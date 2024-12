‘Merapikan Tempat Tidur Anda & #8217; Ringkasan Buku: Ulasan dan Poin-poin Penting

Sebelum Anda membaca buku ini, merapikan tempat tidur Anda mungkin tidak tampak seperti tugas yang memuaskan yang membangkitkan perasaan puas ketika selesai. Paling banter, ini adalah tugas biasa.

Namun, Laksamana William Mc Raven, dalam bukunya Make Your Bed: Little Things That Can Change Your Life... And Maybe the World mengatakan sebaliknya. Dia menyajikannya sebagai metafora yang dalam untuk menangani saat-saat terberat dalam hidup. Dia berbicara tentang bagaimana tindakan kecil yang disengaja dapat menjadi jendela menuju kehidupan yang disiplin, tangguh, dan memuaskan.

Make Your Bed membawa pembaca dalam perjalanan peningkatan diri, membantu mereka mengungkap rahasia untuk menaklukkan kesulitan.

Dalam ringkasan buku Make Your Bed ini, kami memilih nugget-nugget pelajaran penting dari harta karun pelajaran hidup dari program pelatihan militer terberat di dunia-pelatihan SEAL.

25 rangkuman buku produktivitas yang wajib dibaca

Make Your Bed: Sekilas tentang Buku ini

buku Make Your Bed via Amazon Buku Make Your Bed berasal dari pidato wisuda yang mendalam oleh Laksamana William H. McRaven. Saat berpidato di hadapan para lulusan Universitas Texas, Austin, veteran Angkatan Laut ini membagikan wawasannya dari pelatihan SEAL dan bagaimana pelatihan ini berkontribusi pada pembangunan karakter. Ini adalah panduan inspiratif yang menekankan nilai-nilai kesuksesan, ketahanan, dan kegigihan dalam menghadapi tantangan hidup.

Sebelum menyelami kedalaman ringkasan Make Your Bed, berikut ini adalah ikhtisar singkat dari buku tersebut:

Penulis : Laksamana William H. McRaven

: Laksamana William H. McRaven Jumlah Halaman : 144 halaman

: 144 halaman Penilaian Goodreads : 4.0/5.0

: 4.0/5.0 Tahun Terbit : 4 April 2017 (Cetakan pertama)

: 4 April 2017 (Cetakan pertama) Penerbit : Grand Central Publishing

: Grand Central Publishing Perkiraan Waktu Membaca : 2.5 jam

: 2.5 jam Lama Mendengarkan: 2 jam

Pelajaran Penting dari Buku Make Your Bed oleh William H. McRaven

Dalam buku Make Your Bed, Laksamana William McRaven mengambil inspirasi dari pengalamannya selama pelatihan Navy SEAL untuk berbagi pelajaran hidup yang berharga.

Berikut adalah 10 pelajaran dari buku ini yang akan mengubah kehidupan pribadi dan tujuan profesional :

1. Mulailah hari dengan merapikan tempat tidur Anda

McRaven membuka dengan bercerita tentang bagaimana instrukturnya, yang merupakan veteran tempur SEAL, akan memeriksa tempat tidur di pagi hari. Tempat tidur yang dibuat dengan baik memiliki sudut-sudut persegi, selimut yang rapat, bantal yang berada di tengah yang diposisikan tepat di bawah kepala tempat tidur, dan selimut tambahan yang terlipat rapi di dasar rak.

The kebiasaan sehari-hari bukanlah tantangan bagi mereka yang bersedia menjalani pelatihan dasar yang berat selama 6 bulan untuk menjadi Navy SEAL. Namun, hal itu memiliki dampak yang bertahan lama pada jiwa mereka.

Merapikan tempat tidur memberikan suasana positif untuk hari mereka. Ini adalah tanda disiplin dan memberikan rasa bangga-Anda menyelesaikan tugas segera setelah hari dimulai! Perasaan pencapaian yang cerah dan lebih awal akan memotivasi Anda untuk menaklukkan tugas-tugas berikutnya sampai hari itu selesai.

Bahkan pada hari-hari yang buruk ketika Anda tidak mengalami efek riak produktivitas, Anda selalu dapat kembali ke tempat tidur yang telah dirapikan dan mendapatkan penghiburan bahwa hari esok akan lebih baik.

Gunakan Templat ClickUp ini untuk melacak kebiasaan Anda

Ini menyoroti bagaimana terkadang tindakan sederhana merapikan tempat tidur dengan benar dapat menjadi dasar keunggulan dan sikap positif. Melakukan tugas-tugas kecil dengan ketepatan dan konsistensi akan menumbuhkan kebiasaan yang mempengaruhi aspek-aspek yang lebih besar dalam hidup kita.

2. Cari seseorang untuk membantu Anda mendayung

McRaven kemudian berfokus pada pentingnya kerja sama tim.

Dia berbicara tentang bagaimana para siswa Navy SEAL dibagi menjadi tujuh kru perahu untuk mendayung perahu karet kecil bermil-mil di Pantai Barat. Enam siswa, tiga di setiap sisi, bertanggung jawab untuk mendayung, sementara satu orang bertugas sebagai nakhoda.

Menelusuri pantai Samudra Pasifik bukanlah hal yang mudah, tidak seperti merapikan tempat tidur, dengan ombak musim dingin yang mencapai puncaknya setinggi 8-10 kaki. Semua orang harus bekerja sama. Mereka yang mendayung harus mengerahkan upaya yang sama untuk menjaga keseimbangan dan pergerakan perahu. Demikian pula, juru kemudi (orang yang bertanggung jawab atas perahu) harus menyelaraskan setiap kayuhan dayung dan dengan ahli menavigasi laut.

jalur selancar untuk Navy SEALs via *[_Business Insider]( https://www.businessinsider.in/surf-passage-is-one-of-the-most-iconic-and-formidable-parts-of-navy-seal-training-heres-what-it-looks-like/articleshow/65122510.cms)* Gagasan bahwa Anda harus menemukan seseorang untuk membantu Anda mendayung adalah bukti dari pengalaman manusia yang universal-kesuksesan jarang sekali terjadi dalam usaha yang dilakukan seorang diri. Mereka yang ingin mengubah dunia harus mengandalkan hubungan yang kuat dan jaringan yang mendukung untuk membuat perjalanan lebih mudah dikelola.

Bekerja dalam tim membutuhkan kepercayaan, komunikasi, dan saling ketergantungan untuk menavigasi kompleksitas pribadi dan profesional. Mencari bantuan pada saat-saat seperti ini akan meningkatkan kemungkinan kemenangan dan meringankan beban perjalanan.

mendayung bersama tim Anda menggunakan ClickUp_

Jadi, bertemanlah dengan sebanyak mungkin teman dan bantu mereka sebagaimana mereka membantu Anda. Bagaimanapun juga, kekuatan sejati terletak pada persatuan.

3. Ukurlah seseorang dari ukuran hatinya*

Melanjutkan anekdot di atas, Laksamana William McRaven berbicara tentang bagaimana kelas yang terdiri dari 150 siswa menyusut menjadi hanya 42 siswa hanya dalam beberapa minggu pelatihan Navy SEAL. Dengan hanya tujuh kru kapal yang tersisa, semua orang ingin menjadi bagian dari kru yang berbadan tinggi dan gagah.

Namun, yang paling luar biasa adalah sekelompok orang yang 'tidak cocok'-disebut kru munchkin.

Kru munchkin terdiri dari seorang Indian Amerika, seorang Afrika-Amerika, seorang Polandia-Amerika, seorang Yunani-Amerika, seorang Italia-Amerika, dan dua anak dari Midwest, yang tingginya hanya 5,5 inci atau kurang. Namun, mereka mengalahkan semua tim lain dalam mendayung, berenang, dan berlari.

Pelatihan Navy SEAL ini merupakan pengalaman yang merendahkan bagi para pria bertubuh besar yang mengolok-olok sirip kecil yang dikenakan para munchkins, hanya untuk memakan debu mereka nantinya. Hal ini membuat McRaven menyadari bahwa tidak ada penampilan luar, parameter sosial, atau metrik dangkal yang dapat menilai ketabahan, daya tahan, dan kemauan seseorang.

Keberhasilan sangat bergantung pada keberanian, dan munchkins membuktikan bahwa hanya ukuran hati mereka yang penting karena secara dramatis menutupi ukuran sirip mereka.

4. Lupakanlah menjadi kue gula dan teruslah melangkah maju

Berikutnya dalam pelatihan Navy SEAL adalah bagian di mana para instruktur melakukan pemeriksaan seragam mingguan. Evaluasi ini sangat teliti dan ketat, dengan standar yang sangat tinggi.

Para siswa harus memiliki topi yang sempurna, seragam yang disetrika dengan rapi, dan gesper sabuk yang mengkilap dan bebas noda agar dapat lulus dalam pemeriksaan ini. Para siswa memberikan yang terbaik, tetapi para instruktur akan menemukan sesuatu yang salah meskipun mereka telah bekerja keras.

Isyarat hukuman.

berhentilah menjadi kue gula via *[_Facebook]( https://www.facebook.com/TheOnlyEasyDay/photos/a.112523770864/10158262235500865/?type=3)* Para siswa kemudian harus menantang zona selancar dengan pakaian lengkap. Setelah mereka basah kuyup dari ujung kepala hingga ujung kaki, mereka harus berguling-guling di pantai hingga tubuh mereka berlumuran pasir. Mereka menyebutnya sebagai kue gula. Kue gula harus tetap berada dalam kondisi seperti ini sepanjang hari: dingin, basah, dan berpasir.

Tentu saja, hal ini mengecewakan bagi beberapa siswa yang menjadi kue gula, tidak peduli bagaimana pun mereka mencoba. Mereka tidak mengerti bahwa sistem ini diciptakan untuk membuat semua orang menjadi kue gula. Pelajarannya adalah bahwa kegagalan adalah bagian dari kehidupan, dan Anda harus belajar bagaimana untuk bangkit dari kegagalan. Tujuannya adalah untuk melupakan rasa mengasihani diri sendiri dan terus bergerak maju.

5. Jangan takut dengan sirkus

Melanjutkan tema menerima kegagalan sebagai hasil yang mungkin dari sebuah usaha, McRaven membahas daftar sirkus.

Pelatihan Navy SEAL sangat menantang secara fisik dan mental. Para siswa harus berpartisipasi dalam kegiatan seperti lari jarak jauh, halang rintang, berenang jauh, senam selama berjam-jam, dan banyak lagi.

Setiap kegiatan memiliki standar tertentu yang harus dipenuhi dalam jadwal yang ditentukan. Kegagalan untuk melakukan hal ini akan mengakibatkan ditempatkan pada daftar sirkus. Daftar tersebut diumumkan di penghujung hari, dan mereka yang terpilih harus melakukan dua jam senam tambahan.

operasi khusus Angkatan Laut SEAL melakukan CrossFit via *[_The Christian Science Monitor]( https://www.csmonitor.com/USA/Latest-News-Wires/2014/0401/SEALFIT-training-takes-crossfit-to-the-extreme-but-it-may-be-too-intense-for-many)* Berakhir di sirkus berarti dua hal:

Performa Anda tidak sesuai dengan hari itu

Anda akan lebih lelah keesokan harinya, yang berpotensi menurunkan performa Anda-cukup untuk membuat Anda masuk dalam daftar sirkus di hari berikutnya

Tidak ada yang ingin masuk dalam daftar sirkus, tapi ada beberapa nama yang berulang. Dua jam tambahan senam memperkuat mereka lebih jauh lagi. Rasa sakit menempa kekuatan dan ketahanan.

McRaven percaya bahwa hidup ini penuh dengan sirkus dan kegagalan akan terasa menyakitkan. Namun, kegagalan mengajarkan kita ketangguhan dan kegigihan, membuat kita lebih kuat dan selangkah lebih dekat dengan kesuksesan.

6. Meluncur ke bawah rintangan dengan kepala terlebih dahulu

Para siswa harus berlari melewati rintangan setidaknya dua kali seminggu selama pelatihan Navy SEAL.

Halang rintang ini terdiri dari 25 rintangan, seperti tembok setinggi 10 kaki, jaring kargo setinggi 30 kaki, merayap di atas kawat berduri, dan masih banyak lagi. Namun, yang paling menakutkan adalah Slide for Life.

Perosotan ini memiliki menara setinggi 30 kaki dengan tiga tingkat di salah satu ujungnya dan menara satu tingkat di ujung lainnya, yang di antaranya terdapat tali sepanjang 200 kaki. Para peserta harus memanjat menara yang lebih besar, memegang tali, dan mencapai ujung lainnya. Mereka akan menggantungkan tubuh mereka di bawah tali dan beringsut menyeberang, menarik berat badan mereka satu demi satu.

Hingga suatu hari, seorang peserta pelatihan yang berani memanjat bagian atas tali dan meluncurkan dirinya dengan kepala terlebih dahulu ke bawah. Pendekatan yang tampaknya bodoh dan berisiko ini membantunya memecahkan rekor rintangan!

hadapi tantangan secara langsung melalui_ departemen Pertahanan Amerika Serikat Dengan mengesampingkan mekanisme atau logistik dari pendekatan tersebut, jelaslah bahwa menangani tantangan secara langsung dan tegas akan lebih efektif dalam memetakan jalan menuju kesuksesan.

Daripada membiarkan rasa takut dan ketidakpastian mengaburkan penilaian kita, kita harus memvisualisasikan tantangan sebagai kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Menghadapi tantangan-tantangan ini secara langsung akan memupuk ketangguhan dan ketabahan, mempersiapkan kita untuk menghadapi apa pun yang akan terjadi dalam hidup.

7. Jangan mundur dari hiu

Selama fase perang darat dalam pelatihan dasar SEAL, para siswa diterbangkan ke Pulau San Clemente, di lepas pantai San Diego. Perairan di sini merupakan tempat berkembang biak bagi hiu putih besar.

Untuk lulus pelatihan SEAL, para siswa harus menyelesaikan renang yang panjang, beberapa bahkan di tengah kegelapan malam. Sebelum berangkat dalam perjalanan ini, para instruktur akan memberi pengarahan kepada para siswa tentang berbagai spesies hiu yang menghuni perairan tersebut.

Mereka memulai dengan meyakinkan para siswa bahwa tidak ada hiu yang pernah memakan siapa pun. Kemudian, mereka membagikan beberapa keterampilan bertahan hidup, seperti tetap berdiri tegak jika hiu mulai mengitari posisi Anda.

Para instruktur memberi tahu para murid untuk tidak berenang menjauh atau bertingkah takut, karena hiu dapat merasakan ketakutan. Terakhir, jika hiu menyerang, murid-murid diajari untuk meninju moncong hiu sekuat tenaga. Hal ini akan membuat hiu berbalik dan berenang menjauh.

Berbekal pengetahuan ini, para siswa berenang melewati perairan yang dipenuhi hiu dan menyelesaikan tugas mereka.

seorang anggota Navy SEAL sedang berenang di malam hari SOFREP Melalui hal ini, McRaven mengajarkan pelajaran tentang keberanian dan ketabahan. Anda akan bertemu dengan beberapa hiu dalam hidup Anda-itu tidak bisa dihindari. Tujuannya adalah untuk tetap tenang saat menghadapi tantangan-tantangan berat ini.

8. Jadilah yang terbaik di saat-saat tergelap

Pada bagian selanjutnya dari 'Make Your Bed,' McRaven memberikan beberapa latar belakang tentang bagaimana Navy SEAL melakukan serangan bawah air. Sepasang penyelam SEAL diturunkan di luar pelabuhan musuh. Para penyelam ini hanya memiliki kompas dan pengukur DEF untuk memandu mereka menuju target saat mereka berenang sejauh dua mil di bawah air.

Selama sebagian besar berenang ini, mereka memiliki cahaya bulan, cahaya sekitar, dan lampu jalan di sekitarnya untuk menerangi jalan. Ditambah lagi, mereka merasa nyaman karena mengetahui bahwa mereka berenang di perairan terbuka.

pasukan khusus Angkatan Laut melakukan serangan bawah air melalui *[_Business Insider]( https://www.businessinsider.in/international/news/all-us-special-operators-train-for-combat-diving-but-navy-seals-take-it-to-another-level/articleshow/80320240.cms)* Namun, ketika mereka semakin dekat dengan kapal target, kapal tersebut menghalangi cahaya. Karena tujuan latihan ini adalah menemukan lunas kapal, para penyelam harus mencapai bagian terdalam.

Menuju ke bagian kapal yang paling gelap, tanpa cahaya dan diliputi oleh suara mesin kapal yang keras, merupakan salah satu momen yang paling mencemaskan dalam misi ini. Efeknya dapat mengganggu mental hingga membahayakan misi.

Namun di saat-saat tergelap ini, Navy SEAL harus ingat untuk tetap fokus dan tenang. Melangkah keluar dari momen-momen kelam seperti itu membantu mereka mengingat kembali kehebatan fisik, keterampilan taktis, dan kekuatan batin mereka dan muncul sebagai pemenang.

Pelajaran yang mengharukan ini menyoroti bagaimana momen kelam menerangi karakter kita yang sebenarnya. Berusahalah untuk menjadi yang terbaik bahkan di saat-saat sulit, dan Anda akan memupuk ketekunan untuk berkembang dalam kesulitan.

9. Mulailah bernyanyi saat Anda berada di lumpur sampai ke leher

Minggu kesembilan pelatihan SEAL dikenal sebagai Minggu Neraka. Tes ketahanan selama tujuh hari ini melibatkan tidak ada tidur atau istirahat dan pelecehan fisik dan mental yang konstan.

Pada hari Rabu di Minggu Neraka, para siswa dibawa ke daerah rawa yang disebut dataran lumpur. Mereka harus bertahan selama 15 jam di rawa-rawa lumpur melawan angin yang menderu-deru, udara dingin yang membeku, dan tekanan dari para instruktur untuk berhenti dari pelatihan SEAL.

McRaven's Hell Week mengharuskan kelasnya menggali dalam-dalam di lumpur dingin dan duduk di dalam lubang-lubang tersebut saat matahari mulai terbenam-sebuah hukuman atas sebuah pelanggaran. Lumpur menutup semua siswa, dengan hanya kepala mereka yang berada di atas tanah.

Para instruktur mengatakan kepada kelas bahwa mereka akan mengeluarkan semua orang dari lumpur jika ada lima orang yang berhenti. Mereka masih memiliki sekitar delapan jam pelatihan yang tersisa dan cuaca dingin malam itu. Tentu saja, beberapa peserta pelatihan tampak seperti akan berhenti.

minggu Neraka yang Berani dengan sebuah lagu via *[_Military.com]( https://www.military.com/military-fitness/navy-special-operations/buds-warning-order)* Sampai satu suara keras terdengar dalam sebuah lagu. Lagu itu tidak selaras tetapi penuh semangat, menyebabkan orang lain mulai bernyanyi. Entah bagaimana, pemberontakan sederhana ini meredam semua ketidaknyamanan dan memberikan harapan kepada orang-orang untuk bertahan di atas lumpur.

McRaven mengingatkan kita bahwa kita akan menemukan diri kita sendiri di dalam lumpur suatu hari nanti. Namun, kesuksesan bergantung pada pemberian harapan kepada orang-orang. Mereka yang berani menyalakan harapan dan memiliki kekuatan untuk mengubah dunia.

10. Jangan pernah, jangan pernah membunyikan bel

Pelajaran terakhir dalam Make Your Bed adalah jangan pernah membunyikan bel.

Di kampus pelatihan SEAL, sebuah lonceng kuningan tergantung di tengah-tengah kompleks. Bel ini dapat dilihat oleh semua siswa - ini adalah kunci mereka untuk keluar dari pelatihan dan kembali ke kehidupan di mana mereka tidak lagi harus mengikuti aturan merapikan tempat tidur, menjadi kue gula, berenang bersama hiu, atau duduk di lumpur setinggi leher. Membunyikan bel akan membuat Anda keluar.

jangan membunyikan bel melalui *[_Facebook]( https://www.facebook.com/SealforaDay/photos/a.949932815100020/1040791929347441/?type=3)* Terlepas dari iming-iming kehidupan yang normal di mana setiap hari tidak lagi menjadi ujian bagi daya tahan tubuh, McRaven menyarankan untuk tidak membunyikan bel. Bagaimanapun juga, membunyikan bel adalah sebuah metafora untuk menyerah, tunduk pada tantangan, dan meninggalkan tujuan mereka. Dengan menolak membunyikan bel, individu dapat menetapkan tujuan yang tak tergoyahkan , memanfaatkan tekad yang kuat, dan bertahan melalui kesulitan hingga mencapai kesuksesan.

Kutipan Populer dari Make Your Bed: Hal-hal Kecil yang Dapat Mengubah Hidup Anda... Dan Mungkin Dunia

Berikut adalah beberapa kutipan populer dari buku Make Your Bed:

"Saya tahu bahwa apa pun yang saya capai dalam hidup saya adalah hasil dari orang lain yang telah membantu saya selama ini

_Orang biasa dan pria serta wanita hebat semuanya ditentukan oleh bagaimana mereka menghadapi ketidakadilan dalam hidup: Helen Keller, Nelson Mandela, Stephen Hawking, Malala Yousafzai, dan Moki Martin. Terkadang tidak peduli seberapa keras Anda berusaha, tidak peduli seberapa hebatnya Anda, Anda tetap saja berakhir sebagai kue gula. Jangan mengeluh. Jangan menyalahkan kemalangan Anda. Berdirilah tegak, tataplah masa depan, dan teruslah melaju!

Harapan adalah kekuatan yang paling kuat di alam semesta.

Merapikan tempat tidur dengan benar tidak akan menjadi kesempatan untuk dipuji. Itu sudah menjadi harapan saya. Itu adalah tugas pertama saya hari itu, dan melakukannya dengan benar adalah penting. Itu menunjukkan disiplin saya. Hal itu menunjukkan perhatian saya terhadap detail, dan pada akhirnya, hal itu akan menjadi pengingat bahwa saya telah melakukan sesuatu dengan baik, sesuatu yang dapat dibanggakan, sekecil apa pun tugas itu.

Berhenti tidak pernah membuat segalanya menjadi lebih mudah.

Bagaimana Menerapkan Pembelajaran dari Buku 'Make Your Bed' dengan ClickUp

Mulai hari dengan tugas yang sudah selesai

A hari manajer proyek dimulai dengan mengatur agenda, mengatur kegiatan, mengadakan rapat tim, mencatat semua pekerjaan yang tertunda, dan membalas email dan pesan. Ini adalah tugas-tugas rutin namun tetap penting-sesuatu yang simbolis seperti merapikan tempat tidur Anda!

mulailah hari Anda secara produktif dengan ClickUp

Gunakan ClickUp untuk menetapkan sasaran harian memusatkan komunikasi, mengelola permintaan perubahan, dan mengatur tugas dan aktivitas. Disiplin diri dalam mengikuti rutinitas secara metodis membantu Anda memulai hari dengan tugas yang sudah selesai!

Tetap berada di atas tanggung jawab sehari-hari ini akan memulai hari dengan positif dan membantu Anda memeriksa satu demi satu item dari daftar Anda.

Tindakan kecil yang disengaja menumbuhkan disiplin

Gunakan Manajemen Tugas ClickUp untuk mengatur tugas-tugas Anda. Tetapkan tenggat waktu, tetapkan prioritas, identifikasi ketergantungan, buat tugas berulang, beri tahu pemangku kepentingan, dan banyak lagi.

kembangkan disiplin dengan tugas-tugas di ClickUp_

ClickUp memungkinkan Anda untuk melacak dan menyelesaikan tugas, menindaklanjuti komitmen Anda dan menumbuhkan rasa disiplin dalam pekerjaan Anda. Tim Anda juga akan menghargai urutan dan struktur yang tersedia melalui ClickUp.

Mereka juga akan lebih terlibat dalam pekerjaan yang sedang dikerjakan karena mereka memvisualisasikan dampak dari setiap aktivitas dalam pencapaian tujuan ketika tim beringsut menuju tujuan yang lebih besar.

Temukan seseorang untuk membantu Anda mendayung

ClickUp adalah tentang kerja sama tim dan kolaborasi. Ini adalah platform yang sangat serbaguna yang memungkinkan bisnis untuk mengatur ruang kerja bersama sehingga tim dapat secara kolektif mengatur tugas, dokumen, dan komunikasi melalui lokasi yang terpusat. Pengaturan seperti ini menerobos silo dan memungkinkan semua orang untuk mendayung bersama.

buat tim untuk mendayung bersama di ClickUp_

ClickUp mendukung berbagai saluran komunikasi, seperti obrolan, komentar, dan catatan, di mana anggota tim dapat mendiskusikan proyek secara spesifik, berbagi informasi terbaru, dan berkolaborasi.

Tim dapat berkumpul dan bertukar pikiran menggunakan Papan Tulis ClickUp atau berkomitmen untuk membuat, mengedit, dan berkolaborasi pada dokumen menggunakan Klik Dokumen .

Secara keseluruhan, ClickUp adalah pembangkit tenaga kolaborasi yang akan membantu Anda menjinakkan ombak tertinggi!

Mulailah bernyanyi saat Anda berada di dalam lumpur

Mengenai kolaborasi, ClickUp memungkinkannya melalui komunikasi yang disengaja, bermakna, dan sarat nilai.

Komunikasi adalah lagu yang menjaga semangat tetap tinggi ketika segala sesuatunya menjadi menantang. Komunikasi menawarkan jaminan ketika proyek menjadi kacau dan segala sesuatunya terlihat suram.

berkomunikasi di ClickUp untuk mengatasi kesulitan_

ClickUp menyatukan tim melalui berbagai saluran komunikasi untuk membantu mereka saling bernyanyi. The Tampilan Obrolan memungkinkan tim untuk berkomunikasi satu sama lain secara real-time, sementara Manajemen Email ClickUp menangani komunikasi asinkron.

Jadi, entah itu berbagi informasi terbaru atau mengumumkan rencana B, ClickUp memastikan bahwa semua tim menyanyikan lagu yang sama sambil menerjang angin.

Meluncur menuruni rintangan dengan kepala terlebih dahulu

Dalam Make Your Bed, McRaven mendorong para pembaca untuk menghadapi tantangan secara proaktif. ClickUp mendukung pola pikir ini melalui penetapan tujuan yang efektif. Tujuan ClickUp memungkinkan pengguna untuk menghadapi tantangan secara langsung dengan memecahnya menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan mudah dikelola.

tetapkan target di ClickUp untuk menghadapi tantangan_

Struktur perincian kerja yang dihasilkan dengan target yang spesifik dan terukur memungkinkan tim untuk menghadapi masalah atau proyek yang kompleks dengan tenggat waktu yang ketat tanpa rasa takut. Tim dapat menetapkan target harian, mingguan, dan bulanan dan secara otomatis melacak kemajuan mereka secara real-time.

Manajemen sasaran yang efektif juga berkontribusi pada fleksibilitas proyek, karena Anda dapat merespons permintaan perubahan secara instan dan menjalankan rencana manajemen perubahan dengan merevisi sasaran.

Hanya ukuran hati Anda yang penting

Mereka mengatakan bahwa kesuksesan adalah kemampuan untuk beralih dari satu kegagalan ke kegagalan lainnya tanpa kehilangan semangat.

ClickUp memungkinkan tim untuk berani melangkah maju sambil memastikan bahwa keyakinan seseorang tetap tak tergoyahkan. Gunakan Dasbor ClickUp untuk mengukur dan melacak berbagai metrik dan indikator kinerja utama (KPI).

ukur ukuran hati tim Anda menggunakan ClickUp_

Bahkan jika proyek Anda berjalan lambat, ClickUp memungkinkan Anda untuk mengevaluasi kembali semua langkah dan aktivitas Anda. Hal ini memungkinkan Anda untuk tetap berada di jalur yang tepat untuk peningkatan berkelanjutan dan menghilangkan rasa takut akan kegagalan. Mengakui kegagalan dan memperlakukannya sebagai kesempatan untuk belajar akan membantu Anda terus maju.

Kelebihan dalam Merapikan Tempat Tidur Anda- dan Masih Banyak Lagi- dengan ClickUp

merapikan Tempat Tidur Anda adalah kisah yang luar biasa tentang disiplin, ketekunan, dan ketabahan. Jangan hanya membaca buku ini; terapkan sepuluh pelajarannya dalam kehidupan pribadi dan profesional Anda, dan Anda akan menjadi seperti Navy SEAL dalam apa pun yang Anda pilih untuk dilakukan.

Latihlah unit militer Anda dengan menggunakan alat bantu seperti ClickUp hingga mereka tidak lagi takut gagal dan membuat tempat tidur metaforis mereka dengan sempurna. Daftar gratis untuk mempelajari lebih lanjut!