10 reMarkable 2 Alternatif untuk Pencatatan Digital pada tahun 2025

Kegembiraan menulis di atas kertas memang luar biasa, tetapi ada lebih banyak kerugian daripada manfaatnya, setidaknya sejauh menyangkut pencatatan: Bagaimana jika catatan Anda hilang? Bagaimana jika catatan itu basah kuyup atau sobek?

Lalu ada pertanyaan tentang ruang dan pengaturan - Anda kehabisan halaman, tidak dapat mengaturnya secara efektif, dan hanya ada sedikit fleksibilitas jika Anda perlu berbagi catatan Anda berkolaborasi dengan orang lain, atau mencari informasi tertentu.

Tablet e-ink seperti reMarkable 2 adalah alternatif yang sempurna.

Pasar pencatat digital sedang berkembang pesat, dan ada beberapa pesaing reMarkable 2 yang bisa Anda jelajahi. Apakah Anda mendambakan warna, lebih banyak fitur, atau hanya label harga yang berbeda, panduan ini mempelajari 10 alternatif terbaik untuk reMarkable 2.

Apa yang Harus Anda Cari dalam Alternatif reMarkable 2?

Sebelum menyelami perangkat tertentu, pertimbangkan fitur-fitur yang paling penting bagi Anda:

Tampilan: Kualitas tampilan e-ink bervariasi. Pertimbangkan faktor-faktor seperti resolusi, daya tanggap, dan keberadaan lampu depan untuk membaca dalam kondisi cahaya redup

Pengalaman menulis: Jika Anda menyukai pengalaman menulis dengan pena ke kertas pada reMarkable 2, maka rasa pena yang alami, sensitivitas tekanan, dan penolakan telapak tangan akan menjadi hal yang krusial untuk Anda evaluasi

Fitur : Fitur-fitur seperti alat organisasi, konversi catatan ke teks, dan penyimpanan cloud dapat menyederhanakan alur kerja Anda

Pengalaman membaca: Jika membaca e-book adalah prioritas, pertimbangkan ukuran layar, integrasi perpustakaan, dan penyesuaian font

Sistem operasi: Sistem berbasis Android menawarkan lebih banyak keserbagunaan aplikasi, sementara sistem tertutup memprioritaskan keamanan dan fokus

Harga: reMarkable 2 berada pada titik harga premium. Apakah Anda memerlukan semua fiturnya atau opsi yang lebih ramah anggaran sudah cukup?

10 Alternatif reMarkable 2 Terbaik untuk Digunakan di Tahun 2024

Sekarang setelah Anda mengetahui apa yang harus dicari dalam alternatif reMarkable 2, mari kita lihat 10 opsi teratas.

1. Onyx Boox

via Boox Onyx Boox menawarkan berbagai e-reader dan perangkat pencatat yang berjalan pada Android 11. Hal ini memungkinkan fleksibilitas aplikasi yang lebih besar dibandingkan dengan reMarkable 2. Pilihan populer termasuk Note Air 3, Note Air 3 C, dan Tab Ultra C Pro.

Perangkat ini mendukung berbagai fitur pencatatan dan anotasi, seperti kemampuan untuk menulis langsung pada PDF dan ebook. Anda juga dapat membuat dan mengatur catatan tulisan tangan dalam berbagai format.

Fitur terbaik Onyx Boox

Dapatkan akses ke berbagai macam aplikasi untuk membuat catatan membaca, dan pengaturan

Pilih dari berbagai ukuran layar yang sesuai dengan kebutuhan Anda

Memanfaatkan beberapa pilihan pena untuk memenuhi gaya dan preferensi penulisan yang berbeda

Keterbatasan Onyx Boox

Antarmukanya mungkin kurang intuitif bagi pengguna yang tidak paham teknologi

Harga Onyx Boox

Note Air 3: $399,99

$399,99 Note Air 3 C: $499,99

$499,99 Tab Ultra C Pro: $649.99

Peringkat dan ulasan Onyx Boox

Amazon: 4.1/5 (450+ ulasan)

4.1/5 (450+ ulasan) Best Buy: 4.7/5 (700+ ulasan)

2. Juru Tulis Kindle

via Amazon Menggabungkan nuansa akrab membaca buku fisik dengan pena built-in untuk membuat catatan dan anotasi, Kindle Scribe melayani mereka yang menyukai ekosistem Kindle dan menginginkan cara yang mulus untuk menangkap ide secara langsung di ebook mereka.

Dibandingkan dengan reMarkable 2, Kindle Scribe menawarkan integrasi yang lebih dalam dengan perpustakaan Kindle yang luas, sehingga ideal bagi mereka yang memprioritaskan membaca ebook dan membuat catatan di dalam ekosistem tersebut.

Meskipun reMarkable 2 menawarkan sistem manajemen dokumen yang lebih serbaguna dan pilihan pena yang lebih luas, namun tidak memiliki kemudahan pengaturan catatan di dalam ebook.

Fitur terbaik Kindle Scribe

Membaca dan membuat anotasi perpustakaan Kindle Anda secara langsung di perangkat

Meningkatkan pengalaman membaca Anda dalam cahaya redup

Nikmati ruang menulis yang luas dengan layar 10,2 inci

Keterbatasan Kindle Scribe

Berfokus terutama pada ekosistem Kindle, dengan lebih sedikit aplikasi pihak ketiga yang tersedia

Fitur pencatatan lanjutan tertentu memerlukan langganan terpisah

Harga Kindle Scribe

$339.99

Peringkat dan ulasan Kindle Scribe

Amazon: 4.2/5 (5.700+ ulasan)

4.2/5 (5.700+ ulasan) Best Buy: 4,6/5 (280+ ulasan)

3. Kobo Elipsa 2E

via Rakuten Kobo Kobo Elipsa 2E adalah pilihan yang menarik bagi mereka yang memprioritaskan layar besar untuk membaca dan mencatat. Perangkat ini dibuat dari plastik daur ulang dari laut dan magnesium alloy-pilihan yang menarik bagi mereka yang peduli lingkungan.

Kobo Elipsa 2E menawarkan ukuran layar yang mirip dengan reMarkable 2 namun lebih unggul dalam pengalaman membaca. Kobo menawarkan fitur e-reader yang unggul seperti akses built-in ke toko ebook Kobo, ComfortLight Pro yang dapat diatur hangat dan sejuk untuk membaca di malam hari, dan dukungan overdrive untuk peminjaman ebook di perpustakaan.

Sementara reMarkable 2 menawarkan antarmuka yang lebih berpusat pada pena yang dioptimalkan untuk membuat catatan dan membuat sketsa, Kobo Elipsa 2E memprioritaskan pengalaman membaca yang nyaman dengan kemampuan untuk membuat anotasi dan menulis catatan secara langsung pada ebook dengan mudah.

Fitur-fitur terbaik Kobo Elipsa 2E

Memastikan pengalaman menulis yang alami dengan pena yang presisi dan responsif

Memanfaatkan berbagai format ebook dan perpustakaan

Menulis langsung di eBook dan PDF

Keterbatasan Kobo Elipsa 2E

Berfokus pada ekosistem Kobo, dengan lebih sedikit pihak ketiga aplikasi pencatatan yang tersedia dibandingkan dengan perangkat berbasis Android

Harga Kobo Elipsa 2E

$399.99

Peringkat dan ulasan Kobo Elipsa 2E

Amazon: 4.1/5 (130+ ulasan)

4.1/5 (130+ ulasan) Beli Terbaik: Tidak ada ulasan yang cukup

4. Fujitsu Quaderno A5

via Toko Fujitsu Quaderno Fujitsu Quaderno A5 adalah perangkat pencatat digital yang dirancang untuk menggantikan buku catatan dan dokumen kertas. Ini adalah generasi kedua dari model A5 mereka dan berhasil mengatasi beberapa kekurangan pada iterasi pertama mereka.

Fujitsu Quaderno A5 memprioritaskan keterjangkauan harga dan fitur pencatatan yang praktis dibandingkan dengan reMarkable 2. Perangkat ini memiliki fungsi seperti template yang dapat digunakan kembali dan pengenalan tulisan tangan untuk memudahkan pencarian.

Fitur terbaik Fujitsu Quaderno A5

Mereplikasi pengalaman taktil menulis di atas kertas dengan sensitivitas tekanan yang tepat

Memprioritaskan pencatatan tanpa gangguan pada antarmuka yang ramping

Dibawa kemana-mana dengan mudah karena dimensi A5 yang ringkas

Keterbatasan Fujitsu Quaderno A5

Tidak ada kemampuan email, penjelajahan web, atau perekaman audio

Harga Fujitsu Quaderno A5

$549.99

Peringkat dan ulasan Fujitsu Quaderno A5

Amazon: 4.1/5 (360+ ulasan)

4.1/5 (360+ ulasan) Best Buy: 4.7/5 (400+ ulasan)

5. iPad Air

via Apple Dengan perlindungan terhadap benturan yang tidak disengaja dan prosesor yang kuat, iPad Air menawarkan alternatif serbaguna untuk reMarkable 2, terutama jika Anda sudah berinvestasi dalam ekosistem Apple.

Selain daya tahan dan kekuatan pemrosesan, salah satu fitur teknis utama iPad Air yang membuatnya hebat untuk membuat catatan adalah dukungannya untuk Apple Pencil (generasi ke-2 pada beberapa model).

Fitur terbaik iPad Air

Mengakses beragam aplikasi pencatatan, pengaturan, dan kreativitas

Menangani tugas-tugas berat seperti membuat catatan dengan membuka banyak aplikasi

Berintegrasi dengan mudah dengan iPhone, Mac, dan produk Apple lainnya

Keterbatasan iPad Air

Lebih mahal daripada kebanyakan e-reader khusus

Meskipun menawarkan aplikasi pencatatan opsional dengan dukungan Apple Pencil, layarnya bukan e-ink. Ini berarti mungkin tidak ideal untuk sesi membaca yang lama karena ketegangan mata

Harga iPad Air

64GB: Mulai dari $599

Mulai dari $599 256GB: Mulai dari $749

Peringkat dan ulasan iPad Air

Amazon: 4,8/5 (12.500+ ulasan)

4,8/5 (12.500+ ulasan) Best Buy: 4,8/5 (26.300+ ulasan)

6. MeeBook

via Amazon MeeBook P10 Pro menawarkan pengalaman membaca dan menulis yang nyaman. Perangkat ini berfungsi ganda sebagai perangkat pencatat digital dengan keserbagunaan tablet Android yang lengkap. Hal ini berbeda dengan reMarkable 2 yang berfokus pada pengalaman mencatat yang lebih minimalis.

Perangkat ini berjalan pada Android 11 dan dilengkapi dengan Google Play Services yang sudah diinstal sebelumnya, memungkinkan pengguna untuk mengakses berbagai macam aplikasi. Ini adalah alternatif ramah anggaran yang memungkinkan Anda menulis secara alami, dengan garis-garis yang semakin tebal atau tipis tergantung pada seberapa keras Anda menekan.

Fitur terbaik MeeBook

Mudah dibawa kemana-mana untuk membuat catatan saat bepergian

Nikmati daya tahan baterai yang luar biasa dengan penggunaan sedang

Pilih dari berbagai format, termasuk PDF, EPUB, TXT, DOCX, MOBI, dan bahkan format gambar dan audio populer seperti JPG, MP3, dan CBR

Keterbatasan MeeBook

Berfokus pada pencatatan, dengan kemampuan membaca elektronik yang minimal dan tidak ada dukungan aplikasi

Mungkin tidak ideal untuk pengguna yang lebih menyukai permukaan tulisan yang besar

Harga MeeBook

Mulai dari $259

Peringkat dan ulasan MeeBook

Amazon: 3.9/5 (100+ ulasan)

3.9/5 (100+ ulasan) Best Buy: Tidak ada ulasan yang cukup

7. Supernote

via Supernote Supernote Nomad didesain untuk meniru nuansa menulis di atas kertas. Dilengkapi dengan layar e-ink, stylus berujung keras, sistem pengorganisasian catatan, dan anotasi dokumentasi. Desainnya yang tipis dan ringan serta stylus berujung halus memberikan pengalaman menulis yang alami.

Tidak seperti layar kaca reMarkable 2, tablet kertas Nomad memiliki lapisan unik yang memberikan 'lekukan' yang memuaskan pada setiap goresan pena, yang meniru umpan balik sentuhan pena di atas kertas.

Sementara reMarkable 2 menawarkan sistem folder yang sederhana, Supernote Nomad memungkinkan Anda untuk membuat buku catatan digital, folder, dan subfolder untuk pencatatan yang terorganisir.

Fitur terbaik Supernote

Membuat anotasi dan menandai dokumen PDF yang ada secara efektif

Mengonversi tulisan tangan menjadi teks yang dapat diedit dan dicari

Mempercepat pembuatan catatan dengan templat yang dapat disesuaikan Dapatkan dukungan untuk lebih dari enam puluh bahasa

Tautkan keyboard Bluetooth untuk pengalaman mengetik yang bebas gangguan

Keterbatasan Supernote

Berfokus pada aplikasi pencatatan milik sendiri, dengan lebih sedikit opsi pihak ketiga

Harga Supernote

$299

Peringkat dan ulasan Supernote

Amazon: Tidak ada ulasan yang cukup

Tidak ada ulasan yang cukup Best Buy: 4.7/5 (190+ ulasan)

8. MobiScribe

melalui MobiScribe Dibandingkan dengan reMarkable 2, MobiScribe menawarkan perangkat yang lebih serbaguna tetapi dengan ukuran layar yang lebih kecil.

MobiScribe lebih dari sekadar perangkat pencatat. Perangkat ini menggabungkan manfaat dari buku catatan, e-reader, dan organizer digital menjadi satu. Anda dapat mencatat ide, menyimpan dan membaca ebook, dan mengelola catatan dengan folder.

Layar e-ink meniru kertas asli untuk pengalaman menulis yang nyaman dan familiar. Ditambah lagi, fitur bebas silau membuatnya mudah digunakan di luar ruangan atau dalam cahaya terang.

MobiScribe memiliki fitur stylus yang peka terhadap tekanan yang memungkinkan untuk menulis dan membuat sketsa secara alami pada tablet e-ink yang bebas silau dan tahan air. Perangkat ini juga dapat mengonversi catatan tulisan tangan menjadi teks digital, sehingga mudah untuk dibagikan dan dicari.

Fitur terbaik MobiScribe

Menulis dalam enam warna, mirip dengan catatan tempel dan buat sketsa Anda menjadi lebih hidup

Kurangi ketegangan mata dan jarak pandang yang lebih baik saat membaca dalam waktu lama

Dapatkan dukungan untuk 100+ bahasa

Keterbatasan MobiScribe

Penjelajahan web merupakan tantangan karena tidak adanya peramban bawaan

Beberapa pengguna merasa lambat karena sering mengalami gangguan

Harga MobiScribe

Mulai dari $320

Peringkat dan ulasan MobiScribe

Amazon: Tidak cukup ulasan

Tidak cukup ulasan Best Buy: Tidak cukup ulasan

9. Rocketbook

via Buku roket Rocketbook menawarkan pendekatan hibrida yang unik, menggabungkan buku catatan kertas yang dapat digunakan kembali dengan koneksi digital. Tidak seperti layar e-ink reMarkable 2 yang tidak dapat dihapus secara fisik, Rocketbook menggunakan kertas asli yang dapat Anda bersihkan dan digunakan kembali.

Anda menulis di halaman seperti yang Anda lakukan pada buku catatan biasa. Jadi, ketika Anda ingin menggunakan kembali sebuah halaman, cukup bersihkan dengan kain lembab dan dapatkan halaman yang baru.

Setelah Anda selesai dengan sebuah halaman, Anda menggunakan aplikasi Rocketbook untuk memindainya. Aplikasi notebook pintar ini kemudian dapat mengirim catatan Anda ke berbagai tujuan digital seperti Google Drive dan Dropbox.

Fitur terbaik Rocketbook

Memindai catatan dengan aplikasi Rocketbook untuk mengunggahnya ke penyimpanan awan atau platform pencatatan digital

Pilih dari berbagai desain yang telah dirancang sebelumnya untuk kebutuhan perencanaan dan organisasi yang berbeda Sony DPT-RP1 adalah perangkat kertas digital dengan layar 13,3 inci yang sangat mirip dengan kertas ukuran surat standar.

Stylus yang disertakan menawarkan ujung yang peka terhadap tekanan, yang mereplikasi perasaan menulis di atas kertas, sehingga membuat pencatatan dan anotasi menjadi pengalaman yang mulus.

Hal ini serupa dengan stylus reMarkable 2. Meskipun keduanya bertujuan untuk memberikan kesan alami, namun ulasan pengguna menunjukkan bahwa Sony DPT-RP1 mungkin memiliki sedikit keunggulan karena desain ujungnya.

Stylus Sony DPT-RP1 juga memiliki tombol penghapus khusus untuk menghapus secara tepat, tidak seperti reMarkable2, yang mengandalkan alat terpisah dalam perangkat lunak.

Berkat layar e-ink Sony DPT-RP1, yang memantulkan cahaya seperti kertas sungguhan, membaca dan membuat anotasi dokumen dalam waktu yang lama menjadi lebih mudah bagi mata dibandingkan dengan tablet tradisional.

Fitur terbaik Sony DPT-RP1

Tinjau dokumen di mana saja berkat desain yang sangat ringan

Membuat penandaan dokumen yang mendetail dengan alat penyorotan, penggarisbawah, dan pencatatan yang tangguh

Mentransfer dokumen dengan lancar ke dan dari komputer Anda menggunakan Wi-Fi atau Bluetooth untuk pengelolaan dan berbagi yang mudah

Menyimpan dokumen dalam jumlah besar (sekitar 10.000 PDF) dalam memori internal 16GB, menjaga semuanya tetap teratur dan dapat diakses di satu tempat

Keterbatasan Sony DPT-RP1

Mungkin tidak ideal untuk seniman yang mencari sketsa digital

Keterbatasan 16 warna pada e-paper membuat beberapa gambar atau diagram terlihat aneh

Harga Sony DPT-RP1

$656.19

Peringkat dan ulasan Sony DPT-RP1

Amazon: 3.8/5 (350+ ulasan)

3.8/5 (350+ ulasan) Best Buy: Tidak ada ulasan yang cukup

Alat Pencatat Lainnya

Belum menemukan alat pencatat yang sempurna untuk menggantikan reMarkable 2? Kami merekomendasikan ClickUp. Rangkaian fiturnya yang kuat dan dapat disesuaikan tidak hanya memfasilitasi pembuatan dan penulisan catatan tetapi juga menawarkan opsi pengaturan yang digerakkan oleh AI dan manual sesuai dengan preferensi Anda.

Baik saat Anda berada di web atau menggunakan perangkat seluler dan desktop, ClickUp memastikan akses tanpa hambatan di semua platform dan perangkat. Aplikasi ini terintegrasi dengan lebih dari 1000 aplikasi, memastikan Anda tidak perlu berpindah-pindah platform untuk mengakses catatan Anda.

Berikut adalah beberapa fitur yang membuat ClickUp menjadi alternatif yang sangat baik untuk membuat catatan:

1. Dokumen ClickUp

Anda dapat membuat dokumen yang indah dan berwawasan luas dengan banyak pilihan pemformatan, struktur bertingkat yang intuitif, dan widget terintegrasi dengan Dokumen ClickUp . Atur dokumen ke dalam folder dan ruang untuk kategorisasi yang jelas dan manajemen akses.

Buat Dokumen, wiki, dan lainnya yang indah-lalu hubungkan ke alur kerja menggunakan ClickUp Docs

Aplikasi ini juga memungkinkan kolaborasi waktu nyata, sehingga beberapa orang dapat mengerjakan dokumen yang sama secara bersamaan. Hal ini berguna untuk sesi curah pendapat atau membuat catatan rapat bersama.

2. ClickUp Brain ClickUp Brain adalah asisten menulis virtual yang meningkatkan pengalaman mencatat digital Anda. Aplikasi ini secara otomatis mentranskrip rapat, mengubah kata-kata yang diucapkan menjadi catatan digital.

Hal ini menghemat waktu Anda dan memastikan Anda mencatat semua hal penting tanpa perlu repot-repot menuliskannya sendiri.

Memicu kreativitas dengan mitra curah pendapat virtual Anda-ClickUp Brain

Buat dan sempurnakan dokumen Anda dengan petunjuk dan saran mendalam dari AI.

Misalnya, ClickUp Brain dapat mengidentifikasi tugas terkait atau menghubungkan catatan ke tahapan proyek tertentu dan mencari konsep atau ide dalam catatan Anda, sehingga lebih mudah ditemukan dan digunakan di kemudian hari.

3. ClickUp Notepad

Gunakan ClickUp Notepad untuk membuat berbagai jenis catatan dan mengaturnya dalam ruang kerja Anda. Memformat catatan Anda, mengubahnya menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti, dan tetap terorganisir dengan daftar yang harus dilakukan di mana saja .

Mencatat catatan dengan cepat, memformat dengan pengeditan yang kaya, dan mengubah entri menjadi tugas yang dapat dilacak dengan ClickUp Notepad

Bagian terbaiknya? Notepad mudah diakses oleh semua orang, terlepas dari keahlian teknisnya.

4. Templat Catatan Harian

Apakah Anda berharap ada pusat pusat untuk brainstorming harian Anda, ide-ide sekilas, dan daftar belanjaan sehingga Anda dapat menemukannya ketika Anda benar-benar membutuhkannya? Templat Catatan Harian ClickUp bisa menjadi pengganti yang sempurna untuk catatan tempel yang berserakan dan banyak buku catatan.

Templat ini mencakup status khusus yang memudahkan pelacakan dan pengkategorian catatan ke dalam 'yang harus dilakukan' dan 'selesai'

Unduh Templat Ini

Selain mencatat ide dan daftar tugas, Anda bisa melacak kemajuan pelaksanaannya dan memastikan tidak ada yang tersesat dalam lautan pikiran.

Dengan mengubah catatan menjadi Tugas ClickUp dengan status, Anda bisa memastikan tindak lanjut dari ide dan daftar tugas Anda. Hal ini membuat catatan Anda lebih dari sekadar catatan; catatan tersebut menjadi bagian dari alur kerja yang dapat ditindaklanjuti.

Anda dapat menggunakan templat terstruktur untuk:

Memprioritaskan tugas dan proyek berdasarkan kepentingan dan urgensi

Menetapkan tujuan yang realistis dan melacak kemajuan

Menyimpan detail atau catatan penting di satu tempat

Meningkatkan komunikasi dan kolaborasi dengan anggota tim

Unduh Template Ini

Fitur terbaik ClickUp

Secara otomatis meringkas poin-poin penting dan item tindakan dari catatan Anda menggunakan ClickUp Brain

Mengintegrasikan aplikasi pencatatan dan penyimpanan yang sudah Anda gunakan melalui Integrasi ClickUp /href/ Mengembangkan ide secara visual dan kolaboratif dengan interaktif Papan Tulis ClickUp . A membuat pengalaman mencatat Anda lebih menarik dan mudah diakses untuk curah pendapat kolaboratif Atur catatan Anda menggunakan 15+ yang dapat disesuaikan Tampilan ClickUp seperti tampilan kalender , Papan kanban atau tampilan beban kerja). Hal ini dapat membantu Anda menemukan informasi dan catatan yang relevan yang terkait dengan tugas-tugas tersebut dengan lebih cepat

Tentukan status tugas khusus yang sesuai dengan kebutuhan unik proyek Anda. Ketika membuat catatan, Anda dapat merujuk ke status tugas tertentu, memberikan konteks pada catatan Anda dan menjadikannya lebih bermakna di kemudian hari

Keterbatasan ClickUp

Pengguna baru mencatat kurva pembelajaran yang curam karena berbagai fitur

Harga ClickUp

**Gratis

Tak Terbatas: $7/bulan per pengguna

$7/bulan per pengguna Bisnis: $12/bulan per pengguna

$12/bulan per pengguna Perusahaan: Hubungi untuk harga

Hubungi untuk harga ClickUp Brain: Tersedia pada semua paket berbayar seharga $5/anggota Workspace/bulan

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2: 4.7/5 (9000+ ulasan)

4.7/5 (9000+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (4000+ ulasan)

Memilih Solusi Pencatatan yang Tepat

reMarkable 2 sangat bagus untuk mencatat ide, tetapi bagaimana jika catatan Anda dapat membantu Anda meningkatkan produktivitas ? Dengan ClickUp, Anda bisa membuat catatan dan mengubahnya menjadi item tindakan, wiki, atau agenda kolaboratif.

ClickUp membuat semua catatan Anda terorganisir, mudah dicari, dan dapat diakses dari perangkat apa pun. Dengan demikian, Anda dapat menghindari keterbatasan reMarkable 2 dan membawa pencatatan Anda ke tingkat berikutnya. Coba ClickUp hari ini!