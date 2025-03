Evernote Vs. Todoist: Alat Mana yang Lebih Baik di Tahun 2025?

Kami tahu otak Anda dipenuhi dengan ide, tugas, dan potongan-potongan yang cemerlang. Anda menyulap rencana perjalanan, tujuan menabung, tenggat waktu proyek, dan banyak lagi! Anda layak mendapatkan sedikit bantuan.

Anda pasti sudah mempertimbangkan pencatatan dan aplikasi manajemen tugas yang berguna saat Anda mengerjakan banyak hal dalam hidup Anda.

Banyak aplikasi pencatatan yang bagus tersedia di pasaran, tetapi memilih yang tepat untuk kebutuhan Anda bisa memakan waktu dan tenaga. Masing-masing dari kita adalah unik-ini berarti mencobanya sebagai bagian dari rutinitas sehari-hari Anda untuk melihat seberapa baik mereka berintegrasi ke dalam arus Anda saat ini.

Alat-alat populer seperti Evernote dan Todoist muncul sebagai pilihan yang mudah. Namun kami memahami bahwa Anda ingin membuat pilihan yang tepat.

Jadi, persiapkan diri Anda untuk pertarungan dalam pencatatan: Todoist vs Evernote. Anda akan menjelajahi representasi rinci dari fitur, harga, dukungan, dan banyak lagi.

Di bagian akhir, kami juga akan menampilkan pesaing lain yang mungkin akan mengejutkan Anda.

Apa Itu Evernote?

via Evernote via Evernote Evernote adalah aplikasi serbaguna untuk membuat catatan dan manajemen tugas. Didesain untuk pengarsipan, aplikasi ini memungkinkan Anda membuat catatan yang diperkaya dengan foto, klip audio, dan konten web yang disimpan.

Evernote memiliki basis pengguna yang mengesankan dengan 250 juta pengguna, dimana 10% di antaranya adalah pengguna berbayar. Dikenal karena keserbagunaannya dalam membuat catatan, Evernote merupakan platform lengkap yang membantu mengatur dan menangkap ide.

Ini pencatatan adalah solusi sempurna bagi mereka yang menggunakan banyak perangkat. Aplikasi ini memungkinkan Anda mengatur catatan dalam buku catatan virtual, menandainya, menambahkan anotasi, dan dengan mudah mencari, mengedit, atau mengekspor.

Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk berkolaborasi dan berbagi pengetahuan secara real-time dalam konteks pribadi atau profesional.

Berikut ini ikhtisar singkat tentang fitur-fiturnya yang penting:

Catatan harian

via Evernote Anda dapat menangkap ide di Evernote dalam berbagai bentuk. Anda akan memiliki fleksibilitas untuk menggunakan teks sederhana, gambar, rekaman audio, atau bahkan kliping web untuk membuat catatan yang beragam dan multi-media sesuai kebutuhan Anda.

Anda dapat mengatur catatan di Notebook untuk beragam kebutuhan dan menggunakan opsi pemformatan agar terlihat rapi.

Selain itu, aplikasi ini juga menyinkronkan semua catatan Anda di semua perangkat sehingga Anda dapat mengaksesnya setiap saat, bahkan saat offline.

Kolaborasi

via Evernote Evernote sangat efektif dalam hal membangun tim. Anda dapat bekerja dan berbagi informasi dengan anggota tim lainnya dengan mudah. Fitur sinkronisasi otomatis melacak kemajuan dan memastikan semua orang tetap berada di halaman yang sama.

Evernote membuat berbagi catatan menjadi mudah. Baik agenda rapat, ide desain, rencana perjalanan, laporan, atau daftar tugas, Anda dapat membagikannya dengan mudah.

Ketika sebuah catatan dibagikan di Evernote, penerima dapat mengaksesnya secara langsung dari bagian 'Dibagikan kepada Saya' di aplikasi, memastikan pembaruan secara real-time untuk versi terbaru kapan pun mereka membukanya.

Kompatibilitas lintas platform

melalui Evernote Anda dapat bekerja di berbagai platform, termasuk Windows, macOS, iOS, Android, dan browser web. Hal ini memungkinkan Anda untuk mengakses informasi dan catatan kapan pun dan di mana pun Anda inginkan, apa pun perangkat Anda.

Anda juga dapat menggunakan Evernote untuk manajemen proyek karena terintegrasi dengan alat yang sudah ada, sehingga meningkatkan produktivitas dengan mudah. Tautkan langsung ke Google Kalender, Slack, dan Microsoft Teams untuk pengalaman yang lebih baik.

Organisasi yang dipersonalisasi

melalui Evernote Dengan Evernote, Anda dapat membuat buku catatan untuk mengkategorikan konten Anda menggunakan fitur tag. Hal ini memungkinkan Anda mengakses informasi dengan cepat saat dibutuhkan, sehingga membuat pengalaman mencatat Anda menjadi efisien.

Tag di Evernote seperti kata kunci untuk catatan Anda, membuatnya mudah ditemukan. Gunakan tag ketika sebuah catatan masuk ke dalam lebih dari satu kategori atau jika Anda ingin memfilter hasil di buku catatan tertentu dengan kata kunci. Hal ini berguna untuk mengaitkan catatan dengan kategori, kenangan, atau lokasi.

Kelebihan Evernote

Fitur pencarian intuitif yang didukung AI untuk membantu Anda mendapatkan informasi yang benar dari catatan dengan cepat dan andal

Ini menyediakan beberapa templat yang dapat disesuaikan dan bahkan memungkinkan Anda membuat templat dari awal

Kekurangan Evernote

Performa terpengaruh karena terkadang terjadi kelambatan

Apa Itu Todoist?

via Pencatat waktu (Todoist) Todoist adalah aplikasi manajemen tugas yang dirancang bagi pengguna untuk mengatur dan merencanakan kegiatan sehari-hari. Tidak seperti alat daftar tugas tradisional, aplikasi ini menawarkan layanan berbasis cloud yang lebih mudah diakses dan dikelola serta tugas-tugas di berbagai perangkat.

Aplikasi ini memiliki struktur desain minimalis yang mengadopsi antarmuka yang ramah pengguna. Anda bisa mengatur tanggal jatuh tempo dan menetapkan prioritas untuk mengelola beban kerja dengan lebih baik.

Mari kita pelajari beberapa fitur utamanya:

Pembuatan tugas

via Todoist Todoist dapat membantu Anda mencatat daftar tugas dengan cepat. Masukkan apa pun ke dalam kolom tugas Todoist dan rasakan keunikan pengenalan bahasa alaminya yang langsung mengisi daftar tugas Anda.

Todoist secara otomatis mengkategorikan tugas Anda ke dalam tampilan Hari Ini, Mendatang, dan filter khusus, yang membantu memprioritaskan pekerjaan penting Anda.

Anda dapat menangani banyak tugas secara efisien dengan memilih beberapa tugas sekaligus. Hal ini memungkinkan penjadwalan ulang yang cepat, pengaturan prioritas, pemindahan, atau pengeditan batch, sehingga Anda dapat berkonsentrasi pada hal-hal yang lebih penting.

Anda juga dapat membuat tugas menggunakan komputer, ponsel, atau perangkat apa pun.

Integrasi perangkat lunak

melalui Todoist Todoist mendukung banyak integrasi perangkat lunak untuk menghubungkan aplikasi dengan alat lain. Integrasi ini membantu merampingkan alur kerja.

Anda dapat berkolaborasi secara lebih efektif dengan mengubah pesan dari aplikasi favorit Anda alat komunikasi tim menjadi daftar tugas yang dapat ditindaklanjuti tanpa harus berpindah-pindah aplikasi.

Beberapa contoh integrasi termasuk PomoDone, Slack, Time Doctor, Timetrap, Zapier, dan Zendesk. Anda bahkan bisa menyesuaikan Todoist dengan fitur-fitur tambahan dalam aplikasi.

Ketergantungan

via Pencatat tugas (Todoist) Ketergantungan adalah fitur lain yang berguna dalam manajemen proyek yang disediakan Todoist jika Anda menggunakan integrasi seperti Ganttify. Fitur ini memungkinkan Anda untuk melihat beberapa proyek dalam satu bagan Gantt, membuat ketergantungan tugas, dan menentukan tanggal mulai dan berakhir untuk setiap tugas.

Ketika ada penundaan pada sebuah tugas, Anda dapat menyesuaikan tanggal di bagan Gantt, dan semua tugas dependen akan diperbarui. Saat mengatur ketergantungan antar tugas, Anda dapat menyelesaikan tugas dengan urutan yang benar, memastikan tugas yang belum selesai tidak menghalangi Anda.

Bagan Gantt dan proyek Todoist Anda tetap diperbarui secara konsisten berkat sinkronisasi dua arah. Anda bisa langsung membagikan garis waktu hanya-baca dengan klien atau kolega untuk mengomunikasikan status dan kemajuan proyek.

Menggunakan bagan Gantt dengan Todoist memberikan cara yang berharga untuk mengkonsolidasikan beberapa proyek dan mendapatkan gambaran umum yang komprehensif.

Penganggaran

via Pencatat waktu (Todoist) Todoist telah berkolaborasi dengan aplikasi penganggaran terkenal YNAB (You Need a Budget) untuk mengembangkan templat terperinci.

Templat ini memandu Anda untuk mengatur keuangan, mengurangi utang, mencapai tujuan penghematan, dan menumbuhkan kebiasaan penganggaran yang berkelanjutan.

Anda juga dapat menetapkan anggaran untuk tugas atau proyek dan melacak pengeluaran secara teratur terhadap anggaran untuk memastikan Anda berada di jalur yang benar.

Kelebihan Todoist

Bahasa yang intuitif dan alami untuk membuat, menjadwalkan, dan memprioritaskan tugas

Paket gratisnya memiliki fitur yang memadai untuk manajemen proyek

Kontra Todoist

Membutuhkan koneksi internet yang stabil

Apa Saja Perbedaan Antara Evernote dan Todoist?

Evernote terutama digunakan untuk membuat catatan, sedangkan Todoist adalah aplikasi daftar tugas lintas platform. Namun pada akhirnya, keduanya melakukan hal yang serupa, yang bisa membingungkan saat memilih salah satunya. Jadi, kami telah menjabarkan perbedaannya untuk Anda:

1. Kemudahan penggunaan

Saat menggunakan alat manajemen proyek, hal terakhir yang Anda inginkan adalah antarmuka pengguna yang kikuk. Mari kita lakukan perbandingan singkat antara kedua aplikasi ini.

Evernote

Evernote sangat mudah dipahami. Anda bisa mengklik 'Add note' untuk memulai dan mulai mengetik atau menambahkan foto, klip audio, atau video. Anda akan menemukan bilah navigasi di bagian bawah yang akan membantu Anda membuat daftar periksa dan templat siap pakai untuk memulai. Prosesnya sangat lancar dan mudah.

Mereka baru-baru ini mengganti nama dasbor mereka. Dasbor sekarang terlihat berantakan dengan semua catatan Anda di satu tempat. Tetapi aplikasi ini membuat catatan Anda tetap terhubung dengan menyinkronkan beberapa perangkat dan aplikasi lain.

Todoist

Todoist ingin Anda unggul begitu Anda mulai. Mereka telah mengintegrasikan panduan langkah demi langkah yang akan memandu Anda melalui semua hal yang perlu Anda ketahui.

Ini memberikan informasi mendalam tentang membuat proyek, jadwal, subtugas, dan tugas berulang. Juga menawarkan berbagai macam templat yang sesuai dengan kebutuhan Anda.

Sama seperti Evernote, aplikasi ini juga terintegrasi dengan aplikasi lain. Jika Anda pengguna premium, Anda akan diberitahu melalui email dan telepon tepat waktu.

Poin bonus: Ketika Anda menyelesaikan tugas atau proyek tertentu, Todoist akan memberi Anda hadiah menggunakan sistem hadiah bawaan mereka, Karma! Pemilik aplikasi ini menyadari bahwa otak manusia cenderung menyelesaikan tugas-tugas mereka jika diberi penghargaan. Poin Karma ini membantu Anda melacak produktivitas dengan lebih baik.

2. Aksesibilitas

Alat produktivitas harus mudah diakses dan berguna ke mana pun Anda pergi! Mari kita lihat bagaimana alat bantu ini bekerja di area tersebut.

Evernote

Evernote mudah diakses, dan Anda bisa mengakses catatan Anda menggunakan perangkat apa pun- web, Android, atau iOS. Tetapi ini terbatas, karena Anda hanya bisa menggunakan dua perangkat jika Anda menggunakan paket dasarnya.

Todoist

Todoist berfokus pada aplikasi seluler, membuatnya dapat diakses untuk perangkat iOS dan Android. Aplikasi ini akan mengintegrasikan pengingat dengan ponsel Anda, dan Anda akan diberitahu saat dibutuhkan.

3. Harga

Terlepas dari fitur yang Anda inginkan, Anda harus tetap sesuai dengan anggaran Anda. Dan mendapatkan fitur yang paling diinginkan sesuai dengan anggaran Anda adalah bagian yang sangat penting dalam memilih alat yang tepat.

Evernote

Evernote menawarkan paket gratis, memungkinkan Anda untuk membuat catatan sebanyak mungkin. Namun, Anda tidak akan dapat menggunakan Tugas, dan penggunaan akan dibatasi hanya untuk dua perangkat.

Biaya profesional mereka sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Todoist, tetapi masih dalam kisaran yang terjangkau.

Gratis

Pribadi: $14,99/bulan

$14,99/bulan Profesional: $17,99/bulan

Todoist

Anda bisa menggunakan Todoist tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun.

Pemula: Gratis

Gratis Pro: $4/bulan

$4/bulan Bisnis: $6/bulan per anggota

Mereka menawarkan diskon besar-besaran sebesar 70% untuk para pendidik dan pelajar.

Evernote Vs. Todoist: Apakah Kita Punya Juara?

Todoist dan Evernote adalah jenis aplikasi yang sangat berbeda: yang pertama memungkinkan Anda tetap pada tugas, sementara yang kedua membantu Anda mengingat. Keduanya merupakan aplikasi yang sangat berkualitas, tersedia dengan versi gratis, dan dilengkapi dengan baik untuk penggunaan sehari-hari.

Namun, jika diadu, Todoist bekerja dengan sangat baik, dengan kemudahan penggunaan, lebih banyak aksesibilitas, dan harga yang lebih baik.

Evernote Vs. Todoist di Reddit

Kami membawanya ke Reddit untuk memahami bagaimana perasaan pengguna dalam menggunakan aplikasi produktivitas ini. Banyak dari pengguna ini mengklarifikasi preferensi mereka untuk menggunakan Todoist.

"Todoist memiliki lusinan fitur lebih banyak, kuat, mudah digunakan, mudah untuk menjadwal ulang hari-hari sibuk, mudah untuk memprioritaskan, menggunakan bahasa yang sederhana, memahami proyek, sub-tugas, peringatan yang dapat disesuaikan... Evernote adalah tentang melakukan tugas-tugas tunggal, bukan merencanakan dan melaksanakan rencana..."

"Saya menggunakan Todoist dan Todoist jauh lebih canggih dan kuat. Saya memiliki filter tingkat lanjut sehingga tugas-tugas tertentu dengan label tertentu saja yang muncul. EN sangat sederhana jika dibandingkan._"

Namun kami juga menemukan beberapa pengguna yang senang dengan Evernote:

"Bagian terbaik dari Evernote adalah alatnya bisa dimodifikasi dan digunakan sesuai keinginan pengguna. Evernote juga menawarkan bentuk alur kerja yang dinamis, untuk membantu pengguna mengubah alur kerja mereka, jika mereka menemukan sesuatu yang lebih berguna dan produktif, daripada mengikat mereka pada alur kerja tertentu..."_

Aplikasi Evernote Terbaik Vs. Alternatif Todoist Terbaik: ClickUp

Evernote dan Todoist sangat bagus untuk mencatat dan mengelola tugas. Tetapi Anda baru saja melihat bahwa meskipun memiliki kesamaan tertentu, setiap alat memenuhi kebutuhan yang sangat spesifik dan terbatas.

Mari kita perkenalkan kepada Anda sebuah alat yang dapat melakukan lebih dari sekadar mencatat dan mengelola tugas.

ClickUp adalah platform produktivitas lengkap yang memungkinkan Anda mengelola proyek, mencatat, dan melacak kemajuan. Sangat cocok untuk pelajar, pemilik usaha kecil, dan mereka yang bekerja di perusahaan berskala besar.

Meskipun Evernote dan Todoist berfokus pada kesederhanaan, ClickUp membedakan dirinya dengan banyak fitur dan opsi penyesuaian. Itu menjadikannya sebagai Evernote yang bagus dan Alternatif Todoist .

Ini adalah salah satu alat manajemen proyek yang paling kuat, meskipun rangkaian fiturnya yang luas dan antarmuka yang padat mungkin membuat sebagian pengguna kewalahan.

Mari kita lihat bagaimana ClickUp membantu pekerjaan Anda:

Berkolaborasi dengan tim Anda Dokumen ClickUp memungkinkan Anda untuk

mengedit dokumen apa pun dengan tim Anda dengan beberapa orang mengedit dokumen secara bersamaan.

Menetapkan tindakan kepada anggota tim hanya dengan komentar. Ubah teks dalam dokumen menjadi tindakan dan tetapkan ke individu.

Berkolaborasi pada dokumen dengan tim Anda, tambahkan komentar, dan berikan tugas kepada sesama anggota secara langsung di dalam ClickUp Doc Anda

Bagikan dokumen Anda dengan mudah melalui URL dan kelola izin pengeditan untuk tim atau tamu dengan mudah.

Untuk pendelegasian dan manajemen tugas yang efisien, cukup tautkan Dokumen Anda ke tugas. Tingkatkan alur kerja dengan menambahkan widget-semuanya dengan mudah di dalam editor Dokumen.

Membuat dan mengelola tugas

Gunakan Tugas Clickup untuk memvisualisasikan dan mengatur tugas berdasarkan status, prioritas, atau departemen.

Anda dapat memberikan tugas kepada beberapa orang, menambahkan komentar, dan mengubah komentar menjadi tugas. Dan jika Anda perlu menjelaskan sesuatu yang rumit, lampirkan rekaman layar, semuanya di satu tempat.

Membuat, mengelola, dan memvisualisasikan tugas menggunakan ClickUp Tasks

Dapatkan visibilitas yang jelas pada proyek Anda melalui beberapa tampilan, dan jika ada tugas yang terkait, buatlah tugas tersebut terlihat jelas, sehingga Anda tidak perlu mencari-cari hubungannya.

Sederhanakan alur kerja Anda

ClickUp juga menawarkan banyak templat yang bisa Anda sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Templat Manajemen Tugas ClickUp adalah salah satu alat yang membantu Anda mengelola tugas untuk setiap tim. Yang harus Anda lakukan adalah mengisi detailnya.

Alat ini memberikan visibilitas proyek yang jelas dan menyertakan bidang khusus yang dibuat sebelumnya untuk setiap tugas. Lebih jauh lagi, alat ini mengatur daftar tugas Anda dengan tiga Daftar: Item Tindakan, Ide, dan Daftar Pekerjaan. Ini berarti Anda bisa merapikan layar dan fokus pada tugas-tugas dalam kategori yang sama.

Visualisasikan dan atur tugas secara efektif dengan Templat Manajemen Tugas ClickUp

Alat ini berguna untuk mengoptimalkan alur kerja Anda dan melacak tugas, tanggal jatuh tempo, penerima tugas, dan kemajuannya.

Buat pusat pengetahuan Anda

Apakah dokumen Anda sederhana atau rumit, ClickUp Docs siap membantu Anda.

Dengan backlink otomatis yang dihasilkan setiap kali seseorang menyebutkan konten terkait, seseorang dapat dengan mudah menjelajahi semua hubungan dan konten terkait dari bagian hubungan dan backlink khusus di bilah sisi.

Setelah membuat catatan Anda, nikmati struktur terorganisir dari ide-ide yang saling berhubungan, memastikan setiap catatan terkait dengan topik tertentu.

Membuat rangkuman, tugas, dan curah pendapat menggunakan ClickUp AI

Selain itu, gunakan ClickUp AI , salah satu dari alat penulisan AI terbaik untuk membantu Anda menulis lebih baik dengan menghasilkan konten yang bermanfaat, menjadi penyunting naskah pribadi, dan memformat konten Anda dengan sempurna. Alat ini juga menghasilkan ringkasan dan membuat tugas berdasarkan konteks.

Saat semangat kreatif Anda menurun, andalkan ClickUp AI sebagai pendamping curah pendapat.

ClickUp adalah alat yang jauh lebih kaya fitur daripada Todoist atau Evernote, karena mendukung kasus penggunaan tambahan di luar manajemen tugas dan pencatatan, lebih mudah disesuaikan, dan menyediakan fitur lanjutan otomatisasi alur kerja kemampuan

Lebih banyak hal untuk dicintai di ClickUp

Masih banyak lagi yang bisa dibantu oleh ClickUp:

Integrasi: Integrasi dengan mudah dengan aplikasi pihak ketiga lainnya dan menautkan catatan atau dokumen ke tugas

Integrasi dengan mudah dengan aplikasi pihak ketiga lainnya dan menautkan catatan atau dokumen ke tugas Pemberitahuan: Sebutkan atau panggil individu di bagian komentar dan kirimkan pemberitahuan untuk pembaruan dan informasi penting lainnya

Sebutkan atau panggil individu di bagian komentar dan kirimkan pemberitahuan untuk pembaruan dan informasi penting lainnya Kustomisasi: Sesuaikan ruang kerja Anda dengan membuat ruang dan folder yang memungkinkan Anda mengatur catatan dan dokumen berdasarkan proyek dan tim

Sesuaikan ruang kerja Anda dengan membuat ruang dan folder yang memungkinkan Anda mengatur catatan dan dokumen berdasarkan proyek dan tim Lampiran: Melampirkan file atau multimedia apa pun dengan mudah ke catatan Anda

Melampirkan file atau multimedia apa pun dengan mudah ke catatan Anda Akses seluler: AksesKlik pada aplikasi seluler dan edit dokumen Anda di mana saja

Harga ClickUp