya untuk keuntungan Anda.

13. Kinsta

Perangkat Lunak Hosting Situs Web

via Kinsta Kinsta merupakan perangkat lunak berbasis awan yang menyediakan layanan hosting WordPress terkelola dan menghosting semua jenis situs mulai dari blog lepas hingga blog yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan Fortune 500.

Digunakan oleh para pengembang, perancang web, dan pekerja lepas di seluruh dunia, aplikasi ini memungkinkan Anda untuk mendesain, mengembangkan, dan menggunakan situs web WordPress dari kenyamanan mesin lokal Anda dan dapat meningkatkan performa situs web Anda dengan infrastruktur tercepat yang dibangun di atas jaringan tingkat premium Google Cloud Platform dan mesin virtual C2 tercepat, yang dirancang untuk meminimalkan jarak dan lompatan, sehingga menghasilkan pengangkutan data yang cepat dan aman.

Fitur-fitur utama:

Peringatan/pemberitahuan

Metrik kinerja

Pemantauan waktu nyata

Pengguna WordPress dapat memilih dari 28+ pusat data di seluruh dunia

Kinsta bertujuan untuk menyediakan hosting dengan fleksibilitas yang lebih tinggi - pelanggan kami telah melihat peningkatan hingga 200% dalam peningkatan kinerja , 30% peningkatan latensi, atau 50% bandwidth yang lebih baik sejak menerapkan Kinsta. Dan sebagai perusahaan yang memiliki misi untuk menciptakan alat yang ampuh bagi para pengembang, wirausahawan, dan kreator web, kami akan segera meluncurkan layanan hosting tambahan baru yang dirancang untuk memberi daya pada hampir semua layanan web, semuanya dengan pengalaman Kinsta yang sudah tidak asing lagi

Sam Gooch , Ahli Strategi SEO di Kinsta Bergabunglah dengan klub yang terdiri dari 24.300+ perusahaan di 130 negara yang telah beralih ke hosting yang lebih baik dan lebih cepat.

⭐️ Konten bonus: Pelajari bagaimana Kinsta telah membantu tim ClickUp kami mendukung dan meningkatkan upaya blog kami dalam hal ini studi kasus !

14. Menyindir

Perangkat Lunak Manajemen Dokumen

via Menyindir Quip adalah platform kolaborasi dan produktivitas tim dari Salesforce yang memberikan solusi kolaborasi bawaan yang modern dan menyediakan data CRM secara real-time untuk membantu pengguna menang lebih cepat.

Fitur-fitur utama:

Manajemen alur kerja

Manajemen dokumen

Mode offline

Diskusi dan forum

Obrolan tim atau 1-1 / obrolan dan pengeditan waktu nyata

Berbagi file

Pelacakan status

Aplikasi seluler penjualan akses

Penyedia SaaS ini menawarkan beberapa alat bantu kerja yang paling sering digunakan di dalam Salesforce-menggunakan dokumen, spreadsheet, obrolan, dan lainnya untuk membantu perencanaan penjualan secara real-time tanpa harus keluar dari Salesforce. Alih-alih berkomunikasi melalui email, pengguna bisa menggunakan fitur komentar dan chatting dan langsung berkomunikasi dengan anggota tim lain dalam dokumen, menghemat waktu dan menciptakan ruang untuk kolaborasi yang lebih efisien.

15. Apty

Perangkat Lunak Adopsi Digital

via Apty Apty adalah platform adopsi digital end-to-end yang dibangun untuk membantu perusahaan enterprise mengoptimalkan proses bisnis mereka, termasuk orientasi, pelatihan, dan kepatuhan terhadap proses.

Fitur-fitur utama:

Manajemen orientasi/pelatihan pengguna

Kontrol kualitas data

Pembelajaran asinkron

Multi-bahasa

Portal layanan mandiri

Pembelajaran mobile

Pemodelan dan simulasi

Survei

Tentang 70% dari semua inisiatif transformasi digital gagal karena berbagai faktor seperti sumber daya yang terbatas, resistensi terhadap perubahan, kurangnya keselarasan, atau dukungan pemangku kepentingan. Apty menjawab tantangan umum ini dengan menyediakan alat seperti orientasi, validasi, dan analitik untuk menyelesaikan masalah adopsi digital.

Penyedia SaaS ini membantu memaksimalkan ROI dari tumpukan teknologi perusahaan Anda dan mengurangi biaya pelatihan dan dukungan hingga 80%.

16. Crowdcast

Perangkat Lunak Streaming Langsung

via Crowdcast Crowdcast adalah perangkat lunak streaming langsung yang dapat digunakan pengguna untuk menyelenggarakan webinar, lokakarya, wawancara, pertemuan online, dan banyak lagi.

Fitur utama:

Penjadwalan dan manajemen acara

Obrolan langsung

Beberapa host

Beberapa umpan kamera

Jajak pendapat/pemungutan suara

Moderasi

Analisis pemirsa

Produk SaaS ini menawarkan antarmuka pengguna yang sederhana, mudah digunakan, dan menyenangkan, sehingga memberikan pengalaman yang mulus bagi pembawa acara dan peserta. Baik Anda menyelenggarakan presentasi penjualan yang informatif atau webinar bersama dengan mitra merek, Crowdcast memberi Anda platform yang dapat diandalkan untuk terhubung dengan audiens dan meningkatkan bisnis Anda.

17. MailChimp Perangkat Lunak Manajemen Prospek

Melalui MailChimp MailChimp merupakan contoh SaaS yang bagus dari perangkat lunak manajemen prospek dan penyedia layanan pemasaran email-menumbuhkan audiens dan pendapatan Anda dengan platform pemasaran yang lengkap ini.

Alat ini memungkinkan pengguna untuk mengirim email pemasaran, mengatur pesan otomatis, membuat halaman arahan, membuat kampanye iklan bertarget, berjualan secara online, dan membantu memfasilitasi pelaporan dan analisis.

Fitur utama:

Penjadwalan otomatis

Penargetan perilaku

Pelacakan konversi

Pemetaan perjalanan pelanggan

Penangkapan dan pengasuhan prospek

Pemasaran multi-saluran

Manajemen templat

Kampanye, segmentasi, manajemen, dan analitik

Pada tahun 2022, lebih dari 667.680 perusahaan di seluruh dunia menggunakan MailChimp untuk mencapai dan melampaui target penjualan dan pemasaran mereka.

18. Zapier

Platform otomatisasi/Perangkat Lunak Integrasi Cloud

Zapier adalah integrasi cloud dan perangkat lunak otomasi yang memberdayakan pengguna untuk mengotomatisasi pekerjaan mereka di lebih dari 5.000 aplikasi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan merampingkan alur kerja.

Fitur-fitur utama:

Alur kerja berbasis aturan/ manajemen alur kerja

Otomatisasi proses bisnis

Dasbor

Tanpa kode Konektor yang sudah dibuat sebelumnya

Manajemen integrasi

API

ETL

Menurut Zapier 2021 Laporan Keadaan Otomatisasi Bisnis menyebutkan bahwa 94% pekerja usaha kecil dan menengah yang disurvei menyebutkan bahwa mereka melakukan tugas-tugas yang berulang dan memakan waktu dalam peran mereka. Selain itu, 88% UKM mengungkapkan bahwa otomatisasi telah memungkinkan mereka untuk bersaing dengan perusahaan yang lebih besar.

Contoh SaaS ini sangat berharga bagi pengguna karena memungkinkan mereka mengotomatiskan posting media sosial, kontrak, entri data, penjangkauan penjualan, alur prospek, dan pembaruan tim. SaaS ini juga mengotomatiskan pekerjaan Anda yang paling menyita waktu, seperti entri data dan manajemen faktur untuk membantu menghemat energi mental dan waktu untuk bagian bisnis yang lebih penting.

Zapier adalah alat bantu terbaik untuk mengotomatiskan pekerjaan rutin Anda. Zapier memungkinkan Anda untuk membuat alur yang sepenuhnya otomatis antara alat yang bertukar data dan pesan antara Intercom, Salesflare, Slack, Google Spreadsheet, basis data SQL, dan banyak platform lainnya. Bisnis kami di Salesflare berjalan dengan lebih dari 125 "zaps" saat ini, yang memungkinkan kami untuk melakukan banyak sekali pekerjaan dengan tim kecil. Saat ini kami sedang berupaya mengotomatiskan tahap awal proses penjualan kami lebih jauh lagi, dengan mendorong data tentang pelanggan baru ke Salesflare dan memicu email di sana, sehingga kami dapat memberikan perhatian dan tindak lanjut yang layak bagi klien kami.

Jeroen Corthout , Salah Satu Pendiri di Suar penjualan

19. Depan

Meja Bantuan dan Perangkat Lunak Komunikasi Tim

via Depan depan adalah komunikasi pelanggan dan pusat komunikasi tim yang memungkinkan pengguna untuk meningkatkan efisiensi operasional dan menciptakan hubungan pelanggan yang lebih kuat. Penyedia SaaS ini menawarkan platform yang mulus untuk komunikasi-kombinasi dari sistem tiket dengan sentuhan pribadi melalui email.

Penyedia SaaS ini telah membantu tim Dukungan, Operasi, Manajemen Akun, dan Kesuksesan di lebih dari 8.000 bisnis untuk menghilangkan sistem yang terputus-putus dengan menyatukan semua saluran mereka ke dalam satu platform, membuat balasan yang dipersonalisasi, dan menangani masalah dengan lebih cepat tanpa mengorbankan efisiensi.

Untuk merampingkan pekerjaan Anda lebih jauh lagi dengan menghubungkan Front ke alat kerja yang paling sering Anda gunakan- mengintegrasikan Front dengan ClickUp, HubSpot, Salesforce, dan banyak lagi! 🤝⚡️

Fitur utama:

Dasbor aktivitas dan pelacakan

Obrolan/pesan/komentar

Pelacakan penyelesaian pelanggan

Segmentasi pelanggan

Pemantauan/pengelolaan email

Pelaporan/analisis

Integrasi pihak ketiga

Konferensi video

Kotak masuk bersama

Dari perspektif pengguna individu, berkomentar di Front sejauh ini merupakan fitur favorit saya. Untuk skenario pelanggan yang kompleks, berkomentar memungkinkan saya dengan cepat dan mudah menghubungi rekan tim yang tepat dan mendapatkan sumber daya yang saya perlukan untuk mengirimkan balasan terbaik. Pada akhirnya, berkomentar memungkinkan saya berkomunikasi dengan lebih efektif dan membangun hubungan yang lebih dalam dengan pelanggan. Mengenai otomatisasi kami, saya paling senang dengan alur kerja yang kompleks dan hemat waktu yang kami miliki di peta jalan. Kami memiliki begitu banyak pelanggan yang menerima berbagai kemungkinan dengan Front, dan saya telah melihat begitu banyak kisah sukses dengan aturan di mana tim dapat menghabiskan lebih sedikit waktu untuk mengelola pesan dan menginvestasikan lebih banyak waktu untuk berkomunikasi dengan pelanggan mereka.

Justin Song , Manajer Penerimaan Senior di Depan ⭐️ Konten bonus: Mathilde Collin, Pendiri dan CEO di Front, hadir di podcast When It Clicked kami! Dengarkan untuk mempelajari tentang dia Ketika Itu Diklik momen saat membangun perusahaan! 🎙😊

20. Editor X

Platform Pembuatan Web

via Wix Editor X editor X adalah platform pembuatan web canggih yang dibuat secara eksklusif untuk para desainer dan profesional web.

Fitur-fitur utama:

Desain yang lancar

Kebebasan tata letak kisi CSS

Konten secara otomatis menyesuaikan dengan setiap layar

Ratusan komponen buatan desainer

Antarmuka seret dan lepas

Contoh SaaS ini menawarkan desain responsif mutakhir dan antarmuka seret dan lepaskan yang mulus untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Pengguna bisa menambahkan kode kustom, membuat situs yang kompleks dengan kemampuan desain dan tata letak terkemuka, dan interaksi pengguna yang bebas kode.

CMS bawaan yang tangguh juga tersedia dalam alat ini untuk membangun situs berbasis data dan aplikasi web yang kompleks serta memungkinkan kolaborator memperbarui dan mengelola konten situs web. Hal ini membantu mencegah perubahan yang tidak diinginkan dari orang lain di luar kolaborator yang diizinkan.

Platform ini memungkinkan saya untuk membuat situs kustom yang kompleks dengan kemampuan desain dan tata letak terkemuka menggunakan alat bantu seperti grid, Layouters, dan Repeaters. Saya juga bisa membuat interaksi pengguna bebas kode khusus. CMS bawaan memungkinkan saya atau kolaborator saya untuk memperbarui dan mengelola konten situs di belakang layar, sehingga menghilangkan stres dari seseorang yang mengacaukan desain situs saya. Jika saya ingin menggunakan kode, Velo (platform pengembangan terbuka kami) memungkinkan saya menambahkan lapisan kontrol dan fungsionalitas lain ke situs saya. Sebagai seseorang yang berpengalaman dalam membangun situs menggunakan kode, saya tahu betapa membosankan dan berulang-ulangnya hal tersebut-memiliki alat yang mengubah pengalaman ini menjadi media visual dengan antarmuka seret dan lepas membuat pembuatan situs menjadi lebih cepat dan efisien. Saya tidak sabar untuk membangun proyek yang jauh lebih kompleks, seperti aplikasi web dan seluruh platform di Editor X.

Ido Hershkovitz perancang Teknis di Editor X

21. Deskera

Akuntansi Terpadu, CRM, Perangkat Lunak SDM

via Deskera Deskera adalah perangkat lunak bisnis all-in-one pemenang penghargaan yang membantu usaha kecil dan menengah (UKM) tumbuh lebih cepat dengan lebih sedikit alat.

Fitur-fitur utama:

Manajemen aset perusahaan

Operasi bisnis terintegrasi

Pelaporan/analisis

Manajemen keuangan

Manajemen rantai pasokan

Manajemen SDM

Manajemen inventaris

MANAJEMEN HUBUNGAN MASYARAKAT (CRM)

Dengan mempertimbangkan masalah yang dihadapi pelanggan, Deskera menawarkan tiga modul produk utama untuk mengoptimalkan kebutuhan penting setiap bisnis kecil: Buku, CRM, dan Karyawan. Bisnis dapat merampingkan operasi mereka dengan mengelola faktur, akuntansi, inventaris, penggajian, CRM, SDM, pemasaran email, dan banyak lagi, semuanya di satu tempat dengan alat SaaS ini.

Kami merancang Deskera untuk digunakan oleh pemilik usaha kecil di berbagai industri dan membantu mereka berkembang. Kami ingin mendorong transformasi digital di kalangan UKM di seluruh dunia dengan produk kami yang terjangkau dan mudah digunakan. Bisnis juga dapat menyesuaikan dan mengonfigurasi pipeline penjualan mereka sendiri untuk memastikan semua transaksi Anda secara efektif bergerak menuju penutupan, menghubungkan aplikasi Anda yang ada melalui Zapier atau API lainnya, membangun aplikasi Anda sendiri dengan dev kit yang disertakan, dan mengelola kampanye pemasaran email.

Shikha Samant manajer Komunikasi Korporat di Deskera

22. Panduan Pengguna

Perangkat Lunak Panduan Pengguna

via Panduan Pengguna UserGuiding adalah pengguna platform orientasi dibangun untuk meningkatkan tingkat adopsi produk dan mengurangi churn dengan menyediakan panduan orientasi pengguna interaktif yang tidak memerlukan coding.

Contoh SaaS ini sangat bagus untuk mereka yang ingin membuat panduan produk langkah demi langkah, panduan interaktif, widget daftar periksa, keterangan alat, pusat sumber daya, dan banyak lagi. Tidak ada keahlian teknis yang dibutuhkan berkat fungsionalitas seret dan lepas.

Fitur utama:

Alat bantu layanan mandiri

Manajemen peluncuran produk

Pelatihan dalam aplikasi

Panduan kontekstual

Penargetan audiens

Pelaporan/ analisis

Dasbor aktivitas

Selain itu, Userguilding menawarkan analisis yang bagus untuk membantu menciptakan pengalaman yang dipersonalisasi dengan melacak kinerja panduan, tur, munculan tutorial, dan banyak lagi.

Ketika bisnis bergerak menuju digitalisasi dan pekerjaan jarak jauh, mereka perlu memastikan semua karyawan, klien, pelanggan, dan pengguna memiliki waktu yang mudah untuk menyesuaikan diri dan melakukan orientasi ke platform digital yang baru. Sebagai contoh, kami menggunakan UserGuiding untuk membuat alur orientasi bagi pelanggan dan konten interaktif yang bermanfaat bagi karyawan baru yang perlu mempelajari alat bantu baru dengan cepat. Alat ini memiliki fitur identifikasi dan pelacakan pengguna, yang merupakan cara canggih untuk menganalisis perilaku pengguna atau karyawan Anda saat mereka menelusuri konten interaktif Anda. Ini bisa menjadi cara yang bagus untuk meningkatkan keterlibatan dan mengatur segmentasi untuk memastikan setiap orang mendapatkan pengalaman yang dipersonalisasi.

Selman Gokce senior Inbound Marketer di Panduan Pengguna

23. Loio oleh Lawrina

Perangkat lunak dokumentasi hukum

via Loio oleh Lawrina Loio menyederhanakan penyusunan dan peninjauan kontrak untuk pengacara, paralegal, manajer, dan pemilik bisnis dengan perangkat lunak Microsoft Word yang didukung oleh kecerdasan buatan.

Fitur utama:

Templat kontrak

Tinjauan/penyuntingan teks

Pemeriksaan gaya

Pencarian teks lengkap

Manajemen kontrak/lisensi

Pengambilan dan penyimpanan dokumen

Analisis klausul otomatis

Ringkasan kontrak

Contoh SaaS ini berfungsi sebagai pahlawan hukum dunia modern karena secara otomatis mendeteksi masalah dalam kontrak di dalam Microsoft Word dan kemudian memandu penggunanya untuk memperbaikinya. Hal ini memastikan dokumen hukum yang tepat dan terbaru.

Fitur favorit saya di Loio adalah Ringkasan Cepat dan Rinci dari Kontrak Anda-Loio secara otomatis meninjau kontrak Anda dan memberikan Skor Kesehatan yang terperinci. Anda memiliki kebebasan untuk menerima rekomendasi atau membiarkan kontrak Anda tidak tersentuh. Analisis Klausul Otomatis juga sangat membantu karena memudahkan pembuatan kontrak dan selalu membantu menemukan klausul yang kurang dalam hitungan detik, membuat pembuatan kontrak menjadi cepat, menyenangkan, dan efisien. Untuk fitur-fitur baru, saya tidak sabar untuk mencoba fitur Bilingual Contract Support yang membantu dalam meninjau dan membandingkan kontrak dwibahasa serta memperbaiki kesalahan kontrak secara instan.

Inna Ptitsyna kepala Komunikasi di Lawrina

24. PickFu

Platform Riset Konsumen

via PickFu PickFu adalah platform riset konsumen yang memungkinkan pengguna untuk mengumpulkan umpan balik konsumen secara mendalam dan menggantikan tebakan dengan kejelasan.

Fitur-fitur utama:

Pengujian terpisah

Jajak pendapat dan kuis online

Tes klik

Riset pasar

Contoh SaaS ini sangat bagus untuk riset pasar. SaaS ini menghubungkan pengguna dengan orang-orang nyata yang memberikan pendapat jujur mereka untuk mendapatkan wawasan yang tepat yang diperlukan untuk keputusan bisnis yang lebih cerdas dan berbasis data. Optimalkan fase ide, desain, pengembangan, dan peluncuran Anda dengan mudah.

Baik Anda sedang membuat aplikasi, menguji tata letak situs web baru, membuat logo bisnis baru, mempersiapkan peluncuran produk atau kampanye baru, PickFu dapat membantu mengumpulkan umpan balik yang tidak bias. Ini menggunakan layanan jajak pendapat instan, fitur pengujian A/B, dan fitur lainnya untuk mendapatkan rincian demografis responden Anda. Ini membantu Anda lebih memahami pasar Anda.

"Sebagai Sr. Product Manger, saya merasa umpan balik sangat penting dalam proses pengembangan produk kami - karena alasan ini, saya menggunakan PickFu untuk riset pasar dan pengujian pengguna. Beberapa fitur favorit saya dari alat ini adalah: Seberapa cepat Anda mendapatkan umpan balik; Anda bisa mendapatkan umpan balik dalam hitungan menit, yang jauh lebih baik daripada pengujian pengguna tradisional. Betapa mudahnya menyortir demografi; semua demografi sudah diatur sebelumnya di antarmuka SaaS, sehingga Anda bisa memilih jenis kelamin, usia, pendapatan, ras, karier, dan lain-lain. Umpan balik nyata dari orang yang nyata; orang-orang ini ada, mereka adalah orang yang nyata dari seluruh dunia. Mampu menguji arsitektur informasi dengan PickFu; apakah orang menyukai satu struktur tautan navigasi dibandingkan yang lain. Pada akhirnya, ini dapat membantu alur kerja dan strategi pasar Anda secara keseluruhan karena Anda dapat dengan mudah menguji ide dengan demografis dalam hitungan menit!

William Chin , Konsultan Web di YourDigitalAid

25. Dapat direncanakan

Perangkat Lunak Manajemen Media Sosial

via Dapat direncanakan Planable adalah sebuah alur kerja menyeluruh dan alat bantu media sosial yang dibuat untuk membantu agensi pemasaran, pekerja lepas, dan tim pemasaran, untuk meningkatkan proses perencanaan, kolaborasi, dan persetujuan.

Fitur-fitur utama:

Hub terpusat untuk kampanye media sosial

Kolaborasi real-time-bertukar umpan balik dan iterasi secara real-time

Tampilan kisi untuk mengatur dan melihat pratinjau konten sebelum memposting

Menjadwalkan postingan di seluruh saluran media sosial (Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram)

Kalender media sosial

Alat bantu SaaS ini memungkinkan kreator dan klien merencanakan postingan, memvisualisasikan konten, dan berkolaborasi di dalam platform secara real-time, menciptakan proses yang efisien untuk umpan balik dan implementasi dari klien. Dan pada gilirannya, Anda mendapatkan bantuan untuk mempercepat proses persetujuan.

Media sosial terus berubah: banyak pembaruan algoritme, fitur, dan platform baru. Sebagai tim pemasaran, kami harus mengikuti perkembangan tersebut dan tetap berada di jalur yang tepat dengan target kami secara bersamaan. Planable membantu kami dalam proses pembuatan konten dengan memastikan kolaborasi yang lancar di dalam tim kami.

Catalina Grigoriev , Pemasar Konten di Dapat direncanakan

26. Kotak data

Perangkat Lunak Dasbor dan Pelaporan

via Kotak Data Databox adalah platform analisis bisnis yang mengumpulkan semua data bisnis Anda ke dalam satu dasbor terpusat, sehingga pengguna dapat melacak kinerja dan mendapatkan wawasan secara real-time.

Fitur utama:

Dasbor aktivitas

Laporan yang dapat disesuaikan

Fungsionalitas seret dan lepas

Analisis corong

Pelaporan/Analisis

Peramalan

Pelacakan pendapatan

Analisis tren

Integrasi pihak ketiga

Templat

Apa yang membuat alat ini menjadi contoh SaaS yang hebat adalah kemampuannya untuk mengumpulkan campuran data dari berbagai sumber dan memproyeksikannya ke dalam satu dasbor, memberikan pandangan lengkap tentang kinerja Anda dalam sekejap.

Karena sifat dari peran pemasaran saya, saya harus mengambil data dari beberapa alat seperti Google Analytics, Google Search Console, Ahrefs, dan Hubspot Marketing setiap hari, dan masuk ke setiap alat secara terpisah akan menyita banyak waktu saya. Dengan Databox, saya bisa melacak metrik dari berbagai sumber dalam satu dasbor dan dengan mudah menarik korelasi, mengidentifikasi tren, dan melakukan penyesuaian dengan cepat. Alat ini membantu saya dan tim saya mencapai target triwulanan secara konsisten. Databox baru-baru ini meluncurkan fitur Laporan. Jadi sekarang, daripada membuat laporan atau presentasi di luar aplikasi Databox, Reports akan membantu saya dengan proses penuh - dari pengumpulan data hingga presentasi. Dengan Reports, saya berharap dapat mengotomatiskan lebih banyak proses pelaporan umum saya dan menceritakan kisah yang lebih baik dan lebih menarik tentang apa yang telah dilakukan, bagaimana hal ini berdampak pada kinerja, dan hasil dari upaya-upaya tersebut pada bisnis.

Tamara Omerovic manajer Pemasaran Konten di Kotak Data

27. Ahrefs

SEO / Perangkat Lunak Pengoptimalan Web

melalui ClickUp/ Ahrefs Ahrefs adalah salah satu yang terdepan dan tepercaya Perangkat lunak SEO suite di seluruh dunia. Perangkat lunak ini menawarkan alat bagi para profesional pemasaran untuk membantu mengoptimalkan konten mereka dan memaksimalkan peluang pertumbuhan.

Dengan Alat-alat SEO untuk membangun tautan, audit situs, penelitian kata kunci, pelacakan peringkat, dan analisis pesaing, pemasar digital dapat mengumpulkan informasi penting tentang tautan balik untuk merampingkan semua upaya pemasaran mereka dan mendapatkan peringkat Google yang lebih tinggi.

Fitur-fitur utama:

Riset kata kunci untuk mesin pencari

Data klik

Estimasi lalu lintas penelusuran total

Pertumbuhan atau penurunan backlink dari waktu ke waktu

Riwayat SERP

Pemantauan tautan keluar

Peringatan peringkat kata kunci

Menganalisis backlink internal secara instan

Ahrefs sering kali menjadi perhentian pertama dan terakhir saya saat bekerja - Ahrefs memberikan gambaran umum singkat tentang bagaimana lalu lintas organik kami serta berfungsi sebagai dasar untuk semua penelitian dan pelacakan SEO. Fitur yang paling sering saya gunakan adalah Pelacak Peringkat dan Penjelajah Situs. Yang pertama memungkinkan saya untuk melihat perubahan apa pun pada peringkat kata kunci kami, dan yang kedua memberikan tampilan tingkat tinggi yang bagus dari situs web atau halaman tertentu dengan beberapa opsi untuk menelusuri lebih dalam. Ahrefs menjadi pisau bermata dua dalam hal riset pemasaran digital dan saya sangat senang melihat mereka masuk ke hal-hal seperti intelijen iklan berbayar serta integrasi. Saya juga tidak sabar untuk mencoba konektor Google Sheet mereka untuk memvisualisasikan dan menganalisis data dengan lebih baik.

Quincy Smith , Kepala SEO di Loncatan

28. Bot Karma

Perangkat Lunak Keterlibatan Karyawan

via Bot Karma Karma Bot adalah cara yang menyenangkan dan menarik untuk memberi penghargaan kepada karyawan Anda dan kolega mereka.

Fitur-fitur utama:

Manajemen tujuan

Manajemen kinerja

Pengakuan karyawan

Pelaporan/analisis

Pembandingan

Dengan alat bantu keterlibatan karyawan dan sistem penghargaan ini, anggota tim dapat memberikan poin Karma kepada manajemen dan rekan kerja mereka sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras mereka. Dengan menggunakan poin yang diperoleh dari rekan-rekan mereka, anggota tim kemudian dapat menggunakan poin ini untuk menukarkan hadiah yang ditetapkan oleh perusahaan-sungguh cara yang bagus untuk membangun budaya kerja yang menyenangkan dan bermanfaat!

Kerja jarak jauh itu sulit, dan sebagai pencipta SaaS dan pemilik bisnis, saya merasakan sakitnya bekerja 100% dari jarak jauh. Mengetahui bagaimana rasanya berada jauh dari rekan kerja, saya tahu ada cara yang lebih baik untuk membuat orang tetap terlibat dan membuat mereka merasa dihargai di tempat kerja, di mana pun mereka berada- itulah misi Karma. Karma membantu tim melacak hari ulang tahun, membuat sistem penghargaan, dan masih banyak lagi untuk membantu menciptakan budaya kerja yang menyenangkan dan positif.

Stas Kulesh , Salah satu Pendiri di Karma

29. Appy Pie

Perangkat Lunak Pengembangan Tanpa Kode

via Appy Pie Appy Pie adalah perangkat lunak pengembangan tanpa kode dengan berbagai solusi bisnis. Ini Pembuat Situs Web memungkinkan Anda membuat situs web yang dirancang dengan baik yang memiliki fungsionalitas tinggi dan sarat dengan fitur-fitur yang bermakna dan relevan.

Fitur-fitur utama:

Situs web yang ringan & cepat

Kemampuan offline

Aman & terjamin

Pembaruan waktu nyata

Lebih dari 200 fitur

Opsi kustomisasi tak terbatas

Domain gratis dengan setiap situs web

Alamat email profesional gratis

Pengguna yang bekerja di semua jenis bisnis termasuk salon, toko agen real estat sebuah institusi perawatan kesehatan, bisa memanfaatkan Appy Pie dan pembangun situs web tanpa kode.

30. TrustMary

Perangkat Lunak Survei

via Trustmary Trustmary adalah alat umpan balik pelanggan untuk perolehan prospek guna membantu mengoptimalkan situs web dan meningkatkan tingkat konversi.

Fitur utama:

Formulir dan video testimonial

Formulir dan pop-up perolehan prospek

Pop-up bukti sosial

Tes A/B dan multivariat

Skor promotor bersih

Pembuat survei

Otomatisasi

Integrasi

Pengguna dapat mengumpulkan testimoni, meningkatkan tingkat konversi, dan mengumpulkan umpan balik. Mereka juga dapat memanfaatkan pemeriksaan sosial dengan menyoroti basis pelanggan mereka yang sudah ada di berbagai platform seperti Google, G2, Capterra, Facebook, dan sebagainya.

Ketika Anda membiarkan pelanggan Anda yang sudah puas berbicara untuk Anda, hal ini benar-benar meningkatkan kepercayaan pada merek Anda di mata pengunjung baru. Semua orang tahu bahwa pengalaman pelanggan yang luar biasa akan menghasilkan pelanggan yang lebih bahagia dan ulasan yang memuaskan. Jika kami tidak mendapatkan ulasan setiap hari dari pelanggan yang sudah ada, kami tidak akan memiliki kesempatan untuk berkembang dan mendorong keterlibatan karyawan. Saat ini kami menggunakan alat bantu pengujian A/B beta untuk menguji widget testimoni mana yang berkinerja paling baik. Dengan informasi ini, kami dapat mengoptimalkan tingkat konversi kami lebih jauh lagi dan memberi tahu pelanggan kami tentang wawasan kami. Selain itu, perpustakaan widget Trustmary saat ini terus berkembang dengan ditambahkannya desain-desain baru. Kami sangat senang melihat bagaimana kinerja mereka secara umum dan terhadap satu sama lain!

Arttu Haho , Kepala Pemasaran di Trustmary

31. TaskClone

Perangkat Lunak Produktivitas

via Evernote/ TaskClone TaskClone adalah alat produktivitas berbasis web yang memungkinkan pengguna untuk menyinkronkan dan menandai catatan dari aplikasi pencatatan seperti OneNote dan Evernote, serta membuat tindakan lanjutan di aplikasi tugas favorit Anda atau Kalender Google untuk dieksekusi.

Alat ini mengatur langkah-langkah yang diperlukan untuk membantu Anda menyelesaikan proyek dan daftar tugas dengan mudah-tidak perlu lagi berpindah-pindah aplikasi SaaS dan duplikasi tugas. Cukup ketik daftar tugas Anda menggunakan Evernote, OneNote, Google Docs, atau TaskCam, dan tambahkan tag pemicu untuk menyinkronkan catatan Anda secara otomatis.

Fitur utama:

Daftar tugas yang dikirim ke tujuan tertentu

Acara dan pengingat dikirim ke kalender

Tautan ke catatan yang ditambahkan ke setiap tugas

Bekerja secara offline dan menyinkronkan perubahan baru dengan koneksi internet

Dapat digunakan dengan ClickUp, Todoist, dan 40+ aplikasi tugas lainnya

TaskClone secara harfiah adalah satu-satunya cara untuk mengeluarkan item tugas dari catatan saya dan masuk ke ClickUp. Apakah Anda masih menggunakan Evernote, OneNote, Google Docs, atau bahkan catatan tulisan tangan, TaskClone memudahkan untuk mencatat tugas saat saya membuat catatan dan memastikan saya tidak pernah melupakannya dengan mengirimkannya ke ClickUp, tempat saya menyelesaikan pekerjaan saya. Hal ini membuat Evernote dan Clickup menjadi lebih berharga bagi saya.

Troy Christmas , Direktur Proyek Strategis di TaskClone

32. PomoDone

Perangkat Lunak Pelacakan Waktu

via PomoDone Aplikasi PomoDone adalah alat peningkatan kinerja dan produktivitas yang membantu pengguna mengelola alur kerja mereka, melacak waktu yang dihabiskan untuk mengerjakan tugas, dan tetap fokus pada tugas yang sedang dikerjakan.

Aplikasi ini menggunakan metode metode manajemen waktu yang disebut Teknik Pomodoro, yang dikembangkan pada akhir tahun 1980-an oleh seorang mahasiswa, Francesco Cirillo, untuk memecah proyek-proyek yang kompleks menjadi potongan-potongan pekerjaan yang dapat digigit dan diatur waktunya, dengan fokus hanya pada satu tugas dalam satu waktu.

Fitur-fitur utama:

Memblokir situs web tertentu saat bekerja

Catatan gangguan

Manajemen log

Ekstensi Chrome

Kustomisasi tag

Tombol pintas

Integrasi dengan ClickUp dan produk SaaS lainnya

Gunakan alat SaaS ini untuk meningkatkan manajemen waktu Anda dan mengurangi kelelahan mental dari pengalihan konteks sepanjang hari.

Penghitung waktu mundur untuk menerapkan teknik Pomodoro™, yang disematkan langsung ke dalam aplikasi ClickUp. Memungkinkan saya untuk menjalankan pengatur waktu dan jeda yang telah ditentukan dan kustom sementara saya fokus pada eksekusi tugas ClickUp, menyimpan semua catatan pengatur waktu dalam lognya sendiri dan menyinkronkannya kembali ke lembar waktu ClickUp, dan juga membantu memblokir situs web tertentu saat saya fokus pada tugas. Saya bisa melihat apa yang sedang saya kerjakan saat ini dan membantu saya untuk tetap fokus dan menghindari gangguan dan interupsi. Ini adalah penyelamat bagi ADHD saya, dan suara ambien latar belakang membantu saya lebih fokus.

Alex Mauzon , CEO & Co-Founder di PomoDone Periksa ini Aplikasi ADHD !

33. Colorcinch (Sebelumnya Kartunisasi)

Perangkat Lunak Editor Foto dan Teks

via Pratinjau DP / Colorcinch (Sebelumnya Cartoonize)

Colorcinch adalah editor foto intuitif yang memungkinkan pengguna menyempurnakan foto menjadi karya seni yang dipersonalisasi hanya dengan beberapa klik.

Fitur utama:

Penghapusan latar belakang AI

Penyembunyian teks dan editor

Menggambar dengan tangan bebas

Ekspor dan berbagi

Efek, filter, dan hamparan

Perpustakaan dan koleksi stok

Biarkan kreativitas Anda menjadi liar-gunakan alat pengeditan dan efek yang mudah digunakan untuk membuat grafik yang memukau dan disesuaikan untuk semua jenis kebutuhan, termasuk media sosial dan postingan blog.

Colorcinch hadir dengan alat pengeditan penting seperti memotong, mengubah ukuran, pencerah, editor teks, penghapus latar belakang, konverter gambar, dan alat kreatif seperti penggabung foto, pemilih warna, overlay gambar-semua yang Anda butuhkan untuk editor foto. Alat ini mudah digunakan, dan Anda tidak perlu menjadi desainer profesional untuk membuat grafik yang menakjubkan! Cukup bermain-main dengan koleksi stok foto yang luar biasa dan aset kreatif yang dipilih sendiri (vektor, ikon, mask, dan overlay).

Peter Babiy direktur Kreatif di Colorcinch

34. Sprinto

Manajemen Kepatuhan

via Sprinto Sprinto adalah perangkat lunak manajemen kepatuhan yang dibuat untuk menggantikan cara yang lambat, melelahkan, dan rawan kesalahan dalam memperoleh kepatuhan dengan pengalaman yang didukung teknologi.

Fitur-fitur utama:

Dokumen kebijakan yang adaptif

Audit keamanan dan kepatuhan tanpa sentuhan

Pelacakan kepatuhan

Manajemen audit

100% otomatisasi

Panduan langsung dengan para ahli

Pemantauan terpusat secara real-time

Perusahaan SaaS menggunakan penyedia layanan ini untuk mencapai kepatuhan dalam waktu yang lebih singkat.

Siapkan kepatuhan dengan cepat dengan mengotomatiskan pemantauan melalui integrasi dan alur kerja, secara otomatis membuat dokumen keamanan yang dibuat khusus, mendapatkan akses ke sesi langsung dengan para ahli kepatuhan, dan memungkinkan pemantauan terpusat.

Dengan Sprinto, perjalanan kepatuhan dapat dipersingkat menjadi hanya 15 hari, bukan 90-120 hari, tergantung pada ukuran organisasi. Alat ini membangun kategori baru alat SaaS, dan dengan ini, kepatuhan menjadi lebih gamified dari sebelumnya. Dasbor hanyalah sebuah daftar periksa dengan skor dari 100-skor 100 dan Anda sudah siap untuk mematuhi peraturan!

Bhuvesh B Lal , Pemasar Pertumbuhan di Sprinto

35. SonarCloud

Perangkat Lunak Manajemen Kode Sumber

via SonarCloud SonarCloud adalah alat manajemen kode sumber yang dibuat untuk menangkap bug dan kerentanan keamanan dalam pull request Anda dan di seluruh repositori kode-mendeteksi, memahami, dan memperbaiki masalah kode di awal alur kerja Anda.

Fitur utama:

Pelacakan bug

Tinjauan kode

Integrasi berkelanjutan

API

Ini alat pengembangan perangkat lunak membantu Anda membangun aplikasi yang kuat dan aman dengan menyediakan akses cepat ke kesehatan kode Anda. Hal ini membantu Anda mengetahui posisi kode Anda di setiap langkah siklus pengembangan.

Ini juga memungkinkan Anda untuk memperbaiki kode, mempelajari aturan baru di sepanjang jalan, dan berintegrasi dengan alat kerja lain, seperti Github, untuk lebih meningkatkan alur kerja pengembangan Anda.

Chekk.io adalah perusahaan pengembangan perangkat lunak, dan kami menggunakan SonarCloud dalam CI/CD (Integration & Deployment pipeline) untuk membantu pengembang perangkat lunak menjaga kualitas kode pada tingkat yang sangat tinggi. Karena SonarCloud terintegrasi ke dalam pipeline pembuatan dan penyebaran kami, analisis dilakukan secara otomatis setelah pengembang mendorong perubahan kode barunya ke dalam repositori. Hasilnya, pengembang kami mendapatkan umpan balik instan jika ada masalah yang ditemukan dalam kode, dan setiap masalah yang ditemukan biasanya dijelaskan dengan baik dengan contoh kode. Hal berikutnya yang akan kami lakukan adalah menerapkan metrik kualitas kode baru yang baru saja diterbitkan SonorCloud untuk meningkatkan proses pengembangan kami. Secara khusus, saya yakin metrik ini akan membantu kami mengidentifikasi utang teknis dan melakukan langkah mitigasi yang tepat.

Anton Yarkov , Chief Technology Officer di Chekk.io Bonus: Hutang Teknis

36. VoilaNorbert

Perangkat Lunak Pemasaran Email

via VoilaNorbert VoilaNorbert merupakan perangkat lunak pemasaran email yang memungkinkan pengguna dengan mudah menemukan alamat email secara online dengan alat pencari email massal.

Fitur utama:

Pemeriksaan domain

Deteksi server yang mencakup semua

Verifikasi email massal dan tunggal

Alat ini telah terpilih sebagai salah satu dari alat pencari massal paling akurat oleh Ahrefs dengan tingkat keberhasilan 98%-yang Anda perlukan hanyalah nama lengkap prospek dan URL situs web mereka, dan aplikasi ini akan mengambil alamat email dan memverifikasinya dengan alat verifikasi cerdas.

Bekerja di bagian Penjangkauan dan Kemitraan Membangun Tautan di VoilaNorbert, saya menggunakan alat ini untuk menemukan dan memverifikasi alamat email dari daftar prospek saya - ini adalah alat yang sangat berguna untuk melakukan penjangkauan dingin, untuk pengembangan bisnis, SDM, dan PR. Memiliki banyak fitur berguna yang bermanfaat untuk bisnis kecil: fitur "kirim nanti", pengingat email, tanda tangan yang disesuaikan, templat email, urutan email, dan pelacakan email. Untuk fitur favorit saya, saya harus mengatakan bahwa ini adalah fitur penggabungan email. Fitur ini memungkinkan saya untuk meningkatkan kampanye penjangkauan dingin saya dengan mengirimkan email yang dipersonalisasi ke sejumlah besar orang sekaligus - fitur ini telah membantu melakukan kampanye penjangkauan dan menjangkau lebih banyak orang yang mungkin tertarik untuk melakukan kemitraan pemasaran.

Alicjia Olko kemitraan Penjangkauan dan Membangun Tautan di VoilaNorbert

37. Kemacetan waktu

Perangkat Lunak Pelacakan Waktu Karyawan

via TimeJam TimeJam menggamifikasi pelacakan waktu dengan menambahkan sentuhan yang menyenangkan dan menerapkan elemen media sosial untuk melacak waktu.

Fitur-fitur utama:

Membuat pencatatan waktu menjadi sosial dan menarik dengan kompetisi persahabatan di Slack atau MS Teams

Tim mendapatkan poin karena patuh terhadap pencatatan waktu dan bersaing untuk mendapatkan hadiah bulanan

Integrasi dengan alat kerja Anda yang sudah ada untuk pencatatan waktu, termasuk ClickUp, Harvest, dan lainnya

Mudah diatur dan membuat tim Anda lebih terlibat dalam pencatatan waktu kerja mereka

Ini membantu meningkatkan produktivitas tim dan memperkuat moral tim. Dengan TimeJam, jam kerja dicatat setiap hari dan pelanggan mengalami peningkatan 10% dalam jam kerja yang dapat ditagih karena kualitas data yang lebih baik.

Manajemen waktu yang gamifikatif dapat memudahkan perusahaan untuk mendapatkan lebih banyak pendapatan. TimeJam menerapkan spektrum taktik untuk membuat tim Anda tetap terlibat dalam melacak waktu setiap hari: Gamifikasi, Sosial, Humor, dan Kinerja. Kami menerapkan Timejam untuk Kolme Group dan melihat usia rata-rata entri waktu menurun dari hampir seminggu menjadi kurang dari satu hari, dan dalam prosesnya, pendapatan kami meningkat hampir 9%.

Lauren Caughlan direktur Pemasaran di Grup Kolme

Waktu Untuk Memilih Alat SaaS Terbaik Untuk Anda

Nah, itu dia-37 contoh perangkat lunak sebagai layanan (SaaS) yang memimpin dan membuat gebrakan dalam industri ini!

Dengan era digital yang berkembang lebih cepat dari sebelumnya, pasar SaaS secara keseluruhan dan adopsi cloud global diperkirakan akan berkembang pesat karena semakin banyak organisasi yang mengadopsi pendekatan solusi SaaS untuk berbagai fungsi bisnis, dan hal ini tidak akan melambat dalam waktu dekat. Dengan contoh-contoh SaaS ini, termasuk alat bantu manajemen proyek, kami terus meningkatkan cara kami bekerja dan mengelola bisnis menjadi lebih baik.

Jadi, apakah Anda berpikir untuk memulai perusahaan SaaS Anda sendiri dan mencari inspirasi untuk model bisnis atau sedang mencari alat bantu baru untuk meningkatkan produktivitas Anda dan mendukung bisnis Anda yang sedang berkembang, contoh-contoh SaaS ini pasti bisa membantu Anda mencapainya! Lihat alat perangkat lunak dan kiat-kiat ahli yang disebutkan di atas untuk membantu Anda membuat keputusan yang paling tepat.

Dan karena ada ribuan pilihan, dan tidak semua SaaS itu sama, pastikan untuk mempelajari model SaaS dan proposisi unik mereka dan mencobanya untuk melihat bagaimana mereka menyelaraskan dengan visi dan tujuan Anda. Anda mungkin akan menemukan SaaS favorit Anda yang baru Alat SaaS untuk mengelola proyek Anda dan mempercepat bisnis Anda-semuanya di satu tempat. 😉🚀