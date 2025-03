10 Buku Kebiasaan Terbaik untuk Belajar dan Mengembangkan Kebiasaan yang Tahan Lama

Kebiasaan adalah arsitek yang tak terlihat, yang secara diam-diam membentuk tindakan, pikiran, dan pada akhirnya, hidup kita.

Dengan menguasai seni pembentukan kebiasaan, Anda dapat mencapai pertumbuhan pribadi, pola pikir yang produktif dan kehidupan yang memuaskan.

Apakah Anda ingin meningkatkan kesehatan, meningkatkan kreativitas, atau mencapai tujuan yang ambisius, buku yang tepat dapat menjadi kompas dalam perjalanan transformatif ini.

Kami telah menyusun daftar 10 buku yang mengajarkan Anda cara mengembangkan kebiasaan sehat untuk meningkatkan kualitas hidup Anda.

10 Buku Kebiasaan Terbaik untuk Dibaca pada Tahun 2024

Selami 10 bacaan yang kuat ini, yang dipilih dengan cermat untuk membekali Anda dengan strategi praktis dan perspektif mendalam tentang kekuatan mengubah kebiasaan:

1. Atomic Habits oleh James Clear

Penulis: Jamеs Clear

Jamеs Clear Jumlah halaman: 270

270 Tahun terbit: 2018

2018 Perkiraan waktu membaca: 3 jam 55 menit

3 jam 55 menit peringkat: Peringkat: 4.8/5 (Amazon) 4.4/5 (Goodreads)



Apakah Anda ingin mengubah hidup Anda menjadi lebih baik tetapi tidak tahu harus mulai dari mana? Jika ya, buku ini cocok untuk Anda. Kebiasaan Atom adalah buku terlaris #1 di New York Times yang mengungkap rahasia pembentukan kebiasaan berdasarkan penelitian mutakhir dan contoh-contoh nyata.

Empat hukum perubahan perilaku dari Clear-isyarat, keinginan, respons, dan penghargaan-serta kiat-kiat praktisnya menjadikan buku ini sumber yang berharga bagi siapa pun yang menginginkan perubahan yang langgeng. Anda juga akan menemukan rahasia yang tidak terlalu jelas tentang cara membuat perbaikan kecil dan bertahap yang akan menambah hasil yang besar dari waktu ke waktu.

Apakah Anda ingin menurunkan berat badan, meningkatkan produktivitas, memperbaiki hubungan, atau mencapai tujuan lain, buku ini akan menunjukkan kepada Anda bagaimana memanfaatkan kekuatan kebiasaan atom.

Kutipan dari buku ini

Ketika Anda jatuh cinta pada proses dan bukan pada produk, Anda tidak perlu menunggu untuk memberikan izin pada diri Anda sendiri untuk bahagia. Anda bisa merasa puas kapan saja saat sistem Anda berjalan.

Kemacetan yang jelas

Kesimpulan utama dari Atomic Habits

Fokus pada perubahan kecil dan berkelanjutan daripada tujuan yang drastis

Buatlah kebiasaan Anda mudah dimulai dan sulit dihentikan. Gunakan isyarat dan penghargaan untuk memicu dan memperkuat perilaku Anda

Tumpuk kebiasaan baik di atas kebiasaan yang sudah ada agar lebih mudah diterapkan

Apa yang dikatakan pembaca

"Mengikuti langkah-langkah sederhana yang diuraikan dalam buku ini telah meningkatkan cara saya menetapkan dan mencapai tujuan untuk bisnis dan transformasi pribadi saya, cara saya memandang dan melakukan kegiatan sehari-hari yang berkaitan dengan kesehatan dan kebugaran, serta kehidupan pribadi."_

2. 7 Kebiasaan Orang yang Sangat Efektif oleh Stephen R. Covey

**Pengarang: Stephen R. Covey

Jumlah halaman: 464

464 Tahun terbit: 1989

1989 Perkiraan waktu membaca: 6 jam 41 menit

6 jam 41 menit peringkat: Peringkat: 4.8/5 (Amazon) 4.2/5 (Goodreads)



Apa yang membuat beberapa orang lebih sukses daripada yang lain? Bagaimana Anda dapat mencapai tujuan dan menjalani hidup yang bermakna? Inilah beberapa pertanyaan yang dijawab oleh buku ini.

Buku klasik tentang kekuatan kebiasaan ini mengeksplorasi prinsip-prinsip yang tak lekang oleh waktu untuk efektivitas pribadi dan profesional. Tujuh kebiasaan berkinerja tinggi dari Covey, mulai dari kemandirian hingga sinergi, memberikan kerangka kerja untuk kehidupan yang memuaskan dan produktif.

Buku ini mengajari Anda cara untuk mengembangkan kebiasaan kerja yang akan membantu Anda menjadi lebih proaktif, mandiri, saling bergantung, dan sinergis. Anda juga akan menemukan cara menyelaraskan tindakan Anda dengan nilai-nilai Anda, berkomunikasi secara efektif, dan memecahkan masalah secara kreatif.

Kutipan dari buku

Taburlah pikiran, menuai tindakan; taburlah tindakan, menuai kebiasaan; taburlah kebiasaan, menuai karakter; taburlah karakter, menuai takdir.

Stephen R. Covey

7 Kebiasaan Utama Orang-Orang yang Sangat Efektif

Ubah paradigma dan prinsip Anda. Terapkan pola pikir tanggung jawab, inisiatif, dan visi

Terapkan etika karakter. Bangun karakter Anda di atas nilai-nilai universal dan abadi, bukan di atas sifat-sifat yang dangkal

Kuasai tujuh kebiasaan untuk mencapai kepuasan pribadi, membangun hubungan yang lebih kuat, dan berkontribusi secara bermakna kepada komunitas dan organisasi

Apa yang dikatakan pembaca

"Saya merekomendasikan buku ini kepada siapa saja yang sedang berusaha membangun kebiasaan yang lebih baik. Semua itu bisa diringkas menjadi satu atau dua halaman saja, tetapi membaca keseluruhan buku ini benar-benar membantu untuk menempatkan segala sesuatunya ke dalam perspektif. Saya pasti akan merekomendasikan buku ini kepada semua orang yang ingin meningkatkan kehidupan mereka."_

3. Beralih: Bagaimana Mengubah Sesuatu Ketika Perubahan Itu Sulit oleh Chip & Dan Heath

Penulis: Chip & Dan Heath

Chip & Dan Heath Jumlah halaman: 305

305 Tahun terbit: 2010

2010 Perkiraan waktu membaca: 5 jam 40 menit

5 jam 40 menit peringkat: Rating: 4.6/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)



Perubahan itu sulit tetapi bukan tidak mungkin. Itulah pesan dari buku ini, yang mengupas psikologi perubahan dan cara mengatasinya. Para penulis menggunakan metafora Penunggang dan Gajah untuk mengilustrasikan dua aspek pikiran kita: rasional dan emosional.

Mereka juga memperkenalkan konsep Jalan, yang mewakili lingkungan dan situasi. Memahami ketiga elemen ini mengajarkan Anda cara mengarahkan Penunggang, membentuk Gajah, dan membersihkan Jalan untuk perubahan yang sukses.

Para penulis menawarkan strategi yang dapat ditindaklanjuti untuk membentuk kebiasaan, mengubah perilaku, dan memotivasi individu dan organisasi untuk merangkul perubahan positif.

Kutipan dari buku

Mengapa kebiasaan begitu penting? Pada dasarnya, kebiasaan itu adalah autopilot perilaku.

Chip Heath

Beralihlah ke kunci utama

Sang Penunggang, Gajah, dan Jalan: Memahami kekuatan internal yang memengaruhi perilaku manusia

Mengarahkan Sang Penunggang: Memotivasi bagian rasional dari pikiran Anda melalui fakta dan data

Membentuk Gajah: Mengatasi resistensi emosional melalui penguatan positif dan arahan yang jelas

Apa yang dikatakan pembaca

"Switch" mengajarkan proses yang spesifik untuk mengimplementasikan perubahan. Buku ini terutama ditargetkan untuk perubahan di dalam sebuah organisasi, namun dapat dengan mudah diterapkan pada kehidupan secara umum. Para penulis menulisnya secara khusus untuk orang-orang dengan sumber daya yang terbatas dan otoritas yang kecil."_

4. Kebiasaan Kecil oleh B.J. Fogg

**Pengarang: B.J. Fogg

Jumlah halaman: 320

320 Tahun terbit: 2019

2019 Perkiraan waktu membaca: 5 jam 55 menit

5 jam 55 menit peringkat: Peringkat: 4.6/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)



Apakah menurut Anda mengubah kebiasaan itu sulit? Pikirkan lagi. Buku ini mengajarkan Anda cara menciptakan kebiasaan kecil yang dapat mengubah hidup Anda. Kebiasaan kecil adalah tindakan-tindakan kecil, mudah, dan spesifik yang dapat Anda lakukan dalam waktu kurang dari satu menit.

Kebiasaan-kebiasaan kecil ini didasarkan pada perilaku dan motivasi Anda yang sudah ada, yang hanya membutuhkan sedikit usaha atau kemauan. Dengan menciptakan kebiasaan kecil dari waktu ke waktu, Anda dapat mencapai hasil jangka panjang, seperti meningkatkan kesehatan, membangun kekayaan, atau membina hubungan yang erat.

Kutipan dari buku

_Untuk merancang kebiasaan yang sukses dan mengubah perilaku Anda, Anda harus melakukan tiga hal. Berhentilah menghakimi diri sendiri. Ambil aspirasi Anda dan jabarkan menjadi perilaku-perilaku kecil. Terima kesalahan sebagai sebuah penemuan dan gunakan itu untuk melangkah maju

B.J. Fogg

Hal-hal penting dari Tiny Habit

Mulailah dengan kebiasaan yang sangat kecil sehingga hampir tidak mungkin untuk ditolak

Fokuslah untuk membuat kebiasaan yang menyenangkan dan bermanfaat

Padukan kebiasaan baru dengan rutinitas yang sudah ada agar lebih mudah diterapkan

Apa yang dikatakan pembaca

"Buku 'Tiny Habits' didasarkan pada penelitian terobosan tentang kebiasaan oleh Prof BJ Fogg dari Stanford. Buku ini memberikan pemahaman yang mendalam namun mudah dibaca tentang ilmu pengetahuan di balik kebiasaan. Buku ini kemudian menyarankan strategi dan alat praktis untuk menanamkan kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan yang tidak diinginkan. Ditulis dengan gaya percakapan dengan banyak contoh dari kehidupan penulis sendiri dan beberapa orang lain yang menerapkan Metode Tiny Habits, buku ini merupakan bacaan yang menarik. Saya senang saya mengambilnya."_

5. Kebiasaan Kreatif: Pelajari dan Gunakan Seumur Hidup oleh Twyla Tharp

Pengarang: Twyla Tharp

Twyla Tharp Jumlah halaman: 256

256 Tahun terbit: 2003

2003 Perkiraan waktu membaca: 4 jam 40 menit

4 jam 40 menit peringkat: Peringkat: 4.5/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)



Kreativitas bukanlah sebuah hadiah; melainkan sebuah kebiasaan. Itulah premis dari buku ini, yang ditulis oleh salah satu koreografer paling terkenal di zaman kita. Twyla Tharp mengungkapkan bagaimana dia mengembangkan kebiasaan kreatifnya selama puluhan tahun berkarya dan bagaimana Anda dapat melakukan hal yang sama.

Buku yang menginspirasi ini mendorong para pembaca untuk mengatasi keraguan diri, mengembangkan disiplin, dan merangkul pola pikir yang berkembang. Anda juga akan mendapatkan akses ke puluhan latihan dan tantangan yang akan membantu Anda memanfaatkan potensi kreatif Anda dalam bidang apa pun.

Kutipan dari buku

Membaca, percakapan, lingkungan, budaya, pahlawan, mentor, alam - semuanya adalah tiket lotre untuk kreativitas. Goreskanlah tiket-tiket itu dan Anda akan tahu betapa besar hadiah yang telah Anda menangkan.

Twyla Tharp

Kesimpulan utama dari Kebiasaan Kreatif

Kembangkan rutinitas harian yang memprioritaskan kreativitas

Terapkan disiplin diri dan mengatasi rasa takut akan kegagalan

Temukan inspirasi dari berbagai sumber dan tantang diri Anda secara terus-menerus

Apa yang dikatakan pembaca

"Mungkin ada sesuatu dalam diri Anda yang perlu Anda ikuti dan pelihara. Twyla menyebutnya Creative DNA dan saya ingin tahu apakah semua orang memilikinya. Ini berarti bahwa pemikiran Anda tertanam pada satu atau beberapa jenis seni. Jika Anda melihat sebuah gambar dan mulai mengarang cerita dalam pikiran Anda, Anda mungkin seorang penulis. Jika gambar tersebut membuat Anda mendengar musik dalam pikiran Anda, Anda adalah seorang musisi. Konsep yang menarik._

"Buku ini juga memberikan petunjuk tentang bagaimana menangani masalah besar dan kecil seorang seniman, seperti penghalang kreatif atau apa yang harus dilakukan ketika tubuh tidak mengizinkan semuanya."_

6. Dollars And Sense oleh Dan Ariely & Jeff Kreisler

Penulis: Dan Ariely & Jeff Kreisler

Dan Ariely & Jeff Kreisler Jumlah halaman: 288

288 Tahun terbit: 2017

2017 Perkiraan waktu membaca: 5 jam 15 menit

5 jam 15 menit peringkat: Peringkat: 4.4/5 (Amazon) 3.7/5 (Goodreads)



Buku ini menggali psikologi uang, mengungkapkan bagaimana bias dan emosi kita memengaruhi keputusan keuangan. Buku ini mengungkap kesalahan umum kita dalam menggunakan uang, seperti belanja berlebihan, kurang menabung, dan tergiur diskon.

Buku ini juga memberikan saran praktis tentang cara membuat keputusan keuangan yang lebih baik dan mengembangkan kebiasaan keuangan yang lebih sehat. Apakah Anda ingin menabung lebih banyak, menghabiskan lebih sedikit, atau berinvestasi dengan bijak, buku ini akan membantu Anda memahami pikiran uang Anda dan meningkatkan kehidupan keuangan Anda.

Kutipan dari buku

_Mana yang akan Anda beli? Kemeja dengan harga $60 atau kemeja yang sama dengan harga $100, tapi "On Sale! diskon 40%! Hanya $60!"?

Dan Ariely

Kesimpulan penting dari Dollars And Sense

Jinakkan 'naga diskon' Tanyakan pada diri sendiri apakah Anda akan membeli barang diskon dengan harga penuh dan apakah Anda benar-benar membutuhkannya. Pikirkan apa lagi yang bisa Anda lakukan dengan uang itu

Buatlah perencanaan keuangan Anda untuk masa depan. Beritahu teman atau keluarga tentang tujuan keuangan Anda agar Anda dapat mempertanggungjawabkannya

Sederhanakan anggaran Anda. Lacak pengeluaran di bidang-bidang seperti perumahan, makanan, dan transportasi. Alokasikan 50% untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk tabungan/hutang

Apa yang dikatakan pembaca

"Dollars and Sense adalah buku luar biasa yang membantu pembaca mengeksplorasi hubungan mereka dengan uang dan mengapa mereka memiliki kebiasaan belanja seperti yang mereka miliki. 2/3 bagian dari buku ini didedikasikan untuk mengungkap perilaku di balik kebiasaan belanja kita dan menunjukkan kepada pembaca bagaimana cara mengenali perilaku tersebut. 1/3 bagian terakhir dari buku ini difokuskan pada solusi dan perubahan yang bisa kita lakukan untuk menjadi pembelanja yang lebih baik dari uang kita sendiri. Saya merekomendasikan buku ini jika Anda ingin memahami kebiasaan dan pola pengeluaran Anda sendiri."_

7. Anda Bukan Otak Anda: Metode Kontrol 4 Langkah untuk Memrogram Ulang Otak Anda untuk Menghentikan Kebiasaan Buruk dan Memprogram Ulang Hidup Anda oleh Jeffrey M. Schwartz

Pengarang: Jeffrey M. Schwartz

Jeffrey M. Schwartz Jumlah halaman: 384

384 Tahun terbit: 2011

2011 Perkiraan waktu membaca: 6 jam 41 menit

6 jam 41 menit peringkat: Peringkat: 4.6/5 (Amazon) 3.9/5 (Goodreads)



Apakah Anda pernah merasa otak Anda bekerja melawan Anda? Apakah Anda bergumul dengan kebiasaan buruk, pikiran negatif, atau perilaku tidak sehat yang sepertinya tidak bisa Anda ubah? Ini adalah beberapa masalah yang akan dibantu oleh buku ini untuk Anda selesaikan.

Anda Bukan Otak Anda mengungkapkan bagaimana otak Anda dapat menipu dan menyabotase kesehatan Anda. Buku ini juga menunjukkan kepada Anda cara mendapatkan kembali kendali atas pikiran dan hidup Anda dengan menggunakan metode empat langkah yang telah terbukti.

Kutipan dari buku

Pengalaman belajar bagaimana melakukan Relabel, Reframe, Refocus, dan Revalue sangat membuka mata mereka karena hal ini memungkinkan mereka untuk melihat bahwa waktu mereka dapat dihabiskan dengan lebih baik untuk kegiatan lain dan dengan cara yang lebih sehat

Jeffrey M. Schwartz

Anda Bukan Otak Anda Kesimpulan-kesimpulan penting

Kenali 'pikiran kebiasaan' dan pemicunya. Kenali pesan dan impuls yang salah yang dikirimkan otak Anda, seperti 'Saya tidak bisa melakukan ini' atau 'Saya butuh ini sekarang'

Pelajari cara 'rewire' otak Anda melalui kesadaran dan perhatian penuh

Kembangkan belas kasih dan penerimaan diri sebagai bagian dari proses perubahan

Ciptakan kebiasaan baru yang mendukung tujuan dan nilai-nilai Anda

Apa yang dikatakan pembaca

"Pemahaman dari penelitian ilmiah dalam buku ini telah memungkinkan saya untuk dengan cepat melihat ketika otak saya mengirimkan pesan yang tidak sesuai dengan realitas objektif saya, dan membuatnya lebih mudah bagi saya untuk mengalihkan perhatian saya ke sesuatu yang menenangkan saya."_

8. Naluri Kemauan: Bagaimana Pengendalian Diri Bekerja, Mengapa Itu Penting, dan Apa yang Dapat Anda Lakukan untuk Mendapatkan Lebih Banyak dari Itu oleh Kelly McGonigal

Pengarang: Kelly McGonigal

Kelly McGonigal Jumlah halaman: 290

290 Tahun terbit: 2011

2011 Perkiraan waktu membaca: 5 jam 20 menit

5 jam 20 menit peringkat: Rating: 4.6/5 (Amazon) 4.3/5 (Goodreads)



Apakah Anda ingin memiliki tekad yang lebih kuat untuk melawan godaan, mengatasi penundaan, dan mencapai tujuan Anda? Jika ya, buku ini cocok untuk Anda. naluri Kemauan adalah panduan berbasis sains yang mengungkap cara kerja kemauan dan cara meningkatkannya.

Anda akan belajar bagaimana menantang mitos dan kesalahpahaman tentang kemauan, seperti gagasan bahwa kemauan adalah sumber daya terbatas yang akan habis. Anda juga akan menemukan cara menggunakan kekuatan emosi positif, kesadaran, kasih sayang diri, dan motivasi untuk meningkatkan kemauan dan ketahanan Anda.

Kutipan dari buku

"Latihan singkat yang Anda lakukan setiap hari lebih baik daripada latihan panjang yang Anda tunda sampai besok

Kelly McGonigal

Pelajaran Penting dari Naluri Kemauan

Kemauan bukanlah sumber daya yang terbatas, melainkan sebuah keterampilan yang dapat dikembangkan

Stres dan emosi negatif menguras kemauan, sementara emosi positif meningkatkannya

Fokuslah untuk membangun kebiasaan dan lingkungan yang mendukung pilihan-pilihan yang sehat

Apa yang dikatakan pembaca

"Penulis tidak meninggalkan satu pun yang terlewatkan saat dia mengutip penelitian demi penelitian untuk menjelaskan mengapa kita kurang memiliki tekad dan bagaimana kita bisa mendapatkan lebih banyak tekad. Tema penting di seluruh buku ini adalah kesadaran - begitu kita memahami keadaan di mana kita gagal menggunakan kemauan keras, maka kita dapat mulai membuat perubahan

seperti yang ditunjukkan oleh penulis di bagian akhir buku ini, tindakan menjadi lebih sadar diri saja sudah cukup untuk menciptakan perubahan dalam kehidupan sehari-hari seseorang. Namun, jangan salah mengartikan bahwa buku ini hanyalah sebuah buku yang penuh dengan teori akademis tentang kemauan, melainkan setiap bab penuh dengan "eksperimen" yang memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana Anda dapat mempraktikkan teori tersebut dalam kehidupan Anda sendiri."_

9. Kebiasaan ke-8 oleh Stephen R. Covey

Pengarang: Stephen R. Covey

Stephen R. Covey Jumlah halaman: 432

432 Tahun terbit: 2004

2004 Perkiraan waktu membaca: 7 jam 10 menit

7 jam 10 menit peringkat: Peringkat: 4.5/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)



The 8th Habit merupakan kelanjutan dari buku laris penulisnya, 7 Habits of Highly Effective People. Seperti pendahulunya, buku ini juga membahas tentang menemukan suara Anda dan berkontribusi untuk dunia yang lebih baik.

Buku ini akan mengajarkan Anda cara beralih dari pola pikir yang berpusat pada diri sendiri ke pola pikir yang berpusat pada tujuan dan mengembangkan pandangan holistik tentang diri Anda dan orang lain. Anda juga akan menemukan cara untuk mengeluarkan bakat dan minat unik Anda dan bagaimana membantu orang lain melakukan hal yang sama.

Kutipan dari buku

Tidak peduli berapa lama kita berjalan di jalur kehidupan yang biasa-biasa saja, kita selalu bisa memilih untuk beralih jalur. Selalu. Tidak ada kata terlambat. Kita bisa menemukan suara kita

Stephen R. Covey

Pelajaran-pelajaran penting dari Kebiasaan ke-8

**Bergeserlah dari 'Keefektifan' ke 'Kehebatan': Jangan puas dengan menjadi baik pada apa yang Anda lakukan; berusahalah untuk menjadi hebat pada apa yang Anda sukai

Kembangkan 'Paradigma Manusia Seutuhnya' : Sadarilah bahwa Anda dan orang lain bukan hanya benda yang harus dikendalikan, tetapi juga manusia dengan empat dimensi: tubuh, pikiran, hati, dan jiwa

: Sadarilah bahwa Anda dan orang lain bukan hanya benda yang harus dikendalikan, tetapi juga manusia dengan empat dimensi: tubuh, pikiran, hati, dan jiwa Berkembang di dunia yang terus berubah: Beradaptasi dengan tantangan baru dan merangkul inovasi

Apa yang dikatakan pembaca

"Covey mengatakan bahwa dia bekerja selama setahun untuk menghasilkan buku terlaris 7 Kebiasaan Orang Efektif dan 5 tahun untuk menghasilkan Kebiasaan ke-8. Saya mempercayainya. Buku ini dapat mengubah hidup Anda - mengubah hidup saya."_

10. Lebih Baik dari Sebelumnya: Apa yang Saya Pelajari Tentang Membuat dan Menghentikan Kebiasaan oleh Gretchen Rubin

Pengarang: Gretchen Rubin

Gretchen Rubin Jumlah halaman: 322

322 Tahun terbit: 2015

2015 Perkiraan waktu membaca: 6 jam 15 menit

6 jam 15 menit peringkat: Peringkat: 4.4/5 (Amazon) 3.8/5 (Goodreads)



Apakah Anda kesulitan mengubah kebiasaan Anda? Apakah Anda merasa sudah mencoba segalanya, tetapi tidak ada yang berhasil? Apakah Anda berharap ada cara untuk membuat perubahan menjadi lebih mudah dan menyenangkan?

Jika Anda menjawab ya untuk salah satu dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, Anda perlu membaca Better Than Before. Ini bukan buku self-help biasa yang berisi saran umum dan ekspektasi yang tidak realistis. Buku ini membantu Anda memahami diri sendiri dengan lebih baik dan menemukan strategi terbaik untuk kepribadian Anda.

Dalam Better Than Before, Anda akan belajar tentang empat 'kepribadian kebiasaan': Upholder, Rebel, Questioner, dan Obliger. Masing-masing memiliki kekuatan dan kelemahan yang berbeda saat membentuk dan menghentikan kebiasaan.

Dipenuhi dengan kisah-kisah yang dapat direalisasikan dan kiat-kiat yang didukung oleh ilmu pengetahuan, buku ini seperti memiliki teman yang mendukung di sisi Anda, yang membimbing Anda untuk meninggalkan kebiasaan yang tidak diinginkan dan membangun kehidupan yang benar-benar Anda sukai, yang disesuaikan dengan Anda dan kepribadian unik Anda.

Kutipan dari buku

Pemborosan waktu terbesar adalah melakukan dengan baik sesuatu yang tidak perlu kita lakukan sama sekali

Gretchen Rubin

Lebih Baik dari Sebelumnya Kesimpulan Utama

Mulailah dari yang kecil dan rayakan kemajuan Anda

Gunakan penghargaan dan akuntabilitas untuk tetap termotivasi

Ciptakan lingkungan yang mendukung dan kelilingi diri Anda dengan pengaruh positif

Apa yang dikatakan pembaca

"Saya sangat menyukai buku karya Gretchen Rubin ini. Ini adalah buku yang ditulis dengan sangat cepat dan ditulis dengan baik yang memberikan banyak saran praktis tentang bagaimana memanfaatkan kebiasaan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan jangka panjang kita."_

Membangun dan Mempertahankan Kebiasaan Produktif dengan ClickUp

Sepuluh buku kebiasaan ini merupakan titik awal yang baik untuk meningkatkan perjalanan membangun kebiasaan Anda. Namun, belajar saja tidak cukup.

Membangun kebiasaan yang langgeng membutuhkan dedikasi, tetapi alat yang tepat dapat membuat perjalanan menjadi lebih lancar dan menyenangkan. ClickUp, alat yang ampuh alat manajemen tugas dapat menjadi pusat komando yang dipersonalisasi untuk kesuksesan membangun kebiasaan.

Berikut ini beberapa cara menggunakan ClickUp untuk mengembangkan kebiasaan sehat:

1. Atur kebiasaan Anda

Atur kebiasaan Anda berdasarkan tema, tujuan, atau area kehidupan. Gunakan Ruang ClickUp untuk membuat ruang kerja terpisah untuk kebiasaan kebugaran, tujuan pengembangan pribadi, atau kegiatan kreatif.

Buat ruang pribadi dan ruang bersama (dengan teman yang bertanggung jawab, misalnya) untuk mengatur kebiasaan dengan ClickUp Spaces

Pisahkan setiap kebiasaan menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dan dapat ditindaklanjuti dengan menggunakan Daftar Periksa Tugas ClickUp . Buat daftar periksa harian, mingguan, atau bulanan untuk melacak peningkatan berkelanjutan dan merayakan pencapaian.

Sebagai contoh, daftar periksa untuk tujuan kebugaran Anda untuk menurunkan berat badan 20 kilogram dapat terlihat seperti ini:

Angkat beban 2x seminggu

Lari 20 mil setiap minggu

Berhenti mengonsumsi minuman berkarbonasi

Buat dan sesuaikan daftar periksa untuk pelacakan kebiasaan dengan Daftar Periksa ClickUp

Tambahkan detail spesifik ke kebiasaan Anda dengan Bidang Khusus ClickUp . Melacak pengulangan, waktu yang dihabiskan, suasana hati, atau catatan untuk meningkatkan produktivitas dan penyesuaian. Fitur ini membantu Anda fokus pada apa yang penting agar Anda tidak memutus lingkaran kebiasaan.

2. Tetap di jalur dengan pengingat dan otomatisasi

Melalui Prioritas Tugas ClickUp anda bisa mengatur tugas berulang untuk kebiasaan harian Anda, memastikan tugas-tugas tersebut secara konsisten muncul di daftar tugas Anda. ClickUp memungkinkan Anda untuk menyesuaikan frekuensi dan bahkan menentukan pengingat untuk mengingatkan Anda ketika saatnya untuk bertindak.

Atur pengingat kebiasaan, jadwalkan ulang tindakan, dan tetapkan prioritas di ClickUp untuk memperkuat kebiasaan baik Anda

Bebaskan pikiran Anda dengan mengotomatiskan tugas-tugas yang berulang. Gunakan Otomatisasi ClickUp untuk secara otomatis menandai kebiasaan selesai ketika mencapai metrik tertentu atau memicu pengingat berdasarkan lokasi atau waktu dalam sehari.

Hemat waktu dan fokus pada hal yang penting dengan ClickUp Automation

3. Visualisasikan kemajuan dan tetap termotivasi

Tetapkan tujuan yang jelas untuk kebiasaan Anda dan lacak kemajuan Anda melalui Tugas ClickUp . Fitur ini memungkinkan Anda menavigasi dengan cepat di antara berbagai tugas untuk melacak hambatan dan kemajuan dalam peningkatan diri.

Selesaikan lebih banyak hal dengan ClickUp Tasks

Dapat disesuaikan Dasbor ClickUp juga membantu Anda melacak kemajuan di seluruh kategori kebiasaan_. Gunakan bagan dan grafik untuk melihat catatan Anda, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, dan merayakan pencapaian.

Lacak kemajuan pembentukan kebiasaan secara real-time dengan Dasbor ClickUp

Gunakan Ketergantungan ClickUp untuk menautkan kebiasaan yang sudah selesai dengan hadiah. Manjakan diri Anda dengan menonton film di bioskop setelah seminggu makan sehat, atau nikmati mandi air hangat setelah menyelesaikan latihan meditasi. Gunakan pengaya seperti 'memblokir' atau 'menunggu' ketergantungan antar tugas untuk mengatur urutan tugas yang jelas sehingga Anda tahu mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu.

Gunakan Ketergantungan di ClickUp untuk menghubungkan sejumlah tugas untuk mengakses item pekerjaan terkait dengan cepat Templat Pelacak Kebiasaan Pribadi ClickUp membantu Anda melacak tujuan pribadi Anda dan memastikan Anda mengelola banyak tugas secara efisien dan bertanggung jawab sepanjang hari.

Buat diri Anda bertanggung jawab dengan Templat Pelacak Kebiasaan Pribadi ClickUp

Template pelacak kebiasaan ini memungkinkan Anda untuk menetapkan tujuan, menghentikan kebiasaan buruk, melacak kemajuan dalam menguasai kebiasaan baru, melacak beban kerja terhadap target harian, dan mendapatkan gambaran singkat tentang keberhasilan dan kegagalan Anda secara real-time.

Menciptakan Kebiasaan Sehat Selangkah demi Selangkah

Menciptakan kebiasaan sehat bukanlah masalah kemauan atau keberuntungan, melainkan sebuah proses belajar dan berlatih.

Dengan mengikuti prinsip-prinsip dan strategi dari buku-buku pembentuk kebiasaan ini, Anda dapat menemukan cara membuat perubahan kecil, konsisten, dan menyenangkan yang mengarah pada hasil yang besar dari waktu ke waktu.

Jika Anda ingin meningkatkan kesehatan fisik, mental, emosional, atau spiritual, Anda dapat mencapai tujuan Anda dan menjalani hidup yang lebih bahagia dan lebih sehat dengan menciptakan kebiasaan yang lebih sehat.

ClickUp adalah alat serbaguna untuk memastikan Anda tetap berada di jalur yang tepat untuk mencapai tujuan Anda. Ingatlah untuk menjelajahi dan mempersonalisasikannya agar sesuai dengan kebutuhan dan preferensi unik Anda. Tersedia paket gratis sehingga Anda dapat memulai hari ini. Daftar ke ClickUp untuk mulai menerapkan kebiasaan sehat Anda, selangkah demi selangkah.