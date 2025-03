Zapier vs IFTTT: Mana yang Terbaik di Tahun 2025?

Pikirkan tentang semua tugas rutin harian-mengirim email, memperbarui spreadsheet, memposting pembaruan status, atau bahkan hanya memindahkan data dari satu alat ke alat lainnya.

Di sinilah otomatisasi, seperti alur kerja khusus dan integrasi waktu nyata, membantu Anda. Setelah Anda menetapkannya, biarkan mereka bekerja tanpa lelah di latar belakang, membebaskan Anda dari tugas-tugas yang monoton seperti mengirim email, memperbarui spreadsheet, atau memindahkan data dari satu alat ke alat lainnya. Hal ini memungkinkan Anda untuk fokus pada hal-hal yang lebih penting, merasa terbebas dari hal-hal yang biasa.

Dengan banyaknya alat otomatisasi tanpa kode, bahkan orang non-teknis seperti pemasar dan tim SDM sekarang dapat mengambil alih dan membuat alur kerja otomatis mereka. Pemberdayaan ini memungkinkan mereka untuk mengelola tugas-tugas biasa secara efisien, dan merasa lebih memegang kendali atas pekerjaan mereka.

Saya mencoba dua yang paling populer perangkat lunak otomatisasi alur kerja -Zapier dan IFTTT-untuk mengetahui mana yang lebih baik untuk mengotomatisasi aplikasi bisnis dan perangkat pribadi.

Apa itu Zapier?

Zapier, yang didirikan pada tahun 2011, adalah platform berbasis web yang memungkinkan pengguna untuk mengotomatiskan alur kerja dan berintegrasi dengan 6000+ aplikasi termasuk gadget. Yang saya sukai dari Zapier adalah pendekatan tanpa kodenya terhadap otomatisasi, yang bahkan bisa digunakan oleh orang awam seperti saya untuk membangun otomatisasi multi-langkah dan menghubungkan beberapa aplikasi.

Fitur hebat lainnya untuk otomatisasi tanpa kode di Zapier adalah zaps - alur kerja siap pakai yang sudah dibuat sebelumnya yang bisa mengotomatiskan tugas-tugas di berbagai aplikasi.

Fitur-fitur Zapier

Mari kita lihat fitur-fitur inti Zapier.

1. Otomatisasi

via Zapier Alur kerja otomatisasi Zapier, atau zaps, biasanya digunakan untuk mengotomatiskan tugas-tugas yang berulang dan spesifik seperti otomatisasi pemasaran atau penjualan

Anda juga dapat menggunakan otomatisasi Zapier untuk membuat dan memperbarui basis data, menyetujui proses, dan banyak lagi.

Zapier beroperasi dengan model pemicu-tindakan. Yang harus saya lakukan adalah mengatur pemicu (dan semuanya sudah dibuat sebelumnya) di satu aplikasi dan mengatur tindakan atau konsekuensi untuk itu di aplikasi lain. Dalam kasus saya, ini adalah pengiriman pengiriman formulir dari Webflow ke Mailchimp.

2. Fleksibilitas dan kustomisasi

Zapier menawarkan berbagai integrasi aplikasi. Hal ini memudahkan untuk menghubungkan berbagai aplikasi dan mengotomatiskan berbagai proses.

Saya menciptakan otomatisasi multi-langkah, di mana satu pemicu dapat memicu serangkaian tindakan di berbagai aplikasi. Hal ini memungkinkan alur kerja yang kompleks dan mengotomatiskan seluruh proses hanya dengan satu peristiwa pemicu-seperti mengirim pengiriman formulir Webflow ke alat kampanye email saya (Mailchimp) dan CRM (Hubspot)

Ada juga opsi lain untuk menambahkan filter yang bisa saya gunakan untuk menentukan kriteria kapan zap (otomatisasi) harus dijalankan atau menetapkan jadwal untuk menjalankan zap pada waktu tertentu.

3. Kecerdasan buatan

Zapier juga memiliki kemampuan genAI yang solid untuk membantu membangun alur kerja yang kompleks hanya dengan perintah.

Yang harus Anda lakukan adalah mengetikkan otomatisasi yang Anda inginkan dalam bahasa Inggris, dan Zapier akan membuat zap untuk Anda. Lebih baik lagi, Anda dapat menggunakan templat perintah AI yang dibuat oleh pengguna Zapier lainnya sebagai inspirasi.

via Zapier Hal lain yang bisa Anda lakukan dengan Zapier AI adalah membuat chatbot, membuat bidang AI untuk tabel, atau bahkan meminta AI untuk meningkatkan zaps dan proses organisasi Anda saat ini.

Harga Zapier

**Gratis

Profesional: Mulai dari 750 tugas dengan harga $19,90/bulan (ditagih setiap tahun)

Mulai dari 750 tugas dengan harga $19,90/bulan (ditagih setiap tahun) Tim: Mulai dari 2000 tugas dengan harga $69/bulan (ditagih setiap tahun)

Mulai dari 2000 tugas dengan harga $69/bulan (ditagih setiap tahun) Perusahaan: Harga khusus

Apa itu IFTTT?

IFTTT, yang merupakan singkatan dari "If This, Then That", memungkinkan Anda untuk mengotomatiskan tugas-tugas di antara berbagai layanan menggunakan applet - kombinasi pemicu dan tindakan. IFTTT mendukung ekosistem yang luas, termasuk platform media sosial, alat produktivitas perangkat rumah pintar, dan perangkat yang dapat dikenakan. Hal ini menjadikannya alat yang hebat untuk mengotomatiskan proses digital Anda di tempat kerja maupun di rumah.

Meskipun menghubungkan lampu Philips Hue ke ponsel saya sedikit lebih rumit daripada menghubungkan aplikasi bisnis, namun ternyata jauh lebih mudah daripada yang diharapkan.

Elemen kunci lain dalam IFTTT adalah channels, yang merupakan layanan individual yang tersedia di IFTTT. Saat ini, lebih dari 800 saluran didukung.

Fitur-fitur IFTTT

Mari kita lihat bagaimana fitur-fitur utama IFTTT bekerja.

1. Otomatisasi

Dalam hal otomatisasi, IFTTT juga menggunakan model pemicu/tindakan. Namun dalam kasus ini, alur kerja yang dibuat disebut applet. Misalnya, jika Anda memiliki rumah yang sepenuhnya pintar, Anda bisa melakukan segalanya.

melalui IFTTT Masing-masing dari 800+ saluran IFTTT dilengkapi dengan serangkaian pemicu dan tindakannya sendiri, yang dapat Anda gunakan untuk membuat applet khusus dan menjalankan alur kerja otomatis. Sebagai contoh, berikut ini saya menghubungkan jam tangan Fitbit saya ke Google Spreadsheet.

melalui IFTTT Anda juga bisa mengkloning dan menyesuaikan applet yang dibuat oleh pengguna IFTTT lainnya dan menghemat waktu. Fitur hebat lainnya adalah applet multi-aksi, di mana Anda bisa menggunakan 'pemicu' di satu aplikasi untuk memicu 'aksi' di berbagai aplikasi.

2. Fleksibilitas dan kustomisasi

IFTTT menawarkan beberapa opsi pemfilteran terbatas untuk menyesuaikan applet Anda. Tetapi kekuatan adidaya yang sebenarnya adalah platform pengembangnya. Dengan lebih dari 900 API, ini memudahkan para pengembang untuk membuat filter kustom dan integrasi khusus dengan aplikasi lain .

Anda juga memiliki opsi untuk membagikan applet Anda secara publik sehingga orang lain dapat mengimpor dan menggunakannya.

3. Kecerdasan buatan

Saya juga mencoba pembangun prompt AI IFTTT. Berikut ini perintah yang saya berikan dan hasilnya:

Keren, bukan?

IFTTT juga memiliki beberapa applet bertenaga AI untuk tugas-tugas rutin yang bisa sangat berguna bagi para pemasar dan penulis.

Saat ini ada empat alat bertenaga AI:

Pembuat konten AI untuk membantu Anda menulis lebih cepat dengan menghasilkan ide dan membuat garis besar konten

untuk membantu Anda menulis lebih cepat dengan menghasilkan ide dan membuat garis besar konten Permintaan AI untuk membuat draf tanggapan atas pertanyaan atau permintaan yang Anda minta

untuk membuat draf tanggapan atas pertanyaan atau permintaan yang Anda minta Pembuat sosial AI untuk membuat tweet secara otomatis untuk postingan blog saat ditayangkan

untuk membuat tweet secara otomatis untuk postingan blog saat ditayangkan Peringkas AI untuk membuat ringkasan blog, umpan RSS, dan lainnya

Anda juga dapat menggunakan plugin ChatGPT dari IFTTT untuk menemukan informasi di akun Anda atau menjalankan tindakan seperti mengirim email. Tetapi Anda memerlukan langganan ChatGPT Plus untuk mengakses plugin ini.

IFTTT

Gratis: Gratis selamanya (2 applet)

Gratis selamanya (2 applet) Pro: $3,49 per bulan (20 applet)

$3,49 per bulan (20 applet) Pro+: $14,99 per bulan (Applet tak terbatas)

Zapier vs IFTTT: Perbandingan Fitur

Fitur Zapier IFTTT Jenis otomatisasi Perangkat lunak dan perangkat IoT Perangkat lunak dan perangkat IoT Alur kerja multi-level Ya, Anda dapat menyiapkan beberapa pemicu dan tindakan dalam satu zap untuk menjalankan alur kerja yang kompleks Anda hanya dapat menyiapkan beberapa tindakan di setiap applet, bukan pemicu Integrasi total 6000+ 800+ Filter Ya Terbatas; membutuhkan pengkodean untuk membuat filter yang kompleks Platform pengembang Ya Ya Ya Tindakan penjadwalan Ya Tidak Dukungan AI Ya Ya Ya

Sekarang, mari kita lakukan perbandingan mendalam tentang berbagai kemampuan otomatisasi IFTTT vs Zapier.

1. Otomatisasi

Kriteria pertama, tidak diragukan lagi, kemampuan otomatisasi alur kerja dari kedua alat.

Zapier

Zapier dikenal dengan pembangun otomatisasi alur kerja seret dan lepas. Mudah digunakan dan memungkinkan pengguna non-teknis untuk menghubungkan beberapa aplikasi tanpa menulis kode.

Namun, saya menemukan beberapa otomatisasi yang rumit pada Zapier agak sulit, dan bekerja lebih baik dalam menghubungkan aplikasi bisnis daripada perangkat rumah pintar.

IFTTT

IFTTT, di sisi lain, dikenal dengan otomatisasi bersyaratnya yang sederhana. Sangat mudah digunakan, dan aplikasi selulernya sangat memudahkan pengguna untuk membuat dan menjalankan applet langsung dari ponsel mereka. Saya bisa membuat otomatisasi untuk aplikasi dan perangkat dengan jauh lebih cepat.

Ini menjadikannya pilihan tepat bagi pengguna yang mencari satu alat yang bekerja dengan aplikasi bisnis dan perangkat rumah pintar mereka.

Zapier vs IFTTT: Alat otomatisasi tanpa kode yang lebih baik

Ini adalah babak yang ketat, tetapi kami memiliki pemenangnya. Pemenangnya adalah IFTTT!

IFTTT memimpin dalam dua hal: aplikasi seluler yang sangat nyaman dan alur kerja otomatisasi yang sama bagusnya untuk aplikasi dan perangkat.

2. Kustomisasi

Kriteria berikutnya adalah seberapa fleksibel Zapier dan IFTTT dan bagaimana mereka membantu dengan alur kerja kustom.

Zapier

Secara default, Zapier menawarkan banyak opsi penyesuaian. Pertama, Anda bisa membuat zap yang rumit dan multi-langkah untuk menghubungkan berbagai aplikasi. Kemudian, ada aturan bersyarat untuk menyesuaikan lebih lanjut kapan sebuah aplikasi harus dijalankan.

Fitur kustomisasi hebat lainnya termasuk opsi pemfilteran dan penjadwalan tingkat lanjut. Selain itu, ada platform pengembang yang memberikan akses ke API Zapier untuk membantu perusahaan menghubungkan alat internal dengan kode kustom.

IFTTT

Tidak seperti Zapier, IFTTT menawarkan opsi kustomisasi yang terbatas. Yang paling menonjol adalah applet multi-aksi, yang menggunakan satu pemicu untuk menjalankan banyak aksi di aplikasi yang berbeda. Untuk alur kerja yang lebih kompleks atau pemfilteran, Anda harus menggunakan kode dan membangun alur kerja pada platform pengembang IFTTT, yang membuatnya tidak dapat diakses oleh orang-orang non-teknologi seperti saya.

Zapier vs IFTTT: Perangkat dengan lebih banyak opsi penyesuaian

Ini jelas merupakan kemenangan untuk Zapier. Tidak hanya menawarkan lebih banyak opsi kustomisasi, tetapi juga menawarkan lebih banyak integrasi (6000+), sementara IFTTT hanya menawarkan sekitar 800 integrasi.

3. Kecerdasan buatan

Kriteria terakhir dalam pertarungan ini adalah kecerdasan buatan (AI). Sangat penting untuk menganalisis bagaimana kinerja kedua alat ini ketika mempercepat pekerjaan dengan AI.

Zapier

Zapier menggunakan kemampuan AI untuk mempercepat pembuatan alur kerja. Ini termasuk membuat zap dari awal dengan petunjuk teks dan menggunakan AI untuk meninjau dan mengoptimalkan proses yang ada .

Selain itu, chatbot bertenaga GPT (masih dalam versi beta) merupakan tambahan yang bagus untuk perangkat Zapier AI.

IFTTT

Paket gratis IFTTT mencakup pembangun perintah AI dan empat alat lainnya untuk menambahkan kekuatan AI ke otomatisasi Anda. Alat-alat ini membantu tugas-tugas seperti menyusun konten, meringkas blog, atau membuat prompt di dalam aplikasi kerja.

Selain itu, pengguna ChatGPT Plus dapat memanfaatkan kemampuan genAI di dalam IFTTT untuk membantu mengoptimalkan proses pembuatan alur kerja.

Zapier vs IFTTT: Mana yang memiliki integrasi AI yang lebih dalam

Babak ini jatuh ke tangan IFTTT. IFTTT menawarkan lebih banyak opsi AI, dan pembangun prompt AI gratis - bonus yang pasti.

Inklusi harga

Plan Zapier IFTTT Gratis Zaps Tanpa BatasPenyalaan ZapsAI dua langkah 2 AppletPenyalaan Applet tanpa batasAkses aplikasi seluler gratisIntegrasi tanpa kode yang sederhana Zapier Professional vs.IFTTT Pro Zaps multi-langkah ZapsUnlimited Aplikasi premium Akses webhooks Dukungan email 20 appletsAplikasi multi-tindakan Dukungan pelanggan Zapier Team vs. IFTTT Pro+ Pengguna tak terbatasOtomatisasi bersamaDukungan premium Applet tak terbatasLayanan APIKode filterDukungan prioritas Enterprise Kontrol aplikasi dan akses tingkat lanjutBatas tugas tahunanDukungan teknis yang ditunjuk Tidak ada paket Enterprise

Zapier vs IFTTT: Di Reddit

Pendapat saya sudah dijelaskan di sini, tetapi itu saja tidak cukup.

Mari kita lihat juga beberapa pendapat yang tidak bias dari internet alias ulasan Reddit. Sekilas, sepertinya banyak pengguna yang lebih memilih IFTTT daripada Zapier karena Zapier menjadi mahal ketika menjalankan banyak otomatisasi.

Sesuai dengan rudiger_80 ,

Saya pikir, cukup mahal jika dibandingkan. Saya menggunakan keduanya, dan layanan ini memiliki beberapa tumpang tindih tetapi saya pikir mereka memiliki kasus penggunaan yang berbeda. Saya menggunakan Zapier jauh lebih hemat karena eksekusinya menjadi mahal jika sering digunakan. Jika Anda hanya menjalankan sejumlah kecil otomatisasi, mungkin tidak masalah. Setelah Sel mengatakan ,

Saya pasti hidup di bawah batu karena saya baru saja mengetahui tentang Zapier melalui plugin ChatGPT. Ini mengingatkan saya pada IFTTT. Biaya yang dikeluarkan cukup besar untuk sebuah bisnis kecil. Itu bisa dibenarkan jika Anda menggunakannya untuk banyak tujuan. Saya yakin plugin ini sudah sangat diperlukan bagi Anda, tetapi saya tidak bisa mencobanya untuk mencoba menemukan semua cara yang dapat membantu saya untuk membenarkan biayanya. Saya adalah pemilik bisnis sendiri, jadi saya akan menjadi satu-satunya orang yang menggunakannya Bradwbowman mengatakan ,

Kami mencintai Zapier tetapi mereka tidak lagi mencintai pelanggan mereka. Mereka menaikkan harga bulanan kami sebesar 400% menjadi $600 dan mengurangi tugas kami dari 75 ribu menjadi 50 ribu per bulan... perusahaan kami benar-benar bergantung pada mereka, tetapi kami perlahan-lahan memindahkan tugas-tugas dari mereka._

Para pengguna tampaknya menyukai harga IFTTT, terutama untuk otomatisasi rumah. A pengguna rmzy menulis,

"Sudah membelinya sejak mereka mulai. Mendapat penawaran yang bagus jadi mungkin tidak akan melepaskannya. Saya menggunakan applet dengan berbagai macam cara. Saya memiliki setidaknya 12 situs web yang sedang berjalan dan otomatisasi. Ada alternatif lain di luar sana tetapi Anda tidak bisa mengalahkan harga ifttt."_

Sepertinya orang-orang lebih suka menggunakan IFTTT dan Zapier untuk hal-hal yang berbeda:

IFTTT untuk otomatisasi rumah tangga Yoshers16 berpendapat :

Menjaga kartrid tinta printer saya agar tidak mengering. Setiap beberapa minggu, aplikasi ini mengirimkan email ke printer saya yang terhubung ke web. Email akan dicetak. Ketika saya melewati pagar geografis tertentu, aplikasi ini mengirimkan pesan kepada pasangan saya bahwa saya berada X menit lagi dari rumah. Membuat makan malam menjadi lebih mudah untuk direncanakan. Merekam ketika saya tiba di / meninggalkan tempat kerja

Zapier untuk integrasi perangkat lunak

Seorang pengguna status meja pelacakan ,

_Zapier memiliki lebih dari 1000 aplikasi terintegrasi, yang jauh lebih banyak daripada "penghubung" lain di luar sana, termasuk automate dot io yang mungkin hanya memiliki 100 aplikasi Bagaimana kami menggunakan Zapier: Memperbaharui / membuat data di interkom kami

Umpan RSS ke postingan Twitter/postingan blog - Pelacakan konversi/pelacakan acara - Otomatisasi terkait penagihan/stripe [sic] Pemberitahuan untuk penjualan/konversi_/aktivitas

Sebagai rangkuman, sepertinya-IFTTT adalah opsi yang lebih terjangkau ketika Anda meningkatkan skala, dan meskipun serupa, keduanya memiliki kekuatan yang berbeda. Untuk Zapier, ini adalah integrasi, dan untuk IFTTT, ini adalah otomatisasi.

Perkenalkan ClickUp-Alternatif Terbaik untuk Zapier vs IFTTT

Meskipun Zapier dan IFTTT bisa menjadi sumber daya yang bagus untuk bisnis yang ingin menghubungkan berbagai aplikasi kerja dan mengotomatisasi proses, ada cara yang lebih sederhana (dan lebih murah) untuk melakukannya-memilih platform manajemen ruang kerja lengkap yang juga dilengkapi dengan integrasi asli dengan aplikasi kerja yang umum bisa menjadi IFFTT atau IFTTT yang bagus Alternatif Zapier .

Ya, maksud saya ClickUp! Dengan ClickUp, Anda tidak memerlukan pengalaman pengembang untuk menjalankan otomatisasi atau terhubung dengan lebih dari 1.000 aplikasi bisnis dan pribadi.

Kelola proyek, tugas, dan komunikasi Anda dari satu platform dengan ClickUp

Selain itu, karena ClickUp adalah platform manajemen produktivitas dan ruang kerja yang dilengkapi dengan solusi bawaan untuk semua hal, mulai dari manajemen proyek dan pembuatan dokumen hingga komunikasi internal dan bahkan CRM, Anda tidak memerlukan banyak alat produktivitas lainnya.

Selama beberapa bulan terakhir, saya telah menggunakan ClickUp Docs sebagai pencatat, perencana anggaran, dan pelacak kebiasaan. Dalam hal pekerjaan, kami menggunakan ClickUp untuk semua hal, mulai dari tindak lanjut penjualan dan kampanye pemasaran hingga perencanaan sprint.

ClickUp juga menyediakan integrasi out-of-the-box dengan lebih dari 1000 alat, jadi Anda tidak perlu menambal alat kerja Anda dan mengirim data menggunakan alur kerja yang rumit.

Fitur-fitur ClickUp

Mari kita lihat bagaimana ClickUp dapat membantu bisnis dari semua ukuran menghemat waktu dengan alur kerja kustom, integrasi, dan banyak lagi.

1. Otomatisasi Otomatisasi ClickUp dapat membantu Anda mengotomatiskan tugas-tugas biasa seperti serah terima proyek, pembaruan status, dan banyak lagi dalam hitungan menit. Berdasarkan konsep sederhana kapan dan kemudian, ini memungkinkan Anda untuk menjalankan alur kerja sederhana tergantung pada kondisi yang berbeda.

Mengotomatiskan pekerjaan yang menyibukkan dengan membuat tanpa kode apa pun menggunakan ClickUp Automations

ClickUp juga dilengkapi dengan lebih dari 100 otomatisasi siap pakai yang bisa Anda aktifkan hanya dengan beberapa klik. Dan bagian terbaiknya - Otomatisasi ClickUp juga bekerja dengan aplikasi eksternal - sehingga Anda bisa membawa semua tugas atau data ke dalam alur kerja bersama.

2. Integrasi ClickUp memiliki lebih dari 1000 integrasi termasuk aplikasi kerja populer seperti GitHub, Slack, Figma, dan Zendesk. Menghubungkan ClickUp dengan alat kerja lain secara mulus memungkinkan Anda untuk memusatkan informasi, berkolaborasi dengan lebih efektif, dan mendapatkan visibilitas yang lebih baik ke dalam kemajuan proyek.

Lacak dan kelola aktivitas GitHub Anda dari dalam Proyek ClickUp

Misalnya, dengan fitur Integrasi ClickUp dan GitHub pengembang dapat secara otomatis melampirkan aktivitas GitHub ke tugas ClickUp, mengirim aktivitas GitHub (seperti pull request) ke ClickUp secara real time, dan bahkan memperbarui Tugas ClickUp dari GitHub itu sendiri.

3. Pencarian Universal

Fitur lain yang berguna adalah Pencarian Universal ClickUp kemampuan. Ada dua opsi Pencarian Universal - pribadi (di mana hanya pengguna yang melihat hasilnya) dan Dibagikan (di mana hasilnya dapat dilihat oleh semua anggota Ruang Kerja).

Temukan data, gambar, atau berkas apa pun dalam hitungan detik dengan ClickUp Universal Search

Didukung oleh ClickUp Brain mesin genAI-nya, Universal Search dapat menemukan semua jenis informasi, baik itu file, tugas, obrolan, atau cuplikan informasi dari sebuah dokumen. Hal ini mendorong transparansi dan produktivitas tim di dalam Ruang Kerja, memungkinkan semua anggota untuk mengakses informasi apa pun yang mereka perlukan tanpa perlu bertanya kepada orang lain atau mencari-cari di dalam dokumen lama.

4. Harga ClickUp

**Gratis Selamanya

Tak Terbatas: $7/pengguna per bulan

$7/pengguna per bulan Bisnis: $12/pengguna per bulan

$12/pengguna per bulan Perusahaan: Hubungi untuk harga

Hubungi untuk harga ClickUp Brain tersedia di semua paket berbayar seharga $7 per anggota per Ruang Kerja per bulan

Hindari Silo Data dan Bekerja Lebih Cerdas dengan ClickUp

Baik Zapier maupun IFTTT merupakan alat yang hebat untuk menghubungkan aplikasi kerja Anda dan, dalam kasus IFTTT, bahkan perangkat keras pintar Anda. Namun, ini adalah proses yang memakan waktu dan bisa menjadi mahal ketika Anda mulai menjalankan beberapa otomatisasi.

Jika Anda adalah bisnis yang berkembang pesat dan ingin meningkatkan efisiensi operasional, platform all-in-one seperti ClickUp mungkin merupakan pilihan yang tepat alternatif yang bagus untuk IFTTT dan Zapier. Untuk satu hal, ClickUp menyediakan berbagai macam integrasi bawaan. Hal ini mengurangi kebutuhan untuk bergantung pada integrasi pihak ketiga atau menambal koneksi melalui beberapa alat, menyederhanakan proses integrasi.

Ditambah lagi, kemampuan otomatisasi bawaan ClickUp dan templat alur kerja dapat bermanfaat bagi karyawan perorangan dan seluruh tim dengan mengurangi tugas-tugas yang berulang dan berfokus pada pekerjaan strategis. Mendaftarlah ke ClickUp hari ini dan jelajahi bagaimana ClickUp dapat membantu Anda menghubungkan aplikasi Anda dengan lebih baik dan menyederhanakan proses kerja.