Buku-buku INTJ Terbaik: Temukan Bacaan yang Sempurna untuk Kepribadian Anda

Bayangkan sebuah buku yang begitu menguras pikiran sehingga terasa seperti Rubik's Cube untuk otak Anda. Karakter dan plot yang kompleks yang meliuk-liuk seperti teka-teki logika-itu adalah surga bagi kepribadian INTJ.

Dipimpin oleh logika dan didorong oleh pemecahan masalah yang efisien, orang-orang dengan sifat INTJ mendambakan buku-buku yang merangsang secara intelektual untuk memuaskan keingintahuan mereka.

Jika Anda termasuk di antara mereka, kami telah membawakan Anda pilihan bacaan yang akan Anda nikmati karena ide-ide transformatif, pertanyaan filosofis, dan karakter yang begitu nyata sehingga Anda akan bersumpah bahwa mereka memiliki serial Netflix sendiri. Anda benar jika Anda berpikir tentang karya klasik seperti seri Harry Potter atau Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Namun, dalam artikel ini, kami akan membahas lebih jauh dan membahas beberapa judul yang kurang terkenal.

Apa yang dimaksud dengan tipe kepribadian INTJ?

INTJ adalah salah satu dari 16 tipe kepribadian yang diidentifikasi oleh Myers-Briggs Type Indicator, sebuah alat penilaian kepribadian yang populer dan banyak digunakan. Anggap saja mereka sebagai dalang dari dunia Myers-Briggs-para ahli strategi dengan otak yang melihat masa depan sambil menggunakan logika untuk memandu kehidupan sehari-hari mereka. Inilah penjelasannya:

Introvert: INTJ bukan penyendiri, tapi kesendirianlah yang memicu semangat mereka. Pikirkan perenungan yang tenang, bukan keheningan yang canggung

INTJ bukan penyendiri, tapi kesendirianlah yang memicu semangat mereka. Pikirkan perenungan yang tenang, bukan keheningan yang canggung Intuitif: Selalu berfokus pada masa depan, INTJ senang dengan berbagai kemungkinan, bukan detail konkret

Selalu berfokus pada masa depan, INTJ senang dengan berbagai kemungkinan, bukan detail konkret Berpikir: Emosi berada di belakang akal sehat INTJ. Fakta, data, dan argumen yang masuk akal adalah bahasa cinta mereka

Emosi berada di belakang akal sehat INTJ. Fakta, data, dan argumen yang masuk akal adalah bahasa cinta mereka Menghakimi: INTJ sangat terorganisir, dengan kekacauan sebagai kriptonit mereka. Mereka mendambakan struktur dan rencana dan ingin tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Akhir yang tidak jelas? Tidak ada dalam kosakata mereka

Jadi, apa yang dihasilkan dari perpaduan sifat-sifat ini? Visioner yang tegas dan suka merajut rencana strategis jangka panjang. Pemecahan masalah adalah kekuatan super mereka, produktivitas super adalah nama tengah mereka, dan solusi inovatif adalah trik mereka.

Kepribadian INTJ dan pilihan sastra

INTJ mendambakan makanan untuk otak, dan sastra adalah taman bermain intelektual mereka. Buku memberi mereka ruang untuk menjelajahi dunia dan minat baru, memecahkan teka-teki yang rumit, dan memperluas pengetahuan mereka yang sudah mengesankan.

Jadi, buku seperti apa yang membuat para dalang ini bersemangat?

Bahasa yang indah dan tema-tema yang tak lekang oleh waktu menarik minat para INTJ. Jadi, buku-buku klasik menempati sebagian besar rak buku mereka

Plot yang membengkokkan pikiran, karakter dengan banyak lapisan, fiksi ilmiah, fantasi, dan kisah-kisah distopia membuat mereka terpesona

Mereka juga menyukai non-fiksi, dokumenter, biografi, dan pendalaman sejarah, psikologi, filsafat, dan sains

INTJ tidak hanya membaca. Mereka menganalisa, merenungkan, dan menyerap setiap kata seperti spons. Lupakan novel roman yang lembek; sesuatu yang berbobot secara intelektual lebih cocok untuk seorang INTJ.

Memahami Preferensi Membaca dan Pilihan Buku INTJ

INTJ adalah pemikir dengan gambaran besar. Mereka memperkecil detail untuk memahami tema yang menyeluruh dan mencari wawasan dari buku-buku yang dapat diterapkan pada situasi kehidupan nyata.

Jadi, INTJ tidak pernah menjadi pembaca pasif. Mereka membedah teks, mencatat nuansa, menyoroti bagian-bagian tertentu, dan bahkan meneliti lebih jauh tentang topik-topik yang dipicu oleh buku-buku yang mereka baca. Mereka mendambakan makna di setiap halaman dan tidak terkesan dengan bahasa yang mencolok atau plot yang mudah ditebak.

INTJ terangsang oleh asah otak sastra, bukan cerita pengantar tidur. Sentimentalitas dan melodrama yang berlebihan bukanlah kesukaan mereka; mereka lebih menyukai penggambaran emosi yang halus dan karakter yang digerakkan oleh logika dan alasan.

INTJ juga menghargai penulis yang menggunakan bahasa secara efisien dan menyampaikan ide yang kompleks dengan jelas. Mereka ingin setiap kata mendapatkan tempatnya di halaman.

Rekomendasi Buku untuk INTJ

Jadi, inilah daftar 11 permata sastra untuk para INTJ. Buku-buku self-help untuk INTJ ini pasti akan menantang perspektif Anda dan memicu rasa ingin tahu Anda.

1. Quiet: Kekuatan Introvert di Dunia yang Tidak Bisa Berhenti Berbicara oleh Susan Cain

Penulis : Susan Cain

: Susan Cain Jumlah halaman: 368

368 Tahun terbit: 2012

2012 Perkiraan waktu membaca: 10 jam 5 menit

10 jam 5 menit peringkat: Peringkat: 4.5/5 (Amazon) 4.0/5 (Goodreads)



Bayangkan sebuah dunia di mana suara yang paling keras tidak selalu menjadi suara yang didengar. Di sini, perenungan yang tenang dan pemikiran strategis sangat dihargai seperti halnya kecerdasan dan karisma. Itulah dunia yang Susan Cain singkapkan.

Dalam _Quiet, Cain melukiskan gambaran yang hidup tentang para introvert sebagai pemikir yang mendalam dan pembangkit tenaga listrik yang kreatif. Dilengkapi dengan kisah-kisah inspiratif dari orang-orang seperti Einstein dan Gandhi, buku ini menunjukkan bagaimana kekuatan seorang introvert sering kali diremehkan dalam budaya kita.

Cain berbicara dengan bahasa INTJ, merayakan kecintaan mereka pada introspeksi, perencanaan strategis, dan pemikiran independen. Anda akan menyukai penelitian mendalam dan tips praktis untuk memanfaatkan kekuatan super introvert Anda di dunia nyata.

Kutipan dari buku

Rasa malu pada dasarnya menyakitkan; introversi tidak. Siapapun Anda, ingatlah bahwa penampilan bukanlah kenyataan. Beberapa orang bertingkah seperti ekstrovert, namun upaya tersebut menguras energi, keaslian, dan bahkan kesehatan fisik mereka. Orang lain tampak menyendiri atau mandiri, tetapi lanskap batin mereka kaya dan penuh dengan drama.

Susan Cain

Hal-hal penting yang dapat diambil

Rangkullah kesendirian strategis Anda; sebagai seorang INTJ sejati, Anda dapat menggunakan waktu ini untuk berpikir secara mendalam tanpa merasa tertekan untuk bersosialisasi secara terus-menerus

sebagai seorang INTJ sejati, Anda dapat menggunakan waktu ini untuk berpikir secara mendalam tanpa merasa tertekan untuk bersosialisasi secara terus-menerus Temukan suara Anda, tapi pilihlah pertempuran Anda; gunakan perspektif INTJ Anda yang unik untuk fokus pada percakapan yang bermakna dan bagikan wawasan Anda secara ringkas

gunakan perspektif INTJ Anda yang unik untuk fokus pada percakapan yang bermakna dan bagikan wawasan Anda secara ringkas **Memimpin dengan contoh yang tenang, tunjukkan kekuatan Anda melalui rencana yang matang, kontribusi yang berwawasan luas, dan sikap yang tegas namun tetap tenang

Apa yang dikatakan pembaca

"Saya rasa dapat dikatakan bahwa buku ini akan menjadi salah satu buku nonfiksi paling berpengaruh dalam dekade ini."_

2. INTJ: Memahami dan Berhubungan dengan Dalang oleh Clayton Geoffreys

Penulis : Clayton Geoffreys

: Clayton Geoffreys Jumlah halaman: 84

84 Tahun Terbit: 2015

2015 Perkiraan waktu membaca: 2 jam 45 menit

2 jam 45 menit Peringkat :

3.9/5 (Amazon) 3.5/5 (Goodreads)

:

Buku ini bukan hanya profil kepribadian para 'Dalang' di dunia MBTI, tetapi juga sebuah cincin pemecah kode untuk memecahkan kode brilian Anda sendiri. Buku ini adalah bacaan yang sempurna untuk memahami kekuatan super Anda seperti pemikiran strategis, analisis independen, dan visi futuristik.

Geoffrey bahkan membantu Anda menavigasi hal-hal yang lebih rumit dalam menjadi seorang INTJ, seperti memahami emosi dan membangun hubungan yang bermakna, tanpa berubah menjadi robot yang suka berbasa-basi.

Kutipan dari buku

Anda tidak merasa perlu mengambil kendali kecuali Anda melihat adanya celah dalam efisiensi. Ketika hal itu terjadi, Anda tidak akan ragu untuk mengambil alih, agar semuanya tetap berjalan dengan lancar.

Clayton Geoffreys

Hal-hal penting yang dapat diambil

**Carilah proyek yang selaras dengan nilai-nilai Anda dan buatlah perbedaan nyata di dunia; jangan hanya berjuang untuk kesuksesan pribadi

**Kembangkan pemikiran strategis dan ketegasan Anda, tetapi juga atasi tantangan pribadi seperti keterusterangan, kecerdasan emosional, dan kesulitan dalam mengekspresikan penghargaan

Temukan suku Anda individu yang menghargai kedalaman dan pendekatan intelektual Anda - dan selalu tetap otentik dan jujur pada diri Anda sendiri



Apa yang dikatakan pembaca

"Cara yang bagus untuk memahami diri sendiri & tidak merasa gila!"

3. Atlas Mengangkat Bahu oleh Ayn Rand

Penulis : Ayn Rand

: Ayn Rand Jumlah halaman: 1088

1088 Tahun terbit: 1957

1957 Perkiraan waktu membaca: 28 jam 10 menit

28 jam 10 menit Peringkat :

4.5/5 (Amazon) 3.7/5 (Goodreads)

:

Bayangkan sebuah dunia yang tertatih-tatih di ambang kehancuran, di mana birokrasi mencekik kemajuan dan membekap pikiran-pikiran cemerlang. Apa yang Ayn Rand tawarkan kepada Anda dalam Atlas Shrugged adalah sebuah cerita yang sangat cocok untuk otak INTJ.

Temui para pahlawan super INTJ seperti Dagny Taggart, bos kereta api yang memerangi kekacauan dengan tangan besi, dan Hank Rearden, industrialis visioner yang menempa jalannya sendiri melawan peraturan yang melumpuhkan.

Tulisan Rand setajam kecerdasan seorang INTJ, dan argumennya dibangun dengan ketat seperti rencana bisnis yang disusun dengan baik. Anda akan menemukan diri Anda membedah setiap kalimat dan menikmati tantangan intelektual yang hanya bisa ditawarkan oleh buku seperti Atlas Shrugged.

Kutipan dari buku ini

Jangan biarkan api Anda padam, percikan demi percikan tak tergantikan di rawa-rawa tanpa harapan dari yang tidak cukup, yang belum, dan yang tidak sama sekali.

Ayn Rand

Pesan-pesan utama

Rangkullah kemandirian yang radikal. Petakan jalan unik Anda sendiri dengan memanfaatkan kekuatan batin Anda untuk mencapai hal-hal yang luar biasa

Petakan jalan unik Anda sendiri dengan memanfaatkan kekuatan batin Anda untuk mencapai hal-hal yang luar biasa **Gunakan logika sebagai prinsip panduan dalam pengambilan keputusan dan tindakan, dengan memanfaatkan filosofi Objektivisme Rand

**Salurkan ambisi Anda ke arah tujuan yang selaras dengan nilai-nilai Anda alih-alih mencari validasi eksternal untuk mendorong pengejaran kesempurnaan tanpa henti

Apa yang dikatakan pembaca

"Saya mengetahui buku ini ketika saya berusia belasan tahun, dan akhirnya membacanya ketika saya berusia 30 tahun. Hidup saya akan lebih baik jika saya membacanya lebih awal."_

4. INTJ: Memahami dan Membebaskan Diri dari Keterbatasan Anda Sendiri oleh Matthew Brighthouse

Penulis : Matthew Brighthouse

: Matthew Brighthouse Jumlah halaman: 40

40 Tahun terbit: 2017

2017 Perkiraan waktu membaca: 1 jam 5 menit

1 jam 5 menit Peringkat :

3.9/5 (Amazon) 3.4/5 (Goodreads)

:

Merasa tersesat di dunia yang penuh dengan basa-basi dan ledakan emosi? Buku ini mungkin bisa memberikan sedikit kenyamanan.

Brighthouse membahas semua hal yang membuat para INTJ yang paling brilian sekalipun: kecanggungan sosial, menguasai emosi yang mengganggu, dan membangun hubungan yang tidak terasa seperti mencabut gigi.

Anda akan belajar menyalurkan perencanaan strategis Anda ke dalam tujuan yang terfokus. Buku ini memiliki tip-tip praktis, kisah-kisah yang dapat diterapkan, dan wawasan untuk membantu Anda menulis ulang narasi Anda.

Kutipan dari buku ini

Biarkan kelemahan Anda menginspirasi Anda untuk membebaskan diri dari keterbatasan Anda sendiri dan menguasai kepribadian INTJ Anda.

Matthew Brighthouse

Hal-hal penting yang dapat diambil

Bergabunglah dengan komunitas khusus INTJ dengan individu-individu yang berpikiran sama yang menghargai perspektif unik Anda dan carilah mentor di dalamnya

dengan individu-individu yang berpikiran sama yang menghargai perspektif unik Anda dan carilah mentor di dalamnya **Salurkan dorongan INTJ untuk menjadi yang terbaik dengan menetapkan tujuan yang terukur, merangkul kemajuan daripada kesempurnaan, dan merayakan pencapaian Anda tanpa mengkritik diri sendiri

**Keluar dari zona nyaman Anda, mencoba kegiatan sosial baru, dan berlatih mendengarkan secara aktif, meskipun terasa canggung

Apa yang dikatakan pembaca

"Buku yang mudah dibaca dan dicerna, dengan pendekatan yang sesuai untuk saya sebagai seorang INTJ."_

5. Kepribadian INTJ: Menganalisis Tipe Anda dan Menata Hidup Berstandar Tinggi oleh The Minecrafty Wizard

Penulis : Minecrafty Wizard

: Minecrafty Wizard Jumlah halaman: 40

40 Tahun terbit: 2015

2015 Perkiraan waktu membaca: 1 jam 5 menit

1 jam 5 menit Ratings: 2.6/5 (Amazon)

Jadi, Anda memiliki otak yang seperti pisau Swiss Army-tajam, serbaguna, dan selalu selangkah lebih maju dari tantangan. Dan mungkin Anda mendapati diri Anda mengetahui banyak hal tanpa tahu caranya.

Buku panduan mandiri pemotong kue bukan untuk Anda. Tapi buku ini cocok untuk Anda. Buku ini adalah peta harta karun untuk membangun kehidupan INTJ yang sempurna. Anda akan belajar menggunakan kekuatan Anda, seperti perencanaan strategis sambil menangani hal-hal yang lebih sulit, seperti kecerdasan emosional dan hubungan sosial.

Tidak ada saran umum di sini-buku ini memberikan cara-cara INTJ Anda, menawarkan langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti untuk membina hubungan yang bermakna, membuka produktivitas yang terfokus pada laser, dan menaklukkan jebakan perfeksionisme.

Kutipan dari buku

Jelajahi berbagai sisi INTJ melalui peran yang mereka mainkan di masyarakat-sebagai teman, sebagai kekasih, sebagai orang tua, sebagai atasan, sebagai pekerja, sebagai kolega, dan sebagai manusia pada umumnya.

Hal-hal penting yang dapat diambil

**Kembangkan kecerdasan emosional untuk mengelola emosi dan berempati kepada orang lain, yang mengarah pada kehidupan yang lebih memuaskan

**Mengoptimalkan rutinitas harian untuk produktivitas yang lebih baik dan menghilangkan ketidakefisienan untuk meluangkan waktu untuk kegiatan intelektual dan tujuan yang lebih tinggi

**Tetapkan tujuan yang ambisius namun tetap realistis; hal ini akan mencegah kelelahan dan memastikan kemajuan yang stabil saat Anda memetakan jalan Anda sendiri

Apa yang dikatakan pembaca

"Buku ini tidak hanya mengajarkan Anda tentang bagaimana menghadapi orang-orang bertipe INTJ atau orang-orang yang memiliki sifat rumit, tetapi juga mengajarkan Anda tentang apa yang harus dilakukan jika Anda termasuk salah satu dari mereka."

6. Efek Majemuk oleh Darren Hardy

Penulis : Darren Hardy

: Darren Hardy Jumlah halaman: 208

208 Tahun terbit: 2010

2010 Perkiraan waktu membaca: 5 jam 45 menit

5 jam 45 menit Peringkat :

4.7/5 (Amazon) 4.2/5 (Goodreads)

:

Tinggalkan cara-cara singkat dan mode-mode yang mencolok. The Compound Effect adalah peta jalan yang disetujui oleh INTJ Anda menuju pendakian yang mantap dan memuaskan untuk memahami diri sendiri.

Buku ini adalah cetak biru untuk membangun momentum dengan pilihan-pilihan kecil yang disengaja, memanfaatkan pikiran strategis dan fokus laser untuk mencapai tujuan Anda.

Hardy memecahkan kode tentang pembentukan kebiasaan, menunjukkan kepada Anda bagaimana keputusan-keputusan kecil dapat menghasilkan perubahan yang langgeng. Anda akan menyelami ilmu pengetahuan, menguasai seni mengukur kemajuan Anda, dan menyesuaikan jalan Anda untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda

Kutipan dari buku ini

Lupakan kemauan keras. Saatnya untuk kekuatan mengapa. Pilihan Anda hanya akan berarti jika Anda menghubungkannya dengan keinginan dan impian Anda.

Darren Hardy

Pesan-pesan utama

**Ciptakan efek riak (ripple effect) sehingga perbaikan di satu area akan meluas ke area-area lain yang terkait

Gunakan keajaiban peracikan; melalui praktik yang konsisten dari tindakan-tindakan kecil yang positif, menghasilkan efek positif yang masif dari waktu ke waktu

melalui praktik yang konsisten dari tindakan-tindakan kecil yang positif, menghasilkan efek positif yang masif dari waktu ke waktu **Tetaplah berdedikasi pada tujuan Anda dan hindari teralihkan oleh kepuasan instan di dunia yang penuh dengan gangguan

Apa yang dikatakan pembaca

"Efek Majemuk adalah pengubah permainan! Wawasan Darren Hardy tentang tindakan kecil dan konsisten yang mengarah pada hasil yang signifikan sangat membuka mata."_

7. 48 Hukum Kekuasaan oleh Robert Greene

Penulis : Robert Greene

: Robert Greene Jumlah halaman: 452

452 Tahun terbit: 1998

1998 Perkiraan waktu membaca: 12 jam 35 menit

12 jam 35 menit Peringkat :

4.7/5 (Amazon) 4.1/4 (Goodreads)

:

Jika Machiavelli menulis sebuah buku untuk era modern, inilah buku itu. Dalam "48 Hukum Kekuasaan", Greene mengajarkan Anda seni menyimpan kartu as di lengan baju Anda, mengubah saingan menjadi pion, dan memproyeksikan aura kepercayaan diri yang tak tergoyahkan. Setiap hukum membawa Anda lebih dekat untuk memahami bagaimana memanfaatkan dinamika kekuasaan di dunia nyata.

Berhati-hatilah dan gunakan penilaian Anda saat membaca buku ini, karena beberapa hukum mungkin akan menimbulkan pertanyaan etika.

Kutipan dari buku

Selalu buatlah orang-orang di atas Anda merasa nyaman dengan keinginan Anda untuk menyenangkan dan membuat mereka terkesan, jangan bertindak terlalu jauh dalam menampilkan bakat Anda, atau Anda mungkin akan mencapai hal yang sebaliknya - menimbulkan rasa takut dan tidak aman.

Robert Greene

Hal-hal penting

Sikapi hierarki dengan hormat, hindari mengungguli atasan Anda, dan fokuskan energi Anda untuk menunjukkan nilai Anda kepada tim

hindari mengungguli atasan Anda, dan fokuskan energi Anda untuk menunjukkan nilai Anda kepada tim **Salurkan fokus ke dalam tindakan yang ditargetkan untuk mencapai tujuan Anda, tanpa mengorbankan visi jangka panjang demi keuntungan jangka pendek

**Carilah mentor dan sekutu strategis yang memiliki nilai dan tujuan yang sama dengan Anda, serta yang dapat memberikan bimbingan dan dukungan yang berharga untuk mempercepat kemajuan Anda

Apa yang dikatakan pembaca

"Buku yang sempurna bagi mereka yang ingin memiliki kekuasaan, atau kemampuan untuk mengenali ketika kekuasaan disalahgunakan dan mereka dimanipulasi. Bacaan yang sangat memberdayakan dan berpengaruh."_

8. Demikianlah Zarathustra berbicara oleh Friedrich Nietzsche

Penulis : Friedrich Nietzsche

: Friedrich Nietzsche Jumlah halaman: 160

160 Tahun terbit: 1883

1883 Perkiraan waktu membaca: 4 jam 30 menit

4 jam 30 menit Peringkat :

4.2/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)

:

Jika Anda merasa kelaparan secara intelektual, inilah saatnya untuk mengambil salinan This Spoke Zarathustra oleh Nietzsche.

Membaca buku ini seperti mendaki gunung bersama seorang nabi yang penuh kebijaksanaan bernama Zarathustra, menyelam ke dalam kolam 'perulangan abadi'. Buku ini menggabungkan filsafat, puisi, dan psikologi dan sangat cocok untuk Anda yang selalu haus akan inspirasi intelektual.

Kata-kata Nietzsche berputar dan berputar seperti puisi yang terbakar, menantang segala sesuatu yang Anda pikir Anda ketahui dan meninggalkan Anda dengan pertanyaan-pertanyaan yang penting. Dan biarkan Zarathustra memandu Anda dalam perjalanan yang akan membuat Anda berubah selamanya.

Kutipan dari buku

Ada lebih banyak kebijaksanaan di dalam tubuh Anda daripada filosofi terdalam Anda.

Friedrich Nietzsche

Hal-hal penting yang dapat diambil

**Ciptakan nilai-nilai Anda sendiri melalui tujuan, pengejaran, dan kontribusi Anda kepada dunia; jangan menunggu validasi dari luar

**Terus dorong diri Anda, tantang batasan Anda, lampaui keterbatasan, dan berusahalah untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda

Waspadalah terhadap bayangan sambil merangkul kekuatan Anda; waspada terhadap potensi bias dan keterbatasan Anda yang dapat menghambat pertumbuhan Anda

Apa yang dikatakan pembaca

"Demikianlah Zarathustra Berbicara adalah bacaan yang bagus. Menurut pendapat saya yang sangat rendah hati, Nietzche adalah salah satu filsuf modern yang hebat."_

9. Gambar Dorian Gray oleh Oscar Wilde

Penulis : Oscar Wilde

: Oscar Wilde Jumlah halaman: 186

186 Tahun terbit: 1890

1890 Perkiraan waktu membaca: 5 jam 20 menit

5 jam 20 menit Peringkat :

4.3/5 (Amazon) 4.3/5 (Goodreads)

:

Buku ini memiliki pesona gothic glam dan daya pikat yang gelap. Buku ini seperti cermin rumah bermain yang bengkok, yang merefleksikan daya tarik yang dalam dan konsekuensi yang berantakan dalam mengejar awet muda.

Dalam masyarakat London yang dekaden, seorang pemuda tampan menukar jiwanya dengan awet muda, sementara potret dirinya menjadi korban dari pesta-pesta amoral yang dilakukannya.

The Picture of Dorian Gray menyajikan perpaduan filosofi, moralitas, dan drama psikologis yang memukau, di mana Anda akan bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan tentang kecantikan, identitas, dan harga yang harus dibayar untuk menuruti hasrat tergelap Anda.

Kutipan dari buku

Dan kecantikan adalah bentuk kejeniusan - bahkan lebih tinggi dari kejeniusan, karena tidak memerlukan penjelasan. Ini adalah fakta-fakta besar di dunia, seperti sinar matahari, atau musim semi, atau pantulan di perairan gelap dari cangkang perak yang kita sebut bulan. Itu tidak dapat dipertanyakan. Ia memiliki hak kedaulatan ilahi.

Oscar Wilde

Poin-poin penting

Hindari kepuasan instan; Sebagai seorang INTJ, ingatlah bahwa kepuasan sejati berasal dari pencapaian tujuan yang bermakna, bukan kesenangan sesaat

Sebagai seorang INTJ, ingatlah bahwa kepuasan sejati berasal dari pencapaian tujuan yang bermakna, bukan kesenangan sesaat Fokus pada keaslian dan pengejaran intelektual yang memvalidasi bagaimana kecantikan sejati terletak pada kualitas batin danpengembangan pribadibukan pada validasi eksternal

dan pengejaran intelektual yang memvalidasi bagaimana kecantikan sejati terletak pada kualitas batin danpengembangan pribadibukan pada validasi eksternal Rangkullah kecenderungan mawas diri Anda secara alami dan gunakan refleksi diri sebagai alat untuk pembelajaran dan peningkatan yang berkelanjutan

Apa yang dikatakan pembaca

"Baru saja menyelesaikan novel The Picture of Dorian Gray karya Oscar Wilde semalam dan sangat menyukainya. Teman Dorian melukiskan potret dirinya yang secara drastis mengubah hidupnya."_

10. Sejarah Singkat Waktu oleh Stephen Hawking

Penulis : Stephen Hawking

: Stephen Hawking Jumlah halaman: 212

212 Tahun terbit: 1998

1998 Perkiraan waktu membaca: 5 jam 50 menit

5 jam 50 menit Peringkat :

4.7/5 (Amazon) 4.4/5 (Goodreads)

:

Hawking dengan mahir menjelaskan ilmu pengetahuan yang rumit dalam buku yang diakui secara luas ini, yang membedah ilmu pengetahuan tentang eksistensi dengan kata-kata yang sederhana. Pikiran analitis INTJ Anda akan berada dalam elemennya saat membaca halaman-halaman ini, merenungkan sifat alamiah waktu.

Bersiaplah untuk dihadapkan pada perpaduan fisika, filsafat, dan keingintahuan yang memabukkan, serta manjakan hasrat Anda yang tak pernah terpuaskan untuk mengungkap rahasia terdalam alam semesta.

Kutipan dari buku

Keinginan terdalam manusia akan pengetahuan adalah pembenaran yang cukup untuk pencarian kita yang berkelanjutan. Dan tujuan kita tidak lain adalah deskripsi lengkap tentang alam semesta tempat kita hidup

Stephen Hawking

Kesimpulan utama

*Bersikaplah nyaman dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, karena hal ini akan membantu Anda merangkul hal-hal yang tidak diketahui dan menghargai pencarian pengetahuan yang sedang berlangsung

Menghargai kekuatan logika dan akal sehat, dengan penekanan pada pemikiran rasional dan kesimpulan berbasis bukti

dan akal sehat, dengan penekanan pada pemikiran rasional dan kesimpulan berbasis bukti **Mengembangkan pola pikir ilmiah dan mendekati masalah dengan objektivitas dan alasan; ini adalah kekuatan utama INTJ

Apa yang dikatakan pembaca

"Setiap halaman terbentang dengan pengungkapan yang mendebarkan tentang alam semesta kita, membuat Anda merasa seolah-olah Anda menjelajah ke ruang angkasa terjauh langsung dari ruang tamu Anda."_

11. Berpikir, Cepat dan Lambat oleh Daniel Kahneman

Penulis : Daniel Kahneman

: Daniel Kahneman Jumlah halaman: 499

499 Tahun terbit: 2011

2011 Perkiraan waktu membaca: 13 jam 45 menit

13 jam 45 menit Peringkat :

4.6/5 (Amazon) 4.2/5 (Goodreads)

:

Berpikir sudah waktunya untuk beralih dari buku-buku motivasi dan mengambil buku panduan untuk otak Anda?

Penelitian Kahneman akan membawa Anda menyelami dua sistem mental yang mengatur setiap keputusan yang Anda ambil: Sistem 1, si pelawak impulsif yang menyukai jalan pintas; Sistem 2, si ahli strategi yang lamban dan penuh pertimbangan.

Pikiran analitis Anda akan menikmati wawasan yang berlawanan dengan intuisi dan kesimpulan praktis, belajar untuk memanfaatkan kedua sistem untuk mencapai kinerja terbaik dan pengambilan keputusan yang optimal.

Buku ini menantang asumsi Anda tentang rasionalitas dan pengambilan keputusan. Anda akan menemukan bagaimana bias, heuristik, dan jalan pintas mental memengaruhi pola pikir Anda, bahkan sebagai seorang INTJ yang bangga dengan pemikiran logis.

Kutipan dari buku

Cara yang dapat diandalkan untuk membuat orang percaya pada kebohongan adalah pengulangan yang sering, karena keakraban tidak mudah dibedakan dari kebenaran. Institusi otoriter dan para pemasar selalu mengetahui fakta ini.

Daniel Kahneman

Kesimpulan utama

Berhati-hatilah terhadap bias , pertimbangkan perspektif alternatif, dan seimbangkan intuisi Sistem 1 dengan analisis Sistem 2 untuk membuat pilihan yang lebih terinformasi dan efektif

, pertimbangkan perspektif alternatif, dan seimbangkan intuisi Sistem 1 dengan analisis Sistem 2 untuk membuat pilihan yang lebih terinformasi dan efektif **Belajarlah untuk mengidentifikasi dan menggunakan heuristik karena menawarkan jalan pintas yang berharga dalam situasi yang kompleks, tetapi tetap waspada terhadap keterbatasan dan potensi biasnya

**Memahami bagaimana pembingkaian mempengaruhi pengambilan keputusan dan menggunakan pengetahuan ini untuk mengkomunikasikan ide-ide Anda secara efektif, dengan tetap objektif dan transparan

Apa yang dikatakan pembaca

"Bijaksana, aplikatif, berwawasan luas, dan menghibur. Saya menikmati membedah berbagai eksperimen dan studi pemikiran untuk mendapatkan manfaat yang dapat saya terapkan dalam pemikiran saya sehari-hari."_

Penerapan Pembelajaran dari Buku-buku INTJ

Jadi, mari kita lihat rangkuman singkat dari kumpulan karya sastra ini, yang dipilih khusus untuk pikiran-pikiran strategis Anda:

Quiet: The Power of Introvert oleh Susan Cain dan INTJ: Memahami dan Berhubungan dengan Dalang oleh Clayton Geoffreys: Rayakan kekuatan introvert dan pecahkan kode untuk mengembangkan pola pikir yang produktif Atlas Shrugged oleh Ayn Rand dan The Picture of Dorian Gray oleh Oscar Wilde: Bersiaplah untuk karakter yang kompleks dan dilema moral yang akan membuat otak Anda berputar-putar

The Compound Effect oleh Darren Hardy dan The 48 Laws of Power oleh Robert Greene: Memanfaatkan nasihat praktis tentang seni mencapai tujuan dan menavigasi dinamika kekuasaan

This Spoke Zarathustra oleh Friedrich Nietzsche dan A Brief History of Time oleh Stephen Hawking: Puaskan rasa gatal filosofis atau kehausan ilmiah Anda dengan menjelajahi pertanyaan-pertanyaan besar tentang kehidupan, alam semesta, dan segala sesuatu di antaranya

Ini hanyalah beberapa saran. Dunia adalah tiram intelektual Anda-pergi dan temukan buku-buku yang membuat otak Anda bernyanyi!

Sesuaikan Proyek Anda Berdasarkan Kepribadian Anda

Sebagai seorang INTJ, Anda mungkin memiliki banyak proyek yang sedang dikerjakan (selain melahap buku, maksud kami!). Sama seperti rekomendasi buku, kami punya rekomendasi platform manajemen proyek yang bisa disesuaikan dengan kepribadian Anda- ClickUp .

Sebagian besar platform manajemen proyek tidak menyediakan pendekatan yang paling sesuai untuk mencapai tujuan Anda.

Tapi, Alat Manajemen Proyek ClickUp memperkuat kekuatan Anda dan menyelesaikan tantangan Anda, tidak peduli apakah Anda seorang ahli strategi (INTJ) atau penghibur yang ceria (ESFP). Fitur-fiturnya - Tampilan Khusus, Bidang Khusus, Ruang Kerja yang dapat disesuaikan, dan banyak lagi - memenuhi tipe kepribadian Anda!

ClickUp untuk Sang Arsitek (INTJ)

Pantau apa yang sedang Anda kerjakan dengan kartu skor mingguan dan petakan dengan tujuan proyek yang lebih besar menggunakan ClickUp Goals

Sebagai seorang pemikir yang mendalam dan strategis, Anda selalu mencari cara terbaik untuk mencapai BHAG (Big, Hairy, Audacious Goals). Dan tidak ada peta jalan yang lebih baik bagi Anda untuk mencapainya selain peta jalan yang dapat Anda buat dengan Sasaran ClickUp . Ini adalah pusat komando yang Anda impikan-dengan jadwal yang jelas, target yang terukur, dan pelacakan kemajuan otomatis.

Gunakan Bidang Khusus ClickUp untuk mencatat informasi proyek Anda sesuai keinginan Anda

Dan jika cetak biru yang terperinci dan terstruktur adalah masalah Anda, Anda bisa memasangkan Sasaran Anda dengan Daftar dan Tampilan Papan ClickUp untuk selalu memiliki gambaran umum tentang upaya dan kemajuan Anda. Lengkapi mereka dengan Bidang Khusus ClickUp untuk menambahkan tenggat waktu, melacak kemajuan, dan menetapkan prioritas! Apa lagi? Pengingat otomatis akan membuat Anda tetap efisien dan tetap berada di jalur yang benar.

ClickUp untuk Pendebat (ENTP)

Bertukar pikiran dengan tim Anda menggunakan Papan Tulis ClickUp

Apakah Anda pandai menghasilkan ide-ide baru dan meyakinkan orang lain? Ini adalah kualitas yang bagus untuk para pemimpin proyek ENTP. Anda dapat menggunakannya untuk keuntungan Anda dan tim Anda dengan Papan Tulis ClickUp .

Gunakan Papan Tulis untuk bertukar pikiran dengan rekan tim Anda, membuat sketsa solusi untuk masalah yang mendesak, lalu memecahnya menjadi beberapa tugas dan menugaskannya ke orang yang tepat untuk implementasi cepat-semuanya dari kanvas digital Anda di ClickUp.

ClickUp untuk Sang Pembela (ISFJ)

Kelola daftar tugas pribadi, proyek yang rumit, dan segala sesuatu di antaranya dengan Kalender ClickUp

Sebagai seorang ISFJ, Anda sering kali menjadi perekat yang menyatukan banyak hal. Tampilan Kalender ClickUp adalah surga organisasi Anda, lengkap dengan gambaran umum tentang

peran dan tanggung jawab rekan tim Anda

status tugas proyek Anda, dan

jadwal proyek Anda

Jika Anda ingin mengelola semuanya dari platform terpusat tanpa perlu bersusah payah, ClickUp adalah pilihan terbaik.

ClickUp untuk Penghibur (ESFP)

Lacak tahapan proyek Anda secara visual dengan Gantt Chart View dari ClickUp

Merencanakan acara di tempat kerja namun ingin tetap menyenangkan dan menarik bagi semua orang? Biarkan Tampilan ClickUp jadilah perencana acara Anda.

Lacak berbagai tahapan proses perencanaan acara, seperti pemesanan tempat, undangan pembicara, kampanye pemasaran, dan logistik menggunakan Tampilan Bagan Gantt ClickUp Tetapkan tenggat waktu dan ketergantungan untuk memastikan tugas diselesaikan tepat waktu dan dalam urutan yang benar

Gunakan kode warna atau bidang khusus untuk mengkategorikan tugas untuk pengaturan yang lebih baik

ClickUp untuk Ahli Logistik (ISTJ)

Tampilan Daftar ClickUp memberi Anda fleksibilitas untuk mengelompokkan, mengurutkan, dan memfilter tugas-tugas Anda dengan mudah

Jika kebiasaan kerja yang disiplin benar-benar mendefinisikan Anda, Tampilan Daftar ClickUp yang dilengkapi dengan bidang khusus yang terperinci untuk spesifikasi dan dokumen, adalah teman terbaik Anda. Otomatisasi? Ini adalah penegak aturan Anda, mengirimkan pengingat untuk check-in dan pembaruan rutin.

Pertanyaan Umum

1. Mengapa tipe kepribadian INTJ sangat langka?

INTJ memiliki pikiran yang tajam, standar yang tinggi, dan sifat pemberontak. Kombinasi kualitas ini membuat mereka tampak menyendiri, padahal sebenarnya mereka introvert. INTJ mendambakan koneksi yang mendalam tapi lebih mengutamakan kualitas daripada kuantitas.

2. Apa pendekatan INTJ terhadap kehidupan?

Mendalangi permainan dan memberi dampak pada dunia. INTJ adalah pemecah teka-teki, menempa jalan mereka sendiri dengan fokus yang tajam dan tekad yang kuat.

Tujuan mereka? Meninggalkan jejak positif di dunia, seringkali dengan menemukan solusi strategis untuk tantangan yang kompleks. Jadi jangan tertipu oleh penampilan luarnya yang pendiam. Di baliknya ada kekuatan yang tenang, membentuk dunia satu demi satu ide brilian.

3. Apa yang dimaksud dengan kepribadian gaya INTJ?

Kepribadian gaya INTJ juga dikenal sebagai 'Dalang' atau 'Arsitek' Ini adalah perpaduan yang kuat antara kecakapan intelektual, perencanaan strategis, dan tekad yang kuat untuk meninggalkan jejak di dunia.

INTJ membangun kerajaan mereka sendiri. Mereka mendambakan otonomi, menetapkan tujuan dan menempa jalan mereka, sering kali menantang dan mendorong batas-batas.

Pemborosan adalah laknat bagi para INTJ. Mereka merampingkan tugas, mengoptimalkan alur kerja, dan memaksimalkan dampaknya dalam setiap aspek kehidupan. Mereka selalu mencari keterampilan baru, mendorong batasan, dan menyempurnakan manajemen tugas kemampuan. Mereka melihat hidup sebagai perjalanan penemuan dan penguasaan diri yang berkelanjutan.

Bayangkan seorang grandmaster catur yang haus akan pengetahuan dan tekad yang kuat untuk mengubah dunia - itulah inti dari kepribadian INTJ!