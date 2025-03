10 Alternatif AI Mindgrasp Terbaik di Tahun 2025 (Ulasan & Harga)

Ketika Anda mempelajari sesuatu yang baru, ini bisa terasa seperti kerja keras. Anda harus mendengarkan atau membaca dengan baik, membuat catatan yang mendetail, memahami apa yang telah Anda tulis, meringkas, dan kemudian mencoba mengingat semuanya. Itu banyak sekali. ๐Ÿ‘€

Untungnya, kebangkitan kecerdasan buatan telah memberi kita Alat-alat AI untuk membuat pengalaman belajar menjadi lebih mudah bagi siswa dan guru. Alat-alat seperti Mindgrasp.AI, misalnya, atau salah satu dari sekian banyak alternatif Mindgrasp AI.

Mindgrasp adalah sebuah Alat bantu AI untuk membuat catatan yang membaca dokumen atau mendengarkan konten video untuk Anda (termasuk video YouTube) dan kemudian menyajikan catatan ringkasan kepada Anda. Anda dapat mengajukan pertanyaan untuk membantu Anda memahami dan memproses informasi, serta membuat kartu flash dan kuis untuk membantu Anda mengingatnya.

Mindgrasp sangat membantu, tetapi ini bukan satu-satunya aplikasi pencatatan atau alat belajar AI di luar sana. Beberapa alternatif AI Mindgrasp juga menawarkan fungsi lain yang dapat digunakan oleh siswa dan guru. ๐Ÿง‘โ€๐ŸŽ“

Mari kita jelajahi beberapa fitur yang ditawarkan oleh asisten belajar berbasis AI ini sehingga Anda tahu apa saja yang dapat mereka lakukan. Kemudian kita akan melihat beberapa alternatif AI Mindgrasp yang luar biasa untuk meningkatkan permainan belajar (atau mengajar) Anda.

Selalu baik untuk mengetahui pilihan Anda - ditambah lagi, Anda mungkin akan menemukan alat yang tidak pernah Anda ketahui sebelumnya. Berikut ini adalah beberapa fitur dan fungsionalitas utama yang harus dicari ketika Anda mencari alternatif untuk Mindgrasp AI:

Alat transkripsi bertenaga AI yang mengubah teks atau ucapan menjadi format tertulis

Kemampuan manajemen dokumen untuk mengatur catatan Anda sehingga Anda dapat dengan mudah menemukan apa yang Anda butuhkan

Otomatisasi proses seperti meringkas konten yang panjang menjadi beberapa poin penting, menghemat waktu Anda

Penautan dua arah sehingga Anda selalu dapat menemukan jalan kembali ke informasi terkait

Sederhanaalat berbagi pengetahuan sehingga Anda dapat membangun basis pengetahuan yang bermanfaat bagi orang lain juga ๐Ÿ“š

Kustomisasi sehingga Anda dapat mengubah format dan gaya catatan Anda agar bekerja lebih baik untuk Anda

Antarmuka alat bantu AI yang mudah digunakan sehingga Anda dapat dengan cepat memulai dan menjalankannya

Anda dapat menggunakan Mindgrasp untuk beberapa kasus penggunaan ini, tetapi tidak semua, jadi mari kita jelajahi beberapa opsi lainnya.

10 Terbaik Mindgrasp AI Alternatif yang Akan Digunakan pada Tahun 2024

Alternatif-alternatif untuk Mindgrasp AI ini masing-masing menawarkan jenis fungsionalitas yang berbeda. Pertimbangkan kekuatan dan kelemahan masing-masing untuk membantu Anda memutuskan alat-atau kombinasi alat-yang paling cocok untuk Anda.

1. ClickUp

Gunakan ClickUp AI untuk mengedit, meringkas, memeriksa ejaan, atau menyesuaikan panjang konten di dalam dokumen

ClickUp adalah alternatif AI Mindgrasp yang luar biasa-dan masih banyak lagi. Ini adalah alat produktivitas online lengkap yang dirancang untuk merampingkan alur kerja dan meningkatkan kolaborasi tim. โœจ ClickUp Brain adalah asisten AI yang mendukung setiap aspek belajar, mulai dari perencanaan, pencatatan, dan peringkasan hingga pembuatan konten dan penyimpanan dokumen.

Gunakan salah satu dari sekian banyak Templat manajemen proyek ClickUp untuk membuat rencana studi dan kemudian melacak kemajuan Anda terhadap tujuan Anda. Saat Anda belajar, manfaatkan perangkat lunak asisten menulis yang digerakkan oleh AI untuk membuat catatan pada ClickUp Notepad atau di dalam ClickUp Doc . Ekstrak poin-poin penting dan buat ringkasan dari catatan Anda atau sumber daya lainnya menggunakan ClickUp Brain. ๐Ÿ“

Saat Anda siap untuk mulai mengerjakan tugas, hasilkan ide dengan cepat menggunakan salah satu dari banyak templat curah pendapat atau membuat gambaran umum peta pikiran pada Papan Tulis ClickUp . AI Writer for Work dari ClickUp kembali berguna untuk menghasilkan konten dari garis besar dan mengedit serta memformatnya sehingga Anda dapat menghasilkan dokumen yang profesional dan bebas dari kesalahan.

Fitur terbaik ClickUp

Gunakan fitur bawaanPerangkat lunak papan tulis untuk memvisualisasikan bagaimana semuanya saling terkait dan membantu Anda menyimpan informasi

Secara otomatis mengekstrak poin tindakan dari catatan Anda untuk membuat tugas yang dapat dilacak

Menyusun dan mengatur catatan Anda dengan halaman dan tag bersarang

Simpan semua Dokumen Anda secara terpusat di platform ClickUp

Menerjemahkan konten Anda ke dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Inggris, Prancis, Spanyol, Italia, dan Arab ๐ŸŒŽ

Gunakan ClickUp di perangkat seluler iOS atau Android atau di desktop

Keterbatasan ClickUp

ClickUp Brain tidak tersedia dalam versi gratis, jadi Anda memerlukan paket berbayar untuk menggunakannya

Dengan begitu banyak fitur, mungkin ada sedikit kurva pembelajaran untuk pengguna baru

Klik Naik harga

Gratis Selamanya

Tak Terbatas: $7/bulan per pengguna

$7/bulan per pengguna Bisnis: $12/bulan per pengguna

$12/bulan per pengguna Perusahaan: Hubungi untuk harga

Hubungi untuk harga ClickUp Brain tersedia di semua paket berbayar seharga $7 per anggota Workspace per bulan

Penilaian dan ulasan ClickUp

G2: 4.7/5 (9.100+ ulasan)

4.7/5 (9.100+ ulasan) Capterra: 4.6/5 (3.900+ ulasan)

2. OpenAI

melalui OpenAI OpenAI adalah sebuah bisnis yang berfokus pada penelitian dan implementasi AI untuk kepentingan kemanusiaan. Perusahaan ini paling terkenal karena mengembangkan ChatGPT, chatbot AI yang menghasilkan jawaban atas pertanyaan, merespons dengan cara yang sangat manusiawi. API ChatGPT sekarang digunakan oleh banyak aplikasi lain di seluruh dunia. ๐Ÿค–

OpenAI Whisper API hanyalah salah satu dari beberapa aplikasi lain yang mengubah ucapan menjadi teks, menjadikannya alternatif yang layak untuk Mindgrasp AI. Alat bertenaga AI ini juga memiliki kemampuan lain yang menjadikannya alat bantu belajar yang berharga.

OpenAI fitur terbaik

Mentranskrip kuliah, podcast, rapat Zoom, atau rekaman webinar sehingga Anda memiliki catatan tertulis

Dapatkan jawaban cepat untuk setiap pertanyaan yang Anda miliki tentang topik yang Anda pelajari (atau apa pun)

Gunakan sebagaiasisten penulis untuk membuat konten untuk Anda

Minta untuk membuat kuis untuk menguji pengetahuan Anda

BukaAI keterbatasan

Salinan yang dihasilkannya tidak selalu 100% akurat secara faktual dan mungkin tidak lolos dari pemeriksa plagiarisme

Sistem ini hanya dapat mengakses data dari pembaruan terbaru, jadi mungkin tidak dapat mengikuti perkembangan terkini

OpenAI harga

Bayar saat Anda pergi

OpenAI penilaian dan ulasan

G2: 4.7/5 (400+ ulasan)

4.7/5 (400+ ulasan) Capterra: 4.5/5 (30+ ulasan)

3. Google untuk Pendidikan

melalui Google untuk Pendidikan Alih-alih menjadi alternatif Mindgrasp AI secara langsung, Google for Education dirancang untuk mengelola materi pengajaran untuk kelas dan sekolah. Sebagai bagian dari Google Workspace, Google for Education juga menyediakan platform bagi siswa dan guru untuk berkomunikasi dan berkolaborasi secara online.

Paket Fundamentals gratis menawarkan fungsionalitas dasar seperti Dokumen, Spreadsheet, Formulir, dan Slide, serta alat komunikasi, termasuk Gmail, Google Meet, dan Chat. Opsi berbayar memberikan akses kepada institusi pendidikan ke fitur-fitur canggih seperti keamanan, kontrol akses, dan analisis, serta integrasi dan rapat dengan ratusan peserta. ๐Ÿง‘โ€๐Ÿซ

Fitur terbaik Google untuk Pendidikan

Muat tugas baru di platform, yang terhubung ke Kalender Google yang terintegrasi, sehingga semua orang tahu kapan tenggat waktunya

Unduh tugas dan penilaian yang sudah selesai langsung dari platform

Gunakan Laporan Keaslian untuk memeriksa kiriman siswa Anda bukan hasil jiplakan

Akses sistem berbasis cloud dari mana saja

Keterbatasan Google untuk Pendidikan

Beberapa pengguna merasa bahwa antarmuka pengguna sulit untuk dinavigasi

Karena bersifat online, kesulitan teknis dapat mengganggu proses pembelajaran

Google untuk Pendidikan harga

Hubungi untuk harga

Penilaian dan ulasan Google untuk Pendidikan

G2: 4.7/5 (300+ ulasan)

4.7/5 (300+ ulasan) Capterra: 4.8/5 (16 ulasan)

4. Kami

melalui Kami Kami adalah alat lain yang mendukung guru dan membantu mempersonalisasi pembelajaran sehingga lebih menarik bagi semua orang. Alat ini terintegrasi dengan sistem manajemen pembelajaran (LMS) Anda sehingga Anda dapat menggunakannya untuk instruksi dan penugasan. โœ

Gunakan alat anotasi untuk membuat bahan ajar jauh lebih menarik dan mendorong siswa Anda untuk melakukan hal yang sama. Baik siswa maupun guru juga dapat menggunakan sistem ini untuk mengajukan dan menjawab pertanyaan dengan cepat atau berbagi rekaman suara atau video.

Fitur terbaik kami

Buat atau sesuaikan materi pembelajaran dengan mudah, lalu bagikan dengan kelas Anda

Pantau siswa Anda bekerja bersama secara online dalam waktu nyata dan periksa dengan mereka untuk menjaga semuanya tetap pada jalurnya

Buat kuis dan penilaian, lalu nilai semuanya dalam satu tampilan

Integrasikan dengan alat bantu pengajaran populer lainnya, seperti Google Classroom, Teams, OneDrive, dan Schoology

Keterbatasan kami

Paket Dasar memberi Anda akses ke beberapa fitur, tetapi Anda memerlukan paket berbayar untuk fungsionalitas tingkat lanjut seperti pengetikan suara atau penilaian dan pelacakan penilaian

Beberapa guru merasa harganya agak mahal jika mereka membayar Kami sendiri

Kami harga

Dasar: Gratis

Gratis Guru: $99/tahun

$99/tahun Sekolah atau Distrik: Hubungi untuk harga

Penilaian dan ulasan kami

G2: 4.3/5 (50+ ulasan)

4.3/5 (50+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (30+ ulasan)

5. TingkatkanDocs

melalui EnhanceDocs EnhanceDocs menggunakan fungsionalitas pencarian bahasa alami untuk membantu orang menemukan informasi. Gunakan fitur ini untuk melatih tim Anda, menerima karyawan baru, atau menawarkan dukungan pelanggan dengan memberikan jawaban cepat atas pertanyaan mereka.

Untuk menjawab pertanyaan, alat bantu canggih ini mencari melalui dokumentasi perusahaan dan basis pengetahuan yang ada, di seluruh platform seperti Microsoft 365, Google Drive, Notion, One Drive, SharePoint, dan Confluence. Kemudian alat ini menautkan pertanyaan langsung ke dokumen yang relevan. Alat ini juga mengidentifikasi pertanyaan yang sering diajukan dan merumuskan jawaban, sehingga menghemat waktu pencarian.

Fitur terbaik EnhanceDocs

Memperlancar alur kerja tim Anda dengan memberi mereka akses cepat ke data yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan tugas mereka

Gunakan EnhanceDocs secara langsung dari alat bantu obrolan seperti Teams, Discord, atau Slack

Mengekstrak data dari semua jenis dokumen, termasuk PDF

Tenanglah karena keamanan tingkat perusahaan melindungi semua informasi sensitif perusahaan Anda ๐Ÿ”

Keterbatasan EnhanceDocs

Belum ada ulasan yang cukup untuk mengetahui seberapa baik alat ini bekerja

Harganya cukup mahal untuk ukuran bisnis kecil

TingkatkanDocs harga

Gratis

Pro: $1.000/bulan

$1.000/bulan Bisnis: $2.500/bulan

$2.500/bulan Perusahaan: Hubungi untuk harga

Penilaian dan ulasan EnhanceDocs

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

6. Chatbase

melalui Chatbase Chatbase menggunakan GPT untuk membuat chatbot khusus dan interaktif untuk bisnis Anda. Sebagai alternatif dari Mindgrasp AI, Chatbase mengambil "catatan" dari berbagai sumber data, termasuk dokumen PDF dan situs web, kemudian melangkah lebih jauh dan mengubah data tersebut menjadi percakapan chatbot.

Analisis yang kuat memudahkan untuk mengidentifikasi dan menandai potensi masalah sebelum masalah tersebut meningkat, membantu merampingkan jalur pengguna dan meningkatkan kepuasan pelanggan. ๐Ÿ˜Š

Fitur terbaik Chatbase

Gunakan untuk berinteraksi dengan dan mendukung pelanggan atau untuk menghasilkan prospek

Manfaatkan model freemium untuk mencoba sistem sebelum Anda membeli

Hanya membayar untuk pengaya seperti kredit pesan tambahan atau chatbot saat Anda membutuhkannya

Integrasikan dengan alat obrolan atau media sosial seperti WhatsApp, Slack, Facebook Messenger, dan Zapier

Keterbatasan Chatbase

Pengguna non-teknis sering kali menemukan kurva pembelajaran yang agak curam

Anda harus membayar ekstra untuk menghapus branding Chatbase atau menggunakan domain kustom Anda sendiri

Chatbase harga

**Gratis

Hobi: $19/bulan untuk 2 chatbot

$19/bulan untuk 2 chatbot Standar: $99/bulan untuk 5 chatbot

$99/bulan untuk 5 chatbot Tak Terbatas: $399/bulan untuk 10 chatbot

Penilaian dan ulasan Chatbase

G2: N/A

N/A Capterra: 4.3/5 (70 ulasan)

7. Peramban Terkunci

melalui Browser LockDown Lockdown Browser mengamankan lingkungan pengujian online pada sistem manajemen pembelajaran. Ini digunakan terutama oleh institusi pendidikan tinggi untuk memastikan integritas selama ujian.

Alat ini menghapus semua opsi menu dan bilah alat, kecuali yang benar-benar diperlukan, dan mencegah siswa mengakses alat lain yang dapat digunakan untuk menyontek. โŽ

Fitur terbaik LockDown Browser

Berintegrasi dengan berbagai sistem LMS, termasuk Moodle, Brightspace, Blackboard Learn, dan Canvas

Blokir siswa agar tidak beralih ke aplikasi lain

Tidak memungkinkan untuk menyalin dan membagikan soal ujian

Gunakan Lockdown Browser di perangkat Mac, Windows, iPad, dan Chromebook

Keterbatasan Peramban Penguncian

Tidak mudah diakses oleh siswa penyandang disabilitas

Beberapa pengguna telah melaporkan adanya bug dan gangguan yang menambah stres pada proses ujian

Browser LockDown harga

Harga didasarkan pada jumlah siswa di kampus Anda

Penilaian dan ulasan LockDown Browser

G2: 3.7/5 (40+ ulasan)

3.7/5 (40+ ulasan) Capterra: 4.5/5 (11 ulasan)

8. Jelaskan Seperti Saya Berusia Lima Tahun

via Jelaskan Seperti Saya Berusia Lima Tahun Explain Like I'm Five adalah alat bantu AI yang menjelaskan topik-topik rumit dalam bahasa yang sangat sederhana, sehingga anak-anak pun dapat memahaminya. Alat ini digunakan oleh siswa untuk mempelajari konsep-konsep baru dan oleh guru untuk membantu menjelaskannya.

Basis pengetahuan AI dibuat oleh orang-orang dari seluruh dunia yang menyumbangkan wawasan pribadi mereka, untuk memastikan beragam sudut pandang. ๐Ÿ’ก

Jelaskan Seperti Saya Lima fitur terbaik

Dapatkan tiga pertanyaan gratis per hari

Dapatkan jawaban cepat untuk pertanyaan apa pun yang Anda pilih untuk diajukan

Tentukan tingkat pemahaman Anda-dasar, menengah, mahir, atau ahli

Pilih untuk mengaktifkan atau menonaktifkan sarkasme, tergantung pada apa yang Anda cari

Jelaskan Seperti Saya Lima keterbatasan

Karena tidak ada sumber kebenaran tunggal, keandalan konten bervariasi

Belum ada ulasan yang cukup untuk menilai seberapa baik Explain Like I'm Five bekerja

Jelaskan Seperti Saya Lima harga

Hanya Penasaran: $3.99/bulan

$3.99/bulan Ceritakan Semua: $6.99/bulan

Penilaian dan ulasan Jelaskan Seperti Saya Lima

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

9. Akademisi

via Akademisi Academia adalah basis pengetahuan yang terdiri dari makalah penelitian. Para akademisi dapat mengunggah makalah mereka dan mengukur dampaknya, dan siapa pun dapat mengikuti penelitian orang lain sehingga mereka dapat terus mengikuti perkembangan terbaru dalam bidang studi mereka. ๐Ÿ“ฐ

Fitur terbaik Academia

Mengatur peringatan pencarian untuk topik yang Anda minati

Unduh jutaan makalah secara gratis saat Anda mendaftar

Manfaatkan analisis bawaan untuk melacak dampak makalah penelitian yang Anda unggah

Gunakan alternatif AI Mindgrasp ini untuk memberikan ringkasan terperinci dari konten penelitian

Keterbatasan akademis

Anda harus masuk untuk mencari dan mengakses makalah

Beberapa pengguna merasa bahwa fungsionalitas pencarian tidak terlalu ramah pengguna

Akademik harga

gratis Gratis

Gratis Premium untuk Institusi: Hubungi untuk harga

Penilaian dan ulasan akademisi

G2: 4.1/5 (20+ ulasan)

4.1/5 (20+ ulasan) Capterra: N/A

10. Membalik

melalui Balik Sebelumnya dikenal sebagai Flipgrid, Flip adalah aplikasi Microsoft yang memungkinkan siswa untuk merekam tugas video lalu mengedit dan membagikannya. Ini adalah alat belajar alternatif bagi siswa yang lebih suka berbicara daripada menulis-atau untuk mendorong siswa menemukan suara mereka. ๐Ÿ™‹

Fitur terbaik Flip

Undang siswa untuk bergabung dengan grup dan mengontrol apa yang dapat mereka akses

Tingkatkan keterlibatan dengan memposting petunjuk menggunakan teks atau video dan mengundang siswa untuk berbagi ide mereka

Mendorong kolaborasi dengan teman sekelas mereka untuk membantu mereka membangun ide-ide mereka

Gunakan Flip sebagai aplikasi web atau ponsel

Keterbatasan Flip

Sistem ini bisa sedikit membingungkan bagi pengguna baru

Siswa hanya dapat merespons melalui video-tidak ada pilihan lain

Flip harga

Gratis

Penilaian dan ulasan Flip

G2: 4.6/5 (40+ ulasan)

4.6/5 (40+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (50+ ulasan)

Alat Bantu AI Membuat Belajar Lebih Menyenangkan

Alat bantu belajar AI dapat membuat proses belajar menjadi lebih efektif - dan sering kali jauh lebih menyenangkan - baik bagi siswa maupun guru. Dari aplikasi pencatatan dan transkripsi hingga chatbot dan basis pengetahuan dari segala jenis, ada alternatif AI Mindgrasp untuk setiap jenis tugas pembelajaran. ๐Ÿ™Œ

ClickUp adalah salah satu alat belajar AI terbaik yang tersedia saat ini. Aplikasi ini menawarkan templat perencanaan belajar, aplikasi pencatatan, dan alat curah pendapat, serta asisten penulisan AI yang dapat meringkas catatan, membuat salinan, dan memformat tugas Anda agar terlihat menarik. Daftar secara gratis untuk ClickUp dan mulailah bekerja untuk mendapatkan nilai terbaik hari ini. ๐Ÿ’ฏ