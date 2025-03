10 Podcast Teknologi Terbaik untuk Mengikuti Berita Industri

Pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya mendengarkan para pakar teknologi favorit Anda berbicara tanpa hambatan tentang topik yang mereka sukai?

Podcast teknologi menawarkan pengalaman tersebut. Ini seperti menjadi lalat di dinding di ruang tamu raksasa teknologi dan secara pasif membangun keterampilan dan pengetahuan teknologi Anda.

Namun, hanya ada begitu banyak waktu dalam sehari, dan jujur saja, pasar dibanjiri oleh podcast teknologi yang seolah-olah 'mutakhir' yang sebenarnya tidak demikian. Jadi, bagaimana Anda menemukan yang tepat?

Kami di sini untuk membantu. Dalam artikel ini, kami telah menyusun daftar 10 podcast teknologi terbaik di tahun 2024 yang tidak boleh Anda lewatkan. Tekan tombol putar dan dengarkan.🎙️

10 Podcast Teknologi Terbaik Tahun 2024

Apakah Anda ingin mendapatkan wawasan tentang kehidupan pengembang perangkat lunak memahami cara kerja pikiran seorang pemimpin teknologi, atau mendapatkan berita teknologi terbaru, 10 podcast ini wajib ada dalam daftar putar Anda.

1. Darknet Diaries

via Darknet Diaries Dalam Darknet Diaries, pembawa acara Jack Rhysider berbagi kisah nyata tentang peretasan, IT bayangan, dan kejahatan dunia maya. Dia mewawancarai para ahli yang berbagi cerita langsung tentang motif di balik kejahatan digital. Rhysider kemudian menggunakan anekdot-anekdot ini untuk mengedukasi para pendengarnya tentang pentingnya keamanan informasi (infosec).

Gaya bercerita pembawa acara yang menarik dan pengetahuannya yang mendalam tentang industri teknologi membuat mendengarkan podcast ini menjadi pengalaman yang mencekam. Podcast ini mengangkat pertanyaan-pertanyaan kritis tentang kecanduan, kesehatan masyarakat, dan sistem peradilan pidana.

Darknet Diaries wajib didengarkan oleh para profesional keamanan siber dan penggemar teknologi yang tertarik dengan aspek-aspek tersembunyi di dunia teknologi.

Episode yang wajib didengarkan

2. Podcast IoT

via Podcast IoT Dipandu oleh Stacey Higginbotham dan Kevin Tofel, podcast IoT (Internet of Things) membahas tentang IoT konsumen, perusahaan, dan industri.

Setiap episode menampilkan para pemimpin industri teknologi yang terlibat dalam serangkaian dialog yang brilian dan informatif. Podcast ini cocok untuk Anda jika Anda ingin menikmati kursi di barisan depan untuk diskusi memukau tentang perangkat pintar, konektivitas, tren teknologi, dan dampak IoT pada masyarakat secara keseluruhan.

Sayangnya, setelah berjalan selama delapan tahun dan menghasilkan 437 episode, podcast ini berhenti merilis episode baru. Namun demikian, katalog belakang mereka layak untuk didengarkan. Meskipun Anda mungkin tidak mendapatkan informasi terbaru tentang tren teknologi terbaru, episode yang ada menawarkan nilai yang biasanya Anda temukan di Buku-buku AI .

Episode yang wajib didengarkan

3. Podcast a16z

via a16z Podcast Andreessen Horowitz, sebuah perusahaan modal ventura terkemuka yang berbasis di Silicon Valley, California, memproduksi The a16z Podcast. Dipandu oleh Stephanie Smith, podcast ini menampilkan para pemimpin teknologi dan keuangan berpengalaman serta veteran bisnis. Pendirinya, Ben Horowitz dan Marc Andreessen, terkadang mampir untuk berbagi keahlian mereka.

Episode-episode ini memberikan pandangan menyeluruh yang menyegarkan tentang lanskap teknologi dari sudut pandang investor dan praktisi, yang akan menarik bagi sebagian besar dari kita. Mereka membahas tren teknologi yang sedang berkembang, teknologi yang mengganggu, dan masa depan berbagai industri. Apa pun namanya, mereka membicarakannya.

Dengan nilai produksi berkualitas tinggi dan diskusi yang mendalam, Podcast a16z adalah sumber daya yang tepat bagi mereka yang tertarik untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan teknologi terbaru, seperti alat SaaS terbaik dan sektor startup.

Episode yang wajib didengarkan

4. Bentuk gelombang: Podcast MKBHD

via Jaringan Podcast Vox Media Podcast ini dipandu oleh pengulas teknologi populer dan Youtuber Marques Brownlee (MKBHD), dengan Andrew Manganelli dan David Imel sebagai pembawa acara. Episodenya mirip dengan konten teknologi yang diunggah MKBHD di YouTube, tetapi memberikan ulasan yang lebih mendalam tentang gadget dan mobil listrik terbaru.

Setiap episode penuh dengan informasi yang menarik, tetapi yang benar-benar membedakan podcast ini adalah kemampuannya untuk membuat pendengar tertawa. Brownlee sering berbagi anekdot yang menghibur dan komentar yang menyentil tentang barang elektronik konsumen, menjaga suasana tetap ringan dan menyenangkan. Penampilan Hasan Minhaj di podcast teknologi ini merupakan bukti dari daya tarik komedinya.

Jika Anda adalah penggemar teknologi dan ingin tetap mendapatkan informasi terbaru tentang rilis teknologi dan kendaraan listrik (EV) yang baru diluncurkan, podcast ini wajib Anda dengarkan.

Episode yang wajib didengarkan

5. Balas Semua

via Gimlet Media Podcast Reply All, yang dibawakan oleh P.J. Vogt dan Alex Goldman, menyoroti hubungan dinamis antara manusia dan dunia online. Setiap episode membawa Anda dalam perjalanan pengalaman kehidupan nyata, mengeksplorasi bagaimana internet telah mengubah kehidupan, pekerjaan, dan hubungan kita dengan manusia lain.

Ini melihat secara mendalam bagaimana internet telah mempengaruhi manusia dan bagaimana perilaku manusia membentuk internet. Anda akan mempelajari sesuatu yang baru di setiap episode, tetapi jangan kaget jika Anda bertanya-tanya apakah teknologi adalah anugerah atau kutukan.

Mulai dari mengungkap penipuan internet hingga menyelidiki komunitas online, podcast ini menggabungkan jurnalisme investigasi dengan humor, membuat topik yang tampaknya tidak jelas menjadi menghibur dan mencerahkan.

Episode yang wajib didengarkan

6. Podcast H3

via Saluran YouTube Podcast H3 Podcast The H3 Podcast, yang dibawakan oleh komedian Ethan dan Hila Klein, menawarkan perspektif yang menghibur tentang budaya internet sambil sesekali menyelidiki AI, teknologi, dan politik.

Acara ini telah mendapatkan popularitas selama bertahun-tahun karena kecakapan komedi para pembawa acara dan berbagai topik yang dibahas dalam setiap episode. Jika Anda mencari cara yang menyenangkan dan informatif untuk tetap mendapatkan informasi tentang dunia online dan teknologi, dengarkan podcast ini.

Episode yang wajib didengarkan

7. Teknologi Besar

via Pusat Inovasi Tata Kelola Internasional Big Tech, yang dibawakan oleh Taylor Owen, adalah seri podcast menarik yang membahas penggunaan dan penyalahgunaan teknologi di dunia saat ini. Jika Anda menyukai diskusi teknologi yang intens dan mengena, podcast ini cocok untuk Anda.

Owen terlibat dalam percakapan yang menggugah pikiran dan mendalam dengan para tamunya, termasuk para pemimpin bisnis di berbagai industri dan area fungsi. Episode-episode ini mengangkat pertanyaan-pertanyaan krusial mengenai kebebasan berbicara di era digital, tata kelola teknologi, privasi, dan kekuatan raksasa teknologi yang terus berkembang.

Pembawa acara sesekali tidak setuju dengan sudut pandang para tamu dan menyampaikan argumennya. Sebagai pendengar, Anda akan mendapatkan paparan berbagai perspektif tentang beberapa masalah paling serius di dunia teknologi.

Episode yang harus didengarkan

8. Master of Scale

via Master of Scale Podcast Masters of Scale adalah panduan otoritatif untuk menavigasi dinamika pertumbuhan bisnis yang kompleks. Pembawa acaranya adalah Reid Hoffman, salah satu pendiri LinkedIn.

Seperti yang Anda duga, podcast teknologi ini berfokus pada kewirausahaan dan mendirikan bisnis. Namun, podcast ini mencoba menggali lebih dalam, mengeksplorasi jalur yang tidak biasa dan keputusan berani yang terkadang diambil oleh CEO, pemimpin teknologi, dan pendiri dalam upaya membangun perusahaan global.

Melalui wawancara, penuturan kisah, dan komentar mendalam, Hoffman menyoroti strategi dan perubahan pola pikir yang diperlukan untuk mengembangkan bisnis.

Podcast ini menawarkan banyak bahan pemikiran bagi para pendiri, investor, dan pemimpin teknologi tentang meningkatkan skala bisnis teknologi.

Episode yang wajib didengarkan

9. Dalam Mesin yang Kami Percayai

melalui Tinjauan Teknologi MIT Dipandu oleh Jennifer Strong, podcast In Machines We Trust mengeksplorasi implikasi etika, sosial, dan budaya dari teknologi yang sedang berkembang, khususnya kecerdasan buatan.

Sebagai podcast pemenang penghargaan yang dikelola oleh tim MIT Tech Review, nantikan diskusi yang tajam dan menggugah pemikiran tentang bias algoritmik dan masalah etika yang terkait dengan AI, di antaranya.

Podcast ini mengeksplorasi hubungan yang terus berkembang antara manusia dan teknologi dengan memadukan wawancara mendalam dan penceritaan yang telah diteliti dengan baik. Podcast ini wajib didengarkan oleh mereka yang ingin tahu tentang konsekuensi dari otomatisasi yang dilakukan secara ekstrem.

Episode yang harus didengarkan

10. Pivot

via Vox Media Kara Swisher, seorang jurnalis teknologi ternama, dan Scott Galloway, seorang penulis buku laris, guru pemasaran, pengusaha, dan profesor di NYU, menjadi pembawa acara podcast semi mingguan yang membahas tren teknologi terbaru dari Silicon Valley, Wall Street, dan Washington, D.C.

Podcast ini mengambil pandangan lintas sektoral tentang teknologi, mengomentari bagaimana perkembangan politik dan bisnis memengaruhi industri ini. Pembawa acara di Pivot juga berbagi pandangan dan prediksi yang mutakhir dan sering kali provokatif tentang tren industri dan perubahan sosial.

Swisher dan Galloway memiliki gaya bicara yang cepat yang membuat pendengarnya tetap bersemangat. Dengan pendapat mereka yang tajam dan tanpa filter serta prediksi yang berani, duo ini menawarkan kepada para penggemarnya pemahaman yang unik tentang apa yang membentuk ekonomi digital kita dan seterusnya.

Episode yang wajib didengarkan

Menjelajahi Berbagai Tema dalam Podcast Teknologi

Orang-orang yang ingin membangun karier di bidang teknologi berbondong-bondong mendengarkan podcast teknologi karena podcast ini mencakup berbagai topik yang berkaitan dengan teknologi, gadget, tren teknologi yang sedang berkembang, dan dampaknya terhadap masyarakat. Beberapa tema populer dalam podcast teknologi antara lain:

Berita dan tren teknologi: Sebagian besar podcast ini membahas perkembangan terbaru dalam teknologi, peraturan kebijakan, hukum seputar teknologi, dan berita teknologi mingguan. Podcast ini ideal bagi mereka yang ingin terus mendapatkan informasi terbaru tentang kejadian terbaru dalam teknologi

Sebagian besar podcast ini membahas perkembangan terbaru dalam teknologi, peraturan kebijakan, hukum seputar teknologi, dan berita teknologi mingguan. Podcast ini ideal bagi mereka yang ingin terus mendapatkan informasi terbaru tentang kejadian terbaru dalam teknologi Gadget dan perangkat yang baru diluncurkan: Podcast ini ditujukan bagi para penggemar yang gemar menjelajahi gadget, perangkat yang dapat dikenakan, dan produk teknologi terbaru. Mereka sering mengundang para ahli dan mempelajari ulasan, analisis, dan diskusi mendalam tentang gadget tertentu

Podcast ini ditujukan bagi para penggemar yang gemar menjelajahi gadget, perangkat yang dapat dikenakan, dan produk teknologi terbaru. Mereka sering mengundang para ahli dan mempelajari ulasan, analisis, dan diskusi mendalam tentang gadget tertentu Teknologi yang sedang berkembang: Podcast ini mencakup AI, robotika, ML, blockchain, AR, dan VR, di antaranya. Mereka juga membahas masa depan dunia teknologi berdasarkan tren yang sedang berkembang

Podcast ini mencakup AI, robotika, ML, blockchain, AR, dan VR, di antaranya. Mereka juga membahas masa depan dunia teknologi berdasarkan tren yang sedang berkembang Keamanan dunia maya : Podcast yang berfokus pada dunia maya sering kali membahas topik-topik seperti privasi data, keamanan digital, penipuan internet, ancaman dunia maya, teknologi pengawasan, dan undang-undang privasi

: Podcast yang berfokus pada dunia maya sering kali membahas topik-topik seperti privasi data, keamanan digital, penipuan internet, ancaman dunia maya, teknologi pengawasan, dan undang-undang privasi Budaya internet: Podcast ini mengeksplorasi tren yang muncul di dunia maya dan menangkap imajinasi publik-seperti meme, konten viral, komunitas online, dan fenomena internet lainnya

Podcast ini mengeksplorasi tren yang muncul di dunia maya dan menangkap imajinasi publik-seperti meme, konten viral, komunitas online, dan fenomena internet lainnya Kisah-kisah startup: Podcast ini biasanya menampilkan percakapan antara pembawa acara dan para pendiri perusahaan teknologi. Para pemimpin startup menghibur pendengar dengan pengalaman mereka membangun perusahaan rintisan serta kemenangan dan kekalahan mereka.

Banyak dari podcast ini juga mempertemukan para pakar industri dan investor untuk mendiskusikan peretasan pertumbuhan, pendanaan start-up, dan strategi bisnis. Podcast ini menjadi inspirasi besar bagi para calon pendiri perusahaan rintisan dan profesional teknologi.

Apakah Anda menginginkan gambaran umum tentang skenario teknologi saat ini atau mencari wawasan tentang ceruk tertentu, kemungkinan ada podcast di luar sana yang menunggu Anda.

Menganalisis Pengaruh Podcast Teknologi

Baik Anda sedang memimpin sebuah perusahaan atau sedang menapaki tangga menuju supremasi teknologi perusahaan, podcast teknologi yang bagus adalah sesuatu yang harus Anda investasikan. Berikut ini adalah bagaimana podcast teknologi dapat memengaruhi karier Anda:

Membentuk perspektif: Seperti semua podcast lainnya, podcast teknologi dibuat berdasarkan perspektif dan opini pembawa acara. Jadi, Anda akan mendapatkan sudut pandang yang unik tentang subjek yang mungkin tidak Anda temukan di tempat lain. Anda dapat menggunakan wawasan yang Anda dapatkan dari podcast untuk membuat keputusan penting di tempat kerja. Misalnya, mungkin podcast tentang perangkat lunak berbasis cloud terbaik di pasar dapat membantu Anda memilihalat SaaS yang paling sesuai yang paling cocok untuk bisnis Anda Membangun komunitas: Podcast teknologi menghubungkan orang-orang yang berpikiran sama dari seluruh dunia. Beberapa podcast mengundang pemirsa untuk berinteraksi atau mengirimkan pertanyaan. Interaksi yang bersahabat, lelucon, dan percakapan yang akrab menciptakan rasa kebersamaan dalam lingkup teknologi Pusat pendidikan: Teknologi bergerak dengan cepat. Meskipun ada banyak kursus online yang brilian, mereka tidak selalu mengikuti perkembangan teknologi. Podcast teknologi sangat bagus untuk meningkatkan keterampilan dan meningkatkan pengetahuan Anda di bidang tertentu. Bagian terbaiknya? Anda bisa belajar di mana saja. Menambah kosakata teknologi Anda: Podcast teknologi membiasakan pendengarnya denganGlosarium AImeningkatkan pemahaman mereka tentang jargon teknologi, dan mengeksplorasi bagaimana konsep-konsep baru memengaruhi dunia teknologi. Mendengarkan mereka akan membantu Anda menjadi dan terdengar lebih pintar pada pertemuan teknologi berikutnya di tempat kerja Konten inspiratif: Selain edukasi, podcast teknologi menginspirasi pendengarnya melalui kisah-kisah kesuksesan, kegagalan, dan pelajaran yang dapat dipetik. Narasi yang Anda dengar mungkin merupakan percikan yang Anda butuhkan untuk berinovasi dengan otak kanan Anda atau mengatasi rintangan yang tampaknya tidak dapat diatasi

