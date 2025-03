Mulailah dengan Ringkasan Mengapa: Bagaimana Pemimpin Hebat Menginspirasi Semua Orang untuk Bertindak

Ada dua jenis orang: Mereka yang ingin menginspirasi orang lain dan mereka yang ingin terinspirasi. Jarang sekali ada buku yang memenuhi keduanya.

Buku terlaris tahun 2009 karya Simon Sinek, Start with Why, adalah pengecualian. Simon Sinek adalah seorang penulis buku terlaris dan pembicara motivasi terkenal, yang dikenal dengan ide-idenya yang tidak biasa tentang bisnis dan kepemimpinan. Sebagai salah satu pelatih kepemimpinan paling populer di dunia, ia telah menginspirasi ribuan pemimpin bisnis dalam kariernya selama lebih dari dua dekade.

Buku ini berasal dari TED Talk Sinek yang viral dengan nama yang sama, yang kini menjadi TED Talk ketiga yang paling banyak ditonton sepanjang masa dengan lebih dari 60 juta penonton. Ini membawa pesan yang sederhana namun mendalam dan membujuk kita untuk menemukan 'Mengapa' kita - nilai inti yang mendorong kita untuk bangun di pagi hari dan pergi bekerja.

Jika Anda ingin mengembangkan kepemimpinan dan manajemen tim Anda atau meningkatkan produktivitas tim maka Mulai dengan Mengapa dapat membantu.

Ringkasan Mulai dengan Mengapa ini berisi daftar poin-poin penting untuk Anda.

💡📚 Bonus: Namun sebelum itu, jika Anda ingin membaca lebih banyak buku seperti ini, lihatlah koleksi buku pilihan kami 25 Rangkuman Buku Produktivitas yang Wajib Dibaca (termasuk 'Mulailah dengan Mengapa') di satu tempat. Anda dapat menyimpan, mengedit, menandai, dan bahkan mengekspornya.

Mulai dengan Mengapa Sekilas tentang Ringkasan

melalui Amazon Dalam Start with Why, Sinek berbicara tentang kekuatan 'mengapa' dan bagaimana hal tersebut dapat menjadi pembeda utama dalam kesuksesan individu atau organisasi. Dengan menggunakan contoh Steve Jobs, Martin Luther King Jr, Wright bersaudara, Bill Gates, dan lain-lain, Sinek menekankan pentingnya menemukan tujuan utama Anda (faktor mengapa) dan menggunakannya untuk memotivasi dan menginspirasi tim Anda.

Menurutnya, 'memulai dengan mengapa' akan menciptakan rasa memiliki tujuan bersama di dalam tim Anda. Kejelasan misi dan visi sebuah organisasi membuatnya lebih mudah dipahami oleh karyawan dan pelanggan.

Berikut adalah 'MENGAPA' Sinek menulis buku ini, dengan kata-katanya sendiri:

"Tujuan dari buku ini bukan hanya untuk mencoba memperbaiki hal-hal yang tidak berjalan dengan baik. Sebaliknya, saya menulis buku ini sebagai panduan untuk fokus dan memperkuat hal-hal yang berhasil. Saya tidak bermaksud untuk mengecewakan solusi yang ditawarkan oleh orang lain. Sebagian besar jawaban yang kita dapatkan jika didasarkan pada bukti yang kuat, adalah sangat valid. _Namun, jika kita memulai dengan pertanyaan yang salah, jika kita tidak memahami penyebabnya, maka jawaban yang benar pun akan selalu mengarahkan kita ke arah yang salah... pada akhirnya. Kebenaran, Anda tahu, akan selalu terungkap... pada akhirnya. _"

Buku ini akan menunjukkan kepada Anda bagaimana mengajukan pertanyaan yang tepat kepada diri Anda sendiri sehingga Anda dapat mengarahkan organisasi (dan tim) Anda ke arah yang benar.

Buku ini mencakup tiga ide besar:

apa yang membedakan orang dan perusahaan yang sukses dengan yang tidak sukses

mengapa inspirasi adalah cara yang lebih baik untuk membangun perusahaan Anda daripada manipulasi

bagaimana membangun kepercayaan dalam sebuah organisasi

5 Hal Penting yang Dapat Dipetik dari Mulai dengan Mengapa

Ada banyak hal yang bisa Anda pelajari dari buku ini, namun berikut adalah beberapa pelajaran favorit kami.

1. Pilihlah wortel daripada tongkat

Pelajaran utama bagi para pemimpin di seluruh buku ini adalah untuk selalu mempengaruhi seseorang untuk mengambil tindakan dengan menginspirasi mereka daripada memanipulasi mereka.

Menurut Sinek, hanya sedikit orang yang mengerti mengapa pelanggan mereka memilih mereka. Sebagian besar perusahaan cenderung berasumsi bahwa orang membeli produk mereka karena harga yang lebih baik atau kualitas layanan yang lebih baik. Jadi, mereka menggunakan tindakan manipulatif seperti menurunkan harga, melakukan promosi, dukungan selebriti, dan, dalam kasus terburuk, bahkan rasa takut, untuk menarik pelanggan.

Dia berbagi contoh dunia nyata untuk menjelaskan hal ini.

Ketika General Motors (GM) mulai menawarkan cashback sebesar $500 hingga $7000 USD kepada pelanggan yang membeli truk dan mobil mereka, penjualan jangka pendek mereka meningkat namun hal ini mengurangi keuntungan jangka panjang mereka.

Pada tahun 2007, GM kehilangan sekitar $729 per kendaraan yang terjual karena insentif mereka. Mereka kemudian harus mengurangi insentif mereka - dan penjualan menurun.

Demikian pula, slogan IBM- Tidak ada yang pernah dipecat karena mempekerjakan IBM-menyebarkan rasa takut sebagai taktik pemasaran. Hal ini membuat tim pengadaan enggan memilih perusahaan yang kurang terkenal daripada IBM karena mereka takut kehilangan pekerjaan, jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Meskipun Sinek setuju bahwa manipulasi berhasil-terkadang dengan sangat baik-dia mendorong para pembacanya untuk pergi ke arah yang sama sekali berlawanan, yaitu jalan inspirasi.

Inilah alasannya: meskipun manipulasi dapat menghasilkan lebih banyak atau bahkan bisnis yang berulang dalam beberapa kasus, hanya inspirasi yang merupakan strategi yang tepat untuk membangun kesetiaan pelanggan yang sejati.

Contoh favorit Sinek tentang inspirasi yang dilakukan dengan benar adalah Apple, terutama ketika Steve Jobs memimpin.

Poin utama yang ditekankan Sinek di sini adalah bahwa orang tidak membeli apa yang Anda lakukan; mereka membeli mengapa Anda melakukannya. Jika 'mengapa' Anda bisa menginspirasi mereka, Anda bisa mengubah mereka menjadi pelanggan setia-pikirkanlah orang-orang yang mengantre di luar toko Apple pada malam sebelum iPhone baru diluncurkan!

Sinek tidak hanya meninggalkan Anda dengan pemikiran ini; dia juga memberikan beberapa saran yang bagus:

Tentukan (dan komunikasikan) tujuan utama Anda

Gunakan cerita untuk membagikan tujuan tersebut kepada dunia. Semua pemimpin yang hebat juga merupakan pendongeng yang hebat

Perkuat komitmen dengan menciptakan rasa persatuan dan rasa memiliki

Ciptakan kepercayaan dengan menunjukkan keaslian dan memimpin dengan empati

2. Temukan Lingkaran Emas Anda

Konsep Lingkaran Emas adalah sesuatu yang dibahas Sinek dalam beberapa bab di buku ini. Lingkaran Emas adalah kerangka kerja strategis dengan tiga lingkaran konsentris (Mengapa, Bagaimana, dan Apa), yang masing-masing mewakili tingkat pemikiran dan komunikasi yang berbeda.

melalui Situs web Simon Sinek

Mengapa: Lingkaran terdalam mewakili tujuan inti yang mengilhami keberadaan organisasi. Hal ini menjawab pertanyaan, "Mengapa organisasi ini ada lebih dari sekadar mencari keuntungan?" - nilai dan keyakinan yang lebih dalam yang mendorong tindakan

Lingkaran terdalam mewakili tujuan inti yang mengilhami keberadaan organisasi. Hal ini menjawab pertanyaan, "Mengapa organisasi ini ada lebih dari sekadar mencari keuntungan?" - nilai dan keyakinan yang lebih dalam yang mendorong tindakan Bagaimana : Lingkaran tengah melambangkan proses spesifik dan gaya kerja yang mendukung 'Mengapa organisasi Hal ini menjawab pertanyaan, "Bagaimana organisasi memenuhi tujuannya?"

: Lingkaran tengah melambangkan proses spesifik dan gaya kerja yang mendukung 'Mengapa organisasi Hal ini menjawab pertanyaan, "Bagaimana organisasi memenuhi tujuannya?" Apa: Lingkaran terluar mewakili hal-hal nyata dan hasil yang dihasilkan organisasi. Jawaban dari pertanyaan ini dapat berupa produk, layanan, atau solusi. Hal ini menjawab pertanyaan dasar, "Apa yang dilakukan organisasi?"

Menurut konsep Lingkaran Emas, perusahaan yang sukses dan pemimpin yang berpengaruh dimulai dengan lingkaran dalam, Mengapa, dan kemudian bergerak ke luar ke Bagaimana, dan akhirnya, Apa.

Kerangka kerja ini membantu Anda memprioritaskan apa yang penting dan pastikan Anda selaras dengan tujuan Anda.

2. Memimpin tidak sama dengan menjadi pemimpin

Sinek juga memberikan saran tentang kepemimpinan yang baik. Dia mengatakan bahwa kepemimpinan lebih dari sekadar mengelola pekerjaan atau menangani operasi.

Menurutnya, pemimpin yang hebat menciptakan pengikut dengan kemampuan membangun kepercayaan, empati, dan rasa memiliki.

"Ada pemimpin dan ada yang dipimpin. Pemimpin memegang posisi kekuasaan atau pengaruh. Mereka yang memimpin menginspirasi kita. Baik individu maupun organisasi, kita mengikuti mereka yang memimpin bukan karena harus, tetapi karena kita ingin. Kita mengikuti mereka yang memimpin bukan untuk mereka, tetapi untuk diri kita sendiri."_

Dan inilah cara agar Anda dapat menjadi pemimpin seperti itu:

Wujudkan nilai-nilai dan keyakinan yang mendefinisikan tujuan utama Anda. Hal ini akan menunjukkan kepada orang-orang bahwa Anda adalah orang yang otentik dan dapat dipercaya

Memprioritaskan kesejahteraan anggota tim Anda dengan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dan inklusif

Ciptakan lingkungan yang membuat semua orang merasa nyaman untuk mengajukan pertanyaan dan memberikan umpan balik yang membangun

Contoh pemimpin inspiratif yang disebutkan dalam buku ini adalah Steve Jobs, yang memberikan kebebasan kepada karyawan di Apple untuk berpikir secara berbeda (tujuan utama mereka), menantang status quo, dan menghasilkan produk seperti iPod dan iPhone.

3. Bangun tim yang percaya pada "Why" Anda

Mari kita mulai dengan dasar-dasar membangun tim dan kembali ke Golden Circle: jika Anda mewujudkan Why di perusahaan Anda, maka Anda membutuhkan seseorang untuk mengelola How dan orang-orang yang lebih terampil untuk mengelola What. Pada saat yang sama, semua orang ini harus percaya pada tujuan dan nilai-nilai inti Anda.

Penulis mengatakan bahwa lebih penting untuk mempekerjakan orang-orang yang mewujudkan nilai-nilai Anda, sesuai dengan budaya perusahaan Anda, dan melengkapi anggota tim Anda yang lain daripada seseorang yang 'terbaik' dalam hal yang mereka kerjakan.

Orang-orang yang termotivasi lebih baik dalam menyelaraskan tujuan bersama. Mereka memudahkan untuk bergerak menuju tujuan Anda dan mengurangi titik-titik konflik.

Beberapa contoh kemitraan Mengapa dan Bagaimana yang baik adalah Walt Disney yang visioner dan kakaknya, Roy, yang praktis. Berikut ini Sinek menjelaskan bagaimana keseimbangan antara WHY-HOW ini menguntungkan sebuah organisasi:

"Walt Disney bermimpi, menggambar, dan berimajinasi; Roy tetap berada dalam bayang-bayang, membentuk sebuah kerajaan," tulis Bob Thomas, penulis biografi Disney. "Sebagai seorang pemodal dan pebisnis yang brilian, Roy membantu mewujudkan impian Walt Disney menjadi kenyataan, membangun perusahaan yang menyandang nama saudaranya."_

Nasihat Sinek yang lain untuk para pemimpin? Berdayakan tim Anda. Anda dapat melakukannya dengan membantu mereka tumbuh secara profesional, memberi mereka otonomi dalam bekerja, atau menghargai kontribusi mereka.

Hal ini akan membantu membangun kepercayaan mereka terhadap organisasi Anda dan memastikan bahwa karyawan tetap termotivasi .

4. Ikuti MENGAPA Anda, bukan pesaing Anda

Sebagian besar organisasi kehilangan keaslian dan tujuan mereka dari waktu ke waktu ketika mereka mencoba mengikuti jejak pesaing mereka yang lebih sukses. Sinek menyarankan organisasi untuk menggunakan tujuan utama mereka sebagai bintang utara dalam semua aspek. Meskipun menganalisis dan meniru pesaing dapat menguntungkan Anda dalam jangka pendek, ini bukanlah pendekatan yang menyeluruh karena dapat menyebabkan ketidakkonsistenan dan mengalihkan Anda dari tujuan Anda yang sebenarnya.

Meskipun kompetitor dapat memberikan wawasan yang baik tentang pasar, menggunakan mereka sebagai tolok ukur Anda dapat menghambat pertumbuhan Anda karena alasan-alasan berikut:

Tidak ada keaslian: Dengan mengikuti jalur pesaing, Anda tidak lagi setia pada nilai-nilai Anda. Hal ini, pada gilirannya, akan membuat Anda menjadi tidak otentik di mata karyawan dan pelanggan

Dengan mengikuti jalur pesaing, Anda tidak lagi setia pada nilai-nilai Anda. Hal ini, pada gilirannya, akan membuat Anda menjadi tidak otentik di mata karyawan dan pelanggan Tidak ada inovasi: Jika Anda selalu meniru apa yang dilakukan pesaing Anda, tidak ada ruang untuk inovasi atau pendekatan baru

Jika Anda selalu meniru apa yang dilakukan pesaing Anda, tidak ada ruang untuk inovasi atau pendekatan baru **Tidak ada keunggulan kompetitif: Ketika Anda melakukan segala sesuatu yang dilakukan pesaing Anda persis seperti yang mereka lakukan, Anda akan menjadi serupa dengan mereka dan tidak akan bisa menonjol

Selalu mengejar ketertinggalan: Anda akan selalu selangkah di belakang pesaing Anda, yang berarti Anda tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk menjadi pemimpin pasar

Sinek mendorong para pemimpin untuk melihat ke dalam, memahami tujuan, nilai, dan kekuatan organisasi mereka, serta memimpin dengan keaslian daripada hanya mengandalkan tolok ukur eksternal. Seperti yang dikatakannya, Anda adalah pesaing Anda.

💡📚 Senang membaca ini? Anda juga akan menyukai koleksi pilihan kami tentang 25 Rangkuman Buku Produktivitas yang Wajib Dibaca . Anda dapat menyimpan, mengedit, menandai, dan bahkan mengekspornya.

25 rangkuman buku produktivitas yang wajib dibaca

Mulai dengan Kutipan Mengapa untuk Menginspirasi Anda Bertindak

Mencari lebih banyak inspirasi?

Berikut adalah beberapa kutipan langsung dari buku ini untuk memotivasi Anda, meningkatkan keterampilan kepemimpinan Anda, dan membantu Anda membangun organisasi yang sukses.

Simon Sinek tentang kepemimpinan

"Menjadi pemimpin berarti Anda memegang jabatan tertinggi, baik dari penghasilan, keberuntungan, atau menavigasi politik internal. Namun, memimpin berarti orang lain dengan sukarela mengikuti Anda-bukan karena harus, bukan karena dibayar, tetapi karena mereka ingin."

"Pemimpin yang hebat adalah mereka yang mempercayai naluri mereka. Mereka adalah orang-orang yang memahami seni sebelum ilmu pengetahuan. Mereka memenangkan hati sebelum pikiran. Mereka adalah orang-orang yang memulai dengan MENGAPA."_

Simon Sinek tentang manajemen tim

"Hanya ada dua cara untuk memengaruhi perilaku manusia: Anda bisa memanipulasinya atau Anda bisa menginspirasinya."_

"Hanya ada dua cara untuk memengaruhi perilaku manusia: Anda bisa memanipulasinya atau Anda bisa menginspirasinya."

Simon Sinek tentang praktik kerja yang efektif

"Semangat saja tidak akan cukup. Agar passion bisa bertahan, dibutuhkan struktur. Sebuah alasan tanpa cara hanya memiliki kemungkinan kecil untuk berhasil."_

"Daripada bertanya, "APA yang harus kita lakukan untuk bersaing?" pertanyaan yang harus diajukan adalah, "MENGAPA kita mulai melakukan APA yang kita lakukan sejak awal, dan APA yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan tujuan kita dengan mempertimbangkan semua teknologi dan peluang pasar yang tersedia saat ini?"

Menerapkan Prinsip Mulai dengan Mengapa dengan ClickUp

Setelah Anda mengetahui konsep dan prinsip utama dalam buku Sinek, mari kita tunjukkan bagaimana perangkat lunak manajemen ruang kerja seperti ClickUp dapat membantu Anda memulai dengan Mengapa:

1. Selaraskan tujuan Anda dengan 'mengapa' Anda

Bagi tujuan yang lebih besar menjadi tugas-tugas yang dapat ditindaklanjuti dan pastikan bahwa setiap tugas terkait dengan tujuan utama organisasi. Hal ini membantu anggota tim memahami pentingnya kontribusi mereka. Hal ini juga menunjukkan kepada mereka pentingnya pekerjaan mereka yang pada gilirannya akan memotivasi mereka. Buat tujuan dan KPI untuk mengukur kemajuan Anda terhadap nilai-nilai inti Anda untuk memastikan Anda bergerak ke arahnya dan bukan menjauh. Hal ini sangat penting karena bisnis Anda berkembang dan semakin banyak pemangku kepentingan yang muncul.

Kelola proyek dan lacak tujuan dengan ClickUp

Kelola semua proyek dan tugas dari satu tempat dengan perangkat lunak manajemen proyek ClickUp

Anda dapat menggunakan Tugas ClickUp untuk mengelola tugas dan sub-tugas, memposting pembaruan status (sebagai komentar), menggunakan tag atau status khusus untuk mengelompokkan dan memprioritaskan tugas dan secara eksplisit menghubungkannya dengan Mengapa organisasi.

Buat tujuan, tetapkan target, dan bagikan dengan tim Anda agar semua orang selaras

Setelah menambahkan proyek, Anda bisa menggunakan dasbor khusus dan laporan lain seperti bagan Gantt untuk mengukur kemajuan Anda dalam mencapai sasaran. Sasaran ClickUp juga memungkinkan Anda melacak tujuan Anda dengan target numerik, ya/tidak, atau moneter.

2. Komunikasikan alasan Anda

Buat repositori atau wiki terpusat untuk informasi yang terkait dengan 'mengapa' dan 'bagaimana' organisasi, termasuk pernyataan misi dan visi, nilai-nilai, dan proses. Hal ini memastikan akses yang mudah untuk semua anggota tim dan sangat berguna saat penerimaan karyawan baru.

Buat wiki publik dengan ClickUp Docs

Buat wiki yang mendalam dan ajarkan tim Anda tentang nilai dan tujuan Anda dengan ClickUp Docs Dokumen ClickUp adalah alat bantu dokumen yang memungkinkan tim mengelola dokumen dan wiki mereka dalam ruang kerja yang terorganisir. Alat ini mencakup fitur-fitur seperti blok konten, opsi pemformatan, dan pengeditan real-time. Anda juga bisa membuat ruang tim untuk mengelola dokumen umum, menetapkan tingkat izin, dan banyak lagi.

Gunakan ClickUp AI untuk meringkas wiki Anda atau menerjemahkannya ke dalam berbagai bahasa sehingga mudah dibaca

Plus, ClickUp AI dapat membantu Anda melokalkan wiki Anda dalam berbagai bahasa, meringkas dokumen, dan banyak lagi. Dengan cara ini, Anda menciptakan rasa memiliki bahkan bagi mereka yang tidak berbicara dalam bahasa Anda.

3. Memupuk kolaborasi waktu nyata

Agar semua anggota tim tetap selaras dalam sebuah proyek, bantu mereka berkomunikasi dengan mudah, dan tetap mendapatkan informasi terbaru di semua tingkatan proyek. Dengan cara ini, semua orang bisa tetap mendapatkan informasi yang sama dan memberikan umpan balik dengan mudah.

Jaga agar semua orang tetap mendapatkan informasi terbaru dengan alat komunikasi ClickUp

ClickUp menyediakan beberapa opsi untuk berkomunikasi dengan tim Anda-dalam proyek dan dokumen. Yang pertama, Anda bisa mengomentari tugas, menetapkan item tindakan, dan mengirim email kepada orang lain secara langsung dari tampilan tugas.

Edit dokumen secara bersamaan dengan anggota tim Anda yang lain, tambahkan komentar, dan banyak lagi

Di Dokumen, Anda dapat menambahkan komentar, menandai orang, dan mengedit secara bersamaan untuk memulai putaran umpan balik yang konstan.

Mulai percakapan dengan pemangku kepentingan utama dengan membuat obrolan terpisah untuk setiap proyek, tugas, atau dokumen

Selain itu, Anda juga dapat menggunakan Obrolan bawaan ClickUp dan fitur perekaman video untuk memulai percakapan dengan tim Anda dan menambahkan konteks pada diskusi.

4. Mendorong curah pendapat

Adakan sesi curah pendapat di mana anggota tim dapat berbagi ide secara terbuka. Sinek merekomendasikan untuk menciptakan lingkungan di mana setiap orang dapat membangun ide satu sama lain, yang mengarah pada inovasi kolaboratif. Hal ini akan memperkuat rasa memiliki dan persatuan di antara karyawan Anda. Templat curah pendapat di ClickUp membuat hal ini menjadi lebih mudah-Anda bahkan dapat memulai sesi secara instan.

Visualisasikan ide dengan papan tulis dan peta pikiran di ClickUp

Alat bantu desain gaya bebas seperti papan tulis dan peta pikiran memudahkan rekan tim Anda untuk menggambar semua ide hebat dan menjelaskannya secara visual. Hal ini membuat sesi curah pendapat menjadi menarik dan produktif.

Buat sesi curah pendapat menjadi menarik dengan Papan Tulis ClickUp

Dengan Papan Tulis ClickUp anda bisa menggambar diagram, menambahkan catatan, dan bahkan menautkannya ke sebuah proyek. Anda juga dapat berbagi papan tulis ini dengan orang lain dalam tim atau menggunakannya sebagai catatan sesi curah pendapat. Hal ini sangat berguna terutama selama tugas Why yang mengharuskan Anda menjelaskan tujuan strategis proyek kepada tim Anda.

Alat lain yang menarik dan kolaboratif yang tersedia di ClickUp adalah Peta Pikiran . Peta ini bisa sangat membantu selama tahap Bagaimana dan Apa, di mana Anda harus memetakan alur kerja Anda atau membuat tugas individu untuk setiap orang.

Penutup

Buku Start with Why dari Simon Sinek adalah cetak biru yang menarik untuk membangun organisasi yang menginspirasi.

Dengan menemukan dan mendefinisikan tujuan utama Anda, Anda dapat menginspirasi kepercayaan di antara rekan kerja, membangun bisnis bernilai miliaran dolar, dan menciptakan para penginjil dari para pelanggan setia. Sinek juga mendorong para pemimpin untuk menumbuhkan kejelasan dan disiplin dalam tujuan tim dengan selalu menyelaraskannya dengan 'mengapa' mereka

Kami harap rangkuman buku Start with Why ini bermanfaat bagi Anda. Jika Anda tidak yakin apa 'mengapa' Anda, kami sangat merekomendasikan buku Sinek yang lain, Finding Your Why. Buku ini merupakan pendamping dari buku Mulai dengan Mengapa dan dilengkapi dengan tips-tips praktis untuk membantu Anda menentukan tujuan hidup yang lebih besar.

Namun jika Anda telah menginternalisasi konsep Start with Why dan memiliki gagasan yang kuat tentang apa tujuan utama Anda, kami sarankan Anda mendaftar ke ClickUp -gratis untuk memulai.