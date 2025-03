TickTick vs Things 3: Pengelola Tugas Mana yang Terbaik di Tahun 2025?

Tugas Anda menumpuk, tenggat waktu semakin dekat, dan pikiran Anda terasa seperti campuran pengingat dan daftar periksa yang kacau.

Anda bertanya-tanya, "Dari mana saya harus memulai?" Kedengarannya tidak asing? Kita semua pernah mengalaminya.

Di sinilah yang baik aplikasi daftar tugas dapat membantu. Aplikasi ini dapat mengatur tugas-tugas Anda di satu tempat, merapikan pikiran Anda, dan memberi Anda kepuasan yang tak tertandingi saat mencentang item. โœ

Di antara sekian banyak aplikasi daftar tugas, TickTick dan Things 3 menonjol karena pendekatannya yang efektif dan fleksibel untuk manajemen tugas. Namun, mana yang tepat untuk Anda?

Dalam artikel ini, kami akan membahas TickTick vs Things 3 untuk membantu Anda menemukan alat yang paling cocok untuk mengatur pekerjaan dan kehidupan pribadi Anda. ๐Ÿ“‹โœจ

Apa itu TickTick?

via CentangCentang TickTick adalah asisten produktivitas pribadi yang membantu Anda mengatur dan melacak proyek kerja dan tujuan individu di satu tempat. Sebagai aplikasi daftar tugas, aplikasi ini memungkinkan Anda untuk membuat beberapa daftar, menambahkan tugas melalui catatan suara, mengubah email menjadi tugas, mengatur pengingat tugas, dan menambahkan tugas berulang untuk membuat jadwal harian. ๐Ÿ“†

Aplikasi ini juga memiliki fitur yang berguna seperti kalender dan papan Kanban, yang bagus untuk mengelola proyek dan berkolaborasi dengan tim Anda. Selain itu, pengatur waktu Pomodoro membantu Anda fokus pada tugas-tugas penting, sebuah fitur yang menonjol dalam perbandingan TickTick vs Things 3.

Fitur-fitur TickTick

TickTick menyediakan banyak fitur untuk manajemen tugas, pelacakan kebiasaan, dan kolaborasi tim. Mari kita lihat beberapa fitur utamanya:

1. Manajemen tugas melalui daftar

via CentangCentang Jika Anda lebih suka tata letak daftar yang sederhana dan jelas untuk melacak tugas harian Anda, TickTick bisa menjadi tambahan yang bagus untuk perangkat digital Anda. Aplikasi ini menawarkan dua jenis daftar untuk manajemen tugas: 'Daftar Reguler' dan 'Daftar Pintar'

Anda bisa menggunakan fitur Daftar Reguler untuk mengkategorikan tugas ke dalam 'Pekerjaan', 'Pribadi', 'Pendidikan', atau kategori lainnya untuk efisiensi yang lebih baik. Hal ini juga membantu Anda mengelola tugas untuk berbagai proyek di satu tempat.

Berikutnya adalah fitur Smart List. Fitur ini memfilter tugas berdasarkan tanggal jatuh tempo, tag, prioritas, lokasi, dan kondisi lainnya.

๐Ÿ“Œ Sebagai contoh, Anda dapat melihat daftar 'Hari Ini' untuk semua tugas yang jatuh tempo hari ini. Demikian pula, daftar '7 Hari ke Depan' menunjukkan tugas yang akan jatuh tempo dalam seminggu.

Namun, fitur Daftar Pintar hanya tersedia dalam langganan Premium.

2. Entri dan manajemen tugas

via CentangCentang Salah satu fitur unggulan TickTick adalah entri dan manajemen tugas yang cerdas, yang menyederhanakan pembuatan dan pengorganisasian tugas. Alih-alih mengatur tanggal jatuh tempo, prioritas, atau tag secara manual, TickTick menggunakan pemrosesan bahasa alami untuk mengenali detail-detail ini saat Anda mengetik.

misalnya, jika Anda mengetik (atau mengatakan) "Kirimkan laporan kuartalan paling lambat hari Jumat pukul 15.00," TickTick akan secara otomatis mengatur tenggat waktu dan pengingat untuk tugas tersebut.

Dengan TickTick, Anda dapat mengatur tugas dengan mudah menggunakan daftar, tag, dan tingkat prioritas. Ini membantu Anda mengelola banyak proyek tanpa merasa kewalahan. TickTick juga mendukung entri tugas cepat melalui perintah suara, sehingga Anda dapat menambahkan tugas baru di mana saja, menjadikannya sempurna untuk individu yang sibuk dan membutuhkan manajemen tugas yang cepat dan efisien.

3. Beberapa peringatan dan pengingat

via CentangCentang Sistem peringatan dan pengingat TickTick memastikan Anda selalu berada di atas tugas-tugas Anda. Anda bisa mengatur beberapa pengingat atau 'Peringatan yang Mengganggu' untuk tugas-tugas untuk memastikan Anda tidak akan pernah melewatkan tenggat waktu tugas atau acara penting. Fitur Pengingat Berulangnya bekerja dengan baik untuk rapat mingguan, ulang tahun, atau tanggal jatuh tempo tagihan.

Yang membuatnya lebih istimewa adalah penyesuaian pengingat berbasis lokasi. Anda bisa mengatur peringatan untuk waktu atau tanggal tertentu atau bahkan ketika Anda tiba di lokasi tertentu.

๐Ÿ“Œ Misalnya, Anda bisa mendapatkan ping untuk mengambil belanjaan saat Anda berada di dekat toko.

TickTick juga memungkinkan Anda memilih cara menerima peringatan, baik melalui notifikasi, email, atau notifikasi push pada jam tangan pintar Anda.

4. Tampilan kalender yang fleksibel

via CentangCentang TickTick semakin menyederhanakan manajemen tugas melalui Tampilan Kalender yang fleksibel, yang menawarkan cara visual dan dapat disesuaikan untuk mengatur jadwal Anda. Anda bisa melihat tugas-tugas Anda dalam lima cara: Harian, Mingguan, Bulanan, Dua Mingguan, dan Garis Waktu. โณ

Kalender TickTick menawarkan fitur seret dan lepas yang mudah digunakan, memungkinkan Anda untuk menyesuaikan tenggat waktu tugas atau menjadwal ulang acara dengan mulus tanpa mengganggu seluruh agenda Anda. Selain itu, TickTick terintegrasi dengan kalender pihak ketiga seperti Google Calendar, sehingga Anda dapat mengelola semua janji temu, rapat, dan tenggat waktu di satu tempat. Hal ini membuat TickTick menjadi alat yang efisien aplikasi perencana harian .

5. Pengatur waktu Pomodoro

via CentangCentang Butuh bantuan untuk tetap fokus? Pengatur Waktu Pomodoro bawaan TickTick dibuat untuk meningkatkan fokus dan produktivitas. Anda dapat menjadwalkan sesi kerja 25 menit untuk tugas-tugas prioritas, diikuti dengan istirahat sejenak.

Pengatur waktu terintegrasi dengan daftar tugas Anda, sehingga Anda dapat memulai sesi langsung dari tugas apa pun. TickTick juga melacak sesi Pomodoro Anda untuk melihat berapa lama Anda telah bekerja dan berapa banyak waktu istirahat yang Anda ambil. Ini membantu Anda tetap termotivasi dan berada di jalur yang benar.

Anda bahkan dapat memainkan white noise di latar belakang saat timer Pomo aktif untuk meningkatkan fokus Anda. ๐Ÿง˜

๐Ÿ’กTip Pro: Untuk memaksimalkan produktivitas Anda, cobalah menggabungkan Pomodoro Timer dengan daftar putar fokus khusus. Pilih musik instrumental atau suara alam yang membantu Anda berkonsentrasi, meminimalkan gangguan, dan meningkatkan kemampuan Anda untuk tetap berada di zona kerja selama sesi kerja. ๐Ÿ”ฅ

Harga TickTick

**Gratis

Premium: $35,99/tahun

Apa Itu Things 3?

via Hal 3 Things 3 adalah aplikasi manajemen tugas yang ramping dan ramah pengguna untuk pengguna Apple. Aplikasi ini adalah alternatif populer untuk TickTick dan menggabungkan desain yang indah dengan fitur-fitur intuitif, sehingga mudah untuk mengatur tugas-tugas Anda dan tetap produktif. โšก

Baik Anda mengelola proyek pribadi, tugas yang berhubungan dengan pekerjaan, atau tujuan jangka panjang, Things 3 menyediakan lingkungan yang ramping dan bebas gangguan untuk membantu Anda fokus pada hal yang paling penting.

Sangat ideal untuk memecah proyek yang lebih besar menjadi langkah-langkah yang dapat dikelola dan mengatur semuanya.

Fitur-fitur Things 3

Berikut ini adalah fitur-fitur yang paling berguna dari Things #:

1. Perincian dan judul proyek

via Hal 3 Things 3 menonjol dengan fitur penataan proyeknya. Daripada mengelola daftar tugas yang panjang, Anda bisa mengelompokkan tugas-tugas terkait di bawah judul tertentu, sehingga proyek Anda memiliki hirarki visual yang jelas. Ini adalah salah satu fitur yang paling sering dipuji ketika membandingkan TickTick vs Things 3.

Bayangkan mengerjakan kampanye atau acara yang luas. Daripada menatap daftar tugas yang berantakan, Anda bisa mengatur semuanya berdasarkan kategori-'Penelitian,' 'Perencanaan,' dan 'Eksekusi'-dengan masing-masing tugas yang terdaftar rapi di bawahnya.

Hal ini memudahkan Anda untuk fokus pada satu bagian pada satu waktu tanpa kehilangan pandangan pada tujuan keseluruhan. Ditambah lagi, kejelasan visualnya membantu mengurangi stres dengan menyediakan peta jalan untuk penyelesaian.

2. Tombol plus ajaib

via Hal 3 Tombol Magic Plus di Things 3 lebih dari sekadar cara untuk menambahkan tugas-ini adalah jalan pintas Anda menuju produktivitas. Bayangkan Anda dapat dengan cepat menangkap tugas atau ide saat ide tersebut muncul di kepala Anda, di mana pun Anda berada dalam aplikasi. Begitulah cara kerja Tombol Magic Plus. โœจ

Menangkap tugas atau ide baru secara instan, di mana pun Anda berada dalam aplikasi. Perlu menambahkan sesuatu di menit-menit terakhir? Cukup ketuk dan tambahkan, dan itu akan diurutkan tanpa mengganggu alur kerja Anda.

3. Daftar periksa

via Hal 3 Fitur Daftar Periksa di Things 3 membantu Anda memberikan konteks untuk tugas-tugas Anda, membuatnya sempurna untuk menguraikan daftar tugas yang rumit menjadi langkah-langkah yang mudah dipahami.

๐Ÿ“Œ Sebagai contoh, alih-alih 'Rencanakan acara,' membuat daftar periksa untuk 'Memesan tempat,' 'Mengatur katering,' dan 'Mengirim undangan' agar semuanya tetap teratur dan dapat dilacak

4. Temukan Cepat

via Hal 3 Fitur Quick Find di Things 3 memungkinkan Anda menemukan apa yang Anda butuhkan tanpa memilah-milah daftar yang tak ada habisnya.

Hanya dengan beberapa penekanan tombol, Anda dapat mencari tugas, daftar tugas, proyek, dan detail spesifik di seluruh daftar tugas Anda.

Bayangkan Anda sedang berada di tengah-tengah kesibukan dan perlu mencari tugas penting yang terkubur jauh di dalam proyek. Daripada membuang waktu untuk menggulir atau mencari di dalam folder, Anda bisa menekan Quick Find, mengetikkan kata kunci, dan voila-segala sesuatu yang relevan akan langsung muncul.

5. Pengingat yang tepat waktu

via Hal 3 Pengingat Tepat Waktu di Things 3 membantu Anda tetap fokus pada tugas-tugas penting. Baik itu rapat penting atau tenggat waktu pribadi, Things 3 membantu Anda dengan beberapa cara mudah untuk mengatur pengingat.

Anda dapat mengklik untuk menambahkan pengingat secara langsung saat menjadwalkan daftar tugas Anda, sehingga mudah untuk mengatur peringatan saat Anda merencanakan tugas. Cukup tekan 'Tambahkan Pengingat,' pilih waktu Anda, dan Anda sudah siap.

๐Ÿ“Œ Lebih suka mengetik?

Dengan pengurai tanggal bahasa alami Things 3, Anda bisa mengetikkan pengingat seperti 'Tom, jam 8 malam', dan aplikasi akan secara otomatis memahami dan mengatur waktu untuk Anda.

Bagi mereka yang menyukai solusi bebas genggam, integrasi Siri memungkinkan Anda mengatur pengingat dengan berbicara langsung ke iPhone Anda. Katakan saja, "Di Things, ingatkan saya untuk mengirim pesan ke Alex pukul 5 pagi besok," dan pengingat Apple Anda sudah diatur.

harga ### Things 3

Biaya satu kali terpisah untuk setiap perangkat iOS Anda:

Mac: $49,99

$49,99 iPad: $19,99

$19,99 iPhone dan Apple Watch: $9,99

$9,99 **Vision Pro: $29,99

TickTick vs Things 3: Perbandingan Fitur

Baik TickTick maupun Things 3 menawarkan manajemen tugas dan fitur aplikasi yang mengesankan, masing-masing dengan bakat yang unik. Berikut ini adalah gambaran singkat tentang fitur-fiturnya sehingga Anda dapat memilih alat yang paling sesuai untuk menyelesaikan tugas:

Fitur TickTick Things 3 Kemudahan penggunaan Memiliki kurva pembelajaran untuk memahami semua fitur Antarmuka pengguna yang sederhana Entri tugas Mendukung input bahasa alami untuk penjadwalan cepat Entri tugas tanpa penguraian bahasa yang ekstensif Ketersediaan Dapat diakses di perangkat Apple dan Android Hanya dapat diakses di perangkat Apple kolaborasi Kolaborasi Diizinkan Tidak diizinkan Pelacakan waktu Tersedia Tidak tersedia Pengingat Pengingat Ganda dan Pengingat Mengganggu untuk tugas agar Anda tidak melewatkan tenggat waktu Fitur pengingat jalur cepat untuk mengatur pengingat tugas di kalender Apple Anda Tampilan Tugas Tampilan Daftar dan Tampilan Kalender Tampilan Daftar dan Tampilan Kalender Versi Gratis Ya, tetapi dengan fitur terbatas Tidak Harga **Paket Premium TickTick: $35.99/tahun Pembelian satu kali: Mac: $49.99 iPad: $19.99 iPhone dan Apple Watch: $9.99 Vision Pro: $29.99 Terbaik Untuk Semua pengguna yang mencari manajemen waktu dan kolaborasi tugas yang sederhana Pengguna Apple yang mencari tata letak visual yang bersih untuk pengaturan tugas

Tabel perbandingan fitur TickTick vs Things 3

1. Manajemen tugas

TickTick

TickTick bersinar dengan kemampuannya untuk mengelola beberapa daftar tugas dalam satu layar, menjadikannya pilihan yang sangat baik untuk menyulap berbagai aspek kehidupan Anda dan bekerja di satu tempat.

Hal 3

Di sisi lain, Things 3 mengesankan dengan Perincian Proyek dan Judulnya. Ini memungkinkan Anda menyusun proyek besar menjadi beberapa bagian yang dapat dikelola dan memberikan hierarki dan organisasi visual yang jelas.

๐Ÿ† Pemenang: TickTick untuk menyeimbangkan banyak tugas di berbagai proyek dengan Tampilan Multi-daftar yang efisien

2. Pengingat dan peringatan

TickTick

TickTick menawarkan berbagai pilihan penyesuaian untuk pengingat dan peringatan Anda. Anda dapat mengatur waktu, tanggal, dan lokasi tertentu dan bahkan memilih pola suara dan getaran. Anda juga dapat menghubungkan TickTick dengan kalender dan aplikasi lain untuk memastikan Anda selalu mendapatkan informasi terbaru.

Hal 3

Sebaliknya, Things 3 bersinar dengan fitur Fastlane-nya, yang memastikan bahwa pengingat langsung disinkronkan di semua perangkat Anda. Artinya, saat Anda mengatur pengingat di ponsel, pengingat tersebut akan segera diperbarui di komputer dan tablet, sehingga notifikasi Anda tetap konsisten dan tepat waktu.

๐Ÿ† Pemenang: Things 3 karena fitur Fastlane-nya, yang memastikan pembaruan waktu nyata di seluruh perangkat

3. Manajemen waktu

TickTick

Pengatur waktu Pomodoro dari TickTick menonjol dengan sesi fokus bawaan, membantu Anda meningkatkan produktivitas dengan interval dan waktu istirahat yang terstruktur. Fitur ini sangat bagus untuk pengguna yang lebih memilih pendekatan berjangka waktu untuk mengelola pekerjaan mereka.

Selain itu, TickTick memiliki fitur Matriks Eisenhower di mana Anda dapat mengatur tugas-tugas Anda ke dalam empat kategori: 'Mendesak dan Penting', 'Tidak Mendesak dan Penting', 'Mendesak dan Tidak Penting', serta 'Tidak Mendesak dan Tidak Penting' Fitur ini membantu Anda mengidentifikasi tugas-tugas yang penting dan mendesak sehingga Anda dapat menyelesaikannya terlebih dahulu.

Hal 3

Things 3, bagaimanapun, tidak menyertakan pengatur waktu Pomodoro namun menawarkan tampilan kalender yang fleksibel dan pengingat tepat waktu yang secara tidak langsung dapat membantu manajemen waktu.

๐Ÿ† Pemenang: TickTick karena fitur Pomo Timer dan Eisenhower Matrix

TickTick vs Things 3 di Reddit

Kami juga memeriksa ulasan pengguna di Reddit untuk melihat alat mana yang lebih baik. Berikut ini sekilas apa yang dikatakan pengguna Reddit tentang TickTick vs Things 3.

Satu Pengguna Reddit membuat pendapatnya tentang Things 3 menjadi sangat jelas.

"Things 3 itu sederhana, tetapi yang saya sukai dan yang membedakannya dari banyak aplikasi adalah sinkronisasi lintas perangkat yang mengagumkan. Kesederhanaan dan kemampuan untuk melanjutkan pekerjaan dari mana saja akan menempatkannya di atas sebagian besar aplikasi."

Pengguna lain menyarankan mencoba TickTick dan Things 3 dan menggunakan salah satu yang sesuai dengan kebutuhan Anda.

"Saya rasa ini tergantung pada filosofi kedua aplikasi. Things sangat beropini tentang bagaimana mereka berpikir Anda harus mengelola tugas-tugas Anda. Jadi, semuanya terasa sedikit terkunci dan terbatas. Tapi, bagi sebagian orang, itu adalah hal yang baik. Termasuk saya. Things adalah aplikasi yang paling sering saya gunakan. Aplikasi ini cocok dengan cara saya mengelola tugas-tugas saya. Minimal dan memiliki fitur yang saya butuhkan, tidak lebih. Dan aplikasi ini menyenangkan untuk digunakan. _Orang lain menginginkan lebih banyak fleksibilitas dan kontrol serta dapat menggunakan alat yang dapat mereka sesuaikan dengan cara kerja otak mereka. Itulah TickTick. Saya telah menghabiskan banyak waktu dengan keduanya dan secara pribadi saya menjadi lebih produktif dan tidak terlalu terbebani dengan berbagai hal."

Perkenalkan ClickUp-Alternatif Terbaik untuk TickTick vs Things 3

Sekarang, Anda bisa memutuskan apakah akan memilih TickTick vs Things 3. Namun, 'Masalahnya' adalah jika Anda memilih TickTick, Anda mungkin kehilangan kemampuan untuk memecah proyek menjadi tugas atau pencapaian yang lebih sederhana. Dan, jika Anda memilih Things 3, Anda harus berkompromi dengan fitur pelacakan waktu.

Jadi, jika Anda masih ragu antara TickTick dan Things 3, izinkan kami untuk memperkenalkan ClickUp . Aplikasi ini menggabungkan kekuatan dari kedua aplikasi sekaligus menawarkan lebih banyak fitur secara gratis. Ditambah lagi, sebagai aplikasi web dan aplikasi seluler, aplikasi ini memastikan aksesibilitas lintas platform.

ClickUp adalah alat manajemen tugas yang tangguh yang menawarkan fitur komprehensif untuk merampingkan alur kerja Anda dan meningkatkan produktivitas dalam tugas harian Anda. Mari cari tahu bagaimana TickTick dan ClickUp ini sangat kuat Alternatif Hal 3 .

rencanakan, atur, dan berkolaborasi dalam proyek apa pun dengan ClickUp Tasks tanpa melewatkan apa pun_

Manajemen tugas tingkat lanjut

The Tugas ClickUp seperti pembangkit tenaga listrik produktivitas pribadi Anda. Anda bisa membuat tugas, menambahkan kategori tugas dengan menambahkan tag dan status, dan mengatur prioritas tugas. Ini membantu Anda mengatur dan memfilter tugas seperti seorang profesional.

Anda bisa menambahkan konteks pada tugas Anda dengan Bidang Khusus, seperti proyek, lokasi, klien, dll. Selain itu, ClickUp Tasks memungkinkan Anda menautkan tugas-tugas yang terkait dan bergantung untuk melacak kemajuan tugas dan mengidentifikasi penghalang. Kemampuan ini menjadikannya yang terdepan dalam perlombaan aplikasi daftar tugas TickTick vs Things 3 vs aplikasi daftar tugas lainnya, berkat penyesuaian dan fleksibilitasnya yang canggih.

lacak kemajuan tugas, tetapkan prioritas, dan identifikasi kemacetan tugas dengan ClickUp Tasks_

Daripada terpaku pada status default seperti 'Terbuka' atau 'Tertutup', ClickUp memungkinkan Anda membuat Status Kustom yang sesuai dengan alur kerja Anda. Anda dapat memiliki status seperti 'Sedang Berlangsung', 'Menunggu Peninjauan', atau 'Diblokir', yang memberikan kejelasan lebih lanjut tentang posisi setiap tugas.

buat status sesuai kebutuhan Anda dan lacak seperti seorang profesional dengan ClickUp Custom Statuses_

Bergantung pada apa yang paling sesuai untuk proyek, Anda juga bisa melihat tugas dengan berbagai cara, apakah itu Daftar, Papan Kanban, atau Tampilan Kalender. Subtugas dapat disesuaikan untuk menampilkan informasi yang Anda butuhkan saat Anda membutuhkannya.

lihat tugas Anda dengan berbagai cara dengan ClickUp Views_

ClickUp tidak hanya untuk manajemen proyek atau melacak tugas tim. Anda bisa dengan mudah menggunakannya untuk mengelola proyek pribadi atau acara kalender. Berikut ini adalah bagaimana pengguna kami mengandalkan ClickUp sebagai aplikasi pribadi Aplikasi daftar tugas AI .

via Reddit Tapi bukan hanya itu saja.

Dengan ClickUp Brain anda mendapatkan asisten AI pribadi untuk mengotomatiskan manajemen tugas dengan memberikan ringkasan tugas dan laporan kemajuan harian. Aplikasi ini juga mengotomatiskan item tindakan, perencanaan subtugas, dan pengisian data.

mengotomatiskan tugas-tugas Anda yang berulang dengan mudah dengan ClickUp Brain

Namun tidak berhenti sampai di situ.

ClickUp Brain juga dapat menganalisis data proyek untuk meningkatkan pengambilan keputusan, memperkirakan biaya, mengoptimalkan alokasi sumber daya, memprediksi kebutuhan kapasitas, menyederhanakan manajemen tim, dan memantau potensi risiko-semuanya secara real time. Mengelola tugas tidak pernah semudah ini dengan ClickUp Tasks dan ClickUp Brain.

buatlah keputusan yang tepat dengan saran yang sempurna dari ClickUp _Brain

Pengingat yang cepat dan mudah

Pengingat dalam aplikasi manajemen tugas bisa terasa seperti pemberitahuan yang mengganggu dan membuat Anda jengkel. Pengingat ClickUp menawarkan sistem yang dapat disesuaikan yang membuat Anda tetap mendapat informasi tentang tugas-tugas Anda tanpa merasa terganggu.

Anda bisa memberi kode warna pada pengingat Anda, mengubah pengaturan agar sesuai dengan gaya Anda, dan memastikan Anda selalu berada di depan tenggat waktu.

selalu mengetahui apa yang perlu Anda lakukan dengan Pengingat ClickUp

Fitur Kotak Masuk berfungsi ganda sebagai pengelola tugas dan aplikasi kalender, sehingga mudah untuk melacak semuanya di satu tempat. Tab seperti 'Berikutnya', 'Selesai', dan 'Tidak Terjadwal' memberi tahu Anda apa yang akan datang, apa yang sudah selesai, dan apa yang masih membutuhkan tanggal jatuh tempo.

ClickUp Reminders mengemas pengingat yang kuat dengan kemampuan untuk melampirkan file seperti foto, memo suara, atau lokasi peta ke pengingat Anda. Fitur ini membuat Anda dan tim Anda tetap terorganisir dan berada di jalur yang benar. Ditambah lagi, dengan lebih dari 1.000 integrasi, pengingat Anda dapat disinkronkan dengan Google Kalender, Outlook, Zoom, dan bahkan Amazon Alexa dengan mudah.

Dengan fitur 'Pengingat yang Didelegasikan', Anda juga dapat mengatur pengingat dan pemberitahuan untuk tim Anda, memastikan tidak ada tugas yang terlupakan. Baik pengingat berulang atau sinkronisasi di seluruh aplikasi kalender Anda, ClickUp membantu Anda mempertahankan kendali atas jadwal Anda.

atur pengingat untuk anggota tim Anda dengan Pengingat ClickUp_

Templat Daftar Agenda Kalender

Apakah Anda merasa kewalahan dengan daftar tugas yang tidak pernah selesai? Saatnya menertibkan kekacauan tersebut! The Templat Daftar Agenda Kalender ClickUp datang untuk menyelamatkan Anda di sini.

Templat ini membantu Anda memvisualisasikan tujuan dan tugas Anda sehingga Anda dapat merencanakan hari atau minggu Anda seperti seorang profesional. Tidak perlu lagi berebut untuk memenuhi tenggat waktu atau merasa tersesat di lautan tugas.

Templat Daftar Tugas Kalender oleh Clickup

Templat ini juga membantu mengurutkan tugas-tugas Anda ke dalam kategori yang jelas sehingga Anda bisa melihat dengan tepat apa yang perlu dilakukan dan kapan. Templat ini memberi Anda tampilan terperinci dari setiap tugas, memungkinkan Anda untuk melacak kemajuan, menetapkan tenggat waktu, dan tetap berada di atas segalanya.

Dengan templat ini, Anda bisa:

Menjadwalkan tugas dengan mudah

Mengatur tugas ke dalam berbagai kategori untuk produktivitas yang lebih baik

Menambahkan konteks tugas dan melacak kemajuan tugas

Tingkatkan produktivitas Anda dengan Templat Daftar Tugas Kalender ClickUp. Saatnya berhenti hanya merencanakan dan mulai mencapai.

Pelacakan waktu yang mulus

Manajemen tugas yang efektif membutuhkan pelacakan waktu yang dihabiskan untuk setiap tugas. ClickUp membuat ini lebih mudah dengan fitur Pelacakan Waktu yang memungkinkan Anda mencatat durasi tugas dengan lancar.

Anda dapat memulai dan menghentikan pengatur waktu dari perangkat apa pun dan menggunakan pengingat global untuk mencatat waktu untuk beberapa tugas. Hal ini memungkinkan Anda untuk menetapkan prioritas tugas, mengalokasikan sumber daya secara efisien, dan mengidentifikasi kemacetan.

lacak waktu yang dihabiskan untuk setiap tugas dan prioritaskan tugas dengan fitur Pelacakan Waktu ClickUp_

ClickUp: Akhir dari Perdebatan TickTick vs Things 3

Meskipun aplikasi produktivitas TickTick dan Things 3 menghadirkan fitur-fitur yang solid, ClickUp muncul sebagai solusi terbaik untuk manajemen tugas, perencanaan harian, dan kolaborasi tim.

Dari manajemen tugas yang kuat hingga tampilan yang dapat disesuaikan, pengingat tingkat lanjut, dan alat bantu berbasis AI, ClickUp lebih dari sekadar pelacakan tugas sederhana. Versi gratisnya menawarkan semua ini. Daftar gratis dengan ClickUp hari ini, dan lihat bagaimana aplikasi ini mengubah cara kerja Anda! ๐Ÿš€