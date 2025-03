Ringkasan Lima Disfungsi Tim: Hal-Hal Penting yang Perlu Diperhatikan

Setiap anggota orkestra adalah ahli dalam memainkan alat musik mereka. Namun, keberhasilan sebuah orkestra tidak bergantung pada kecemerlangan individu saja. Dibutuhkan upaya dan tindakan yang terkoordinasi dari ansambel untuk menciptakan simfoni yang memikat penonton.

Orkestra adalah salah satu contoh terbaik dari tim yang berfungsi dengan baik. Para pemimpin bisnis dapat mengambil isyarat dari seorang konduktor orkestra untuk membangun tim yang menghargai bakat individu dan mendorong upaya kolektif untuk mencapai tujuan yang berharga.

Namun, membangun tim yang fungsional juga berarti menyadari disfungsi yang dapat berdampak pada tim, dan cara apa yang lebih baik untuk memahaminya selain dengan menguraikan karya legendaris - Lima Disfungsi Tim oleh Patrick Lencioni. Dalam ringkasan Lima Disfungsi Tim ini, kami akan menyoroti poin-poin penting bagi Anda sebagai pemimpin tim dan beberapa bagian favorit kami dari buku ini.

Lima Disfungsi Tim: Sekilas tentang Ringkasan Buku

Patrick Lencioni adalah seorang penulis Amerika yang telah menulis banyak buku tentang manajemen, dinamika tim eksekutif dan kesehatan organisasi. Beliau juga merupakan pendiri The Table Group, sebuah perusahaan konsultan manajemen yang berfokus untuk membantu tim eksekutif membangun organisasi yang lebih sehat dan tim yang kohesif.

Dalam The Five Dysfunctions of a Team, cerita ini memperkenalkan karakter fiksi Kathryn Petersen, seorang eksekutif berusia 57 tahun yang ditunjuk sebagai CEO baru perusahaan muda Silicon Valley, DecisionTech.

Dalam dongeng kepemimpinan ini, Kathryn, seorang eksekutif berpengalaman, memiliki bakat membangun tim yang luar biasa. Melalui Kathryn, Lencioni memberi tahu kita tentang lima disfungsi tim yang menguras upaya tim, mematahkan semangat karyawan, dan mencegah tim mencapai potensi penuh untuk hasil kolektif.

Sang tokoh utama menyajikan lima disfungsi tim dalam bentuk piramida dengan lima tingkatan yang saling berhubungan.

Penulis membuat daftar lima pertanyaan sederhana yang harus ditanyakan oleh para pemimpin bisnis kepada diri mereka sendiri untuk mengevaluasi tingkat disfungsi dalam tim:

Apakah anggota tim secara terbuka dan siap mengungkapkan pendapat mereka?

Apakah rapat tim menarik dan produktif?

Apakah tim membuat keputusan dengan cepat dan tidak terhambat oleh konsensus atau tekanan rekan kerja?

Apakah anggota tim saling mengkonfrontasi satu sama lain tentang kekurangan mereka?

Apakah anggota tim mengorbankan kepentingan pribadi mereka demi kebaikan tim?

Kesimpulan Utama dari Lima Disfungsi Tim oleh Patrick Lencioni

1. Dinamika tim itu penting

Tim Anda mungkin terdiri dari individu-individu yang paling berbakat, namun hal itu tidak menjamin kesuksesan. Buku ini menekankan kekompakan tim yang baik daripada talenta sebagai faktor penting untuk membangun tim yang berfungsi dengan baik.

2. Peran kepemimpinan

Kathryn mengambil peran sebagai pemimpin untuk mengubah tim yang terpecah menjadi tim yang berkinerja tinggi. Sebagai seorang pemimpin, Anda bertanggung jawab untuk membangun rasa saling percaya di antara anggota tim dalam beberapa minggu pertama, bersama dengan akuntabilitas dan kolaborasi tim .

3. Konflik yang konstruktif

Buku ini menantang pemikiran bahwa konflik berbahaya bagi kinerja tim. Faktanya, jika konflik ditangani secara konstruktif dan setiap anggota bebas menyuarakan pendapat mereka dan terlibat dalam perbedaan pendapat yang sehat, konflik akan menjadi hal yang produktif bagi tim Anda dan menghasilkan keputusan yang lebih baik serta lebih banyak inovasi.

4. Komitmen adalah tanggung jawab semua orang Tujuan tim akan lebih mudah dicapai jika seluruh anggota tim berkomitmen terhadap visi dan tujuan. Untuk memotivasi semua orang agar mencapai tujuan bersama, pastikan Anda mendapatkan dukungan tim dengan melibatkan mereka dalam proses curah pendapat.

5. Komunikasi dua arah adalah suatu keharusan

Tim yang disfungsional gagal melihat potensi penuh dari karyawan mereka karena tidak ada ruang untuk mendiskusikan atau bertukar pikiran secara terbuka. Tim yang sukses berkembang dengan komunikasi yang jujur dan terbuka di mana karyawan berbagi ide dan kerentanan mereka tanpa hambatan. Gunakan komunikasi dua arah untuk meningkatkan hubungan di dalam tim Anda, antara karyawan dan pemangku kepentingan, dan agar semua orang tahu bahwa pendapat mereka dihargai.

6. Hasil di atas ego

Tempat kerja yang sehat tidak memiliki ruang untuk ego. Sebagai seorang pemimpin, Anda harus menegaskan bahwa kepentingan departemen dan kesuksesan tim harus didahulukan daripada ego. Membangun budaya kolaborasi di ruang kerja dan mendorong anggota tim untuk mempertahankan pandangan yang positif.

7. Membangun budaya tim yang baik membutuhkan waktu

Membangun budaya kolaboratif dan lingkungan yang saling percaya membutuhkan waktu, terutama dalam tim baru. Upaya yang konsisten, komunikasi yang transparan, dan komitmen yang kuat adalah kunci untuk mencapai hasil yang diinginkan.

8. Peningkatan yang konstan

Anda harus terus memantau proses dan aktivitas Anda untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Teruslah mengevaluasi dinamika tim untuk mengetahui apakah Anda menuju ke arah yang benar dan apa yang dapat Anda lakukan dengan lebih baik untuk membangun tim yang erat.

Mengurai Setiap Disfungsi: Ringkasan Lima Disfungsi Tim

Disfungsi 1: Tidak adanya kepercayaan

Disfungsi pertama yang disoroti Lencioni adalah kurangnya kepercayaan berbasis kerentanan. Dia berpendapat bahwa kepercayaan di tempat kerja ditentukan oleh seberapa nyaman karyawan berbagi ide dan pemikiran mereka, menjadi rentan di depan tim mereka, dan memiliki keyakinan akan dukungan dari rekan-rekan mereka.

Ketika anggota tim tidak memiliki kepercayaan yang cukup terhadap satu sama lain, mereka tidak merasa ingin membuka diri dan menjadi rentan tentang kelemahan dan kesalahan mereka. Tanpa rasa percaya, karyawan akan berfokus untuk membuat rekan kerja mereka terkesan dan menyamarkan keterbatasan mereka.

Cara mengatasi disfungsi ini

Tidak mungkin mengembangkan kepercayaan berbasis kerentanan dalam semalam. Dibutuhkan pengalaman bersama dan pemahaman yang baik tentang kekuatan dan kelemahan masing-masing anggota tim. Namun, tim dapat mempercepat prosesnya melalui beberapa latihan sederhana:

Latihan sejarah pribadi: Ini adalah latihan pembangunan tim sederhana selama 20 menit. Tim memulai dengan saling bertanya tentang kehidupan mereka, seperti hobi, keluarga, dan masa kecil untuk membangun ikatan awal di antara satu sama lain.

Latihan efektivitas tim: Mintalah anggota tim untuk menyebutkan satu area di mana rekan kerja mereka melakukan yang terbaik dan satu area di mana mereka membutuhkan banyak perbaikan. Hal ini menunjukkan kepada setiap anggota tim di mana mereka harus meningkatkan kinerja mereka.

Profil preferensi kepribadian dan perilaku: Dengan alat bantu seperti Myers-Briggs, anggota tim dapat mengambil bagian dalam penilaian untuk memahami tipe kepribadian satu sama lain secara lebih rinci. Ketika orang-orang mengetahui tipe kepribadian rekan kerja mereka, mereka saling berempati satu sama lain gaya kerja dan dapat lebih memahami situasi mereka.

Umpan balik 360 derajat: Setiap anggota tim bergiliran mengevaluasi diri mereka sendiri, rekan kerja mereka, bawahan langsung, bawahan, dan pimpinan. Umpan balik dibagikan secara merata dengan cara ini.

Peran pemimpin dalam membangun kepercayaan

Pemimpin yang baik tim kepemimpinan harus berbagi kerentanan mereka dengan tim, meminta umpan balik dan saran, dan memperkuat bahwa ini adalah latihan pembelajaran. Para pemimpin tim harus membangun lingkungan yang saling percaya di mana kerentanan tidak dihukum dan komunikasi yang terbuka didorong.

Disfungsi 2: Takut akan konflik

Lencioni membahas lebih dalam tentang dua jenis konflik: Ideologis dan Personal.

Konflik ideologis terjadi ketika ada perbedaan pendapat dan pendekatan untuk memecahkan masalah. Konflik kepribadian adalah serangan pribadi yang disertai permusuhan.

Kedua jenis konflik ini dapat menghalangi individu untuk mencapai tujuan tim jika konflik tersebut bersifat emosional dan tidak logis.

Di sisi lain, tidak adanya konflik konstruktif dan ideologis di antara anggota tim dapat menciptakan keharmonisan yang semu. Mencoba menghindari konflik sama saja dengan mengundang lebih banyak masalah di masa depan. Perubahan mendasar yang diperlukan di sini adalah melakukan debat yang sehat dan mendiskusikan masalah secara terbuka, tanpa menyimpan dendam.

Cara mengatasi disfungsi ini

Lencioni menyarankan beberapa cara yang bisa dilakukan para pemimpin untuk membantu tim merasa nyaman dengan konflik:

Menggali: Menyelidiki dan menggali ketidaksepakatan yang terpendam di antara anggota tim dan membiarkannya keluar di tempat terbuka agar semua orang dapat terlibat dalam konflik yang produktif dan sehat.

Izin waktu nyata: Beberapa anggota tim akan merasa tidak nyaman dengan tingkat perdebatan. Dalam kasus seperti itu, setiap anggota yang berpartisipasi memiliki hak untuk menyela dan mengingatkan mereka bahwa sesi tersebut memiliki alasan yang produktif di baliknya.

Alat bantu lainnya: Instrumen Mode Konflik Thomas-Kilmann adalah alat bantu yang populer untuk memahami bagaimana orang menangani konflik. Hasil dari tes ini akan membantu anggota tim untuk memahami sikap masing-masing terhadap konflik dan bekerja sama dengan lebih baik.

Peran pemimpin dalam mengatasi rasa takut akan konflik

Peran Anda sebagai pemimpin adalah menahan godaan untuk menghentikan anggota tim Anda dari konflik. Sebaliknya, pikirkanlah ide-ide untuk mendorong konflik yang produktif. Pemimpin juga dapat menggunakan perilaku mereka sendiri dalam menghadapi konflik sebagai model untuk menunjukkan kepada anggota tim bagaimana cara mendekatinya.

Disfungsi 3: Kurangnya komitmen

Disfungsi ketiga menyoroti kejelasan dan dukungan sebagai faktor penting yang memengaruhi komitmen tim. Tim Anda akan merasa berkomitmen ketika mereka memiliki kejelasan tentang tujuan dan Anda telah mendapatkan dukungan mereka dengan membiarkan mereka berbagi ide dan terlibat dalam perdebatan yang sehat.

Dua penyebab paling signifikan dari kurangnya komitmen adalah:

Konsensus: Tim yang disfungsional cenderung menghabiskan terlalu banyak waktu untuk mencoba membangun konsensus untuk setiap keputusan. Di sisi lain, tim yang efektif memahami perbedaan antara konsensus dan dukungan. Adalah mungkin untuk mencapai dukungan tim bahkan dengan perbedaan pendapat, dengan membiarkan semua orang didengar.

Kepastian: Organisasi sering kali harus berkomitmen pada suatu tindakan tanpa adanya kepastian akan hasilnya. Tim yang hebat memahami pentingnya membuat keputusan daripada menundanya, mencoba menyempurnakan setiap nuansa rencana.

Cara mengatasi disfungsi ini

Pesan berjenjang: Setelah setiap pertemuan, rangkum diskusi untuk memastikan bahwa setiap anggota tim mengetahui dengan jelas tentang ekspektasi dan bahwa mereka akan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas.

Tenggat waktu: Tetapkan tonggak dan tenggat waktu untuk menyelesaikan proyek atau memenuhi tujuan bersama.

Skenario kemungkinan dan skenario terburuk: Tim yang sedang berjuang dengan suatu keputusan mungkin akan mendapat manfaat dari mendiskusikan skenario terburuk dari keputusan tersebut, yang dapat membantu mengartikulasikan dan menghadapi ketakutan. Selain itu, berbicara melalui rencana kontinjensi membantu membangun kepercayaan diri dalam rencana yang diusulkan dengan menunjukkan kepada anggota tim bahwa ada cara untuk menghindari kegagalan tim.

Terapi pemaparan risiko rendah: Tujuan dari terapi ini adalah mendorong karyawan untuk membuat keputusan sendiri. Pendekatannya adalah mendorong mereka untuk mengambil keputusan dalam situasi berisiko rendah dan mengembangkan kepercayaan diri dalam keterampilan pengambilan keputusan.

Peran pemimpin dalam membangun komitmen

Seorang pemimpin harus mendorong tim untuk mengambil keputusan meskipun tanpa kepastian penuh, dan tanpa perlu konsensus. Mereka harus mendorong tim untuk mematuhi jadwal dan menunjukkan akuntabilitas untuk eksekusi.

Disfungsi 4: Menghindari akuntabilitas

Akuntabilitas dalam tim dirugikan ketika anggota tim tidak mau menyebut perilaku negatif rekan-rekan mereka karena mereka tidak ingin ada percakapan yang sulit.

Lencioni berpendapat bahwa penghindaran ini merugikan organisasi dalam jangka panjang. Tim yang baik saling bertanggung jawab untuk mempertahankan standar kerja yang tinggi, sehingga menunjukkan rasa hormat satu sama lain. Keinginan untuk tidak mengecewakan tim mereka dapat memotivasi anggota tim untuk melakukan upaya terbaik mereka.

Cara mengatasi disfungsi ini

Akuntabilitas dapat dikembangkan di tempat kerja dengan mengikuti beberapa proses sederhana:

Publikasi tujuan dan standar: Mempublikasikan tujuan membuat karyawan sadar akan tanggung jawab mereka dan rekan satu tim mereka dan seperti apa kesuksesan itu nantinya

Peninjauan kemajuan yang sederhana dan teratur: Mengadakan sesi reguler untuk memungkinkan anggota tim berbagi umpan balik dan kekhawatiran yang jujur, baik secara lisan maupun tertulis.

Penghargaan tim: Berikan bobot yang lebih besar pada penghargaan tim daripada penghargaan individu. Hal ini meningkatkan akuntabilitas karena setiap orang memprioritaskan kerja tim daripada mengejar tujuan mereka sendiri. Hal ini juga membuat anggota tim mendorong rekan kerja untuk melakukan yang lebih baik.

Peran pemimpin dalam menciptakan budaya akuntabilitas

Pemimpin harus mendorong tim untuk bertanggung jawab atas hasil yang dicapai tanpa perlu campur tangan pimpinan. Mereka juga harus siap untuk turun tangan ketika tim gagal.

Disfungsi 5: Kurangnya perhatian terhadap hasil

Disfungsi kelima menurut Lencioni adalah kecenderungan beberapa anggota tim untuk lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada tujuan tim.

Dua gangguan utama yang mengalihkan perhatian karyawan adalah:

Status tim: Hal ini terjadi ketika seseorang hanya tertarik untuk menjadi bagian dari sebuah tim dan tidak tertarik pada hasil tim.

Status individu: Anggota tim hanya tertarik pada pertumbuhan karier dan kinerja individu mereka dibandingkan dengan upaya tim.

Cara mengatasi disfungsi ini

Untuk mengatasi disfungsi ini, para pemimpin harus memastikan bahwa hanya perilaku yang berkontribusi pada pencapaian tujuan tim yang dihargai.

Pengumuman hasil secara publik: Mengumumkan tujuan dan hasil tim secara publik akan memotivasi anggota tim untuk bekerja lebih keras demi hasil yang ditargetkan.

Penghargaan berbasis hasil: Mengaitkan penghargaan dan kompensasi dengan hasil tertentu dapat memotivasi tim Anda untuk berkinerja lebih baik.

Peran pemimpin dalam memastikan fokus pada hasil

Para pemimpin harus membuat fokus pada hasil menjadi jelas dalam perilaku mereka sehari-hari. Mereka harus memastikan pengakuan dan penghargaan bagi anggota tim yang memprioritaskan kerja tim di atas kepentingan individu.

Lima Disfungsi Populer dari Kutipan Tim

Berikut adalah lima kutipan favorit kami dari Lima Disfungsi Tim:

Musuh akuntabilitas adalah ambiguitas.

Tim Anda akan menunjukkan standar akuntabilitas yang lebih tinggi hanya jika mereka memiliki kejelasan tentang tanggung jawab dan harapan mereka.

Kepercayaan adalah mengetahui bahwa ketika seorang anggota tim mendorong Anda, mereka melakukannya karena mereka peduli dengan tim.

Saling mendorong dalam tim sering kali menimbulkan percakapan yang sulit, namun ini merupakan tanda bahwa mereka peduli terhadap tim. Tindakan ini membangun kepercayaan bahwa hal tersebut adalah demi kepentingan tim.

Tim yang hebat tidak menahan diri satu sama lain. Mereka tidak takut untuk mengutarakan apa yang menjadi masalah mereka. Mereka mengakui kesalahan, kelemahan, dan kekhawatiran mereka tanpa takut akan pembalasan.

Tim yang hebat unggul dalam lingkungan yang penuh kepercayaan. Mereka tidak takut untuk menunjukkan kerentanan mereka, seperti kelemahan dan kesalahan. Karena tingkat transparansi yang tinggi, mudah bagi tim untuk mendiskusikan masalah dan menemukan solusi secara kolaboratif.

Bukan keuangan. Bukan strategi. Bukan teknologi. Kerja sama timlah yang tetap menjadi keunggulan kompetitif utama, baik karena sangat kuat maupun karena sangat langka.

untuk membangun keunggulan kompetitif, para pemimpin bisnis harus fokus pada kerja sama tim alih-alih bekerja secara terpisah-pisah. Bekerja bersama menggabungkan upaya semua orang ke arah yang benar, yang sangat kuat dan jarang terlihat dalam organisasi._

Jika Anda bisa membuat semua orang dalam sebuah organisasi mendayung ke arah yang sama, Anda dapat mendominasi industri apa pun, di pasar mana pun, dalam persaingan apa pun, kapan pun.

Ketika semua karyawan bekerja untuk mencapai satu tujuan, maka akan mudah untuk memenangkan pasar, industri, atau melawan pesaing.

