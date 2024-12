Ringkasan Klub 5AM: Cara Mencapai Level Performa Elite dengan Bangun Lebih Awal

Penulis dan pembicara motivasi Robin Sharma, yang dikenal dengan dongeng bisnisnya yang laris, The Monk Who Sold His Ferrari, kembali hadir di The 5AM Club. Buku ini bukan sekadar buku self-help biasa, melainkan berisi pelajaran berharga tentang bagaimana menggunakan sumber daya kognitif yang kita miliki untuk mencapai hal-hal yang luar biasa.

Sekarang, kita sudah sering mendengar bahwa pukul 5 pagi adalah waktu yang tepat untuk bekerja secara produktif tetapi apakah itu benar-benar sepadan-terutama ketika alternatifnya adalah tidur yang nyenyak dan manis?

Sangatlah normal bagi pikiran yang cerdas untuk bertanya-tanya apakah bangun pagi membuat perbedaan nyata atau hanya salah satu dari tren miliarder yang sedang naik daun. Nah, itulah yang akan dijawab oleh rangkuman The 5AM Club kami. ๐Ÿ•”

Kami akan mengeksplorasi mengapa buku ini membela jam-jam pagi, meringkas filosofi, kutipan-kutipan yang berdampak, dan poin-poin penting untuk Anda.

Sekilas tentang Ringkasan Buku Klub 5AM

Via: Amazon Penulis(-penulis): Robin Sharma

Jumlah halaman: 336 (panjang cetakan)

Tahun terbit: 2018

Perkiraan waktu membaca: 7-12 jam

The 5AM Club menggunakan cerita yang menawan untuk menunjukkan bagaimana orang biasa dapat melakukan lebih banyak hal dalam kehidupan sehari-hari dengan memulai hari mereka pada pukul 5 pagi:

Pengusaha yang kecewa Seniman yang sedang berjuang Miliarder (mentor) yang hangat dan ramah

Ketiganya mengalami pertemuan tak terduga di sebuah konferensi, dan sang miliarder meminta dua protagonis lainnya untuk menghabiskan waktu bersamanya di rumah pantainya di Mauritius. Satu-satunya syarat? Mereka harus tiba pukul lima pagi. ๐Ÿ˜

Sebagai gantinya, sang miliarder akan membeberkan nasihat gurunya kepada keduanya. Seperti yang mungkin bisa Anda tebak, inti dari nasihat tersebut adalah tentang bangun jam 5 pagi dan membuat jadwal untuk menyelesaikan tugas-tugas harian Anda tanpa gangguan apa pun .

Alasan Sharma adalah karena bangun lebih awal memberi Anda sumber daya kognitif yang diperlukan untuk melakukan aktivitas untuk refleksi diri, kesehatan fisik, dan pertumbuhan pribadi. Dan hal ini didukung oleh ilmu pengetahuan-kita menyabotase banyak upaya peningkatan diri karena "otak kuno" kita, yang mengantisipasi bahaya dan membuat kita tetap dalam keadaan takut, mendorong kita untuk menerima gangguan dan menghindari tindakan.

**Namun, korteks prefrontal otak kita, yang bertanggung jawab atas pemecahan masalah dan pemrosesan emosional, membantu kita melawan perilaku ini melalui tindakan rasional. Pada pukul 5 pagi, otak kita terhubung ke kondisi yang lebih tenang, sehingga kita dapat mengatasi stres dan kecemasan yang diakibatkan oleh rasa takut, dan mengambil langkah-langkah terukur untuk membangun kehidupan yang sukses.

Saat buku ini berlanjut, Sharma mengeksplorasi banyak tema untuk menyampaikan maksudnya. Mari kita jelajahi beberapa diskusi yang menonjol:

Empat kerajaan interior

Sharma mendorong latihan penguasaan pribadi dengan merawat empat kerajaan interior kita, yaitu:

Pola pikir: Pikiran dan keyakinan kita, kualitas pembicaraan diri, dan sikap kita terhadap tantangan membentuk realitas kita Pola Hati: Berlatihlah bersyukur untuk memupuk pertumbuhan pribadi karena ruang hati yang terbebani oleh emosi yang menyakitkan tidak akan membawa kita ke mana-mana Pola Hidup: Kesehatan fisik yang prima memberi Anda vitalitas dan kebebasan untuk mengejar peluang pertumbuhan Soulset: Kami memelihara jiwa kami dengan menjadi spiritual dalam pengejaran kami, sering kali melalui meditasi dan kontemplasi

aturan ### 20/20/20

Klub 5AM membahas masalah gajah di dalam kamar: Apa yang harus kita lakukan setelah bangun jam lima pagi? Kita tidak bisa menundukkan kepala di depan layar sepagi ini, bukan?

Di sinilah Sharma membahas ide asli berikutnya-aturan 20/20/20 untuk rutinitas pagi yang revolusioner. Anda membagi satu jam pertama-waktu antara pukul 5 dan 6, yang juga disebut sebagai jam kemenangan-menjadi tiga bagian yang sama.

20 menit pertama: Aktivitas fisik yang kuat menurunkan kortisol, hormon rasa takut. Gunakan waktu ini untuk mengeluarkan keringat - ini akan melepaskan BDNF (faktor neurotropik yang diturunkan dari otak) yang membantu otak Anda membentuk jalur saraf baru dan mengalami neuroplastisitas 2. 20 menit berikutnya: Setelah Anda selesai melakukan olahraga kardio yang bagus, ganti persneling dan beristirahatlah sejenak untuk bermeditasi. Misalnya, Anda bisa melakukan introspeksi tentang hari Anda ke depan 20 menit terakhir: Untuk bagian terakhir, seraplah pengetahuan yang dapat meningkatkan pertumbuhan pribadi. Misalnya, Anda bisa membaca buku atau mendengarkan podcast yang produktif Idenya adalah untuk membuat sebuah rutinitas pagi hari yang mempersiapkan Anda untuk mencapai performa terbaik sepanjang hari.

Mempertahankan siklus kinerja tinggi

Siklus kinerja tinggi membutuhkan tubuh Anda untuk beristirahat dengan baik, yang hanya dapat diperoleh melalui tidur malam yang nyenyak. Buku ini menekankan dampak buruk dari kurang tidur dan mendorong pembaca untuk mendapatkan tidur yang berkualitas yang dapat memperbaiki sel-sel otak dan meningkatkan koneksi saraf. Secara umum, Anda cenderung menikmati siklus pemulihan yang mendalam selama tidur:

Menghindari penggunaan layar selama satu jam terakhir di hari Anda sebelum tidur

Tidur di ruangan yang gelap

Hal-hal penting dari The 5AM Club oleh Robin Sharma

Jika Anda adalah tipe orang yang ingin mendapatkan pemahaman yang lebih dalam, berikut ini adalah lima hal penting dari buku ini yang mungkin bisa Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan lihat!

1. Menciptakan rutinitas pagi hari itu menyakitkan namun bermanfaat

Rintangan terbesar untuk menjadi aktif di pagi hari? Otak kita memberontak.

Bayangkan jika Anda diberitahu bahwa Anda tidak boleh menyentuh ponsel selama seminggu ke depan. Anda mungkin akan mulai mengalami gejala-gejala putus zat! Otak Anda tidak terbiasa dengan perubahan ini dan akan membuat Anda merasa tidak nyaman dalam segala hal, berkat jalur sinapsis yang baru, tetapi rasa sakit itulah yang akan membantu Anda dalam jangka panjang.

Menurut Sharma, Habit Installation Protocol dapat membantu Anda-Anda harus mengasumsikan bahwa Anda membutuhkan sekitar 66 hari untuk membiasakan diri dengan kebiasaan tersebut. โš“

Selama beberapa hari pertama, Anda harus mendorong diri Anda untuk melakukan rutinitas pagi Anda. Menjelang pertengahan (setelah sekitar 20 hari), Anda akan merasa seperti berada di batas kemampuan Anda dan tidak ada yang akan membantu, tetapi Sharma menyebutnya sebagai waktu ketika Anda benar-benar mulai berubah. Menjelang akhir, Anda akan mengalami Automaticity Point, di mana otak Anda akhirnya menyesuaikan diri dengan jadwal yang baru.

Protokol ini dapat mendukung perubahan gaya hidup apa pun, dan Anda akan merasa senang karena telah berhasil melakukannya. ๐Ÿ’ช

2. Ingin hidup seperti 5% teratas? Lakukan apa yang tidak dilakukan oleh 95% lainnya!

Tips paling mendasar namun sering diabaikan untuk mengubah hidup seseorang adalah dengan melakukan transformasi yang dihindari kebanyakan orang.

apakah ide untuk bangun jam 5 pagi terdengar melelahkan?

Tidak bagi 5% orang yang sukses.

Sharma percaya bahwa ketika Anda mulai hidup dengan cara yang berbeda, dengan cara yang tidak biasa dilakukan oleh kebanyakan orang, orang-orang mungkin akan menyebut Anda gila. Namun, label ini adalah apa yang dia sebutkan sebagai "harga" dari kehebatan.

Jika Anda berkomitmen untuk sasaran produktivitas untuk kehidupan yang lebih baik, maka Anda harus tetap fokus pada perubahan yang harus Anda lakukan, terlepas dari ekspektasi masyarakat. Katakanlah Anda menghabiskan akhir pekan Anda dengan membangun bisnis sampingan daripada bersantai di bar. Ini adalah cara yang tidak lazim, namun ini menunjukkan bahwa Anda bersedia melakukan perubahan yang tidak nyaman untuk memperbaiki keuangan Anda.

3. Perhatikan kesejahteraan emosional Anda

Poin luar biasa yang disoroti dalam The 5AM Club adalah bagaimana ego manusia dan masyarakat bekerja. Sebagai contoh, ketika kita merasa malu di depan suatu kelompok, ego kita akan beraksi dan mengotori hati dengan perasaan pahit, malu, dan marah.

Sharma menekankan pentingnya hati yang ringan. Kita harus melakukan upaya sadar untuk mengendalikan ego kita dan lebih sadar akan pemicu stres, kebiasaan buruk, dan mekanisme penanggulangannya. Pengaturan diri membantu kita berinvestasi dalam pertumbuhan pribadi dari tempat yang otentik dan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi tantangan.

*ingatlah, Anda tidak perlu menjadi yang terbaik di dunia; cukup muncul denganyourdiri Anda yang terbaik setiap hari!

4. Ekspresikan bakat Anda

Dalam buku ini, sang miliarder memberikan nasihat yang sangat bagus untuk dua tokoh utama lainnya: Jika Anda memiliki bakat, ekspresikanlah, meskipun bakat tersebut dapat merugikan Anda.

Jangan pernah menganggap remeh bakat Anda. Itu adalah mata uang alami Anda di dunia ini dan sesuatu yang harus dimanfaatkan. Teruslah belajar dan jelajahi potensi risiko dan peluang yang ada di dalamnya. Buku ini menawarkan kiat-kiat tambahan untuk menjadi jenius seumur hidup, seperti:

Memanfaatkan Traffic University, yaitu menggunakan waktu perjalanan Anda yang biasa untuk menjelajahi buku atau podcast baru

Mendedikasikan beberapa menit dalam sehari untuk menyempurnakan keterampilan Anda

5. Bangun jaringan pendukung Anda

Setiap orang memiliki potensi kreatif dan produktif untuk mempertajam fokus mental dan menjalani kehidupan yang sukses, tetapi bagaimana jika mereka dikelilingi oleh orang-orang yang hanya menjatuhkan mereka?

Contoh yang baik di sini adalah seniman dalam buku ini. Teman-temannya mengolok-olok karya seninya dan memanggilnya dengan sebutan-sebutan yang kejam. Kegagalannya adalah hasil sampingan dari bergaul dengan kelompok orang yang salah.

Anda menjadi orang yang bergaul dengan Anda, jadi pertimbangkan kembali dengan siapa Anda mengekspos diri Anda. Sebaiknya habiskan waktu dengan orang-orang yang berpikiran sama yang menghargai dan mendukung Anda. Belajarlah untuk membangun jaringan dan temukan orang-orang dan komunitas yang dapat menjadi sistem pendukung Anda. ๐ŸŒป

Kutipan The 5AM Club yang Berdampak Tinggi

Ada banyak kutipan yang patut dicatat di The 5AM Club. Lihatlah favorit kami:

Kutipan #1

budaya kita mengajarkan kita untuk mengejar gelar dan pernak-pernik, tepuk tangan dan pujian, uang dan rumah mewah. Semua itu baik-baik saja-selama Anda tidak dicuci otak untuk mendefinisikan nilai Anda sebagai manusia dengan hal-hal ini. Nikmatilah semua itu; hanya saja, jangan terikat pada hal-hal tersebut. Miliki semua itu; hanya saja, jangan mendasarkan identitas Anda pada hal-hal tersebut. Hargai mereka; hanya saja jangan membutuhkannya._

Dalam buku ini, sang miliarder membahas norma-norma materialistis dalam masyarakat modern. Semua orang berlomba-lomba untuk membeli yang terbaik, bukan menjadi yang terbaik.

Dia menyatakan bahwa menginginkan hadiah duniawi bukanlah hal yang buruk selama Anda tidak membiarkan hal itu menentukan nilai Anda yang sebenarnya.

Ketika Anda mengubah "keinginan" menjadi "kebutuhan", materi menjadi sumber kekuatan sementara Anda. Anda akan merasa lemah begitu Anda kehilangan harta duniawi Anda. Alih-alih mengandalkan materi untuk mendefinisikan identitas kita, kita harus fokus membangun energi mental dan integritas karakter.

Kutipan #2

jika Anda ingin memimpin di bidang Anda, .... jadilah seorang pemain dan pribadi yang mendalam. Berkomitmenlah untuk menjadi manusia yang sangat luar biasa, bukannya menjadi manusia penakut yang berperilaku seperti orang lain, menjalani hidup yang ceroboh dan bukannya hidup yang luar biasa, hidup yang turunan dan bukannya hidup yang orisinil

Miliarder ini membuat pernyataan yang kuat tentang ruang kerja modern dan bagaimana setiap orang lebih memprioritaskan kuantitas daripada kualitas. Banyak pekerja yang tidak memiliki semangat atau komitmen untuk melakukan terobosan baru dan hanya mencari jalan keluar yang paling mudah dalam hidup.

Kutipan #3

karena sebagian besar dari kita yang hidup saat ini berharap memiliki lebih banyak waktu. Namun kita menyia-nyiakan waktu yang kita miliki. Memikirkan tentang kematian akan membuat hal-hal yang paling penting menjadi lebih fokus. Anda akan berhenti membiarkan gangguan digital, pengalihan dunia maya, dan gangguan online mencuri waktu yang tak tergantikan dari berkat yang disebut hidup Anda. Anda tidak akan pernah mendapatkan hari-hari Anda kembali, Anda tahu?

Riley, sang miliarder, membuat salah satu pernyataan terkuatnya dalam Bab 10: 4 Fokus Pembuat Sejarah. Dia merinci bagaimana pemikiran sederhana tentang kematian dapat membantu seseorang menjauh dari gangguan digital dan menjalani hidup sepenuhnya. ๐ŸŒท

