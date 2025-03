14 Buku INFJ Dari Dunia Sastra

INFJ (tipe kepribadian yang paling langka menurut Myers Briggs Type Indicator atau MBTI) disebut sebagai paradoks berjalan - dan untuk alasan yang bagus. Mereka menunjukkan empati sambil mempertahankan idealisme; mereka adalah pendukung yang penuh semangat yang sering kali pendiam dan tidak ekspresif; mereka adalah pemimpi analitis dan introvert yang berkembang dalam lingkungan sosial.

INFJ kaku dalam pemikiran dan keyakinan mereka, tetapi mereka juga dapat mengubahnya dengan katalis yang tepat. Bagi mereka, itu adalah membaca.

Ketertarikan alami terhadap literatur membuat INFJ menjadi pembaca yang rakus. Membaca adalah tempat berlindung dan inspirasi. Bergabunglah dengan kami saat kami membagikan daftar 14 buku yang menjadi favorit INFJ!

Memahami Kepribadian INFJ melalui Sastra

Kepribadian memainkan peran penting dalam membentuk preferensi membaca seseorang. INFJ menunjukkan dua kecenderungan kuat dalam gaya membaca mereka.

INFJ senang membaca buku-buku yang mengeksplorasi emosi yang mendalam, hubungan yang kompleks, dan psikologi manusia. Hal ini disebabkan oleh kepekaan pemrosesan sensorik (SPS) mereka, yang memberi mereka kesadaran yang tinggi akan seluk-beluk di lingkungan mereka. Sifat reflektif mereka sangat membutuhkan buku-buku yang menampilkan karakter yang berbelit-belit dan dunia batin mereka.

Sebagai seorang empati, mereka hidup melalui buku-buku di mana introversi tidak menjadi penghalang-bukan berarti mereka ingin keluar dari sifat kepribadian ini. Mereka hanyalah makhluk yang ingin tahu yang ingin menjalani berbagai kehidupan, emosi, dan pengalaman manusia sambil menikmati membaca sendirian dengan nyaman.

Mereka memiliki kegemaran yang kuat terhadap cerita tentang moralitas idealis, keadilan, dan peningkatan diri, sehingga mereka terbuka terhadap visi utopis, pertanyaan filosofis, dan perubahan positif. Welas asih mereka membuat mereka tertarik pada buku-buku tentang harapan, ketahanan, dan keadilan sosial.

Bagi kepribadian INFJ, buku seperti lemari pakaian di Narnia-pintu gerbang ke dunia lain. Buku adalah tempat mereka mengeksplorasi kompleksitas kemanusiaan dan hubungan antar manusia, merefleksikan nilai-nilai mereka, dan mencari inspirasi untuk bertumbuh sebagai individu.

14 Rekomendasi Buku Sastra Populer untuk Kepribadian INFJ

Setelah kita berbicara tentang bagaimana INFJ suka membaca, maka wajar jika kita membahas beberapa rekomendasi sastra terbaik mereka. Mari kita mulai!

1. Pencarian Makna oleh Viktor E. Frankl

Tentang buku ini

Pengarang: Viktor E. Frankl

Viktor E. Frankl Tahun terbit: 1959

1959 Perkiraan waktu membaca: 3 jam

3 jam Ideal untuk: Individu yang mencari pengembangan pribadi melalui introspeksi

Individu yang mencari pengembangan pribadi melalui introspeksi Jumlah halaman: 165 halaman

165 halaman peringkat: Peringkat: 4.7/5 (Amazon) 4.37/5 (Goodreads)



Ringkasan tanpa spoiler

Karya Viktor E. Frankl, Man's Search For Meaning, adalah sebuah karya sastra yang mendalam dan berpengaruh. Buku ini menyajikan catatan langsung dari sang penulis sebagai penyintas Holocaust yang dipadukan dengan keahlian dan wawasannya sebagai psikiater dan filsuf eksistensial.

Bagian pertama dari buku ini menceritakan pengalamannya di kamp konsentrasi Nazi. Buku ini menjelaskan secara rinci tentang kondisi kehidupan yang brutal, kematian dan kehilangan orang yang dicintai, serta ancaman yang terus menerus terhadap kehidupan. Dia berbagi pengamatannya yang melibatkan mereka yang masih menemukan makna dan tujuan dari kesulitan seperti itu dan terus berharap untuk hari esok yang lebih baik-sebuah bukti ketangguhan umat manusia.

Pada bagian kedua, Frankl mengusulkan logoterapi-pendekatan psikoterapi yang berkisar pada pencarian makna hidup. Dia berbicara tentang bagaimana sikap individu dalam menemukan tujuan dan makna dalam hidup membantu mereka mengatasi kondisi buruk dan penderitaan.

Kutipan dari buku

Mereka yang memiliki 'mengapa' untuk hidup, dapat bertahan dengan hampir semua 'bagaimana'.

Viktor Frankl

Mengapa kami merekomendasikan buku Man's Search for Meaning untuk tipe kepribadian INFJ?

Buku ini mengeksplorasi tema-tema eksistensialisme dan pencarian makna atau tujuan hidup. Buku ini akan mendorong sifat introspektif para INFJ, dan mereka akan sangat menghargai aspek filosofis dari buku ini

Penekanan pada kekuatan pilihan dan tanggung jawab pribadi selaras dengan kecenderungan INFJ untukmencari pengembangan pribadi dan pertumbuhan melalui introspeksi. Buku ini bertindak sebagai panduan bagi para INFJ dalam perjalanan menuju penemuan diri

Subjek buku ini akan mendorong empati dan membantu mendorong eksplorasi spiritual atau ekspresi kreatif

2. Sebuah Kerut dalam Waktu (dari Time Quintet) oleh Madeleine L'Engle

Tentang buku ini

Penulis: Madeleine L'Engle

Madeleine L'Engle Tahun terbit: 1962

1962 Perkiraan waktu membaca: 3 jam

3 jam Ideal untuk: Individu dengan pikiran kreatif dan imajinatif

Individu dengan pikiran kreatif dan imajinatif Jumlah halaman: 218

218 peringkat: Peringkat: 4.4/5 (Amazon) 3.98/5 (Goodreads)



Ringkasan tanpa spoiler

Jika Anda merasa topik-topik berat membuat Anda merasa sedih (dan kami tidak akan menyalahkan Anda atas empati alami Anda), pertimbangkan untuk menyelami novel fantasi sains yang sehat.

A Wrinkle in Time oleh Madeleine L'Engle mengikuti kisah seorang gadis muda, Meg Murry. Meg, saudara laki-lakinya, dan seorang teman melakukan perjalanan luar biasa untuk menyelamatkan ayahnya, yang menghilang saat mengerjakan proyek rahasia pemerintah. Ketiganya dibantu oleh tiga makhluk surgawi misterius yang membantu mereka melakukan perjalanan melintasi ruang dan waktu untuk menghadapi 'IT', kekuatan jahat yang bertanggung jawab atas penculikan tersebut.

Buku ini menggabungkan fiksi ilmiah, fantasi, dan filosofi untuk mengeksplorasi tema-tema individualitas, cinta, dan pertarungan antara yang baik dan yang jahat.

Kutipan dari buku

Satu-satunya cara untuk mengatasi sesuatu yang sangat serius adalah dengan mencoba memperlakukannya dengan sedikit ringan.

Madeleine L'Engle

Mengapa kami merekomendasikan A Wrinkle in Time untuk tipe kepribadian INFJ?

Penceritaan yang imajinatif dengan plot yang mencekam yang melibatkan sains, fantasi, dimensi dunia lain, dan lain-lain, akan memicu pikiran kreatif dan imajinatif para INFJ dari segala usia

Mengikuti kiasan perjalanan pahlawan klasik di mana protagonis mengalami transformasi dan pemberdayaan pribadi sambil mengatasi kesulitan, yang akan selaras dengan minat INFJ

Novel ini merayakan individualitas dengan mendorong pembaca untuk menerobos belenggu konformitas. INFJ akan menghargai pesan untuk merangkul keaslian dan individualitas seseorang

INFJ menghargai persahabatan yang mendalam dan hubungan kekeluargaan, yang digambarkan dengan indah dalam cerita

3. Panduan Kepribadian INFJ oleh Bo Miller

Tentang buku ini

Penulis: Bo Miller

Bo Miller Tahun terbit: 2017

2017 Perkiraan waktu membaca: 1 jam

1 jam Cocok untuk: Para INFJ yang menginginkan saran yang dapat ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan mereka

Para INFJ yang menginginkan saran yang dapat ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan mereka Jumlah halaman: 110

110 peringkat: Peringkat: 4.2/5 (Amazon) 4.5/5 (Goodreads)



Ringkasan tanpa spoiler

Siapa yang bisa menjadi mentor yang lebih baik bagi INFJ selain INFJ itu sendiri? Bo Miller adalah seorang praktisi Myers-Briggs bersertifikat, yang merupakan ceri terbaik!

Buku "Panduan Kepribadian INFJ" karya Miller mengakui kelangkaan tipe kepribadian ini dan menyelidiki tantangan, kekuatan, dan perjalanan transformatif individu-individu tersebut. Miller menarik dari pengalaman pribadinya untuk berbicara tentang perasaan tersisih atau disalahpahami dalam budaya yang didominasi oleh kepribadian lain. Dia berbagi kisah penemuan dirinya, menjelaskan bagaimana mengidentifikasi dirinya sebagai tipe kepribadian INFJ memberikan kejelasan, validasi, dan rasa kebangkitan dalam hidupnya.

Buku ini disusun dalam tiga bagian. Bagian pertama menjelaskan empat preferensi kepribadian INFJ (Introvert, Intuitif, Perasa, Penilai). Bagian kedua berbagi wawasan tentang pola pikir yang mendorong INFJ (disebut 'fungsi' dalam istilah MBTI). Yang ketiga adalah panduan praktis bagi INFJ lainnya untuk membantu mereka mengeksplorasi dan lebih menikmati hidup.

Kutipan dari buku

Intuisi introvert adalah apa yang membuat INFJ menjadi musisi, seniman, desainer grafis, penulis, dan sebagainya yang sangat baik. Koneksi yang mereka buat adalah orisinil dan luar biasa, dan ada dunia kreativitas di dalam pikiran setiap INFJ.

Bo Miller

Mengapa kami merekomendasikan Panduan Kepribadian INFJ untuk tipe kepribadian INFJ?

Penulis, sebagai seorang INFJ, berbagi pengalaman dan wawasan pribadinya untuk mengeksplorasi dan memvalidasi tantangan dan kekuatan unik INFJ. Pembaca akan menemukan buku ini sangat mudah dipahami

Ketiga bagiannya mencakup semua hal yang perlu diketahui tentang kepribadian INFJ, menjadikannya sumber informasi lengkap bagi para INFJ dalam perjalanan pencarian jati diri

Bo menyebut Bagian III sebagai "Hal-hal yang saya harap akan dikatakan seseorang kepada saya ketika saya masih muda," menjadikannya panduan yang sangat baik dan realistis bagi para INFJ

Buku ini membagikan saran yang dapat ditindaklanjuti dari perspektif INFJ untuk membantu individu mencapai tujuan mereka dan menikmati hidup

4. Komedi Ilahi oleh Dante Alighieri

Tentang buku ini

Penulis: Dante Alighieri

Dante Alighieri Tahun terbit: 1320

1320 Perkiraan waktu membaca: 6,5 jam

6,5 jam Ideal untuk: Individu yang senang membaca komentar moral dan politik tentang isu-isu sosial

Individu yang senang membaca komentar moral dan politik tentang isu-isu sosial Jumlah halaman: 798

798 peringkat: Peringkat: 4.7/5 (Amazon) 4.08/5 (Goodreads)



Ringkasan tanpa spoiler

Dalam "The Divine Comedy", Dante Alighieri secara alegoris membawa pembaca melewati Neraka, Api Penyucian, dan Surga di akhirat Kristen. Komedi Ilahi ditulis pada awal abad ke-14 dan dibagi menjadi tiga kantil-Inferno, Purgatorio, dan Paradiso. Kisahnya mengikuti ziarah epik sang tokoh utama, yang merupakan nama dari penulisnya. Dante dibimbing oleh penyair Romawi Virgil dan kemudian oleh Beatrice, cinta pujaannya.

Dalam Inferno, Dante menyaksikan sembilan lingkaran neraka, masing-masing mewakili dosa yang berbeda dengan hukuman yang sesuai. Purgatorio menggambarkan pemurnian jiwa-jiwa yang mendaki gunung Api Penyucian. Terakhir, Paradiso menjelajahi alam surga di bawah bimbingan Beatrice.

Dalam The Divine Comedy, Dante bertemu dengan tokoh-tokoh sejarah dan mitologi yang terlibat dalam percakapan mendalam dan berwawasan luas tentang teologi, moral, dan filsafat. Selain mengekspresikan refleksi Dante tentang dosa, penebusan, dan tatanan ilahi, karya ini juga merupakan komentar sosial dan politik tentang sifat manusia.

Kutipan dari buku

Jika dunia ini tersesat, penyebabnya ada di dalam dirimu, di dalam dirimu yang harus dicari.

Dante Alighieri

Mengapa kami merekomendasikan The Divine Comedy untuk tipe kepribadian INFJ?

Kebijaksanaan intelektual yang mendalam seputar tema filsafat dan eksistensialisme akan memenuhi kebutuhan mereka akan kontemplasi dan eksplorasi intelektual yang mendalam

Penggunaan simbol, metafora, dan alegori beresonansi dengan minat alami mereka, memungkinkan interpretasi yang kaya dan bernuansa dari tulisan tersebut

INFJ mencari hubungan yang mendalam dan bermakna dalam hubungan, yang ditunjukkan melalui cinta yang diidealkan antara Dante dan Beatrice

Komentar moral dan politik yang tertanam dalam literatur yang kaya beresonansi dengan minat INFJ dalam masalah sosial, mengejar keadilan, dan dinamika kekuasaan

5. Pikiran yang Terorganisir: Berpikir Jernih di Era Informasi Berlimpah oleh Daniel J. Levitin

Tentang buku ini

Penulis: Daniel J. Levitin

Daniel J. Levitin Tahun terbit: 2014

2014 Perkiraan waktu membaca: 9 jam

9 jam Ideal untuk: Individu yang mencari nasihat pribadi dan profesional khusus INFJ

Individu yang mencari nasihat pribadi dan profesional khusus INFJ Jumlah halaman: 528

528 peringkat: Peringkat: 4.3/5 (Amazon) 3.7/5 (Goodreads)



Ringkasan tanpa spoiler

Era Informasi membawa dunia pengetahuan ke ujung jari kita. Namun, arus informasi yang masuk secara tiba-tiba ini juga cukup mengganggu-sulit untuk tidak merasa seperti peramban dengan terlalu banyak tab yang terbuka. The Organized Mind membahas tantangan-tantangan ini dan berbagi wawasan praktis tentang bagaimana individu dapat menavigasi informasi yang berlebihan untuk tetap fokus .

Penulis Daniel Levitin, seorang ahli saraf terkemuka, mengutip sejumlah penelitian dari ilmu saraf, psikologi, dan ekonomi perilaku. Dia menawarkan strategi yang dapat ditindaklanjuti untuk meningkatkan pengambilan keputusan, mengurangi kelumpuhan keputusan dan stres, serta meningkatkan produktivitas.

Buku ini membahas topik-topik seperti keterbatasan otak manusia saat memproses informasi, pentingnya pengorganisasian dan perencanaan, dampak teknologi terhadap fungsi kognitif kita, dan bagaimana memanfaatkannya untuk membuat hidup lebih mudah.

Levitin kemudian berbagi tips dan trik dalam mengatur ruang fisik dan digital, mengelola waktu secara efektif, dan membuat keputusan yang lebih cerdas - tanpa kebisingan.

Kutipan dari buku

Seolah-olah otak kita dikonfigurasikan untuk membuat sejumlah keputusan per hari dan begitu kita mencapai batas itu, kita tidak dapat membuat keputusan lagi, terlepas dari seberapa penting keputusan itu.

Daniel J. Levitin

Mengapa kami merekomendasikan The Organized Mind untuk tipe kepribadian INFJ?

Buku ini berasal dari penelitian ilmiah interdisipliner dan dengan demikian menarik bagi INFJ yang menyukai pendekatan berbasis bukti untuk peningkatan diri

Buku ini membagikan solusi praktis dan dapat ditindaklanjuti untuk mengelola informasi yang berlebihan, yang merupakan kebutuhan saat ini, apa pun tipe kepribadian seseorang

Strategi yang dibagikan dalam buku ini akan membantu INFJ membuat keputusan yang lebih bijak dalam kehidupan profesional dan pribadi mereka, karena mereka menyukai pengambilan keputusan yang bijaksana

INFJ sering kali kesulitan mengatur waktu atau mengatasi stres. Mereka juga mudah terstimulasi dan kewalahan. Buku ini dapat membantu mereka mengelola tantangan-tantangan tersebut dengan lebih efektif

6. Orang yang Sangat Sensitif: Cara Berkembang Ketika Dunia Mengalahkan Anda oleh Elaine N. Aron

Tentang buku ini

Penulis: Elaine N. Aron

Elaine N. Aron Tahun terbit: 1997

1997 Perkiraan waktu membaca: 4 jam

4 jam Ideal untuk: Individu yang ingin memperkuat hubungan interpersonal mereka

Individu yang ingin memperkuat hubungan interpersonal mereka Jumlah halaman: 251

251 peringkat: Peringkat: 4.5/5 (Amazon) 3.8/5 (Goodreads)



Ringkasan tanpa spoiler

Mengingat bagaimana INFJ merasakan emosi secara lebih intens, mereka seringkali cukup sensitif. Dalam beberapa kasus, seorang INFJ mungkin juga seorang HSP (Highly Sensitive Person), sehingga memperumit sifat sensitif mereka.

Jika Anda adalah kombinasi INFJ-HSP, maka The Highly Sensitive Person akan menjadi buku favorit Anda. Elaine Aron, seorang psikolog riset klinis dan penulis, membagikan pembelajaran dan temuannya saat mengeksplorasi karakteristik individu yang sangat sensitif . Dia berbagi wawasan ilmiah tentang mengapa beberapa orang sensitif terhadap rangsangan seperti suara yang terang, bau yang menyengat, dan kebisingan.

Dr. Aron membahas tantangan yang ditimbulkan oleh sifat-sifat ini dan berbagi strategi praktis untuk mengatasi, merawat diri sendiri, dan berkembang. Buku ini mendorong para HSI untuk merangkul kemampuan unik mereka dan mengembangkan pola pikir yang produktif meskipun ada rintangan.

Kutipan dari buku

Menjadi sangat sensitif sama sekali tidak mengesampingkan, dengan cara Anda sendiri, menjadi penyintas yang ulet.

Dr. Elaine Aron

Mengapa kami merekomendasikan The Highly Sensitive Person untuk tipe kepribadian INFJ?

Buku ini membantu untuk lebih memahami dan mengenali karakteristik, kekuatan, dan tantangan unik mereka, karena INFJ dan HSP sering kali menunjukkan sifat-sifat yang tumpang tindih

Buku ini membagikan alat yang berharga dan strategi penanggulangan praktis yang dapat digunakan oleh INFJ untuk menghadapi situasi yang terlalu banyak stimulasi dan situasi yang luar biasa untuk mengelola kepekaan

Buku ini mempelajari dampak sifat-sifat HSP terhadap hubungan dan berbagi wawasan berharga bagi INFJ untuk memperkuat hubungan interpersonal mereka dan membina hubungan yang bermakna

Buku ini menekankan penerimaan radikal terhadap kebiasaan kepribadian HSP dan INFJ dan merayakan nilai unik yang dibawa oleh kepribadian tersebut

7. Buku Pegangan INFJ: Panduan untuk dan untuk Tipe Kepribadian Myers-Briggs yang Paling Langka oleh Marissa Baker

Tentang buku ini

Penulis: Marissa Baker

Marissa Baker Tahun terbit: 2015

2015 Perkiraan waktu membaca: 1 jam

1 jam Cocok untuk: Siapa saja yang ingin memahami tipe kepribadian INFJ

Siapa saja yang ingin memahami tipe kepribadian INFJ Jumlah halaman: 70

70 peringkat: Peringkat: 4.6/5 (Amazon) 4.0/5 (Goodreads)



Ringkasan tanpa spoiler

buku Pegangan INFJ adalah panduan lain dari sesama INFJ yang didedikasikan untuk para INFJ lainnya.

Melalui karya ini, Marissa Baker membawa kita pada sebuah eksplorasi yang mendalam, khususnya dari sudut pandang INFJ. Marissa sangat memahami sifat-sifat, kekuatan, dan tantangan unik INFJ serta berbagi wawasan pribadi tentang bagaimana berkembang sebagai seorang INFJ.

Buku ini mencakup berbagai topik, mulai dari hubungan, komunikasi, gaya manajemen dan pilihan karier hingga pengembangan pribadi. Setiap topik berisi anekdot yang relevan, saran praktis, dan kata-kata yang menggugah untuk membantu INFJ menavigasi berbagai aspek kehidupan pribadi dan profesional mereka.

Kutipan dari buku

Sebagai perfeksionis dan idealis, INFJ terus berusaha untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik. Entah itu hubungan yang kita jalin, orang yang kita sayangi, proyek yang sedang kita kerjakan, atau bahkan tanaman hias, INFJ tidak akan menyerah sampai mereka telah mengerahkan semua kemampuannya untuk memperbaiki keadaan.

Marissa Baker

Mengapa kami merekomendasikan The INFJ Handbook untuk tipe kepribadian INFJ?

Buku ini membagikan wawasan langsung yang dapat dihubungkan dengan pengalaman INFJ, menjadikannya panduan tepercaya bagi INFJ lainnya

Buku ini mencakup serangkaian topik yang berfokus pada INFJ secara komprehensif seperti komunikasi, karier, pengembangan diri, dll., yang menawarkan panduan bagi mereka dalam aspek-aspek tertentu dalam kehidupan mereka

Nada suportif di seluruh buku ini mendorong INFJ untuk merangkul kualitas unik mereka dan secara efektif mengelola tantangan

8. Quiet: Kekuatan Introvert di Dunia yang Tidak Bisa Berhenti Berbicara oleh Susan Cain

Tentang buku ini

Penulis: Susan Cain

Susan Cain Tahun terbit: 2012

2012 Perkiraan waktu membaca: 6 jam

6 jam Ideal untuk: Introvert yang menginginkan strategi yang dapat ditindaklanjuti untuk komunikasi yang efektif

Introvert yang menginginkan strategi yang dapat ditindaklanjuti untuk komunikasi yang efektif Jumlah halaman: 333

333 peringkat: Peringkat: 4.5/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)



Ringkasan tanpa spoiler

Dalam dunia yang dinamis dengan berbagai titik kontak untuk interaksi beroktan tinggi, ekstrovert sering dianggap sebagai kelas sosial yang lebih unggul. Sebaliknya, ada para introvert-yang menempatkan 'aku' dalam diri INFJ.

Quiet oleh Susan Cain mengacu pada penelitian ekstensif, studi kasus, dan pengalaman pribadi untuk menantang persepsi budaya tentang introvert. Dia mengeksplorasi ilmu pengetahuan di balik introversi dan berbagi perbedaan antara introvert dan ekstrovert berdasarkan neurologi dan psikologi. Cain kemudian membahas bias masyarakat terhadap ekstroversi di tempat kerja dan lingkungan sosial, yang sering membuat introvert terdampar.

Dia menganjurkan pemahaman yang lebih inklusif tentang ciri-ciri kepribadian yang merayakan keunikan setiap orang. Untuk menyampaikan maksudnya, ia mencantumkan berbagai kontribusi introvert ke berbagai bidang dan menyerukan untuk mengenali dan memanfaatkan kekuatan yang melekat pada introvert.

Kutipan dari buku

Tidak ada korelasi antara menjadi pembicara terbaik dan memiliki ide terbaik.

Susan Cain

Mengapa kami merekomendasikan Pendiam untuk tipe kepribadian INFJ?

Buku ini membahas tentang kepemimpinan introvert dangaya kerja yang sering diwujudkan oleh INFJ, seperti mendengarkan secara mendalam, empati, dan pengambilan keputusan yang bijaksana

Hal ini memvalidasi kebutuhan INFJ akan kesendirian dan introspeksi karena mereka sering kali menghargai waktu sendirian untuk mengisi ulang energi mereka setelah interaksi sosial

INFJ dapat mengambil manfaat dari strategi yang dapat ditindaklanjuti untuk komunikasi dan kolaborasi yang efektif sambil menavigasi dinamika sosial dalam lingkungan pribadi dan profesional

9. Kekuatan Introvert: Mengapa Kehidupan Batin Anda adalah Kekuatan Tersembunyi Anda oleh Laurie Helgoe

Tentang buku ini

Penulis: Laurie Helgoe

Laurie Helgoe Tahun terbit: 2008

2008 Perkiraan waktu membaca: 5,5 jam

5,5 jam Cocok untuk: Introvert yang mencari aspek positif dari kesendirian

Introvert yang mencari aspek positif dari kesendirian Jumlah halaman: 288

288 peringkat: Peringkat: 4.4/5 (Amazon) 3.8/5 (Goodreads)



Ringkasan tanpa spoiler

Melanjutkan tema yang menjelaskan tentang individu introvert, kami memiliki Introvert Power oleh Laurie Helgoe selanjutnya.

Seperti kebanyakan penulis dalam daftar kami, Laurie membagikan kisah pribadinya sebagai seorang psikolog dan seorang introvert. Dia menyoroti kekuatan unik introvert, seperti refleksi yang mendalam, koneksi yang bermakna, dan kreativitas. Selain menantang norma-norma sosial yang diadu demi ekstroversi, ia menyajikan argumen kuat untuk sifat-sifat introvert.

Buku ini merupakan panduan mendalam bagi para introvert, yang mendorong mereka untuk menerima diri mereka yang sebenarnya. Di dunia yang belum tentu memuji kekuatan mereka. Perspektif positif seperti itu sangat memberdayakan bagi para introvert.

Kutipan dari buku

Mari kita perjelas satu hal: Orang introvert tidak membenci obrolan ringan karena kita tidak menyukai orang lain. Kami membenci basa-basi karena kami membenci penghalang yang diciptakannya di antara orang-orang.

Laurie Helgoe

Mengapa kami merekomendasikan Introvert Power untuk tipe kepribadian INFJ?

Buku ini merayakan kreativitas yang terkait dengan introversi, yang secara khusus menonjol bagi para INFJ, yang secara alami artistik dan imajinatif

Buku ini merupakan bacaan yang memberdayakan yang akan membantu para INFJ menemukan kekuatan dan ketahanan batin mereka sembari menyeimbangkan dunia batin dengan ekspektasi eksternal

Buku ini memberikan sudut pandang positif terhadap kesendirian, yang sering kali dipandang negatif. Buku ini memvalidasi kebutuhan INFJ akan waktu sendiri untuk merenung dan introspeksi

10. 100 Hari Menuju Tenang: Sebuah Jurnal untuk Menemukan Ketenangan Sehari-hari oleh Amy Leigh Mercree

Tentang buku ini

Penulis: Amy Leigh Mercree

Amy Leigh Mercree Tahun terbit: 2020

2020 Perkiraan waktu membaca: 5-10 menit per latihan

5-10 menit per latihan Cocok untuk: Mereka yang mencari ruang kepala yang lebih baik

Mereka yang mencari ruang kepala yang lebih baik Jumlah halaman: 208

208 peringkat: Peringkat: 4.6/5 (Amazon) 4.0/5 (Goodreads)



Ringkasan tanpa spoiler

INFJ yang cemas dan stres sering kali menemukan kenyamanan dalam meditasi dan menulis jurnal. Jika Anda melakukannya, cobalah membuat jurnal dengan 100 Days to Calm.

Dalam buku kerja ini, Amy Leigh Mercree telah mengumpulkan kumpulan petunjuk jurnal, latihan, dan refleksi untuk menanamkan kedamaian dan ketenangan ke dalam kehidupan sehari-hari. Anggaplah ini sebagai jalan Anda menuju kesejahteraan emosional dan mental.

Jurnal ini menyentuh perhatian penuh, rasa syukur, dan perawatan diri untuk menyuntikkan ketenangan meskipun menghadapi berbagai tantangan hidup. Anda juga akan menemukan tips praktis di antara latihan menulis untuk meningkatkan keseimbangan dan kedamaian emosional. Jika Anda mencari teman yang dapat diandalkan untuk menjadikan perhatian sebagai kebiasaan dan menjalani gaya hidup yang tenang, buku ini harus menjadi buku favorit Anda!

Kutipan dari buku

Ketika Anda benar-benar berhenti untuk mencium bunga, Anda meremajakan diri Anda dan orang-orang di sekitar Anda.

Amy Leigh Mercree

Mengapa kami merekomendasikan 100 Days to Calm untuk tipe kepribadian INFJ?

Para INFJ dapat mempraktikkan kesadaran secara sistematis melalui buku ini. Perjalanan bertahap selama 100 hari selaras dengan kebutuhan mereka akan tujuan dandisiplin diri untuk mencapai kesuksesan Jurnal yang dipandu akan membantu INFJ fokus untuk menemukan ketenangan dalam rutinitas harian mereka, sesuai dengan keinginan mereka untuk kesejahteraan dan keseimbangan holistik

Jurnal ini merupakan tempat perlindungan pribadi bagi INFJ untuk mengekspresikan pikiran, perasaan, dan aspirasi mereka, memenuhi kebutuhan mereka akan ekspresi kreatif dan introspektif dalam ruang yang aman

Jurnal ini mendasarkan INFJ pada realitas sambil mempromosikan ruang mental yang positif melalui afirmasi dan pesan-pesan yang membangkitkan semangat

11. Pangeran Kecil oleh Antoine de Saint-Exupéry

Tentang buku ini

Pengarang: Antoine de Saint-Exupéry

Antoine de Saint-Exupéry Tahun terbit: 1943

1943 Perkiraan waktu membaca: 1,5 jam

1,5 jam Cocok untuk: Individu yang menghargai keindahan dalam momen-momen kecil sehari-hari

Individu yang menghargai keindahan dalam momen-momen kecil sehari-hari Jumlah halaman: 96

96 peringkat: Peringkat: 4.5/5 (Amazon) 4.32/5 (Goodreads)



Ringkasan tanpa spoiler

Pangeran Kecil oleh Antoine de Saint-Exupéry adalah cerita klasik yang tak lekang oleh waktu. Bercerita tentang petualangan seorang pangeran muda yang berkelana dari satu planet ke planet lain dan bertemu dengan berbagai penduduk. Setiap karakter yang unik memainkan peran sentral dalam serangkaian cerita, berbagi pelajaran hidup yang mendalam yang melekat pada sang pangeran.

Novel ini mengeksplorasi tema cinta dan persahabatan melalui taburan pertemuan-pertemuan aneh dan percakapan-percakapan yang mengharukan. Saat membaca buku ini, Anda akan menemukan diri Anda merenungkan keajaiban masa kanak-kanak, kerumitan hubungan antarmanusia, dan keindahan imajinasi.

Gaya penulisan dan kedalaman alegorisnya membuat buku ini menjadi sebuah mahakarya bahkan setelah 80 tahun diterbitkan.

Kutipan dari buku

Semua orang dewasa pernah menjadi anak-anak... tetapi hanya sedikit dari mereka yang mengingatnya.

Antoine de Saint-Exupéry

Mengapa kami merekomendasikan The Little Prince untuk tipe kepribadian INFJ?

The Little Prince adalah sebuah empati dalam perjalanan penemuan dan pemahaman diri, menyeimbangkan idealisme dengan realitas. Tidak ada yang lebih cocok untuk INFJ

Narasi yang imajinatif dan aneh akan menarik bagi inner child INFJ. Hal ini memupuk keajaiban, keingintahuan alami, kepolosan, dan keceriaan yang ada dalam diri INFJ

Pangeran Kecil menghargai hubungan emosional yang mendalam dengan orang lain-manusia, hewan, dan bahkan tumbuhan. Tema ini akan beresonansi dengan kecintaan INFJ terhadap ikatan tersebut

Cerita ini berbicara tentang keindahan dalam momen-momen kecil sehari-hari yang mungkin sering tidak dihargai. Hal ini selaras dengan kemampuan INFJ untuk menemukan hal yang luar biasa dalam hal yang biasa karena mereka lebih selaras dan sadar akan segala sesuatu di sekitar mereka

13. Jane Eyre oleh Charlotte Brontë

Tentang buku ini

Pengarang: Charlotte Brontë

Charlotte Brontë Tahun terbit: 1847

1847 Perkiraan waktu membaca: 9,5 jam

9,5 jam Ideal untuk: Penggemar novel periode

Penggemar novel periode Jumlah halaman: 532

532 peringkat: Peringkat: 4.5/5 (Amazon) 4.15/5 (Goodreads)



Ringkasan tanpa spoiler

Melalui Jane Eyre, Charlotte Brontë merajut kisah menarik tentang cinta, moralitas, kelas sosial, peran gender, dan pengejaran kemerdekaan. Bildungsroman ini membawa pembaca melalui perjalanan penuh gejolak, yaitu kehidupan dan perjuangan Jane Eyre.

Yatim piatu dan dianiaya sebagai seorang anak, Jane mengalami kesulitan untuk mengejar pendidikan sambil mengembangkan kompas moral yang kuat dan ketangguhan. Dia mendapatkan posisi sebagai pengasuh di Thornfield Hall, di mana dia bertemu dengan Tuan Rochester yang pemurung dan penuh teka-teki. Hubungan mereka yang kompleks dan berkembang menguji keyakinan moral Jane.

Saat membaca buku ini, Anda akan menemukan elemen Gotik di seluruh narasi yang menambah suasana menakutkan dan misterius di Thornfield Hall. Bronte juga akan membuat Anda berdebat antara alasan, agensi individu dan ekspektasi masyarakat, serta mencari identitas dan rasa memiliki.

Kutipan dari buku

Saya lebih suka bahagia daripada bermartabat.

Charlotte Brontë

Mengapa kami merekomendasikan Jane Eyre untuk tipe kepribadian INFJ?

Buku ini mengeksplorasi karakter yang kaya, penuh nuansa, dan rumit yang akan menarik para INFJ ke dalam dunia batin mereka yang kompleks

Harapan, ketahanan, dan keyakinan moral Jane Eyre yang kuat, bahkan dalam menghadapi kesulitan, akan menarik bagi rasa kekuatan dan keadilan dalam diri INFJ

Karena INFJ sering tertarik pada novel-novel sejarah dan periode, mereka akan menemukan latar belakang Victoria dan norma-norma sosial yang sesuai dalam buku ini menarik

Tema-tema kemandirian, pemberdayaan, pencarian identitas, penebusan dosa, dan pengampunan membantu buku ini mencapai semua titik manis dari buku-buku INFJ yang ideal

14. And Then There Were None oleh Agatha Christie

Tentang buku ini

Pengarang: Agatha Christie

Agatha Christie Tahun terbit: 1939

1939 Perkiraan waktu membaca: 4,5 jam

4,5 jam Cocok untuk: Individu yang menyukai misteri yang rumit

Individu yang menyukai misteri yang rumit Jumlah halaman: 264

264 peringkat: Peringkat: 4.5/5 (Amazon) 4.3/5 (Goodreads)



Ringkasan tanpa spoiler

And Then There Were None adalah sebuah thriller kriminal di ruang terkunci karya maestro misteri Agatha Christie.

Cerita dimulai dengan sepuluh orang asing yang dipikat ke sebuah pulau terpencil dengan dalih yang berbeda. Setibanya di sana, mereka menemukan tuan rumah mereka hilang dan menemukan sebuah rekaman pesan yang menuduh masing-masing dari mereka melakukan pembunuhan yang keadilannya belum ditegakkan. Tersesat di pulau tanpa sarana untuk melarikan diri, para karakter diliputi rasa takut, paranoid, dan rasa bersalah. Suasana mencekam semakin terasa ketika setiap karakter dibunuh dengan cara yang mirip dengan lagu anak-anak "Sepuluh Tentara Kecil". Ketika jumlah orang yang selamat semakin berkurang, setiap orang harus menghadapi masa lalu kelam rahasia mereka sebelum terlambat.

And Then There Were None adalah buku yang tidak dapat Anda letakkan begitu Anda mulai membacanya. Novel ini akan membuat Anda tidak bisa berhenti membaca hingga halaman terakhir!

Kutipan dari buku

Tapi tidak ada seniman, saya sekarang menyadari, yang bisa puas dengan seni saja. Ada keinginan alami untuk mendapatkan pengakuan yang tidak dapat diperoleh.

Agatha Christie

Mengapa kami merekomendasikan And Then There Were None untuk tipe kepribadian INFJ?

INFJ menyukai misteri dan teka-teki. Buku ikonik ini meninggalkan dampak yang abadi pada genre ini dengan liku-liku yang tak terduga, menjadikannya favorit semua orang

Buku ini adalah bukti keterampilan observasi sosial Christie, yang akan berhubungan dengan INFJ, tidak mengherankan karena dia sendiri adalah seorang INFJ

Buku ini menampilkan karakter-karakter yang kompleks dengan latar belakang yang rumit, rahasia, dan motivasi tersembunyi yang akan dinikmati oleh para INFJ

Dinamika kelompok yang berubah-ubah dan eksplorasi bagaimana individu bereaksi di bawah tekanan memberi INFJ wawasan unik tentang sifat manusia dan ekspektasi masyarakat

Memilih Buku INFJ yang Tepat dan Menerapkan Pembelajarannya

Membaca memainkan peran sentral dalam dunia setiap INFJ. Pilihan buku atau cerita lebih dari sekadar hiburan; bagi mereka, buku adalah jalan menuju refleksi diri dan pertumbuhan pribadi. Sastra memainkan peran transformatif dalam membentuk perspektif, nilai, dan pilihan mereka.

Dengan mempertimbangkan hal di atas, berikut ini adalah beberapa cara yang dapat digunakan oleh para INFJ untuk memilih buku yang tepat dan menerapkan pembelajaran mereka:

Jelajahi berbagai genre , mulai dari non-fiksi filosofis hingga fiksi yang menggugah pikiran. Semakin banyak Anda membaca, semakin Anda akan berkembang

, mulai dari non-fiksi filosofis hingga fiksi yang menggugah pikiran. Semakin banyak Anda membaca, semakin Anda akan berkembang Bergabunglah dengan klub buku atau terlibat dalam diskusi sastra dengan INFJ lainnya untuk berbagi wawasan, mendapatkan perspektif yang beragam, dan menemukan buku-buku baru

atau terlibat dalam dengan INFJ lainnya untuk berbagi wawasan, mendapatkan perspektif yang beragam, dan menemukan buku-buku baru Mendaftarlah untuk tantangan membaca seperti tantangan membaca 52 Book Club yang berbagi bacaan berbasis promptdaftar tugas dengan contoh untuk menjaga konsistensi dan motivasi

seperti tantangan membaca 52 Book Club yang berbagi bacaan berbasis promptdaftar tugas dengan contoh untuk menjaga konsistensi dan motivasi Berpartisipasi dalam forum online, komunitas, dan platform lain di mana INFJ dapat memanfaatkan pengetahuan bersama dari pembaca global untuk menambahkan buku yang tepat ke dalam daftar TBR mereka

di mana INFJ dapat memanfaatkan pengetahuan bersama dari pembaca global untuk menambahkan buku yang tepat ke dalam daftar TBR mereka Buatlah jurnal reflektif untuk mencatat pikiran, emosi, wawasan, dan reaksi Anda saat membaca untuk menginternalisasi pembelajaran

untuk mencatat pikiran, emosi, wawasan, dan reaksi Anda saat membaca untuk menginternalisasi pembelajaran Secara aktif mencari peluang untuk menerapkan pelajaran dari buku dalam skenario dunia nyata

Tanya Jawab

**1. Apa buku INFJ yang terbaik?

Preferensi INFJ dapat bervariasi, itulah sebabnya tidak ada buku 'terbaik' untuk semua orang. Jelajahi buku-buku dari daftar yang dibagikan di atas untuk menemukan buku yang cocok untuk Anda.

**2. Apa genre terbaik untuk INFJ?

INFJ sering kali menyukai buku-buku yang mengeksplorasi emosi, hubungan, dan introspeksi manusia. Fantasi, sastra, fiksi sejarah, psikologi, filsafat, dan genre self-help secara khusus menarik bagi INFJ.

**3. Topik apa yang disukai INFJ?

INFJ tertarik pada tema-tema seperti empati, makna hidup, psikologi, sastra, keadilan sosial, spiritualitas, dan pertumbuhan pribadi.