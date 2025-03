10 Buku Desain UX Terbaik yang Harus Dibaca Setiap Desainer di Tahun 2025

Desain UX telah menjadi pusat perhatian dalam bisnis teknologi dan sering kali digunakan secara bergantian dengan bisnis yang baik. Misalnya, Airbnb

atribut

desain UX yang baik untuk transformasi dari startup yang gagal menjadi bisnis bernilai miliaran dolar.

Dengan halaman karier yang penuh dengan lowongan untuk desainer UX, terbukti bahwa perusahaan dapat menghubungkan margin keuntungan mereka dengan desain pengalaman pengguna (UX).

Sebagai seorang desainer UX, Anda harus selalu mengikuti perkembangan tren dan praktik terbaik untuk membangun parit Anda. Salah satu cara untuk menjadi efisien dalam desain UX adalah dengan membaca buku-buku yang ditulis oleh para ahli industri. Berinvestasi dalam buku-buku desain UX akan memberikan Anda kepercayaan diri yang kreatif dan membuat Anda tetap berkomitmen dan termotivasi untuk mencapai tujuan karier Anda.

Di sini, kami membahas 10 buku UX yang wajib dibaca untuk membantu Anda mengembangkan keterampilan Anda. Baik Anda seorang desainer yang bercita-cita tinggi atau seorang profesional yang berpengalaman, prinsip-prinsip yang dibahas di sini akan membantu perjalanan belajar Anda.

10 Buku Desain UX yang Wajib Dibaca untuk Desainer

1. Lean UX: Menerapkan Prinsip-prinsip Lean untuk Meningkatkan Pengalaman Pengguna

melalui

Amazon

Tentang buku ini

**Penulis(-penulis): Josh Seiden dan Jeff Gothelf

Tahun diterbitkan : 2013

: 2013 Perkiraan waktu membaca : 3 jam

: 3 jam Tingkat yang direkomendasikan : Pemula, menengah, dan mahir

: Pemula, menengah, dan mahir Jumlah halaman : 148

: 148 Peringkat : 5/5 4.3/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)

: 5/5

Buku ini mencakup tiga area utama: pengenalan Lean UX dan prinsip-prinsip dasarnya, proses desain Lean UX, dan mengintegrasikan Lean UX ke dalam organisasi.

Pelajari prinsip-prinsip dasar untuk membangun desain yang berpusat pada pengguna, seperti kolaborasi lintas fungsi, pembelajaran daripada pertumbuhan, dan izin untuk gagal. Buku ini menggali lebih dalam tentang proses desain pengalaman pengguna berdasarkan prinsip-prinsip agile dan pemikiran desain di bagian berikut.

Buku ini memberikan wawasan tentang desain UX melalui lensa 'ramping', mengidentifikasi apa yang penting dan apa yang dapat dihilangkan atau diganti.

Secara keseluruhan, Lean UX adalah sumber daya praktis untuk desainer UX, pengembang perangkat lunak, manajer produk, pengusaha, dan siapa pun yang tertarik untuk membangun produk teknologi yang sukses.

"Tujuan kami bukan untuk menciptakan hasil, melainkan untuk mengubah sesuatu di dunia - untuk menciptakan hasil. Sering kali tim yang bekerja dalam proses agile tidak benar-benar kembali untuk memperbaiki antarmuka pengguna perangkat lunak." - Josh Seiden

Hal-hal penting

Menyelaraskan prinsip-prinsip desain UX dengan proses desain melalui iterasi cepat dan umpan balik yang terus menerus dibandingkan dengan perencanaan yang panjang dan di muka

Tim desain harus fokus pada pembuatan hipotesis tentang perilaku pengguna, merancang eksperimen untuk menguji hipotesis ini, dan memvalidasi asumsi mereka

Apa yang dikatakan pembaca

"Biasanya, saya menemukan jenis buku desain UX seperti ini tidak memberikan contoh yang cukup, tetapi dalam kasus ini, penulisnya memberikan contoh spesifik dari pengalaman kerja mereka sendiri."

2. UX untuk Pemula: Kursus Kilat dalam 100 Pelajaran Singkat

melalui Amazon

Tentang buku ini

Penulis(-penulis) : Joel Marsh

: Joel Marsh Tahun terbit : 2016

: 2016 Perkiraan waktu membaca : 4 jam 15 menit

: 4 jam 15 menit Tingkat yang direkomendasikan : Pemula dan menengah

: Pemula dan menengah Jumlah halaman : 255

: 255 Peringkat : 4,5/5 4.4/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)

: 4,5/5

'UX untuk Pemula: Kursus Kilat dalam 100 Pelajaran Singkat' oleh Joel Marsh adalah panduan yang komprehensif dan mudah diakses untuk menyederhanakan desain UX bagi individu yang baru mengenal bidang ini.

Melalui 100 pelajaran ringkas tentang sumber daya UX, Marsh memberikan gambaran umum yang praktis dan menarik tentang prinsip-prinsip universal UX yang penting bagi para pemula.

Buku ini dimulai dengan membangun pemahaman dasar tentang desain UX dan apa yang perlu diketahui oleh setiap desainer untuk membuat produk yang berpusat pada pengguna yang sukses dan aplikasi kreatif .

Topik lainnya termasuk psikologi pengguna, riset pengguna, persona, dan pentingnya berempati dengan pengguna melalui contoh-contoh nyata.

"_Segala sesuatu memiliki pengalaman pengguna. Tugas Anda bukanlah menciptakan pengalaman pengguna. Tugas Anda adalah membuatnya menjadi baik." - Joel Marsh

Hal-hal penting yang dapat diambil

Desain UX bersifat berulang. Ambil contoh nyata dari proyek UX yang mengalami perbaikan terus-menerus berdasarkan umpan balik pengguna. Pendekatan berulang ini selaras dengan sifat pengalaman digital yang dinamis dan terus berkembang, yang menekankan perlunya fleksibilitas dan daya tanggap dalam desain UX

Apa yang dikatakan pembaca

"Saat ini, sulit untuk menemukan buku desain UX yang langsung pada intinya dan tidak memaksa kita untuk mempelajari kisah hidup penulisnya, atau mendengar semua penangkal pribadi mereka. Buku UX ini luar biasa untuk pemula yang ingin mempelajari seluk-beluk mendesain antarmuka."

3. Tim Pengalaman Pengguna Satu: Panduan Bertahan Hidup dalam Riset dan Desain

via Amazon

Tentang buku ini

Penulis(-penulis) : Leah Buley

: Leah Buley Tahun diterbitkan : 2013

: 2013 Perkiraan waktu membaca : 4 jam 20 menit

: 4 jam 20 menit Tingkat yang direkomendasikan : Menengah

: Menengah Jumlah halaman : 246

: 246 Peringkat : 4,5/5 4.6/5 (Amazon) 4.2/5 (Goodreads)

: 4,5/5

Dalam The User Experience Team of One, Buley membahas tantangan yang dihadapi desainer UX yang bekerja secara mandiri dalam organisasi tanpa tim UX khusus.

Penulis menyarankan para desainer UX solo untuk mengadopsi pola pikir strategis dan bagaimana menjadi pandai, proaktif, dan tangguh secara bersamaan.

Buku ini merupakan sumber yang sangat baik dalam karier UX bagi mereka yang mencari saran praktis untuk memberikan dampak meskipun bekerja dengan sumber daya atau dukungan tim yang terbatas.

"Di era yang semakin digital, mendesain produk dengan mempertimbangkan manusia, membantu kita memastikan bahwa teknologi berintegrasi ke dalam kehidupan kita secara manusiawi. Ini adalah suara nalar, yang menyatakan bahwa produk dan teknologi dapat mendukung dan bahkan memperkaya kemanusiaan kita yang mendasar."_ - Leah Buley

Kesimpulan utama

Selaraskan upaya desain UX Anda dengan tujuan bisnis untuk membuat kasus yang meyakinkan tentang nilai pengalaman pengguna dalam mendesain antarmuka pengguna dan menggerakkan proses desain #### Apa yang dikatakan pembaca

"Sebagai seseorang yang sedang mencoba memulai karier di bidang Riset dan/atau Desain UX, saya menyukai bagian "Jika Anda hanya melakukan satu hal" di akhir setiap bab!"

4. Refactoring UI oleh Adam Wathan dan Steve Schoger

via Goodreads

Tentang buku ini

Penulis(-penulis) : Adam Wathan dan Steve Schoger

: Adam Wathan dan Steve Schoger Tahun terbit : 2018

: 2018 Perkiraan waktu membaca : 4 jam 11 menit

: 4 jam 11 menit Tingkat yang direkomendasikan : Menengah

: Menengah Jumlah halaman : 252

: 252 Peringkat : 4,5/5 4.7/5 (Goodreads)

: 4,5/5

Refactoring UI memberikan saran praktis untuk meningkatkan desain UI bahkan dengan latar belakang teknis yang terbatas. Buku ini mencakup berbagai aspek desain UI, termasuk skema warna, tipografi, spasi, dan tata letak.

Baik Anda seorang manajer produk atau desainer UX, buku ini mencakup prinsip-prinsip penulisan UX dan perilaku manusia yang memengaruhi keputusan pembeli. Penulis memandu pembaca melalui contoh sebelum dan sesudah, mengilustrasikan bagaimana perubahan kecil yang disengaja secara signifikan meningkatkan daya tarik visual dan kegunaan antarmuka pengguna.

Buku ini membahas prinsip-prinsip desain UX dasar seperti pengujian pengguna, manajemen produk, aspek visual dasar, dan metode desain yang diarahkan pada tujuan.

Poin-poin penting

Fokus pada pengalaman dan desain pengguna yang luar biasa. Penyelarasan yang konsisten, ketepatan, dan perhatian pada elemen-elemen kecil akan meningkatkan desain Anda dan berkontribusi pada tampilan yang lebih halus dan profesional

Apa yang dikatakan pembaca

"Buku primer yang luar biasa tentang cara membuat keputusan desain sederhana yang dapat sangat meningkatkan desain Anda. Tanpa bulu halus; 100% sinyal, 0% noise."

5. Mewawancarai Pengguna: Cara Mengungkap Wawasan yang Menarik

melalui Amazon

Tentang buku ini

Penulis(-penulis) : Steve Portigal

: Steve Portigal Tahun diterbitkan : 2013

: 2013 Perkiraan waktu membaca : 2 jam 55 menit

: 2 jam 55 menit Tingkat yang direkomendasikan : Menengah

: Menengah Jumlah halaman : 176

: 176 Peringkat : 4,5/5 4.4/5 (Amazon) 4.2/5 (Goodreads)

: 4,5/5

Pertimbangkan buku ini sebagai panduan komprehensif Anda untuk proyek-proyek desain. Buku ini memandu Anda dalam mewawancarai pengguna untuk memperluas perspektif desainer.

Buku ini mencakup seluruh proses wawancara, mulai dari perencanaan dan persiapan hingga pelaksanaan wawancara dan analisis data. Desainer pengalaman pengguna harus belajar tentang psikologi manusia dalam wawancara, pentingnya empati dan mendengarkan secara aktif, dan menciptakan lingkungan yang nyaman bagi para peserta.

Terakhir, penulis menjelaskan bahwa sebagian besar desainer UX harus mengembangkan kemampuan untuk mengubah data wawancara mentah menjadi narasi yang menarik yang beresonansi dengan para pemangku kepentingan, memfasilitasi pemahaman dan pengambilan keputusan yang lebih baik.

"Cerita adalah tempat wawasan terkaya berada, dan tujuan Anda adalah untuk mencapai titik ini dalam setiap wawancara."_ - Steve Portigal

Hal-hal penting

Desainer UX era baru harus menguasai prinsip-prinsip universal tentang empati, mendengarkan secara aktif saat melakukan riset pengguna, dan bercerita untuk mengkomunikasikan wawasan pengguna

Apa yang dikatakan pembaca

"Buku ini sangat praktis, inspiratif, dan saya akan membagikannya kepada semua orang yang saya ajak bicara dalam perjalanan saya. Saya hanya ingin menyampaikannya karena saya telah membaca banyak buku "riset" UX dan ini adalah yang teratas dalam daftar saya sekarang."

6. Jangan Buat Saya Berpikir (Ditinjau Kembali)

via Amazon

Tentang buku ini

Penulis(-penulis) : Steve Krug

: Steve Krug Tahun diterbitkan : 2015

: 2015 Perkiraan waktu membaca : 3 jam 19 menit

: 3 jam 19 menit Tingkat yang direkomendasikan : Menengah dan mahir

: Menengah dan mahir Jumlah halaman : 216

: 216 Peringkat : 4,5/5 4.4/5 (Amazon) 4.2/5 (Goodreads)

: 4,5/5

Buku desain UX ini merupakan panduan yang selalu ada untuk kegunaan web. Dalam edisi revisi ini, Krug memperbarui dan memperluas karya klasiknya serta menawarkan wawasan yang tak ternilai dan pemahaman yang lebih baik dalam mendesain situs web yang ramah pengguna yang mengutamakan kesederhanaan dan kejelasan.

Penulis percaya bahwa situs web yang dirancang dengan baik haruslah intuitif, yang mengharuskan pengguna mengerahkan upaya kognitif minimal. Krug menekankan untuk menghilangkan kerumitan yang tidak perlu pada antarmuka digital untuk memastikan pengguna dengan cepat menemukan apa yang mereka inginkan.

Topik tambahan termasuk desain navigasi, tata letak halaman, dan pentingnya petunjuk visual yang jelas. Penulis memperkenalkan konsep 'happy talk' - instruksi dan informasi yang tidak perlu yang biasanya diabaikan oleh pengguna - dan memberikan saran untuk merampingkan konten demi keterlibatan pengguna yang optimal.

Aspek penting dari prinsip-prinsip UX adalah mengevaluasi apakah audiens Anda melihat tujuan halaman web dalam waktu lima detik setelah melihatnya.

"Tidak masalah berapa kali saya harus mengklik, selama setiap klik merupakan pilihan yang tidak ambigu."_ - Steve Krug

Hal-hal penting

Buat desain yang sederhana dan rapi untuk meminimalkan pinjaman kognitif pengguna. Memprioritaskan intuisi untuk memastikan pengguna mempelajari cara menavigasi situs web tanpa kerumitan yang tidak perlu

Apa yang dikatakan pembaca

"Ini benar-benar sebuah buku yang dapat bertahan dalam ujian waktu, meskipun melalui tiga kali iterasi, buku ini tetap mempertahankan nada dan pesannya: desain web yang baik dimulai dari naluri pengguna."

7. Desain Benda-benda Sehari-hari: Edisi Revisi dan Diperluas

via Amazon

Tentang buku ini

Penulis(-penulis) : Don Norman

: Don Norman Tahun terbit : 2013

: 2013 Perkiraan waktu membaca : 5 jam 30 menit

: 5 jam 30 menit Tingkat yang direkomendasikan : Lanjutan

: Lanjutan Jumlah halaman : 368

: 368 Peringkat : 4,5/5 4.6/5 (Amazon) 3.8/5 (Goodreads)

: 4,5/5

Sebagai seorang desainer UX, Anda pasti tahu bahwa beberapa prinsip kegunaan terus berkembang. Penulis mendalami psikologi kognitif pengalaman pengguna, tantangan desain kontemporer, dan bagaimana desain UX yang sukses memberikan isyarat yang jelas tentang fungsionalitasnya.

Yang membedakan desainer berpengalaman dengan pemula adalah kemampuan mereka untuk membedakan antara 'kesalahan pengguna' dan 'kesalahan desain' Kunci untuk mendesain produk yang intuitif dan ramah pengguna adalah meminimalkan kesalahan pengguna dan mengurangi kemungkinan desain interaksi yang buruk.

"Desain sebenarnya adalah sebuah tindakan komunikasi, yang berarti memiliki pemahaman yang mendalam tentang orang yang diajak berkomunikasi oleh desainer."_ - Don Norman

Hal-hal penting yang dapat diambil

Ketika pengguna melakukan kesalahan, sering kali hal ini disebabkan oleh desain yang buruk, bukan karena ketidakmampuan pengguna. Desainer bertanggung jawab untuk menciptakan produk yang sesuai dengan model mental dan harapan pengguna, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan

Apa yang dikatakan pembaca

"Lihatlah sekeliling Anda. Tragisnya, perangkat yang Anda gunakan untuk membaca ulasan ini mungkin merupakan warisan dari satu generasi desainer yang tidak pernah sempat membaca buku ini, atau edisi aslinya. Seandainya saya menjadi raja selama sehari, semua desainer akan dipaksa untuk meletakkan pensil dan stylus mereka sampai mereka telah membaca MAGNUM OPUS karya Norman dari sampul depan hingga belakang. Setelah itu, mereka dapat melanjutkan pekerjaan mereka, dan akan ada banyak kegembiraan."

8. Ketagihan: Bagaimana Membangun Produk yang Membentuk Kebiasaan

melalui Amazon

Tentang buku ini

Penulis(-penulis) : Nir Eyal

: Nir Eyal Tahun diterbitkan : 2014

: 2014 Perkiraan waktu membaca : 2 jam 30 menit

: 2 jam 30 menit Tingkat yang direkomendasikan : Menengah dan mahir

: Menengah dan mahir Jumlah halaman : 256

: 256 Peringkat : 4,5/5 4.5/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)

: 4,5/5

melalui Amazon Hooked oleh Nir Eyal adalah kitab suci UX yang mengeksplorasi psikologi di balik pembuatan produk yang membentuk kebiasaan. Eyal memperkenalkan 'Model Pengait', sebuah proses empat langkah yang dirancang untuk membuat produk yang digunakan oleh pengguna secara berulang-ulang. Model ini terdiri dari Pemicu, Tindakan, Imbalan Variabel, dan Investasi untuk memahami dan memenuhi kebutuhan pengguna.

Penulis mendukung modelnya dengan contoh-contoh praktis dan studi kasus, yang mengilustrasikan bagaimana perusahaan seperti Facebook dan Instagram memanfaatkan model di atas untuk menciptakan produk yang tidak dapat ditolak oleh pengguna. Buku ini merupakan panduan praktis bagi para pemasar produk, UX, dan desainer produk, serta wirausahawan yang ingin mengembangkan produk yang membentuk kebiasaan yang langgeng.

"Semua manusia termotivasi untuk mencari kesenangan dan menghindari rasa sakit, mencari harapan dan menghindari rasa takut, dan akhirnya, mencari penerimaan sosial dan menghindari penolakan."_ - Nir Eyal

Hal-hal penting yang dapat diambil

Alih-alih memberikan hadiah yang sama secara konsisten, perkenalkan variabilitas agar pengguna tetap terlibat dan penasaran. Variabilitas ini memicu pusat kesenangan otak dan memperkuat lingkaran kebiasaan, membuat pengguna lebih mungkin untuk kembali ke produk

Apa yang dikatakan pembaca

"Salah satu buku terbaik yang pernah saya baca tentang bagaimana perusahaan teknologi membangun produk mereka yang membuat ketagihan. Model Nir akan memungkinkan Anda membangun produk yang akan menarik pengguna dan memberi tahu Anda apa yang harus dilakukan untuk mempertahankan mereka."

9. Bedah Roket Menjadi Mudah

via Amazon

Tentang buku ini

Penulis(-penulis) : Steve Krug

: Steve Krug Tahun diterbitkan : 2009

: 2009 Perkiraan waktu membaca : 2 jam 40 menit

: 2 jam 40 menit Tingkat yang direkomendasikan : Pemula hingga menengah

: Pemula hingga menengah Jumlah halaman : 161

: 161 Peringkat : 5/5 4.5/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)

: 5/5

Rocket Surgery Made Easy adalah panduan ramah pengguna yang memberdayakan para perancang dan pengembang untuk memasukkan pengujian kegunaan untuk antarmuka web dan seluler ke dalam alur kerja mereka dengan mulus.

Penulis menguraikan hal-hal penting dalam pengujian usabilitas, merencanakan dan melakukan pengujian, serta mengatasi jebakan-jebakan yang sering terjadi.

"Ya, ada beberapa hal yang bisa Anda pelajari hanya dengan melihat target audiens menggunakan situs. Namun ada banyak hal yang dapat Anda pelajari dengan melihat hampir semua orang menggunakannya. Ketika Anda mulai melakukan pengujian kegunaan, situs Anda mungkin akan berisi banyak masalah serius yang akan dihadapi "hampir semua orang", sehingga Anda dapat merekrut lebih banyak orang secara lebih longgar di awal."_ - Steve Krug

Hal-hal penting

Tetapkan kerangka kerja yang jelas untuk merencanakan dan melaksanakan uji kegunaan tanpa perlu pengaturan yang rumit. Ini adalah cara yang bagus untuk mendorong setiap desainer UX dalam tim Anda untuk melakukan tes skala kecil secara teratur dengan pengguna nyata untuk menemukan wawasan yang berharga

Apa yang dikatakan pembaca

"Sama seperti "Don't Make Me Think", ini adalah buku yang ringkas, mudah dibaca, dan berharga yang harus dibaca oleh siapa pun yang berkecimpung di bidang manajemen produk dan pengembangan perangkat lunak. Saya tidak bisa meletakkannya sampai saya menyelesaikannya sebelum mendarat dalam penerbangan selama 6 jam."

10. Paradoks Pilihan: Mengapa Lebih Banyak Lebih Baik

via Amazon

Tentang buku ini

**Penulis(-penulis): Barry Schwartz dan Ken Kliban

Tahun diterbitkan : 2010

: 2010 Perkiraan waktu membaca : 3 jam 41 menit

: 3 jam 41 menit Tingkat yang disarankan : Pemula, menengah, dan mahir

: Pemula, menengah, dan mahir Jumlah halaman : 265

: 265 Peringkat : 4,5/5 4.3/5 (Amazon) 3.8/5 (Goodreads)

: 4,5/5

Buku UX ini mengeksplorasi dampak psikologis dari banyak pilihan terhadap pengambilan keputusan dan kesejahteraan manusia. Schwartz berpendapat bahwa meskipun memiliki pilihan secara umum dipandang sebagai aspek positif dalam kehidupan modern, namun pilihan yang berlebihan dapat menyebabkan kelumpuhan dalam mengambil keputusan, kecemasan, dan ketidakpuasan.

Paradoks pilihan akan mengarah pada kelelahan dalam mengambil keputusan, penyesalan, dan pencarian yang terus menerus akan pilihan yang sempurna. Kemungkinan besar, pengguna Anda membutuhkan bantuan untuk membuat keputusan dan menghadapi berbagai pilihan.

Membatasi pilihan dan merangkul mentalitas yang lebih 'cukup baik' dapat mengurangi efek negatif dari pilihan yang berlebihan.

Paradoks Pilihan menantang gagasan bahwa lebih banyak pilihan akan meningkatkan kebahagiaan dan menawarkan wawasan tentang bagaimana seseorang dapat menavigasi kompleksitas pengambilan keputusan di dunia yang penuh dengan kelimpahan.

"Belajar memilih itu sulit. Belajar memilih dengan baik itu lebih sulit. Dan belajar memilih dengan baik di dunia yang memiliki banyak kemungkinan lebih sulit lagi, bahkan mungkin terlalu sulit."_ - Barry Schwartz

Hal-hal penting yang dapat diambil

Saat mendesain produk, sederhanakan pilihan dan kurangi jumlah pilihan. Terimalah bahwa tidak ada satu pilihan terbaik dan hasil yang baik adalah hasil dari keputusan yang masuk akal

Apa yang dikatakan pembaca:

"Wajib dibaca oleh siapa saja yang tertarik dengan "pengambilan keputusan". Buku yang fantastis tentang mengapa lebih banyak lebih baik (atau lebih sedikit lebih baik)."

